Quante ore si dovrebbero lavorare alla settimana per evitare il burnout?

Ah, l'annosa questione: Quante ore di lavoro bisogna fare? Negli Stati Uniti, la maggior parte delle aziende si attesta su un valore di riferimento di 40 ore o più per una settimana lavorativa media.

Trovare la risposta a questa domanda è più complicato di quanto si possa pensare. Non solo il tipo di lavoro che si fa influisce sul risultato, ma anche il modo in cui si percepisce l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Le influenze culturali, la capacità e le aspettative giocano un ruolo importante. La risposta finale è: dipende.

In questa sede esamineremo più da vicino quante ore di lavoro dovreste svolgere a settimana. Esploreremo i rischi del sotto-lavoro e del sovra-lavoro. Inoltre, vi offriremo delle strategie per sfruttare al meglio il tempo che trascorrete a lavorare, senza esaurirvi. 🤩

**Quante ore di lavoro dovresti fare?

Quante ore dovreste lavorare ogni giorno o ogni settimana? La risposta dipende dal punto in cui vi trovate nella vostra vita professionale e dalla ricerca di un equilibrio che funzioni per voi. Gli imprenditori che stanno lanciando una nuova azienda dovrebbero aspettarsi di lavorare più ore rispetto a un professionista di medio livello che è già riuscito a snellire i processi e massimizzare il tempo dedicato alle attività regolari.

Qual è il consenso su quante ore si dovrebbe lavorare? Non sembra essercene uno. Ma c'è un'ampia gamma di opinioni. 👀

Gary Vaynerchuk, un famoso guru del marketing, ha fatto scalpore quando ha affermato che i fondatori di startup dovrebbero lavorare 18 ore al giorno o più durante il primo anno. L'idea è che ogni minuto di veglia debba essere dedicato all'esito positivo dell'azienda nei primi giorni.

Elon Musk è un noto maniaco del lavoro e ha sostenuto la necessità di settimane lavorative da 80 a 120 ore . Dice che l'impegno è gestibile, ma comporta dormire in ufficio, rinunciare ai pasti e spesso saltare la doccia, anche se questo ti rende un po' pazzo.

In uno studio condotto da EuroNews, i dipendenti a tempo pieno in Europa hanno lavorato in genere per un numero di ore che variava da un minimo di due a un massimo di tre 32 a 42 ore alla settimana . Gli europei sono famosi per avere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata rispetto agli americani, spinti dalla mentalità dell'ufficio del "primo ad arrivare e ultimo ad andarsene".

Wired ha condiviso la storia di un'agenzia di marketing di Liverpool che versione di prova di una giornata lavorativa di sei ore . Hanno scoperto che i dipendenti erano più efficienti, ma anche più stressati per il fatto di dover stipare un lavoro intenso in un lasso di tempo più breve. Quindi hanno optato per tre giornate di lavoro lunghe e due più brevi, per un maggiore equilibrio.

Come si può vedere, la risposta alla domanda "Quante ore si dovrebbe lavorare?" dipende dalla cultura, da ciò che si sta lavorando e da ciò che rende felici. Sia che lavoriate 40 ore a settimana, un po' di più o un po' di meno, il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di progettare una settimana lavorativa ideale che massimizzi la produttività senza sentirsi esausti o annoiati alla scrivania.

I rischi del sotto-lavoro e del sovra-lavoro

Sia che abbiate un lavoro a tempo pieno che un lavoro part-time, Da fare troppo o troppo poco è dannoso. Se lavorate fino all'osso, vi sentirete esauriti e scollegati dall'attività. Se invece si è troppo lenti, si rimarrà indietro e ci si sentirà stressati quando arriverà il momento della valutazione delle prestazioni. 📚

Ecco alcuni dei rischi del superlavoro:

Privazione del sonno: Gli studi dimostrano che carichi di lavoro eccessivi emancanza di sonno possono effettivamente diminuire la produttività Alti livelli di stress: Lavorare per molte ore può portare allo stress, che riduce la capacità di produrre un buon lavoro

