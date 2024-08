Miro Vs Notion: Quale strumento di gestione delle attività è il migliore?

La gestione della produttività può essere impegnativa, soprattutto quando si tratta di monitorare attività per progetti complessi. Per semplificare la vita, oggi esistono piattaforme collaborative di lavagna online che vanno oltre l'annotazione delle attività.

Permettono di aggiungere dettagli per ogni attività, compresa la possibilità di monitorare le attività secondarie all'interno dell'attività principale, condividere documenti, fare brainstorming su una tela condivisa e molto altro ancora. Ma con così tante opzioni, Da fare per scegliere una piattaforma di software di gestione delle attività che si differenzia dagli altri strumenti?

La risposta sta nella scelta di una piattaforma che combini funzionalità/funzione di annotazione, supporti le integrazioni e aiuti i team a organizzare le attività in modo efficace.

Esistono diverse piattaforme per il piano di progetto e per la lavagna online collaborativa, e ogni strumento si differenzia per funzionalità/funzione chiave e servizi.

Questa guida mette a confronto due popolari strumenti di gestione delle attività: Miro e Notion.

**Che cos'è Miro?

Miro è uno strumento di gestione delle piattaforma di collaborazione visiva che accenderà la scintilla creativa del team. Consideratela come la vostra lavagna online, ma con molte più funzionalità/funzione. È un'area di lavoro flessibile in cui il team può comunicare e progettare progetti più velocemente, consentendo di costruire, iterare e progettare la prossima grande idea.

Con Miro è possibile:

Strategizzare e pianificare: Usare progetti precostituitimodelli di lavagna online predefiniti, schede Kanban e note incorporate per mantenere il brainstorming organizzato e orientato all'azione

Usare progetti precostituitimodelli di lavagna online predefiniti, schede Kanban e note incorporate per mantenere il brainstorming organizzato e orientato all'azione Visualizzare qualsiasi cosa: Creare mappe mentali, note, diagrammi di flusso, diagrammi e qualsiasi altra cosa la vostra immaginazione evochi con una vasta matrice di strumenti e forme

Creare mappe mentali, note, diagrammi di flusso, diagrammi e qualsiasi altra cosa la vostra immaginazione evochi con una vasta matrice di strumenti e forme Idee di brainstorming: Risparmiate tempo cercando di comunicare idee complesse con i metodi tradizionali. Con la gestione visiva delle attività di Miro, è possibile utilizzare le tavole di pianificazione per avere un'unica visualizzazione del progetto a colpo d'occhio, collaborare tra i team e compiere i passaggi necessari per le proprie idee

Funzioni di Miro

Canale infinito

La Bacheca Miro offre una tela digitale infinita che consente alle idee di svilupparsi liberamente, adattandosi anche alle sessioni di brainstorming più ambiziose. Grazie a questa funzionalità, è possibile pianificare progetti complessi, fare brainstorming e garantire che i team organizzino i loro risultati in un'unica dashboard.

Le schede Miro consentono di convertire le idee in note adesive o in caselle di testo, oppure di aggiungere informazioni dettagliate come lo stato, l'assegnatario e la data di scadenza, senza doverle cambiare.

gestione dei progetti via_ Miro

Quadro Kanban

Visualizzate chiaramente il piano del vostro progetto utilizzando modelli Kanban pronti all'uso e progettati per esigenze specifiche, dalle sessioni di brainstorming alle roadmap di prodotto. In questo modo si risparmia tempo prezioso e si può stabilire la priorità del lavoro aggiungendo le schede Miro a una lavagna Kanban con corsie e colonne modificabili.

Connettori e mappatura delle dipendenze

Lavorate insieme senza problemi, indipendentemente dalla posizione. Con i connettori è possibile vedere le modifiche e mappare le dipendenze, favorendo un'esperienza di brainstorming interattiva e dinamica.

bacheca delle dipendenze via *[_Miro](https://miro.com/visual-project-management/)*

Integrazioni per la gestione delle attività

Miro supporta integrazioni con oltre 130 app e strumenti popolari. Questo vi aiuta a raccogliere tutti i dati relativi alle attività in un'unica soluzione, rendendo la gestione delle attività efficiente per voi e per i vostri stakeholder.

