Stile di leadership orientato alle attività: Strategie, vantaggi e svantaggi

Se la produttività è il vostro obiettivo principale come leader, dovreste imparare la leadership orientata alle attività.

Parallelamente agli approcci di leadership orientati all'innovazione e alla morale, la leadership orientata all'attività enfatizza l'importanza di Da fare. 🏆

Si tratta di impostare obiettivi chiari, definire ruoli e responsabilità e fornire le risorse e il supporto necessari per raggiungere tali obiettivi.

È la spina dorsale di qualsiasi organizzazione di esito positivo. Perché quando tutti sanno Da fare, come si inseriscono nel quadro generale e hanno gli strumenti necessari per avere successo, la produttività sale.

In questo articolo spiegheremo il significato di leadership orientata alle attività e come i leader possono praticarla. Iniziamo! 🎢

Che cos'è la leadership orientata alle attività?

La leadership orientata ai compiti è uno **stile di gestione che dà priorità al completamento delle attività, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi, sul miglioramento dell'efficienza delle attività e sulla realizzazione di risultati misurabili.

Implica la definizione di oggetti chiari, la delega efficace e la creazione di processi semplificati per la gestione delle attività il potenziamento del team e di Da fare. Il libro di Bass sulla leadership definisce la leadership orientata alle attività come un approccio comportamentale che enfatizza la realizzazione di obiettivi specifici attraverso il piano, il coordinamento e il monitoraggio.

Questo stile di leadership si concentra sugli aspetti tecnici del lavoro e sulla necessità di ottenere prestazioni elevate.

Non è su questo che si concentrano tutti gli stili di leadership? Non proprio.

Cerchiamo di capire in che modo la leadership orientata alle attività si differenzia dagli altri tipi di leadership:

Leadership orientata alle attività e leadership orientata alle relazioni

Orientamento alle attività: Si concentra su obiettivi, efficienza e risultati

Si concentra su obiettivi, efficienza e risultati Orientamento alle relazioni: Privilegia il morale del team, la comunicazione e le relazioni interpersonali

Leadership orientata alle attività vs. leadership trasformazionale

Orientamento all'attività: Enfatizza gli oggetti e la produttività corrente

Enfatizza gli oggetti e la produttività corrente **TrasformazionaleIspira il cambiamento, l'innovazione e la visione a lungo termine

Leadership orientata alle attività e non autocratica

**Orientamento all'attività: il leader prende decisioni basate su obiettivi ed efficienza

Autocratica: Il leader prende decisioni unilateralmente senza il contributo di altri

Leadership orientata alle attività e leadership laissez-faire

Orientata al compito: Cancella una direzione chiara e si concentra su un attento monitoraggio dello stato

Cancella una direzione chiara e si concentra su un attento monitoraggio dello stato Teams: Offre una guida minima, permettendo ai membri del team di lavorare in modo indipendente

Ecco un'istantanea della leadership orientata alle attività rispetto agli altri stili di leadership:

Aspetto Direzione orientata alle attività Direzione orientata alle persone Direzione transformazionale Direzione delaissez-faire Direzione autocratica Focus chiave Completamento dell'attività, raggiungimento degli obiettivi ed efficienza Benessere, sviluppo e motivazione dei membri del team Ispirazione al cambiamento e alla crescita a lungo termine Offrire autonomia ai membri del team per il processo decisionale Controllo, decisione e obbedienza Processo decisionale Centralizzato, guidato dal leader Collaborativo, che coinvolge i contributi del team Il leader prende le decisioni unilateralmente Decentrato, i membri del team prendono le proprie decisioni Il leader prende le decisioni unilateralmente punti di forza Alta efficienza, aspettative chiare, coerenza L'autonomia cancellata incoraggia la creatività e l'indipendenza Crescita e innovazione a lungo termine L'autonomia cancellata incoraggia la creatività e l'indipendenza Processo decisionale veloce Processo di definizione degli obiettivi Specifico, che coinvolge i contributi del team Il leader prende le decisioni unilateralmente Processo di definizione degli obiettivi Obiettivi specifici e misurabili Gli obiettivi del team sono allineati con le esigenze individuali Obiettivi ampi e visionari Impostazione degli obiettivi individuali Impostazione degli obiettivi senza l'input del team Applicazione ideale Progetti con scadenze ravvicinate, ambienti ad alte prestazioni Team che richiedono un forte supporto interpersonale, elevato coinvolgimento dei dipendenti Situazioni di crisi in cui è necessaria un'azione rapida e decisiva Teams di professionisti altamente qualificati e auto-motivati Situazioni di crisi in cui è necessaria un'azione rapida e decisa

