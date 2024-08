100+ divertenti attività di team building virtuale per aumentare il morale del team

Anche con tutte le vantaggi dei team virtuali , oltre il 53% dei lavoratori a distanza ritiene che sia difficile stabilire una connessione con i colleghi da dietro lo schermo.

Ci siamo passati tutti!

Per quanto sia comodo lavorare da remoto, i dipendenti sono destinati a sentirsi soli a volte.

Le attività di team building virtuale sono giochi ed esercizi divertenti che aiutano i colleghi a collaborare su un obiettivo condiviso, indipendentemente dalla posizione remota. Aiutano a conoscersi e a costruire relazioni, favorendo coesione e creatività.

La maggior parte dei vostri colleghi troverà gli annunci di eventi di team building "meh", perché temono un'altra riunione noiosa senza l'elemento "divertimento".

Per migliorare i vostri lavori richiesti dai dipendenti remoti, abbiamo stilato un elenco di oltre 100 attività e strumenti divertenti di team building virtuale per migliorare la collaborazione e il coinvolgimento dei team remoti.

Andiamo 🎉

Importanza del team building virtuale

Il team building virtuale è essenziale per i team remoti per superare l'isolamento e migliorare la comunicazione, costruire la fiducia nel team e mantenere i dipendenti impegnati. Vediamo come le attività di team building virtuale aiutano i team remoti a rimanere in connessione.

**Le attività di team building virtuale aiutano i dipendenti remoti a conoscersi personalmente nonostante non siano fisicamente presenti nella stessa posizione. Queste attività aiutano a costruire relazioni più forti, essenziali per massimizzare la collaborazione e la produttività del team

Aumentare il morale e l'impegno: Coinvolgere i dipendenti in attività divertenti e interattive team building interattivo e divertente attività di team-building fornisce una pausa dal tran tran quotidiano e permette ai membri del team di rilassarsi e distendersi. Queste pause aiutano a ridurre lo stress e a migliorare il morale e il benessere generale

Coinvolgere i dipendenti in attività divertenti e interattive team building interattivo e divertente attività di team-building fornisce una pausa dal tran tran quotidiano e permette ai membri del team di rilassarsi e distendersi. Queste pause aiutano a ridurre lo stress e a migliorare il morale e il benessere generale Migliorare le capacità di comunicazione: il nostro elenco comprende molte attività di team building virtuali e divertenti per migliorare la comunicazione e il legame con il team. Queste attività includono l'ascolto attivo, l'espressione chiara delle idee e il provider di feedback costruttivimantenere i dipendenti remoti impegnati. Se siete stanchi degli ostacoli alla produttività dovuti alla cattiva comunicazione, queste attività sono assolutamente da provare!

il nostro elenco comprende molte attività di team building virtuali e divertenti per migliorare la comunicazione e il legame con il team. Queste attività includono l'ascolto attivo, l'espressione chiara delle idee e il provider di feedback costruttivimantenere i dipendenti remoti impegnati. Se siete stanchi degli ostacoli alla produttività dovuti alla cattiva comunicazione, queste attività sono assolutamente da provare! **Molte attività di team building virtuale richiedono ai partecipanti di lavorare insieme per risolvere problemi complessi. Questi giochi virtuali insegnano al team a lavorare in modo coeso per raggiungere gli obiettivi

100 attività di team building virtuale da provare nel 2024

Ecco un elenco di oltre 100 attività di team building virtuali e divertenti per facilitare l'incontro tra i team e raggiungere la massima efficienza.

1. Rompighiaccio virtuali

Da fare in modo che i membri del team non si conoscano ancora? È il momento di rompere il ghiaccio! 🥶

I rompighiaccio virtuali sono attività ed esercizi che incoraggiano le conversazioni con i membri del team.

Il programma principale delle attività per rompere il ghiaccio è quello di permettere ai membri del team di avere conversazioni libere in un'impostazione divertente e informale.