Prezzi di Miro

Free : Unlimitato numero di membri del team, modelli predefiniti, gestione dell'attenzione di base, tre lavagne editabili

: Unlimitato numero di membri del team, modelli predefiniti, gestione dell'attenzione di base, tre lavagne editabili Teams : 8 dollari per membro al mese con funzione di videoconferenza, lavagne illimitate, visitatori illimitati, lavagne private e supporto via email

: 8 dollari per membro al mese con funzione di videoconferenza, lavagne illimitate, visitatori illimitati, lavagne private e supporto via email Business : 16 dollari al mese per membro con tutte le funzionalità del piano Teams di Miro, più backup manuale delle lavagne, diagrammi intelligenti e SSO

: 16 dollari al mese per membro con tutte le funzionalità del piano Teams di Miro, più backup manuale delle lavagne, diagrammi intelligenti e SSO Azienda: Contattate Miro per conoscere i prezzi e ottenere una gestione centralizzata dell'account, un Success Manager dedicato, integrazioni con Azure DevOps e CA Rally, sicurezza e conformità di livello aziendale, governance dei dati e supporto premium

**Che cos'è Notion?

Uno dei principali Alternative Miro è Notion, un'area di lavoro all-in-one per tutte le esigenze di gestione delle attività e di presa di note. Questo strumento offre molte funzionalità/funzione che combinano la presa di note con la gestione di database, la collaborazione visiva e il mantenimento di una tela condivisa o della visualizzazione Notion per tutte le esigenze personali e aziendali.

gestione dei compiti in Notion

Dalle attività di base alla gestione di progetti complessi, gli strumenti di Notion offrono un'unica area di lavoro per organizzare le attività essenziali. Inoltre, grazie alla sua forte comunità, potete facilmente creare e utilizzare migliaia di modelli Notion per aiutarvi:

Monitorare gli impegni e gli obiettivi da raggiungere

Creare sistemi di progettazione

Salvare note, creare moodboard e gestire i contenuti

Gestire le attività di progetto per voi e per il vostro team

Automazioni tramite API

Funzioni di Notion

Gestione delle attività end-to-end

dashboard per la gestione delle attività via_ Nozione Il framework flessibile di Notion consente di utilizzarlo per tutte le attività di gestione, tra cui:

Creare dashboard personalizzati per la gestione delle attività per ogni membro del team, reparto e progetto

Mantenere le attività organizzate per calendario, pannello Kanban, grafici Gantt, tabelle, calendario e altro ancora

Ordinare facilmente i progetti in base a Sequenza, categoria, membri del team, priorità e altro ancora

Note, Calendario, Habit Tracker e altro ancora

Grazie ai blocchi flessibili di Notion, è possibile creare qualsiasi cosa, da un semplice elenco di cose da fare a dashboard complessi, per adattare l'area di lavoro alle proprie esigenze.

Integrazioni

Notion può aiutarvi a recuperare dati e a integrarsi con i migliori software come Slack, Google Drive, Gmail, Asana e altri 149 strumenti popolari. Se desiderate un'integrazione più personalizzata, potete anche creare la vostra API pubblica, che la rende unica rispetto agli altri strumenti.

