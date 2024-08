Come rivolgersi ai Millennials

Ah, i millennial, i nati tra il 1981 e il 1996, che sono passati dal telefono fisso allo smartphone e dalle cassette VHS ai servizi di streaming. Questa generazione è oggi un mercato target fondamentale, e per una buona ragione: Il loro potere di spesa e la loro fedeltà ai marchi non possono essere sottovalutati.

A differenza della generazione Z (nata tra il 1997 e il 2012), che è cresciuta completamente immersa nella cultura di Internet, i millennial si trovano a cavallo tra il passato analogico e il presente digitale, il che conferisce loro una prospettiva unica sulla tecnologia e sul consumismo.

Per imparare a fare marketing ai millennial, è necessario innanzitutto comprendere i loro valori, come l'autenticità, la sostenibilità e le esperienze significative. Marchi come Chipotle, Netflix e Uber sono riusciti a catturare l'interesse dei millennial e, con la giusta strategia, potete farlo anche voi!

Capire il pubblico target dei Millennial

I Millennial (alias Gen Y) sono stati testimoni di molti alti e bassi nei loro anni formativi: l'11 settembre, la Grande Recessione, diversi crolli di mercato e l'ultimo, la pandemia COVID-19 e la crisi del costo della vita. Questa generazione ha visto davvero di tutto. Inoltre, hanno ingenti debiti per i prestiti agli studenti che rendono difficile mantenere la stabilità finanziaria durante l'aumento dell'inflazione.

Queste esperienze li hanno plasmati in modo diverso. Le loro abitudini di acquisto, i loro pensieri sul denaro e la loro visione della vita sono molto lontani da quelli dei loro predecessori. Sono socialmente consapevoli e cercano marchi in linea con i loro valori. Sostengono le aziende sostenibili, etiche e che si impegnano a favore della comunità. Cercano acquisti orientati al valore e cercano esperienze significative.

Ora analizziamo cosa rende i millennial... millennial.

Perché sono importanti per i marketer?

I millennial erano già diventati la più grande forza lavoro generazionale negli Stati Uniti nel 2016, e nel 2022 diventeranno il più grande sezione della popolazione statunitense. Con il pensionamento dei Baby Boomers, la rappresentanza dei millennial continuerà ad aumentare. Questa dimensione demografica li rende un importante segmento di mercato da cui attingere

I millennial hanno maggiori probabilità di avere un lavoro, di disporre di denaro proprio e di non dipendere da nessuno per fare un acquisto importante. Possono prendere decisioni d'acquisto rapide se il marchio riesce a impressionarli

Con l'avanzare della carriera e l'accumulo di ricchezza, il potere d'acquisto dei millennial continua a crescere. Rivolgersi a questa fascia demografica e guadagnarsi la loro fedeltà consente di ottenere ritorni significativi man mano che ci si avvia verso la maturità

I Millennial sono nativi digitali. Sono precoci nell'adozione delle nuove tecnologie e utilizzano attivamente le piattaforme dei social media, il che rende conveniente per gli operatori del marketing raggiungerli attraverso i canali del marketing digitale

Preferenze di acquisto e di spesa dei millennial

Scopriamo ora quali sono le preferenze di spesa e di acquisto di questa generazione:

1. L'esperienza prima del possesso materiale

Secondo un sondaggio di Eventbrite, già quasi dieci anni fa, il 78% dei millennial preferisce spendere soldi per un evento (concerti, spettacoli comici) o un'esperienza (viaggi, sport d'avventura) piuttosto che acquistare qualcosa di desiderabile.

Ciò è dovuto a due possibili ragioni:

La generazione dei millennial è cresciuta in una cultura in cui i beni materiali erano usati per ostentare ricchezza, e si è dimostrata avversa a questa pratica

Le turbolenze economiche e l'indebitamento degli studenti hanno reso difficile possedere una casa o un veicolo nuovo, spingendoli a investire in qualcosa che possono permettersi e di cui possono godere, cioè in esperienze significative

2. Preferenza per gli acquisti online

Il rapporto sulle abitudini di acquisto dei Millennial di CouponFollow afferma che l'80% dei millennial effettua la maggior parte dei propri acquisti online .

Grazie alla loro natura tecnologica e all'esperienza di sopravvivenza a una pandemia, i millennial sono naturalmente attratti dai siti di e-commerce. Qui prendono decisioni in base alle offerte disponibili e alle recensioni dei clienti.

**Da Netflix, Amazon Prime e Spotify Premium ai prodotti B2B, i millennial sono molto interessati al modello di abbonamento digitale, perché amano la flessibilità che offre loro. Tuttavia, sono anche consapevoli di dove spendono i loro soldi durante il periodo di alta inflazione. Secondo un sondaggio Deloitte del 2023,il 32% dei millennial ha cancellato un servizio di intrattenimento a pagamento per risparmiare

Preferenza per la sostenibilità: I clienti dei millennial cercano prodotti etici ed ecologici per la preoccupazione dei cambiamenti climatici. Secondo un'indagine McKinsey del 2020 sulla coorte statunitense,il 75% dei millennial intervistati dichiara di considerare la sostenibilità quando fanno un acquisto di lusso

Abitudini di consumo mediatico dei millennial

Meno TV, più OTT: I millennial preferiscono i servizi OTT come Netflix, Hulu e Amazon Prime alla tradizionale televisione via cavo. Secondo Statista, circa88% dei millennial si abbona a un servizio di streaming video e trascorre in media 105 minuti a settimana consumando contenuti video tramite il proprio smartphone

