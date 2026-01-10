I 10 migliori strumenti di IA per i podcaster nel 2026

Avviare un podcast può essere un'esperienza entusiasmante, ma ci sono alcuni ostacoli che sia i podcaster esperti che i principianti devono affrontare: difficoltà tecniche, mancanza di tempo per la modifica e blocco creativo, solo per citarne alcuni.

È qui che gli strumenti di IA entrano in gioco per risolvere la situazione. Questi strumenti di IA per i podcaster possono semplificare la modifica, la trascrizione, la creazione di contenuti e persino il marketing.

Detto questo, l'elenco degli strumenti di IA disponibili per un creatore di podcast è infinito e decidere in quali investire può essere scoraggiante. Ecco perché io, insieme al team di ClickUp, ho curato un elenco collaudato dei dieci migliori strumenti di IA per il podcasting che arricchiranno e semplificheranno il tuo percorso nella creazione di podcast.

Ma prima, vediamo quali sono stati i criteri che abbiamo preso in considerazione per selezionare i 10 migliori strumenti di IA per i podcaster.

Ecco i cinque elementi a cui devi prestare attenzione quando aggiungi strumenti di IA al tuo processo di podcasting:

Automazione delle attività: Ottimizzate gli aspetti noiosi e dispendiosi in termini di tempo del podcasting con l'IA. Gli strumenti di IA di qualità dovrebbero disporre di una solida automazione per consentire il controllo su ottimizzazioni audio, trascrizione e creazione di contenuti

Facilità d'uso: crea un processo di creazione efficiente con strumenti di IA che si adattino al tuo stile di contenuto unico. Cerca strumenti che trovino un equilibrio tra funzionalità potenti e un'interfaccia intuitiva, in modo da poter fare di più in meno tempo

Qualità e accuratezza: gli strumenti di IA per i podcaster devono essere in grado di migliorare l'accuratezza delle loro attività operative, come coordinare le registrazioni in studio, effettuare la condivisione dei copioni, effettuare la modifica delle trascrizioni dei podcast e gestire la documentazione finanziaria. Verificate questo aspetto esaminando i risultati ottenuti dallo strumento e le recensioni

Personalizzazione: Credo che l'IA dovrebbe darci un maggiore controllo sulle nostre scelte creative e di modifica. Scegliete strumenti di IA che offrano funzionalità aggiuntive con margini sufficienti per apportare modifiche creative e regolazioni personalizzate

Integrazione e costi: è fondamentale che lo strumento di IA scelto rientri nel vostro budget e sia facilmente integrabile con i processi di lavoro esistenti. I migliori strumenti di IA sono quelli che offrono un elevato valore aggiunto a costi giustificati

Ecco i dieci migliori strumenti di podcasting basati sull'IA che, a nostro avviso, possono trasformare il tuo processo e migliorare la qualità dei contenuti,

1. ClickUp

Il migliore per la gestione completa dei podcast

Crea e gestisci gli episodi dei podcast in modo efficace ed efficiente con ClickUp

ClickUp è un potente strumento di produttività che aiuta a creare il centro di comando definitivo per il podcasting. Grazie a numerose funzionalità integrate come la messaggistica istantanea, l'IA dedicata, strumenti di scrittura e definizione degli obiettivi, modelli di calendario dei contenuti e oltre 1000 integrazioni, è in grado di facilitare la gestione end-to-end dei podcast, dall'ideazione e dal brainstorming alla pubblicazione puntuale, rendendolo il software di gestione dei podcast ideale per te.

Perfetto sia per i podcaster alle prime armi che per i veterani esperti, ClickUp offre una piattaforma centralizzata per gestire ogni episodio e progetto di podcast senza sforzo. Con l'obiettivo principale di semplificare le attività, la sua versatilità e personalizzazione ti consentono di adattarlo alle tue esigenze specifiche.

Due funzionalità significative per te, specialmente se non lavori da solo, sono ClickUp Obiettivi per snellire il processo di ideazione e definizione degli obiettivi e ClickUp Chat per una comunicazione costante. ClickUp Obiettivi ti consente di annotare gli obiettivi individuali e di squadra e collegarli alle attività del tuo podcast, mentre ClickUp Chat permette di scambiare messaggi tra i team e persino di taggare istantaneamente.

