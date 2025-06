Il manuale definitivo di galateo delle email per i professionisti

Viviamo in un'epoca in cui gran parte della nostra comunicazione avviene attraverso canali digitali, in particolare le email. Nonostante l'emergere di numerose alternative alle email, queste ultime rimangono un pilastro della comunicazione professionale. Hanno il potere di trasmettere molto più delle nostre intenzioni: dimostrano la nostra professionalità e attenzione ai dettagli.

Che si tratti di inviare una candidatura di lavoro, coordinare un progetto o semplicemente contattare un collega, il modo in cui si compone un'email può influire in modo significativo sulla risposta che si riceve. Rinfrescare le proprie conoscenze in materia di galateo delle email garantisce che le email siano educate e professionali e vengano ricevute bene.

In questa guida discuteremo 20 linee guida essenziali per comporre rapidamente email professionali.

Comprendere il galateo delle email

Il galateo dell'email è un insieme di linee guida sociali che si dovrebbero seguire quando si scrive o si risponde a un'email. Indica come interagire tramite email per garantire una comunicazione chiara, concisa e rispettosa.

Ti chiedi perché questo sia importante quando, in fin dei conti, l'email è solo uno strumento di comunicazione? Beh, uno dei motivi è che le parole scritte non sono accompagnate da segnali non verbali. L'assenza di espressioni facciali e toni di voce rende incredibilmente facile per le persone fraintendere il tono del messaggio. Quindi, quando segui queste linee guida, garantisci che la tua comunicazione sia educata e chiara.

Ecco alcuni altri motivi per cui è importante seguire il galateo delle email:

La prima impressione è importante: Il modo in cui scrivi le email spesso è la prima impressione che gli altri hanno della tua professionalità e attenzione ai dettagli

Chiarezza ed efficienza: Un corretto galateo delle email garantisce che il vostro messaggio sia chiaro, riducendo la possibilità di fraintendimenti e la necessità di email di follow-up

Professionalità: rispettare il galateo delle email riflette la tua professionalità. Dimostra che rispetti il tempo del destinatario e comprendi le norme della comunicazione professionale

Comunicazione efficace: email ben strutturate, educate e prive di errori migliorano l'efficacia della comunicazione. Ciò è particolarmente importante in un ambiente professionale in cui la comunicazione errata può portare a confusione e inefficienze

Seguendo il galateo delle email, potrai costruire relazioni durature, comunicare chiaramente le tue intenzioni e assicurarti che tutti siano sulla stessa pagina.

20 consigli e best practice per un'email corretta

Ora che conosci l'importanza del galateo delle email, vediamo i 20 consigli e le best practice da tenere a mente quando scrivi un'email:

1. Saluta come un professionista

Iniziare la tua email con un saluto cortese imposta un tono professionale e mostra rispetto per il destinatario. Il tipo di saluto che usi dovrebbe essere appropriato al livello di formalità della tua relazione con il destinatario e al contesto della comunicazione.

Quindi, usare "hey there" con un client o un supervisore sarebbe inappropriato. Allo stesso modo, usare "Dear " risulterebbe eccessivamente formale se si sta inviando un'email a un amico.

Ecco alcuni saluti informali che puoi usare nelle email informali:

Ciao

Ciao

Ehi,

Ciao

Per comunicazioni formali o quando si scrive a qualcuno per la prima volta, è possibile utilizzare questi saluti:

Gentile

Buongiorno/Buonasera

Gentile

Evita di usare saluti troppo informali come "Ehi!" o impersonali come "A chi di competenza". Inoltre, evita di saltare il saluto, perché passare direttamente al contenuto può sembrare brusco o scortese. Prendersi un momento per rivolgersi correttamente al destinatario può fare una grande differenza nel modo in cui viene ricevuta la tua email.