I millennial preferiscono i servizi OTT come Netflix, Hulu e Amazon Prime alla tradizionale televisione via cavo. Secondo Statista, circa88% dei millennial si abbona a un servizio di streaming video e trascorre in media 105 minuti a settimana consumando contenuti video tramite il proprio smartphone **Utilizzo dei social mediail 35% dei millennial si rivolge a YouTube per ricercare prodotti prima di acquistare, mentre il 26% si rivolge a Facebook. Questo può sembrare promettente per le aziende, ma la crescente popolarità degli ad blocker sta spingendo i marketer a cercare modi alternativi per commercializzare i loro prodotti utilizzando i social media

Seguire gli influencer: Quando i commercianti non riescono a sfruttare gli annunci online, spesso si rivolgono agli influencer con una base di follower considerevole. Secondo un'indagine di Statista,un terzo dei millennial si fida completamente dei marchi e dei prodotti consigliati dagli influencer dei social media

Quando i commercianti non riescono a sfruttare gli annunci online, spesso si rivolgono agli influencer con una base di follower considerevole. Secondo un'indagine di Statista,un terzo dei millennial si fida completamente dei marchi e dei prodotti consigliati dagli influencer dei social media Affinità per i podcast: Un rapporto di Edison Research ha rilevato cheil 50% dei millennial ascolta un podcast alla settimana. Dalla politica, agli affari, alla finanza, all'intrattenimento, l'attuale scenario dei podcast offre un'enorme quantità di contenuti, dando ai millennial la possibilità di scegliere di consumare qualcosa che li interessa

Interessi e valori dei millennial

**I millennial sono guidati da uno scopo nella loro vita personale e professionale. Un'indagine Deloitte del 2024 ha rilevato che per imaggioranza (89%) dei millennial intervistatiil senso di responsabilità è un fattore chiave per la soddisfazione e il benessere sul lavoro. Hanno a cuore le questioni sociali e ambientali e sono interessati ai marchi che sono dei "changemaker" e che si impegnano consapevolmente per il loro ritorno

**Come generazione che ha visto nascere i social media, i millennial sanno come esprimere le loro opinioni sulle cose che li interessano. Sono favorevoli a conversazioni aperte sulla salute mentale, l'inclusività e l'uguaglianza di genere e preferiscono acquistare da marchi le cui visioni sono in linea con questi valori

**I millennial passano molto tempo al telefono, mantengono profili attivi sui social media e preferiscono la comunicazione online alle interazioni di persona. Se da un lato questo cambiamento riduce gli incontri faccia a faccia, dall'altro rende più facile comunicare più velocemente e più frequentemente. Per vendere efficacemente ai millennial, le aziende devono impegnarsi con loro sulle loro piattaforme preferite

Consapevoli dal punto di vista finanziario: I millennial sono spesso accusati di essere irresponsabili con i loro soldi, ma la realtà è ben diversa. La ricerca diceil 78% dei millennial crea un budget di spesa e lo rispetta (contro il 59% dei Baby Boomers). I millennial iniziano anche a risparmiare per la pensione molto presto, a 23 anni, mentre per i Baby Boomers l'età media è di 40 anni

Rivolgersi al target degli utenti millennial

Per essere accettate e amate dai millennial, le aziende devono innanzitutto comprendere le loro preferenze e ciò che le determina. Poiché la fascia d'età dei millennial è molto ampia, possono esserci differenze tra i desideri e le esigenze dei ventottenni e quelli dei trentenni o quarantenni.

Se siete un imprenditore o un marketer che cerca di attrarre i millennial, create una chiara user persona.

Perché è importante?

Vi aiuta a comprendere meglio il vostro pubblico di riferimento e a prendere decisioni aziendali informate in base alle sue esigenze, ai suoi obiettivi, ai suoi comportamenti e alle sue preferenze di acquisto. Durante la progettazione del profilo del cliente ideale (ICP), potreste scoprire informazioni preziose sul loro profilo demografico che altrimenti vi sarebbero sfuggite.

ClickUp, uno strumento di gestione dei progetti e del marketing, può essere utile in questo caso. È possibile utilizzare Il modello di lavagna User Persona di ClickUp per raccogliere informazioni, progettare prodotti che soddisfino le esigenze del vostro ICP e visualizzare scenari reali di utenti.

Ideate con il vostro team e sviluppate delle personas utente accurate utilizzando il modello di User Persona di ClickUp

Ecco una guida passo passo all'utilizzo di questo modello per la creazione di user personas per i millennial:

Fate un brainstorming con il vostro team per definire il pubblico di riferimento: la sua età, le sue caratteristiche, i suoi interessi e le sue motivazioniLa lavagna di ClickUp2. Popolare il modello con i dati dell'ICP, come età, località, sesso, titolo di lavoro e profilo di reddito Raccogliere il feedback del team e utilizzareVista scheda di ClickUp per rivedere e apportare modifiche alle personas utente Finalizzare le personas e integrarle nel processo di progettazione del prodotto e nelle campagne di marketing. UtilizzareCruscotti ClickUp per vedere tutte le personas in un unico posto e confrontarle tra loro

Il modello assicura che i vostri sforzi raggiungano il giusto pubblico di millennial e che conquistiate la loro fiducia parlando la loro lingua. Scarica questo modello

Strategie di marketing per raggiungere i Millennials

Un marketing di successo per i millennial richiede strategie di marketing specifiche in grado di entrare in contatto con loro, ed eccone alcune collaudate:

1. I social media nel marketing dei millennial il 95% dei millennial utilizza i social media e l'86% li usa quotidianamente. Inutile dire che i social media sono il miglior canale digitale per fare marketing con loro. Ora, la domanda è: quali sono le loro piattaforme preferite?