Ad esempio, "Due verità, una bugia" è un ottimo rompighiaccio. Ogni membro del team deve proporre tre affermazioni su di sé. Di queste affermazioni, due sono verità e una è una bugia. Il resto del team ascolta attentamente e cerca di indovinare quale affermazione è una bugia. Una volta che tutti hanno votato, si prosegue e si rivela la risposta.

Allo stesso modo, esistono altre attività virtuali per rompere il ghiaccio, come "Memorie di sei parole" e "Intelligenze dell'isola deserta"

A proposito di presentazioni, non è facile ricordare tutto di tutti in una sola riunione. È qui che 'riunione del team' possono aiutarvi a presentare rapidamente tutti. Tenete questi modelli a portata di mano per vedere i titoli, l'esperienza, le competenze e le informazioni di contatto di tutti in un unico posto.

Potete anche usare i modelli di statuto del team per documentare la missione e gli oggetti del team, in modo da essere tutti sulla stessa pagina.

2. Giochi virtuali di team building

Giochi interattivi come Pictionary o Dumb Charades sono un modo divertente per migliorare il lavoro di squadra e la competizione amichevole.

Questi giochi non sono quelli che si chiamano "rompighiaccio"; in genere si fanno dopo aver stabilito un certo rapporto con i membri del team.

Il lato positivo è che la maggior parte delle app per videoconferenze come Zoom, gli strumenti di project management come ClickUp e le app di collaborazione come MS Teams sono dotate di strumenti di disegno e di elementi per giocare a Pictionary senza che il team debba installare un'altra app.

3. Talent show virtuali

Capire gli interessi e le passioni dei membri del team aiuta a interagire meglio con loro. A volte significa apprezzare i colleghi per i loro talenti unici.

I talent show virtuali possono essere uno strumento utile a questo scopo. Voi e i vostri colleghi potrete mostrare i vostri lati creativi e scoprire una possibile sovrapposizione dei loro interessi con i vostri aiuta voi e il vostro team a legare meglio!

4. Workshop online per il team building

Un'altra grande strada per il team building è l'organizzazione di workshop o sessioni di formazione virtuali. Gli argomenti potrebbero riguardare leadership del team , le capacità di comunicazione, le dinamiche del team e il miglioramento dello sviluppo professionale e della collaborazione. Menzioni speciali meritano i workshop con esercizi di ruolo e discussioni di gruppo.

Sebbene questi workshop aiutino i membri del team a crescere, per far emergere il meglio di ogni membro è necessario concentrarsi su fasi diverse dello sviluppo del team

modulo, tempesta, normalizzazione, performance e conclusione. Assicuratevi di essere presenti in ogni fase per guidare i vostri dipendenti.

5. Riunioni virtuali a pranzo

Il cibo è uno dei modi più semplici per riunire le persone. Le riunioni virtuali a pranzo consentono ai membri del team di riunirsi online, mangiare insieme, chattare e legare durante i pasti. Il lato positivo è che queste riunioni sono incredibilmente semplici e facili da realizzare.

Inoltre, un incontro virtuale a pranzo una volta alla settimana è un'ottima pratica per costruire relazioni al di fuori delle discussioni di lavoro. Utilizzate queste riunioni virtuali per conoscere meglio i vostri colleghi: i loro gusti alimentari, i loro ristoranti preferiti e il modo in cui amano trascorrere il tempo al di fuori del lavoro.

6. Serate di cinema a distanza

Tutti legano con il cibo, e i film sono un secondo posto. 🎬

Per migliorare il vostro team-building virtuale, prendete in considerazione l'organizzazione di serate cinematografiche virtuali in cui i membri del team guardano film insieme utilizzando piattaforme di streaming sincronizzate.

Ad esempio, Partito Netflix è il pesce grosso dell'ecosistema dei party di visione a distanza. Funziona come un'estensione del browser e consente a un massimo di 50 persone di guardare insieme qualsiasi cosa su Netflix.