2. Chiudete con stile

Concludere la tua email con una formula di chiusura adeguata è importante tanto quanto iniziare con un saluto. Una formula di chiusura corretta fornisce una conclusione chiara alla tua email e lascia un'impressione finale di professionalità.

Formule di chiusura che puoi utilizzare nelle email formali:

Cordiali saluti

Cordiali saluti

Buona giornata

Grazie

Le chiusure per un'email più informale includono:

Migliore

Saluti

Grazie

Buona

A presto!

Cordiali saluti

Dopo la firma, non dimenticare di includere il tuo nome.

Evita di usare formule di chiusura come Xoxo (troppo intime), rispettosamente o cordiali saluti (troppo antiquate) o semplicemente il tuo nome (troppo brusco).

Per una comunicazione professionale, consigliamo anche di aggiungere una firma email che fornisca al lettore tutte le tue informazioni di contatto e dia alla tua email un aspetto più curato.

3. Scrivi un oggetto efficace

Immagina di ricevere due email. L'oggetto della prima email è "riunione", mentre quello della seconda è "Progetto X: riunione del team il 15 luglio alle 10:00"

Quale dei due controllate per primo?

Il primo oggetto è breve, vago e non dice nulla sul contenuto dell'email. Il secondo oggetto, invece, è breve e descrittivo e permette di capire in modo conciso di cosa tratta l'email.

Oggetti chiari e pertinenti aiutano il destinatario a dare priorità alla tua email e garantiscono che il tuo messaggio riceva l'attenzione necessaria.

Quando scrivi l'oggetto, assicurati che sia conciso, descrittivo e attuabile. Consideralo come il titolo della tua email: deve attirare l'attenzione e fornire un contesto. Evita di usare maiuscole, punteggiatura eccessiva o termini troppo generici che non trasmettono la natura specifica della tua email.

4. Siate chiari ma esaustivi

L'email ideale raggiunge un equilibrio tra concisione ed esaustività. La concisione consiste nell'andare dritti al punto ed evitare fronzoli. L'esaustività, invece, garantisce che tutti i dettagli essenziali siano coperti.

Ad esempio:

Questo è prolisso: Le scrivo per informarla che ho completato il rapporto ed è pronto per essere revisionato. Se ha domande o necessita di ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi

Questo è conciso: Il rapporto è completo e pronto per la revisione. Fatemi sapere se avete bisogno di ulteriori informazioni

Quando scrivi la tua email, usa paragrafi brevi per suddividere le informazioni importanti e renderle facili da leggere. Evita frasi lunghe e sconnesse, non girare intorno alle cose. Detto questo, assicurati di fornire tutti i dettagli e il contesto necessari per evitare scambi di email.

Genera, riepiloga/riassumi, correggi, migliora e traduci i tuoi report, email e chat con ClickUp Brain's AI Writer for WorkTM

5. Usare la punteggiatura in modo appropriato

Una punteggiatura corretta migliora la leggibilità della tua email e la rende facile da capire. Aiuta a trasmettere chiaramente il tuo messaggio ed evita fraintendimenti.

Usa la giusta quantità di punteggiatura senza abusarne o abusarne. Ad esempio, alcune persone tendono a usare molti punti esclamativi, che possono risultare eccessivamente emotivi durante una comunicazione formale.

Ecco alcune regole da tenere a mente:

Assicurati che ogni riga termini con un segno di punteggiatura finale

Non aggiungere troppi punti interrogativi (o esclamativi) a un'email. Se hai molte domande, prova a riformularne alcune in modo diverso

Usa sempre una virgola per separare gli elementi di un elenco e prima di una congiunzione coordinante che collega due proposizioni indipendenti

Aggiungi una virgola per punteggiare il tuo saluto

6. La grammatica è fondamentale

La grammatica non è importante quando si comunica in modo informale su Slack o WhatsApp. Tuttavia, le email funzionano in modo diverso. È fondamentale seguire le regole grammaticali di base come la concordanza tra soggetto e verbo, i pronomi corretti, i tempi verbali corretti e le maiuscole.

