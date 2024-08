Cos'è la produttività tossica? Come superarla e prevenirla

La ricerca della produttività sul posto di lavoro è naturale e, per far sì che le organizzazioni prosperino, è necessario trovare un'adeguata soluzione modi per migliorare il rendimento del lavoro dovrebbe essere sempre una priorità. Ma c'è sempre il rischio di esagerare. Quando la produttività diventa tossica, non solo ci si allontana da un ambiente di lavoro sano, ma si rischia di compromettere seriamente la salute mentale e fisica dell'intero posto di lavoro.

Da fare per trovare l'equilibrio?

Si inizia con la comprensione del significato di produttività tossica. Da lì, si tratta di identificare i segnali di quando i vostri team stanno sperimentando la produttività tossica e di capire quali sono le cause. E, naturalmente, il tutto deve risultare in passaggi attivi specificamente progettati per superare la produttività tossica.

Che cos'è la produttività tossica?

Come suggerisce il nome stesso, la produttività tossica è il fenomeno professionale che porta la produttività così in là da mettere in ombra tutti gli altri aspetti della vita.

Ci sono sempre elementi nell'elenco delle cose da fare. Viviamo in una cultura che premia i membri del team che sono costantemente produttivi. Ma quando questo costante impegno ostacola il benessere fisico e mentale, può diventare controproducente e persino dannoso.

Pensate ai dipendenti che fanno le notti in bianco perché si sentono in colpa per una scadenza imminente o ai lavoratori a distanza che si sentono così in colpa da passare il loro tempo libero cercando di soddisfare aspettative irrealistiche. Pensate poi alla cultura della fretta che cerca di instillare nei dipendenti l'idea che fare delle pause o prendersi del tempo per la propria vita personale impedisca l'esito positivo della carriera.

La produttività tossica non dovrebbe mai essere confusa con una forte etica del lavoro . La spinta a terminare le cose è una caratteristica ammirevole. I problemi iniziano quando questi abitudini di lavoro diventano l'incapacità di gestire il proprio tempo e la necessità di dare priorità al lavoro rispetto a tutto il resto.

Pianificate la vostra giornata, la settimana e oltre con il modello di elenco di impegni del Calendario ClickUp

Segni e cause di una produttività tossica

Individuare i segnali che indicano che voi o il vostro team soffrite di produttività tossica non è sempre facile. Questo è ancora più vero quando la cultura aziendale ha instillato la spinta a terminare i lavori prima di ogni altra cosa. Tuttavia, alcuni segnali possono aiutarvi a capire quando la naturale inclinazione alla produttività è diventata malsana.

$$$a Non si tiene conto dell'equilibrio tra lavoro e vita privata

Tenete d'occhio gli orari di lavoro vostri e dei membri del team. La mancanza di equilibrio tra lavoro e vita privata è uno dei sintomi più comuni di produttività tossica.

Le ragioni di questa connessione sono molteplici. I sensi di colpa sottostanti possono indurre i dipendenti a controllare continuamente le email, soprattutto (ma non solo) quando lavorano da remoto. Si sentirà anche dire dai membri del team che trovano più tempo per lavorare al di fuori dell'orario normale, quando i colleghi non li disturbano.

Competizione e confronti malsani all'interno del team

Una forte etica del lavoro può diventare una pericolosa trappola quando diventa competitiva. Un membro che lavora più a lungo o che priva la sua vita familiare solo perché vuole arrivare in cima al grafico può danneggiare seriamente la sua salute mentale.

Anche in questo caso, è più difficile da monitorare e identificare negli ambienti di lavoro da remoto. Con il lavoro da remoto, potrebbe non essere così facile monitorare se un membro del team tende a saltare i pasti o le pause solo per andare avanti.

Cercate i segni più generali di questo livello malsano di competizione. Spesso lo si può notare nelle conversazioni e nei commenti a caldo.

Aspettative autoimposte di tutte le attività che devono essere risolte immediatamente

Noto anche come action bias, questo fenomeno tende a derivare dall'incapacità di gestire le attività in tempi adeguati. I dipendenti che portano a termine le attività o rispondono immediatamente alle email possono trovare difficile stabilire dei limiti. Non riescono a trovare il tempo per le ore non lavorative o per attività strategiche a lungo termine.

