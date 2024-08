Milanote Vs. Miro: Quale strumento è il migliore nel 2024?

Quando i team superano i confini fisici e abbracciano un modello di lavoro distribuito, la capacità di comunicare, ideare e risolvere i problemi visivamente diventa più di una preferenza, ma una necessità strategica.

Milanote e Miro sono i più diffusi software collaborativo che aiuta gli individui e i team a catturare idee e piani in modo visivo. È possibile utilizzarli per collaborare a progetti strategici piani di progetto e di promozione creativa, senza bisogno di trovarsi nella stessa stanza.

Sebbene entrambi gli strumenti abbiano funzionalità/funzione comparabili, uno di essi potrebbe adattarsi meglio alle vostre esigenze e preferenze, in dipendenza del vostro caso d'uso, del budget, della dimensione del vostro team, ecc.

Se avete difficoltà a decidere, leggete il nostro confronto dettagliato tra Miro e Milanote. Siamo certi che vi aiuterà a fare la scelta giusta molto più rapidamente.

Cos'è Milanote?

via Milanote Milanote è un sistema facile da usare e basato su cloud software di collaborazione visiva che include note, modelli e lavagne online . Anche i calendari e gli elementi grafici fanno parte del pacchetto. Consente ai singoli e ai team di collaborare e fornire feedback in tempo reale sui progetti creativi, in particolare quelli con una forte componente visiva.

Le bacheche di Milanote offrono un'area di lavoro visivamente piacevole e personalizzabile per pianificare i progetti. Il semplice sistema drag-and-drop permette di organizzare e regolare le bacheche a qualsiasi dimensione. È possibile riempire le lavagne con note, elenchi di cose da fare, immagini, video, schizzi e collegamenti.

È possibile condividere facilmente la lavagna con altri per progetti di collaborazione a distanza e ricevere feedback. Milanote accetta molti tipi di file, come JPG, PDF, documenti MS Word, fogli Excel e file di progettazione standard, consentendo un'agevole integrazione nel flusso di lavoro quotidiano.

Milanote si integra anche con i più diffusi strumenti di project management e di comunicazione, consentendo una collaborazione efficiente tra le varie piattaforme.

Funzionalità/funzione di Milanote

Esploriamo le funzionalità/funzione chiave di Milanote e vediamo perché piace ai team creativi.

1. Clipper web

via Milanote Milanote Web Clipper è un'estensione gratuita per il browser che consente di aggiungere immagini, video e testi direttamente alla propria bacheca da qualsiasi sito web. È anche possibile attivare una scorciatoia per il ritaglio del testo che appare ogni volta che si seleziona un blocco di testo con il pulsante Enable selected text pinner.

2. Modelli

via Milanote Non appena si crea una nuova bacheca, Milanote mette a disposizione una libreria di modelli preconfezionati in linea con le esigenze del progetto. Ci sono più di 30 temi, come Brief creativi, Piani di progetto, Fotografia e Game Design. Scegliendo uno dei temi, troverete una vasta matrice di modelli.

3. Prendere nota

via Milanote Milanote è un eccellente strumento di collaborazione visiva con un'interfaccia utente e una funzionalità di trascinamento. Consente di gestire più visualizzazioni, note, colonne, righe, video, file, collegamenti e attività su una tela virtuale infinita. Notifiche intelligenti, avvisi e opzioni di interazione con il team come i commenti elevano la qualità delle note e aumentano la produttività fornendo uno spazio condiviso per il brainstorming collaborativo.

Prezzi Milanote

Usate Milanote gratis

Paga per persona: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Aggiorna il tuo team (per 10 persone): $49/mese per utente (per 50 persone): $99/mese per utente

Cos'è Miro?

via Miro Miro è un versatile strumento di lavagna digitale e visiva che consente a un team di creare, pianificare e progettare la propria visione in tempo reale. Le lavagne virtuali di Miro sono ampie e collaborative e consentono di costruire sullo schermo qualsiasi cosa, da una mappa del percorso dell'utente a una roadmap completa del prodotto.

Dispone di funzionalità/funzioni complete come

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/13794/il-miglior-software-per-mappe-mentali/ mappa mentale /%href/

il calendario, la gestione integrata dei calendari e il supporto per la chattare nei processi standard di sviluppo dei prodotti. Le sue funzionalità di visualizzazione dei dati in tempo reale e di metodologia agile sono particolarmente utili per i team che vogliono gestire progetti grandi o piccoli.

