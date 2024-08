10 modelli gratuiti per conoscermi per conoscere il vostro team

Da fare più spesso di quanto si pensi. Da quando si doveva fare la riunione con l'insegnante il primo giorno di scuola a quando ci si presenta ai potenziali client.

Le presentazioni non sono solo un'occasione per fare bella figura. Sono un modo per mostrare chi siete, evidenziare il valore che fornite e creare connessioni personali. Inoltre, sono un ottimo modo per scoprire chi siete o per conoscere qualcuno.

Siete alla ricerca di modi più semplici per fare presentazioni e conoscere meglio le persone nella vostra orbita? Per vostra fortuna, ci sono tantissimi modelli per conoscermi, per creare connessioni migliori, relazioni di lavoro e stabilire obiettivi comuni.

Qui condividiamo 10 dei migliori modelli per conoscermi. Utilizzateli per presentarvi ai nuovi assunti o per creare legami più profondi con le persone del vostro team. 💪

Cos'è un modello per conoscermi?

Un modello per conoscermi è un foglio pratico che presenta alle persone chi siete. Esistono modelli per diversi scenari, tra cui presentazioni spensierate sui social media e impostazioni formali sul posto di lavoro.

I diversi stili di modelli includono i modelli di Instagram Story, i poster "Tutto su di me", i fogli "Fammi delle domande" e le relazioni "Le mie cose preferite". Questi modelli possono essere utilizzati come attività per il ritorno a scuola e come strumenti sul posto di lavoro per conoscere meglio il proprio team.

I modelli sono modificabili e stampabili, perfetti per la condivisione durante una riunione di persona o virtualmente. I modelli sono personalizzabili e stampabili, perfetti per essere condivisi in occasione di riunioni personali o virtuali.

Sia che si tratti della prima settimana di lavoro, sia che si voglia migliorare la connessione con il team attuale, un modello per conoscermi rivela dettagli difficili da inserire in pochi istanti di chattare prima o dopo le riunioni.

Questo è particolarmente vero se fate parte di un team remoto. I modelli Get To Know Me costruiscono efficacemente le relazioni, fornendo informazioni sulla personalità che potrebbero non essere visibili attraverso i normali canali di lavoro. 🤩

### A cosa si deve un buon modello per conoscermi?

Poiché questi modelli sono strumenti creativi, ci sono molte opzioni per scegliere quello perfetto. In generale, il modello dovrebbe offrire le seguenti caratteristiche:

Interattività assistenza : Questo esercizio consiste nel riunirsi per condividere e imparare. Cercate modelli interattivi in cui sia possibilecollaborare in tempo reale per rispondere ai prompt o per condividere i propri interessi e discutere

: Questo esercizio consiste nel riunirsi per condividere e imparare. Cercate modelli interattivi in cui sia possibilecollaborare in tempo reale per rispondere ai prompt o per condividere i propri interessi e discutere Accenti creativi : Funzionalità/funzione come font personalizzati, adesivi, gif ed emoji rendono il processo di conoscenza più divertente e coinvolgente

: Funzionalità/funzione come font personalizzati, adesivi, gif ed emoji rendono il processo di conoscenza più divertente e coinvolgente Sezioni : Suddivisione dell'attività in segmenti di dimensioni ridotte con focus su aspetti diversi come la famiglia, gli interessi e gli obiettivi professionali

: Suddivisione dell'attività in segmenti di dimensioni ridotte con focus su aspetti diversi come la famiglia, gli interessi e gli obiettivi professionali Impostazioni personalizzabili: Sia che si utilizzi il modello per un colloquio, un evento di networking o una riunione di team, si vuole essere in grado di personalizzare dettagli come il design dello sfondo e le attività di branding

10 Modelli gratis per conoscermi nel 2024

Iniziate a costruire team migliori lavorando dalle fondamenta per capire cosa spinge ogni individuo. Con questi 10 modelli gratuiti per conoscermi, potrete conoscere meglio gli interessi, i punti di forza e le debolezze di ogni individuo del vostro team.