Dite addio ai flussi di lavoro frammentati che richiedono l'uso di più strumenti di IA. Il software di gestione dei prodotti ClickUp può sostituire molti altri strumenti di IA per i podcaster. Si integra con vari strumenti e servizi di podcasting popolari per diventare una soluzione completa per tutte le vostre esigenze di podcasting. Potete collegare il vostro software di registrazione, le piattaforme di hosting e gli account sui social media a ClickUp. Offre persino servizi di archiviazione cloud per centralizzare tutte le vostre attività e i vostri file di podcasting in un unico posto.

Con i suoi numerosi modelli di podcast pronti all'uso in pochi clic, ClickUp rende la creazione e la gestione dei podcast infinitamente più semplice ed efficace.

Scarica questo modello Visualizza e realizza un lancio con esito positivo del tuo podcast con il modello di pianificazione podcast di ClickUp

Il modello di pianificazione podcast di ClickUp è la dashboard perfetta per organizzare ciò che i tuoi ascoltatori vogliono sentire, gestire i contatti con gli ospiti e visualizzare come distribuirai i tuoi contenuti fino al singolo episodio di podcast. Che tu stia iniziando il tuo percorso nel mondo dei podcast o pianificando le registrazioni e le pubblicazioni del prossimo mese, questo modello ti fornirà la struttura di cui hai bisogno. È il mio preferito tra i modelli di podcast di ClickUp .

Scarica questo modello Utilizza il modello ClickUp per podcast per organizzare le attività di pianificazione dei podcast in modo rapido ed efficiente.

Il modello ClickUp per podcast ti aiuta a creare un piano dettagliato per la registrazione di un podcast. Copre attività quali la programmazione degli ospiti, le sessioni di registrazione, la gestione dei file audio e persino il monitoraggio dello stato degli episodi. Questo modello ti consente di pianificare ed eseguire in modo efficiente ogni passaggio del processo di creazione del tuo podcast

Oltre alla gestione dei podcast, ClickUp offre anche ClickUp Docs, uno strumento integrato di documentazione e modifica intuitivo, perfetto per la scrittura e la modifica dei podcast in tempo reale. È ricco di funzionalità quali pagine nidificate, collegamenti rapidi e innumerevoli opzioni di stile, oltre a una speciale funzione di scrittura IA che ti aiuta a redigere e modificare script per podcast chiari e accattivanti.

Ottieni il tuo assistente di scrittura personale con poche righe di testo grazie a ClickUp Brain

ClickUp Brain, una potente suite di strumenti di IA, può aiutarti a trovare idee per i podcast, a redigere copioni accattivanti e a organizzare i tuoi pensieri durante tutto il processo creativo.

Utilizza ClickUp Docs come strumento di documentazione completo per mettere nero su bianco le tue idee, stabilire connessioni con i flussi di lavoro e rendere l'attuazione delle idee un processo senza intoppi.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per scrivere il tuo copione in ClickUp Documenti. Inoltre, se hai bisogno di una guida per creare un copione per un podcast, ClickUp ha ciò che fa per te.

Scarica questo modello Utilizza il modello di script per podcast di ClickUp per ottimizzare senza sforzo il processo di scrittura dall'inizio alla fine.

Il modello di script per podcast di ClickUp è un modello ClickUp Doc pensato per creare episodi di podcast ben organizzati. Il modello è pensato per aiutarti a organizzare e pianificare tutti gli aspetti della produzione del tuo podcast e a scrivere gli script in modo efficiente. È strutturato in modo da garantire la coerenza tra i vari episodi del podcast

Vuoi riutilizzare parti del tuo podcast e creare post di testo da esse? Usa ClickUp Clips per registrare lo schermo direttamente in ClickUp. Una volta salvato, lo strumento di trascrizione IA genera automaticamente un testo preciso per il video. Questa funzionalità rende semplicissimo effettuare la modifica e il riutilizzo degli episodi del tuo podcast trasformandoli in post per il blog o sui social media. Inoltre, rende i tuoi contenuti più accessibili e ottimizzati per la SEO.

