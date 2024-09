Come migliorare le vostre capacità di reclutamento

quello che sembrava un incontro insignificante si è rivelato una delle mie migliori assunzioni"

Questa citazione si riferisce all'incontro tra William Tincup, leader del pensiero, presidente di RecruitingDaily e celebrità del mondo HR, e un candidato unicorno che ha incontrato mentre faceva la fila per la spesa. Il candidato è diventato " uno dei migliori project management con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare" ."

Naturalmente, non tutti i selezionatori possono sperare di riunire il candidato dei loro sogni in un negozio di alimentari. Trovare il candidato giusto per il lavoro è di solito un'avventura che coinvolge più annunci di lavoro, sessioni di screening dei candidati, colloqui e trattative per le offerte.

Sì, l'acquisizione di talenti sta diventando più impegnativa che mai - quasi l'80% dei datori di lavoro a livello globale ha segnalato difficoltà nel trovaretalenti qualificati rispetto al 35% di dieci anni prima.

Il problema è che essere un reclutatore di successo non significa occupare le posizioni quando se ne presenta la necessità, ma instaurare relazioni significative, reciprocamente vantaggiose e durature.

Per avere esito positivo, è necessario affinare le proprie capacità di reclutamento: un mix di soft skills, hard skills specifiche per il reclutamento e know-how del settore. Le capacità di reclutamento vi aiuteranno a creare relazioni e a prendere decisioni strategiche nell'interesse delle aziende e dei potenziali candidati. È qui che si trova la strada verso il nirvana delle risorse umane: nuovi assunti felici e aziende soddisfatte.

Vediamo come Da fare.

Soft Skills chiave e competenze fondamentali di un reclutatore

Le competenze di reclutamento coprono un ampio intervallo di abilità e competenze. Il vostro lavoro non consiste nel vagliare i curriculum. Un profondo interesse per le persone e una conoscenza approfondita dei ruoli e del settore sono competenze essenziali che fanno parte del lavoro.

Nelle parole spesso ripetute di Josh Bersin, entità e fondatore di Bersin by Deloitte "Il selezionatore di oggi deve essere un marketer, un commerciale, un career coach e uno psicologo, tutto in uno" Vi sembra un lavoro troppo difficile?

Non è necessario. Le competenze specialistiche dei recruiter hanno lo scopo di facilitare il vostro lavoro e di portare ai migliori risultati per le assunzioni. Il requisito fondamentale per ogni selezionatore di esito positivo è una solida base di soft skills.

Perché le soft skills sono essenziali nel reclutamento?

Ogni nuova relazione comporta uno spettro di emozioni: eccitazione, nervosismo e speranza, per esempio. La gestione delle emozioni e delle aspettative è il fulcro dell'intero processo di reclutamento. Per avere un esito positivo, è necessario possedere le giuste soft skills.

Le soft skills, quindi, sono il cuore di un reclutamento efficace. In qualità di reclutatore esperto, siete più di un organizzatore di incontri; siete il collegamento vitale tra le esigenze dell'azienda e le aspirazioni dei candidati.

Queste abilità non si imparano dall'oggi al domani. Ma nessun selezionatore di successo può farne a meno, quindi il tempo dedicato a metterle a punto è un tempo ben speso.

Un grande selezionatore deve coltivare le seguenti abilità:

Capacità di gestire le aspettative

I bravi reclutatori sono chiari sui ruoli, sulle responsabilità e su ciò che l'azienda può offrire immediatamente. Questo è un aspetto importante della creazione di relazioni e garantisce un processo di reclutamento senza intoppi per tutte le parti coinvolte.

Buone capacità di ascolto

L'ascolto - veramente l'ascolto - è un'abilità indispensabile che vi permette di cogliere indizi sottili e di valutare il vero potenziale di un candidato, aiutandovi a scegliere i candidati migliori tra quelli che avete a disposizione. La capacità di ascolto attivo è particolarmente importante in scenari di reclutamento ad alta pressione come il reclutamento di nicchia per le startup, in quanto Patrick Collison, amministratore delegato di Stripe, spiega che stripe ha scelto di andarci piano, impiegando quasi 2 anni per assumere i primi 10 dipendenti.

Forte capacità di networking e di costruzione di relazioni

Sono importanti quanto una buona capacità di ascolto. Coltivando le relazioni con i candidati e con i responsabili delle assunzioni, si gettano le basi per un esito positivo a lungo termine.

