Sprint Review vs. Retrospective: qual è la differenza?

Sei a capo di un team di sviluppo software che trascorre più tempo in riunioni che nel lavoro vero e proprio. Sprechi tempo ed energie preziose gestendo costantemente requisiti in continua evoluzione e aggiornando gli stakeholder sullo stato di avanzamento del progetto.

Ti ritrovi in questa situazione?

È qui che entra in gioco la metodologia agile.

Per garantire uno stato di avanzamento regolare, Scrum, una metodologia agile di project management, prevede diverse riunioni, ciascuna con uno scopo specifico. Di queste, gli ultimi due passaggi nel framework Scrum sono le revisioni Sprint e le retrospettive Sprint.

I team Agile che sviluppano prodotti end-to-end devono comprendere il ruolo di queste cerimonie Agile e la differenza tra la revisione dello Sprint e la retrospettiva dello Sprint per il buon esito del progetto.

Questa guida illustra le differenze tra Sprint Review e Retrospective, alcune sfide comuni che si presentano e gli strumenti per condurre gli eventi Sprint.

Sprint Review vs. Retrospective: in breve

Revisione dello sprint Retrospettiva Sprint Si tiene alla fine di uno Sprint, dove viene dimostrato l'incremento del prodotto e vengono incorporati i feedback degli stakeholder Dopo la revisione dello Sprint, i team Scrum valutano e discutono i flussi di lavoro e le prestazioni per creare flussi di lavoro e processi migliori per lo Sprint successivo Il terzo evento Scrum, condotto alla fine di uno Sprint L'evento finale di Scrum, condotto dopo una revisione dello Sprint Esamina lo stato di avanzamento del prodotto e definisci i passaggi successivi per la direzione del prodotto Valuta lo stato e le prestazioni del team Team Scrum, Scrum master, Product Owner e stakeholder Scrum master, team Scrum e titolare del prodotto Si concentra sul "cosa", ovvero sul prodotto, con l'obiettivo di garantire che soddisfi le aspettative dello stakeholder o del client Si concentra sul "come", ovvero sul processo, per discutere e incorporare potenziali miglioramenti a livello interno 1-2 ore, a seconda della durata dello Sprint In genere, circa 1,5 ore Presentare il prodotto funzionante agli stakeholder e aggiornare il product backlog Discutere e implementare miglioramenti dei processi

La differenza principale tra Sprint Review e Retrospective

La revisione dello sprint e le retrospettive svolgono un ruolo importante nel framework Agile Scrum. Sono progettate per servire obiettivi diversi e concentrarsi su elementi diversi del ciclo Sprint.

Ecco le principali differenze tra Sprint Review e Retrospective:

Significato

Revisione dello sprint

Una riunione di revisione dello Sprint si svolge alla fine di uno Sprint, in cui i membri del team Scrum e il titolare del prodotto si riuniscono per mostrare il loro prodotto alle parti interessate. Sulla base del feedback delle parti interessate, il team Scrum riesamina l'incremento del prodotto e incorpora il backlog del prodotto.

Retrospettiva

D'altra parte, una retrospettiva segue una revisione dello Sprint. Il team Scrum si riunisce per discutere le proprie prestazioni nello Sprint precedente e analizzare l'ambito di miglioramento dei processi futuri. Le riunioni retrospettive ospitano in genere discussioni su ciò che è andato bene e ciò che non ha funzionato. Esse servono in gran parte a riflettere sul miglioramento delle dinamiche e dei processi del team.

Team diversi seguono diversi esempi e modelli di retrospettiva Sprint per sperimentare e determinare cosa funziona meglio per loro.

Ad esempio, puoi utilizzare la retrospettiva Mad Sad Glad Sprint per il tuo team. Questo ti aiuta ad affrontare potenziali fattori di stress, ostacoli al processo e il morale generale del team in relazione al modo in cui tutti hanno lavorato insieme nello Sprint precedente.

Partecipanti

Revisione dello sprint

Una revisione dello Sprint coinvolge il team Scrum, gli stakeholder e il titolare del prodotto.

I membri del team Scrum mostrano l'incremento del prodotto agli stakeholder. Ottengono feedback da loro e condividono le sfide che affrontano nel processo di sviluppo

Il Product Owner garantisce che il Product Backlog sia adattato in base al feedback fornito dagli stakeholder

Retrospettiva

Solo il team Scrum partecipa alla riunione retrospettiva dello Sprint. Si tratta di una discussione aperta con i membri del team Scrum sulle aree di miglioramento e sulle intuizioni, senza alcuna partecipazione esterna.

