Come assumere dipendenti internazionali: Una guida pratica per i professionisti del reclutamento

Da fare: Google ha oltre 100.000 dipendenti al di fuori degli Stati Uniti? Ma perché un'azienda tecnologica con sede in California dovrebbe assumere un team globale di dipendenti internazionali?

**Ecco perché: il team globale aiuta ad accedere a un bacino di talenti più ampio e ricco, fornisce un vantaggio competitivo, introduce nuove prospettive e culture, permette di entrare nel mercato e contribuisce a migliorare la produttività grazie a Teams che lavorano 24 ore su 24

Con una grande differenza di fuso orario, i team riprendono il lavoro esattamente dove l'avete lasciato. Come potete immaginare, potete lavorare al doppio della velocità e completare i progetti in tempo.

Questa presenza globale è uno dei tanti vantaggi dell'assunzione di lavoratori a livello internazionale.

Inoltre, l'assunzione di lavoratori stranieri aiuta l'86% delle PMI gestire i costi e coprire i posti vacanti. Questa strategia affronta anche la mancanza di lavoratori qualificati negli Stati Uniti, segnalata dal 58% delle PMI.

In questo articolo parleremo dei motivi per cui dovreste assumere lavoratori internazionali, dei diversi canali di reclutamento e di come potete semplificare questo processo usando ClickUp' di project management.

disclaimer: Questo articolo intende fornire consigli generali e best practice sull'assunzione di dipendenti internazionali. Non intende sostituire una consulenza legale o finanziaria professionale

Perché assumere un dipendente internazionale?

L'autore americano Jim Collins ha detto: "Le persone non sono la vostra risorsa più importante. Lo sono le persone giuste"

Ecco quattro motivi per cui i datori di lavoro cercano di assumere i dipendenti remoti "giusti" oltre confine:

1. Maggiore diversità, migliori prestazioni

La diversità è diventata una parola d'ordine in tutto il settore, ma è molto di più.

Uno studio McKinsey del 2020 ha rilevato che le aziende leader in termini di diversità etnica e culturale hanno superato i concorrenti per 36% di redditività .

Il motivo è semplice. Un pool di talenti più ampio, idee fresche e competenze specializzate. Inoltre, aiuta i dipendenti e i nuovi assunti a guardare con favore alle aziende che si impegnano maggiormente in termini di diversità, equità e inclusione (DEI).

Naturalmente, i dipendenti scelgono le aziende con un DEI progressivo. Non è una situazione vantaggiosa sia per i dipendenti che per le aziende?

2. I dipendenti stranieri a distanza hanno una produttività maggiore

È naturale che l'assunzione di lavoratori stranieri aumenti la produttività e la fidelizzazione dei dipendenti, soprattutto se si tratta di un luogo di lavoro a distanza.

Con così tanta carne al fuoco, molte PMI stanno cercando di convertire i collaboratori stranieri indipendenti in dipendenti stranieri a tempo pieno per sfruttare questa enorme opportunità.

Da fare: La forza lavoro contingente globale ha generato 171,5 trilioni di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 465,2 trilioni di dollari nel 20312. Le assunzioni globali aprono le porte a nuovi talenti.

Uscendo dai confini nazionali per assumere lavoratori stranieri, le aziende hanno accesso a un bacino più ampio di dipendenti stranieri qualificati.

3. Espandersi più velocemente con i lavoratori stranieri

Naturalmente, le aziende sono sempre alla ricerca di nuove regioni in cui espandere le proprie attività.

Tuttavia, trasferire i dipendenti esistenti in queste nuove posizioni può essere una seccatura. L'assunzione di dipendenti stranieri è la soluzione perfetta, in quanto consente alle aziende di ottenere un vantaggio locale in quelle regioni.

Il processo di assunzione di dipendenti internazionali

A questo punto, forse avete già deciso di assumere dipendenti internazionali.