Usa ClickUp Clip per registrare video e trascrivere l'audio in tempo reale

Come ho detto, con ClickUp puoi ideare, creare, gestire, effettuare il monitoraggio e registrare tutti i tuoi podcast dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità di ClickUp

effettua il monitoraggio delle metriche dall'inizio alla fine sulle Visualizza il processo del tuo podcast edall'inizio alla fine sulle dashboard di ClickUp

Semplifica e migliora la creazione e la pianificazione dei podcast con modelli predefiniti

Usa ClickUp Docs per scrivere copioni senza sforzo, effettuare la creazione di contenuti creativi e gestire la documentazione in modo efficiente

Trova idee per i tuoi podcast, scrivi i tuoi copioni e molto altro ancora con ClickUp Brain, l' assistente IA integrato

Crea una roadmap per il tuo podcast con passaggi dettagliati grazie alle attività di ClickUp

Registra lo schermo del tuo podcast con ClickUp Clips e ottieni trascrizioni accurate utilizzando ClickUp Clips

Centralizza la gestione del tuo podcast con oltre 1000 integrazioni per software di registrazione, piattaforme di hosting, account sui social media e archiviazione cloud

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento leggermente più lunga

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 4000 recensioni)

2. ChatGPT

Ideale per il brainstorming e la stesura di schemi

tramite ChatGPT

ChatGPT è un chatbot generativo basato sull'IA sviluppato da OpenAI. Ho trovato le sue capacità di IA ideali per i podcaster per generare idee per gli episodi e prompt per facilitare la creazione di contenuti. Incentrato sulla produzione creativa, la sua interfaccia intuitiva consente di personalizzare i prompt e genera idee per temi e persino titoli creativi per gli episodi che soddisfano le vostre esigenze specifiche di podcasting.

Grazie alle sue intuitive funzionalità di generazione di idee e perfezionamento delle sceneggiature, ChatGPT è tra i principali strumenti di IA per i podcaster. Ha il potenziale per diventare un ottimo collaboratore virtuale e una cassa di risonanza per il tuo processo di podcasting. Fornisce inoltre feedback e suggerimenti in tempo reale per migliorare la qualità del tuo podcast. La sua vasta base di conoscenze amplia le tue capacità di ricerca e ti fa risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Trova idee creative per i tuoi podcast e risolvi i problemi relativi agli argomenti su cui sei bloccato

Struttura gli episodi del tuo podcast con schemi dettagliati grazie a ChatGPT, inclusi i punti chiave e le transizioni tra i segmenti

Genera idee per i dialoghi, i testi pubblicitari o i segmenti di intro/outro del tuo podcast

Crea didascalie accattivanti per i post sui social media o la struttura per il post sul blog del tuo podcast

Limiti di ChatGPT

Le informazioni generate potrebbero non essere sempre accurate e richiedono una verifica

Il risultato può a volte sembrare robotico e mancare delle sfumature di una conversazione naturale

Non è possibile utilizzarlo per ricercare eventi di attualità, poiché i suoi dati di addestramento sono aggiornati solo fino ad aprile 2023.

Prezzi di ChatGPT

Free

In più : 20 $ al mese per utente

Team: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

3. Alitu Showplanner

Ideale per la pianificazione e la pre-produzione audio dei podcast

via Alitu

Lo strumento basato sull'IA Alitu Showplanner è stato creato per facilitare la pianificazione dei podcast. Aiuta i podcaster a generare idee per gli episodi, a organizzare i contenuti e a creare schemi dettagliati.

Mi è piaciuto il modo in cui Alitu Showplanner genera prompts creativi e consiglia argomenti pertinenti in base alla nicchia del tuo podcast e al pubblico di destinazione. Offre inoltre strumenti per programmare le pubblicazioni, organizzare i segmenti e le interviste agli ospiti. Con Showplanner, puoi risparmiare tempo e lavoro richiesto mentre crei podcast di qualità professionale, ottimizzando il processo di produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Alitu Showplanner

Semplifica e accelera il processo di marketing e pianificazione del tuo podcast grazie a un'interfaccia drag-and-drop che ti permette di visualizzare facilmente la struttura dei tuoi episodi

Aggiungi note, link e indicatori temporali ai segmenti all'interno del tuo piano per mantenere le informazioni organizzate

Importa clip audio o basi musicali direttamente nel tuo piano di trasmissione per pianificare meglio il flusso dei contenuti