Supporto multilingua

Per i team che lavorano in aree geografiche diverse, Notion consente di mantenere l'area di lavoro e di modificare i documenti in diverse lingue. Attualmente supporta inglese, coreano, giapponese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

Prezzi di Notion

Personale (piano Free) : Pagine e blocchi illimitati, sincronizzazione tra dispositivi, condivisione con cinque ospiti, API per integrazioni personalizzate

: Pagine e blocchi illimitati, sincronizzazione tra dispositivi, condivisione con cinque ospiti, API per integrazioni personalizzate Personale Pro ($4 al mese) : Tutto quello che c'è nel piano Free, upload di file illimitato, ospiti illimitati, visualizzazione e ripristino di versioni risalenti a 30 giorni prima

: Tutto quello che c'è nel piano Free, upload di file illimitato, ospiti illimitati, visualizzazione e ripristino di versioni risalenti a 30 giorni prima Teams ($8 al mese) : Tutto in Personal Pro plus, membri del team illimitati, autorizzazioni di condivisione, strumenti di collaborazione, strumenti di amministratore

: Tutto in Personal Pro plus, membri del team illimitati, autorizzazioni di condivisione, strumenti di collaborazione, strumenti di amministratore Azienda (prezzo personalizzato) : Tutto in Teams plus, SAML SSO, provisioning degli utenti (SCIM) Audit logNEW, sicurezza e controlli avanzati, cronologia delle versioni illimitata, gestore dell'esito positivo dedicato (100+ postazioni), contratto personalizzato

: Tutto in Teams plus, SAML SSO, provisioning degli utenti (SCIM) Audit logNEW, sicurezza e controlli avanzati, cronologia delle versioni illimitata, gestore dell'esito positivo dedicato (100+ postazioni), contratto personalizzato Notion IA: Aggiunta a qualsiasi piano a pagamento per $8 per membro/mese

Miro Vs Notion: Funzionalità/funzione a confronto

La differenza principale tra Miro e Notion è rappresentata dalle funzionalità aggiuntive che si ottengono con Notion. Mentre Miro è classificato principalmente come una piattaforma di gestione delle attività e di collaborazione visiva, Notion va oltre con la gestione delle note, i documenti, la Knowledge Base e il wiki.

Ecco un rapido confronto di tutte le funzionalità/funzione di Notion e Miro e le relative valutazioni:

| Chat / Messaggi | ❌ | ✅ | Gestione degli incarichi | ❌ | ✅ | Gestione degli incarichi | ❌ | ✅

| Gestione degli incarichi | ❌ | ✅ |

| API | ✅ | ✅ | ✅ |

| Schedulazione delle attività | ✅ | ✅ | ✅ |

| Controlli di accesso/ Autorizzazioni | ✅ | ✅ | ✅ |

| Schedulazione delle attività | ✅ | ✅ | ✅ | Strumenti di collaborazione | ✅ | ✅

| Strumenti di collaborazione | ✅ | ✅ | ✅ |

| Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività | ✅ | ✅ | ✅ |

| Ideale per | Teams piccoli e grandi che vogliono andare oltre la gestione delle attività, includendo documenti, note e funzionalità aggiuntive | Team più piccoli che vogliono funzionalità di base, pulite e semplici per la gestione delle attività |

| G2 valutazioni | 4.7/5 (5059 recensioni) | 4.8/5 (5357 recensioni) |

| Valutazione Capterra | 4.8/5 (2101 recensioni) | 4.7/5 (1488 recensioni) |

Funzione #1: Collaborazione visiva e Mappa delle attività

Da fare una soluzione di project management visuale? Miro ha una marcia in più.

Grazie alla sua tela infinita, Miro consente di utilizzare diversi strumenti visivi, come note adesive, forme, connettori e altre funzionalità/funzione di collaborazione, per dare risalto alle sessioni di brainstorming e alla mappatura delle attività.

Ciò consente di creare reportistica avanzata, gestire progetti complessi, visualizzare ricerche sugli utenti, partecipare a sessioni di collaborazione e creare flussi di lavoro con oltre 2500 modelli di Miro e della community.

dashboard per la visualizzazione dei dati via_ Miro Con i suoi blocchi flessibili, Notion è ottimo per il project management visivo, ma manca delle funzionalità/funzione avanzate di Miro. Notion offre elementi di base che lo rendono meno adatto alla gestione visiva delle attività.

Verdetto: Miro è il vincitore

Funzione #2: Condivisione delle note e collaborazione del team

Tra Miro e Notion, chi vince nella collaborazione e nella condivisione delle note?