Affidabilità e forti capacità di comunicazione

La fiducia è fondamentale nel reclutamento. La vostra capacità di comunicare efficacemente e di creare un rapporto con i potenziali candidati fa la differenza. La vaghezza non ha posto in un processo di reclutamento trasparente e risulta solo in candidati frustrati, in recensioni negative dell'azienda sulle bacheche del lavoro e, in definitiva, in una perdita di tempo per tutte le parti coinvolte.

Curiosità naturale

Ammettiamolo una tipica giornata nella vita di un responsabile delle assunzioni rischia di trasformarsi in una serie di attività ripetitive. Ma c'è un motivo per cui siete entrati nel settore delle risorse umane: l'interesse innato per le persone e per ciò che le fa muovere. L'interesse genuino per le persone in cerca di lavoro e per le loro aspirazioni conferisce freschezza e un tocco personale alle attività banali di pubblicazione degli annunci sulle Bacheche o di programmazione dei colloqui.

Fiducia

Infine, la fiducia. Il candidato che avete di fronte sta pensando di fare un salto nel buio. Un buon selezionatore non può proiettare esitazione o incertezza. L'aura che proiettate fungerà da guida per il candidato, modulo le sue prime e durature impressioni sul nuovo ruolo e sull'azienda.

Competenze fondamentali che ogni selezionatore di esito positivo deve possedere

Da fare per padroneggiare le soft skills chiave essenziali per i selezionatori? Vediamo di suddividerle in competenze fondamentali.

Intelligenza emotiva: L'intelligenza emotiva consente di entrare in connessione con i candidati con empatia, facendoli sentire valorizzati e compresi. A sua volta, aiuta a determinare se una persona è un candidato idoneo e se si adatta alla cultura dell'azienda

L'intelligenza emotiva consente di entrare in connessione con i candidati con empatia, facendoli sentire valorizzati e compresi. A sua volta, aiuta a determinare se una persona è un candidato idoneo e se si adatta alla cultura dell'azienda Capacità di risolvere i problemi: Sia che si tratti di un ritiro di un candidato all'ultimo minuto o di un responsabile delle assunzioni con requisiti mutevoli, è necessario pensare in fretta e trovare soluzioni

Sia che si tratti di un ritiro di un candidato all'ultimo minuto o di un responsabile delle assunzioni con requisiti mutevoli, è necessario pensare in fretta e trovare soluzioni Capacità di multitasking e gestione del tempo: destreggiarsi tra più candidati, offerte di lavoro e scadenze richiede una forte capacità di multitasking e un'efficace gestione del tempo

destreggiarsi tra più candidati, offerte di lavoro e scadenze richiede una forte capacità di multitasking e un'efficace gestione del tempo Capacità di negoziazione: Dalle trattative salariali alle discussioni sulle offerte di lavoro, la vostra capacità di far incontrare il candidato perfetto con l'offerta perfetta, unita a una forte capacità di comunicazione, crea un risultato vantaggioso sia per il candidato che per l'azienda

Dalle trattative salariali alle discussioni sulle offerte di lavoro, la vostra capacità di far incontrare il candidato perfetto con l'offerta perfetta, unita a una forte capacità di comunicazione, crea un risultato vantaggioso sia per il candidato che per l'azienda Adattabilità e pensiero critico: Il panorama del reclutamento è in continua evoluzione, e anche voi dovreste esserlo. La capacità di adattarsi all'evoluzione del mercato del lavoro e di valutare gli scenari in modo oggettivo vi aiuterà a stare al passo con le tendenze del settore e ad adattare le vostre strategie in base al settore stesso

L'importanza delle hard skills nel reclutamento

Mentre le soft skills sono fondamentali, le hard recruiting skills o abilità tecniche formano la spina dorsale del reclutamento. Queste abilità consentono di sfruttare la tecnologia, analizzare i dati e commercializzare efficacemente le opportunità di lavoro.

