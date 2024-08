ClickUp vs. Miro: Quale strumento per lavagne bianche scegliere nel 2024?

Se state ancora scarabocchiando le vostre idee su una lavagna fisica, vi state perdendo la comodità e la facilità di quelle virtuali.

Le vecchie lavagne sono utili, ma hanno uno spazio limitato. È facile perdere le idee sulle lavagne durante il brainstorming. Inoltre, non funzionano quando si ha una forza lavoro remota. Le lavagne virtuali risolvono questi problemi e offrono più funzioni. Aiutano voi e il vostro team a collaborare, a fare brainstorming e a dare una rappresentazione visiva ai vostri pensieri.

Ma con così tanti strumenti per lavagne virtuali in circolazione, è piuttosto difficile scegliere lo strumento perfetto che soddisfi (o superi) le vostre esigenze e aspettative. È proprio qui che possiamo aiutarvi!

In questo blog esploreremo due popolari strumenti per lavagne bianche: ClickUp e Miro. Ne evidenzieremo le caratteristiche, le differenze, i prezzi e altri dettagli per aiutarvi a prendere una decisione informata.

**Che cos'è ClickUp?

sostituite più applicazioni con ClickUp, uno strumento di produttività e collaborazione all-in-one

ClickUp è una piattaforma di produttività unica, progettata per potenziare la collaborazione tra i team e gestire più progetti con facilità.

Aiuta a semplificare i flussi di lavoro fornendo uno spazio centralizzato per tutte le attività e le risorse relative al progetto, come il brainstorming di idee, la creazione di attività, documenti e presentazioni, il monitoraggio dei progressi del progetto, la gestione degli obiettivi del progetto e altro ancora.

Lo spazio di lavoro connesso di ClickUp semplifica i piani di progetto complessi, consentendo ai team di collaborare in tempo reale, di mantenere la visibilità del progetto e di mantenere tutti allineati sugli obiettivi del progetto.

Oltre alle funzionalità di collaborazione e di gestione del flusso di lavoro, ClickUp fornisce funzionalità pronte all'uso modelli di lavagne bianche per la pianificazione e l'ideazione, che vi permettono di lavorare subito. Queste e altre caratteristiche lo rendono uno strumento ideale per il brainstorming, la collaborazione e altro ancora.

Continuate a leggere per scoprire le caratteristiche di ClickUp che lo rendono uno strumento perfetto per la lavagna e un solido software di gestione dei progetti.

Caratteristiche di ClickUp

ClickUp, come software di collaborazione visiva con funzionalità di gestione dei progetti, è adatto a molte organizzazioni con team di dimensioni ed esigenze diverse. Ecco alcune delle sue caratteristiche migliori.

Funzione #1: visualizzazione

Visualizzate le vostre idee di progetto, i flussi di lavoro e i processi utilizzando Mappe mentali ClickUp . Create processi a tappe, collegate attività e gestitele facilmente con un'interfaccia drag-and-drop senza passare ad altre visualizzazioni.

generare mappe mentali personalizzate con ClickUp per pianificare le idee e tracciare i flussi di lavoro_

È inoltre possibile condividere le mappe mentali con i team all'interno del proprio spazio di lavoro e collegarle a commenti e documenti specifici per comprendere meglio le attività.

Funzione #2: Brainstorming e collaborazione Lavagne ClickUp semplificano la conversione delle idee in azioni. Offrono agli utenti la tela perfetta per collaborare e ideare in tempo reale, aggiungere note, immagini e link, collegare più elementi, costruire roadmap, flussi di lavoro e altro ancora per visualizzare i concetti e stimolare la creatività.

pianifica ed esegui le tue idee con le lavagne ClickUp Whiteboard

Oltre all'ideazione e alla pianificazione, è possibile eseguire rapidamente le idee creando attività dalle lavagne. Aggiungete documenti, link e immagini alle attività per fornire al vostro team un contesto più ampio.

