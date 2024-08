50+ citazioni motivazionali del giovedì per il lavoro per aumentare il morale del team

Ci sono due tipi di persone: quelle che vedono il giovedì come un giorno di distanza dal fine settimana e quelle che lo vedono come tre giorni di distanza da un altro Monday. O forse non rientrate in nessuna delle due categorie e vedete il giovedì solo come tale, giovedì.

Tuttavia, a volte avete bisogno di un giovedì felice per tirarvi su, perché i treni sono in ritardo, la vostra caffetteria preferita è chiusa o non vedete l'ora di andare alla riunione con Alex della finanza, che rovina tutti i buoni piani adducendo una "crisi di bilancio"

È qui che entrano in gioco le citazioni motivazionali del giovedì per il lavoro. Sono il raggio di sole di cui avete bisogno per superare le riunioni burrascose e uscirne vincenti: una promemoria amichevole che vi ricorda che siete fantastici. Da fare. E anche questo passerà.

50+ citazioni motivazionali del giovedì per il lavoro e la vita personale

Abbiamo raccolto una serie di citazioni per tirarvi su, tra cui le citazioni motivazionali del giovedì mattina per il lavoro e le citazioni divertenti del giovedì per il lavoro per iniziare al meglio la giornata.

Citazioni motivazionali del giovedì

Il giovedì può sembrare il periodo più lungo della settimana, con il venerdì appena fuori portata. Ma aiutare il vostro team a rimanere motivati creando un sano abitudini di lavoro sane per una vita positiva è la chiave per finire in bellezza!

1. Da fare oggi qualcosa per cui il vostro futuro vi ringrazierà.

Sean Patrick Flanery, attore

2. Le opportunità non capitano, le crei tu.

Chris Grosser, autore

3. Ci vuole coraggio per crescere e diventare chi si è veramente.

E.E. Cummings, poeta e pittore

4. L'atteggiamento è una piccola cosa che fa una grande differenza.

Winston Churchill, ex primo ministro del Regno Unito

5. Tutti i nostri sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di perseguirli.

Walt Disney, produttore di film d'animazione e doppiatore

Walt Disney, animatore, produttore cinematografico, doppiatore e imprenditore americano, via Wikipedia > 6. Se credete di poterlo fare, siete già a metà strada.

Theodore Roosevelt, 26° Presidente degli Stati Uniti d'America

7. Tutti i sogni sono a portata di mano. Da fare è solo continuare a muoversi verso di loro.

Viola Davis, attrice e produttrice cinematografica

8. Se ci si diverte, è allora che si costruiscono i ricordi migliori.

Simone Biles, ginnasta

9. Il giovedì è pieno di pensieri senza tempo e sogni di marshmallow.

Anthony T. Hincks, autore

10. Il primo passaggio per arrivare da qualche parte è decidere di non rimanere dove si è.

JP Morgan, finanziere e banchiere d'investimento

11. Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste e basta.

Oscar Wilde, poeta e drammaturgo

12. Tutta la vostra vita è una manifestazione dei pensieri che vi passano per la testa.

Lisa Nichols, oratrice motivazionale

13. Il destino non è una questione di caso, ma di scelta.

William Jennings Bryan, avvocato e oratore; ex politico

14. Quando hai un sogno, devi afferrarlo e non lasciarlo mai andare.

Carol Burnett, comica e attrice

15. Niente è impossibile. La parola stessa dice: "Sono possibile!"

Audrey Hepburn, attrice

16. La vita è piena di colpi di scena. Devi tenerti forte e poi ripartire.

Nicole Kidman, attrice

17. L'esito positivo non è definitivo, il fallimento non è fatale: è il coraggio di continuare che conta.

Winston Churchill, ex primo ministro del Regno Unito

18. A volte, quando le cose stanno cadendo a pezzi, potrebbero in realtà andare al loro posto.

Sconosciuto

19. È il vostro Outlook sulla vita che conta. Se ci si prende alla leggera e non ci si prende troppo sul serio, ben presto si riesce a trovare l'umorismo nella vita di tutti i giorni. E a volte può essere un salvavita.

Betty White, attrice e comica

Betty White, attrice e comica statunitense via Wikipedia > 20. Qualsiasi cosa positiva è meglio del nulla negativo.

Elbert Hubbard, scrittore ed editore

21. Ogni giorno arriva con i suoi doni. Sciogliete il nastro.

Ann Ruth Schabacker

22. In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità quotidiane per avere un impatto positivo.

Les Brown, politico e oratore motivazionale

23. Se non fosse difficile, tutti lo farebbero. È il difficile che lo rende grande.

Tom Hanks, attore e regista

24. L'unico modo per fare un grande lavoro è amare ciò che si fa. Se non l'avete ancora trovato, continuate a cercare. Non accontentatevi. Come per tutte le questioni di cuore, saprete quando lo troverete.

