5 modelli gratuiti di rompighiaccio per dare il via a qualsiasi riunione

Tutti noi, prima o poi, abbiamo partecipato a riunioni lunghe e noiose. Chiunque abbia lavorato in un'azienda sa quanto possano essere monotone le riunioni.

Tuttavia, le riunioni non devono necessariamente essere noiose. Infatti, le riunioni di maggior successo sono quelle che coinvolgono i partecipanti e incoraggiano la partecipazione attiva.

È qui che entrano in gioco i rompighiaccio. I rompighiaccio sono attività e giochi che coinvolgono immediatamente i partecipanti e avviano conversazioni in un contesto di gruppo.

L'uso dei rompighiaccio per avviare le riunioni è un ottimo modo per garantire che siano produttive e che tutti siano coinvolti nella discussione.

Tuttavia, è necessario un elenco pronto all'uso di attività rompighiaccio da scegliere per diversi tipi di riunioni ed eventi. È qui che i modelli di rompighiaccio possono aiutare.

In questo post troverete cinque modelli gratuiti di rompighiaccio per iniziare le vostre riunioni e i vostri eventi di gruppo con il botto. Ma prima di tutto, parliamo delle basi.

Che cosa sono i modelli per rompere il ghiaccio?

I modelli di rompighiaccio sono strutture che includono un elenco di domande, giochi o altre attività per stimolare le interazioni di gruppo.

In quanto tali, i rompighiaccio sono attività che aiutano ad avviare una conversazione o un'interazione tra due o più persone. I modelli di rompighiaccio facilitano il processo contenendo un elenco di tali attività o domande.

In ambito lavorativo, i manager o i team leader utilizzano i modelli di rompighiaccio per avviare attività o eventi di gruppo. Considerate queste attività come un riscaldamento prima dell'evento principale.

Sono particolarmente utili se i partecipanti non si conoscono bene, ad esempio quando un nuovo team si riunisce per la prima volta o quando c'è una riunione o un evento interfunzionale con più team.

I modelli di rompighiaccio possono includere:

Domande: Un elenco di domande che aiutano le persone a conoscersi. Alcuni esempi sono le domande del tipo "Preferiresti?" e "Verità o bugia?"

Un elenco di domande che aiutano le persone a conoscersi. Alcuni esempi sono le domande del tipo "Preferiresti?" e "Verità o bugia?" Giochi: Questi modelli possono includere un elenco di semplici giochi che aiutano a coinvolgere il gruppo. Per team-building è meglio utilizzare un gioco divertente che divida il gruppo in squadre

Questi modelli possono includere un elenco di semplici giochi che aiutano a coinvolgere il gruppo. Per team-building è meglio utilizzare un gioco divertente che divida il gruppo in squadre **I modelli di rompighiaccio possono anche includere un elenco di attività per rompere il ghiaccio, come la pittura, la narrazione e altro ancora

Tutto ciò che fa scorrere la conversazione tra due persone o tra un gruppo di persone è un rompighiaccio. Pertanto, è possibile creare i propri rompighiaccio senza limitarsi a quelli comunemente utilizzati.

**Cosa rende un buon modello di rompighiaccio?

Un buon modello di rompighiaccio coinvolge immediatamente i partecipanti, garantendo la pertinenza al contesto e ai partecipanti. Crea un'atmosfera confortevole in cui i membri del team si sentono incoraggiati a interagire e collaborare.

Ecco alcuni elementi che un buon modello dovrebbe avere.

Elenco completo di attività : Un buon modello per rompere il ghiaccio dovrebbe avere un lungo elenco di attività, giochi e domande, dando agli utenti molteplici opzioni tra cui scegliere

: Un buon modello per rompere il ghiaccio dovrebbe avere un lungo elenco di attività, giochi e domande, dando agli utenti molteplici opzioni tra cui scegliere Opzioni di personalizzazione : i modelli dovrebbero sempre avere la possibilità di aggiungere altre attività e di apportare modifiche per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente. Il formato, il design e il contenuto dovrebbero essere tutti personalizzabili per una maggiore flessibilità

: i modelli dovrebbero sempre avere la possibilità di aggiungere altre attività e di apportare modifiche per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente. Il formato, il design e il contenuto dovrebbero essere tutti personalizzabili per una maggiore flessibilità **Non tutti i modelli di rompighiaccio sono adatti a tutte le occasioni. Per questo motivo, ogni modello deve essere creato tenendo conto di un obiettivo e di un caso d'uso specifici, con un chiaro scopo di utilizzo

Considerate anche l'utilizzo di modelli nuovi e innovativi

idee per le riunioni di gruppo

per evitare che le riunioni siano noiose e banali. I modelli di rompighiaccio possono solo aiutare a iniziare una sessione, ma il resto dovrebbe essere altrettanto coinvolgente.