Ogni stile ha i suoi punti di forza ed è adatto a situazioni diverse. La leadership orientata ai compiti eccelle in ambienti ad alta pressione e con scadenze precise, dove la direzione chiara e l'efficienza sono fondamentali.

Un esempio eccellente di leadership orientata alle attività è la leadership di Alan Mulally Strategia One Ford . L'obiettivo chiave di Mullaly era quello di snellire le operazioni globali di Ford e aumentare la redditività, per cui si pose quattro obiettivi principali:

Riunire tutti i dipendenti Ford in un team globale

Sfruttare le conoscenze e le risorse automobilistiche uniche di Ford

Costruire auto e camion che le persone volessero e valorizzassero

Organizzare l'importante finanziamento necessario per pagare il tutto

Per raggiungere questi obiettivi, Ford ispezionò regolarmente la sua produttività e accelerò la produzione dei modelli che i clienti già apprezzavano.

Il Sistema di gestione delle amebe seguito dalla Japan Airlines è un altro esempio di efficace gestione orientata alle attività e al funzione e di leadership interfunzionale . L'organizzazione è divisa in piccole unità e ogni dipendente ha una responsabilità definita per la gestione di quell'unità. Questo approccio consente un uso efficace delle risorse e promuove l'efficienza e la responsabilità.

Le qualità della leadership orientata alle attività

Vediamo le qualità necessarie per diventare un leader orientato alle attività:

1. Organizzato e orientato ai dettagli

L'efficienza organizzativa e l'attenzione ai dettagli sono le due caratteristiche chiave della leadership orientata alle attività, che aiutano i leader a gestire progetti complessi senza sforzo. Comporta un piano sistematico, l'impostazione di processi standard e un efficiente controllo della qualità. FedEx è un esempio di leadership organizzata e attenta ai dettagli. I suoi principi fondamentali sono la definizione della qualità del cliente, l'identificazione delle cause alla radice per risolvere le sfide, la misurazione dello stato e l'analisi dei risultati e l'ottimizzazione delle prestazioni aziendali attraverso la fornitura di valore ai clienti, tutte attività che richiedono efficienza e precisione.

2. Comunicazione cancellata

I leader di successo orientati alle attività si basano su una comunicazione chiara. È necessario dare istruzioni specifiche, impostare aspettative precise, chiarire gli oggetti e assicurarsi che tutti comprendano i propri ruoli e le proprie responsabilità.

3. Concentrarsi sugli obiettivi

Il comportamento orientato alle attività si basa su l'impostazione di obiettivi SMART e raggiungerli attraverso una strategia gestione delle attività . Qualunque cosa accada, non ci si allontana mai dagli obiettivi.

Ho sempre avuto gli occhi puntati sull'obiettivo e ho sempre comunicato con le persone che cosa saremmo stati una volta usciti da questa situazione, che aspetto avremmo avuto come azienda quando saremmo usciti da questo turnaround, avremmo ricostruito l'azienda in un'azienda sostenibile di cui avrebbero potuto far parte in futuro.

Anne M. Mulcahy, ex presidente e CEO di Xerox Corporation

*Pro Tip: È possibile usare Obiettivi di ClickUp per rimanere concentrati e fissare traguardi misurabili, definire Sequenze e automatizzare il monitoraggio dello stato.

imposta, monitora e misura i tuoi obiettivi SMART con ClickUp Obiettivi

4. Decisivo e altamente efficiente

Con la natura primaria di Da fare, i leader orientati alle attività devono spesso prendere decisioni rapide per raggiungere i risultati desiderati.