Ecco alcune competenze chiave che ogni selezionatore dovrebbe possedere:

Competenze di marketing e commerciali : Il reclutamento viene spesso paragonato al settore commerciale. Una buona capacità commerciale può aiutarea promuovere il lavoro e la cultura aziendale presso i potenziali candidati. Le solide competenze di marketing del reclutamento consentono di creare opportunità di lancio convincenti in modo tale da risuonare con i migliori talenti

: Il reclutamento viene spesso paragonato al settore commerciale. Una buona capacità commerciale può aiutarea promuovere il lavoro e la cultura aziendale presso i potenziali candidati. Le solide competenze di marketing del reclutamento consentono di creare opportunità di lancio convincenti in modo tale da risuonare con i migliori talenti Reclutamento su LinkedIn e sui social media : I social media non sono più solo per uso personale, ma sono un potente strumento di reclutamento in cui è possibile sfruttare le proprie capacità commerciali. La vostra capacità di usare efficacemente piattaforme come LinkedIn per trovare candidati, creare connessioni e condividere le offerte di lavoro può espandere significativamente il vostro pool di talenti

: I social media non sono più solo per uso personale, ma sono un potente strumento di reclutamento in cui è possibile sfruttare le proprie capacità commerciali. La vostra capacità di usare efficacemente piattaforme come LinkedIn per trovare candidati, creare connessioni e condividere le offerte di lavoro può espandere significativamente il vostro pool di talenti Capacità di utilizzare la tecnologia : Nell'era digitale, la competenza nella tecnologia di reclutamento non è negoziabile. Strumenti come i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e i sistemi di gestione delle risorse umane (CRM) sono molto utiliSistemi di monitoraggio dei candidati (ATS) e modelli aiutano a gestire le informazioni sui candidati, a monitorare le candidature, a vagliare i candidati e a semplificare il processo di assunzione. Sfruttare la tecnologia è particolarmente importante per le aziende che sono molto apprezzate dai candidati

: Nell'era digitale, la competenza nella tecnologia di reclutamento non è negoziabile. Strumenti come i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e i sistemi di gestione delle risorse umane (CRM) sono molto utiliSistemi di monitoraggio dei candidati (ATS) e modelli aiutano a gestire le informazioni sui candidati, a monitorare le candidature, a vagliare i candidati e a semplificare il processo di assunzione. Sfruttare la tecnologia è particolarmente importante per le aziende che sono molto apprezzate dai candidati Mentalità orientata ai dati : In qualità di reclutatori, dovete analizzare i dati di reclutamento per identificare le tendenze, misurare le prestazioni e prendere decisioni informate. Una mentalità guidata dai dati vi aiuta a ottimizzare le vostre strategie di reclutamento e a migliorare i risultati

: In qualità di reclutatori, dovete analizzare i dati di reclutamento per identificare le tendenze, misurare le prestazioni e prendere decisioni informate. Una mentalità guidata dai dati vi aiuta a ottimizzare le vostre strategie di reclutamento e a migliorare i risultati SEO e marketing digitale : Le aziende usano il SEO per attirare i clienti; voi potete usarlo per attirare il candidato giusto. Capire come ottimizzare gli annunci di lavoro per i motori di ricerca assicura che i vostri elenchi raggiungano il pubblico giusto

: Le aziende usano il SEO per attirare i clienti; voi potete usarlo per attirare il candidato giusto. Capire come ottimizzare gli annunci di lavoro per i motori di ricerca assicura che i vostri elenchi raggiungano il pubblico giusto Analisi: Il reclutamento non è solo una questione di istinto, ma anche di numeri. Le analisi aiutano a monitorare metriche come il time-to-fill, il costo per assunzione e il tasso di turnover al primo anno. La comprensione di questi indicatori garantisce un miglioramento continuo dei processi di reclutamento

L'impatto dell'intelligenza artificiale nel reclutamento

L'acquisizione di talenti guidata dall'intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il settore del reclutamento. Dallo screening dei candidati guidato dall'IA alla programmazione automatizzata dei colloqui, Strumenti di IA per la selezione del personale possono occuparsi di attività ripetitive, permettendovi di concentrarvi su ciò che sapete fare meglio: prendere decisioni strategiche in materia di assunzioni.

Anche se solo il 12% dei professionisti che assumeranno nel 2023 utilizzeranno l'IA come parte dei loro processi di reclutamento, ma questa percentuale è destinata ad aumentare.

Naturalmente, anche se l'IA può migliorare il processo di assunzione, non può sostituire il tocco umano, che è la chiave di volta dell'esito positivo delle assunzioni. La sfortunata incursione di Amazon nello screening dei candidati basato sull'IA è un esempio di noto esempio di cautela .

Tuttavia, l'utilizzo di strumenti di IA per il reclutamento come assistenti per le attività ripetitive può essere un salvavita in termini di riduzione dei tempi di assunzione, scoperta di talenti nascosti e miglioramento dell'esperienza dei candidati, soprattutto per le assunzioni ad alto volume. A proposito, Amazon utilizza ancora l'IA per le assunzioni -pur mantenendo un occhio severo sui risultati.

