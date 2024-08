10 Migliori software per l'ottimizzazione della forza lavoro 2024

Gestire un team in crescita in una startup dal ritmo serrato può essere molto divertente. Ma sapete qual è la nostra sfida più grande?

Tenere traccia delle sequenze dei progetti, degli orari dei dipendenti, dei costi del lavoro e delle metriche di gestione delle prestazioni senza perdere la sanità mentale. Ricordo i giorni passati a spulciare fogli di calcolo e le riunioni infinite, cercando di rimanere organizzati ed efficienti.

È stato allora che abbiamo deciso di introdurre nella nostra routine un software per l'ottimizzazione della forza lavoro. Improvvisamente, ho potuto respirare con tranquillità, visualizzando chiaramente le attività assegnate, le scadenze dei progetti e la produttività generale del team. E anche se il lavoro è ancora intenso, il mio team e io non dobbiamo più passare la notte in bianco a riconciliare i dati manualmente.

In questo blog, attingerò alle mie esperienze personali per guidarvi alla scoperta dei migliori strumenti di ottimizzazione della forza lavoro disponibili.

Iniziamo. ⬇️

Cosa cercare in un software per l'ottimizzazione della forza lavoro?

Quando selezione di un software di gestione della forza lavoro è importante concentrarsi sulle funzionalità/funzione che arricchiranno immediatamente l'efficienza e la produttività del team.

Il software giusto deve snellire i processi, migliorare la gestione dei dipendenti e supportare il processo decisionale strategico.

Ecco alcune funzionalità/funzione che considero indispensabili in qualsiasi software di ottimizzazione della forza lavoro:

Monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti: Monitora le prestazioni individuali e dei team, imposta parametri di riferimento e fornisce feedback per un miglioramento continuo

Monitora le prestazioni individuali e dei team, imposta parametri di riferimento e fornisce feedback per un miglioramento continuo Automazione della programmazione: Automazione della creazione dei turni e degli aggiustamenti in base alla disponibilità dei dipendenti e al carico di lavoro, riducendo gli errori di programmazione

Automazione della creazione dei turni e degli aggiustamenti in base alla disponibilità dei dipendenti e al carico di lavoro, riducendo gli errori di programmazione Gestione delle buste paga: Facilita il calcolo delle buste paga, gestisce le detrazioni e garantisce pagamenti tempestivi e accurati ai dipendenti

Facilita il calcolo delle buste paga, gestisce le detrazioni e garantisce pagamenti tempestivi e accurati ai dipendenti Gestione delle regole: Definisce e applica le politiche aziendali e le normative legali, garantendo la conformità e la coerenza

Definisce e applica le politiche aziendali e le normative legali, garantendo la conformità e la coerenza Piano di previsione: Prevede le future esigenze di personale sulla base di dati e tendenze per prepararsi a richieste di forza lavoro in continua evoluzione

Prevede le future esigenze di personale sulla base di dati e tendenze per prepararsi a richieste di forza lavoro in continua evoluzione Funzionalità IA: Utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere le tendenze, automatizzare le attività e fornire informazioni utili per le decisioni basate sui dati

I 10 migliori software per l'ottimizzazione della forza lavoro da utilizzare nel 2024

Con così tante opzioni disponibili, scegliere il giusto software di gestione della forza lavoro può essere complicato.

Ho elencato i 10 strumenti migliori per aiutarvi a trovare quello più adatto a migliorare la produttività del vostro team.

1. ClickUp (il migliore per il project management delle risorse umane e per l'ottimizzazione della forza lavoro)

ClickUp for HR Teams migliora l'ottimizzazione della forza lavoro, gestendo in modo efficiente gli orari e la pianificazione degli eventi, rendendo l'onboarding e il piano annuale senza soluzione di continuità ed efficaci

Ho scelto ClickUp per i Teams delle Risorse Umane è la mia scelta migliore perché è una soluzione di project management all-in-one che migliora ogni aspetto della gestione della forza lavoro. Semplifica la vostra pipeline di reclutamento, organizzando le candidature e i lavori richiesti.

Ciò che mi piace di ClickUp è la sua capacità di monitorare in modo efficiente le prestazioni, il coinvolgimento e lo sviluppo, utilizzando oltre 15 strumenti personalizzabili Visualizzazioni di ClickUp come la vista Calendario, la vista Elenco, la vista Gantt e la vista Tabella. Da fare mantenendo tutte le informazioni sui dipendenti organizzate in sicurezza in un unico posto.

Mantenete il team in carreggiata con la funzionalità di trascinamento di ClickUp Calendar View per regolare rapidamente le scadenze

Per creare e gestire i miei documenti, wiki e basi di conoscenza, mi rivolgo sempre a ClickUp Documenti . È possibile utilizzare pagine annidate e ricche opzioni di formattazione per strutturare il contenuto e condividerlo con i membri del team.

Collaborate senza problemi con ClickUp Docs modificando in tempo reale, taggando i membri del team con i commenti e assegnando attività da svolgere per una migliore gestione della qualità

Trovo più comodo iniziare con modelli precostituiti per le attività HR essenziali e personalizzarli in base alle mie esigenze. Quindi, che si tratti di snellire i processi di assunzione, perfezionare le procedure di onboarding o monitorare le prestazioni dei dipendenti, c'è un modello di ClickUp adatto alle vostre esigenze.

Ecco due modelli di ClickUp di cui mi fido:

Modello di elenco dei dipendenti di ClickUp

Il mio modello preferito per l'organizzazione e il monitoraggio delle informazioni sui dipendenti è l'elenco dei dipendenti di ClickUp Modello di elenco dei dipendenti di ClickUp . Consente di gestire e visualizzare i dati dei dipendenti in più formati, in modo da poter vedere facilmente a quale dipartimento appartiene ogni persona e chi è attualmente in ufficio.

È possibile utilizzare questo modello per:

Consolidare tutte le informazioni sui dipendenti in un unico posto

Cercare facilmente i dettagli dei collaboratori e le informazioni di contatto

Assicurarsi che i dati dei dipendenti siano accurati e aggiornati

Il modello semplifica la gestione del team semplificando la comunicazione, facilitando il processo di inserimento e mettendo in sicurezza i dati sensibili, il tutto in un unico punto.

Modello di procedura operativa standard per le risorse umane ClickUp

Un'altra grande opzione per perfezionare i processi di gestione del personale è il modello di Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp . Questo modello funge da repository centrale per tutti i documenti sulle risorse umane, assicurando che le politiche e le procedure siano coerenti e aggiornate.

Campi e stati personalizzati consentono di gestire le attività in modo efficiente, mentre le visualizzazioni multiple, studiate per funzioni specifiche delle risorse umane, come Offboarding, Reclutamento e Valutazione delle prestazioni, permettono una gestione delle attività semplificata e senza problemi.

Avanti, ClickUp Dashboard sono un ottimo strumento per il monitoraggio e la reportistica delle prestazioni dei dipendenti, della soddisfazione dei clienti, dell'impegno e dei tassi di completamento delle valutazioni. Si aggiornano in tempo reale, facilitando il monitoraggio delle priorità delle risorse umane.

Con oltre 50 opzioni di widget, è possibile personalizzare le dashboard di ClickUp per mostrare metriche operative come le posizioni occupate, il tempo di assunzione, le prestazioni del team e molto altro ancora

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Campi personalizzabili: Acquisizione di informazioni dettagliate sui dipendenti conCampi personalizzati di ClickUp, allegati e collegati esterni per mantenere tutti i dati rilevanti organizzati e accessibili

Acquisizione di informazioni dettagliate sui dipendenti conCampi personalizzati di ClickUp, allegati e collegati esterni per mantenere tutti i dati rilevanti organizzati e accessibili Stati personalizzati: UsareStati delle attività personalizzati di ClickUp per visualizzare e gestire i flussi di lavoro per l'assunzione, l'onboarding e lo sviluppo dei dipendenti, garantendo un monitoraggio chiaro dello stato in ogni fase

UsareStati delle attività personalizzati di ClickUp per visualizzare e gestire i flussi di lavoro per l'assunzione, l'onboarding e lo sviluppo dei dipendenti, garantendo un monitoraggio chiaro dello stato in ogni fase Promemoria: Impostazione di attività una tantum o ricorrentiPromemoria di ClickUp per le attività HR più importanti, come colloqui, follower e valutazioni delle prestazioni, per non perdere mai un'attività importante

Impostazione di attività una tantum o ricorrentiPromemoria di ClickUp per le attività HR più importanti, come colloqui, follower e valutazioni delle prestazioni, per non perdere mai un'attività importante Liste di controllo: ImplementazioneElenchi di controllo delle attività di ClickUp per snellire e rendere a prova di errore i processi HR, assicurando che ogni passaggio, dall'assunzione all'onboarding, sia completato in modo accurato

ImplementazioneElenchi di controllo delle attività di ClickUp per snellire e rendere a prova di errore i processi HR, assicurando che ogni passaggio, dall'assunzione all'onboarding, sia completato in modo accurato Dipendenze: StabilireDipendenze dell'attività di ClickUp per gestire la sequenza delle attività di assunzione, onboarding e sviluppo, in modo da completare le attività nell'ordine corretto

StabilireDipendenze dell'attività di ClickUp per gestire la sequenza delle attività di assunzione, onboarding e sviluppo, in modo da completare le attività nell'ordine corretto Integrazioni: Collegate ClickUp ai vostri strumenti e app preferiti per migliorare le operazioni HR, semplificare i flussi di lavoro e consentire una sincronizzazione dei dati senza soluzione di continuità

Limiti di ClickUp

L'app per dispositivi mobili potrebbe essere priva di alcune funzionalità/funzione per il desktop, il che limita le funzionalità in movimento

L'estensione delle funzionalità/funzione può causare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Workday (migliore per la gestione avanzata delle risorse umane e finanziarie)

Via: Giorno lavorativo Workday è una soluzione unificata, basata su cloud, popolare tra i professionisti delle risorse umane di organizzazioni di grandi e medie dimensioni.

Questa software per la pianificazione della forza lavoro riunisce finanza, risorse umane e piano, fornendo un'unica fonte di verità per la reportistica in tempo reale e i processi end-to-end, dall'onboarding alle buste paga, alle richieste di congedo e altro ancora. L'integrazione consente un'esperienza utente intuitiva, aiutando le aziende a semplificare le operazioni e a crescere.

Che si tratti di una piccola azienda o di una grande impresa con più sistemi, Workday offre un solido cloud di gestione aziendale che si rivolge a organizzazioni di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Workday

Attirate e sviluppate i talenti con approfondimenti basati sui dati grazie a Workday Skills Cloud

Identificare tendenze, rischi e opportunità per guidare leader e manager con piani d'azione su misura

Semplificare l'accesso alle informazioni e il completamento delle attività con il self-service per utenti e la gestione intelligente dei casi

Migliorare il reclutamento della diversità e la pianificazione della forza lavoro grazie alla categorizzazione delle competenze con un'ontologia avanzata

Ridurre il carico di lavoro manuale e gli errori con l'automazione per migliorare la focalizzazione strategica e l'efficienza

Limiti diWorkday

I candidati devono spesso reinserire i dettagli per ruoli diversi e le soluzioni di autocompilazione non sono ampiamente disponibili

Il salvataggio manuale delle bozze è necessario per evitare che le modifiche vadano perse

Lo strumento di reportistica manca di flessibilità e non include un compilatore di query per Human Capital Management (HCM)

Prezzi diWorkday

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi suWorkday

G2: 4/5 (1300+ recensioni)

4/5 (1300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1300+ recensioni)

3. Workofo (migliore per la programmazione e l'ottimizzazione della forza lavoro basata sull'IA)

Via: Lavoro Workofo è un software di ottimizzazione della forza lavoro basato sull'IA che migliora la programmazione e la gestione attraverso la previsione dei carichi di lavoro e la creazione di programmi su misura per l'azienda.

Ho trovato utile la sua app mobile, che garantisce una comunicazione fluida e un facile accesso in movimento.

Workofo combina la tecnologia avanzata dell'IA con la consulenza di esperti e l'analisi delle interazioni, rendendola ideale per le aziende di medie e grandi dimensioni nei settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità e della distribuzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Workofo

Analizza oltre 60 milioni di variazioni di orario per fornire la soluzione migliore

Sfrutta l'IA per prevedere il carico di lavoro e ottimizzare gli orari con un'accuratezza di 15 minuti

Integrazione di circa 80 parametri, tra cui regolamenti e regole interne, per un'ottimizzazione personalizzata

Dividere i turni, bilanciare i livelli di servizio tra le varie posizioni e regolare gli orari in base alle previsioni sul traffico e alle esigenze aziendali

Risparmiare dal 5% al 15% del tempo dei dipendenti tagliando le ore di straordinario non necessarie eriallocando le risorse per una maggiore produttività

Lavoro a limite

L'efficacia delle funzionalità/funzione dell'IA dipende in larga misura da dati di input accurati e completi

L'integrazione con i sistemi HR o payroll esistenti può richiedere servizi aggiuntivi

Prezzi diWorkofo

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni diWorkofo

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Ultimate Kronos Group [UKG] (Migliore per la gestione completa della forza lavoro e per il coinvolgimento dei dipendenti)

Via: UKG UKG si dedica a migliorare l'esito positivo delle organizzazioni concentrandosi sulle persone, sulla cultura del lavoro e sulla fiducia. È progettato per supportare forze lavoro diverse, coinvolgere i dipendenti e ottenere risultati aziendali significativi.

UKG offre un intervallo di potenti soluzioni progettate per migliorare il piano delle risorse umane e la gestione della forza lavoro, tra cui UKG Pro Workforce Management, InTouch DX e Talk.

Le migliori funzionalità/funzione di UKG

Ottimizzazione degli orari dei dipendenti con informazioni aggiornate al minuto per una maggiore efficienza

Automazione e semplificazione dell'elaborazione delle imposte con calcoli accurati e funzionalità/funzione di conformità

Semplificare le buste paga globali con facilità, assicurando pagamenti accurati in oltre 160 paesi grazie a UKG One View

Creare e mantenere processi aziendali conformi con funzionalità/funzioni che si allineano ai requisiti normativi

Limiti UKG

Le frequenti autenticazioni per la sicurezza possono essere ingombranti e richiedere molto tempo

Anche le linee di risposta rapida possono avere tempi di attesa di 2-3 giorni

Le richieste di servizio a pagamento possono avere tempi di risposta prolungati

I bug occasionali hanno un impatto sulla funzione e richiedono la risoluzione dei problemi

Prezzi UKG

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni UKG

G2: 4.2/5 (1490+ recensioni)

4.2/5 (1490+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (590+ recensioni)

5. Papaya Global (il migliore per la gestione e la conformità delle buste paga a livello globale)

Via: Papaya globale Papaya Global semplifica la gestione delle paghe e della conformità per le organizzazioni con team diversi, offrendo un'unica soluzione in oltre 160 Paesi. Con Papaya è possibile gestire le buste paga in più valute e rispettare le normative locali senza essere impantanati in dettagli amministrativi.

Le sue informazioni in tempo reale sui dati della forza lavoro vi aiutano a concentrarvi su trattenere i migliori talenti -un'esigenza pressante per le aziende globali in settori altamente competitivi.

La piattaforma gestisce dipendenti, appaltatori e lavoratori EOR (Employer of Record), supportando il coinvolgimento dei dipendenti e la soddisfazione sul lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzione di Papaya Global

Garantisce pagamenti accurati e tempestivi per la forza lavoro globale, con piena conformità, sicurezza e affidabilità

Connessione perfetta con i sistemi HCM/HRIS, spese, T&A ed ERP per un flusso di dati efficiente

Ricevere un'assistenza personalizzata con Papaya 360 Support, che include un account manager dedicato ed esperti di paghe

Semplificare la contabilità delle paghe con JE Reconciliation, automatizzando le voci del libro giornale senza errori e risparmiando 15-20 ore di lavoro manuale per ciclo

Limiti globali di Papaya

Per accedere è necessario utilizzare il pulsante di accesso dell'email originale, in quanto i collegamenti o i segnalibri salvati non funzionano

Il passaggio da una scheda all'altra del libro paga può essere predefinito al primo progetto in ordine alfabetico anziché alla selezione effettuata dall'utente

Le fatture possono mancare di dettagli e il sistema di importazione delle PTO deve essere migliorato

Prezzi globali di Papaya

Grow Global: $25/mese per dipendente (101-500 dipendenti)

$25/mese per dipendente (101-500 dipendenti) Scale Global: $20/mese per dipendente (501-1000 dipendenti)

$20/mese per dipendente (501-1000 dipendenti) Azienda Global: $15/mese per dipendente (oltre 1000 dipendenti)

Valutazioni e recensioni di Papaya Global

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

6. RELEX (Migliore per l'ottimizzazione della supply chain e della forza lavoro con IA)

Via: RILIEVO RELEX è una sofisticata piattaforma di ottimizzazione della forza lavoro e di gestione della supply chain. Sfrutta l'IA e l'apprendimento automatico per migliorare le operazioni globali di vendita al dettaglio e di produzione.

Progettato per la versatilità e la precisione, RELEX integra vari aspetti della gestione della supply chain, dalla previsione della domanda all'ottimizzazione delle scorte.

Questo strumento è un'ottima opzione per la gestione della domanda e dell'offerta, della produzione, della vendita al dettaglio e del merchandising.

Le migliori funzionalità/funzione di RELEX

Utilizza l'ottimizzazione basata sulle attività per creare automaticamente i turni in base ai contratti dei dipendenti, alle competenze, alle preferenze e alle normative locali

Affrontare potenziali carenze o eccedenze di personale per mantenere una forza lavoro equilibratasfruttando il piano di capacità* Applicare un'accurata previsione del carico di lavoro per ottimizzare i livelli di personale, riducendo i costi del personale del 6-10%

Visibilità in tempo reale su come le variazioni della domanda o dell'offerta influenzano le esigenze di personale

Limiti di elasticità

Non è un sistema in tempo reale e si affida a più feed di dati

Il design dell'interfaccia è obsoleto e offre una scarsa visualizzazione, funzionalità/funzione personalizzate e un layout non ottimale

Prezzi di RELEX

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di RELEX

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Verint (la migliore per l'automazione dell'esperienza del cliente e l'efficienza operativa)

Via: Verint Verint è uno strumento di automazione della customer experience che migliora le interazioni con i clienti. È una buona opzione per chi lavora in grandi dipartimenti o organizzazioni rivolte ai clienti.

Verint si concentra sull'automazione, sull'analisi dei dati e sull'integrazione perfetta per aiutarvi a ottimizzare le operazioni, a migliorare il servizio, a garantire la qualità e a offrire esperienze migliori ai clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Verint

Adottate una soluzione CCaaS (Contract Center as a Service) modulare e a prova di futuro che si evolve con le vostre esigenze aziendali, garantendo un miglioramento continuo e il ROI

Utilizzare l'Open Engagement Data Hub per analizzare i dati di interazione provenienti da diverse origini dati per ottenere informazioni utili

Implementare strumenti di IA per le risorse umane e altre opzioni self-service nei canali vocali e digitali, consentendo una risoluzione efficiente dei problemi senza l'intervento umano

Utilizzare strumenti avanzati di previsione e programmazione per ottimizzare il piano della forza lavoro e aumentare la capacità

Limiti di Verint

Se si sceglie una pianificazione statica, è necessario inserire manualmente gli orari previsti per ogni giorno

Le trascrizioni delle registrazioni delle chiamate non sono molto accurate, il che può influire sulla qualità dell'analisi

Prezzi di Verint

Prezzi personalizzati

Verint valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (220+ recensioni)

4.3/5 (220+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Via: Calabrio Calabrio, precedentemente noto come Teleopti, ottimizza le prestazioni dei contact center e potenzia il servizio clienti. è un altro strumento che le organizzazioni con grandi contact center dovrebbero prendere in considerazione.

Calabrio si concentra sul coinvolgimento degli agenti e sull'efficienza operativa, trasformando il vostro contact center in un centro di eccellenza e di fidelizzazione, aiutandovi a a riunire i vostri obiettivi in materia di risorse umane con facilità.

Grazie all'analisi avanzata della voce e del testo, Calabrio ottimizza la gestione della forza lavoro dei call center e migliora le strategie di coinvolgimento dei clienti.

La sua suite basata su cloud, Calabrio ONE, integra l'ottimizzazione della forza lavoro, le prestazioni degli agenti e la business intelligence, offrendo una soluzione flessibile per i contact center tradizionali e remoti.

Le migliori funzionalità/funzione di Calabrio

Valutazione di ogni interazione per analizzare le prestazioni su tutti i canali e ottenere informazioni approfondite sull'efficacia degli agenti

Utilizzo di gamification e coaching mirato per stimolare l'auto-miglioramento e aumentare il coinvolgimento degli agenti

Offrire opzioni di autoprogrammazione per fornire agli agenti la flessibilità di cui hanno bisogno

Fornisce feedback in tempo reale e trasparenza delle prestazioni attraverso dashboard personalizzate

Limiti di Calabrio

Alcuni utenti riscontrano ritardi nel monitoraggio dell'aderenza degli agenti e nell'analisi delle interazioni con i clienti

È necessaria una maggiore trasparenza per la cronologia delle modifiche agli orari, poiché gli aggiustamenti in tempo reale da parte dell'RTA possono mancare di una documentazione chiara

Prezzi di Calabrio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Calabrio

G2 : 4.4/5 (270+ recensioni)

: 4.4/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (260+ recensioni)

9. Humanity (il migliore per la programmazione efficiente dei dipendenti e la gestione del database)

Via: Umanità Humanity di TCP è una soluzione leader per la pianificazione dei dipendenti con previsioni basate sull'IA. Ha anche un'app mobile con le migliori valutazioni.

La piattaforma offre software per database dei dipendenti che vi fa risparmiare un sacco di tempo sulla programmazione. È possibile utilizzarlo per aumentare l'efficienza e migliorare l'esperienza del personale.

Progettato per tutti i tipi di organizzazioni, Humanity vi aiuta a rispettare il budget e a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti. È inoltre possibile gestire la copertura dei turni, gestire le chiamate e facilitare gli scambi di turno, migliorando l'ambiente di lavoro nel suo complesso.

Le migliori funzionalità/funzione di Humanity

Ottimizzazione della programmazione con il portale clienti e automazione della gestione dei turni

Automazione del monitoraggio del tempo con gli orologi a tempo per semplificare la gestione delle presenze, assicurando buste paga accurate e controllo dei costi

Ottimizzazione del personale con la programmazione basata sull'IA che prevede la domanda, costruisce e riempie automaticamente gli orari per una copertura ottimale

Limiti di umanità

I recenti aggiornamenti hanno causato problemi di formattare i PDF stampabili, ma il supporto di Humanity può aiutare a risolverli

Dopo l'approvazione delle ferie, gli slot non vengono automaticamente riassegnati, il che richiede una regolazione manuale

Le impostazioni delle notifiche possono resettarsi automaticamente, causando la perdita di aggiornamenti

Prezzi di Humanity

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Humanity

G2: 4.3/5 (1000+ recensioni)

4.3/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (290+ recensioni)

10. Infor (migliore per la gestione del capitale umano e gli approfondimenti operativi specifici per il settore)

Via: Infor Infor fornisce un intervallo di soluzioni personalizzate per le esigenze specifiche del settore, tra cui la gestione finanziaria, il coordinamento della supply chain, il piano, la programmazione e la gestione degli ordini.

Questo software di gestione del capitale umano (HCM) ottimizza le prestazioni dei dipendenti e migliora le strategie della forza lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Infor

Integrazione e automazione dei processi con l'API Gateway di Infor per connessioni sicure, approfondimenti sui dati in tempo reale e un'esperienza utente unificata

Utilizzate Infor Birst per unire l'analisi della forza lavoro con intuizioni guidate dall'IA, contenuti di settore precostituiti e integrazione dei dati per migliorare il processo decisionale

Applicare Infor Enterprise Automazioni per automatizzare i processi end-to-end con soluzioni RPA e back-end integrate

Centralizzare i dati su diverse piattaforme, tra cui Infor OS, API e app di terze parti, per garantire la disponibilità e l'accuratezza dei dati

Limiti Infor

Mancano le funzionalità/funzione di email marketing, il che rende alcune attività molto dispendiose in termini di tempo

Mancano funzionalità/funzione come la gestione delle PTO e il reclutamento presenti in altre piattaforme HCM

Prezzi di Infor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Infor

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Massimizzare l'efficienza della forza lavoro con ClickUp

La selezione del giusto software di ottimizzazione della forza lavoro è fondamentale per migliorare la produttività senza aumentare i costi operativi. Tutti gli strumenti presentati in questo blog apportano punti di forza unici alla tabella e spero che la nostra carrellata vi sia utile per trovare quello più adatto alla vostra organizzazione.

Tra tutte queste ottime opzioni, ClickUp si distingue come la più versatile e completa. I suoi modelli personalizzabili, i documenti ricchi di funzionalità e i dashboard basati sui dati aiutano persone come me a gestire le attività, a ridurre gli errori manuali e a garantire l'allineamento con gli obiettivi dell'organizzazione. Iscrivetevi a ClickUp per scoprire come può trasformare le vostre strategie di gestione della forza lavoro.