Ma con così tante bacheche, portali, regioni geografiche e forse migliaia di candidati ideali tra cui scegliere, qual è il modo migliore per assumere talenti globali?

Ecco alcuni passaggi da seguire:

Passaggio 1: costruire una descrizione completa del lavoro

La parte più importante dell'assunzione di dipendenti internazionali è sapere chi si sta cercando. Una migliore descrizione delle mansioni porta a posizioni positive da parte di 75% dei candidati .

Per quanto riguarda gli annunci di lavoro internazionali, un po' di ricerca è utile. Verificate come altre aziende nazionali o internazionali del vostro settore costruiscono le loro descrizioni del lavoro (per avere un po' di ispirazione).

Assicuratevi di definire esplicitamente le qualifiche, le competenze e l'esperienza richieste.

Poi, concentratevi su adattabilità culturale , conoscenza della lingua e capacità di collaborazione interculturale.

Passaggio 2: scegliete la regione da cui volete che i vostri candidati provengano

Dopo aver definito il profilo del vostro candidato ideale, dovete decidere da quale posizione internazionale desiderate assumere un dipendente straniero.

Un piccolo suggerimento: prima di immergersi in specifici Paesi stranieri, è fondamentale chiedersi:

Qual è la tolleranza della vostra azienda alle differenze di fuso orario?

Quali capacità o competenze specifiche state cercando?

Qual è il vostro budget per stipendi e benefit?

Ci sono industrie o settori particolari a cui volete puntare?

Un altro paio di cose da tenere a mente sono le leggi locali sul lavoro, i permessi di lavoro e le normative sui visti per garantire la conformità legale. Per questi aspetti, potete utilizzare risorse come Remote's reportistica su "Dove assumere" .

Passaggio 3: i canali di reclutamento internazionali possono aiutare

Le Bacheche sono spesso un ottimo punto di partenza per il processo di reclutamento internazionale. Vi aiutano a filtrare i candidati internazionali in base al settore e alle reti professionali, in modo da raggiungere un bacino di talenti globale.

Tuttavia, anche la collaborazione con agenzie di reclutamento specializzate in assunzioni internazionali può migliorare notevolmente il vostro processo di assunzione.

Se siete piano di lavorare con un'agenzia di reclutamento internazionale, assicuratevi di sceglierla in base a due fattori:

Il vostro settore

Il Paese in cui desiderate assumere i vostri dipendenti

Ad esempio: Le agenzie di reclutamento specializzate in dipendenti IT dall'India possono aiutarvi ad assumere i migliori talenti locali nel settore IT, rispetto a un'agenzia che si occupa di reperire candidati a livello globale da diversi settori.

Passaggio 4: condurre video colloqui e riunioni elettroniche con i candidati

Da dove si capisce che avete trovato la persona giusta?

Non c'è una risposta semplice, ma molti reclutatori di risorse umane vi diranno che il linguaggio del corpo e la sicurezza di un candidato spesso gli fanno guadagnare punti.

Ora, non è possibile valutare questo aspetto attraverso email o testi. Ma un video colloquio? Sebbene non sia all'altezza di un colloquio faccia a faccia, è l'alternativa più vicina.

Soprattutto una volta iniziato il processo di colloquio, le videochiamate possono aiutare a imitare l'ambiente delle interazioni faccia a faccia.

🧠 Da fare: Statistiche che la tecnologia video viene utilizzata da almeno il 60% dei responsabili delle assunzioni e dei reclutatori. Un sondaggio condotto su 506 aziende ha rivelato che il 47% utilizza i video colloqui per abbreviare i tempi di assunzione e il 22% li prenderebbe in considerazione per i colloqui con candidati non locali.

Comprendere i costi e gli aspetti legali delle assunzioni internazionali

Dopo aver affrontato il processo di assunzione di dipendenti internazionali, è giunto il momento di passare alla parte più importante (e complicata) della nostra discussione: i costi e gli aspetti legali associati alle assunzioni internazionali.