Danno priorità alle attività, allocano le risorse in modo efficiente e si assicurano che il lavoro sia in corso senza inutili ritardi. Con la loro risolutezza, i progetti vengono monitorati e rispettati entro scadenze rigorose.

5. Forti risolutori di problemi

Quando si presentano ostacoli, i leader orientati alle attività sono abili nel trovare soluzioni. Affrontano i problemi con metodo: analizzano la situazione e implementano soluzioni pratiche per superare le sfide e far avanzare il progetto.

Per completare le attività, è necessario essere veloci nel combattere gli incendi che si presentano durante il percorso.

6. Gestione del tempo

La leadership orientata alle attività non riguarda solo il raggiungimento degli obiettivi. Richiede efficienza e conoscenza di tecniche di gestione del tempo per ottenere il miglior risultato.

Quindi, i leader orientati al lavoro devono saper dare priorità alle attività e stabilire scadenze precise per completare il lavoro in modo efficace.

7. Standard e aspettative elevati:

In qualità di leader orientato alle attività, dovete impostare standard elevati per voi stessi e per il vostro team. Dovete puntare all'eccellenza in ogni attività e spingere il vostro team a raggiungere il suo pieno potenziale.

Suggerimento: Utilizzate modelli di gestione delle attività per migliorare l'efficienza operativa.

Leadership orientata alle attività vs. leadership orientata alle persone

I comportamenti di leadership influenzano profondamente le dinamiche del team e l'esito positivo complessivo. Potete essere un leader orientato alle attività, ma potete essere ancora più efficaci combinandole con un approccio orientato alle persone, quando necessario.

Cerchiamo di capire come interagiscono questi due metodi e quando utilizzarli:

1. Approccio equilibrato

Se volete diventare un leader influente, cercate di combinare gli elementi della leadership orientata alle attività e di quella orientata alle persone. Il giusto equilibrio assicura che le attività siano completate in modo efficiente, mantenendo alto il morale e il coinvolgimento del team.

Ad esempio, durante una fase critica del progetto con scadenze ravvicinate, potreste adottare un approccio orientato alle attività per garantire che tutto rimanga in linea. Ma dovete passare a un approccio orientato alle persone per celebrare i risultati, sviluppare le cose e occuparvi del benessere del team durante e dopo il completamento del progetto.

2. Flessibilità orientata al contesto

Spesso è il contesto a dettare lo stile di leadership da enfatizzare. In ambienti ad alta pressione con scadenze urgenti, i leader orientati alle attività forniscono la struttura e la concentrazione necessarie per raggiungere gli oggetti. Al contrario, un leader orientato alle relazioni potrebbe promuovere l'innovazione e la collaborazione nelle industrie creative o durante le attività di team-building.

Come leader, dovete valutare le esigenze immediate del vostro team e del progetto per determinare lo stile più appropriato.

ottimizzate l'allocazione delle risorse utilizzando_ la vista del Carico di lavoro di ClickUp

3. Sviluppo dei dipendenti

È possibile utilizzare un approccio orientato alle attività per sviluppare abilità e competenze specifiche all'interno del team, impostando obiettivi e aspettative chiare. Allo stesso tempo, potete adottare un approccio orientato alle persone per supportare la crescita personale e la soddisfazione lavorativa, assicurandovi che il vostro team si senta valorizzato e motivato.

Ad istanza, potreste fornire un feedback dettagliato su un'attività (orientato alle attività) e discutere con il vostro team le aspirazioni di carriera e i piani di sviluppo personale (orientato alle persone)

Dovete aspirare a diventare un leader che guida un team senza essere troppo rigido. La relazione con il team deve essere basata sul rispetto reciproco: i membri del team vi ascoltano perché sanno che siete la persona migliore per guidarli, non perché devono farlo.

La teoria del Leader-Member Exchange (LMX) può aiutare a definire la qualità della relazione con i membri del team. Secondo questa teoria, la maggior parte dei leader sviluppa relazioni uniche con ogni membro, classificate in in-group (relazioni di alta qualità) e out-group (relazioni di bassa qualità).