Quando si chatta, non si pensa alla differenza tra parole come "its/it's", "loose/lose", "I/me", "they're/their", ecc.

Ad esempio, scrivere "Esamineranno il loro rapporto" invece di "Esamineranno il rapporto" è destinato a creare confusione. Inoltre, non aiuta a fare una buona impressione.

Naturalmente, anche con tutte le regole, è naturale commettere errori a volte. In tal caso, prendete in considerazione l'utilizzo dell'IA nelle email o di strumenti di scrittura di email per scrivere messaggi privi di errori.

7. Rileggi la tua email

Un'estensione del punto precedente: rileggi sempre la tua email prima di inviarla. Ti aiuterà a individuare errori di ortografia, grammatica e punteggiatura che potrebbero esserti sfuggiti. Puoi anche utilizzare app per il controllo grammaticale.

Tuttavia, la correzione di bozze va oltre la semplice individuazione di errori di battitura. Comprende la verifica del flusso complessivo e della chiarezza dell'email. Assicurati che le frasi siano ben strutturate e che i concetti siano organizzati in modo logico. Puoi anche provare a leggere l'email ad alta voce per individuare eventuali frasi troppo lunghe.

Usa AI Writer for Work per modificare documenti, correggere, riepilogare/riassumere, tradurre e spiegare sia su Docs che su Blocco note in ClickUp Brain

8. Mantieni un tono professionale

Le email professionali e rispettose sono indispensabili in un contesto lavorativo. Il tono, il linguaggio e l'approccio generale devono riflettere cortesia e considerazione nei confronti del destinatario. Ad esempio,

❌"Ehi, ho bisogno di quel rapporto al più presto. Grazie." Questo non è né professionale né rispettoso

✅"Ciao John, per favore inviami il rapporto completato entro la fine della giornata. Grazie." Questo è professionale, chiaro e cortese

Evita di usare slang o un linguaggio troppo informale: assicurati che il destinatario non trovi la tua comunicazione confusa. Includi un oggetto, un saluto e una chiusura adeguati. Suddividi il contenuto in paragrafi per migliorarne la leggibilità.

9. Usate le emoji con moderazione

Gli emoji possono aggiungere un tocco personale alle tue email e renderle più amichevoli. Tuttavia, dovrebbero sempre essere usati con parsimonia e solo in contesti appropriati.

In contesti professionali, è meglio usare le emoji solo se conosci bene il destinatario e sei sicuro che saranno recepite positivamente. In caso di dubbio, è più sicuro ometterle del tutto.

Se hai intenzione di utilizzare le emoji, assicurati di bilanciarne l'uso. Inoltre, assicurati di evitare qualsiasi passo falso culturale nella scelta di un'emoji. Ad esempio, alcuni gesti che consideriamo normali potrebbero essere altamente irrispettosi in altre culture.

Ecco un'email in cui l'uso di un'emoji alla fine può essere appropriato: "Ciao John, volevo solo controllare il rapporto. Spero che tu stia passando una buona giornata! 🙂"

L'uso eccessivo delle emoji non è professionale: "Ci vediamo domani di buon'ora! 🙂🙂✨✨"

10. Contrassegna gli allegati

Quando includi allegati nella tua email, menzionali nel corpo del messaggio e assicurati che siano denominati correttamente. Questo aiuta il destinatario a comprenderne la rilevanza. Valuta la possibilità di aggiungere una semplice frase come "In allegato troverai il rapporto. "

È anche possibile aggiungere una descrizione più dettagliata, se pertinente. Ad esempio: "In allegato troverete il rapporto commerciale del secondo trimestre. Esso include gli ultimi dati commerciali e l'analisi delle prestazioni. Non esitate a contattarmi per ulteriori informazioni"

11. Aspetta 24 ore prima di dare seguito

La pazienza è una virtù nella comunicazione via email. Pertanto, concedi al destinatario almeno 24 ore per rispondere prima di inviare un'email di follow-up. Naturalmente, il tempo giusto per il follow-up varia a seconda dell'urgenza della situazione e della tua relazione con il destinatario.