Come migliorare le vostre capacità di reclutamento

Il miglioramento è un viaggio continuo e il settore del reclutamento non fa eccezione. Che vogliate affinare le vostre capacità di negoziazione o apprendere nuove competenze specialistiche di reclutamento, ecco come rimanere all'avanguardia.

Con nuovi strumenti di reclutamento le strategie e le tendenze che emergono regolarmente sono sempre nuove, e voi dovete tenervi al passo.

L'apprendimento continuo, tuttavia, non significa solo stare al passo, ma anche essere all'avanguardia. Che si tratti di corsi online, workshop o eventi di networking, più si impara e più valore si può offrire. L'apprendimento continuo significa, in ultima analisi, investire su se stessi.

Vediamo come Da fare.

Imparare le strategie e gli strumenti di reclutamento più recenti

I migliori reclutatori perfezionano costantemente le loro strategie di reclutamento ed esplorano nuovi strumenti software per le risorse umane perché una buona capacità di reclutamento deve essere abbinata a ottimi strumenti di reclutamento.

Sperimentate le vostre pratiche di reclutamento

Uno dei modi più efficaci per mantenere aggiornate le vostre capacità di reclutamento è quello di cercare attivamente strade poco esplorate per il sourcing dei candidati. Leggete le ultime novità in materia di reclutamento sui social media, esplorate le bacheche di nicchia o sfruttate le piattaforme basate sull'IA per aiutarvi a identificare e coinvolgere i migliori talenti in modo più efficiente.

La partecipazione regolare a webinar, conferenze ed eventi di networking del settore può fornire preziose indicazioni sulle tendenze emergenti e sulle best practice nel sourcing.

Rimanere al passo con le tendenze

Rimanere al passo con le tendenze

Comprendere le ultime tendenze in materia di esperienza dei candidati è un'altra area chiave su cui concentrarsi. I candidati di oggi si aspettano interazioni più personalizzate e coinvolgenti durante il processo di assunzione.

Rimanere informati sui nuovi metodi per migliorare l'esperienza del candidato, come i processi di candidatura mobile-friendly, i chatbot alimentati dall'IA per lo screening iniziale o le piattaforme per i video-colloqui, vi rende un reclutatore che dà veramente valore al tempo del candidato.

Consiglio: Partecipate alle comunità di reclutamento professionale o ai forum per scambiare idee, fare domande e imparare dai vostri colleghi. Ne abbiamo trovato uno: il Società per la gestione delle risorse umane .

Aggiornate il vostro stack tecnologico

Infine, la padronanza di tecnologie di reclutamento avanzate aiuta i reclutatori che vogliono eccellere. Ciò include l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS), l'apprendimento dell'analisi dei dati per prendere decisioni informate sulle assunzioni e l'aggiornamento sugli ultimi strumenti CRM che semplificano la comunicazione con i candidati. Considerate la possibilità di imparare a conoscere questi strumenti attraverso corsi ed esercitazioni online.

💡Pro Tip: Sperimentate i nuovi strumenti in un ambiente sandbox prima di integrarli completamente nel vostro processo, in modo da esplorare il loro potenziale senza interrompere il flusso di lavoro attuale.

Ora, date un'occhiata a ClickUp -uno strumento unico di project management che piace molto ai reclutatori moderni.

Come ClickUp vi aiuta a diventare un reclutatore stellare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-148.png La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp /$$$img/

Visualizza le tue attività in diversi formati (come Elenco, Tabella, Box e Grafico di Gantt) in base alle tue esigenze con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp è un hub centrale per tutte le informazioni sui dipendenti, che consente ai selezionatori di accedere facilmente ai profili dei candidati e di gestirli, di monitorare lo stato delle assunzioni e di mantenere la comunicazione.