Ecco una panoramica dei due diversi stili di leadership:

Leadership orientata all'attività in LMX:

I leader orientati alle attività si concentrano sullo sviluppo di relazioni LMX di alta qualità definendo chiaramente ruoli e responsabilità, impostando le aspettative e fornendo un feedback regolare sulle prestazioni

Questo approccio può creare un senso di affidabilità e fiducia all'interno del gruppo o delle persone che lavorano a stretto contatto con il leader

I membri del gruppo ricevono spesso indicazioni più dettagliate e opportunità di lavorare su compiti critici sotto un leader orientato alle attività, rafforzando il loro stato all'interno del gruppo

Tuttavia, i membri del gruppo esterno potrebbero sentirsi trascurati se ci si concentra eccessivamente sulle attività senza considerare i loro bisogni e contributi

**Leadership orientata alle persone nell'LMX

I leader orientati alle persone eccellono nella costruzione di relazioni LMX di alta qualità, promuovendo una comunicazione aperta, la fiducia e il rispetto reciproco. Dovete dare priorità alla comprensione delle aspirazioni personali e professionali dei membri del team, creando un ambiente di supporto e di inclusione

Questo approccio vi aiuterà a integrare un maggior numero di membri del team nel gruppo, in quanto i dipendenti si sentiranno valorizzati e riconosciuti per i loro contributi unici

Tuttavia, un approccio puramente orientato alle persone può talvolta portare a linee confuse per quanto riguarda le aspettative e la responsabilità delle attività, con un potenziale impatto sulla produttività complessiva

Comprendendo i principi della teoria LMX, è possibile sviluppare relazioni di alta qualità con i membri del team, sfruttando i punti chiave di entrambi gli stili di leadership.

Istantanea: Leadership orientata alle attività e leadership orientata alle persone

Vediamo quando i leader dovrebbero adottare ciascuno stile di leadership:

Leadership orientata alle attività:

**Quando le scadenze sono strette e l'esecuzione precisa è fondamentale

Progetti ad alta posta in gioco: per ingegneria, finanza o altri progetti in cui gli errori possono avere conseguenze significative

per ingegneria, finanza o altri progetti in cui gli errori possono avere conseguenze significative Attività routinarie e strutturate: in ruoli che richiedono procedure e standard coerenti, come la produzione o la logistica

**Leadership orientata alle persone

Campi creativi: In settori in cui l'innovazione e la creatività sono essenziali, come il marketing, il design o la ricerca

In settori in cui l'innovazione e la creatività sono essenziali, come il marketing, il design o la ricerca Sviluppo del team: In periodi incentrati sul team-building, sulla formazione e sullo sviluppo professionale

In periodi incentrati sul team-building, sulla formazione e sullo sviluppo professionale Progetti a lungo termine: Quando sostenere la motivazione e l'impegno nel tempo è fondamentale, come nel caso di progetti di ricerca prolungati o di fornitura di servizi continui

Punti di forza e strategie della leadership orientata alle attività

La leadership orientata alle attività brilla negli ambienti in cui è fondamentale raggiungere obiettivi specifici, rispettare le scadenze e mantenere un'elevata produttività. Questo stile di leadership è particolarmente efficace in:

**In ruoli più complessi come l'analisi dei dati o l'ingegneria, dove la coerenza e l'aderenza alle procedure sono fondamentali Impostazione e raggiungimento degli obiettivi per migliorare le dinamiche del team: L'impostazione di obiettivi chiari è una pietra miliare della leadership orientata alle attività. È possibile migliorare significativamente le dinamiche del team definendo obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo (SMART) per i manager e il team Miglioramento del team: La leadership orientata alle attività promuove il miglioramento continuo all'interno dei team. Concentrandosi sulle attività e sul loro efficiente completamento, è possibile identificare le aree da migliorare e completarestrategie di leadershipper migliorare le prestazioni Aumentare l'autoefficacia e la motivazione: La leadership orientata alle attività può aumentare significativamente l'autoefficacia e la motivazione del team, fornendo struttura e chiarezza