Inoltre, quando dai seguito, sii cortese e premuroso. Puoi riconoscere che potrebbero essere occupati. Se si tratta di una questione urgente, puoi menzionare l'urgenza in modo cortese.

Ad esempio: "Ciao Sarah, volevo dare seguito alla mia precedente email riguardante la nostra riunione. Potresti confermarmi la tua disponibilità? Dobbiamo finalizzare il programma entro domani. Grazie!"

💡 Suggerimento: Hai difficoltà a ricordare quando dare seguito a qualcosa e con chi? Imposta dei promemoria all'interno di ClickUp per non dimenticare mai più un messaggio importante

12. Rispondere in tempo

La maggior parte di noi ha un'agenda molto fitta, che rende difficile rispondere rapidamente alle email. Tuttavia, cerca di rispondere alle email dei tuoi colleghi entro 24 ore.

Se l'email proviene da una persona sconosciuta o da un contatto esterno e non è urgente, puoi prenderti un paio di giorni per rispondere. Se è contrassegnata come urgente, cerca di rispondere il più rapidamente possibile.

Risposte tempestive dimostrano professionalità e rispetto nei confronti del mittente. Se hai bisogno di più tempo per fornire una risposta esauriente, un'email di conferma rapida può tenere informato il mittente originale e assicurargli che la sua email è stata ricevuta e che verrà presa in carico.

Puoi programmare le tue email utilizzando soluzioni di gestione della posta elettronica per rispondere tempestivamente. Puoi anche creare modelli di email per velocizzare il processo di risposta.

Bonus: impara a creare modelli di email in Gmail con la nostra guida completa!

13. Usare correttamente CC e BCC

Utilizzate le funzioni CC (copia carbone) e BCC (copia nascosta) con attenzione e nelle situazioni appropriate.

Dovresti usare CC per includere persone che devono essere a conoscenza del contenuto dell'email ma che non sono i destinatari principali. In questo modo tutti saranno informati senza dover intraprendere alcuna azione.

D'altra parte, usa BCC quando invii email a un gruppo numeroso di persone che devono essere informate ma non hanno necessariamente bisogno di vedere gli indirizzi email degli altri, come nel caso di un annuncio aziendale o quando la privacy è importante.

14. Usate con cautela la funzione "rispondi a tutti"

A chi piace vedere la finestra In arrivo piena di email che non lo riguardano? A nessuno!

Per molti di noi, cercare di mantenere la finestra In arrivo vuota e ordinata significa eliminare le email copiate inutilmente.

Ecco perché dovresti usare la funzionalità/funzione "rispondi a tutti" con giudizio ed evitare di creare confusione. Prima di cliccare su "rispondi a tutti", valuta se tutti i destinatari hanno bisogno di vedere la tua risposta. Se la tua risposta è rilevante solo per una o due persone, rispondi direttamente a loro.

15. Imposta un messaggio di fuori sede

Ottieni messaggi di fuori sede personalizzati e immediati utilizzando ClickUp Brain

Una delle migliori strategie di gestione delle email è l'impostazione dei messaggi di fuori sede. Se sei assente e non sei in grado di rispondere alle email, imposta una risposta automatica per informare i mittenti della tua assenza e fornire loro contatti alternativi, se necessario.

Considera l'opportunità di includere dettagli quali:

Date o durata della tua assenza

Una persona alternativa da contattare per lavori urgenti

Non dimenticare di informare la persona che stai inserendo nell'elenco nel tuo messaggio di fuori sede.

16. Mantieni un tono neutro o positivo

Trovare il tono giusto in un'email può essere difficile. Tuttavia, può influire in modo significativo sul modo in cui il tuo messaggio viene ricevuto. Usa un tono appropriato allo scopo dell'email e alla tua relazione con il destinatario.