Gli studi dimostrano che carichi di lavoro eccessivi emancanza di sonno possono effettivamente diminuire la produttività **Insoddisfazione: i lavoratori che trascorrono molte ore in ufficio spesso sono insoddisfatti del proprio lavoro, aumentando l'infelicità e spesso danneggiando le relazioni con i dipendenti

**Problemi di salute mentale e fisica: la connessione tra la salute mentale e quella fisicaburnout e salute mentale è notevole: molti lavoratori che trascorrono molte ore in ufficio si sentono demotivati, depressi e ansiosi

**Problemi di salute fisica: non è solo la salute mentale a risentirne. Gli orari di lavoro eccessivi sono staticollegati a un aumento del rischio di malattie cardiache e altri disturbi. Si può avvertire un calo di energia e l'incapacità di lavorare o di fare altre attività fisicamente impegnative

Relazioni danneggiate: Lavorare troppo può compromettere la capacità di costruire relazioni significative nella vita personale. Si perde tempo con la famiglia, gli amici e i propri cari, con la conseguente sensazione di essere disconnessi

Lavorare poco è altrettanto negativo. Può avere un impatto emotivo, facendovi sentire in colpa, indegni di ricevere riconoscimenti e preoccupati per la sicurezza del vostro lavoro. In alcuni casi, il rendimento insufficiente può portare alla depressione e all'ansia, rendendo difficile uscire da una situazione di stallo.

Ecco alcuni dei rischi chiave del non lavorare abbastanza:

Senso di colpa: Se non si utilizza bene il proprio tempo, il senso di colpa può crescere quando si è in ritardo obiettivi del progetto o gli altri dipendenti subiscono l'impatto delle scadenze delle attività non rispettate

Se non si utilizza bene il proprio tempo, il senso di colpa può crescere quando si è in ritardo obiettivi del progetto o gli altri dipendenti subiscono l'impatto delle scadenze delle attività non rispettate **Ansia: se si lavora meno ore del dovuto e non si rispettano le scadenze, le valutazioni delle prestazioni possono far salire alle stelle i livelli di ansia e di stress

Ridotta sicurezza del lavoro: Quando non si fa il proprio lavoro, il proprio sostentamento è a rischio, il che può causare depressione e preoccupazione

Quali sono gli orari di lavoro alternativi? Orari di lavoro alternativi (AWS) è un termine usato per descrivere accordi di lavoro flessibili al di fuori delle 40 ore settimanali standard. Questa idea è sempre più diffusa dopo la pandemia e si concentra sul far terminare certe attività quando è più conveniente piuttosto che entro un certo numero di ore.

Molte aziende implementano l'AWS per migliorare il benessere dei dipendenti e massimizzare l'efficienza. L'idea è quella di permettere ai dipendenti di completare le attività nelle ore di maggiore produttività. Che sia la mattina presto o la sera tardi, i manager monitorano l'esito positivo in base alle attività o ai progetti piuttosto che alle ore di lavoro settimanali.

Molte aziende stabiliscono un orario di lavoro centrale. Questo orario è pensato per aiutare i team che hanno bisogno di collaborare, poiché ci si aspetta che tutti siano online e reattivi nello stesso momento. Ogni dipendente può decidere quando e quanto lavorare al di fuori di questo orario. Il risultato è che ognuno trascorre una quantità di tempo diversa da fare nel proprio lavoro. 📊

Gli orari di lavoro alternativi includono anche una pausa dalla tipica settimana lavorativa di cinque giorni. Alcune aziende hanno settimane lavorative più brevi, di tre o quattro giorni, con orari più lunghi. Altre suddividono le attività su sei giorni, ma con un numero inferiore di ore giornaliere.

L'implementazione di orari di lavoro alternativi comporta l'impostazione di aspettative chiare, in particolare se si lascia che siano i dipendenti a decidere come allocare il loro tempo. Significa anche che i manager devono avere una migliore supervisione e utilizzare strumenti per monitorare da vicino lo stato di avanzamento per evitare ritardi nei progetti.