Steve Jobs, ex CEO di Apple

Citazioni positive del giovedì

È facile cadere in un crollo infrasettimanale, ma il giovedì tollerabile può anche essere una promemoria del fatto che il fine settimana è dietro l'angolo. Mantenere il morale alto e il tuo team di essere il loro propri manager .

25. Facciamo del nostro meglio per diffondere energia positiva. Alcuni ricambiano e altri no. È meglio stare alla larga dalle persone che non possono ricambiare la nostra vibrazione.

Avijeet Das, autore e poeta

26. A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma a volte il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia.

Thich Nhat Hanh , attivista per la pace e monaco tibetano

27. Le lezioni della vita richiedono una vita intera per essere imparate, è così che avviene nelle aule della vita. Ma mentre impariamo, insegniamo agli altri. Siamo tutti insegnanti nella scuola della vita.

Oliver Steele, cantante

28. Non è l'errore che conta, ma il modo in cui si interpreta la lezione.

Michelle C. Ustaszeski

29. Più sai, più ti rendi conto di non sapere nulla.

Socrate, filosofo

Citazioni del giovedì di ringraziamento

Il giovedì mattina è un ottimo momento per apprezzare le piccole vittorie ed esprimere gratitudine. Promemoria del valore del vostro team con queste fantastiche citazioni citazioni sul lavoro di squadra .

30. Dobbiamo trovare il tempo per fermarci e ringraziare le persone che fanno la differenza nella nostra vita.

John F. Kennedy, 35° Presidente degli Stati Uniti d'America

31. Conta le tue fortune" è un'espressione talmente comune da essere diventata un tormentone. Eppure contiene una verità e un significato potenti: Siate grati per ciò che avete e per ciò che non avete.

Robert W. Bly, scrittore

32. Ci vuole molto coraggio per avere un atteggiamento di gratitudine nei momenti bui. Ma una volta che l'avete, vi dà forza.

Joshua Tongol, personalità di Internet

33. Dobbiamo certamente contare le nostre benedizioni, ma dobbiamo anche farle fruttare.

Neal A. Maxwell, studioso ed educatore

34. È una cosa strana della vita: una volta che si comincia a notare le cose per cui si è grati, si comincia a perdere di vista le cose che mancano.

Germany Kent, emittente e giornalista americano

35. Le grandi cose accadono a coloro che non smettono di credere, di provare, di imparare e di essere grati.

Roy T. Bennett, autore

36. La cosa più importante è godersi la vita, essere felici: è l'unica cosa che conta.

Audrey Hepburn, attrice

Audrey Hepburn, attrice britannica, via Wikipedia > 37. La felicità non è un caso, ma una scelta.

Jim Rohn, imprenditore e autore

38. Provare gratitudine e non esprimerla è come incartare un regalo e non darlo.

William Arthur Ward, scrittore

39. Godetevi le piccole cose, perché un giorno potreste guardarvi indietro e rendervi conto che erano le grandi cose.

Robert Brault, autore

Citazioni di giovedì mattina

40. Alcune persone sognano l'esito positivo, mentre altre si alzano ogni mattina e lo realizzano.

Wayne Huizenga, uomo d'affari

41. Giovedì mattina e il sole è presto, giovedì mattina e gli alberi cantano.

Giles, Giles & Fripp, gruppo vocale

Giles, Giles e Fripp, Gruppo vocale, via Discogs > 42. È un uomo saggio che capisce che ogni giorno è un nuovo inizio perché, ragazzi, quanti errori si fanno in un giorno?

Mel Gibson, attore e regista

43. Il giorno è appena iniziato, ma guarda quanta strada hai fatto per arrivare fin qui.

Sconosciuto

44. Oggi è una tabula rasa per continuare a scrivere la storia della vostra carriera.

Sconosciuto

45. Credete sempre che stia per accadere qualcosa di meraviglioso.

Sconosciuto

46. Da fare oggi può migliorare tutti i vostri domani.

Ralph Marston, giocatore di football americano

47. Le persone iniziano ad avere un esito positivo nel momento in cui decidono di farlo.

Harvey McKay, autore

48. Devi alzarti ogni mattina con determinazione se vuoi andare a letto con soddisfazione.

George Lorimer, giornalista ed editor

49. Mi alzo ogni mattina pensando che sarà una grande giornata. Non si sa mai quando finirà, quindi mi rifiuto di avere una brutta giornata.