Feature #3: Efficienza con creatività

ClickUp offre una vasta libreria di oltre 1000 modelli per aiutarvi a lavorare in modo più rapido ed efficiente. Ci sono diverse categorie di ClickUp Templates come il marketing, la gestione dei progetti, le operazioni, la creatività e il design, ecc. Inoltre, è possibile creare modelli personalizzati per le cose che si devono fare di frequente, per evitare di creare tutto da zero nel prossimo progetto.

Brainstorming e cattura delle idee tra i vari team in una vista unificata con il modello di Brainstorm retrospettivo di ClickUp Sprint

Ad esempio, il modello Modello di retrospettiva Brainstorm di ClickUp Sprint semplifica la revisione e l'analisi degli sprint del progetto per garantire che tutto sia in regola. Questo modello di Whiteboard vi aiuta a fare un brainstorming di idee per migliorare i risultati degli sprint, a identificare le tendenze delle prestazioni su più sprint e a tracciare i progressi per garantire la produttività del team. È inoltre possibile individuare i problemi che influiscono sulle prestazioni del team e affrontarli immediatamente. Provatelo per il vostro prossimo retro! Scarica questo modello

Prezzi clickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per ogni membro del Workspace

**Che cos'è Miro?

via Miro Miro è un'immagine digitale per la gestione dei progetti che consente ai team di cervellare idee e collaborare visivamente. Fornisce uno spazio di lavoro in cui i team possono pianificare e strategizzare progetti, definire obiettivi e dipendenze, visualizzare dati e creare flussi di lavoro.

La piattaforma offre diversi strumenti ed elementi visivi che consentono di creare diagrammi di flusso, mappe mentali e diagrammi per le sessioni di brainstorming. Miro funziona perfettamente con ClickUp che consente di trasformare i diagrammi di flusso e i diagrammi di Miro in Attività ClickUp per tenere tutto organizzato e accessibile in un unico posto.

Caratteristiche di Miro

Miro è una piattaforma di collaborazione digitale che consente ai team di fare brainstorming, progettare e pianificare progetti insieme. Miro offre diverse funzionalità nei suoi vari piani tariffari. Eccone alcune.

Funzione #1: Brainstorming e collaborazione

lavagna online via *[_Miro](https://miro.com/whiteboard/)* Miro offre ai team uno spazio condiviso per collaborare e visualizzare idee complesse utilizzando note adesive, display interattivi, diagrammi, immagini, GIF, fogli di calcolo e documenti. La lavagna Miro è una tela infinita che consente ai team di collaborare senza limitazioni di spazio. Inoltre, Miro converte le lavagne fisiche e gli appunti scritti a mano in schede Jira o tabelle CSV online.

Funzione #2: visualizzazione

mappa mentale via *[_Miro](https://miro.com/templates/mind-map/)* Il creatore di mappe mentali e lo strumento wireframe di Miro consentono ai team di tracciare idee utilizzando diagrammi di flusso e immagini e di creare prototipi per le schermate dei prodotti e le pagine dei siti web. Appuntate le idee su note adesive, mappate i flussi di utenti e collaborate con i team per creare wireframe e mappe mentali. È possibile condividerli con le parti interessate e iterare in base al feedback.

Caratteristica #3: Efficienza con creatività

Miro offre una libreria di modelli già pronti per standardizzare i processi e aiutare i team a collaborare in modo efficiente. Dalle mappe mentali ai diagrammi di flusso, dal quadro Kanban ai modelli per le riunioni di team, Miro offre oltre 500 modelli in diverse categorie. È inoltre possibile creare modelli personalizzati e accedere ai modelli della community di Miro in Miroverse. Il Miroverse è un vasto archivio di modelli creati dagli utenti per settori e tipi di progetto specifici.

Prezzi di Miro

**Gratuito

Starter : $8/mese per membro

: $8/mese per membro Business : $16/mese per membro

: $16/mese per membro Impresa: Prezzi personalizzati

ClickUp Vs. Miro: Caratteristiche a confronto

La differenza principale tra ClickUp e Miro è che Miro offre una lavagna digitale dove i team possono progettare e costruire prodotti. ClickUp, invece, è uno strumento di produttività con una funzione di lavagna. Aiuta più persone a collaborare su un'unica piattaforma per ideare ed eseguire progetti complessi.