Benefici dei modelli per rompere il ghiaccio

I modelli di rompighiaccio offrono numerosi vantaggi, a partire dal fatto che aiutano a

sviluppare una squadra

con un forte legame per aumentare l'impegno negli eventi di squadra.

Vediamo brevemente alcuni dei più importanti.

1. Aiuta a rimuovere le barriere alla comunicazione

Uno dei vantaggi più evidenti dell'uso di modelli per rompere il ghiaccio è che forniscono attività semplici che aiutano ad avviare le conversazioni.

Supponiamo che stiate organizzando un evento a livello di organizzazione e che vogliate che i vari team interagiscano tra loro. Questo può accadere in modo organico per alcuni e può risultare in un silenzio imbarazzante e in chiacchiere per altri.

L'uso di modelli di rompighiaccio vi aiuterà a iniziare rapidamente, essendo preparati. Le attività di squadra per rompere il ghiaccio sono proprio ciò che serve per far fluire le conversazioni e mettere rapidamente le persone a proprio agio.

2. Incoraggiano l'affiatamento e la creazione di legami tra i team

I rompighiaccio sono componenti essenziali di qualsiasi sessione di team bonding, in quanto offrono ai partecipanti l'opportunità di connettersi e collaborare.

La maggior parte delle attività per rompere il ghiaccio incoraggia i partecipanti a conoscere meglio gli altri o a lavorare insieme per raggiungere un obiettivo. Molte richiedono che i partecipanti formino delle squadre e svolgano vari compiti insieme, aumentando

la collaborazione sul posto di lavoro

.

Questo permette di raggruppare persone di team diversi o che non si conoscono bene e di farle entrare in sintonia. Aiuta anche le persone timide o introverse a

fare amicizia al lavoro

partecipando insieme a un'attività divertente e coinvolgente.

Tuttavia, non è il caso di pensare a tali attività sul momento, ed è qui che i modelli di rompighiaccio si rivelano utili. Grazie a questi modelli potrete avere un elenco di attività pronte da utilizzare in diverse situazioni, a seconda delle dinamiche del gruppo.

3. Aumentare il coinvolgimento e la partecipazione alle attività di gruppo

Oltre a essere uno spunto di conversazione, i rompighiaccio sono anche simpatici e divertenti.

A nessuno piacciono le riunioni di team noiose con lunghi discorsi e presentazioni. L'aggiunta di attività interessanti per rompere il ghiaccio fa sì che le persone partecipino attivamente all'evento, invece di essere fisicamente presenti ma mentalmente assenti.

4. Migliorare la creatività e la capacità di risolvere i problemi

I rompighiaccio stimolano la mente dei partecipanti e li incoraggiano a pensare in modo diverso, il che può essere prezioso quando si fanno brainstorming di idee o si affrontano sfide in gruppo.

Se si dispone di modelli di rompighiaccio con diverse opzioni, non è necessario dedicare tempo alla pianificazione e al brainstorming prima di ogni evento di gruppo. Basta scegliere una delle attività dall'elenco e usarla per organizzare eventi di team building coinvolgenti.

5 Modelli gratuiti di rompighiaccio

Far partecipare attivamente le persone alle attività di gruppo non è facile. Avviare conversazioni tra persone che non si conoscono è altrettanto difficile.

Questi sono due dei molti scenari in cui i rompighiaccio sono utili, e avere modelli pronti all'uso aiuta a trovare quello perfetto per ogni situazione.

Se vi state chiedendo dove potete trovare questi modelli, siete nel posto giusto. Vi proponiamo cinque modelli che contengono

divertenti rompighiaccio

che funzionano.

Si consiglia di utilizzare

modelli di piano di comunicazione

e

modelli per conoscermi

in aggiunta a questi per condurre riunioni e attività di gruppo più coinvolgenti.

1. Modello di lavagna rompighiaccio di ClickUp

Utilizzate il modello di lavagna per rompere il ghiaccio di ClickUp per trovare un elenco di domande per iniziare una conversazione con chiunque

Il

Modello di lavagna ClickUp per rompere il ghiaccio

è perfetto per creare un lungo elenco di domande per iniziare una conversazione con chiunque, ovunque. Troverete un elenco esistente di domande tra cui scegliere e la possibilità di aggiungere domande per arricchire ulteriormente l'elenco.