Ecco alcune cose da tenere a mente:

Evita parole negative come errori, fallimento, problemi, ecc.

Usa pochi o nessun aggettivo, compresi davvero, altamente, profondamente, ecc.

Evita di inviare messaggi troppo bruschi o eccessivamente informali

In caso di dubbio, segui l'esempio del destinatario. Se scrive in modo informale e fa conversazione, fai lo stesso. Se è diretto, mantieni brevi anche i tuoi messaggi.

Se decidete di utilizzare l'IA per scrivere la vostra email, utilizzatene una che vi permetta di impostare il tono prima di creare l'email.

ClickUp Brain ti consente di impostare il tono delle tue email

17. Ricontrolla i destinatari

Prima di inviare la tua email, controlla sempre di aver inserito l'indirizzo corretto del destinatario. L'invio di email alla persona sbagliata può portare a comunicazioni errate o alla violazione della riservatezza, soprattutto se l'email contiene informazioni sensibili.

Inoltre, se stai rispondendo a un'email, assicurati che sia indirizzata alla finestra In arrivo del destinatario desiderato e non a un intero gruppo.

18. Usate l'umorismo con moderazione

Proprio come il tono, anche l'umorismo può essere difficile da usare nelle email. In assenza di segnali non verbali, non c'è alcuna garanzia che il destinatario capisca la tua battuta.

Inoltre, l'umorismo è altamente soggettivo. Quindi, ciò che può sembrare divertente a te potrebbe essere frainteso o persino offensivo per qualcun altro.

Ecco perché è meglio non utilizzarle nella comunicazione professionale, a meno che non si conosca bene il destinatario e si sia certi che apprezzerà il vostro umorismo.

19. Utilizza font e formati standard

L'uso di font appariscenti, colori e formattazioni extra può sembrare un ottimo modo per distinguere la tua email dalle altre, ma può avere risultati disastrosi.

Immaginate di ricevere un'email scritta in Comic Sans ed evidenziata in blu. Riterreste il mittente una persona professionale? Probabilmente no.

Ecco perché è sempre meglio attenersi a un font e a una formattazione standard. Non usare il grassetto, il corsivo o colori diversi per far risaltare la tua email. Mantienila pulita e coerente per migliorarne la leggibilità.

20. Conosci il tuo pubblico

Infine, scrivi per il tuo pubblico. Se stai inviando un'email ai tuoi colleghi, adatta il linguaggio in base al loro livello di familiarità, al loro ruolo e al contesto.

Ad esempio, quando invii un'email a un pubblico tecnico, puoi dire:

"Le metriche delle prestazioni del secondo trimestre indicano un aumento del 15% del tempo di attività dei server grazie al recente aggiornamento dell'infrastruttura."

Ma se devi dire la stessa cosa a un pubblico non tecnico, sarà più efficace dire:

"Il recente aggiornamento della nostra infrastruttura ha migliorato l'affidabilità dei server, con un conseguente minor numero di tempi di inattività."

Comprendere il tuo pubblico ti aiuta a creare un messaggio pertinente e comprensibile per loro.

Migliorare la comunicazione del team con Clickup e l'email

Lavori su più progetti distribuiti tra vari clienti? Dall'affrontare aggiornamenti di progetti disparati al rispondere a diversi membri del team e risolvere query, la tua finestra In arrivo può facilmente trasformarsi in un caos totale e il tuo galateo delle email può risentirne.

È qui che gli strumenti di gestione della finestra In arrivo e il project management delle email possono aiutarti. Trasformano la tua finestra In arrivo in un'area di lavoro collaborativa dove puoi gestire facilmente più progetti.

ClickUp è uno strumento di comunicazione e produttività email che ti aiuterà a perfezionare l'arte della gestione della finestra In arrivo. Le funzionalità di Email Project Management di ClickUp ti consentono di creare progetti illimitati, monitorare la produttività del team e seguire il galateo delle email.