Lavagne personalizzabili

ClickUp

La lavagna di ClickUp consente di disegnare diagrammi di flusso, diagrammi e persino scarabocchi su una tela infinita. È inoltre possibile utilizzare forme e convertire testi e note adesive in attività. È una delle miglior software per lavagne bianche che offre anche la gestione delle attività e dei flussi di lavoro, la definizione degli obiettivi, la reportistica e l'analisi, ecc. In breve, ClickUp è un Alternativa a Miro che sostituisce le applicazioni scollegate con un'unica piattaforma.

Miro

Miro è una lavagna online e un software di collaborazione con funzioni quali videoconferenza e wireframing, adatto alle sessioni di brainstorming. Consente di memorizzare le idee utilizzando note adesive, disegni, forme, strumenti di diagramma e così via, in uno spazio centralizzato e personalizzabile.

Miro non offre la gestione delle attività, anche se è possibile esportare una lavagna Miro utilizzando strumenti come ClickUp, Jira e Trello per creare attività.

Vincitore di ClickUp vs. Miro Round 1

ClickUp è il chiaro vincitore perché consente di eseguire le idee direttamente dalle lavagne creando attività. È possibile organizzare le idee sulla lavagna e creare attività/sottoattività e flussi di lavoro.

Collaborazione in tempo reale

Create chat individuali e di gruppo con i compagni di squadra, condividete gli allegati e contestualizzate le conversazioni con ClickUp Chat View

ClickUp

Le solide funzioni di collaborazione di ClickUp sono incentrate sul brainstorming, la pianificazione e la gestione delle idee con l'aiuto di schede Kanban, diagrammi di Gantt, sottoattività, viste del calendario, dashboard personalizzabili e altri strumenti di gestione visiva dei progetti. La piattaforma offre una gamma più ampia di funzioni, come la chat integrata, l'editor di documenti, la condivisione e la registrazione dello schermo, il time-tracking e molto altro ancora per facilitare la collaborazione in tempo reale.

Miro

Miro enfatizza la collaborazione in tempo reale, la generazione di idee e l'innovazione. Offre strumenti come cursori condivisi, chat, videochiamate in-app, condivisione dello schermo, annotazioni, presentazioni interattive e così via, per migliorare la collaborazione e il feedback.

Ecco un esempio di Miro e ClickUp. Supponiamo che il vostro team stia lavorando a una campagna di marketing. Con ClickUp, possono collaborare per fare brainstorming, pianificare, gestire e monitorare il progetto utilizzando lavagne, roadmap, diagrammi di Gantt, attività, documenti, moduli di feedback, dashboard, approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale e altro ancora. Con il software Miro, possono utilizzare la tela digitale per dare vita alle loro idee e collaborare al brainstorming, alla pianificazione e all'iterazione. In breve, ClickUp può essere un'alternativa a Miro, ma Miro non può fare ciò che ClickUp può fare.

Vincitore di ClickUp vs. Miro Round 2

ClickUp è il vincitore perché offre funzioni di collaborazione più avanzate rispetto a Miro. Mentre Miro si concentra sulla collaborazione visiva, ClickUp consente di collaborare su attività di progetto, feedback, roadmap e altro ancora.

Mappe mentali

ClickUp

Le mappe mentali di ClickUp aiutano a organizzare, visualizzare, scomporre le idee, collegare i compiti e dare una struttura solida alla vostra visione. Consentono di aggiungere testo, forme, icone, immagini, link e allegati con una semplice funzionalità drag-and-drop. L'integrazione delle mappe mentali con l'intera suite di gestione dei progetti fa di ClickUp la soluzione ideale per la gestione dei progetti miglior software di mappatura mentale . È anche possibile condividerli tra documenti, commenti e attività, rendendoli facilmente accessibili all'interno dell'area di lavoro.