Implementazione della leadership orientata alle attività con ClickUp

Sebbene la leadership orientata al compito aiuti a raggiungere gli obiettivi, soprattutto in ruoli complessi, richiede un piano meticoloso, la definizione di obiettivi e traguardi, l'impostazione di processi, la delega del lavoro e il monitoraggio continuo dello stato. Gestire tutto questo può essere impegnativo se si è di guidare un team di grandi dimensioni . Software per la gestione delle attività come ClickUp può aiutarvi a implementare con esito positivo una leadership orientata alle attività. ClickUp è una soluzione all-in-one per la produttività, la collaborazione e il task management che aiuta a fissare obiettivi, visualizzare lo stato delle attività, pianificare roadmap di progetti e automatizzare il flusso di lavoro.

Vediamo come utilizzare ClickUp per migliorare l'efficienza del lavoro e raggiungere facilmente gli obiettivi.

Impostazione di obiettivi e traguardi

La leadership orientata alle attività prevede l'impostazione di obiettivi precisi e il loro raggiungimento. Obiettivi di ClickUp aiuta a raggiungere più rapidamente il successo grazie all'impostazione di traguardi misurabili, all'assegnazione di scadenze chiare e al monitoraggio automatico dello stato.

Consente di gestire facilmente tutti gli obiettivi in un'unica posizione, di aggiungere attività secondarie e di visualizzare le percentuali di avanzamento, in modo da rimanere aggiornati sullo stato generale del progetto. È anche possibile suddividere gli obiettivi in categorie, creare cartelle separate per ogni obiettivo e aggiungere descrizioni uniche in modo che il team capisca il 'perché' dell'obiettivo.

rimanete al passo con le vostre attività quotidiane e con gli obiettivi a lungo termine con ClickUp Obiettivi

Assegnare le attività

Una volta fissati gli obiettivi, il passaggio successivo consiste nel delegare le attività per raggiungerli. Attività di ClickUp vi aiuta ad assegnare attività ai membri del team con descrizioni dettagliate, responsabilità e scadenze.

È inoltre possibile aggiungere attività a obiettivi specifici per monitorare facilmente lo stato, impostare priorità, collegare attività e monitorare le dipendenze.

assegnazione di attività e monitoraggio dello stato di avanzamento con ClickUp Tasks

Volete semplificare ulteriormente la gestione delle attività? Provate Il modello di gestione delle attività di ClickUp . Consente di tenere traccia delle attività a massima priorità in viste personalizzate, tra cui Elenco, Calendario e Bacheca. È possibile visualizzare e organizzare le attività in base allo stato, al dipartimento e al livello di priorità. Con questo modello, è possibile gestire l'elenco Da fare in tre categorie, Elementi d'azione, Idee e Backlog, e ottenere una migliore visibilità delle attività.

Modello di gestione delle attività di ClickUp

Il modello di gestione delle attività di ClickUp vi aiuta:

Ottimizzare i flussi di lavoro

Pianificare, assegnare e completare le attività

Ottenere una migliore visibilità delle attività

Collaborare senza problemi

Una comunicazione efficace è una delle sfide principali nell'esecuzione dei progetti, ma ClickUp Chattare lo semplifica. È possibile aprire una visualizzazione chat accanto alle attività per interagire con i membri del team.

Volete assegnare attività direttamente da una chat? Usate le @menzioni e assegnate commenti per tenere il team aggiornato su elementi importanti. Potete anche condividere collegamenti al progetto e incorporare video e pagine web nella chat per migliorare le discussioni relative al progetto e garantire che il team abbia tutte le informazioni.

utilizzate ClickUp Chat per comunicare con il vostro team in tempo reale per gli aggiornamenti di stato_

C'è di più! Potete discutere di idee con il vostro team in tempo reale, creare una roadmap del progetto o scrivere le linee guida del progetto usando Documenti di ClickUp . Consente di aggiungere commenti, assegnare elementi di azione e creare attività direttamente dai documenti.