Allo stesso modo, app di terze parti come Scener facilitano la visione a distanza tramite Netflix, Disney+, HBO e altro ancora.

7. Sessioni di meditazione o yoga di gruppo

In qualità di leader di un team che è perfettamente consapevole di quanto possa essere stressante l'ambiente di lavoro, è necessario incoraggiare il proprio team con attività che promuovano il benessere mentale .

Se siete appassionati di meditazione e yoga, potete condurre sessioni virtuali per promuovere il rilassamento, la consapevolezza e la riduzione dello stress tra i membri del team. Altrimenti, potete condurre sessioni di yoga/meditazione di gruppo utilizzando le guide video di YouTube, che sicuramente daranno a tutti un po' di relax!

8. Corsi di cucina online

Da fare? Se sì, potreste insegnare al vostro team una o due ricette o addirittura imparare le loro ricette preferite. 🍴

In alternativa, potreste lasciare che un membro del team conduca un corso di cucina virtuale. Se nessuno del vostro team cucina, organizzate sessioni di gruppo in cui potete imparare dalle gazillioni di video che offre internet!

9. Sessioni di commedia online

Qual è la cosa che tutti amano, oltre a mangiare? Ridere, ovviamente!

Potreste organizzare sessioni di commedia online con il vostro team, in cui ognuno condivide battute sull'altro o su ciò che accade nelle vostre vite. Potreste scoprire il talento nascosto di un collega nello standup! Inoltre, dare al vostro team la possibilità di criticare apertamente le vostre stranezze e prenderla come uno sport vi renderà il team leader più cool di sempre!

10. Sfide di fitness online

Se c'è una cosa che abbiamo imparato tutti dal 2020 e dal 2021, è l'importanza di un corpo sano per ospitare una mente sana. L'impostazione di obiettivi di fitness reciproci non solo vi aiuterà a mantenervi in salute, ma favorirà anche un senso di lavoro comune verso un obiettivo comune, e il risultato complessivo si rifletterà sicuramente sulla produzione dei vostri progetti!

Cercate altri suggerimenti per le attività di team building virtuale? Ecco altre attività di team building per il vostro team remoto.

Giochi, quiz e trivia

11. Serata virtuale di giochi da tavolo

12. Tombola virtuale

13. Gioco di realtà aumentata

14. Virtuale "non ho mai avuto"

15. Sfida per l'elenco delle cose da fare

16. Quiz per il test della personalità

17. Gioco virtuale di conversazione con le emoji

18. Rompicapo virtuale

19. Mistero virtuale dell'omicidio

20. Curiosità sul marketing digitale

21. Giochi di curiosità online

22. Caccia al tesoro virtuale

23. Spettacolo virtuale a portata di mano

24. Sala di fuga virtuale

25. Concorsi per indovinare le emoji

26. Il "chi sono io" virtuale

27. Trivia online sulla macchina del tempo

28. Indovina lo slogan

29. Curiosità sul logo

30. Curiosità sul podcast

*31. Speciale del venerdì - Riunione virtuale "Conosci il tuo team "

32. Giochi di corse virtuali

33. Prova di forza virtuale a cinque dita

Cibo e bevande

34. Giro del pub virtuale

35. Corso virtuale di mixologia

36. Festa del dessert digitale

37. Happy hour virtuale

38. Club del libro di cucina

39. Gara di Trivia

Musica e ballo

40. Sessioni di karaoke virtuale

41. Scrittura collaborativa online

42. Festa di ballo virtuale

43. Serata virtuale a microfono aperto

44. Gara di karaoke di gruppo

45. Battaglia di DJ virtuali

46. Sessioni di musica online

47. Collaborazione di gruppo per le playlist

48. sfida "nomina quel brano "