Esporta il tuo piano di trasmissione in formato PDF o come guida di testo per consultarlo facilmente durante la registrazione

Limiti di Alitu Showplanner

Funzionalità di modifica dei podcast limitate per i clip audio importati all'interno dello stesso Showplanner

La sua post-produzione audio non è completa

Potrebbe sembrare meno intuitivo rispetto ad altri strumenti di pianificazione visiva per strutture di podcast non lineari

Prezzi di Alitu Showplanner

Podcaster indipendenti: 38 $ al mese per utente (componente aggiuntivo per i servizi di hosting)

Aziendale: a partire da 195 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Alitu Showplanner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

4. ContentShake IA

Ideale per l'ottimizzazione SEO e il riassunto

via Semrush

Presentato da Semrush nel proprio App Center, ContentShake AI eccelle nell'analisi di enormi set di dati per generare idee per gli episodi rivolte a nicchie e pubblici specifici utilizzando algoritmi di IA. Questo strumento di modifica per podcast suggerisce idee di contenuto basate su argomenti popolari, parole chiave e domande che coinvolgono gli ascoltatori.

ContentShake IA aiuta i podcaster a stare al passo con i tempi, rivelando i podcast della concorrenza e le preferenze del pubblico. Con ContentShake IA puoi generare rapidamente idee, superare i blocchi creativi e produrre episodi di alta qualità che coinvolgono gli ascoltatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di ContentShake IA

Genera titoli e descrizioni ottimizzati per la SEO per aiutare il tuo podcast a posizionarsi più in alto nei risultati di ricerca

Crea note dettagliate e riepiloghi dei podcast a partire dai tuoi file audio, migliorando l'accessibilità e la scoperta da parte degli ascoltatori

Estrai le idee chiave dai tuoi episodi di podcast per creare facilmente post sui social media e materiale per la promozione

Riutilizza i contenuti del tuo podcast per creare post sul blog, in modo da ampliare la tua portata e attirare nuovi ascoltatori

Limiti di ContentShake IA

Non è possibile garantire l'ottimizzazione SEO o la totale accuratezza dei riassunti

Potrebbe essere meno efficace per i programmi altamente conversazionali

Non è previsto un piano Free, ma solo una versione di prova gratuita di sette giorni

Prezzi di ContentShake IA

Gratis: Versione di prova (di sette giorni)

Premium: 60 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ContentShake IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

5. Wondercraft

Ideale per la post-produzione e la condivisione audio

via Wondercraft

Wondercraft utilizza un'IA avanzata per trasformare il testo in produzioni audio di alta qualità con voci IA dal suono naturale e colonne sonore personalizzabili.

I podcaster possono trasformare post di blog, articoli e copioni in episodi coinvolgenti in pochi minuti. La modifica audio automatica, la clonazione della voce e il supporto in più lingue di Wondercraft ti aiuteranno ad ampliare il tuo pubblico e a creare podcast dal suono professionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wondercraft

Genera brevi estratti dal tuo podcast che catturino l'attenzione per la promozione sui social media

Trascrivi rapidamente i tuoi file audio per una migliore reperibilità e accessibilità

Utilizza voci generate dall'IA per intro e outro o per leggere i messaggi degli sponsor

Trasforma i contenuti di testo in episodi di podcast utilizzando le funzionalità di sintesi vocale

Limiti di Wondercraft

Le voci generate dall'IA potrebbero ancora presentare differenze evidenti rispetto alle voci umane

Il rumore di fondo o la presenza di più interlocutori possono causare trascrizioni imprecise

Prezzi di Wondercraft

Free

Autore: 34 $ al mese per utente per 60 crediti al mese

Pro: A partire da 64 $ al mese per utente per 150 crediti al mese

Piano personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wondercraft

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Jasper

Ideale per la creazione di contenuti

Ho usato Jasper, un assistente di scrittura basato sull'IA, per creare contenuti in diverse occasioni. Può aiutarti a creare in pochi minuti descrizioni accattivanti degli episodi, note di programma, post sui social media e promozioni per il tuo podcast.

