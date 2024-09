Come gestire in modo efficace i conflitti durante la fase di "Storming"

Costruire un team ad alte prestazioni non è impossibile. Ma coltivare un team che si diverta a lavorare insieme, che riesca a gestire bene i conflitti e che offra un feedback sano, sembra un sogno. Non è vero?

Ma prima che un team si consolidi come "squadra da sogno", deve superare una buona dose di ostacoli e sfide. La "fase di tempesta dello sviluppo del team " funge da passaggio verso un team completo.

Naturalmente, tutti i team leader vogliono costruire un team fantastico, ma è difficile gestire i conflitti, soprattutto nella fase di tempesta dello sviluppo del team.

In questo blog si discutono le sfide della fase di storming e le best practice per superarle.

Aiutiamo il vostro team a uscire dalla "tempesta" più forte e più efficiente. ma prima di questo, ecco una rapida occhiata al modello di sviluppo del gruppo di Teams e alle sue cinque fasi di sviluppo del team.

Comprendere le fasi di sviluppo del gruppo di Tuckman

Il dottor Bruce Wayne Teams, ricercatore psicologico della teoria delle dinamiche di gruppo, ha pubblicato il modello delle quattro fasi di sviluppo del gruppo per i team di nuova formazione - Modulo, Tempesta, Normalizzazione ed Esecuzione - nel suo articolo ' Sequenza di sviluppo nei piccoli gruppi ' nel 1965.

Più tardi, negli anni '70, ha aggiunto un'ulteriore fase al modello: l'avanzamento.

Il modello di Tuckman spiega le dinamiche del team . Mostra come i gruppi si sviluppano e diventano più efficaci. Discutiamo brevemente i cinque fasi dello sviluppo di un team :

Fase #1: Modulo

Nella fase di formazione, i membri del gruppo iniziano a conoscersi e si concentrano sulla missione del team, costruiscono una struttura chiara e stabiliscono gli obiettivi.

Poiché questa è la prima fase, il team non è molto produttivo, in quanto capisce come gestire le attività e chi ricopre quali ruoli. Di solito, si affidano a un leader emergente per impostare le programmazioni delle prime riunioni del gruppo.

Se i membri del team hanno bisogno di tempo per aprirsi, è possibile usare Modello di rompighiaccio della ruota delle emozioni di ClickUp per farli parlare.

Questo modello aiuta i membri del team a presentarsi rapidamente e a sentirsi a proprio agio. Fornisce informazioni sui propri sentimenti e su come questi influenzano le prestazioni.

Utilizzando il modello Emotions Wheel Icebreaker di ClickUp, è possibile abbattere le barriere comunicative, incoraggiare i membri del team a praticare l'ascolto attivo e creare un ambiente di empatia e comprensione.

modello per rompere il ghiaccio della ruota delle emozioni di ClickUp

Fase #2: Storming

La fase di tempesta dello sviluppo di un team è **quella in cui le cose si fanno un po' burrascose la collaborazione del team e conflitti.

In questa fase, i membri del team interagiscono ed esprimono le loro opinioni su come il progetto dovrebbe essere portato avanti. Discutono i loro ruoli e le loro responsabilità e agiscono più come individui che come gruppo coeso. Quindi, conflitti di progetto sono comuni nella fase di storming.

Fase #3: Normalizzazione

In questa fase di sviluppo del team, le cose iniziano a regolarsi e i membri si preparano a lavorare per raggiungere l'obiettivo finale. Diventano più a loro agio nel lavorare come gruppo e cercano il contributo reciproco sulle attività. Nella fase di normalizzazione, i membri compiono lavori richiesti consapevolmente per risolvere i conflitti e concentrarsi su una maggiore produttività.

Come leader di un team, il vostro obiettivo è aiutare il vostro team a superare rapidamente la fase di tempesta e a raggiungere la fase di normalizzazione per lavorare in modo armonioso.

Fase #4: Esecuzione

La fase di esecuzione è la fase ideale in cui la produttività è massima. Il team lavora in modo coeso seguendo i processi, le norme del team e i flussi di lavoro stabiliti. Con lo sviluppo dei team, in questa fase i membri si sentono allegati, impegnati e soddisfatti mentre lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune celebrano le piccole vittorie e riconoscono il potenziale degli altri.

Fase #5: chiusura del team

La quinta fase dello sviluppo del team, nota anche come fase del lutto, caratterizza la conclusione e la separazione. In questa fase, il progetto è finito e i membri del team si sentono soddisfatti ma tristi. Si concentrano sulla transizione e sui progetti futuri e spesso hanno difficoltà ad adattarsi agli altri gruppi. Questa fase comprende anche la celebrazione dei risultati ottenuti e la riflessione sulle aree da migliorare.

Mentre tutti i team passano attraverso le cinque fasi di sviluppo del team, le prestazioni del team dipendono da una fase critica: la fase di tempesta. Il modo in cui si gestisce la fase di tempesta decide se il team raggiungerà o meno l'esito positivo.

Entriamo quindi nel vivo della fase di storming dello sviluppo di un gruppo.