Focus

Revisione dello sprint

La revisione dello Sprint alla fine di ogni Sprint si concentra su ciò che è stato consegnato. Il team valuta se l'assegnazione del carico di lavoro è stata equa, se l'obiettivo è stato raggiunto e se è necessario modificare la definizione di "consegnato" e "terminato".

Retrospettiva

La retrospettiva dello sprint si concentra sul processo e sul lato umano dell'implementazione. Mentre gli sprint riguardano il lavoro di squadra, le retrospettive cercano di identificare le aree di miglioramento, i problemi che potrebbero aver influito sull'esito positivo e come migliorare nei prossimi sprint.

In ogni retrospettiva, si cercano piccoli modi per migliorare in modo che, nel tempo, i piccoli miglioramenti si sommino fino a diventare significativi.

Struttura e programma della riunione

Revisione dello sprint

Il team Scrum, che include gli sviluppatori, presenta un prodotto e/o una funzionalità/funzione agli stakeholder

Il team stabilisce chiaramente se l'obiettivo dello Sprint è stato completato o meno, spiegando anche cosa non è stato completato

Successivamente, gli stakeholder condividono il loro feedback e pongono domande al team Scrum

Per aiutare il team di sviluppo, gli stakeholder e il titolare del prodotto a condividere informazioni importanti, come i dati dei clienti e le esigenze del mercato, che saranno utili nei prossimi cicli Sprint e nei progetti di sviluppo

Ecco come sarà il programma della riunione per una revisione dello Sprint:

Aprire la riunione Inizia con un saluto e una breve introduzione alla revisione Presentare le parti interessate Presentare rapidamente tutte le parti interessate per garantire che il team sappia chi è presente Imposta il contesto Il Scrum master stabilirà il programma della riunione Rivedere gli incrementi di prodotto Il team di sviluppo Scrum mostra gli incrementi implementati e può eseguire una demo del prodotto/della funzionalità Feedback sul prodotto Gli stakeholder condividono i propri feedback e tutti discutono su cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, identificando al contempo le opportunità di miglioramento continuo Revisione del backlog Il titolare del prodotto esamina il backlog del prodotto e definisce le date di completamento

Scarica questo modello Il modello di programma per riunioni di revisione Sprint in ClickUp garantisce che le riunioni di revisione Sprint siano produttive, collaborative e incentrate sul miglioramento continuo

Il modello di programma per riunioni di revisione dello sprint di ClickUp ti aiuta a condurre e documentare in modo efficace le tue riunioni di revisione dello sprint. Ecco come questo modello di riunione di pianificazione Sprint, adatto ai principianti, migliora il tuo processo di sviluppo agile: Pianifica e assegna le priorità alle attività per i prossimi Sprint in modo semplice e veloce

Raccogli feedback preziosi dai membri del team e dalle parti interessate in modo strutturato

Valuta lo stato e i risultati dello Sprint

Identificare e risolvere i colli di bottiglia o gli ostacoli

Migliora la trasparenza, la responsabilità, i risultati e il coinvolgimento riconoscendo e celebrando i risultati raggiunti

Retrospettiva

Trattandosi di una riunione interna, non esiste un modo prestabilito per tenere queste riunioni.

I membri del team Scrum utilizzano le retrospettive Sprint per ottenere chiarezza sullo stato di avanzamento, valutare i flussi di lavoro e i processi ed esplorare gli errori, insieme ai modi per risolverli

Queste riunioni hanno solitamente una durata prestabilita per garantire che siano produttive e pertinenti

Puoi lavorare con diversi formati di retrospettiva Sprint come Mad Glad Sad, Mountain Climber e Sailboat per esaminare e riflettere sul ciclo Sprint

Il programma delle riunioni retrospettive Sprint è il seguente:

Sessione rompighiaccio Inizia creando un contesto che descriva il background di ogni persona. Crea uno spazio psicologicamente sicuro in modo che i membri possano condividere e discutere apertamente le sfide Fase di riflessione Utilizza un modello di retrospettiva per riflettere su cosa ha funzionato bene e cosa no Organizza il feedback Valuta e raggruppa i feedback in temi comuni per semplificare l'analisi Votazione I membri del team votano i problemi che ritengono più urgenti da affrontare Discussione sul piano d'azione Assegna la priorità ai problemi più votati, approfondiscili e crea un piano concreto per risolverli nel Sprint successivo

Scarica questo modello I team Agile utilizzano il modello Sprint Retrospective Brainstorm per aiutare tutti a rimanere sulla stessa pagina e identificare gli esiti positivi e le aree di miglioramento

Usa il modello di brainstorming Sprint Retrospective di ClickUp per: Rivedi e analizza lo stato di avanzamento dello Sprint

Brainstorming su come migliorare i risultati dello Sprint

Identifica le tendenze delle prestazioni esaminando più Sprint

Monitoraggio dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi nell'agile Scrum

Scopri i problemi che influiscono sul morale, lo stato e la produttività del team

Incoraggiare un dialogo aperto e onesto in un ambiente sicuro

Utilizzo di Agile e Scrum nella revisione dello sprint e nella retrospettiva

Breve riassunto: ormai conosci la differenza tra Sprint Review e Retrospective.