Utilizzateli come punto di partenza per facilitare le presentazioni e sfruttateli per informare i vostri flussi di lavoro e costruire un team migliore strategie di comunicazione . 🙌

1. Modello di ClickUp About Me

Utilizzate il modello About Me di ClickUp per dare il meglio di voi stessi, sia che si tratti di un colloquio, di un evento di networking o di conoscere nuovi compagni di squadra Modello di presentazione di ClickUp per gli adulti è stato pensato per consentire ai membri del team di conoscersi meglio e di conoscere meglio se stessi. L'esercizio di compilazione consente ai dipendenti di riflettere e valutare i propri punti di forza, le debolezze e le competenze personali.

Questa versione di un foglio di lavoro "Tutto su di me" presenta anche delle sezioni in cui i membri del team riflettono sui progetti in cui hanno avuto successo e su quelli in cui hanno fallito, per identificare le aree di miglioramento. Questo fornisce approfondimenti sugli obiettivi e sulle caratteristiche personali, rendendolo uno strumento divertente ed efficace.

I campi personalizzati supportano 19 attributi diversi, tra cui il libro preferito, il luogo di nascita e il livello di istruzione. Questo incoraggia i dipendenti ad approfondire gli attributi divertenti e professionali che vogliono condividere con il team. 👋🏾

Le viste personalizzate consentono di visualizzare una panoramica degli elenchi di Informazioni su di me del team e di vedere se il modello è stato completato o meno. Anche il modulo Informazioni su di me è interamente personalizzabile, in modo che il team condivida il tipo di informazioni da voi scelto.

2. Modello di profilo per i dipendenti di ClickUp

Questo modello semplifica la gestione delle prestazioni e assicura che nessuno perda un colpo

Il Modello di profilo dei dipendenti di ClickUp è uno strumento progettato per fornire approfondimenti e monitorare le discussioni sulle prestazioni di ciascun membro del team. Iniziate creando un'attività per ogni dipendente del team. Quindi, assegnate attività secondarie per il lavoro regolare, compresi i feedback delle riunioni 1 a 1 e le attività di sviluppo professionale.

Aggiungete altre attività per i risultati ottenuti dai dipendenti, per le riunioni del team e per gli incontri settimanali al di fuori del lavoro. Utilizzate i sette campi personalizzati per eseguire il drill-down delle informazioni necessarie per ottenere il massimo da ciascun membro del team.

Con i profili dei dipendenti costruiti, è possibile migliorare la collaborazione del team . Questi profili consentono di capire facilmente quando un dipendente ha bisogno di aiuto per una particolare abilità e quali altri membri del team sono più adatti a passare come mentori.

3. Modello di cultura aziendale ClickUp

Centralizzate le informazioni e le risorse sulla cultura aziendale in un unico spazio con questo modello di ClickUp Docs

Costruire una cultura aziendale è un ottimo modo per stabilire la fiducia, motivare i dipendenti e creare un'identità attorno alla quale l'intero team possa unirsi. Un obiettivo aziendale comune rafforza l'impegno dei dipendenti aumenta la produttività e crea un ambiente di lavoro migliore.

Utilizzo Modello di cultura aziendale di ClickUp per identificare ciò che conta di più per il team, dare priorità ai valori e unire il team dietro una missione. 🌻

Iniziare utilizzando software per lavagna online per fare un brainstorming di idee. Chiedete a tutti quali sono le caratteristiche fondamentali che ritengono debbano essere incluse e quali sono le cose da evitare. Successivamente, definite gli obiettivi che si allineano alla cultura aziendale.

Dopo la sessione di brainstorming, compilate le sezioni del modello di cultura aziendale, tra cui Chi siamo, Missione, Visione, Valori aziendali e Cosa offriamo. Aggiungete altre sezioni in base alla sessione di brainstorming. Modificate le autorizzazioni di condivisione per facilitare l'invio del documento ai nuovi membri del team e ai client, se necessario.

4. Modello per dipendenti e dirigenti ClickUp 1-on-1

Documentate in modo chiaro tutto ciò che avviene nelle vostre riunioni 1 a 1 con questo semplice modello

Per conoscere qualcuno ci vuole più di una riunione. È necessario lavorare insieme, superare le sfide e costruire obiettivi per creare connessioni con il team. Con il tempo, svilupperete legami più profondi che miglioreranno la produttività e faranno progredire l'azienda.