I pacchetti retributivi dipendono dal Paese del dipendente

Ecco come stanno le cose: un ingegnere informatico di San Francisco potrebbe chiedere uno stipendio più alto di uno di Bangalore, in India, a causa del costo della vita più elevato negli Stati Uniti.

Per questo è importante che i datori di lavoro offrano pacchetti retributivi competitivi per attrarre e trattenere i talenti locali.

Ma quando si assumono dipendenti a livello internazionale, è necessario adeguare la retribuzione in base al costo della vita nel Paese del dipendente. Questo approccio garantisce l'equità e mantiene il potere d'acquisto dei dipendenti stranieri nelle diverse regioni.

Il ruolo dei permessi di lavoro e dei visti nell'assunzione di dipendenti internazionali

Nell'Unione Europea, la Blue Card è un permesso di lavoro comune per i cittadini extracomunitari altamente qualificati, mentre il visto H-1B è molto diffuso negli Stati Uniti per i lavoratori specializzati.

Non c'è problema se non siete già a conoscenza dei permessi di lavoro e dei visti di cui avrete bisogno: la collaborazione con specialisti dell'immigrazione o con esperti legali può spesso aiutarvi.

Ricordate: I requisiti variano notevolmente da Paese a Paese e, in qualità di datore di lavoro, dovete sempre assicurarvi che il processo di assunzione sia conforme.

Le soluzioni di payroll globale possono semplificare la gestione delle buste paga

Bene, avete completato i colloqui, selezionato i candidati e definito la loro struttura salariale, ma ora siete bloccati sulla prossima domanda.

Da fare per pagare i dipendenti internazionali?

La gestione degli stipendi e delle imposte sui salari per una forza lavoro globale può spesso rappresentare una sfida significativa per le aziende. Ciò è dovuto alle differenze tra le leggi internazionali sul lavoro e le normative fiscali dei vari Paesi.

Spesso la soluzione può essere semplice, come il ricorso a un provider di buste paga globali che si occupi della gestione delle retribuzioni in tutti i Paesi. Queste soluzioni di payroll globale rispettano le normative locali e sono specializzate nelle leggi fiscali di ogni paese.

Soluzioni come Deel e Papaya Payroll sono entrambe eccellenti nella gestione delle buste paga globali.

Requisiti legali: certificazione del lavoro e conformità alle leggi fiscali

L'assunzione di lavoratori stranieri comporta notevoli responsabilità legali.

Ad esempio: Le aziende devono gestire con attenzione i processi di certificazione del lavoro, come il programma PERM del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, per assicurarsi di non sottrarre posti di lavoro a lavoratori americani qualificati

E non dimentichiamo le leggi fiscali, che possono variare da Paese a Paese. Ciò significa che il Paese del vostro dipendente internazionale ha probabilmente regole fiscali diverse dal vostro.

Da fare significa che è impossibile? Certo che no. Significa solo che dovete lavorare con gli specialisti.

Lavorare con un datore di lavoro registrato (EOR) può cambiare le carte in tavola per la vostra azienda, in quanto si occuperà di tutte le attività fiscali e amministrative.

Questo può aiutare voi e i vostri dipendenti internazionali a concentrarvi su ciò che è importante per voi: terminare il vostro lavoro!

Comprendere la legislazione sul lavoro

Quando assumete dei dipendenti per creare una forza lavoro globale, dovete assicurarvi di offrire loro un posto di lavoro equo.

Da fare: cosa intendiamo per "luogo di lavoro equo"?

Ogni Paese è diverso. Quindi le leggi locali sul lavoro, le regole sul salario minimo, gli orari di lavoro e le modalità di esercizio dei benefici per i dipendenti da parte dei cittadini stranieri variano.

Ad esempio, in Europa vige la direttiva sull'orario di lavoro, che prevede 11 ore di riposo continuo ogni 24 ore. La cultura giapponese, invece, segue leggi sul lavoro più severe.