Miro

Le mappe mentali di Miro facilitano il brainstorming. Pur offrendo funzioni simili, le mappe mentali non sono un'alternativa alle mappe mentali di ClickUp. Si integrano con le funzioni limitate di Miro, come i modelli e le lavagne. È possibile condividere le mappe mentali tramite diversi siti web e strumenti come Notion, Teams e Confluence.

Vincitore di ClickUp vs. Miro Round 3

ClickUp vince perché le mappe mentali di ClickUp si integrano con tutte le funzioni della suite ClickUp, a differenza di Miro che ha integrazioni limitate.

Retrospettive

Gestite facilmente roadmap di prodotto, backlog, sprint, progettazione UX e molto altro con ClickUp

ClickUp

ClickUp offre uno spazio dedicato alle retrospettive degli sprint in cui i team possono aggiungere commenti e note, discutere i punti di azione e assegnarli ai membri del team attraverso le funzioni di gestione delle attività. La piattaforma offre inoltre modelli personalizzabili e esempi di retrospettiva di sprint che consentono ai team di collaborare, pensare in modo critico e migliorare gli sprint per ottenere risultati migliori. Inoltre, è possibile generare relazioni retrospettive di sprint con ClickUp Brain , l'assistente AI integrato, per evitare che gli errori si ripetano.

Miro

Le retrospettive di Miro sono più visive. È possibile eseguire retrospettive con i modelli di Miro per identificare ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato. Usare le lavagne bianche per creare idee retrospettive e i cluster di argomenti, categorizzando i problemi o i compiti per parola chiave, tag, colori, ecc. e condividendoli con i team per migliorare l'innovazione. Miro fornisce anche strumenti come timer e prompt per guidare il processo di retrospettiva.

Vincitore di ClickUp contro Miro Round 4

Le retrospettive di sprint dedicate di ClickUp vincono perché consentono ai team di collaborare, discutere, condividere ed eseguire gli elementi di azione, a differenza di Miro, che offre retrospettive più visive.

Assistente alimentato dall'IA

Usate ClickUp Brain per occuparvi di tutti i vostri compiti legati all'intelligenza artificiale, dalla scrittura al lavoro amministrativo

ClickUp

ClickUp Brain si integra nella piattaforma e può essere lanciato ovunque. Utilizzate la chat dell'intelligenza artificiale per ottenere risposte alle vostre domande relative a compiti, documenti o progetti. Automatizzate lavori come il riepilogo dei compiti, l'estrazione dei temi principali dai thread delle e-mail, la ricerca di approfondimenti chiave da documenti lunghi, la generazione di aggiornamenti del team, ecc. È anche possibile creare un'automazione personalizzata descrivendo i processi che si desidera attivare automaticamente.

Miro

Miro Assist, una nuova funzione di intelligenza artificiale in fase beta, funziona con i contenuti esistenti sulla vostra lavagna. L'intelligenza artificiale è in grado di estrarre informazioni dai risultati retrospettivi, di riassumere gli appunti, di individuare le tendenze e di raggruppare gli appunti in cluster. Può anche automatizzare la generazione di mappe mentali, diagrammi di sequenza, presentazioni ed elenchi di azioni.

Vincitore di ClickUp contro Miro 5

ClickUp Brain è il chiaro vincitore in quanto è più ricco di funzioni rispetto a Miro Assist. È possibile utilizzarlo ovunque all'interno di ClickUp per automatizzare i processi, scrivere documenti di progetto e porre domande relative al progetto. ClickUp Brain è un assistente AI completo per tutte le funzioni di ClickUp, mentre Miro AI si limita al brainstorming e alla collaborazione visiva all'interno di Miro stesso.

Prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

ClickUp

G2 : 4.7 su 5(9500 + recensioni)

: 4.7 su 5(9500 + recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (4000+ recensioni)

Miro

G2 : 4.8 su 5 (5600+ recensioni)

: 4.8 su 5 (5600+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (1500+ recensioni)

Confronti correlati

Oltre a questo confronto tra Miro e ClickUp, abbiamo confrontato Miro con altre piattaforme di collaborazione visiva molto diffuse. Scopriamo come Miro si confronta con ciascuna di esse:

Miro vs. Mural : Sia Miro che Mural si concentrano sul miglioramento della collaborazione di gruppo. Hanno molte somiglianze e solo poche differenze. Se siete alle prime armi con gli strumenti di collaborazione visiva, la scelta di Miro o Mural potrebbe risultare leggermente complicata

Miro vs. Notion : Se volete guidare una sessione di brainstorming di gruppo, Miro è lo strumento di collaborazione visiva di cui avete bisogno. Notion è uno strumento all-in-one per prendere appunti con collaborazione visiva, gestione di database e attività e una tela condivisa per esigenze personali e aziendali

Miro vs. Milanote : Per i progetti creativi, le schede visive e le moodboard di Milanote sono le migliori per l'ideazione e la collaborazione visiva. Miro è uno spazio di lavoro centralizzato per l'integrazione, la collaborazione e la gestione del lavoro

Miro vs. Jira : Miro è la scelta migliore se si vogliono organizzare sessioni di brainstorming efficienti con i team che collaborano alle idee. Jira è uno strumento di gestione dei progetti completo, con solide capacità di gestione delle attività

Miro vs. Jamboard : Mentre Miro offre funzioni complete e maggiori integrazioni con gli strumenti di produttività, il punto di forza di Jamboard è l'integrazione con Google Workspace. Tuttavia, con l'abbandono di Jamboard da parte di Google, non c'è più molta scelta.

Miro vs. Lucidchart : Miro è uno strumento di lavagna digitale che offre funzioni di collaborazione, mentre Lucidchart è prima di tutto uno strumento di diagramma. Con Lucidchart è possibile collegare le immagini ai dati in tempo reale, caratteristica che manca a Miro. Ma Miro offre una funzione di videoconferenza integrata che manca a Lucidchart

ClickUp Vs. Miro su Reddit

Abbiamo analizzato le discussioni su Reddit per scoprire cosa pensano gli utenti di Miro e ClickUp e abbiamo scoperto che gli utenti utilizzano entrambe le piattaforme per scopi specifici. Molti utenti sono d'accordo che ClickUp offre funzioni più robuste:

ClickUp è perfetto per la gestione delle attività, la centralizzazione delle attività, il monitoraggio delle ore e i rapporti sulle ore.

Redditor Altri utenti sono d'accordo che le lavagne Miro sono le migliori per visualizzare idee e compiti:

Miro serve solo a visualizzare come le attività dello sprint si incastrano tra loro.

Redditor

Nel complesso, entrambe le piattaforme Miro e ClickUp sono note agli utenti per le loro funzioni di visualizzazione e gestione delle attività. Mentre Miro è la scelta per le lavagne, ClickUp offre sia le funzioni di lavagna che di gestione delle attività, eliminando la necessità di strumenti diversi.

**Quale strumento per lavagne bianche regna sovrano?

Abbiamo esplorato due strumenti e abbiamo trovato quello che vince su tutti: ClickUp!

Nella battaglia ClickUp vs. Miro, ClickUp è la scelta ideale perché offre più di una semplice lavagna su un'unica piattaforma.

Sebbene Miro offra lavagne intuitive e facili da usare con diverse funzioni creative, non soddisfa i requisiti di gestione dei progetti. Aiuta solo gli utenti a visualizzare e organizzare le idee. Quindi, anche se gli utenti possono strutturare le loro idee su Miro, hanno bisogno di strumenti come ClickUp per pianificarle ed eseguirle perfettamente.

ClickUp offre un'unica soluzione in cui i team possono fare brainstorming, visualizzare e strutturare le idee, pianificare i progetti, eseguirli e seguirli fino alla consegna. Lo strumento di produttività di ClickUp con AI integrata ha tutto ciò che serve per lavorare in modo efficiente e accelerare le consegne. Lo strumento è dotato di funzionalità di scalabilità in grado di soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.

Volete sapere come? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!