Un recente studio di HubSpot afferma che il maggior numero di millennial (68%) sceglie YouTube come piattaforma preferita, seguita da Facebook, Instagram, TikTok e X.

via HubSpot I social media non si limitano più a mantenere i contatti con amici e familiari. Si sono trasformati in una modalità di apprendimento informale, di intrattenimento, di connessione con persone che la pensano allo stesso modo e di aggiornamento su notizie ed eventi attuali. Come mezzo di comunicazione, ha un grande potere nel plasmare il modo in cui i millennial pensano, agiscono e prendono decisioni.

Seguite questi consigli per essere più intenzionali nella vostra strategia di social media marketing:

Fornite valore incondizionato (ad esempio, quando promuovete un prodotto per la cura dei capelli, condividete semplici routine per la cura dei capelli, oppure offrite gratuitamentemodelli di calendario dei contenuti quando si promuove un'applicazione per la pianificazione dei social media)

Creare brevi contenuti video che siano utili e divertenti

Mantenere l'autenticità e l'uniformità della voce del marchio

Creare post visivamente accattivanti che catturino l'attenzione all'istante

Collaborare con micro-influencer per espandere la portata del marchio e costruire la credibilità attraverso l'influencer marketing La strategia di Mailchimp per i social media può essere un ottimo esempio. Se guardate i loro account LinkedIn o X, vedrete immagini sorprendenti e accoglienti, contenuti video nitidi e molte risorse gratuite e utili.

Utilizzare i modelli per la gestione dei social media

Volete creare contenuti coinvolgenti per i social media su larga scala? Utilizzate Il modello per i social media di ClickUp per pianificare i vostri contenuti in lotti, mantenere coerente la identità del marchio tra le varie piattaforme in termini di immagini e messaggi, e mantenete i vostri post organizzati.

Ideate, pianificate e organizzate i post sui social media e mantenete una messaggistica coesa su tutte le piattaforme utilizzando il modello per i social media di ClickUp

Utilizzando il modulo incorporato, potete raccogliere le idee dei membri del team, collaborare a nuove campagne e monitorarne le prestazioni in un unico luogo. Grazie alla visibilità dei post passati e futuri, è possibile individuare facilmente i post che si discostano dagli obiettivi di linee guida del marchio e apportare modifiche per garantire l'uniformità.

Questo modello è ideale per i social media marketer impegnati che gestiscono più canali e campagne. Il modello pronto all'uso consente di risparmiare tempo, ma anche di incorporare personalizzazioni specifiche per il marchio, in modo da renderlo adatto al vostro flusso di lavoro. Scarica questo modello È possibile utilizzare anche Modello di Piano dei contenuti per i social media di ClickUp un'altra utile risorsa gratuita della libreria di ClickUp.

Pianificate e organizzate un calendario dei contenuti per i diversi canali dei social media utilizzando il modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp

Questo modello è più adatto ai team di social media composti da una sola persona, dove un marketer deve indossare molti cappelli.

Ecco come semplificare la gestione dei progetti sui social media con il modello:

Ideare, pianificare, creare e dare priorità ai post per più piattaforme di social media

per più piattaforme di social media Riportare i contenuti da una piattaforma all'altra in un formato adeguato

in un formato adeguato Fissare date di scadenza per non perdere mai l'occasione di postare aggiornamenti sensibili al tempo

per non perdere mai l'occasione di postare aggiornamenti sensibili al tempo Assegnare compiti ai creativi (se avete membri del team che vi aiutano) per preparare i contenuti in tempo, oppure assegnare compiti a voi stessi per ricevere promemoria tempestivi Scarica questo modello ### 2. Marketing mobile-first

All'inizio del millennio, quando i telefoni cellulari sono arrivati sul mercato, i primi millennial erano appena diventati adulti, mentre gli altri erano adolescenti o preadolescenti. Grazie a questa esposizione, hanno acquisito una naturale familiarità con le tecnologie mobili e questa affinità si è rafforzata con il tempo.

In media, i millennial passano 3,53 ore al giorno al telefono rispetto alle 2,5 ore trascorse su PC, laptop o tablet. Ecco perché, come marketer, dovreste adottare un approccio mobile-first per incontrare i vostri clienti sullo stesso terreno.