Notion ha i suoi vantaggi, in quanto si concentra su una piattaforma end-to-end per la presa di note e il monitoraggio delle attività, che consente di gestire facilmente progetti, tenere traccia delle abitudini quotidiane o pianificare un viaggio imminente con un amico, il tutto in un'unica area di lavoro.

Ma anche Miro, con il suo framework per la visualizzazione dei dati e la collaborazione, è altrettanto valido. È possibile sincronizzare tutto in un unico luogo, dalle diapositive tradizionali, agli elementi di azione, alle relazioni aziendali e ai rapporti Kanban. Inoltre, è possibile creare video interattivi e collaborare in diretta a qualsiasi presentazione o report utilizzando le sue funzionalità/funzione interattive.

Verdetto: Legare

Funzione #3: Gestione dei database

Quando si tratta di gestire database e file, Notion è il chiaro vincitore. Miro software gratuito per il project management offre alcune eccellenti funzionalità ed è possibile passare alle versioni a pagamento per ottenere funzionalità/funzione avanzate. Ma quando si tratta di gestire documenti, file e altre funzioni, Miro non ha la profondità di Notion.

area di lavoro tutto in uno via_ Nozione Notion offre potenti database con funzioni di filtraggio, ordinamento e roll-up per organizzare e gestire attività complesse. Sebbene Miro offra schede Kanban (come ogni altro software di gestione delle attività), non ha la profondità e le funzioni della gestione delle attività basata su database di Notion.

Vittoria: Notion è il vincitore

Funzionalità/funzione #4: Personalizzazione e flessibilità

Entrambi hanno i loro punti di forza per quanto riguarda la personalizzazione e la flessibilità. Notion utilizza i blocchi e consente di creare diversi layout e tipi di contenuto e di gestirli in un'area di lavoro strutturata. Questo vi permetterà di gestire attività e progetti complessi e di salvare documenti, wiki, note e altri elementi per migliorarli.

Da fare in modo eccellente con le schede Miro, che permettono di utilizzare appieno gli elementi visivi di questa piattaforma. Questo vi aiuta a visualizzare i vostri progetti, a mostrare le dipendenze tra le attività e la titolarità delle stesse, oltre a fornire uno spazio per il brainstorming creativo grazie alla funzionalità/funzione whiteboard.

Verdetto: Legare

Miro Vs Notion su Reddit

Non credete alle nostre parole. Abbiamo cercato anche su Reddit per capire cosa hanno da dire gli utenti su questo argomento. Molti utenti concordano sul fatto che nel confronto tra Miro e Notion, Notion è più utile per le sue funzionalità/funzione avanzate, ma si sono anche resi conto che

"Come molti, mi sono innamorato della flessibilità di Notion per un po', ma man mano che mi rendevo conto del suo funzionamento, ho deciso che software come ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ, sono molto più veloci, flessibili e complessivamente migliori nella gestione delle attività"

Un altro utente ha parlato della scelta tra Miro e Notion concentrandosi sui requisiti, dicendo che

dipende dal caso d'uso. Se avete bisogno solo di vedere lo stato delle attività e di condividerne i dettagli, Trello, Asana o ClickUp sono una buona opzione"

se avete bisogno di documenti di testo con i ToDo, Notion è una buona opzione. Miro e simili sono i migliori se avete bisogno di più ideazione e visualizzazione"

Conosci ClickUp-La migliore alternativa a Miro e Notion

Il verdetto finale? Notion e Miro hanno alcune eccellenti funzionalità/funzioni che li rendono un'ottima opzione, a dipendenza del caso d'uso e dei requisiti.

Nel confronto tra Miro e Notion, Notion ha un leggero vantaggio. Le funzionalità/funzione avanzate di Notion possono andare oltre, ma non si avvicinano a quelle delle migliori soluzioni per la gestione delle attività e la produttività.