Spesso questi dipendenti risentono della mancanza di una struttura più piano di produttività . Ma possono anche sentirsi sotto pressione o in colpa per il loro elenco di cose da fare. Allora cercheranno di combattere questa pressione con una produttività tossica.

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

4 cause comuni di produttività negativa

La produttività tossica può derivare da un ampio intervallo di cause. Vale la pena di dedicare un po' di tempo a ciascuna di esse per creare aspettative di produttività più sane per voi e per il vostro team.

1. Cultura dell'impegno

Quando i leader aziendali propongono giornate lavorative di 18 ore è chiaro che almeno alcune tendenze alla produttività tossica derivano dalla nostra cultura aziendale. L'idea che le persone di successo lavorino più duramente di chiunque altro per raggiungere il successo può rendere difficile impostare aspettative realistiche che incoraggino la produttività mantenendo un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

2. Cultura aziendale

Le cause culturali più ampie della produttività tossica possono essere riscontrate anche in molti luoghi di lavoro individuali. I leader delle organizzazioni e dei team che lavorano per un numero elevato di ore e che danno la priorità al lavoro terminato hanno un effetto a valle sui loro team, che si sentono in colpa quando non seguono il loro esempio. Quando la cultura aziendale non riesce a porre dei limiti, la produttività tossica può diventare endemica.

3. Lavoro da remoto

L'aumento del numero di persone che lavorano da remoto ha portato molti vantaggi. Ma è anche risultato che sempre più persone si sentono costrette a lavorare al di fuori dei loro orari abituali. Avere il lavoro e le email a portata di mano attraverso il cellulare e altri dispositivi ha accelerato la necessità di sentirsi sempre produttivi, anche a costo del proprio benessere.

4. Tratti interni

Infine, alcuni aspetti della produttività tossica possono avere origine dagli stili di personalità. I dipendenti più competitivi, ad esempio, hanno maggiori probabilità di dare valore alla produttività rispetto ad altri aspetti della loro vita. Lo stesso vale per gli individui con scarsa autostima che hanno bisogno di sentirsi produttivi per avere valore sul posto di lavoro.

Effetti negativi della produttività tossica sul posto di lavoro

Non si tratta solo di una competenza teorica. Nel peggiore dei casi, la produttività tossica può compromettere seriamente l'intero team. Gli effetti vanno dal declino della salute mentale all'aumento del turnover e, paradossalmente, a team meno produttivi.

Il burnout sul posto di lavoro in tutto il team

Il burnout dei dipendenti significa sentirsi fisicamente ed emotivamente esausti fino a sfociare in ansia e depressione. È il risultato più significativo e potenzialmente dannoso della produttività tossica. La necessità di continuare a lavorare in ogni momento a causa di aspettative irrealistiche (interne o esterne) e l'incapacità di stabilire dei limiti possono portare a problemi significativi di salute mentale che vanno ben oltre i benefici a breve termine del Da fare.

Diminuzione della salute fisica e mentale

I dipendenti che soffrono di produttività tossica tendono a essere meno sani. In parte a causa del burnout (ma anche come semplice risultato della privazione di priorità nella vita personale), la loro salute mentale e fisica inizia a diminuire. Oltre alle gravi implicazioni etiche, questo significa anche gestire un maggior numero di giorni di malattia, avere bisogno di riposo e avere maggiori esigenze di assicurazione sanitaria.

Collaborazione in calo

Quando il team lavora in una cultura di produttività tossica, inizia a essere costantemente sul filo del rasoio. L'incapacità di riconoscere che Da fare non è tutto porta a problemi personali e può ostacolare seriamente la capacità di lavorare insieme. Cominciano a isolarsi, impedendo alla vostra organizzazione di raccogliere i frutti di un ambiente collaborativo.

Aumenta la produttività con la gestione collaborativa delle attività assegnando compiti, taggando i commenti e condividendo le registrazioni dello schermo in un'unica piattaforma

Paralisi del carico di lavoro Paralisi del Carico di Lavoro si verifica quando le cose da fare sono talmente tante che si continua a rimandare. Poiché si è costantemente sopraffatti e non si sa da dove iniziare, si tende a non fare nulla, il che contrasta con gli obiettivi di produttività. Una cultura o una spinta interna che spinge ad aumentare il carico di lavoro può rendere il team incapace di portarlo a termine.