Espressioni creative

49. Cosa succederebbe se tu fossi X (un amministratore delegato, una star del cinema o ruoli simili e riconoscibili)#

50. Sfida di condivisione di foto

51. Sessione virtuale di improvvisazione

52. Concorsi di scrittura creativa a distanza

53. Sfida di scrittura teatrale digitale

54. Sessione di narrazione a distanza

55. Sfida artistica virtuale

56. Sessioni di pittura e sorseggio a distanza

57. Sessioni di crafting da remoto

58. Foglio elettronico pixel art

59. Sfida artigianale fai-da-te

60. Sessione di origami virtuale

61. Collaborazione artistica digitale

62. Sfilata di moda virtuale

63. Sfida di arredamento fai-da-te per la casa

64. Concorsi fotografici all'interno del team

65. Corso di disegno online

Ricerche intellettuali

66. Club di dibattito

67. Sessioni di sudoku virtuale

68. Club del libro virtuale

69. Ora di energia

70. Guerre tra fogli di calcolo

Attività interattive di team building

71. Gioco del ruolo del leader

72. Celebrazione delle vittorie settimanali

73. Prova di produttività

74. Sfida di presentazione di un prodotto

75. Giornata di scambio di reparti

76. Workshop virtuale sulla comunicazione

77. Sessioni di brainstorming online

78. Ricerca virtuale di team

79. Programma di mentorship interdipartimentale

80. gioco di negoziazione "Affare o non affare "

81. Giornata di scambio di reparti

82. Workshop di empowerment

83. Raccolte fondi online

84. Creazione di persone personalizzate

85. Babbo Natale virtuale

86. Cerchio della gratitudine

87. Costruzione di una storia virtuale in team con gli oggetti che vi circondano

88. Esperienze virtuali di team building

89. Squadra virtuale di assistenza sociale

Scambio culturale e diversità

90. Sessione di scambio di libri

91. Conversazione virtuale sui viaggi

92. Tour virtuale dei musei

93. Negozio virtuale di piante

94. Giornata spa fai da te

95. Condivisione delle citazioni dei film preferiti

96. Fuga digitale nella natura

97. Discussioni del club del libro a distanza

98. Scambio linguistico virtuale

99. Sessione di scambio culturale virtuale

100. Tavole rotonde sulla diversità

Strumenti per facilitare i Teams virtuali

Ora che avete l'elenco delle migliori attività di team building virtuale, avete bisogno degli strumenti giusti per eseguirle. Prima di scegliere le attività del mese, discutetene con gli altri membri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image.gif Lavagne online ClickUp /$$$img/

Trasforma le idee in azioni coordinate con le lavagne online ClickUp

Utilizzo Lavagne online ClickUp per discutere di diverse attività e chiedere suggerimenti ai membri del team. Nell'elenco sopra riportato ci sono molte attività divertenti che potete eseguire utilizzando la nostra lavagna online.

Una volta individuate le giuste attività di team building virtuale, dovete assicurarvi che tutti ne facciano parte. Poiché i membri del team potrebbero trovarsi in posizioni diverse del mondo, assicuratevi di inserire le sessioni nei loro calendari e di promemoria delle attività imminenti.

Con ClickUp Promemoria free vi libera dal fastidio di inviare manualmente promemoria ai membri del team. Il programma invia automaticamente ai membri notifiche frequenti per garantire che tutti partecipino alle attività divertenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image1-2.gif Impostazione di promemoria in ClickUp per mantenere le nuove abitudini positive /$$$img/

Impostazione di promemoria in ClickUp per mantenere nuove abitudini positive

Sebbene le attività di team building siano molto divertenti, la nostra piattaforma offre anche funzionalità/funzione per l'organizzazione dei vostri team remoti. ClickUp Teams consente di collaborare con team distribuiti, allinearsi su obiettivi comuni e monitorare lo stato di avanzamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-15.jpeg Il dashboard Agile di ClickUp /$$$img/

Visualizzate lo stato di avanzamento con la dashboard di ClickUp

Quando si collabora con team virtuali, c'è il rischio di una comunicazione errata se ci si affida esclusivamente alle riunioni. È necessario visualizzare i processi, il piano d'azione e lo stato di avanzamento per tenere tutti informati.

