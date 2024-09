Ritrovare la scintilla: Consigli per il recupero dal burnout

Nel 2019, dopo decenni di conversazioni sull'argomento, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto il burnout **Hanno definito il burnout come "una sindrome risultante dallo stress cronico sul posto di lavoro, caratterizzata da sentimenti di esaurimento o di esaurimento dell'energia, da sentimenti negativi o cinici legati al lavoro e da una ridotta efficacia professionale"

Si stima che lo stress lavorativo costi all'industria statunitense più di 300 miliardi di dollari di perdite dovute ad assenteismo, diminuzione della produttività e incidenti. A Sondaggio Gallup ha rilevato che il 76% delle persone dichiara di aver sperimentato il burnout sul lavoro, vale a dire tre persone su quattro, una statistica allarmante.

Questo articolo vi mostrerà come guarire dal burnout, un problema diffuso in tutte le organizzazioni a livello globale.

nota: questo articolo fornisce informazioni sulle potenziali cause e sui metodi di attenuazione del burnout sul posto di lavoro. Non è inteso a sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento di qualsiasi condizione di salute

Comprendere il burnout

Sebbene gli studi differiscano sul percorso del burnout, sono tutti allineati su una cosa: il burnout si verifica a causa di un graduale accumulo di vari fattori, il più critico dei quali è lo stress lavorativo.

Il burnout è una delle cause più significative di abbandono della forza lavoro e porta a quasi 1.000 miliardi di dollari in di produttività persa a livello globale . I dipendenti esauriti sono 63% di probabilità in più di prendersi un giorno di malattia e 2,6 volte di più di cercare un altro lavoro.

Il suo impatto si fa sentire non solo sul posto di lavoro, ma anche sulla qualità della vita individuale. Lo stress prolungato e il burnout danneggiano la nostra salute fisica e mentale. Recenti ricerche hanno riscontrato una un collegato tra burnout e malattie cardiovascolari .

**Quali sono le cause del burnout?

Il burnout si sviluppa nel tempo grazie all'interazione di fattori organizzativi, individuali e contestuali. Analizziamo questi fattori:

Fattori organizzativi: Le condizioni del luogo di lavoro sono i maggiori collaboratori del burnout. Il burnout si verifica quando l'ambiente di lavoro esaurisce invece di energizzare e opprime invece di supportare. Carichi di lavoro eccessivi, ricompense o riconoscimenti insufficienti, mancanza di risorse adeguate e assenza di equilibrio tra lavoro e vita privata tutti portano a un graduale esaurimento.

Fattori contestuali: A volte, la natura dell'ambiente di lavoro o il contesto in cui si svolge il lavoro possono portare al burnout. Ad esempio, le persone che lavorano in situazioni altamente stressanti, come i poliziotti e i soccorritori di emergenza, riportano livelli più elevati di burnout. Allo stesso modo, durante la pandemia, gli operatori sanitari erano altamente suscettibili al burnout a causa della natura del loro lavoro.

Fattori individuali: anche le caratteristiche personali o la situazione di una persona possono influenzare la sua tendenza al burnout. Ad esempio, un dipendente che sente uno scollamento tra i propri valori e quelli dell'organizzazione o che non ha il controllo sul proprio lavoro probabilmente si esaurirà più velocemente. Un individuo che è meno resiliente dei suoi colleghi potrebbe anche sperimentare sintomi di burnout più forti rispetto ai suoi colleghi.

Segni di burnout in un individuo

Questi sono alcuni dei sintomi comuni del burnout da tenere d'occhio:

Esaurimento fisico e mentale

Mancanza di impegno nel lavoro

Cinismo e distacco dagli altri

Bassi livelli di motivazione

Riduzione della produttività e dell'efficacia

Impazienza o irritabilità

Difficoltà di concentrazione

Sensazione di mancanza di realizzazione o di successo

Perdita di interesse per la cura di sé

Sintomi fisici come mal di testa, ansia, attacchi di panico, schemi alimentari o di sonno insoliti e problemi digestivi

Burnout vs. fatica

A volte le persone non riescono a distinguere tra stanchezza e burnout. Ecco un rapido confronto per aiutarvi a capire la differenza:

Fattore Fatica Burnout Durata L'affaticamento è di solito una condizione temporanea o di breve durata. Il burnout è una condizione a lungo termine o cronica. Causa Ci si affatica a causa di uno sforzo eccessivo o di un sovraccarico di lavoro per un breve periodo. Ad istanza, si passano molte ore a preparare un esame importante Un individuo si affatica a causa di uno stress prolungato. Ad esempio, burnout dovuto a consistently lunghe ore sul posto di lavoro La stanchezza è principalmente fisica. Il burnout ha anche un impatto sulla salute mentale ed emotiva Motivazione Un dipendente affaticato non perde l'interesse per il lavoro o vede diminuire il suo livello di coinvolgimento, mentre i dipendenti affaticati diventano disimpegnati e perdono la motivazione al lavoro Recupero Il riposo è di solito la sola cura necessaria per la stanchezza Per il burnout sono necessari cambiamenti più ampi

Leggi anche: Prevenire il burnout degli sviluppatori

L'impatto del burnout sulla salute

Sebbene il burnout colpisca in modo unico ogni individuo, ha alcuni effetti comuni sulla salute fisica e mentale. Eccone alcuni.

Effetti sulla salute fisica

Indebolimento del sistema immunitario

Aumento del rischio di problemi cardiovascolari

Dolore cronico e stanchezza

Disturbi del sonno

Problemi gastrointestinali

Squilibri ormonali

Effetti sulla salute mentale

Maggior rischio di depressione, ansia e abuso di sostanze stupefacenti

Declino cognitivo (problemi di memoria, difficoltà di concentrazione)

Esaurimento emotivo e sbalzi d'umore

Riduzione dell'autostima

Ritiro sociale e problemi di relazioni

A studio durato 12 anni ha rilevato che l'aumento del burnout prevede l'aumento delle successive prescrizioni di farmaci antidepressivi.

Come recuperare dal burnout: Strategie e suggerimenti

Se alcuni di questi sintomi vi sembrano familiari, sappiate che c'è una via d'uscita. Anche se ogni individuo vive il burnout in modo diverso e richiede un processo di recupero personalizzato, ecco alcuni consigli comuni che hanno aiutato molte persone a superare il burnout.

Inizia a riconoscerlo

A volte il passaggio più difficile è riconoscere che stiamo affrontando il burnout. Potremmo visualizzarlo come un fallimento personale in qualche modo, invece che come una condizione legittima.

Tuttavia, come abbiamo visto sopra, il burnout è il risultato complesso di molteplici influenze. Anche i professionisti più competenti, laboriosi e con le migliori intenzioni lottano contro il burnout. Il modo migliore per tornare a produttività e impegnarsi nel proprio lavoro è accettare che un problema deve essere risolto. Riconoscere il burnout è il primo passaggio verso la guarigione.

**Per saperne di più Sulla produttività tossica

Cerca aiuto

Come abbiamo visto, il burnout è molto più che stanchezza; un burnout grave può compromettere drasticamente la salute. Se state sperimentando i sintomi del burnout, è consigliabile chiedere il parere di un professionista sanitario qualificato che possa indicarvi come guarire dal burnout e anche come prevenire le ricorrenze. Una terapia o una consulenza possono aiutarvi a trovare la soluzione migliore per voi.

Allo stesso tempo, parlare del burnout con il vostro manager o con un rappresentante delle risorse umane può aiutarvi immediatamente sul posto di lavoro.

Stabilite dei limiti sul lavoro

Il sovraccarico di lavoro e gli alti livelli di stress sono le cause principali del burnout. Stabilire e mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata può sembrare difficile all'inizio, ma è essenziale per ritrovare una buona salute.

Ecco alcuni modi per iniziare:

Identificate le vostre principali priorità nel lavoro e nella vita, epianificare le giornate e le settimane intorno ad esse

nel lavoro e nella vita, epianificare le giornate e le settimane intorno ad esse **Imparate a dire "no" ad altri lavori o responsabilità quando siete al massimo delle vostre capacità. Non aggiungete al vostro elenco di cose da fare più di quanto possiate gestire

Rifiutate le riunioni in cui non avete un ruolo da svolgere o un contributo da dare

in cui non avete un ruolo da svolgere o un contributo da dare Evitare le conversazioni di lavoro dopo l'orario di lavoro, durante i tempi morti previsti o durante il fine settimana

dopo l'orario di lavoro, durante i tempi morti previsti o durante il fine settimana Discutete apertamente con il vostro manager e concordate le vostre regole di ingaggio preferite

Non vi sentite sicuri di affrontare il tema del burnout sul lavoro? Ecco alcune consigli per l'assertività che possono essere utili.