Sfide nella fase di tempesta

Nella fase di tempesta dello sviluppo del team, emergono le personalità individuali (a volte in conflitto). I membri del team non sono d'accordo, c'è confusione e mancanza di fiducia, il che rende la fase di storming impegnativa.

Ecco alcune sfide della fase di storming:

Conflitti e disaccordi

Margaret Heffernan, imprenditrice ed ex CEO di cinque aziende, ha parlato di abbracciare i conflitti in un discorso TED. L'autrice sottolinea i vantaggi dei conflitti.

"Per le buone idee e la vera innovazione è necessaria l'interazione umana, il conflitto, l'argomento, il dibattito"

Margaret Heffernan

**Anche se i conflitti sono impegnativi, non c'è altro modo di essere leader che lavorare attraverso di essi (la parola chiave è "attraverso")

Poiché ogni membro del team apporta una prospettiva unica, è inevitabile che sorgano dei disaccordi. I conflitti possono anche essere dovuti alla sovrapposizione dei ruoli nelle fasi successive di un progetto, a sistemi di credenze personali, a risorse limitate, a una concorrenza spietata, a cambiamenti strutturali e altro ancora.

Ma come leader di un team, dovete intervenire, ascoltare tutti i membri coinvolti e lavorare a una soluzione.

Esistono diversi stili di gestione dei conflitti che si possono utilizzare per risolvere i conflitti. Ma prima di scegliere lo stile, è importante identificare correttamente la fase del conflitto. **Qual è la fase tra le 5 fasi: latente, percepita, sentita, manifesta o successiva?

leggi di più sulle fasi del conflitto in Le 5 fasi del conflitto organizzativo .

**Come superare questa sfida?

Per risolvere i conflitti, occorre innanzitutto identificare il problema.

Cercate di non formulare giudizi e di acquisire invece una prospettiva migliore sulla radice del problema. Quindi, mettere in atto strategie di comunicazione e di meditazione adeguate.

È possibile discutere la causa e le possibili soluzioni con le parti interessate utilizzando software di comunicazione interna come ClickUp. ClickUp Chattare consente ai team di lavorare in modo collaborativo e di interagire in tempo reale. Consente di condividere aggiornamenti e risolvere problemi, promuovendo le opportunità di crescita del team. È anche possibile aggiungere chiunque alla conversazione con le @menzioni per chiedere consigli su situazioni o per accelerare lo stato degli elementi d'azione.

condividere aggiornamenti, risorse e collegati tramite ClickUp Chat_

Ambiguità di ruolo

L'ambiguità dei ruoli si verifica quando i membri del team non sanno cosa ci si aspetta da loro. Non hanno chiarezza sulle loro responsabilità **e questo porta a conflitti di ruolo.

Secondo la ricerca, l'ambiguità dei ruoli ha un impatto sulle prestazioni del team negativamente. Crea inutili tensioni all'interno del team e confonde i membri nel completare le attività.

**Come superare questa sfida?

L'impostazione dei ruoli e delle aspettative del team è fondamentale fin dall'inizio. Deve essere considerato il passaggio fondamentale prima di coinvolgere il team nel lavoro.

Per superare l'ambiguità dei ruoli, è necessario definire i ruoli di ciascun membro del team.

Utilizzare Documenti ClickUp per creare una carta dettagliata del team. Definire gli obiettivi, gli scopi e le responsabilità del team e aiutare tutti a rimanere sulla stessa pagina. È anche possibile taggare specifici membri del team e aggiungere i loro profili per evitare confusione.

creare una carta completa del team con ClickUp Teams

Inoltre, è possibile impostare i canali di comunicazione e stabilire chiare regole di ingaggio in modo da poter affrontare immediatamente gli eventuali conflitti di ruolo.

Basso morale del team

Il basso morale del team è comune nella fase di tempesta dello sviluppo del team, a causa di conflitti, disaccordi e frustrazioni. Quando i membri del team si concentrano maggiormente sulle opinioni e sui conflitti interpersonali, la produttività e il morale diminuiscono.

Infatti, Zipdo Relazione sull'istruzione 2024 suggerisce che i conflitti sul posto di lavoro possono risultare in una diminuzione del 30% del morale dei dipendenti e in un calo del 50% delle loro prestazioni.

**Come superare questa sfida?

Per gestire il basso morale del team nella fase di tempesta, comunicare in modo coerente e trasparente con i membri del team.

Ecco alcuni consigli per gestire il morale basso del team:

Ascoltare attentamente i membri del team e i loro problemi

Prestare attenzione a eventuali avvisi di burnout o stanchezza

Offrire ai dipendenti uno spazio sicuro e riservato per la condivisione delle loro preoccupazioni

Se utile, organizzare un'attività informale di team-building

Riconoscere le buone idee e apprezzare i lavori richiesti dai membri.

Inoltre, è possibile utilizzare il ClickUp Project Management per favorire la collaborazione e la trasparenza in tempo reale.

Ad istanza, ClickUp Docs e Chat possono aiutare a collaborare e discutere le attività di ClickUp. È possibile utilizzare ClickUp Dashboard per tenere sotto controllo la Sequenza del progetto e ottenere informazioni sullo stato del team.

tracciate lo stato di avanzamento e la produttività del vostro team con le dashboard di ClickUp

Ora che siete consapevoli delle sfide della fase di storming, discutiamo alcune best practice che potete implementare per affrontare la fase di storming disfunzioni di un team .

Best Practices per rafforzare le dinamiche del team durante la fase di Storming

Ogni strumento musicale ha il suo suono e la sua brillantezza, ma solo insieme possono creare la Sinfonia di Beethoven. 🎵

Allo stesso modo, ogni membro del team ha le proprie personalità e prospettive, ma è unendo le forze che si può ottenere un esito positivo.

Spetta quindi a voi (in qualità di manager o leader) implementare queste best practice per rafforzare le dinamiche del vostro team durante la fase di storming dello sviluppo del team.

Facilitare il feedback costruttivo

Il feedback costruttivo è positivo e mette in evidenza le aree di miglioramento. Significa che apprezzate i loro punti di forza e li spingete a migliorare i loro punti deboli.

Ecco un esempio:

Ehi Alex, mi piace che tu gestisca diverse attività in modo indipendente. Ma ho anche notato che esiti a comunicare attivamente con il tuo team. Credo che il team trarrebbe grandi benefici se condividessi spesso le tue intuizioni ed esperienze.

Un ciclo costante di feedback costruttivi mette in evidenza ciò su cui bisogna lavorare, ma con rispetto ed empatia. Inoltre, quando il feedback è positivo, specifico e attuabile, aiuta il dipendente a crescere a lungo termine.

Leggi tutto: 10 consigli su come affrontare conversazioni difficili al lavoro

Attuare strategie di risoluzione dei conflitti

L'attuazione di strategie di risoluzione dei conflitti è fondamentale nella fase di tempesta dello sviluppo del gruppo. Esse aiutano a trovare una via di mezzo per risolvere il conflitto tra le parti coinvolte.

Ecco alcune strategie di risoluzione dei conflitti che potete attuare:

Strategia di collaborazione : Fare leva su di essa per lavorare a una soluzione reciprocamente vantaggiosa del conflitto. Questa strategia funziona meglio durante una negoziazione

: Fare leva su di essa per lavorare a una soluzione reciprocamente vantaggiosa del conflitto. Questa strategia funziona meglio durante una negoziazione Strategia di smussamento : Si usa quando un membro ha un'opinione più forte dell'altro. Si tratta di trovare aree di accordo e di vantaggio reciproco in cui entrambe le parti sono allineate, riconoscendo sottilmente entrambe le opinioni.

: Si usa quando un membro ha un'opinione più forte dell'altro. Si tratta di trovare aree di accordo e di vantaggio reciproco in cui entrambe le parti sono allineate, riconoscendo sottilmente entrambe le opinioni. Strategia di evitamento: Questa strategia consiste nell'evitare il confronto per non entrare in conflitto. Usate questa strategia quando pensate che un conflitto possa semplicemente aumentare lo stress senza portare a una soluzione vantaggiosa

Rafforzare gli oggetti del team

Rafforzare gli oggetti del team aiuta a ristabilire un terreno solido e a riportare il team sulla retta via.

Sebbene sia facile impantanarsi durante la fase di tempesta, rafforzare gli obiettivi, lo scopo e gli oggetti del team aiuta i membri a concentrarsi nuovamente sul quadro generale. La comunicazione è la chiave per rafforzare gli oggetti del team. Risolve i conflitti e aiuta i membri del team a pensare all'obiettivo finale.

È possibile creare un piano di comunicazione usando Modello di lavagna online per il piano di comunicazione di ClickUp .

Questo modello garantisce la trasmissione del messaggio giusto alle persone giuste. Il modello di piano di comunicazione di ClickUp contiene campi come gli stakeholder, gli oggetti, il contenuto del messaggio, il metodo di trasmissione, ecc. per aiutarvi a definire e chiarire le regole della comunicazione.

modello di piano di comunicazione ClickUp per la lavagna online

Conquistare la fase di Storming con ClickUp

I leader forti costruiscono team ad alte prestazioni. Quindi, se siete preparati a gestire le sfide della fase di tempesta, il vostro team riuscirà facilmente a superare la "tempesta" con voi come ancora di guida.

Grazie alla consapevolezza dei potenziali problemi, allo sviluppo delle capacità di leadership e all'implementazione delle best practice, potete aiutare i membri del vostro team a dare il meglio di sé in tutte le fasi dello sviluppo del team. ClickUp può aiutarvi a facilitare il viaggio del vostro team.

ClickUp è uno strumento di comunicazione e collaborazione che riunisce tutto sotto un unico tetto: membri del team, sequenze e risorse. Vi aiuta a comunicare facilmente, a definire i ruoli, a chattare in tempo reale e a monitorare lo stato del team.

Volete provare ClickUp per costruire team futuri più forti? Iscrivetevi gratis oggi stesso !