Ecco come ci aiuta:

Visualizzazioni ClickUp **Personalizzate le dashboard per concentrarvi su specifiche metriche di reclutamento o fasi del processo di assunzione. Per istanza, utilizzate il fileVisualizzazione del calendario per programmare i colloqui e le chiamate di follow-up

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-149.png Calendario di ClickUp /$$$img/

Utilizzare la visualizzazione Calendario per programmare i colloqui con i candidati

Promemoria ClickUp: Impostazione di promemoria per attività importanti e spunta, posticipa, riprogramma o delega in base alle proprie esigenze

Attività di ClickUp: Semplificate i processi di assunzione creando elenchi di attività per gli annunci di lavoro, lo screening dei candidati, la programmazione dei colloqui e la verifica delle referenze. Questo assicura un monitoraggio in tempo reale e che tutti i passaggi di assunzione siano organizzati e completati in modo efficiente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-150-1400x934.png Attività di ClickUp /$$$img/

Create un elenco di attività nell'ambito del vostro piano di reclutamento utilizzando ClickUp Tasks

Documenti ClickUp: Create documenti di onboarding, linee guida e pagine di aiuto per i nuovi dipendenti, che delineino le attività necessarie come le pratiche burocratiche, la configurazione delle attrezzature, la formazione e la presentazione del team. In questo modo si garantisce una transizione senza intoppi per i nuovi assunti

ClickUp Dashboard: Utilizzate i dati sulle prestazioni dei dipendenti da dashboard personalizzabili per identificare le competenze e gli attributi delle assunzioni con esito positivo e perfezionare le strategie di reclutamento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-151-1400x935.png Dashboard di ClickUp /$$$img/

Analizzate i dati relativi alle vostre assunzioni con ClickUp Dashboard

Per monitorare gli obiettivi di reclutamento generali per il trimestre o per l'anno, utilizzare Obiettivi di ClickUp . È anche possibile collegare singole attività (come "Impostare un colloquio tecnico" e "Effettuare controlli sulle referenze") a un obiettivo più ampio o a lungo termine ("Completare il processo di assunzione per il reparto X").

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-152.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Monitorate lo stato dei vostri obiettivi individuali e delle attività di ClickUp Obiettivi

ClickUp ci aiuta a gestire meglio i nostri progetti e rende l'intero processo più semplice e veloce. Inoltre, garantisce la trasparenza delle informazioni, che è fondamentale per i nostri team per rimanere sulla stessa pagina. Ewa Lale, , Business Partner per il reclutamento, Red Sky

Se desiderate un assistente che vi aiuti a svolgere le attività ripetitive di cui abbiamo parlato, utilizzate il nostro strumento IA, ClickUp Brain . È in grado di creare riepiloghi/riassunti automatizzati, di evidenziare gli elementi che richiedono attenzione e di generare piani di reclutamento personalizzati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-153.png ClickUp Brain /$$$img/

Automazioni per molte attività di reclutamento, come la stesura delle descrizioni delle mansioni ($$$a) e lo screening dei curriculum, con ClickUp Brain

💡Pro Tip: Se state lavorando per acquisire competenze soft o hard, utilizzate ClickUp Obiettivi per fissare i traguardi del vostro apprendimento e monitorare i vostri stati.

Come i responsabili delle assunzioni possono sfruttare i modelli di reclutamento strategico di ClickUp

Sfruttare i modelli strategici di ClickUp modelli gratuiti per le risorse umane possono essere una svolta per semplificare il processo di assunzione. Pensate a questi modelli come a fidati aiutanti che fanno il lavoro pesante, in modo che possiate concentrarvi sulla connessione con i candidati migliori e sulle decisioni di assunzione informate.

Per prima cosa, date un'occhiata ai modelli Modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Recruitment-Action-Plan-Template.png Trovate, esaminate e assumete facilmente i candidati con il modello di piano d'azione per le assunzioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194507215&department=hr-recruiting Scaricate questo modello /$$$cta/

Sia che stiate pianificando una campagna di assunzioni su larga scala o che stiate cercando di coprire un ruolo di nicchia, questo modello vi aiuta a definire un piano d'azione chiaro. Ecco le funzionalità/funzione chiave che vi aiuteranno nei vostri piani di assunzione:

Organizzazione visiva del flusso di lavoro: Utilizzate schede visive per organizzare il flusso di lavoro, rendendo più facile il monitoraggio dello stato delle attività di reclutamento

Utilizzate schede visive per organizzare il flusso di lavoro, rendendo più facile il monitoraggio dello stato delle attività di reclutamento Stati personalizzati: Create attività con stati personalizzati come Aperto, Completato, In corso, Non adatto e In attesa, per monitorare efficacemente ogni azione di reclutamento

Create attività con stati personalizzati come Aperto, Completato, In corso, Non adatto e In attesa, per monitorare efficacemente ogni azione di reclutamento Gestione della sequenza temporale: Mantenere il processo di reclutamento in linea con i tempi, assicurando assunzioni tempestive con una sequenza temporale integrata