La parte migliore è che questo modello utilizza la gamification per coinvolgere tutti i partecipanti.

Utilizzate questo modello per:

Condurre attività di team building virtuale in cui i partecipanti scrivono o disegnano le loro risposte alle domande per rompere il ghiaccio all'interno del modello. Le persone possono anche caricare immagini o GIF per rispondere alle domande

Avviare conversazioni in situazioni in cui non si conosce bene una persona

Come può essere utile?

Migliora il team bonding offrendo ai membri del team un modo divertente per entrare in contatto tra loro e conoscere meglio i colleghi.

Sebbene questo modello interattivo permetta ai partecipanti di interagire virtualmente, l'elenco di domande è utile anche in una configurazione offline. Invece di far interagire le persone tramite il modello, ponete le domande e fate in modo che le persone rispondano di persona. Scarica questo modello Caso d'uso ideale: Per avviare conversazioni interessanti tra i membri del team durante una sessione virtuale di team bonding.

2. Modello di ruota delle emozioni di ClickUp

Lasciate che i membri del vostro team descrivano le loro emozioni utilizzando questo divertente modello di rompighiaccio della Ruota delle Emozioni durante la vostra prossima sessione virtuale di team-building

Il

Modello per rompere il ghiaccio con la ruota delle emozioni di ClickUp

propone un'attività interessante, ideale per iniziare le riunioni dei team virtuali.

Ecco il processo passo-passo per l'utilizzo del modello.

Condividete la Ruota delle emozioni con ogni partecipante a una riunione di team o a un'attività di gruppo. Con ClickUp è facilissimo condividere questo modello di lavagna interattiva con chiunque all'interno della vostra organizzazione con un semplice clic

Chiedete a ogni persona di identificare l'emozione che sta provando in quel momento e di trascinare il colore che la rappresenta. In questo modo, tutti possono condividere facilmente i propri sentimenti

Una volta che tutti hanno finito, discutete del motivo per cui le persone hanno scelto l'emozione che hanno provato e, se si sentono a proprio agio, elaboratela

Questa è una buona attività per rompere il ghiaccio da svolgere in situazioni difficili sul posto di lavoro, in quanto permette alle persone di condividere i propri sentimenti in uno spazio sicuro.

Il modello è interattivo, quindi può essere utilizzato per sessioni di team virtuali. Utilizzatelo per aiutare i vostri dipendenti remoti a sentirsi in sintonia con il resto del team. Scarica questo modello Caso d'uso ideale: Per aiutare le persone a gestire lo stress sul posto di lavoro condividendo i propri pensieri e sentimenti con i membri del team in uno spazio non giudicante.

3. Modello di agenda per riunioni divertenti di ClickUp

Abbandonate i noiosi ordini del giorno delle riunioni e create ordini del giorno avvincenti per le riunioni del vostro team utilizzando il modello di ordine del giorno per riunioni divertenti di ClickUp

Il

Modello di agenda per riunioni ClickUp Fun

è perfetto per i team leader che vogliono rendere le riunioni di gruppo più vivaci e coinvolgenti per i partecipanti.

È vero che le riunioni di team devono essere produttive e avere obiettivi chiari, ma questo non significa che debbano essere noiose. L'aggiunta di brevi rompighiaccio alle riunioni di team può infondere un elemento di divertimento, aumentando la partecipazione e il coinvolgimento dei membri.

Ecco come utilizzarlo:

Preparate ordini del giorno delle riunioni che includano, oltre ai punti chiave dell'ordine del giorno, rompighiaccio e attività di gruppo. Il modello consente di creare compiti per ogni punto all'ordine del giorno, che possono essere spuntati una volta completati. In questo modo è facile tenere traccia di tutti i punti all'ordine del giorno e garantire che non si perda nulla

Condividere l'ordine del giorno con tutti i partecipanti prima di una riunione per assicurarsi che tutti conoscano lo scopo della riunione e le attività previste. Questo li aiuterà ad arrivare preparati e a partecipare attivamente alla riunione.

Utilizzare la struttura a tabelle per segnare le presenze e annotare gli assenti per tenere traccia delle riunioni Scaricate questo modello Caso d'uso ideale: Per creare ordini del giorno per le riunioni di gruppo e includere rompighiaccio per rendere le cose più interessanti.