Consigli e modi per evitare la produttività tossica

È possibile che la produttività tossica stia già pervadendo la vostra organizzazione, o che ne vediate solo i primi segni. In ogni caso, non è mai troppo presto per combattere la produttività tossica.

Ogni situazione potrebbe richiedere un approccio leggermente diverso per questo passaggio. A volte potrebbe essere necessario mettere a disposizione di ogni membro del team un professionista della salute mentale. Questi consigli, tuttavia, possono essere applicati a qualsiasi lavoro richiesto per combattere la produttività tossica e contribuire a garantire il benessere emotivo del team, a beneficio dell'intera organizzazione.

1. Incoraggiare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata

Se possibile, cancellate i confini tra lavoro e tempo libero per i vostri dipendenti. Assicuratevi che sappiano che la loro vita personale conta quanto la loro produttività sul lavoro. Reindirizzate delicatamente i dipendenti che continuano a spingere per la produttività senza lavorare negli orari stabiliti.

Potete iniziare a definire orari precisi in cui vi aspettate che il vostro team sia disponibile e in cui possa invece concentrarsi sul proprio tempo. Evitate di rispondere subito a tutte le email e i messaggi per modellare il comportamento corretto del vostro team. Sottolineate i vantaggi di arrivare al lavoro rinvigoriti dopo aver trascorso un po' di tempo lontano da esso la sera.

2. Creare una cultura di sana produttività

Parte della lotta alla produttività tossica consiste nel tracciare linee chiare tra questo concetto e ciò che significa invece essere produttivi in modo più sano. Questo deve essere almeno in parte un processo di educazione. Molti dei punti precedenti possono essere fondamentali per aiutare i dipendenti a capire come lavorare troppo possa avere un impatto sulla loro salute fisica e mentale.

Costruire questa cultura significa anche dare l'esempio. Ogni supervisore e leader con cui i team interagiscono deve mettere in pratica ciò che predica, rispettare i limiti e incoraggiare risultati positivi senza esagerare.

Snellire le attività e aumentare la produttività grazie all'automazione dei processi con ClickUp Automazioni

3. Incoraggiare l'autoconsapevolezza e l'auto-riflessione

A volte il modo migliore per combattere la produttività tossica è guardarsi dentro. Trovate il modo di aiutare i vostri dipendenti a prendersi qualche minuto per esaminare se ne sono affetti. Naturalmente, potrebbe essere difficile, soprattutto per chi non ha familiarità con questo concetto.

Chiedete invece di esaminare i sentimenti che stanno alla base della produttività tossica, come ad esempio:

Una costante urgenza di fare più lavoro terminato

Una sensazione di sindrome dell'impostore o di indegnità che deve essere compensata con più lavoro

Un costante bisogno interno di competere con gli altri membri del team

Il mio lavoro è stressante al punto che qualsiasi riposo porta solo a sentirsi in colpa

Aiutando il team a scoprire questi sentimenti e incoraggiandolo a prenderli sul serio, si può fare in modo che non li ignorino o che lavorino più per curare i sintomi che la malattia.

4. Praticare la cura di sé

Naturalmente, la comprensione dei sentimenti che potrebbero essere alla base di una produttività tossica è solo l'inizio. Il passaggio successivo consiste nel garantire che tutti i membri del team si prendano cura di se stessi.

La cura di sé non deve essere necessariamente complicata. Uno stile di vita sano può aiutare, così come incoraggiare gli hobby al di fuori del lavoro. Anche cose semplici come scollegarsi dal cellulare di tanto in tanto e trascorrere del tempo di qualità staccandosi completamente dal lavoro possono essere di grande aiuto.

Ricordate, naturalmente, che i diversi sentimenti e le diverse cause di produttività tossica richiedono diversi tipi e livelli di cura di sé. Non forzate il vostro team a svolgere attività che potrebbero non essere rilevanti per loro, ma lasciategli lo spazio per trovare le attività e le azioni migliori.