Invia email senza uscire da ClickUp

Funzionalità come oltre 50 ricette di automazione delle attività, visualizzazioni personalizzabili, integrazioni di terze parti, scorciatoie da tastiera, modelli e altro ancora rendono ClickUp ideale per la gestione delle attività via email.

Max Segal, responsabile dei sistemi informatici e informatici, ha detto questo su ClickUp:

La creazione automatizzata di attività dagli indirizzi email delle cartelle e l'integrazione con Slack aziendale hanno fatto un'enorme differenza nell'efficienza del flusso di lavoro!

La creazione automatizzata di attività dagli indirizzi email delle cartelle e l'integrazione con Slack aziendale hanno fatto un'enorme differenza nell'efficienza del flusso di lavoro!

Ecco come puoi utilizzare ClickUp per ottenere gli stessi risultati sul posto di lavoro:

Integrazione con Gmail e Outlook

Integra ClickUp con l'email per creare attività

L'integrazione di ClickUp con Gmail consente la sincronizzazione automatica tra le due piattaforme. Puoi trasformare automaticamente le email in Gmail in nuove attività in ClickUp. Puoi anche allegare email alle attività, caricare allegati email e molto altro ancora.

L'integrazione di ClickUp con Outlook offre funzionalità simili, tra cui la creazione automatica di attività dalle email.

Invia email da ClickUp

ClickUp ti consente di inviare email e rispondere ai messaggi direttamente dalla piattaforma. Puoi aggiungere allegati, collegare email ad attività, taggare il tuo team per assicurarti che tutti siano aggiornati e persino rispondere alle notifiche.

Utilizzando le attività di ClickUp, puoi anche collegare le email ricevute agli elementi di lavoro e impostare l'automazione delle email per campagne di gocciolamento o newsletter.

L'estensione Chrome consente di creare attività dalle email e persino di allegare email alle attività.

ClickUp ti consente di inviare e rispondere ai commenti sulle attività direttamente dalla finestra In arrivo. Puoi aggiungere allegati e assicurarti che tutte le conversazioni relative a un'attività specifica siano nello stesso posto.

Modelli

Scarica questo modello Utilizza il modello di email marketing di ClickUp per comunicare in modo efficace con i clienti

ClickUp offre un'ampia varietà di modelli predefiniti per semplificare la gestione delle email. Il modello Email Marketing di ClickUp ti consente di pianificare campagne, programmare messaggi, monitorare le metriche di esito positivo, automatizzare le email con trigger e inviare email mirate ogni volta che è necessario.

Scrivere e modificare email

ClickUp Brain è un potente assistente IA che ti consente di scrivere email all'istante. Puoi utilizzarlo per scrivere contenuti specifici per il ruolo, impostare un tono professionale, aggiungere punti di discussione principali e impostare un programma. Puoi anche utilizzare AI Writer di ClickUp Brain per migliorare la tua scrittura, correggere errori ortografici o grammaticali, allungare o accorciare il testo o semplificarlo.

Padroneggiare il galateo delle email per un esito positivo nella vita professionale con ClickUp

Padroneggiare il galateo delle email è essenziale per creare interazioni chiare, rispettose ed efficaci. Dalla correzione del messaggio all'impostazione di un tono rispettoso, il galateo delle email gioca un ruolo cruciale nel modo in cui le tue email vengono percepite e ricevono risposta.

L'utilizzo di strumenti come ClickUp può semplificare la gestione delle email e garantire l'organizzazione, il rispetto delle scadenze e una comunicazione chiara e precisa. Dalla creazione di modelli e l'automazione dei follow-up alla correzione delle email e alla creazione di attività da esse, ClickUp ti consente di fare questo e molto altro ancora.

Scopri tutte le funzionalità di ClickUp con un account gratuito. Registrati oggi stesso!