Ecco alcuni suggerimenti rapidi per rendere la vostra strategia di mobile marketing all'altezza:

Creare contenuti visivamente accattivanti e facili da consumare su schermi mobili

e facili da consumare su schermi mobili Ottimizzare i contenuti per la visualizzazione verticale : occupano più spazio sullo schermo e sono più coinvolgenti per gli utenti mobili

: occupano più spazio sullo schermo e sono più coinvolgenti per gli utenti mobili Assicuratevi che il vostro sito web e le landing page si carichino rapidamente sui dispositivi mobili per mantenere bassa la frequenza di rimbalzo

per mantenere bassa la frequenza di rimbalzo Creare annunci specificamente adattati agli utenti mobili (ad esempio, si possono prendere in considerazione gli annunci carosello di Facebook e Instagram, che consentono agli utenti di scorrere più immagini o video in un singolo annuncio)

(ad esempio, si possono prendere in considerazione gli annunci carosello di Facebook e Instagram, che consentono agli utenti di scorrere più immagini o video in un singolo annuncio) Utilizzare opzioni di targeting basate sulla posizione per raggiungere gli utenti mobili in specifiche località geografiche

per raggiungere gli utenti mobili in specifiche località geografiche Incorporare le app di messaggistica come WhatsApp e Facebook Messenger nella vostra strategia di marketing e utilizzarle per il servizio clienti, l'assistenza e la comunicazione personalizzata

Un ottimo esempio di marketing mobile-first è L'inclusione da parte di IKEA della realtà aumentata (AR) nella loro applicazione mobile. Gli acquirenti possono verificare come un mobile starebbe nella loro stanza utilizzando l'AR e prendere decisioni d'acquisto rapide senza recarsi in negozio.

3. Inbound marketing e distribuzione di contenuti

Creare contenuti che attirino i millennial piuttosto che spingere gli annunci pubblicitari su di loro. Questi contenuti devono essere in linea con i loro interessi, le loro aspirazioni e le loro sfide. Ad esempio, se vendete prodotti ecologici, i vostri contenuti potrebbero includere consigli per una vita sostenibile, progetti di riciclaggio fai-da-te o guide per ridurre l'impronta di carbonio.

Cercate di aumentare l'engagement attraverso i canali media di proprietà, guadagnati e a pagamento per raggiungere un pubblico più vasto che potrebbe essere interessato a ciò che offrite. HubSpot hubSpot, azienda leader nel software per l'inbound marketing e le vendite, mette in pratica ciò che predica quando si tratta di inbound marketing. Attraverso il suo blog, gli ebook, i webinar e gli strumenti gratuiti, HubSpot fornisce contenuti di valore su argomenti legati al marketing, alle vendite e al servizio clienti. I contenuti sono educativi e affrontano i punti dolenti e le sfide del loro pubblico di riferimento, composto in gran parte da marketer, professionisti delle vendite e proprietari di aziende.

4. Influenza dei valori del marchio

Comunicate i valori e la missione del vostro marchio. Che si tratti di sostenibilità, diversità o responsabilità sociale, allineare il vostro marchio a cause importanti per i millennial può avere un impatto significativo sulla loro percezione del vostro marchio.

Tuttavia, non è sufficiente parlare a vanvera. Dovete sostenere i vostri valori con azioni significative. Ad esempio, se il vostro valore fondamentale è la sostenibilità, dovreste adottare pratiche di approvvigionamento sostenibili, garantire condizioni di lavoro etiche lungo tutta la vostra catena di fornitura e impegnarvi in iniziative di beneficenza. Patagonia, azienda leader nel settore dell'abbigliamento e delle attrezzature per l'outdoor ha costruito il suo marchio attorno alla responsabilità ambientale e sociale. Promuove attivamente la sostenibilità utilizzando materiali riciclati, riducendo l'impronta di carbonio e donando parte dei profitti a cause ambientali.

5. Il potere dei contenuti generati dagli utenti (UGC)

Incoraggiate i millennial a creare e condividere contenuti legati al vostro marchio. Ad esempio, potreste organizzare concorsi, sfide o campagne UGC che incoraggino gli utenti a condividere foto, video o testimonianze con i vostri prodotti o le vostre esperienze di marca in cambio di un incentivo.

Mostrando gli UGC sul vostro sito web e sui vostri canali di social media, potete amplificare la portata del vostro marchio e mostrare esempi reali di come i vostri prodotti o servizi vengono utilizzati e apprezzati da persone reali. Questa prova sociale può essere incredibilmente persuasiva per i consumatori millennial, che si affidano alla frase "o le foto o non è successo"

Il popolare videocamera d'azione GoPro ha sfruttato con successo i contenuti generati dagli utenti per commercializzare i propri prodotti. I canali dei social media, il sito web e le campagne di marketing di GoPro sono pieni di foto e video generati dagli utenti di paesaggi mozzafiato, attività adrenaliniche e momenti commoventi.

6. Ruolo dell'omnichannel e dell'e-commerce nel marketing dei millennial

Utilizzare piattaforme di e-commerce o applicazioni mobili dedicate per offrire un'esperienza di acquisto senza soluzione di continuità, con raccomandazioni personalizzate di prodotti basate sulla cronologia di navigazione e di acquisto e un checkout senza problemi.

È una situazione vantaggiosa per i marchi e per i millennial. I millennial amano la convenienza e l'esperienza personalizzata di questi mezzi e voi, come marchio, raccogliete dati preziosi sulle loro preferenze e sui loro comportamenti.

Dovreste ricreare la stessa esperienza anche nei negozi fisici. I negozi dovrebbero funzionare come centri di esperienza in cui i clienti possono impegnarsi con il marchio attraverso esposizioni interattive, prove di prodotti ed eventi. Quando l'esperienza di acquisto è ugualmente fluida tra i vari canali, i millennial possono passare rapidamente da un punto di contatto digitale a uno fisico. Nike ha implementato con successo queste strategie offrendo un'esperienza d'acquisto unificata su più canali, tra cui la piattaforma di e-commerce, l'applicazione mobile e i negozi di vendita al dettaglio.