Le riunioni di revisione dello sprint e le retrospettive dello sprint sono eventi Scrum a cui partecipano i team agili.

La metodologia Scrum è una metodologia di progetto agile che i team di sviluppo implementano per gestire lo sviluppo di prodotti complessi in linea con gli obiettivi aziendali.

Scompone progetti complessi in parti più piccole chiamate Sprint. Questi cicli Sprint della durata di 2-4 settimane, che iniziano con la pianificazione dello Sprint, hanno lo scopo di affrontare tutto il backlog del prodotto, ovvero l'elenco degli elementi di lavoro che un team deve svolgere, inclusi user story, bug, attività e altro ancora.

Le user story svolgono un ruolo importante nel descrivere il product backlog dal punto di vista dell'utente durante una revisione dello sprint e una retrospettiva. Esploriamo anche questo aspetto del processo Scrum.

Cosa sono le user story?

Le user story descrivono come l'utente finale utilizzerà un particolare prodotto o funzionalità. Ad esempio, un acquirente potrebbe voler salvare gli elementi in una lista dei desideri in un'app di e-commerce per semplificare il processo di acquisto.

Cosa sono le user stories nella revisione dello sprint?

In una revisione dello Sprint, le user story costituiscono il contesto in cui vengono discussi l'implementazione e il completamento dello Sprint. Rendono più facile ricevere feedback specifici, aiutando i team a capire se una determinata funzionalità/funzione o un prodotto specifico sta servendo al suo scopo.

Infatti, le user story aiutano a spostare il backlog dello Sprint e garantiscono che vengano create nuove storie per i nuovi requisiti.

Cosa sono le user story nella retrospettiva?

Con le retrospettive Sprint, le user story sono di grande aiuto per individuare le aree di miglioramento. Ad esempio, potresti notare che alcune user story richiedono più tempo del previsto durante la pianificazione dello Sprint e migliorare la tua valutazione nello Sprint successivo.

Le user story aiutano a fornire esempi concreti che ci aiutano a capire perché si sono verificati determinati problemi e cosa si può fare per evitare che tali istanze si ripetano in futuro.

Punti storia nelle user story

Inoltre, i team agili utilizzano i punti storia per valutare la dimensione reale del lavoro o il rischio relativo coinvolto nel completamento di una user story.

Si tratta di unità di misura che catturano la quantità di lavoro necessaria per completare una user story in un product backlog. I team di sviluppo di prodotti o software possono utilizzarle come sistema a punti per dare priorità alle user story più importanti.

Ricordate che più complesse sono le user story, maggiore sarà la pianificazione e la risoluzione dei problemi necessari.

Scarica questo modello Tieni traccia e gestisci gli sprint e mantieni un backlog di prodotto coerente con il modello Backlog e Sprint di ClickUp

Con i modelli Backlog e Sprint di ClickUp, i team Scrum agili possono contribuire e valutare in modo efficace i punti delle storie in modo collaborativo.

Se la tua sfida più grande come Scrum Master è gestire i processi che richiedono molto tempo nelle operazioni Sprint, questo modello può aiutarti.

Ti aiuta a gestire tutte le operazioni e le integrazioni di sviluppo software remoto in un unico posto con visualizzazioni predefinite, campi personalizzati, stati personalizzati e altro ancora.

La parte migliore è che questo modello dispone di elenchi predefiniti per gli sprint, il monitoraggio dei bug e i backlog che ti aiuteranno a organizzare le attività e centralizzare tutte le comunicazioni relative allo sprint in un unico posto.

Suggerimento per esperti💡: I tuoi team software possono anche monitorare e creare i propri cicli Sprint su ClickUp e utilizzare i report Sprint di ClickUp per gestire le prestazioni del team e mantenere gli obiettivi Sprint sulla strada giusta.

Utilizza i report Sprint di ClickUp per monitorare l'andamento dei tuoi cicli Sprint

Sfide comuni nelle revisioni sprint e nelle retrospettive sprint

La verità è che, indipendentemente da quanto siano ben pianificate le revisioni Sprint e le retrospettive Sprint, è probabile che si incontrino alcuni ostacoli nel processo di sviluppo del software. Ecco alcune sfide comuni a cui prestare attenzione.