Strategie per sfruttare al meglio le ore di lavoro

Scegliere le ore giuste per lavorare ogni giorno o ogni settimana non è importante quanto sfruttare al meglio il tempo in cui si lavora. Concentrandosi maggiormente sull'efficienza e sull'efficacia del lavoro, è possibile rendere il tempo di lavoro davvero importante, anziché perdere ore a navigare su Internet o sui social media.

Ecco alcune strategie per massimizzare la produttività e ottenere il massimo dal numero di ore in cui si sceglie di lavorare. Da consigli per la gestione del tempo a miglioramento dei processi aziendali troverete ciò che vi serve per terminare i lavori in modo migliore e più veloce.

Utilizzare uno strumento di monitoraggio del tempo per rispettare le scadenze

Molti dipendenti, soprattutto quelli che hanno un lavoro part-time, un lavoro flessibile e un lavoro da remoto, non sanno quante ore lavorano. Utilizzate uno strumento come Lo strumento di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp per vedere quante ore impiegate per completare ogni attività. ⏰

In qualità di appaltatore o libero professionista, questo semplifica la fatturazione delle ore e l'invio delle fatture. In qualità di dipendenti a tempo pieno o parziale con uno stipendio, il monitoraggio del tempo vi rende più efficaci. È possibile vedere le attività che occupano la maggior parte del tempo e trovare modi per automazioni dei processi per renderli più veloci ed efficienti.

E soprattutto, potete monitorare il tempo da qualsiasi dispositivo e ovunque stiate lavorando. Aggiungete note per fornire un contesto se un'attività richiede più tempo del previsto. Create etichette per classificare il tempo trascorso su un progetto e sfruttate i filtri di ordinamento per individuare i colli di bottiglia e le aree di miglioramento orario.

Creare un calendario delle attività con visualizzazioni a calendario per visualizzare i flussi di lavoro

Per massimizzare le ore di lavoro è necessario sapere su cosa si sta lavorando e quando. Per i provider assegnati a diversi progetti, la creazione di un calendario può fornire uno strumento visivo per rispettare i tempi e non perdere scadenze importanti. Questo tecnica di gestione del tempo vi mantiene organizzati e vi assicura l'esito positivo. 🗓️

La produttività è assicurata dal rispetto delle scadenze, dalla gestione degli orari e dall'organizzazione della capacità di lavoro con il programma di gestione del lavoro Visualizzazione del calendario di ClickUp . Aggiungete un codice colore per classificare il lavoro in base a determinati progetti e utilizzate i flag di priorità per evidenziare i lavori più importanti o a rischio.

Gestite i progetti e programmate le attività attraverso la flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione

Creare campi personalizzati per aggiungere un contesto a ogni attività. Aggiungete le dipendenze per identificare le attività che attendono la vostra attenzione. Poi, una volta terminato un compito, utilizzate la funzionalità di trascinamento per spostarlo alla fase successiva della vostra pipeline e festeggiate un lavoro ben fatto!

Ripartire il lavoro in attività gestibili

Ci siamo passati tutti. Vi sedete alla scrivania con un progetto enorme e non sapete da dove cominciare. Sentendosi sopraffatti, si lavora su qualcos'altro o ci si butta sui social media per evitare del tutto il lavoro. 👨🏽‍💻

Utilizzate invece uno strumento come Attività di ClickUp per suddividere il lavoro in progetti gestibili e meno intimidatori. Aggiungete più assegnatari all'attività se lavorate con un altro collega, oppure usate i thread di commento per semplificare i passaggi successivi.

Le attività secondarie personalizzabili vi permettono di suddividere ulteriormente il lavoro, in modo da concentrarvi e sentirvi realizzati da fare. Passate da una vista Gantt a un'altra, come gli elenchi di cose da fare, i tabelloni e i grafici di Gantt, in dipendenza di ciò che vi motiva di più.