Migliora la tua strategia di marketing per i millennial con ClickUp

Per creare una strategia di marketing efficace per i millennial, dovete fare un passo in più e mettervi nei panni del vostro gruppo target. Utilizzate uno strumento completo come Il software di gestione dei progetti di marketing di ClickUp per capire meglio il vostro pubblico di millennial e assicurarvi che i vostri sforzi di branding risuonino con loro.

Creare un piano completo per il pubblico dei millennial con il software di gestione dei progetti di marketing di ClickUp

Ecco come potete sfruttare la suite di funzioni di ClickUp:

Collaborare in tempo reale con i membri di team remoti (in particolare quelli che sono millennial) per definire l'utente del vostro marchio, creare un piano completo per il pubblico dei millennialroadmap di marketingperfezionare le strategie di marketing, lavorare su diversi materiali di marketing (come notifiche push, brochure, e-mail, post sui social media, post sul blog, landing page e casi di studio), consolidare tutti i dati rilevanti delle ricerche di mercato e la documentazione del progetto in un unico posto e condividere/ricevere feedback usandoDocumenti ClickUp

Lavorate con il vostro team in tempo reale, apportate modifiche e fornite feedback utilizzando i commenti assegnati su ClickUp Docs

Brainstorming su nuove strategie di marketing, campagne mirate, idee per i contenuti e altro ancora conLavagne ClickUpuna tela virtuale che trasforma le idee e le discussioni in azioni concrete

Rendete le vostre sessioni di brainstorming orientate all'azione con le lavagne ClickUp Whiteboard

Gestire progetti di sviluppo strategico complessi e di lunga durata conCompiti ClickUp. Suddividete il vostro lavoro in parti più piccole e gestibili, aggiungete sottoattività, assegnate uno o più membri del team, date priorità a ciò che richiede un'attenzione immediata (ad esempio, campagne sensibili al tempo, come una promozione per i saldi del 4 luglio) e aggiungete tag personalizzati alle vostre attività per una rapida categorizzazione

Impostare le dipendenze delle attività per identificare tempestivamente gli ostacoli nelle attività di ClickUp

UtilizzareObiettivi di ClickUp per definire gli obiettivi di marketing a breve e lungo termine che si desidera raggiungere. Aggiungete scadenze chiare, dividete i vostri obiettivi in obiettivi sprint, settimanali o mensili, create KPI e schede di valutazione dei dipendenti per misurare le prestazioni e raggruppate i vostri obiettivi in cartelle per avere una rapida panoramica della vostra situazione

Impostare e monitorare i progressi verso i propri obiettivi con ClickUp Goals

Visualizzate le vostre campagne di marketing nel modo che preferite con oltre 15 obiettivi personalizzabiliVisualizzazioni ClickUp. Traccia i progressi e le conversioni delle iniziative di marketing conCruscotti ClickUpmisurare la portata e il coinvolgimento dei contenuti pubblicati online, conoscere il numero di MQL generati e valutare la loro conversione in vendite

Ottenere informazioni comprensibili dalle campagne di marketing con ClickUp Dashboard

Conducete ricerche primarie e raccogliete dati da clienti, prospect, dipendenti o stakeholder esterni, richiedete input e feedback per migliorare le vostre campagne di marketing e trasformate le risposte in task tracciabili utilizzandoModuli ClickUp

Raccogliere dati e ricavare informazioni preziose dalle risposte utilizzando ClickUp Forms

Coinvolgere i Millennial attraverso esperienze e valori

Esploriamo il modo in cui potete coinvolgere i millennial attraverso esperienze e valori diversi:

Promuovere grandi esperienze digitali rispetto all'intrattenimento

I millennial cercano interazioni digitali che vadano oltre il semplice intrattenimento; desiderano esperienze significative che aggiungano valore alla loro vita. Le aziende dovrebbero privilegiare la creazione di piattaforme digitali, app e contenuti che istruiscano, ispirino o responsabilizzino gli utenti, pur mantenendo le cose piacevoli.

Prendiamo Duolingo come esempio . La sua console con giochi e l'interfaccia utente visivamente accattivante rendono gli studenti desiderosi di continuare il loro percorso di apprendimento di una nuova lingua. A ciò si aggiunge la mascotte del marchio, il gufo Duo, che incalza gli utenti con promemoria passivo-aggressivi (e spesso esilaranti) sui social media, invitandoli a continuare le lezioni. Davvero memorabile!

via duoplanet.com

Privilegiare l'autenticità e l'immagine genuina del marchio

I millennial sono attratti dai marchi che non rinunciano a mostrare il loro vero io. Le aziende dovrebbero sforzarsi di costruire la fiducia essendo trasparenti sui loro valori, pratiche e origini. Possono trasmettere l'autenticità attraverso lo storytelling, i contenuti dietro le quinte, le testimonianze generate dagli utenti o trasformando i fondatori, gli amministratori delegati e i dipendenti in ambasciatori del marchio attraverso i social media.

Può sembrare scoraggiante progettare un strategia di gestione del marchio da zero, perché ci sono diversi elementi in movimento e si vuole che tutti siano corretti. È possibile utilizzare una strategia personalizzabile modelli di branding per strutturare il messaggio e la storia che si vuole evidenziare. Modello di branding di ClickUp è uno di questi. Con questo modello, le aziende possono creare un'identità visiva coerente in tutti i materiali di marketing e nei canali di distribuzione.