Confondere le revisioni Sprint con le sessioni demo

Spesso i team trattano erroneamente una revisione Sprint come una presentazione, creando aspettative errate. Una revisione Sprint non è una demo di prodotto, ma una sessione di lavoro.

Una demo è parte della revisione dello Sprint, ma la revisione dello Sprint comprende molto di più.

Durante le revisioni Sprint, i team discutono le opinioni dei consumatori, lo stato di avanzamento del rilascio, il budget, le ricerche di mercato, ecc. L'impostazione di un contesto chiaro all'inizio della revisione aiuta a mantenere la rotta e rende le riunioni più costruttive.

Team disimpegnati

Possiamo cancellare la revisione dello Sprint di questa settimana? Ha chiesto il team di sviluppo.

Se il tuo team Scrum usa questa scusa per saltare la revisione dello Sprint, sai che c'è un problema: molto probabilmente, il tuo team è disimpegnato o non trova valore nella revisione dello Sprint.

La revisione dello Sprint è un ottimo momento per interagire in modo significativo con le parti interessate e il team Scrum ha l'opportunità di esaminare i successi e gli insuccessi e adattarsi. O, almeno, in teoria.

Purtroppo, questa non è la realtà per la maggior parte dei team.

Alcuni motivi per cui il tuo team Scrum potrebbe essere disimpegnato sono:

Mancanza di chiarezza

La monotonia causata da riunioni mal strutturate e formattate

Anche fattori esterni come lo stress o il burnout

La chiave è pianificare riunioni in cui gli stakeholder aziendali e gli Scrum master siano aperti al feedback e a discussioni sincere, creando un ambiente sicuro in cui ogni membro del team possa condividere idee per il miglioramento continuo e le sfide.

Per saperne di più: Le 10 migliori attività per coinvolgere i dipendenti e riportare l'entusiasmo sul posto di lavoro, creando team solidi.

Retrospettive monotone

Condurre retrospettive sempre nello stesso modo ripetitivo porta alla noia e al disimpegno e può ostacolare la produttività.

Per portare una ventata di freschezza e coinvolgere i team in modo proattivo, cambia le domande che poni, rendile più interattive o aggiungi qualche elemento divertente.

Prendete in considerazione la possibilità di alternare diversi formati, come Each One Meets, in cui tutti i membri del team possono scambiarsi feedback individuali, o le schede Kudo per il riconoscimento tra pari. Sperimentare formati diversi aggiungerà novità alle riunioni e incoraggerà una maggiore partecipazione.

Leggi anche: 25 idee divertenti per provare una retrospettiva Sprint

Retrospettive senza conclusioni

Non lasciate che le retrospettive Sprint si trasformino in riunioni "tutte parole e niente fatti".

Mentre i team Scrum discutono dello stato di avanzamento dei lavori ed esplorano come modificare il proprio approccio per aumentare la produttività, la maggior parte di queste informazioni non viene registrata. Utilizza un software di project management per acquisire ogni dettaglio dei piani d'azione decisi durante le retrospettive.

Infatti, puoi fare brainstorming su flussi di lavoro e processi agili e discutere i passaggi successivi in un canvas digitale come le lavagne online di ClickUp. Che il tuo team sia in sede o remoto, le lavagne online consentono a tutti di collaborare e condividere le proprie idee.

Utilizzo delle lavagne online ClickUp per acquisire ed eseguire facilmente i passaggi discussi durante le retrospettive Sprint

Converti le sessioni di pianificazione e i workshop del team in una tela collaborativa con le lavagne online ClickUp, che ti consentono di incorporare progetti, documenti ed elenchi in un'unica interfaccia.

Se lavori con un team remoto o ibrido, puoi anche utilizzare le registrazioni dello schermo per trasmettere il tuo messaggio in modo conciso e preciso. Basta registrare un breve video con ClickUp Clips e condividerlo con il tuo team. Oh, e puoi anche ottenere ClickUp Brain per trascrivere i video per te!

Incorpora i tuoi documenti, elenchi e altre risorse nelle lavagne online ClickUp per un accesso facile e veloce

Suggerimento per esperti💡: Annota tutte le idee e i passaggi successivi in tempo reale e spunta tutto dalla tua lista delle cose da fare con le attività di ClickUp , passando facilmente dai concetti sulla lavagna online agli elementi di azione tracciabili, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

Un ciclo di vita agile dello sviluppo software (SDLC) coinvolge diverse parti in movimento, reparti, stakeholder e membri del team.