Da fare è programmare riunioni regolari 1 a 1 tra i manager e i dipendenti del team. Il Modello di incontro 1 a 1 per dipendenti e manager di ClickUp rende questo processo senza soluzione di continuità.

Utilizzate il modello come punto di partenza per il dipendente e il manager per aggiungere elementi di discussione prima della riunione. Durante la riunione, possono collaborare per elaborare nuove idee e documentare i risultati in un unico spazio.

5. Modello di registro del gestore di ClickUp

Il modello di registro dei manager di ClickUp è il luogo perfetto per rimanere organizzati e tenere traccia di tutto ciò che è necessario ricordare

Come manager, avete molte cose da fare. Da fare non solo per il proprio lavoro, ma anche per tenere sotto controllo il team e i suoi progetti. Utilizzare Il modello di registro dei manager di ClickUp per non perdere mai più un'attività. ✍️

Questo modello consente di controllare tutte le attività, le riunioni e le chiamate in un unico posto. Registrate facilmente le valutazioni delle prestazioni, le note e i risultati delle discussioni 1 contro 1 e di altro tipo. Evidenziate le azioni intraprese, le necessità di escalation e i progetti interessati nello stesso spazio.

Inoltre, è il modo perfetto per presentarsi ai nuovi assunti e dare loro un'idea di ciò che si sta lavorando. Registrate i progetti in corso e utilizzateli durante la vostra telefonata di benvenuto per mostrare ai vostri compagni di squadra come tenere traccia delle attività e migliorare la comunicazione con il team.

Creare trigger per assegnare automaticamente attività di follower in base alle attività. Aggiungete tag di priorità per sapere quali attività devono essere affrontate per prime. Campi e stati personalizzati consentono di eseguire il drill-down per ottenere e monitorare le informazioni più importanti.

6. Modello di rapporto giornaliero sull'attività dei dipendenti di ClickUp

Monitorate lo stato, misurate la produttività dei dipendenti e identificate le aree di miglioramento con il modello di reportistica giornaliera dei dipendenti di ClickUp

Il Modello di reportistica dell'attività giornaliera di ClickUp consente di monitorare facilmente le prestazioni dei dipendenti e i carichi di lavoro di tutto il team. Essendo incentrato sul lavoro quotidiano, si otterrà una visione approfondita di ciò che ogni membro del team sta facendo e dove ha bisogno di supporto.

Iniziate creando un report di attività giornaliera per ogni membro del team. Aggiungete informazioni di base come il nome, il titolo, le responsabilità e i progetti a cui stanno lavorando. Assicuratevi di includere le informazioni di contatto per semplificare la comunicazione.

Successivamente, assegnate al dipendente un'attività giornaliera per compilare il suo rapporto di lavoro reportistica giornaliera . Assegnate una seconda attività al manager per la revisione del lavoro. È anche una buona idea programmare attività di monitoraggio e check-in regolari per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento.

Aggiornate le impostazioni di condivisione in modo che gli altri compagni di squadra possano visualizzare i rapporti di attività degli altri. In questo modo, possono conoscere meglio il lavoro di ciascuno e vedere le aree in cui possono collaborare.

7. Modello di lavagna online ClickUp Ice Breaker

Se state cercando un modo per rompere il ghiaccio con i vostri nuovi dipendenti o con i team esistenti, questo modello di lavagna online è il punto di partenza perfetto

Che si tratti di un nuovo anno scolastico, di un open house professionale o di una riunione di team, i rompighiaccio rendono le presentazioni meno scoraggianti e più divertenti. Sono un ottimo modo per coinvolgere i nuovi dipendenti o da utilizzare come attività di team building per creare legami più profondi con i membri del team esistenti. 👫

Utilizzare Modello di lavagna online rompighiaccio di ClickUp per avviare discussioni stimolanti o leggere. Il modello interattivo consente a tutti di proporre risposte creative e contributi divertenti in un unico spazio.