Mantenere il processo di reclutamento in linea con i tempi, assicurando assunzioni tempestive con una sequenza temporale integrata Strumenti di project management: Migliorano la tracciabilità delle assunzioni con funzionalità/funzione quali dipendenza dalle attività, monitoraggio del tempo, reazioni ai commenti e automazione, che migliorano l'efficienza complessiva

Successivamente, abbiamo l'elemento Modello ClickUp per l'assunzione di candidati che è un ottimo modo per garantire che ogni passaggio del processo di assunzione sia coperto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-154.png Valutate i candidati utilizzando scale di valutazione personalizzabili per valutare le loro qualifiche e la loro idoneità al ruolo utilizzando il modello ClickUp Hiring Candidates https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&department=hr-recruiting Scarica questo modello /%cta/

Dal primo contatto all'offerta finale, questo modello vi aiuta a mantenere un approccio coerente e completo. È particolarmente utile per standardizzare i processi tra più ruoli o team, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina e seguendo un processo di assunzione equo e coerente.

È possibile personalizzare facilmente il modello per adattarlo alle esigenze specifiche di ogni posizione, assicurandosi di non tralasciare nessun passaggio cruciale, sia che si tratti di un domanda chiave per il colloquio o un'attività di follower. Il modello consente anche di confrontare i candidati fianco a fianco utilizzando tabelle interattive e monitoraggi per identificare rapidamente il candidato più adatto alla posizione.

Se avete bisogno di un modello per gestire l'intero processo di reclutamento dall'inizio alla fine, la Modello di reclutamento e assunzione ClickUp è la vostra soluzione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-155.png Semplificate i vostri piani di reclutamento, risparmiate tempo e prendete decisioni di assunzione più informate con il modello di reclutamento e assunzione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Sia che stiate gestendo più offerte di lavoro sia che stiate perfezionando la vostra strategia di assunzione, questo modello offre un approccio strutturato e personalizzabile per aiutarvi a rimanere organizzati ed efficienti. Ecco alcune funzionalità/funzione che vi piaceranno:

Facili annunci di lavoro: Il modello fornisce un formato strutturato per la creazione e la pubblicazione di annunci di lavoro, garantendo coerenza e chiarezza in tutte le posizioni aperte

Il modello fornisce un formato strutturato per la creazione e la pubblicazione di annunci di lavoro, garantendo coerenza e chiarezza in tutte le posizioni aperte Efficiente monitoraggio dei candidati: Offre un sistema centralizzato per il monitoraggio dei candidati durante l'intero processo di assunzione, dalla candidatura iniziale alla selezione finale. Questa funzionalità/funzione vi aiuta a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo i vostri lavori richiesti

Offre un sistema centralizzato per il monitoraggio dei candidati durante l'intero processo di assunzione, dalla candidatura iniziale alla selezione finale. Questa funzionalità/funzione vi aiuta a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo i vostri lavori richiesti **Il modello include schede di valutazione dei colloqui predefinite che aiutano a valutare i candidati in modo oggettivo sulla base di criteri predefiniti. Questa standardizzazione garantisce equità e coerenza nel processo di colloquio

Con ClickUp, potete migliorare il vostro processo di reclutamento e garantire che la vostra azienda assuma i migliori candidati.

Elevate il vostro gioco di reclutamento con ClickUp

Ricordate sempre che le capacità di reclutamento vanno oltre la semplice copertura delle posizioni con i migliori candidati. Un selezionatore di esito positivo deve continuare a imparare, migliorare e, soprattutto, rimanere in contatto con le ultime tecnologie.

Avere a disposizione gli strumenti giusti è un must. ClickUp offre ai responsabili delle assunzioni una soluzione completa progettata per semplificare ogni aspetto del processo di reclutamento.

Dalla gestione delle informazioni sui candidati alla programmazione dei colloqui, dalla collaborazione con gli intervistatori di più reparti al monitoraggio dello stato per i responsabili delle assunzioni, ClickUp può essere personalizzato per soddisfare tutte le esigenze di reclutamento. Ed è ottimo anche per altre cose; per far sì che i vostri nuovi assunti si mettano subito al lavoro, date un'occhiata ad alcuni dei nostri prodotti modelli di onboarding .

Non credeteci sulla parola. Fate un giro voi stessi. È gratis! Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso! 🙌