💡Pro tip: Impostazione Priorità delle attività di ClickUp per assicurarsi di terminare prima i lavori più importanti: ciò consente di mantenere la produttività e di ridurre i livelli di stress

Concentratevi sui lavori più importanti utilizzando cinque diversi livelli di priorità con ClickUp Tasks

Pause

Sapete cosa si dice a proposito di "tutto lavoro e niente divertimento". La scienza dimostra che lavorare per un numero eccessivo di ore senza pause compromette la produttività invece di migliorarla.

Si tratta di una dimostrato che i lavoratori che fanno regolarmente delle pause per Da fare, anche per pochi minuti, hanno meno disturbi fisici e una maggiore soddisfazione sul lavoro.

Assicuratevi quindi di inserire nella vostra giornata un numero sufficiente di pause per concedere al vostro cervello un tempo di riposo essenziale. Questo può anche significare ridurre il tempo trascorso sullo schermo.

Se siete molto stanchi, prendete in considerazione l'idea di prendervi una pausa per riposare, ricaricare e recuperare, proprio come fareste se aveste una malattia fisica.

💡Pro Tip: Pianificate le pause nella vostra giornata lavorativa aggiungendole alla vostra agenda Calendario ClickUp

Aggiungere blocchi di tempo per il lavoro e per le pause con il Calendario di ClickUp

Apprendere le tecniche di gestione dello stress La ricerca mostra che stare nella natura e visitare spazi verdi può ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, nel nostro corpo.

È possibile provare diverse tecniche per gestire lo stress e ridurre i livelli di ansia. Tra queste vi sono:

Meditazione o esercizi di mindfulness

o esercizi di mindfulness Attività fisica non significa necessariamente andare in palestra; qualsiasi cosa vi piaccia che vi faccia muovere è ottima, dalla danza alla maratona

Scrivere un giornale per aiutare a dare espressione ai vostri fattori di stress

per aiutare a dare espressione ai vostri fattori di stress Trascorrere del tempo con amici e familiari

Trascorrere del tempo all'aperto

Praticare tecniche di **respirazione profonda

Concentrarsi sul momento invece di rimuginare sul passato o sul futuro

**Suggerimento: il carico cognitivo aumenta lo stress. Creare elenchi di attività annotare note e aggiungere promemoria in ClickUp, in modo da sentirsi meno obbligati a ricordare ogni piccola cosa!

Organizzate le vostre attività e impostate i promemoria nell'Elenco dei lavori da fare di ClickUp

Stabilire un sistema di supporto

Ci vuole un villaggio! Una forte rete di amici, familiari e colleghi con cui parlare e passare del tempo aiuta a ridurre i livelli di stress. Inoltre, far parte di una comunità e Da fare al di fuori del lavoro vi aiuterà a bilanciare la vostra vita e a sentirvi meglio con voi stessi.

Potete anche trovare nuovi amici attraverso gruppi basati su interessi, come gruppi di escursionismo, club del libro o qualsiasi altra cosa vi interessi.

💡Pro Tip: Creare gruppi in ClickUp Chattare con colleghi che condividono i vostri interessi. Le conversazioni con i colleghi sul calcio o sull'ultima serie di Netflix aiutano a spezzare la monotonia della giornata lavorativa e a ridurre i livelli di stress

Chat informali, festeggiamenti e condivisione di vittorie con i colleghi aiutano a ridurre i livelli di stress. Esprimetevi con testi, video, emoji e gif con ClickUp Chat

Progettare l'ambiente di lavoro in base alle proprie esigenze

Il modo in cui vi sentite al lavoro influisce sulle vostre prestazioni. Un'area di lavoro disordinata o rumorosa può ridurre la produttività; al contrario, un'area di lavoro semplice e personalizzata aiuta a godersi di più il lavoro.