Miro è ideale per i team di tutte le dimensioni nei settori dell'ingegneria, del marketing, dello sviluppo del prodotto, della progettazione dei processi, del design UX e di altri campi per migliorare la produttività. Con Miro, i team possono prendere decisioni e analizzare idee complesse in modo efficiente, grazie a una gestione visiva del flusso di lavoro di altissimo livello.

Funzionalità/funzione di Miro

Miro offre diverse funzionalità/funzione per migliorare la collaborazione, il brainstorming e la comunicazione visiva sia nel piano Free che in quello per team. Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave di Miro.

1. Mappe mentali

via Miro La funzionalità mappe mentali di Miro consente di organizzare facilmente le idee e visualizzare problemi complessi. È anche possibile utilizzare Miro Assist, dotato di IA, per creare automaticamente mappe mentali per le nuove idee.

Lo strumento vi aiuta a presentarle nel modo che preferite, a condividerle su più siti web e a utilizzare la tela infinita per non avere limiti alle vostre idee.

2. Riunioni intelligenti

via Miro Grazie ai formati di riunione comuni, agli sprint di progettazione, ai modelli personalizzabili e agli schemi di riunione automatizzati, è possibile creare rapidamente un'agenda per le sessioni di collaborazione. Con Smart Meetings è possibile gestire l'intera azienda attraverso riunioni online e mantenere una suite d'ufficio online sicura.

3. Modalità privata

via Miro Gli utenti in modalità privata con accesso alla modifica possono aggiungere e modificare le note adesive alle lavagne online di Miro. Le modifiche vengono tenute nascoste finché non si disattiva la modalità privata. La modalità privata consente agli utenti di coeditare i documenti e di scegliere di rimanere anonimi selezionando l'opzione Make Names Anonymous.

Prezzi Miro

**Gratuito

Unlimitato: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Milanote Vs. Miro: Funzionalità/funzione a confronto

La differenza principale tra Milanote e Miro è che Milanote enfatizza la visualizzazione per i lavori creativi. Miro è ideale per gli strumenti di integrazione, collaborazione e gestione del lavoro.

Ecco alcune differenze chiave tra Milanote e Miro.

1. Lavagna online

Mentre Milanote offre lavagne online più flessibili e a flusso libero, le lavagne di Miro sono più strutturate e organizzate.

Milanote

Le lavagne di Milanote sono più adatte a progetti creativi come l'ideazione di concetti e moodboard per collaborazioni visive. Inoltre, aiutano a rivedere le attività passate e presenti e a fornire feedback.

Milanote presenta una lavagna esteticamente gradevole, in linea con gli sforzi creativi.

Miro

Miro è un'area di lavoro centralizzata per le informazioni progettata per i team collaborativi. La sua tela virtuale infinita e la sua lavagna personalizzabile aiutano a organizzare e monitorare le attività in modo efficiente. Migliora la collaborazione e la produttività del team.

2. Prendere appunti

La funzionalità di Milanote di prendere appunti si concentra sull'organizzazione e sul brainstorming, mentre quella di Miro si concentra su collaborazione in tempo reale e il piano del progetto.

Milanote

La funzionalità di Milanote di prendere appunti consente di organizzare le note in qualsiasi modo si desideri, in contrasto con lo stile lineare delle note convenzionali. Questo aiuta nella fase di ideazione, dove è possibile trovare schemi e connessioni riorganizzando le note tutte le volte che è necessario.

Il ridimensionamento e le semplici opzioni di modifica rendono le note di facile comprensione. Il programma dispone di funzionalità/funzione come notifiche e avvisi che consentono al team di lasciare commenti o feedback.

Miro

È possibile utilizzare le note adesive di Miro per annotare promemoria veloci. Miro ha anche una funzionalità/funzione di annotazione integrata in ogni bacheca. È possibile aggiungere alle note modelli come elenchi di cose da fare e programmi di riunioni e collaborare in tempo reale con il team.

Per rendere le note più attraenti, è possibile selezionare diverse opzioni di formattazione.

3. Collaborazione in tempo reale

Milanote è ottimo per la condivisione di lavori individuali con altri, ma Miro eccelle nella collaborazione in tempo reale, enfatizzando il fatto di lavorare insieme in uno spazio condiviso in tempo reale.