Tenete sotto controllo lo sviluppo di immagini, messaggi e toni della vostra azienda e create un'esperienza di marca coerente con il modello di branding di ClickUp

**Il modello consente di tenere traccia dei diversi aspetti del processo di branding all'interno di un'unica piattaforma, dove voi e gli altri responsabili delle decisioni potete seguire i progressi, aggiungere suggerimenti e dare approvazioni.

Quando si sviluppa l'immagine di un marchio è facile perdere di vista i compiti da svolgere, perché le cose da fare sono tante, ma questo modello vi permette di organizzarvi. Scaricate questo modello

Evidenziare le cause sociali e i valori che risuonano con i millennial

I millennial sono socialmente consapevoli e si orientano verso i marchi che sostengono cause che li appassionano. Le aziende possono coinvolgere questa fascia demografica allineando le cause sociali (come la sostenibilità ambientale, la diversità e l'inclusione o la sensibilizzazione della comunità) con azioni tangibili, come donazioni, volontariato o iniziative ecologiche. Questi sforzi dimostrano che l'azienda si preoccupa di avere un impatto al di là del profitto.

Incorporare l'umorismo nel marketing

I Millennials apprezzano quando li si fa sorridere: l'umorismo cattura la loro attenzione e rende il brand relazionabile. Le aziende possono utilizzare l'umorismo nelle loro campagne di marketing, nei post sui social media e nella pubblicità per creare esperienze memorabili e incoraggiare il coinvolgimento.

Il popolare Software SEO Semrush ha imparato questa strategia. Ecco uno dei tanti post sui social media di Semrush che ci ha fatto ridere:

via Semrush

Essere disponibili e fornire un buon supporto ai clienti

I Millennials si aspettano un'assistenza rapida e personalizzata gestione del cliente . Le aziende devono diversificare i canali di comunicazione, tra cui la chat dal vivo, i social media, l'e-mail e l'assistenza telefonica, per soddisfare le diverse preferenze. Rispondere rapidamente, affrontare i problemi in modo empatico e fornire soluzioni di valore aggiunto migliora l'esperienza complessiva del cliente. Tutto questo trasforma i millennial in fedeli sostenitori del marchio.

Utilizzo dell'intelligenza artificiale

Tuttavia, gestire le richieste in scala senza compromettere la qualità del servizio può diventare eccessivo. È qui che ClickUp Brain viene in soccorso.

Create una base di conoscenze per i vostri progetti per connettervi con il vostro pubblico di millennial con ClickUp Brain

I team del servizio clienti possono utilizzare questo co-pilota AI per:

Creare una base di conoscenze con informazioni aggiornate in modo che i clienti possano navigare da soli tra le soluzioni alle loro domande

in modo che i clienti possano navigare da soli tra le soluzioni alle loro domande consigliare agli agenti, durante una chat o una chiamata, le risorse della base di conoscenze più rilevanti

Ottenere risposte istantanee e precise basate sul contesto da qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp e collegato a ClickUp, utilizzando ClickUp Brain

Analizzare le interazioni con i clienti per generare bozze di guide alle procedure, materiale per la risoluzione dei problemi e FAQ

di guide alle procedure, materiale per la risoluzione dei problemi e FAQ **Tracciamento dello stato delle richieste di assistenza

Automatizzazione di attività ripetitive, come la programmazione di follow-up, il monitoraggio dei tempi di risoluzione dei ticket , la risposta alle FAQ e la richiesta di feedback

, la risposta alle FAQ e la richiesta di feedback Personalizzare i messaggi di chat e le risposte via e-mail utilizzando i dati dei clienti

utilizzando i dati dei clienti Tradurre domande/risposte in diverse lingue per supportare le esigenze dei clienti in tutto il mondo

Utilizzo di modelli di assistenza clienti

Oltre a velocizzare il vostro servizio clienti con l'IA è possibile rendere il loro flusso di lavoro più fluido e strutturato grazie a un sistema di modelli di servizio al cliente .

Date ai team del servizio clienti la possibilità di offrire risoluzioni di qualità in tempi più rapidi utilizzando il modello di gestione del servizio clienti di ClickUp

Per esempio, Modello di gestione del servizio clienti di ClickUp vi aiuta a monitorare i ticket di assistenza in arrivo, a collaborare con i team per trovare soluzioni e a offrire risoluzioni puntuali.

Grazie a quattro visualizzazioni personalizzabili (elenco, scheda, documento e modulo), è possibile tenere facilmente traccia delle richieste di assistenza nuove, in sospeso, in corso e risolte e assicurarsi che nulla vada perso.

I campi personalizzati precostituiti consentono di aggiungere dettagli importanti a un ticket, come il tipo di problema, lo stato di completamento, l'e-mail di contatto del richiedente e la valutazione della soddisfazione del cliente.

Facilitate il servizio di assistenza clienti con questo modello e guadagnate punti di favore da parte dei clienti! Scarica questo modello

Essere creativi e risolvere problemi più grandi

I millennial sono attratti dalle aziende che affrontano sfide sociali o ambientali più ampie con un tocco creativo. Dare priorità all'innovazione e proporre soluzioni d'impatto ai problemi della vita reale soddisfa il desiderio dei millennial di consumare in modo mirato.