Per essere certi di seguire le versioni più aggiornate delle normative, è necessario rivolgersi a esperti legali che esaminano regolarmente le leggi locali e straniere in materia di certificazione del lavoro.

Affrontare le sfide dell'assunzione di dipendenti internazionali

L'assunzione di dipendenti internazionali può essere un processo relativamente agevole se si seguono bene i passaggi, ma ci possono essere alcune sfide.

La maggior parte di queste sfide sono di natura contrattuale e legale e possono essere risolte assumendo un avvocato esperto in immigrazione o assumendo un consulente legale. Esaminiamoli e vediamo come affrontarli.

Rischio di malclassificazione

Il rischio di malclassificazione si verifica quando i dipendenti stranieri vengono erroneamente classificati come contraenti indipendenti.

Gli effetti sono deleteri: i dipendenti non classificati possono essere costretti a pagare multe e sanzioni significative e, nei casi più gravi, possono perdere la licenza di lavoro nel Paese.

L'errata classificazione può essere dovuta all'evasione fiscale, alla riduzione dei costi dei benefit per i dipendenti stranieri o all'incomprensione delle diverse leggi sul lavoro e delle leggi fiscali.

Negli Stati Uniti, ad esempio, l'IRS impone sanzioni ai datori di lavoro che classificano in modo errato i lavoratori e il costo della non conformità può essere molto elevato, spesso superiore alle decine di migliaia di dollari.

**Per evitare questi rischi, le aziende possono lavorare con un employer of record (EOR) che conosca le normative locali e che possa aiutarle a garantire la conformità con le retribuzioni globali e le normative locali in materia di occupazione.

Rischio di stabilimento permanente

Il concetto di stabilimento permanente (PE) è un po' tecnico, quindi cerchiamo di capirlo con un esempio.

Supponiamo che abbiate assunto dipendenti internazionali da Dubai. Non avete nemmeno un ufficio fisico a Dubai, quindi i vostri dipendenti vivono e lavorano da casa loro. Tuttavia, un giorno il governo di Dubai si accorge che questi dipendenti sono al servizio della vostra azienda da molto tempo. Questo potrebbe potenzialmente far scattare il vostro stato di stabile organizzazione (PE)

Come può danneggiare la vostra organizzazione? Il rischio PE può portare a una doppia imposizione in cui l'azienda è tassata sia nel suo Paese d'origine sia nel Paese estero in cui opera.

L'aumento del lavoro da remoto ha reso i governi più attenti all'applicazione delle norme sulla PE. Ad esempio, in Germania, il fatto di avere un lavoratore a distanza può talvolta creare una PE, rendendo l'azienda soggetta alle valutazioni dell'imposta locale sulle società, che possono raggiungere il 30%.

**Per ridurre questo rischio, consultate degli esperti di legislazione fiscale locale. Contemporaneamente, lavorate con una persona giuridica o un'organizzazione professionale del datore di lavoro (PEO).

Rischi legati alla proprietà intellettuale

Ecco perché dovete fare attenzione alla proprietà intellettuale (IP): può potenzialmente farvi perdere molto denaro.

Quanto? Un contenzioso sui brevetti può costare tra i 2,3 e i 4 milioni di dollari (o più!).

La protezione della proprietà intellettuale (PI) è fondamentale quando si assumono dipendenti internazionali, poiché le leggi sulla PI variano notevolmente da un Paese all'altro. Senza accordi adeguati, i dipendenti locali potrebbero rivendicare i diritti di proprietà intellettuale.

Ad esempio, in Cina, il furto di proprietà intellettuale rimane un problema significativo; una reportistica del 2019 stima che il furto di proprietà intellettuale costi all'economia statunitense tra 225 miliardi di dollari e 600 miliardi di dollari all'anno .

**Per salvaguardare la proprietà intellettuale, le aziende dovrebbero includere clausole specifiche nei contratti di lavoro, cancellando la titolarità della proprietà intellettuale. Settori come quello tecnologico, finanziario e manifatturiero devono essere particolarmente diligenti.