Milanote

In Milanote, i team hanno a disposizione una modifica di base e la visibilità del cursore. È ottimo per visualizzare lo stato di avanzamento e aggiungere commenti o dare feedback in tempo reale. Tuttavia, la collaborazione è più passiva in Milanote rispetto alla collaborazione in tempo reale di Miro.

Miro

Miro offre funzionalità aggiuntive come cursori condivisi, videochiamate in-app, chattare e condividere lo schermo per promuovere un'efficace collaborazione tra team. Queste funzionalità/funzione permettono di analizzare problemi complessi, di sviluppare rapidamente soluzioni e di migliorare la cultura organizzativa.

4. Integrazione e personalizzazione

Milanote ha un'integrazione più leggera e opzioni di personalizzazione semplici, mentre Miro offre un'integrazione più profonda e opzioni di personalizzazione estese.

Milanote

Milanote integra alcuni dei più diffusi strumenti per il project management e opzioni di personalizzazione per rendere le mappe mentali e la lavagna online più gradevoli alla vista. Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom e Slack sono le principali integrazioni offerte.

Le opzioni di personalizzazione di Milanote sono meno estese. È comunque possibile personalizzare i temi e i colori dello sfondo della lavagna, creare modelli personalizzati e utilizzare scorciatoie da tastiera per velocizzare i flussi di lavoro.

Miro

Miro offre numerosi ecosistemi di integrazione che coprono varie app di terze parti come Jira, Asana, Teams, Google Drive e Zoom, aiutando così gli utenti negli aspetti più generali della collaborazione.

Miro dispone di solide funzionalità/funzione. È possibile personalizzare gli sfondi delle bacheche, i temi, le icone, i font, le forme e i connettori e persino creare widget e integrazioni utilizzando la piattaforma per sviluppatori di Miro.

Milanote Vs. Miro su Reddit

Abbiamo cercato su Reddit quello che gli utenti hanno da dire sul dibattito Miro vs. Milanote.

Molti utenti di Reddit che si concentrano su progetti creativi e collaborano solo con un piccolo team preferiscono Milanote grazie all'efficace strumento di mappatura mentale e alla possibilità di spostare liberamente le attività sullo schermo, oltre ad altre funzionalità/funzione.

"Come creare Bacheca e spostarla in qualsiasi punto dello schermo e poi entrare, ed è piena di contenuti, disposti su tutto lo schermo"

Molti utenti sono felici di pagare un extra per la bella interfaccia utente di Milanote, anche se possono ottenere le stesse funzionalità/funzione in Miro gratuitamente.

Muse e Miro hanno entrambi un livello gratuito con paywall, ma in Miro si possono fare già molte cose gratis. Li ho provati tutti (e anche Heptabase), ma alla fine mi sono deciso a pagare Milanote per la sua bellissima UX/UI"

Altri optano per Miro perché combina diversi strumenti ed è considerato più utile per i team di grandi dimensioni. Un altro dettaglio interessante di Miro è che:

"La lavagna di Miro dà l'impressione che le cose siano dinamiche e non ancora bloccate nella pietra -invece di un prodotto rifinito o di opzioni selezionate tra cui scegliere. Inoltre, l'infinito spazio bianco di Miro permette di mostrare le "diapositive" una accanto all'altra, invece di passare da una diapositiva all'altra per vedere le differenze"

In conclusione? Non esiste uno strumento migliore, ma solo uno strumento migliore PER VOI!

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Milanote Vs. Miro

Milanote e Miro sono strumenti molto diffusi per la pianificazione visiva collaborativa, ma vi sarete resi conto che il primo è più adatto ai team piccoli e creativi, mentre il secondo è ideale per i team più numerosi e con un forte spirito di collaborazione.

E se vi dicessimo che c'è un Milanote e un Miro che sono più adatti ai piccoli team creativi Alternativa Miro che potete prendere in considerazione, indipendentemente dalle dimensioni del team e dalla sua attenzione?

Ci riferiamo a $$$a. ClickUp è un potente software per la gestione delle risorse umane project management per privati e aziende consolidate.

Oltre a gestire i progetti, potete usarlo per mappare le vostre idee e visioni creative e condividerle con il vostro team per un piano visivo collaborativo. Vediamo alcune funzionalità/funzione che fanno di ClickUp un programma degno di nota alternativa a Milanote e Miro.