Se lavorate in uno spazio ufficio, aggiungete personalità e ispirazione alla vostra postazione di lavoro con foto e altri ricordi personali. Lavorate da casa? Se potete, riservate un posto solo al lavoro, aggiungete tocchi luminosi con cuscini, quadri, tappeti, ecc. e un po' di verde con una pianta da interno.

Ecco altri suggerimenti per rendere piacevole la vostra area di lavoro:

Utilizzare cuffie a cancellazione di rumore per bloccare gli ambienti rumorosi

per bloccare gli ambienti rumorosi Provate un apparecchio per il rumore bianco, o semplicemente una playlist personalizzata, per aiutarvi a focalizzarvi

Assicuratevi di avere tutta la luce di cui avete bisogno

di cui avete bisogno Assicuratevi che la vostra scrivania e la vostra sedia siano ergonomiche in modo da poter lavorare comodamente

in modo da poter lavorare comodamente Provare il blocco dell'orario eridurre il cambio di contesto per rendere il lavoro quotidiano meno stressante

💡Pro Tip: Tenete a bada le notifiche non necessarie con personalizzando le notifiche di ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Manage-Your-Notifications.gif Come riprendersi dal burnout: Ridurre le notifiche non necessarie /$$$img/

Decidete quali notifiche volete ricevere e dove con le notifiche personalizzabili di ClickUp

Privilegiare la cura di sé

No, la cura di sé non significa solo massaggi e candele profumate. Può essere anche semplice:

Dormire per 7-8 ore al giorno

Mangiare pasti sani e nutrienti

**Fare regolarmente esercizio fisico

Ridurre la caffeina a non più di 2 tazze di caffè al giorno

a non più di 2 tazze di caffè al giorno Programmare ogni settimana un po' di "tempo per me" per rilassarsi

Identificare i fattori di stress che vi innescano e lavorare per ridurli e controllarli

Il vostro burnout è esplicitamente collegato a ciò che fate al lavoro o alle persone con cui lavorate? Prendete in considerazione la possibilità di cambiare ruolo o team come atto di autocura.

**Suggerimento: Impostazione di un periodo di tempo per la cura di se stessi Promemoria in ClickUp per assicurarsi di terminare la giornata lavorativa in orario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/setting-a-reminder-in-ClickUp.png Come riprendersi dal burnout: Impostazione di promemoria in ClickUp per ridurre il carico cognitivo.

/$$$img/

Creare una nota ricorrente per terminare in tempo la giornata lavorativa con le promemoria di ClickUp

Recuperare le passioni personali

Da quanto tempo non vi dedicate a un hobby? Da fare qualcosa che ti piace può essere utile per il vostro benessere.

Può trattarsi di qualsiasi cosa, come la poesia, la pesca, la panificazione, la lavorazione del legno, l'arte, la musica... Trovate ciò che vi dava gioia e riprendetelo. Avere uno sbocco creativo aiuta anche a essere più innovativi e produttivi sul lavoro.

Costruire una vita piacevole al di fuori del lavoro è essenziale per riprendersi dal burnout e prevenirne la ricorrenza.

Sviluppare la resilienza

Abbiamo menzionato in precedenza che anche la condizione specifica di un individuo può influenzare il burnout. Scienziati hanno trovato una correlazione negativa tra i livelli di resilienza e il burnout. Costruendo la resilienza, ci si può attrezzare per gestire meglio i fattori di stress che causano il burnout.

Da fare per sviluppare la resilienza? Anche se spesso si tratta di una qualità innata - alcune persone sono più resilienti di altre per natura - possiamo migliorare la nostra resilienza con un lavoro richiesto. Ecco alcuni modi da fare:

Costruire una rete di relazioni di supporto a cui appoggiarsi

a cui appoggiarsi Praticare la regolazione emotiva

Migliorare le abilità comunicative e di risoluzione dei problemi

Sviluppando una mentalità di crescita

Traendo forza dai nostri valori e dalle nostre convinzioni

Imparare a visualizzare le battute d'arresto come opportunità di apprendimento e crescita

Il recupero dal burnout è un processo graduale e una combinazione di queste strategie può aiutare. Tuttavia, ricordate che il burnout lavorativo è complesso e ogni individuo può viverlo in modo diverso. Provate diverse cose finché non trovate l'approccio olistico migliore per voi.