Senza gli strumenti giusti per le revisioni Sprint e le retrospettive, è facile diventare vittime di processi complessi, che possono portare a ritardi nelle consegne, superamento del budget e problemi di qualità del prodotto.

Idealmente, vorresti una singola fonte di verità, una piattaforma di project management software come ClickUp che gestisca l'SDLC end-to-end, dall'automazione degli sprint e la reportistica degli sprint alla visualizzazione dello stato degli sprint.

Software Teams Software di project management di ClickUp per semplificare l'intero ciclo di vita dello sviluppo

Diamo un'occhiata alle funzionalità/funzioni chiave di ClickUp più apprezzate e utilizzate dai team agili:

Sprints di ClickUp

La funzionalità/funzione Sprints all-in-one di ClickUp semplifica l'automazione degli sprint e l'assegnazione dei punti e ti aiuta a visualizzare e monitorare gli sprint utilizzando grafici burnup e burndown, flusso cumulativo e grafici di velocità.

Imposta le date degli sprint, assegna i punti, trasferisci automaticamente il lavoro incompiuto al tuo prossimo sprint e sincronizza le attività di sviluppo del tuo team con il tuo stack tecnologico, inclusi GitHub, GitLab o BitBucket.

Utilizza un sistema di punti personalizzabile per accumulare i punti delle attività secondarie, suddividerli per assegnatario e ordinarli per monitorare i tuoi Sprint a colpo d'occhio.

Usa ClickUp Sprints per gestire i cicli Sprint end-to-end

ClickUp Brain

In qualità di assistente IA integrato, ClickUp Brain velocizza la documentazione dei tuoi prodotti.

I team di sviluppo software utilizzano strumenti di IA per generare idee di prodotto, programmi di riunioni, note di riunioni, sintesi e roadmap, nonché per automatizzare la creazione di report sullo stato di avanzamento.

Può anche generare automaticamente note standup, riducendo drasticamente il tempo e il lavoro richiesto per riunioni e aggiornamenti.

Automatizza la scrittura della documentazione con l'IA, monitora lo stato di avanzamento tramite grafici e sprint e risolvi rapidamente i bug di codifica utilizzando ClickUp

"ClickUp AI ha dato una marcia in più al nostro team, aiutandolo a trovare nuovi modi per portare a termine più lavoro con meno risorse", ha affermato Alex McCall, responsabile delle operazioni presso ClearCalcs. "I nostri team di marketing, prodotto e ingegneria hanno dato sfogo alla loro creatività scrivendo epiche, storie degli utenti e persino note di rilascio dei prodotti. Questo ha migliorato le capacità comunicative del nostro team e spesso ci aiuta a individuare gli aspetti sconosciuti del nostro lavoro. Lo definirei un superpotere invisibile per qualsiasi team dinamico e altamente performante. "

Flussi di lavoro agili

I flussi di lavoro flessibili di ClickUp si adattano alle esigenze del tuo team, che utilizzi Kanban, Scrum o qualsiasi altro metodo. Crea il processo perfetto per qualsiasi backlog, automatizzalo e concentrati su questioni più strategiche.

Dashboard ClickUp

Allinea tutti coloro che sono coinvolti nella revisione dello Sprint e nella retrospettiva, dall'ingegneria al prodotto, fino al team dirigenziale con le dashboard di ClickUp.

Sono roadmap visive e report Sprint che collegano il lavoro verso obiettivi condivisi e mostrano lo stato di avanzamento, le dipendenze, gli ostacoli e le attività ad alta priorità.

Ottieni una visione olistica dello stato dei progetti e delle attività rimanenti nel tuo team o reparto con le dashboard di ClickUp 3. 0

Ottieni di più durante le riunioni di Sprint Review e Retrospective con ClickUp

Sai che è ora di cambiare marcia quando le riunioni, le cerimonie Scrum e le discussioni retrospettive diventano maratone senza sosta. Mentre le Sprint Review sono l'occasione per mostrare il tuo prodotto e ottenere l'approvazione degli stakeholder, le Sprint Retrospective sono il momento in cui avviene gran parte della riflessione e del miglioramento continuo.

ClickUp semplifica la gestione del ciclo Sprint. Con modelli personalizzabili e strumenti di feedback in tempo reale, la suite di funzionalità di ClickUp, tra cui Automazione Sprint, Attività, flussi di lavoro agili, ClickUp Brain, lavagne online e dashboard, garantisce che i tuoi team siano sempre produttivi e concentrati.

Per iniziare a trasformare le tue riunioni da momenti di routine a momenti di produttività, registrati gratis su ClickUp.