Utilizzatelo come bacheca per lanciare un gioco competitivo o come tavolo da disegno per trovare risposte creative a una domanda ipotetica relativa alla vostra attività aziendale. Aggiungete prompt e create una sezione di domande frequenti (FAQ) per stabilire le regole per rompere il ghiaccio.

8. Modello di programma di pranzo e apprendimento ClickUp

Il modello Lunch and Learn di ClickUp consente al team di prendersi una pausa dal normale lavoro e di approfondire le impostazioni, guidati da altri team

Un lunch and learn è uno strumento efficace per aiutare il team a conoscere meglio ciò che fanno gli altri reparti, a ottenere informazioni sul settore e a sviluppare nuove competenze. In effetti, i pranzi e le lezioni sono chiave per la crescita aziendale . Ma possono anche essere difficili da pianificare e gestire, soprattutto se si lavora con un team numeroso.

Questi eventi sono una grande opportunità per i membri del team di conoscersi l'un l'altro. Imparano a conoscere i punti di forza e le aree di competenza di ognuno, condividendo le proprie conoscenze.

Con Modello di programma di pranzo e apprendimento di ClickUp il processo è più facile che mai. Basta iniziare a compilare il modello con le informazioni chiave, come gli oggetti, i nomi dei relatori, la posizione e l'ora dell'evento.

Condividete istantaneamente programmi e risorse per le riunioni prima dell'evento e personalizzate le autorizzazioni in modo che tutti abbiano il livello di accesso necessario. Il monitoraggio delle metriche integrato consente di tenere sotto controllo il coinvolgimento e i tipi di sessione più popolari.

9. Canva Conosci me Sondaggio La Tua Storia Modello

via Canva

Canva è uno strumento di design che migliora tutto, dalle attività di branding alle riunioni di team. Le sue grafiche, gratis e a pagamento, sono ideali per i manager che devono creare opuscoli e presentazioni per le riunioni e per i compagni di squadra o gli studenti che si conoscono.

Prima di compilare questo modello per conoscermi, utilizzate strumenti come mappe mentali per fare un brainstorming di idee con il team. Pensate ai tipi di domande che volete includere e personalizzate le categorie.

Lasciate che i membri del team o gli studenti personalizzino il design per renderlo proprio. Potrebbero aggiornare la combinazione di colori, cambiare i font e includere elementi come grafici ed emoji per renderlo più coinvolgente. 🎨

Questa attività All About Me può essere condivisa ovunque, da un post su Instagram a una slide di presentazione.

10. Modello di biografia in PowerPoint su di me

via Slides Carnival

Il modello Biografia su di me è compatibile con Google Slides, PowerPoint e Canva. La presentazione include 25 diapositive dal design professionale per la condivisione di tutto, dagli interessi personali ai punti di forza e alle competenze.

Utilizzatelo per far conoscere i membri del team o per animare i primi giorni di scuola con i vostri studenti. Il supporto multimediale consente di aggiungere video, gif e musica per mostrare la propria personalità. È facilmente condivisibile in formato PDF o JPG e gli elementi personalizzabili lo rendono veramente vostro.

Per i progetti di gruppo, gli strumenti di collaborazione integrati consentono di lavorare alla presentazione con gli altri membri del team.

Per la massima creatività, utilizzate il modello di Canva, che presenta una funzionalità/funzione di elementi e disegni. Inoltre, lo strumento drag-and-drop è più facile da usare rispetto al layout di PowerPoint e Google Slides.

Presentati con l'assistenza di ClickUp

Se state cercando un modo per presentare un nuovo assunto al team o se volete saperne di più sulle persone con cui lavorate, scegliete un modello Get To Know Me. Con queste 10 opzioni, troverete il modello perfetto per rompere il ghiaccio, costruire connessioni migliori e creare un ambiente di lavoro più produttivo. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per iniziare a semplificare la cultura aziendale, le presentazioni e i processi di team building. Con questi modelli ClickUp, potrete conoscervi meglio, creare flussi di lavoro che tengano traccia delle prestazioni e creare un'atmosfera di comunità che renda la vostra azienda il posto migliore in cui lavorare. 🥳