collabora in tempo reale con il tuo team grazie a ClickUp Teams

Monitoraggio dello stato di avanzamento

È importante monitorare costantemente lo stato di avanzamento per identificare gli ostacoli e migliorare l'efficienza del lavoro. È possibile utilizzare ClickUp dashboard per visualizzare lo stato delle attività e tenere traccia delle scadenze. La dashboard personalizzabile aiuta anche a visualizzare il carico di lavoro del team, in modo da gestire meglio le risorse. Inoltre, è possibile monitorare il tempo impiegato per ogni attività e gestire le scadenze di conseguenza.

visualizzare lo stato degli obiettivi e migliorare le prestazioni del team con i cruscotti CickUp

💡Pro Tip: Imparare a creare un dashboard per le attività !

Automazioni delle attività

Assegnare attività e monitorare progetti è un lavoro noioso. Tuttavia, è possibile semplificare il flusso di lavoro con ClickUp Brain è l'assistente IA di ClickUp. Fornisce riepiloghi/riassunti automatici dei progetti e aggiornamenti delle attività. Inoltre, è possibile utilizzare ClickUp Brain per automatizzare gli elementi di azione in base a trigger specifici.

ottenere risposte istantanee alle query e automatizzare l'avanzamento delle attività con ClickUp Brain_

È possibile porre qualsiasi domanda a ClickUp Brain, che controlla tutte le attività e i dashboard per fornire risposte pertinenti. Ad esempio, è possibile chiedere quali progetti sono in ritardo e ottenere informazioni pertinenti.

Possibili carenze di una leadership orientata alle attività

Sebbene la leadership orientata alle attività abbia molti punti di forza, presenta anche potenziali svantaggi che i leader devono conoscere e affrontare per mantenere un ambiente di lavoro sano e produttivo. Ecco alcune delle carenze previste, insieme alle soluzioni per ciascuna di esse:

1. Problemi di fidelizzazione dei dipendenti

L'approccio di leadership orientato alle attività, se non eseguito con saggezza, può talvolta portare all'insoddisfazione dei dipendenti e ad alti tassi di turnover. L'attenzione alle attività e alle scadenze limita le opportunità di sviluppo e potrebbe minare i bisogni emotivi e sociali dei dipendenti, facendoli sentire sottovalutati e non apprezzati.

Soluzioni:

Bilanciare con pratiche orientate alle persone: Incorporare un approccio di leadership orientato alle persone per mostrare un genuino interesse per il benessere e la crescita personale dei dipendenti. Informatevi regolarmente con i membri del vostro team sulla loro soddisfazione lavorativa e sulle loro aspirazioni di carriera

Incorporare un approccio di leadership orientato alle persone per mostrare un genuino interesse per il benessere e la crescita personale dei dipendenti. Informatevi regolarmente con i membri del vostro team sulla loro soddisfazione lavorativa e sulle loro aspirazioni di carriera Riconoscimento e premi: Implementate un sistema di premi per i dipendenti per il loro lavoro e i loro risultati. Da fare attraverso elogi verbali, bonus o opportunità di avanzamento

Implementate un sistema di premi per i dipendenti per il loro lavoro e i loro risultati. Da fare attraverso elogi verbali, bonus o opportunità di avanzamento Offrire opportunità di sviluppo professionale: Offrire opportunità di sviluppo professionale e di crescita della carriera, come programmi di formazione, workshop o mentorship

2. Potenziale di morale basso

"Tutto lavoro e niente divertimento fanno di Jack un ragazzo noioso"

Concentrarsi esclusivamente su attività e scadenze può portare a stress e burnout, abbassando il morale del team. I dipendenti potrebbero sentirsi ingranaggi di una macchina piuttosto che collaboratori di valore.

**Soluzioni

**Promuovere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata: rispettare i tempi personali e incoraggiare le pause. Accordi di lavoro flessibili e ibridi possono contribuire ad alleviare lo stress

**Creare un ambiente di lavoro positivo: celebrare gli esiti positivi, favorire il lavoro di squadra e incoraggiare una comunicazione aperta

Offrire supporto: Offrire ai dipendenti l'accesso a risorse per la salute mentale ed emotiva, come servizi di consulenza o programmi di benessere

3. Creatività e innovazione al limite

Una leadership orientata alle attività può soffocare la creatività e l'innovazione enfatizzando la routine e il rispetto delle procedure piuttosto che la risoluzione creativa dei problemi.