5. Incoraggiare pause regolari

Le ricerche dimostrano che lavorare ininterrottamente senza pause nuoce alla salute e abbassa la produttività. Ecco perché i grandi leader incoraggiano tutto il team a inserire delle pause nei loro programmi, anche se per alcuni potrebbe essere un passaggio controintuitivo. Questo include qualsiasi cosa, dalle brevi pause in una tipica giornata di lavoro all'assicurarsi che i membri del team prendano i loro giorni di vacanza e le ferie annuali ogni anno.

6. Impostazione di obiettivi e aspettative realistici

L'ultima cosa da fare è aggiungere le pressioni del team o dell'organizzazione alle cause interne della produttività negativa. Per evitare di fare ciò, assicuratevi che gli obiettivi e le aspettative rientrino in un ambito realistico di ciò che ciascun membro del team può realizzare.

Gli obiettivi migliori si basano sulle tendenze e sono intrinsecamente misurabili. Devono inoltre essere il più possibile specifici ed estendersi a tutti i membri del team. In questo modo, l'account può essere diffuso anziché diventare una responsabilità personale di un singolo membro del team.

Affrontate la produttività tossica impostando obiettivi e monitorando il vostro stato con ClickUp Obiettivi

7. Incoraggiate la comunicazione aperta

A volte, la cosa più semplice e, paradossalmente, più impegnativa da fare sia per i leader che per i loro team è parlare. Tende a identificare le cause e le potenziali soluzioni di una produttività tossica. Ma è anche una questione immensamente personale e comporta alcune dure prese di coscienza iniziali.

Non si può obbligare ogni membro del team a parlare dei propri sentimenti. Tuttavia, si può incoraggiare una comunicazione aperta, facendo capire che i fattori di stress o i sensi di colpa per non aver lavorato abbastanza possono essere discussi apertamente. Questo approccio alla comunicazione aperta apre anche nuove strade per un ambiente di lavoro più collaborativo, una soluzione naturale alla produttività tossica.

8. Sfruttare gli strumenti di produttività nel modo giusto

Infine, non sottovalutate il potere degli strumenti di produttività sul posto di lavoro per creare un flusso di lavoro migliore. Strumenti come modelli di produttività e piattaforme di gestione delle attività possono standardizzare i flussi di lavoro, aiutando il team a capire cosa deve essere terminato, a lavorare insieme e a mantenere una buona produttività.

È qui che entra in gioco ClickUp.

Non si tratta solo di funzionalità/funzione quali Attività di ClickUp o Elenchi di cose da fare online di ClickUp che possono stabilire linee chiare su ciò che deve essere terminato entro quale ora e su chi deve farlo. Ciascun membro del team può anche stabilire le priorità del proprio lavoro con Priorità delle attività di ClickUp creando una gerarchia chiara che consente di mantenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Ricordate che questi strumenti di produttività devono essere utilizzati nel modo giusto.

Le attività devono esistere nel contesto di progetti più significativi, completate da flussi di lavoro e dipendenze che aiutino i membri del team a comprendere il contesto più ampio del lavoro. I Teams devono concordare le priorità delle attività, condividere le priorità e collegare i loro obiettivi direttamente a quelli più ampi del team e dell'organizzazione. Quando si riesce a farlo bene, questi strumenti creano una cultura di produttività sana, con una probabilità molto minore di diventare dannosi o tossici.

Affrontare la produttività tossica con ClickUp

Visualizzazione dei carichi di lavoro del team in un colpo d'occhio per delegare o riassegnare meglio le attività e capire rapidamente chi è sotto o sovraccarico di lavoro

Non stiamo dicendo che ClickUp sia una soluzione magica per la produttività. Il concetto è troppo profondo perché una singola piattaforma software possa farlo scomparire. Ma quando si connette ad altre soluzioni, avere la tecnologia giusta e capacità di gestione delle attività può essere di grande aiuto nel tentativo di affrontare il problema.

E soprattutto, potete iniziare con lo strumento giusto senza alcun commit a lungo termine. Iscrivetevi al vostro gratis il vostro account ClickUp oggi stesso e iniziate a combattere la produttività tossica per voi e per il vostro team.