Superare gli ostacoli al trasferimento e i requisiti di residenza

Ogni Paese ha le proprie impostazioni in materia di trasferimento.

Ad esempio: Nel Regno Unito, per ottenere un visto Tier 2 (generale) è necessario riunire specifiche soglie salariali e dimostrare che il posto di lavoro non può essere occupato da un lavoratore locale.

Come gestire la situazione: Fornite pacchetti di trasferimento completi che includono l'assistenza per la richiesta del visto, la ricerca di un alloggio e l'ambientamento nel nuovo ambiente.

Potete anche collaborare con specialisti della ricollocazione e con enti legali che conoscono le leggi locali sull'occupazione per assicurarvi di essere sulla strada giusta.

Best practice e strategie per un esito positivo delle assunzioni internazionali

Ora che abbiamo una panoramica di tutti i processi e i passaggi per assumere con successo dipendenti internazionali, esaminiamo rapidamente alcune best practice del settore.

Option Pros Cons Aprire un'entità locale o assumere una filiale estera (a). Stabilisce una presenza locale commit (b). Costruisce fiducia all'interno della comunità aziendale locale(c). Aumenta la notorietà del marchio(d). Fornisce esperienza internazionale al personale attuale (a). Richiede un investimento di capitale significativo(b). Richiede tempo per l'impostazione(c). Richiede numerose attività amministrative(d). Elevati costi operativi correnti Co-impiego con una Professional Employer Organization (PEO) (a). Semplifica /href/https://clickup.com/teams/human-resourceshuman gestione delle risorse/%href/(b). Fornisce l'accesso a benefici completi per i dipendenti stranieri per i dipendenti remoti(c). Garantisce competenza e conformità a livello locale (a). Può essere costoso per le grandi organizzazioni(b). La condivisione delle responsabilità implica un minor controllo sulle decisioni relative alle risorse umane e alla gestione Utilizzare un Employer of Record (EOR) (a). Consente un efficiente inserimento dei lavoratori stranieri (b). Facilita una più rapida voce sul mercato e l'esecuzione dei progetti(c). Riduce i costi operativi e le complessità amministrative(d). Garantisce la conformità alle leggi locali in materia di occupazione. La qualità del servizio varia; è necessario scegliere un EOR affidabile Assunzione di un appaltatore indipendente (a). Offre flessibilità(b). Fornisce l'accesso a competenze e conoscenze specialistiche(c). Efficiente dal punto di vista dei costi, in quanto si paga solo per i servizi forniti (a). Limite al commit e alla fedeltà a lungo termine(b). Potenziali complessità legali e fiscali(c). Minore controllo diretto sul flusso di lavoro e sulla tempistica

Pensate alla vostra strategia di retribuzione globale

È fondamentale per la vostra azienda ideare e definire una strategia di retribuzione globale.

Questo include la gestione dei pagamenti finanziari diretti come stipendi, bonus e indennità. Include anche la gestione dei benefici finanziari indiretti, come l'assicurazione sanitaria e sulla vita, i permessi retribuiti, ecc.

Nel definire la strategia di retribuzione globale, può essere utile tenere a mente questi suggerimenti.

Rivedere e adeguare regolarmente la strategia retributiva globale per tenere il passo con le normative internazionali e le aspettative dei dipendenti

Fate riferimento alle norme di conformità internazionali per impostare i parametri di pagamento

Ricordate di tenere conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio nei flussi di pagamento

Pianificate tutte le comunicazioni relative ai compensi in modo che siano chiare, specifiche e pertinenti

Il ruolo di ClickUp nel facilitare le assunzioni internazionali

Forse non ve lo aspettate, ma la parte più difficile delle assunzioni internazionali è il monitoraggio del processo.

Ecco perché i nostri amici delle Risorse Umane si affidano a software di gestione dei talenti come ad esempio ClickUp che li aiuta a monitorare ogni passaggio del processo di reclutamento e molto altro ancora!