**Soluzioni

Incoraggiare l'innovazione: Dedicare del tempo alle sessioni di brainstorming e incoraggiare i membri del team a proporre nuove idee e soluzioni. Impostare un sistema di ricompensa per il pensiero innovativo

Dedicare del tempo alle sessioni di brainstorming e incoraggiare i membri del team a proporre nuove idee e soluzioni. Impostare un sistema di ricompensa per il pensiero innovativo Approccio flessibile: Siate aperti ad approcci flessibili e consentite ai membri del team di sperimentare metodi diversi per raggiungere gli obiettivi

Siate aperti ad approcci flessibili e consentite ai membri del team di sperimentare metodi diversi per raggiungere gli obiettivi **Creare politiche favorevoli all'innovazione: sviluppare politiche che supportino l'innovazione, ad esempio dedicando tempo alla ricerca e allo sviluppo o fornendo risorse per progetti creativi

4. Lacune nella comunicazione

Concentrarsi principalmente sulle attività può portare a lacune nella comunicazione, quando i membri del team si sentono esclusi da discussioni essenziali o hanno bisogno di chiarimenti sui loro ruoli e responsabilità.

**Soluzioni

Riunioni regolari: Organizzare riunioni regolari del team per garantire che tutti siano sulla stessa pagina e abbiano l'opportunità di esprimere preoccupazioni o porre domande

Organizzare riunioni regolari del team per garantire che tutti siano sulla stessa pagina e abbiano l'opportunità di esprimere preoccupazioni o porre domande Canali di comunicazione aperti: Mantenere linee di comunicazione aperte attraverso strumenti come la chat integrata di ClickUp e commenti specifici per le attività, per facilitare il dialogo continuo

Mantenere linee di comunicazione aperte attraverso strumenti come la chat integrata di ClickUp e commenti specifici per le attività, per facilitare il dialogo continuo **Documentazione cancellata: documentare chiaramente i processi, le aspettative e gli aggiornamenti e renderli accessibili a tutti i membri del team

5. Enfasi eccessiva sugli obiettivi a breve termine

I leader orientati alle attività possono dare priorità agli obiettivi a breve termine a scapito della visione e della strategia a lungo termine, ostacolando potenzialmente la crescita e lo sviluppo generale.

**Soluzioni

**Integrare la pianificazione strategica a lungo termine con l'impostazione degli obiettivi a breve termine. Assicurarsi che le attività immediate siano in linea con la visione più ampia dell'azienda

Revisioni periodiche: Condurre revisioni periodiche per valutare lo stato di avanzamento a breve termine e gli obiettivi aziendali a lungo termine. Adeguare i piani, se necessario, permonitoraggio delle attività e assicurarsi che siano in linea con la strategia generale

Condurre revisioni periodiche per valutare lo stato di avanzamento a breve termine e gli obiettivi aziendali a lungo termine. Adeguare i piani, se necessario, permonitoraggio delle attività e assicurarsi che siano in linea con la strategia generale **Incoraggiare il pensiero strategico tra i membri del team e coinvolgerli nelle discussioni sul piano a lungo termine

Padroneggiare il proprio stile di leadership con ClickUp

Uno stile di leadership orientato alle attività comporta una serie di sfide uniche. Se non si impostano le giuste aspettative e i giusti flussi di lavoro, ci si può ritrovare a controllare il team per raggiungere gli obiettivi o a faticare a monitorare lo stato delle attività.

Gli strumenti di project management e produttività come ClickUp vi aiutano ad adottare facilmente uno stile di leadership orientato alle attività. ClickUp snellisce i processi, migliora la comunicazione, automatizza le attività di routine e visualizza gli stati di avanzamento, rendendo più facile mantenere il team concentrato e produttivo. Iscriviti gratis a ClickUp e gestisci le tue attività senza problemi.