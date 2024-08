10 domande per rompere il ghiaccio che piaceranno davvero ai team

Immaginate questo: Siete in una chiamata Zoom con circa 17 nuovi colleghi e il conduttore dice: "Iniziamo con un rompighiaccio!"

Questa è la vostra reazione:

🔲 "Evviva!"

🔲 "NO"

Da fare una ricerca intensiva per questo blog, ho eseguito una ricerca che avrebbe prodotto i sentimenti più affidabili della popolazione nei confronti dei rompighiaccio: Ho cercato su Google "meme per rompere il ghiaccio sul lavoro" e sono giunta alla conclusione che la gente non li ama .

Tuttavia, se terminato nel modo giusto, il rompighiaccio ha successo per alcune grandi cose collegate a costruzione del team :

Aiutare gli individui a sentirsi a proprio agio nel parlare di fronte a nuove persone

Far sì che l'intero team sia interessato alle persone con cui lavorerà

Permettere loro di esprimere la propria individualità e personalità

Questo articolo non solo vi fornirà alcune domande per rompere il ghiaccio solide e memorabili, ma anche aiuterà l'onboarding i leader capiscono che cosa può far nascere o distruggere un prompt. 🧊

Warner Bros. via GIPHY

Bonus: Integrazione di un team virtuale? Leggete questa guida sul lavoro con

team virtuali e le preferenze per il loro ambiente, il che è una cosa preziosa da sapere - e la questione dello zoo evita che sia troppo noiosa.

"Cosa c'è nel tuo elenco di cose da fare? " Le risposte a questo prompt possono dirci molto su ciò che quella persona valorizza nella vita e su ciò che considera appagante. Può anche essere bizzarra o tradizionale quanto si vuole. "Qual era il tuo giocattolo preferito da bambino? " La nostalgia lavora, periodo per periodo. Questo è un modo semplice per scoprire chi potrebbe avere la loro stessa età! "Quale fase imbarazzante hai attraversato da adolescente? " Le persone amano conoscere le storie imbarazzanti degli altri, ma per rompere il ghiaccio è bene che la domanda sia veloce e leggera. Alcune delle migliori amicizie di lavoro nascono dal legame con qualcosa che si ama da quando si era adolescenti. Condividete un'opinione impopolare" Questo è un argomento che tutti vorranno ascoltare, in questo periodo. Questo dà alle persone la possibilità di essere spudoratamente audaci ("Star Wars è sopravvalutato") o perfettamente sicure ("Die Hard è un film di Natale") come desiderano. "Estate o inverno?" È probabile che questa domanda venga superata rapidamente, lasciando che le persone forniscano volontariamente un motivo per il loro voto, che può fornire una grande comprensione delle loro vibrazioni e interessi. *Qual è l'oggetto per il quale saresti felice di fare una spesa? Indipendentemente da ciò che possiamo permetterci in termini di spese, tutti noi facciamo delle spese di tanto in tanto, e ciò per cui scegliamo di spendere un po' di più tende a dire molto su ciò che ci sta più a cuore.

generate altre domande per rompere il ghiaccio con la nostra raccolta di

{\an8}Che cosa? https://clickup.com/templates/ai-prompts/team-meetings prompt dell'IA per le riunioni del team /%href/

.

/img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/0d4bb5fc-1c69-4648-a9e5-ac72c4ac7e75/cool%20party.gif mr freeze che dice cool party /$$$img/

Warner Bros. via GIPHY

Ora vai a prendere a calci un po' di ghiaccio.

Andate avanti e ridefinite il significato di ospitare una sessione per rompere il ghiaccio. Siate il leader che cambia le percezioni e unisce le persone. Sostenete lo spirito di comunità e collaborazione .

Scusate per tutte le gif di Mr. Freeze.

Warner Bros. via GIPHY

Volete far parte di qualcosa di grande e lavorare con la nostra crew di ClickUp? Scopri le posizioni per cui stiamo assumendo attualmente qui !