Assegnare priorità e dipendenze alle attività del progetto

Un altro modo semplice per distrarsi sul lavoro è quello di Da fare cose irrilevanti per gli obiettivi aziendali. Rimanere organizzati e sfruttare al meglio la giornata creando elenchi di attività con priorità ed evidenziando i lavori che richiedono maggiore attenzione. ⚠️ Priorità delle attività di ClickUp per massimizzare la produttività. Con quattro bandiere a colori, contrassegnate le attività urgenti con una bandiera rossa e scendete lungo il vostro elenco di attività, assegnando a ogni elemento un livello di priorità. In questo modo, quando ci si collega o si passa dall'ufficio, si sa in che ordine lavorare alle attività.

Visualizzare, aggiungere, assegnare o commentare rapidamente le dipendenze direttamente in un'attività di ClickUp Dipendenze di ClickUp permettono di avere una visione ancora più chiara del lavoro e delle relazioni tra le singole attività su cui si sta lavorando. Potrete vedere rapidamente quali attività stanno bloccando altri lavori, in modo da poterli gestire per primi ed evitare di creare blocchi lungo il percorso.

Dire no a nuovi lavori se si è in capacità

Massimizzare la produttività non significa solo utilizzare gli strumenti di project management. Significa anche saper dire di no e far sapere ai manager quando si è a capacità. Se dite sempre di sì a qualsiasi richiesta, avrete meno tempo da dedicare a lavori significativi che richiedono la vostra attenzione. ⛔️

Se qualcuno vi chiede di fare attività impegnative o banali, dite di no se non avete tempo. Suggerite di automatizzare quel processo specifico o di utilizzare un assistente o un altro dipendente con maggiori capacità di lavoro.

Limitare il multitasking per evitare distrazioni

Le ricerche dimostrano che il multitasking in realtà risulta in uno stato più lento perché si perde tempo a passare da un'attività all'altra. Inoltre, c'è un rischio maggiore di commettere errori o di non completare l'attività perché si è distratti. Noto come cambio di contesto -il processo di passare da un'attività all'altra, questa pratica può danneggiare la produttività e causare problemi al progetto. 🛠️

Invece di fare multitasking, concentratevi su un'attività specifica alla volta. Create un programma giornaliero con alcune delle attività principali da fare. Quindi, segmentate il lavoro e fate una cosa alla volta. Evitate la tentazione di passare da un'attività all'altra mentre lavorate.

Bloccare il tempo per il lavoro profondo

Uno dei migliori capacità di gestione del tempo è l'impostazione di un tempo dedicato al lavoro profondo. In questo modo, avete un numero di ore prestabilito per concentrarvi sulle attività più importanti senza distrazioni.

Utilizzo strumenti per il blocco del tempo per mettere da parte pezzi di tempo per lavori specifici. Forse si tratta di un paio d'ore al mattino per gestire le attività di gestione, o forse di diverse ore al pomeriggio per dedicarsi allo sviluppo di prodotti, alle campagne di produttività o alla reportistica commerciale. Qualunque sia il lavoro, raggruppate processi simili in una fascia oraria e concentratevi a lavorare per il periodo stabilito solo su quelle attività.

Migliora la produttività quando lavori con ClickUp

In qualità di titolari o dipendenti di un'azienda, decidere quante ore lavorare è il primo passaggio della gestione del tempo e dei progetti. Successivamente, dovrete concentrarvi sulla massimizzazione del tempo da fare.

In fin dei conti, non importa quante ore lavorate. Ciò che conta di più è Da fare un buon lavoro e massimizzare il tempo dedicato alle attività. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per iniziare a lavorare in modo più efficiente. Con gli strumenti di gestione delle attività, potrete controllare a cosa state lavorando, come dare priorità al vostro programma e rimanere sulla strada del successo con calendari ed elenchi di cose da fare. In più, le Automazioni integrate consentono di risparmiare tempo in modo da poter lavorare in modo più intelligente, non più difficile. 🙌