Ecco cinque modi in cui ClickUp semplifica l'altrimenti lungo e complicato processo di assunzione internazionale:

Monitoraggio dei candidati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Recruitment-Action-Plan-Template.png Modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp /$$$img/

tracciare lo stato dei candidati e gestire i diversi passaggi del processo di intervista

Integrazione con il sistema di monitoraggio delle candidature (ATS) : Integra facilmente ClickUp con l'ATS per tracciare lo stato dei candidati dalla candidatura all'assunzione

: Integra facilmente ClickUp con l'ATS per tracciare lo stato dei candidati dalla candidatura all'assunzione Campi personalizzati : ClickUp consente ai selezionatori di gestire le fasi del colloquio, le informazioni di contatto dei lavoratori stranieri, le scadenze e molto altro ancora

: ClickUp consente ai selezionatori di gestire le fasi del colloquio, le informazioni di contatto dei lavoratori stranieri, le scadenze e molto altro ancora Gestione della pipeline di candidati: Utilizza le attività per spostare i candidati nelle diverse fasi del processo di reclutamento attraverso una rappresentazione visiva del loro stato

Project management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Task-Progress.png Attività in corso /$$$img/

lo stato di avanzamento delle attività di ClickUp vi permette di personalizzare il vostro flusso di lavoro

Assegnazione e monitoraggio delle attività : Assegna attività specifiche di reclutamento ai membri del team, assicurando chiarezza e responsabilità

: Assegna attività specifiche di reclutamento ai membri del team, assicurando chiarezza e responsabilità Automazioni : Assegna automaticamente le attività, triggera gli aggiornamenti di stato e cambia le priorità per mantenere il processo di reclutamento in carreggiata

: Assegna automaticamente le attività, triggera gli aggiornamenti di stato e cambia le priorità per mantenere il processo di reclutamento in carreggiata Gestione del tempo: Traccia il carico di lavoro del team utilizzando stime di tempo e uno strumento di monitoraggio del tempo per valutare efficacemente la produttività

Programmazione e coordinamento dei colloqui

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-5.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

pianifica meglio il tuo processo di reclutamento con il calendario e i promemoria di ClickUp

Visualizzazione del calendario : Pianifica le attività e le sincronizza con calendari esterni per evitare doppie prenotazioni

: Pianifica le attività e le sincronizza con calendari esterni per evitare doppie prenotazioni Automazioni: Invia promemoria automatici sia agli intervistatori che ai candidati, rendendolo un sistema molto efficacestrumento di reclutamento per ridurre i no-show

Collaborazione e feedback del team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Chat-View.png ClickUp Chattare Visualizza /$$$img/

conversazioni in tempo reale con i membri del team grazie a ClickUp Chat View

Commenti e allegati alle attività : Collaborare con i membri del team, commentare le attività e allegare documenti rilevanti, come curriculum e note di colloquio

: Collaborare con i membri del team, commentare le attività e allegare documenti rilevanti, come curriculum e note di colloquio Raccolta di feedback: Raccogliete i feedback di intervistatori e responsabili delle assunzioni all'interno dell'attività, semplificando il processo decisionale

Modelli e personalizzazioni

Processi di colloquio

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUpss-Backup-and-Recovery-SOP-Template.png Modello di procedura operativa standard per il backup e il ripristino di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3031728&department=operations Scarica questo modello /$$cta/

Modelli : Salva cartelle o elenchi come modelli, come ad esempiomodelli di onboarding eModelli ATS per il riutilizzo, garantendo una struttura coerente per le attività di reclutamento

: Salva cartelle o elenchi come modelli, come ad esempiomodelli di onboarding eModelli ATS per il riutilizzo, garantendo una struttura coerente per le attività di reclutamento Campi personalizzati e descrizioni delle attività : Campi personalizzati per gestire vari aspetti del processo di assunzione, come le schede di valutazione dei colloqui e le valutazioni dei candidati