Diversi Alternative di Notion combina la presa di note e la gestione delle attività. Inoltre, vi aiuta con l'automazione avanzata, la semplificazione dei flussi di lavoro e la gestione end-to-end delle attività aziendali o personali.

ClickUp si rivela una soluzione valida quando si hanno requisiti avanzati e si ha bisogno di una piattaforma di produttività all-in-one. Una piattaforma di project management completa che unisce i punti di forza della collaborazione visiva di Miro e la flessibilità di Notion, ClickUp brilla in diversi settori.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Conversione dei commenti in attività di ClickUp o assegnazione al team /$$$img/

convertire istantaneamente i commenti in attività di ClickUp Storyboard

Pensate a ClickUp come a una sorta di L'alternativa di Notion IA o l'hub di collaborazione definitivo, dove è possibile:

Brainstorming e collaborazione con le lavagne online di ClickUp

Con le lavagne online ClickUp, i team possono sfruttare la potenza della collaborazione visiva. La lavagna online permette di fare brainstorming, costruire diagrammi di flusso e mappare le idee, il tutto nel contesto del progetto.

lavagna online di ClickUp per il brainstorming e la mappatura delle attività

Permette di visualizzare i concetti e aiuta a gestire le attività senza problemi. È possibile

Fare brainstorming, definire strategie e mappare le attività utilizzando flussi di lavoro agili con funzionalità/funzione avanzate

Collegare le idee a sequenze realistiche di progetti, semplicemente trascinando e rilasciando per disegnare connessioni, roadmap e flussi di lavoro

Collaborate, aggiungete note e mettete insieme le vostre idee con il team canvas in tempo reale

Aggiungete un contesto ai vostri progetti caricando immagini, collegamenti web e attività tracciabili

Semplificare i flussi di lavoro del project management con ClickUp Documenti

Create documenti ricchi e collaborativi all'interno di ClickUp, con modifiche in tempo reale, assistenza alla scrittura con tecnologia IA e perfetta integrazione con le attività di ClickUp.

vista Documento di ClickUp che consente di collegare i documenti ai flussi di lavoro ClickUp Documenti garantisce la raccolta di tutte le idee in un unico documento, compresi documenti, collegamenti, wiki e altro ancora. Semplificate la gestione delle attività e dei documenti utilizzando la vasta libreria di ClickUp modelli preconfezionati , oppure creare un modello personalizzato da zero . Utilizzando i documenti di ClickUp, è possibile:

Connettere documenti e attività utilizzando flussi di lavoro, aggiornamenti dei progetti e altro ancora

Organizzare tutti i wiki e le risorse in un unico luogo, aggiungendoli all'area di lavoro

Aggiungere note dove e quando si vuole, anche in modalità offline. Una volta ripristinata la connessione a Internet, ClickUp sincronizzerà automaticamente tutte le note e gli aggiornamenti del documento

Proteggete e condividete facilmente i vostri documenti con controlli di privacy e modifica, consentendovi di condividere i collegamenti con i membri del team e di consentire l'accesso pubblico

Utilizzate le funzionalità/funzioni avanzate di ClickUp Brain per semplificare il monitoraggio, la creazione e la delega delle attività. Consente di connettere attività, documenti, risorse e tutte le vostre conoscenze con reti neurali avanzate che vi aiutano:

Fare domande e ottenere risposte dai documenti, dalle attività e dai progetti

Utilizzare l'IA come assistente per gestire e automatizzare le attività e gli aggiornamenti dei progetti

Sfruttare l'IA Writer per la creazione di contenuti e rispondere rapidamente con contenuti personalizzati in base al contesto

Da fare di più con le attività di ClickUp

Gestite attività di qualsiasi dimensione e complessità con le solide funzionalità/funzione di ClickUp. Attività di ClickUp vi aiutano ad assegnare attività, impostare dipendenze, sfruttare l'automazione e monitorare visivamente lo stato, il tutto in un'unica piattaforma unificata.

elenco semplificato delle attività di ClickUp Iscriversi al piano Free Forever di ClickUp per migliorare la gestione delle attività.