È proprio questo l'obiettivo del nostro cruscotto visivamente accattivante ClickUp Dashboard da fare. I dashboard di ClickUp vi aiuteranno a fare questo: terranno tutti sulla stessa pagina per quanto riguarda gli obiettivi del team e tracceranno lo stato di avanzamento del progetto. L'assegnazione di attività ai membri del team li renderà sempre responsabili.

Il Attività di ClickUp migliora ulteriormente la funzionalità/funzione di account e le discussioni del team. Aggiungete commenti, assegnate attività con commenti, registrazione e condivisione di Clip vocali e aggiungere priorità in modo che tutti i membri del team sappiano su cosa lavorare per primo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars-1400x934.png ClickUp 3.0 Documenti Spazio collaborativo con barre laterali /$$$img/

Collaborazione con i membri del team in ClickUp Teams

Inoltre, lo spazio collaborativo Documenti di ClickUp rendono più facile la sincronizzazione dei lavori richiesti e mantengono tutti in contatto, indipendentemente dalla posizione e dall'orario (un grande evviva per i team ibridi e remoti!) Visualizzazione della chat consente di chattare con il team in tempo reale. Se preferite, potete organizzare chiamate Zoom all'interno di ClickUp.

bonus: qual è la produttività del vostro team?

{\a6}() https://clickup.com/general-resources/productivity-quiz fai il quiz sulla produttività _*/%href/**_

per scoprirlo!

Mantenere i team remoti impegnati e produttivi con ClickUp

Assicurarsi che il vostro team da remoto si diverta al lavoro è un'impresa seria! Da fare: provare una o più delle idee di team building virtuale suggerite per spezzare la monotonia del lavoro e avvicinare i Teams.

Un altro modo per mantenere la produttività del vostro team virtuale è quello di utilizzare strumenti di gestione collaborativa delle attività come ClickUp. Progettato per aiutare l'intero team a lavorare insieme in modo efficiente, indipendentemente dalla posizione dell'attività, ClickUp è la piattaforma ideale per i team grandi e piccoli di tutto il mondo.

Volete saperne di più su come il lavoro da remoto diventa più facile con ClickUp? Prenotate una demo oggi stesso !

FAQs

1. Quali sono le attività di team building per il lavoro virtuale?

Le attività di team building virtuale rafforzano i legami, aumentano il morale e favoriscono la collaborazione tra i membri dei team remoti.

Queste attività possono includere rompighiaccio virtuali, come quiz divertenti o giochi online, per aiutare i membri del team a conoscersi meglio.

**2. Da fare per creare un lavoro di squadra online?

Il lavoro di squadra online avviene attraverso piattaforme di gestione del lavoro come ClickUp.

Queste comprendono processi semplificati che assicurano un flusso di lavoro regolare, attività e giochi a cui i membri del team di tutto il mondo possono partecipare lavorando da casa.

L'obiettivo è quello di unire tutti i membri del team, indipendentemente dalla parte del mondo in cui vivono.

**3. Da fare per creare uno spirito di squadra a livello virtuale?

La costruzione dello spirito di squadra a livello virtuale richiede creatività e un lavoro richiesto.

Iniziate programmando riunioni virtuali regolari in cui i membri del team possano interagire, condividere aggiornamenti e impegnarsi in conversazioni casuali per creare un rapporto.

Utilizzate una piattaforma di videoconferenza per le interazioni faccia a faccia, per simulare la sensazione di essere nella stessa stanza. Incorporate attività di team building virtuale come giochi online, quiz o sfide che incoraggino la collaborazione e il lavoro di squadra in modo divertente.