Il marchio di prodotti per la cura della pelle Dove ha utilizzato questa strategia per il suo Project #ShowUs campagna nel 2019. L'obiettivo era quello di affrontare la mancanza di rappresentazione delle donne di tutti i giorni nella pubblicità tradizionale. Hanno avviato una campagna per creare immagini di stock diversificate con donne reali.

Questa collezione, ora la più grande al mondo, comprende oltre 10.000 foto disponibili su Getty Images e il 10% dei proventi delle vendite delle immagini viene reinvestito per sostenere il progetto #ShowUs. Il progetto ha avuto un enorme successo e ha portato a un grande apprezzamento per il marchio.

Valorizzare l'empatia e la personalizzazione

La generazione Y apprezza i marchi che sono empatici nei confronti delle loro circostanze uniche e comprendono le loro esigenze e preferenze individuali. Le tecniche di personalizzazione, come le campagne mirate, le raccomandazioni personalizzate e le comunicazioni su misura, rendono gli sforzi di marketing più attraenti e fanno diminuire le vendite per i millennial.

Ecco un esempio: Hotel Hoxton si rivolge agli appassionati di viaggi con annunci pertinenti.

via L'Hoxton

Marketing dei contenuti per i Millennials

Da quanto abbiamo discusso finora, è lecito dedurre che per creare contenuti che piacciano ai millennial è necessario che siano presenti le seguenti caselle:

**Questo tipo di contenuto mira a catturare e divertire i millennial, spesso attraverso l'umorismo, l'arguzia o una narrazione coinvolgente.

Esempio:Buzzfeede i quiz di Buzzfeed

Esempio:Buzzfeede i quiz di Buzzfeed **I contenuti emozionali evocano sentimenti di empatia, nostalgia o ispirazione, affrontando argomenti con cui i millennial possono entrare immediatamente in contatto.

Esempio:I video di Upworthy che condividono storie ispirate o momenti che scaldano il cuore

Esempio:I video di Upworthy che condividono storie ispirate o momenti che scaldano il cuore Autentico: È genuino, relazionabile e trasparente; spesso mostra persone reali, esperienze reali e prospettive non filtrate.

Esempio:Glossatocampagne di marketing con clienti reali e immagini non ritoccate

È genuino, relazionabile e trasparente; spesso mostra persone reali, esperienze reali e prospettive non filtrate. Esempio:Glossatocampagne di marketing con clienti reali e immagini non ritoccate **I contenuti visivi si basano molto su immagini, brevi video e infografiche per trasmettere messaggi in modo rapido ed efficace.

Esempio:I video di cucina di Tasty su Facebook e Instagram con accattivanti inquadrature dall'alto e musica accattivante

Tenere a mente questi quattro fattori vi aiuterà a distinguervi dalla concorrenza e a colpire il vostro gruppo target, cioè i millennial.

Modelli ClickUp

È inoltre possibile esplorare modelli pronti all'uso per semplificare ulteriormente la gestione del marketing dei contenuti :

1. Modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp

Tracciate i progressi e le performance delle vostre iniziative di content marketing con il Template del Piano di Content Marketing di ClickUp

Definite il vostro pubblico di riferimento e i vostri obiettivi e sviluppate un piano completo per guidare la creazione e la distribuzione dei contenuti attraverso i canali. Questo modello consente di riunire i membri del team per collaborare e fare brainstorming di idee. Vi permette di:

Prioritizzare i compiti, impostare le scadenze e aggiungere gli assegnatari

Visibilità dei progressi o dei colli di bottiglia

**Tracciare le metriche di performance dei contenuti (impressioni sui post, traffico sul sito web e lead qualificati) su tutti i canali

Valutare e migliorare il piano dei contenuti

Che sia la prima volta che create una strategia di contenuti o che vogliate adottare un approccio più strutturato nei vostri processi esistenti, questo framework è un'ottima risorsa da provare. Scaricate questo modello 2. Modello di gestione dei contenuti di ClickUp

Gestite grandi volumi di contenuti e tenete sotto controllo i progressi utilizzando il Template di gestione dei contenuti di ClickUp

Questa è la destinazione unica per pianificare e gestire i contenuti omnicanale, dai contenuti web, ai blog, ai post sui social media e alle newsletter. Questo framework è particolarmente utile per i team di contenuti di grandi dimensioni, con più stakeholder e più canali da soddisfare.

Utilizzate il modello per richiedere input creativi ai membri del team, pianificare e collaborare in tempo reale, mantenere un calendario editoriale e pubblicare/consegnare i contenuti in tempo.

Organizzare grandi quantità di contenuti

**Mantenere una formattazione e uno stile coerenti per tutti i contenuti

**Aggiornare e rivedere i contenuti con facilità

Configurate il modello con stati, viste e campi personalizzati e rimanete allineati al vostro calendario dei contenuti. Scarica questo modello

Superare gli sforzi manuali

Come strateghi del marketing, vi troverete spesso a correre contro il tempo. E nei momenti di punta, potreste essere colpiti dal temuto blocco creativo. In quei giorni (e in tutti gli altri giorni in cui siete multitasking come un professionista), ClickUp Brain si rivela utile. Può aiutarvi:

Generare idee e creare contenuti per post di blog, post sui social media, e-mail, campagne mirate e annunci

Siete a corto di idee fresche? Lasciate che ClickUp Brain prepari qualcosa per le vostre esigenze di content marketing

Perfezionare le risposte dell'intelligenza artificiale fornendo ulteriori informazioni e contesto

Modificare i testi o i contenuti per le campagne di marketing e assicurarsi che siano privi di errori

Riassumere i post del blog in post di dimensioni ridotte per LinkedIn, X o Instagram

Con l'AI che si occupa di questi compiti, potete concentrarvi maggiormente sulla strategia.