4. Modello di riunione del team di ClickUp

Presentate i membri del vostro team tra di loro o ai potenziali clienti utilizzando il modello Meet the Team di ClickUp

A volte, il modo più semplice e facile di fare le cose è il migliore. Il

Modello ClickUp Meet the Team

rende le presentazioni dei team semplici ed efficaci.

Utilizza un design minimale con l'immagine del profilo di ciascun membro del team e una breve biografia di presentazione.

Utilizzatelo come parte della vostra presentazione durante una prima riunione di team o quando presentate il vostro team a un cliente. Il modello è versatile e adatto sia alle riunioni di persona che a quelle a distanza in cui è necessario presentare i membri del team.

Ecco come utilizzare questo modello:

Chiedete a ogni membro del team di condividere le sue migliori foto del profilo e una breve biografia che descriva la sua esperienza professionale e i suoi interessi personali

Raccogliete tutti i contenuti e utilizzate il modello per raccogliere le informazioni per tutti i membri del team

Trasferite il tutto in un formato comodo per voi, come ad esempio una diapositiva di presentazione, e utilizzatelo quando necessario

La parte migliore è che la sezione bio è aperta e non è limitata a un formato rigido. In questo modo si ha la possibilità di chiedere alle persone di fornire i dettagli specifici che si desidera mettere in evidenza.

Per esempio, se l'obiettivo è quello di presentare i nuovi membri del team, è preferibile includere informazioni più divertenti e personali, come gli hobby e gli interessi.

Se invece volete mostrare la vostra competenza ai clienti, dovrete concentrarvi sulle competenze tecniche e sull'esperienza professionale di ciascun membro del team.

A seconda dell'obiettivo, potete personalizzare il modello in base alle vostre esigenze. In alternativa, si possono creare più versioni per diversi casi d'uso. Scarica questo modello **Questo è un modello più versatile, utile in qualsiasi situazione in cui sia necessaria una presentazione del team. Può essere la

il primo incontro con un nuovo team

o un incontro con un cliente in cui si vuole mostrare l'esperienza del team.

5. Modello di Elefante bianco virtuale di ClickUp

Utilizzate il modello di Elefante bianco virtuale di ClickUp per incoraggiare i membri del vostro team a scambiarsi i regali durante le festività natalizie

Il

Modello di Elefante bianco virtuale ClickUp

è perfetto per le situazioni in cui è necessario un gioco divertente per coinvolgere i partecipanti a una riunione a distanza. L'Elefante bianco è un classico gioco di scambio di regali per le vacanze, e questo modello vi permette di farlo giocare virtualmente.

Ecco come utilizzare questo modello per giocare:

Definire le regole del gioco, come il numero di regali che una persona può fare e la procedura per lo scambio dei regali

Condividere queste regole, insieme a un invito per l'evento, a tutti i partecipanti. Utilizzare il file Vista calendario di ClickUp per programmare l'evento e inviare gli inviti

Utilizzate ClickUp per creare attività per ogni partecipante, in modo che i regali siano pronti per l'evento virtuale

Chiedere alle persone di aprire i loro regali uno per uno durante la riunione. I destinatari possono scegliere se tenere un regalo o scambiarlo con un'altra persona

Questo gioco è un'attività divertente per rompere il ghiaccio e ravvivare qualsiasi riunione o sessione virtuale di team bonding. Scarica questo modello Caso d'uso ideale: Per avviare una riunione virtuale del team durante le festività, come il Natale o il Giorno del Ringraziamento.

**Quale di questi modelli di rompighiaccio utilizzerete per primo?

Ecco un elenco di cinque modelli di rompighiaccio per pianificare e organizzare attività divertenti che coinvolgano i partecipanti a una riunione o a un evento.

Aggiungete il modello che preferite alla vostra dashboard ClickUp, personalizzatelo in base alle vostre esigenze e iniziate a usarlo. È semplicissimo.

Riunioni ClickUp

offre anche diverse funzioni per pianificare e organizzare le riunioni di gruppo. Sia che vogliate impostare l'ordine del giorno di una riunione o redigerne il verbale, ClickUp ha gli strumenti giusti per facilitarvi il processo.

ClickUp Brain

consente, ad esempio, di prendere automaticamente appunti sulle riunioni e di convertire le azioni in attività. La vista Calendario di ClickUp consente di pianificare e tenere traccia delle riunioni e si sincronizza con Google Calendar per semplificare le cose.

Inoltre, il robusto set di funzioni di ClickUp aiuta a gestire tutti gli aspetti della gestione di team e progetti. Scoprite tutto ciò che ha da offrire

iscrivendosi a ClickUp

gratuitamente.