: Campi personalizzati per gestire vari aspetti del processo di assunzione, come le schede di valutazione dei colloqui e le valutazioni dei candidati Organizzazione delle attività : Inserire un'attività per ogni candidato nell'elenco appropriato, completata da campi personalizzati e allegati pertinenti

: Inserire un'attività per ogni candidato nell'elenco appropriato, completata da campi personalizzati e allegati pertinenti Valutazione standardizzata: Utilizzare unmodello di scheda di valutazione del colloquio per mantenere uno standard di valutazione coerente tra tutti i candidati e i ruoli

Onboarding a distanza

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-491.png Modello di imbarco remoto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451744&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Prima di tutto il Modello di Onboarding remoto di ClickUp . Si tratta di un software di onboarding che aiuta a monitorare l'intero processo di reclutamento dal primo giorno e contiene molte funzionalità/funzione utili, come ad esempio:

Una lista di controllo personalizzata delle attività

Sequenze visive di grande bellezza

Strumenti di collaborazione facilissimi che possono aiutarvi a includere altri responsabili delle decisioni

Tutto questo e molto altro ancora fanno di ClickUp un software di onboarding facile da usare perfetto per team di tutte le dimensioni.

Reclutamento e assunzione

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-429.png Modello di reclutamento e di assunzione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-90061003552&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*h2cjc4\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjM2Mjc4MjkuQ2owS0NRandxX0cxQmhDU0FSSXNBQ2M3TnhxOWJ6TFdhU09sVnhYOWVMYVQxeFBEWjRsWDNhdlhWY1dicVB1YVdsWTdNVTFjMEt5cnh4SWFBbDJ5RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTIzNjM1MTExNy4xNzIzNjI3Nzk2 Scarica questo modello /$$$cta/

L'assunzione comporta tutta una serie di passaggi. Se avete difficoltà a monitorare tutti i passaggi, non siete i soli.

Non è un segreto che i responsabili delle risorse umane detestino l'uso di più app per monitorare lo stato di un candidato: è ingombrante e complicato. Per loro (e probabilmente anche per voi), Il modello di reclutamento e assunzione di ClickUp lavorerà a meraviglia.

Assunzione di candidati

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-154.png Modello ClickUp per l'assunzione di candidati https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Avete difficoltà a gestire la vostra pipeline di candidati?

Allora dovreste provare Il modello di ClickUp per l'assunzione di candidati . Si tratta di un'area di lavoro pronta all'uso, completamente personalizzabile e ricca di funzionalità/funzione per tutte le vostre esigenze di assunzione.

Tuttavia, se si è appena iniziato e si ha bisogno di qualcosa di più semplice, si dovrebbe invece dare Lista di controllo per l'assunzione di ClickUp una prova. Funziona bene per i principianti e ha abbastanza personalizzazioni da permettere di superare i processi di assunzione di base.

ClickUp per assumere meglio

Che si tratti di assunzioni internazionali o nazionali, i responsabili delle risorse umane devono svolgere molteplici ruoli.

Dalla stesura delle descrizioni delle mansioni ai colloqui, dalla scelta dei candidati alla stesura di infinite catene di email, il lavoro di un HR non finisce mai.

Ma non deve nemmeno essere così complicato.

il 54% dei candidati abbandona il processo di assunzione a metà strada a causa della scarsa comunicazione da parte del responsabile delle assunzioni. Questo può essere particolarmente difficile per le aziende che cercano di assumere talenti globali.

È qui che un software di project management come ClickUp può rivelarsi prezioso nel processo di assunzione. I team delle risorse umane lo utilizzano per monitorare i candidati, gestire le scadenze, programmare i colloqui e collaborare con gli altri responsabili delle decisioni.

Inoltre, con ClickUp Brain iA, che consente loro di creare reportistica e analisi dettagliate, che portano a decisioni migliori basate sui dati.