1. Lavagne online di ClickUp

Visualizzate la vostra idea e gestite processi di crowdsourcing intelligenti con ClickUp Lavagna online

A ClickUp Lavagna online è una tela visiva in cui i team possono aggiungere immagini, note adesive, forme e altro ancora per fare brainstorming, proprio come in Milanote o Miro.

I modelli di diagrammi integrati aiutano a strutturare il pensiero per gli sprint di progettazione, i flussi di processo e altro ancora. Grazie a funzionalità/funzione come i commenti e la cronologia delle versioni, le lavagne online di ClickUp facilitano l'allineamento tra team remoti.

Le lavagne online di ClickUp migliorano la produttività aiutandovi a passare più rapidamente dai concetti alle azioni.

2. ClickUp Mappe mentali

Pianificate e organizzate le attività di ClickUp Mappe mentali ClickUp Mappe mentali facilitano l'organizzazione di idee e processi complessi. Mappate visivamente le relazioni tra argomenti e concetti. Collegate le note tra loro per creare una rete di idee interconnesse, adatte ai flussi di lavoro creativi.

Sono disponibili due opzioni di mappatura: Mappe mentali basate su attività e Mappe mentali basate su nodi. La prima è più incentrata sul project management e sulla collaborazione, mentre la seconda è pensata anche per rapide sessioni di brainstorming.

Questa funzionalità consente di mappare i flussi di lavoro con nodi da trascinare, modificare rapidamente ed eliminare le attività dalla Mappa mentale.

Condividete facilmente le mappe mentali con il vostro team collegandole alle attività, ai documenti e ai commenti all'interno di ClickUp. ClickUp combina l'organizzazione visiva libera di Milanote con le capacità di modifica del team di Miro.

3. Documenti ClickUp

Creare ClickUp Teams per collaborare con il team all'esecuzione delle idee

Utilizzare Documenti ClickUp per creare documenti collaborativi con modifica in tempo reale. È una funzionalità/funzione utile per organizzare i documenti creando anche wiki per la gestione della conoscenza. Consente di taggare i compagni di squadra nei commenti e di assegnare loro delle azioni.

Per rendere i documenti visivamente accattivanti, è possibile utilizzare le opzioni di stilizzazione delle pagine: incorporare segnalibri, aggiungere tabelle, aggiungere roadmap e rendere il documento un'area di lavoro completa. Controllate le autorizzazioni e gli accessi per proteggere i vostri documenti.

Utilizzate i documenti per consolidare i brief creativi, le guide di stile del marchio, le moodboard e tutti gli altri documenti documentazione del progetto in un unico posto. Mantenete la cronologia delle versioni e commentate direttamente i documenti per allinearli.

ClickUp Docs facilita inoltre il project management collegando i documenti alle attività, consentendo di aggiungere widget e di modificare lo stato dei documenti.

4. ClickUp AI

Brainstorming migliore con l'Assistente AI di ClickUp L'assistente di ClickUp AI può catturare facilmente la vostra visione e aiutarvi a creare un piano strutturato per il vostro progetto.

Utilizzatelo per riepilogare/riassumere le note e generare un piano strutturato per il vostro progetto elementi di azione in base al contesto dei documenti. Lo strumento aiuta anche a scrivere testi coerenti e cancellati per documenti strutturati come le relazioni di progetto e per risorse creative come il materiale di marketing. Lo si può utilizzare anche per modificare e formattare il testo per ottenere un risultato accattivante e privo di errori.

Se cercate un compagno creativo durante il brainstorming, contate su ClickUp AI per aiutarvi in ogni passaggio.

Prezzi di ClickUp

**Gratis

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

L'ultima parola?

I flussi di lavoro frammentati non sono frustranti? Se attivare/disattivare le abilità creative di Milanote e quelle agili di Miro è troppo caotico, dovreste prendere in considerazione una soluzione unificata.

Questa è ClickUp.

Grazie alle lavagne interattive, ai documenti e ai modelli personalizzabili e alle automazioni basate sull'IA, ClickUp allinea la creatività alla consegna. E voi potrete dare vita alle idee più velocemente che mai.

Non compromettete la creatività per il processo. E non sacrificate il processo per la creatività.

Scegliete ClickUp, l'unica soluzione che integra l'immaginazione con l'organizzazione.

Iniziate il vostro viaggio gratis ClickUp versione di prova oggi!