Paul Henderson, giocatore professionista canadese di hockey su ghiaccio

50. Una passeggiata mattutina è una benedizione per l'intera giornata.

Henry David Thoreau, naturalista e saggista americano

51. Se stai cambiando il mondo, stai lavorando a cose importanti. Sei entusiasta di alzarti la mattina.

Larry pagina, ex CEO di Google

Larry pagina, ex CEO di Google, via Wikipedia > 52. La mattina è un momento importante della giornata, perché il modo in cui si trascorre la mattinata può spesso dire che tipo di giornata si avrà.

Lemony Snicket, personaggio di fantasia

53. Per prima cosa, ogni mattina, prima di alzarvi, dite ad alta voce "Io credo" per tre volte.

Ovidio, poeta romano

54. Ogni mattina è una promemoria per incollare il passato e abbracciare il presente.

Tonmoy Acharjee

55. Siate disposti a essere principianti ogni mattina.

Meister Eckhart, teologo tedesco

56. Quando vi alzate al mattino, pensate a quale prezioso privilegio sia essere vivi - respirare, pensare, godere, amare - e fate in modo che quel giorno sia importante!

Steve Maraboli, autore

Creazione e condivisione di citazioni motivazionali del giovedì

Ora che avete a disposizione alcune citazioni ispirate per il giovedì, perché non diffondere l'amore tra i vostri colleghi e team e creare una lista di citazioni motivanti per il giovedì? un ambiente di lavoro positivo ?

Si può anche usare ClickUp Brain per redigere le citazioni del giovedì, specialmente per il vostro team.

Create citazioni motivazionali personalizzate per mantenere alto l'entusiasmo del vostro team con ClickUp Brain

Ma aspettate, la scintilla della motivazione non accende la produttività reale? Ci piace pensare di sì! Ecco perché abbiamo preparato un elenco di modelli che vi aiuteranno a farvi strada quando arriverà il lunedì.

Usare i modelli di ClickUp per aumentare la produttività

Questo modello personalizzabile consente di organizzare, stabilire le priorità e monitorare in modo efficiente le attività. È possibile impostare attività ricorrenti che vi ricordino di fare delle pause, aiutandovi a mantenere una produttività costante.

Scarica questo modello

Questo modello, adatto ai principianti, è stato progettato per bilanciare il lavoro e la vita personale. Ha 7 visualizzazioni, 30 stati e aggiornamenti automatici dei campi personalizzati per semplificare la gestione delle attività.

Scarica questo modello

Utilizzando questo modello, è possibile monitorare il tempo dedicato alle attività, individuare le aree di miglioramento e generare reportistica sullo stato di avanzamento per monitorare gli obiettivi.

Utilizzate la vista Tabella per pianificare e dare priorità alle attività, la Tabella di fatturazione per tenere traccia dei pagamenti, l'Elenco delle priorità per organizzare le attività in base all'importanza e la Guida introduttiva per creare un piano di produttività personalizzato.

Scarica questo modello

Da fare un'altra divertente attività di team building? Una gara di citazioni! Chiedete al vostro team di proporre la loro migliore citazione motivazionale e la migliore sarà premiata con un pranzo!

Potete usare Documenti ClickUp per monitorare tutte le fantastiche citazioni proposte dal team. Con la modifica collaborativa, ognuno saprà quando l'altro sta scrivendo, in modo da evitare di cancellarsi accidentalmente a vicenda.

E se riuscirete in questa piccola attività di team-building (siamo onesti, probabilmente ci riuscirete, superstar), perché non iniziare in anticipo il prossimo progetto e mettere il vostro strumenti di produttività per un buon uso?

Strumenti come Monitoraggio del tempo di ClickUp e Attività di ClickUp si assicurerà che il team abbia abbastanza tempo da dedicare ai propri cari. Dopo tutto, niente supera l'impatto delle citazioni motivazionali quanto un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

Utilizzate il monitoraggio del tempo integrato nel progetto ClickUp per tenere traccia delle attività svolte, impostare stime, aggiungere note e visualizzare i report del vostro tempo da qualsiasi luogo

Infine, se siete alla ricerca di un modo efficace per comunicare rapidamente con il vostro team, utilizzate app per la comunicazione come ad esempio ClickUp Chat. Queste app permettono di comunicare e collaborare con il proprio team in tempo reale e di aumentare la produttività riducendo la necessità di fare "riunioni veloci".

Portate i messaggi, i commenti e gli allegati sotto un unico tetto per una collaborazione superiore con ClickUp Chattare

Speriamo che questo elenco di citazioni motivazionali del giovedì per il lavoro aiuti voi e il vostro team a creare un ambiente di lavoro stimolante e a superare una lunga settimana.

Se nessuna di queste citazioni fa al caso vostro, siamo sicuri che questa lo farà:

