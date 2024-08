10 Software di gestione del capitale umano per le aziende nel 2024

La gestione del capitale umano non è mai semplice. I professionisti della gestione delle risorse umane spesso indossano molti cappelli. Devono reclutare, assumere, sviluppare, retribuire, gestire e trattenere i dipendenti. E di solito operano con risorse limitate.

Per affrontare queste sfide, il software HCM o Human Capital Management offre ai professionisti delle risorse umane gli strumenti giusti per la gestione della forza lavoro.

Tuttavia, con la crescita esplosiva del mercato, il numero di operatori nel mercato delle soluzioni HCM continua ad aumentare. La vera domanda diventa quindi: quali soluzioni di gestione del capitale umano prendere in considerazione?

Questo blog analizzerà cosa ci si può aspettare da un software HCM competente e i 10 migliori sistemi HR per aiutarvi a soddisfare tutte le vostre esigenze di gestione del capitale umano.

Che cos'è il software di gestione del capitale umano?

Il software di gestione del capitale umano (Human Capital Management, HCM) è una soluzione completa che consiste in una suite di Strumenti HR per la gestione della forza lavoro, delle operazioni HR, dei pagamenti dei dipendenti e altro ancora.

Il software HCM consente di semplificare le buste paga, l'amministrazione dei benefit, il reclutamento e la gestione delle prestazioni, garantendo al contempo la conformità alle normative e agli standard di settore.

Cosa cercare in un software di gestione del capitale umano?

Ecco un elenco di funzionalità/funzioni essenziali da ricercare prima di scegliere un sistema HCM:

Funzioni HR principali: Cercate un software HCM che gestisca tutte le funzioni HR attraverso il ciclo di vita dei dipendenti, dal processo di assunzione alla gestione dei dati dei dipendenti, alla gestione dei talenti, al coinvolgimento dei dipendenti, all'amministrazione dei benefit, al piano della forza lavoro, alla gestione delle paghe, alla gestione delle spese, ecc.

Gestione delle performance: Scegliete un software HCM che vi aiuti nell'impostazione degli obiettivi, nella valutazione dei dipendenti, nella pianificazione della successione, nella gestione delle posizioni e nel monitoraggio dello sviluppo della carriera

Analisi e reportistica: Ricerca di soluzioni HCM che offrano un'analisi dei dati in tempo reale attraverso dashboard intuitivi, indicatori di performance chiave (KPI) e reportistica. Molti strumenti di gestione della forza lavoro offrono anche machine learning e analisi predittive relative al turnover e alla retention dei dipendenti

Conformità e apprendimento: Scegliete un software che garantisca la conformità della forza lavoro a livello globale con un monitoraggio integrato della conformità e un'impostazione basata sulle regioni, assicurando la prontezza delle verifiche

Integrazioni: Il software HCM deve integrarsi perfettamente con gli altri strumenti utilizzati dall'azienda, come le piattaforme di account, i provider di pagamento o i servizi di controllo dei precedenti

Sicurezza e supporto: Cercate un software che dia priorità alla sicurezza dei dati, con funzionalità/funzione come la crittografia dei dati e l'accesso per ruolo. Inoltre, considerate l'assistenza tecnica completa, la formazione, l'implementazione e gli aggiornamenti regolari per garantire operazioni senza intoppi

I 10 migliori software di gestione del capitale umano da utilizzare

1. ClickUp

Assumi e gestisci il tuo team ideale con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

ClickUp è una piattaforma all-in-one per la gestione del capitale umano e delle risorse umane strumento di reclutamento che aiuta il team delle risorse umane a gestire i dipendenti dall'assunzione, all'onboarding, alla gestione delle prestazioni, alla gestione dei talenti e persino alla pensione.

Con una matrice di funzionalità/funzione personalizzabili e oltre 1.000 integrazioni, ClickUp è un'area di lavoro che consente di consolidare il lavoro dei vari reparti e di creare un'area di lavoro collaborativa. È quindi ideale per i team HR che si occupano di dati sui dipendenti, pianificazione della forza lavoro, gestione delle retribuzioni, coinvolgimento dei dipendenti e monitoraggio degli obiettivi. ClickUp Obiettivi può aiutare i team HR e i gestori del team a impostare e monitorare in modo trasparente gli obiettivi in tutta l'organizzazione. Impostare i traguardi in forma numerica, monetaria, vero/falso o di attività; combinare gli obiettivi di più team in obiettivi. Impostare scadenze, creare scorecard e condividere gli obiettivi con chiunque nell'organizzazione abbia diritti di visualizzazione o modifica.

Visualizzare l'intera pipeline di reclutamento e le funzioni HR con ClickUp Views

Anche la visualizzazione di attività e obiettivi diventa un gioco da ragazzi con la varietà di viste di ClickUp Visualizzazioni di ClickUp disponibili. È possibile personalizzare le oltre 15 visualizzazioni con campi personalizzati e stati per soddisfare tutte le esigenze. Ad esempio, la Vista Elenco aiuta a tenere traccia delle attività in base a campi come la data di scadenza, la priorità, il titolare, ecc. La vista Calendario aiuta a tenere traccia delle attività per data e durata.

Con la collaborazione ClickUp Documenti è un luogo in cui centralizzare tutte le politiche organizzative, le risorse e le basi di conoscenza. Modificatele e aggiornatele a seconda delle necessità e condividetele con criteri di accesso personalizzati tra i team. Il Ricerca universale garantisce che nessun documento o attività sia a più di un clic o due di distanza!

Monitoraggio delle prestazioni e del carico di lavoro dei dipendenti con le dashboard ClickUp personalizzabili

Personalizzabili ClickUp Dashboard consentono di generare reportistica in tempo reale sulle prestazioni dei dipendenti, sull'impegno, sui tassi di completamento delle valutazioni e su tutte le altre priorità della gestione delle persone nell'arco dell'anno. Questi dashboard, visivamente accattivanti, possono essere utilizzati anche per le presentazioni agli stakeholder e le riunioni di strategia aziendale. Offrono più di 50 varianti di widget, adatti a vari scenari HR, come le posizioni occupate, il tempo di assunzione e le prestazioni del team

E non è tutto. ClickUp Brain l'assistente IA di ClickUp può anche aiutarvi a completare più velocemente il vostro elenco di cose da fare. Provatelo per qualsiasi cosa, dalla scrittura di una programma di ricompensa per i dipendenti annuncio per riassumere le note della prossima riunione in elementi d'azione.

Centinaia di modelli precostituiti in La libreria di modelli di ClickUp consente di non perdere tempo nell'impostazione. Questi modelli, altamente personalizzabili, coprono una varietà di casi d'uso relativi al reclutamento, alla creazione di politiche, alla gestione delle prestazioni, alla definizione degli obiettivi e altro ancora.

Ad esempio, il modello Modello di procedura operativa standard per le risorse umane ClickUp è una risorsa eccellente per familiarizzare il team con i processi che utilizzano le lavagne online di ClickUp. Questo modello utilizza una tabella vivace, ben strutturata e personalizzabile all'interno della lavagna online, facilitando i gestori del team nella formazione, nell'impostazione delle attività di reclutamento, nella gestione delle assunzioni e nella gestione delle risorse umane l'inserimento dei dipendenti processi e altro ancora

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Multiple visualizzazioni del flusso di lavoro: Godetevi le diverse opzioni di visualizzazione di ClickUp perObiettivi HRtra cui le viste Tabella, Elenco, Modulo, Calendario e Carico di lavoro. Avere a disposizione più modi per visualizzare i flussi di lavoro aiuta auna gestione efficiente del database dei dipendenti, l'ordinamento, il filtraggio e il piano delle capacità

Godetevi le diverse opzioni di visualizzazione di ClickUp perObiettivi HRtra cui le viste Tabella, Elenco, Modulo, Calendario e Carico di lavoro. Avere a disposizione più modi per visualizzare i flussi di lavoro aiuta auna gestione efficiente del database dei dipendenti, l'ordinamento, il filtraggio e il piano delle capacità Automazione HR: Semplificate i processi HR con l'estesa matrice di oltre 100 possibilità di automazione di ClickUp. Utilizzatela per automatizzare la creazione di attività, l'assegnazione, la popolazione di commenti, le modifiche di stato e molto altro ancora, consentendo operazioni efficienti e mirate alle esigenze del vostro team

Semplificate i processi HR con l'estesa matrice di oltre 100 possibilità di automazione di ClickUp. Utilizzatela per automatizzare la creazione di attività, l'assegnazione, la popolazione di commenti, le modifiche di stato e molto altro ancora, consentendo operazioni efficienti e mirate alle esigenze del vostro team Dashboard HR unificato: Monitorate le attività cardine del progetto, i traguardi e i KPI HR con i dashboard personalizzabili e accattivanti di ClickUp, che forniscono una panoramica unificata e accessibile a tutto il team

Monitorate le attività cardine del progetto, i traguardi e i KPI HR con i dashboard personalizzabili e accattivanti di ClickUp, che forniscono una panoramica unificata e accessibile a tutto il team Modelli precostituiti: Creazione rapida di flussi di lavoro e standardizzazione dei processi grazie a centinaia di modelli personalizzabili

Creazione rapida di flussi di lavoro e standardizzazione dei processi grazie a centinaia di modelli personalizzabili Documentazione collaborativa: Creazione e archiviazione di documenti facilmente ricercabili e condivisibili, dalle procedure operative standard alle assunzioni, in ClickUp Docs

Limiti di ClickUp

L'app per dispositivi mobili potrebbe non avere tutte le funzionalità/funzione della versione desktop

Gli utenti potrebbero avere difficoltà ad abituarsi a causa delle sue funzionalità/funzione estese

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.400+ recensioni)

4,7/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Arcoro

Fonte: Arcoro Arcoro fornisce soluzioni HR su misura per il settore edile, dall'assunzione personalizzata alla gestione della conformità. Grazie alla sua comprovata esperienza e ai suoi moduli completi, Arcoro colma le lacune di comunicazione, garantisce la conformità e responsabilizza i lavoratori del settore edile.

Con Arcoro è possibile gestire il monitoraggio delle candidature, l'onboarding, la gestione dei dipendenti, la gestione delle assenze, la gestione dei benefit, il monitoraggio del tempo e delle prestazioni.

Le migliori funzionalità di Arcoro

Automazioni per l'assunzione, l'onboarding e altre attività di gestione della forza lavoro

Integrazione con Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint e Foundation per gestire i dati HR e le comunicazioni tra campo e ufficio

Ottenere approfondimenti e analisi avanzate attraverso il Sistema di monitoraggio dei candidati di Arcoro

Cura dei dipendenti e miglioramento della fidelizzazione con i sistemi di gestione delle prestazioni e dell'apprendimento

Accedere comodamente al supporto attraverso guide per utenti e sessioni di formazione on-demand

Limiti di Arcoro

Limitato alle aziende del settore edile

A volte i punteggi non si sincronizzano. Alcuni professionisti delle risorse umane hanno riferito di dover inserire i dati manualmente

Alcuni utenti hanno richiesto l'aggiunta di moduli PDF

Il GPS per il monitoraggio dei dipendenti deve essere migliorato

Prezzi di Arcoro

Prezzi personalizzati

Arcoro valutazioni e recensioni

G2: 3.9/5 (80+ recensioni)

3.9/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

3. Paychex Flex

Fonte: Paychex Paychex Flex è un sistema completo di HCM, PEO e Software HR che aiuta le piccole e medie imprese a semplificare la gestione delle paghe, delle risorse umane, dei benefit e di altre attività correlate.

Semplifica l'amministrazione della forza lavoro con un sistema di Professional Employer Organization (PEO) che snellisce le attività HR e consente di risparmiare sulle risorse monetarie e temporali.

Le migliori funzionalità/funzione di Paychex Flex

Semplificare l'elaborazione delle buste paga con calcoli automatizzati e compilazione delle imposte

Semplificare la condivisione e la comunicazione dei dati con sistemi di gestione online centralizzati,

Monitoraggio proattivo delle modifiche alle leggi e ai regolamenti sulla forza lavoro a livello globale per ridurre al minimo i rischi e automatizzare la conformità

Risparmiare tempo e lavoro con un portale self-service dedicato ai dipendenti che consente loro di gestire le attività HR in modo indipendente

Monitorare e registrare facilmente le ore dei dipendenti per le buste paga e altre funzioni HR utilizzando Paychex Flex Time

Limiti di Paychex Flex

Interfaccia utente obsoleta

Gli utenti hanno richiesto maggiori funzionalità/funzione di autoamministrazione che non dipendano direttamente da Paychex Flex

Prezzi di Paychex Flex

Essenziale: $39/mese + $5 per dipendente

$39/mese + $5 per dipendente Selezione: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pro: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Paychex Flex

G2: 4,2/5 (oltre 1.400 recensioni)

4,2/5 (oltre 1.400 recensioni) Capterra: 4,2/5 (oltre 1.500 recensioni)

4. Ceridian Dayforce HCM

Fonte: Forza giornaliera Con oltre 6 milioni di utenti in tutto il mondo, Dayforce è specializzata nella semplificazione della scalabilità. È un'applicazione HCM olistica con un unico modello di dati, calcolo sempre attivo e intelligenza incorporata.

Offre eccellenti opzioni di personalizzazione con analisi e visualizzazioni in tempo reale per le esigenze quotidiane delle risorse umane.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dayforce HCM

Semplificare le operazioni di payroll in più di 200 paesi e territori

Utilizza l'IA per prendere decisioni intelligenti sulle assunzioni, ottimizzare la gestione dei flussi di lavoro e gestire e trattenere i talenti

Evitare il fastidio di aggiornare manualmente le reportistiche; creare report dinamici sulle risorse umane che si aggiornano in tempo reale

Garantire la sicurezza dei dati dei dipendenti grazie ai controlli sulla privacy integrati e a un design che dà priorità alla sicurezza fin dalle fondamenta

Limiti di Dayforce HCM

Può creare reportistica enorme e illeggibile

La funzionalità di self-service per i dipendenti è obsoleta

Il supporto clienti istantaneo dovrebbe essere accessibile senza richiedere il login per ogni singolo caso

Prezzi di Dayforce HCM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dayforce HCM

G2: 4.2/5 (780+ recensioni)

4.2/5 (780+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (940+ recensioni)

5. Eddy

Fonte: Eddy Eddy è orgoglioso della semplicità e della facilità d'uso. È possibile utilizzare la piattaforma unificata di Eddy per assumere, assumere, gestire e pagare i dipendenti. Con Eddy Payroll, altamente versatile, si riduce drasticamente il tempo necessario per gestire le buste paga.

Eddy memorizza i dati dei dipendenti in un ambiente sicuro a cui è possibile accedere ovunque. È inoltre possibile accedere a messaggistica automatizzata, pipeline personalizzabili e funzionalità di pubblicazione automatica.

Le migliori funzionalità/funzione di Eddy

Semplifica la gestione delle buste paga per le piccole aziende grazie a potenti automazioni

Si occupa della compilazione delle dichiarazioni fiscali trimestrali e annuali, nonché della preparazione e dell'archiviazione di W-2 e 1099-NEC a fine anno

Monitoraggio delle ore dei dipendenti e calcolo accurato della retribuzione oraria grazie alla funzionalità/funzione di Eddy

Risparmiare tempo e prevenire la supervisione con messaggi automatizzati, pipeline personalizzabili e pubblicazione automatica di offerte di lavoro sulle principali bacheche di lavoro

Consentite ai dipendenti di visualizzare i loro saldi e di richiedere le ferie comodamente tramite app mobile

Limiti di Eddy

Necessita di un maggior numero di aggiornamenti sulle leggi del lavoro specifiche per ogni regione

Diversi utenti hanno riscontrato errori nel tentativo di caricare i documenti per i nuovi dipendenti

Un dipendente deve accettare l'invito per apparire nella scheda di onboarding

Prezzi di Eddy

Starter: $4/mese per persona

$4/mese per persona Crescita: $8/mese per persona

$8/mese per persona Premium: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Componenti aggiuntivi: Payroll: $6/persona Assunzione: $199/mese



Eddy valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (60+ recensioni)

4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

6. Trakstar

Fonte: Trakstar Trakstar è un software di valutazione delle prestazioni basato su cloud che incorpora quattro produttività complementari: gestione delle prestazioni, gestione dell'apprendimento, monitoraggio dei candidati e analisi della forza lavoro, in un'unica soluzione per lo sviluppo dei talenti.

Trakstar offre una funzionalità/funzione di valutazione a 360° che fornisce un feedback completo ai dipendenti e ne promuove la crescita in diverse aree. Inoltre, aiuta ad acquisire talenti competenti grazie alla sua funzionalità/funzione di Candidate Sourcing.

Le migliori funzionalità/funzione di Trakstar

Creazione di corsi online e moduli di formazione con la piattaforma di creazione di corsi eLearning di Trakstar Learn, facile da usare, per team ibridi, remoti e in presenza

Semplificare l'onboarding e il sourcing dei candidati e la condivisione delle offerte di lavoro sulle principali job board con Trakstar Hire_Traccia le prestazioni con _Trakstar Insights e favorisci il processo decisionale guidato dai dati per un miglioramento continuo

Automazioni nell'importazione delle informazioni sui candidati e nella collaborazione con i reclutatori esterni

Limiti di Trakstar

Diversi utenti hanno espresso il loro malcontento nei confronti delle capacità reportistiche della piattaforma, sostenendo che mancano di profondità e non rispondono adeguatamente alle loro esigenze

Non è in grado di gestire le valutazioni narrative al posto di quelle basate sulla valutazione

Manca di funzionalità di generazione automatizzata di reportistica

Prezzi di Trakstar

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trakstar

G2: 4.2/5 (450+ recensioni)

4.2/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (280+ recensioni)

7. Increspatura

Fonte: Increspatura Rippling è un software HCM basato su cloud che ottimizza i flussi di lavoro tra i reparti HR, IT e finanza sotto un unico tetto.

Il software HR è facile da usare, intuitivo e ricco di funzionalità/funzione, che vanno dalle buste paga ai sondaggi per i dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Accessomodelli HR personalizzabili progettati per le buste paga e altre attività HR essenziali

Gestite le complessità della gestione di una forza lavoro globale con funzionalità/funzione specializzate per le buste paga, le imposte e i requisiti di conformità localizzati

Utilizzate il costruttore di flussi di lavoro personalizzati per automatizzare qualsiasi processo manuale o per sincronizzare i dati su più sistemi contemporaneamente, senza l'uso di codice

Permettete ai dipendenti di timbrare il cartellino e ai datori di lavoro di rivedere e approvare le pause in tempo reale grazie a orari intelligenti

Implementare autorizzazioni e criteri basati sui ruoli e personalizzati in base alle esigenze dell'organizzazione, assicurando accessi e approvazioni personalizzati

Limiti del Rippling

Tempi di caricamento lunghi sui flussi di transizione

L'interfaccia utente deve essere più facile da usare

Necessità di integrazione della gestione IT

Prezzi di Rippling

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4,8/5 (2.270+ recensioni)

4,8/5 (2.270+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (3.030+ recensioni)

8. Gestione del capitale umano in cloud Oracle Fusion

Fonte: Oracle HCM L'offerta di Oracle Cloud HCM copre diverse aree, dalle risorse umane e la gestione delle attività alla gestione della forza lavoro, alle buste paga e alle analisi HCM.

Oracle garantisce la conformità agli standard legali e aziendali globali. Grazie alle opzioni self-service in sicurezza, i dipendenti possono gestire i dati personali, la PTO e le buste paga su richiesta.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle Fusion Cloud HCM

Garantire la conformità alle normative globali e alle esigenze specifiche del settore

Fornisce ai dipendenti portali self-service sicuri e in grado di rispondere ai dispositivi mobili per la gestione dei dati personali e delle attività essenziali

Gestire gli accordi di settore, sindacali e contrattuali con flussi di lavoro guidati da regole

Sfruttare l'analisi predittiva per identificare e trattenere i migliori talenti valutando il loro rischio di abbandono

Utilizzare algoritmi di IA per rilevare anomalie come dipendenti fantasma e modifiche non autorizzate alle buste paga

Limiti di Oracle Fusion Cloud HCM

Impossibilità di scaricare in blocco CV o candidature

Un sistema di navigazione non ottimale che utilizza troppi click

Le prestazioni del software possono degradarsi e diventare lente quando viene utilizzato da più utenti contemporaneamente

Il prezzo può essere costoso per le piccole aziende

Prezzi di Oracle Fusion Cloud HCM

Help Desk: $4 per dipendente al mese

$4 per dipendente al mese Talent Management: $10 per dipendente al mese

$10 per dipendente al mese Global HR: $15 per dipendente al mese

Valutazioni e recensioni su Oracle Fusion Cloud HCM

G2: 3.5/5 (520+ recensioni)

3.5/5 (520+ recensioni) Capterra: 4/5 (oltre 60 recensioni)

9. Paycor HCM

Fonte: Paycor Paycor HCM è un sistema all-in-one per le risorse umane, le paghe, l'acquisizione e la gestione dei talenti. Il software HCM può essere facilmente adattato e configurato per diversi settori, come quello sanitario, manifatturiero, della ristorazione e dei servizi professionali.

Paycor presenta anche funzionalità/funzioni fiscali e di conformità, sistemi di eliminazione degli errori e altre caratteristiche di spicco.

Le migliori funzionalità/funzione di Paycor HCM

Opzioni di pagamento uniche come On Demand Pay, Paycor Wallet e altro ancora

Semplificare l'elaborazione delle buste paga con la funzionalità Automazioni, che automatizza i pagamenti in base a calendari specifici

Automazioni per il talent-sourcing, il reclutamento e l'onboarding

Ricevere avvisi in tempo reale su ID e indirizzi mancanti o non validi direttamente sulla dashboard

Gestire in modo efficiente i talenti con sistemi dedicati allo sviluppo dei talenti, alla gestione delle carriere e al piano retributivo

Accedere comodamente alle informazioni su stipendio e benefit, alle richieste di ferie, agli aggiornamenti dei dati personali e altro ancora utilizzando l'app mobile Paycor

Limiti di Paycor HCM

Servizio clienti personalizzato

Deve essere migliorata la correzione dei bug prima della release

La reportistica è poco intuitiva

Prezzi di Paycor HCM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Paycor HCM

G2: 4/5 (700+ recensioni)

4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (2.760+ recensioni)

10. Gestione del capitale umano Workday

Fonte: Giorno lavorativo Workday è un software CRM di livello aziendale che integra i processi finanziari con le risorse umane, i piani e le analisi. Offre quindi una soluzione completa per la gestione della forza lavoro.

Con Workday IA al centro, è una suite intelligente e flessibile di applicazioni HR che lavorano meglio insieme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workday HCM

Integrazione nativa con Workday Skills Cloud, uno strumento basato sull'IA che consente ai leader di creare strategie agili

Sfruttare l'analitica aumentata per ottenere informazioni approfondite sulle prestazioni della forza lavoro tramite dashboard di facile comprensione

Utilizzare il benchmarking della concorrenza e la reportistica self-service per identificare più rapidamente le opportunità

Integrazione rapida con l'ecosistema IT esistente grazie a migliaia di API pubbliche e a un marketplace

Limiti di Workday HCM

La funzione di reportistica ha una curva di apprendimento ripida e può confondere i nuovi utenti

I ruoli di Workday devono essere più personalizzabili

L'opzione di ricerca globale non è la migliore

Prezzi di Workday HCM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Workday HCM

G2: 4/5 (oltre 1.300 recensioni)

4/5 (oltre 1.300 recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.330+ recensioni)

Scegliere il miglior software HCM per la vostra azienda

Ogni software HCM di questo elenco offre qualcosa di nuovo e unico. Tutti sono specializzati in una particolare nicchia. Pertanto, se avete bisogno di funzioni specifiche di una nicchia, scegliete il software più adatto a voi.

Tuttavia, se siete ancora indecisi su quale software di gestione del capitale umano scegliere, optate per quello che Da fare tutto: ClickUp. Software per le risorse umane ClickUp vi offre il meglio di tutti i mondi. Una piattaforma HCM di prim'ordine per aiutare il vostro dipartimento HR a creare e mantenere efficienti i flussi di lavoro per tutti i processi di gestione delle persone attraverso il ciclo di vita dei dipendenti.

E un software di gestione delle risorse e dei progetti con un'interfaccia user-friendly in grado di gestire ogni esigenza aziendale.

Cosa state aspettando? Provate ClickUp gratuitamente ora!