Leggi anche: Come prevenire sindrome da recupero della riunione

Strumenti e risorse per aiutare il recupero dal burnout

Contrariamente a quanto alcuni pensano, non tutta la tecnologia è dannosa. La tecnologia ci ha anche fornito diversi modi per gestire i fattori di stress. Vediamo alcune app e strumenti che possiamo usare per prevenire e recuperare il burnout lavorativo.

App di meditazione e mindfulness: Siti web e applicazioni comeHeadspace eCalma offrono esercizi di respirazione, meditazione guidata e consigli di mindfulness. Il loro uso regolare può aiutare a ridurre i livelli di stress e a migliorare la capacità di recupero

Siti web e applicazioni comeHeadspace eCalma offrono esercizi di respirazione, meditazione guidata e consigli di mindfulness. Il loro uso regolare può aiutare a ridurre i livelli di stress e a migliorare la capacità di recupero App per migliorare il sonno: Le app per la gestione del ciclo del sonno tracciano le vostre abitudini di sonno e vi mostrano come dormire meglio; ciò contribuisce notevolmente a gestire i vostri livelli di stress

Le app per la gestione del ciclo del sonno tracciano le vostre abitudini di sonno e vi mostrano come dormire meglio; ciò contribuisce notevolmente a gestire i vostri livelli di stress **Strumenti per la gestione del tempo Strumenti come Harvest tengono traccia del tempo speso in varie attività, in modo da avere un'idea più precisa di dove si può migliorare la gestione del tempo

App per la salute mentale: Le app per la terapia e la consulenza possono essere d'aiuto fornendo l'accesso a supporti online per la salute mentale, monitoraggio dell'umore e consigli per il benessere. Sono utili per le persone che non hanno accesso a un provider di salute mentale

Le app per la terapia e la consulenza possono essere d'aiuto fornendo l'accesso a supporti online per la salute mentale, monitoraggio dell'umore e consigli per il benessere. Sono utili per le persone che non hanno accesso a un provider di salute mentale Risorse per il benessere fisico: App comeNike Training Club e altre aiutano a migliorare la salute fisica attraverso allenamenti online e consigli per una dieta sana

App comeNike Training Club e altre aiutano a migliorare la salute fisica attraverso allenamenti online e consigli per una dieta sana App per il journaling: Scrivere regolarmente un diario può ridurre lo stress e aiutare a gestire le emozioni. App comeGiorno Uno aiutano a creare un'abitudine al diario. Potete anche utilizzare uno strumento comeClickUp Blocco Note per prendere note rapide mentre si è in viaggio

Scrivere regolarmente un diario può ridurre lo stress e aiutare a gestire le emozioni. App comeGiorno Uno aiutano a creare un'abitudine al diario. Potete anche utilizzare uno strumento comeClickUp Blocco Note per prendere note rapide mentre si è in viaggio Strumenti per la gestione delle attività : Gli strumenti specializzati per la gestione del lavoro riducono il carico di lavoro e migliorano la produttività, aiutando a prevenire il burnout lavorativo.

È importante notare che tutti questi strumenti possono essere utili, ma non sostituiscono la consulenza o il trattamento medico professionale. In caso di burnout grave, si consiglia di rivolgersi a professionisti qualificati.

Come piattaforme come ClickUp possono supportare il recupero dal burnout

Automazioni di attività e aggiornamenti con oltre 100 modelli di automazione del flusso di lavoro ClickUp precostituiti

ClickUp aiuta a prevenire il burnout offrendo strumenti che riducono lo stress sul posto di lavoro. Vediamo come:

Migliore gestione del carico di lavoro: Pianificate ed eseguite il vostro lavoro e gestite il vostro team in modo più efficace conAttività di ClickUp. Visualizzazioni comeVista Bacheca Kanban di ClickUp e la vistaVista Elenco aiutano a tenere tutto sotto controllo con meno lavoro richiesto, in modo da non sentirsi sopraffatti

Pianificate ed eseguite il vostro lavoro e gestite il vostro team in modo più efficace conAttività di ClickUp. Visualizzazioni comeVista Bacheca Kanban di ClickUp e la vistaVista Elenco aiutano a tenere tutto sotto controllo con meno lavoro richiesto, in modo da non sentirsi sopraffatti Automazioni per i lavori ripetitivi: Gestite più velocemente i lavori di routine con gli oltre 100 programmi precostituitiAutomazioni di ClickUp in modo da potersi concentrare sulle cose che contano. È inoltre possibile creare automazioni personalizzate utilizzando i seguenti linkClickUp Brainl'assistente IA integrato. Si occuperà di attività essenziali ma noiose come la condivisione degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, la creazione di nuove attività secondarie, il riepilogare/riassumere le note delle riunioni e così via

Gestite più velocemente i lavori di routine con gli oltre 100 programmi precostituitiAutomazioni di ClickUp in modo da potersi concentrare sulle cose che contano. È inoltre possibile creare automazioni personalizzate utilizzando i seguenti linkClickUp Brainl'assistente IA integrato. Si occuperà di attività essenziali ma noiose come la condivisione degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, la creazione di nuove attività secondarie, il riepilogare/riassumere le note delle riunioni e così via Mantenere la produttività: Utilizzare il servizio nativomonitoraggio del tempo in ClickUp per tenere traccia e registrare il tempo dedicato alle attività, creare fogli di presenza, impostare e monitorare le date di scadenza dei progetti, generare reportistica e rimanere al passo con i tempi

Utilizzare il servizio nativomonitoraggio del tempo in ClickUp per tenere traccia e registrare il tempo dedicato alle attività, creare fogli di presenza, impostare e monitorare le date di scadenza dei progetti, generare reportistica e rimanere al passo con i tempi Abilitare la trasparenza e l'account: Costruire la responsabilità individuale e del team attraverso la creazione di un sistema di condivisione dei datiObiettivi di ClickUp e garantire la trasparenza delle prestazioni attraverso obiettivi personalizzabiliClickUp Dashboard *Mantenere i Teams in connessione: Porta tutte le comunicazioni del team in un unico luogo con un sistema di comunicazione in tempo realeClickUp Chattarein modo da poter condividere aggiornamenti e collegamenti, assegnare attività e collaborare senza dover condividere più strumenti

Costruire la responsabilità individuale e del team attraverso la creazione di un sistema di condivisione dei datiObiettivi di ClickUp e garantire la trasparenza delle prestazioni attraverso obiettivi personalizzabiliClickUp Dashboard *Mantenere i Teams in connessione: Porta tutte le comunicazioni del team in un unico luogo con un sistema di comunicazione in tempo realeClickUp Chattarein modo da poter condividere aggiornamenti e collegamenti, assegnare attività e collaborare senza dover condividere più strumenti Creazione di aree di lavoro collaborative: Lavorate in modo efficace con il vostro team, indipendentemente dalla posizione, utilizzando strumenti di collaborazione qualiLavagne online di ClickUp per l'ideazione e il piano eClickUp Documenti per la documentazione

La migrazione a ClickUp è stata la cosa più importante che il nostro team ha fatto nel 2022. Da quando abbiamo effettuato il cambiamento, abbiamo constatato che la produttività, l'efficienza, la collaborazione del team e il morale generale sono migliorati in modo significativo.

Jeanne, Assistente amministrativo senior, Università del Michigan

Superare gli ostacoli organizzativi per evitare il burnout

Le organizzazioni e i team di leadership possono svolgere un ruolo significativo nella creazione di un ambiente di lavoro che aiuti a tenere a bada il burnout. Si tratta di sviluppare una cultura del lavoro sana e di supporto, che offra un equilibrio tra vita privata e lavoro e che sia al tempo stesso fonte di soddisfazione. Autonomia nel lavoro non è solo una tendenza. I dipendenti che hanno la possibilità di scegliere quali attività fare, quando e come farle sono il 43% in meno di probabilità di sperimentare alti livelli di burnout.

La leadership di un'organizzazione può creare una cultura che riduce il rischio di burnout prevenendo il sovraccarico dei dipendenti e l'adozione di politiche incentrate sui dipendenti:

Dare la priorità alla trasparenza e alla comunicazione aperta per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e ridurre al minimo i costi di gestionel'ansia sul posto di lavoro Offrire modalità di lavoro *flessibili per aiutare i dipendenti a gestire ugualmente bene la loro vita personale e professionale

per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e ridurre al minimo i costi di gestionel'ansia sul posto di lavoro Offrire modalità di lavoro *flessibili per aiutare i dipendenti a gestire ugualmente bene la loro vita personale e professionale Promuovere il benessere attraversorisorse per la salute mentalestrutture di fitness in loco o iscrizioni a palestre, supporto di consulenza, programmi di gestione dello stress e così via

attraversorisorse per la salute mentalestrutture di fitness in loco o iscrizioni a palestre, supporto di consulenza, programmi di gestione dello stress e così via Creare generose politiche di assenze per motivi di lavoro e assicurarsi che i dipendenti si prendano abbastanza tempo libero per evitare il sovraccarico di lavoro

e assicurarsi che i dipendenti si prendano abbastanza tempo libero per evitare il sovraccarico di lavoro Fornire recupero regolare e opportunità di sviluppo professionale per aiutare i dipendenti a raggiungere i loro obiettivi di carriera

e opportunità di per aiutare i dipendenti a raggiungere i loro obiettivi di carriera Supporto ai dipendenti per migliorare la soddisfazione sul lavoro attraverso iniziative di job crafting

Creazione di unluogo di lavoro collaborativo in cui i dipendenti si sentano rispettati e riconosciuti e l'interazione regolare riduca il senso di isolamento

Formazione dei gestori del team affinché adottino uno stile di leadership di supporto e forniscano ai loro team feedback e riconoscimenti

affinché adottino uno stile di leadership di supporto e forniscano ai loro team feedback e riconoscimenti Utilizzo di strumenti per garantire livelli adeguati di personale, una corretta distribuzione del carico di lavoro e una valutazione di periodo dei livelli di soddisfazione dei dipendenti per identificare e prevenire il burnout

Modello di Carico di lavoro dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per aiutare i gestori del team a tenere sotto controllo i carichi di lavoro dei dipendenti, a gestire i progetti e ad assegnare le attività. Possono visualizzare il carico di lavoro del team con la Vista Carico di lavoro del team e monitorare lo stato delle attività con la Vista Attività. La Vista Carico di lavoro individuale aiuta a garantire che nessun membro del team sia sovraccarico di lavoro.

Leggi anche: Strumenti di prioritizzazione del lavoro per il vostro team

Inizia il tuo viaggio di recupero dal burnout oggi

Sebbene si possa pensare che il burnout sia un problema personale, la realtà è più complessa. Il burnout è il risultato di molteplici fattori di stress e ha un impatto notevole sulla salute e sull'esito positivo di un'organizzazione. Richiede un intervento a livello individuale e organizzativo.

L'assistenza al burnout è un processo lento, ma l'uso ponderato degli strumenti e delle strategie giuste può supportare il percorso.

Un pacchetto completo software per il project management come ClickUp può aiutare a ridurre lo stress della gestione di più strumenti e schermate, offrendo strumenti di gestione delle attività, comunicazione e collaborazione nella stessa soluzione. Inoltre, favorisce una migliore gestione del tempo e del lavoro e migliora il lavoro di squadra. Creare un account gratuito oggi.

Domande frequenti (FAQ)

**Quanto tempo ci vuole per riprendersi dal burnout?

Non esiste un tempo specifico per il recupero dal burnout; dipende dai livelli di resilienza di ogni individuo e dalla gravità del burnout. Alcuni studi indicano una durata stimata di due o tre mesi; si consiglia di fare un passaggio alla volta.

**Qual è il modo più veloce per curare il burnout?

Non esiste una cura rapida per il burnout: il recupero è graduale. Tuttavia, alcuni modi rapidi per iniziare includono una pausa, l'impostazione di limiti sul lavoro, la riorganizzazione degli orari per inserire del tempo per la salute e il benessere e la ricerca di una rete di supporto e di un aiuto professionale.

**Come si sente il burnout?

I segni del burnout includono stanchezza fisica e mentale, riduzione della produttività e della motivazione, disimpegno sul lavoro e sintomi fisici come mal di testa e problemi di sonno.