Come rendere condivisibili i contenuti di marketing

Incoraggiate i contenuti generati dagli utenti (UGC) organizzando concorsi, sfide o campagne che invitino i millennial a creare e condividere i propri contenuti Sviluppare narrazioni che risuonino emotivamente e intellettualmente, che si tratti di superare sfide, perseguire passioni o fare la differenza nel mondo Rimanere in contatto con le tendenze attuali, i meme e i riferimenti culturali che risuonano con i millennial Creare un senso di urgenza o di esclusività per sfruttare la paura di perdersi (FOMO) dei millennial, utilizzando offerte a tempo limitato o offerte esclusive

L'importanza del SEO e dell'ottimizzazione delle landing page

Date le loro preferenze di ricerca digitale, non sorprende che un alto posizionamento SEO (ottimizzazione dei motori di ricerca) crei fiducia nei millennial, che lo vedono come un segno di legittimità. La SEO con parole chiave pertinenti può mettere il vostro marchio in primo piano quando i millennial cercano soluzioni ai loro problemi.

Poiché la ricerca conversazionale diventa sempre più popolare, l'ottimizzazione per le parole chiave a coda lunga che imitano il parlato naturale può aiutare i marchi a catturare le ricerche vocali dei millennial.

**Le landing page che rispondono direttamente all'intento di ricerca (il motivo della ricerca) hanno una buona risonanza anche tra i millennial che danno importanza al loro tempo. I millennial sono diffidenti nei confronti delle tattiche di vendita e apprezzano una comunicazione diretta, come abbiamo già stabilito.

Concentrandosi sulla SEO e sull'ottimizzazione delle pagine di destinazione, si può garantire che i propri sforzi di marketing siano in linea con le abitudini di ricerca e i processi decisionali dei millennial.

Migliorare i profitti con una strategia di marketing di successo per i millennial

La generazione Y ama l'autenticità, si preoccupa delle questioni sociali e ambientali e desidera esperienze personalizzate.

Per entrare in contatto con loro, dovete essere attivi sui canali digitali, in particolare sui social media, e tenerli incollati con contenuti di valore e visivamente accattivanti. Mostrate loro che il vostro marchio rappresenta qualcosa di significativo e che siete trasparenti nelle vostre pratiche. Tenete d'occhio le tendenze e siate pronti ad adattarvi.

Seguendo queste strategie, riuscirete a costruire una fedeltà duratura tra i più grandi gruppi demografici, impostando il vostro marchio per un successo a lungo termine. E per fare tutto questo in modo organizzato, potete contare su uno strumento come ClickUp. Iscriviti a ClickUp e utilizzate le sue funzioni complete per commercializzare le vostre strategie aziendali ai millennial.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è il modo migliore per raggiungere i millennial?

Per raggiungere efficacemente i millennial, i marchi dovrebbero dare priorità alle piattaforme digitali e ai canali di social media come Instagram, TikTok e YouTube, dove i millennial trascorrono una notevole quantità di tempo. L'utilizzo di formati di contenuto coinvolgenti come video, meme e post interattivi può aiutare a catturare la loro attenzione.

2. A cosa sono più interessati i millennial?

I millennial sono noti per le loro abitudini di consumo orientate al valore. Danno priorità all'autenticità, cercando connessioni genuine con i marchi e i prodotti. La sostenibilità è una preoccupazione importante: molti millennial scelgono prodotti ecologici e di provenienza etica.

Sono anche precoci nell'adozione della tecnologia, alla costante ricerca di prodotti ed esperienze innovative. Gli acquisti esperienziali, come viaggi ed eventi, hanno spesso la precedenza sui beni materiali.

3. Qual è il profilo demografico dei millennial?

I millennial sono persone nate tra il 1981 e il 1996, anche se le definizioni esatte possono variare. Nel 2024, i millennial più anziani avranno circa 40 anni, mentre i più giovani avranno circa 20 anni.

4. Che tipo di pubblicità preferiscono i millennial?

I millennial rispondono bene alla pubblicità che sembra personalizzata e autentica. Apprezzano i contenuti che parlano direttamente ai loro interessi e valori, sia che si tratti di annunci mirati sui social media, di partnership con influencer o di contenuti generati dagli utenti.

5. Perché i marchi si rivolgono ai millennial?

I marchi si rivolgono ai millennial perché rappresentano una parte significativa del mercato dei consumatori con un notevole potere d'acquisto. I millennial hanno una forte influenza sulle tendenze di consumo e spesso influenzano le preferenze delle generazioni più anziane e di quelle più giovani. Catturando la fedeltà dei millennial, i marchi possono stabilire relazioni a lungo termine e assicurarsi la loro posizione sul mercato.

6. Sono un millennial se ho 26 anni?

Se avete 26 anni nel 2024, probabilmente appartenete alla Gen Z. Ma potete comunque relazionarvi con i millennial o considerarvi tali, poiché le barriere di età per definire queste coorti generazionali sono piuttosto flessibili.