I suoi algoritmi di IA creano testi basati sulle preferenze del pubblico e sui contenuti esistenti. Jasper può anche aiutarti a trovare idee per gli episodi, scrivere copioni e sviluppare voci basate sull'IA per la narrazione e i caratteri. Con Jasper, puoi creare contenuti coinvolgenti e potenziare la tua creatività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Trova nuovi argomenti per gli episodi dei tuoi podcast e punti di vista originali per i tuoi contenuti

Ottieni aiuto nella stesura di copioni per episodi in solitaria o podcast in stile intervista

Crea note e descrizioni accattivanti per gli episodi del tuo podcast per attirare gli ascoltatori

Crea post accattivanti sui social media per promuovere i tuoi nuovi contenuti

Limiti di Jasper

Richiede una attenta modifica e correzione di bozze, poiché il testo generato dall'IA può contenere errori o imprecisioni

I costi mensili sono piuttosto elevati rispetto a molti concorrenti

Richiede prompt molto specifici per ottenere i migliori risultati

Nessun piano Free, solo una versione di prova gratuita

Prezzi di Jasper

Gratis: Versione di prova gratuita per sette giorni

Autore: 34 $ al mese per utente

Pro: 59 $ al mese per utente

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)

7. Suno

Il migliore per la generazione di musica personalizzata per podcast

via Suno

Suno è uno strumento di creazione musicale basato sull'IA che ti aiuterà a liberare il musicista che è in te. Questa piattaforma basata sull'IA può creare una canzone personalizzata solo per te, permettendoti di inserire diversi stili musicali. Mi sono divertito un mondo a provarla con una varietà di brani!

Suno è l'ideale per comporre una melodia o trovare il tempo giusto. Puoi anche sfogliare i profili degli artisti o la libreria di brani già pronti di Suno se non hai voglia di correre troppi rischi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Suno

Crea temi originali di intro e outro per il tuo podcast che si adattino perfettamente al tuo marchio

Genera musica di sottofondo su misura per l'atmosfera e il tono dei diversi segmenti del podcast

Personalizza la durata, il livello di energia e la strumentazione della musica per ottenere un suono personalizzato

Evita problemi di copyright con musica royalty-free generata appositamente per te

Limiti di Suno

Potrebbe essere necessario un po' di sperimentazione per ottenere esattamente il suono che hai in mente

La musica generata dall'IA a volte può mancare delle sfumature e della complessità della musica composta dall'uomo

Controllo limitato su elementi musicali intricati o arrangiamenti complessi

Prezzi di Suno

Base: Gratis

Pro: 10 $ al mese per utente

Premier: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Suno

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

8. FineVoice

Il migliore per la generazione vocale basata sull'IA e il miglioramento dell'audio

via FineVoice

FineVoice è un generatore vocale basato sull'IA e una piattaforma di creazione di contenuti che aiuta i podcaster a creare voci fuori campo, sperimentare diversi stili vocali e migliorare le registrazioni grezze. È possibile utilizzare i suoi strumenti di modifica della voce per segmenti incentrati sui caratteri o per garantire l'anonimato, e il suo ottimizzatore vocale basato sull'IA per ridurre il rumore, correggere l'eco e bilanciare il volume, ottenendo un montaggio finale più pulito.

Le migliori funzionalità/funzioni di FineVoice

Migliora l'audio rimuovendo il rumore, riducendo gli echi e bilanciando il volume

Modifica la tua voce con gli strumenti di modifica vocale basati sull'IA per segmenti creativi o per motivi di privacy

Crea voci fuori campo con l'IA e converti il testo in voce grazie a un'ampia libreria vocale

Clona e crea voci personalizzate per garantire coerenza in tutti gli episodi

Limiti di FineVoice

Gli effetti vocali possono sembrare un espediente a seconda del formato del tuo programma

Potrebbe essere necessario sperimentare un po' per ottenere il tono e il realismo desiderati

Prezzi di FineVoice

Free

Basic: 8,99 $ al mese

Pro: 17,99 $ al mese

Enterprise: 47,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di FineVoice

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Descript

Ideale per la modifica audio e la collaborazione

via Descript

Descript, uno degli strumenti di IA più popolari per i podcaster, è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che semplifica la creazione di podcast. La sua funzionalità migliore è la trascrizione automatica e accurata dell'audio in testo per la modifica. L'ho persino usato per generare trascrizioni da registrazioni di podcast video e webinar.

In sostanza, puoi effettuare la modifica su tutti i tuoi file audio modificando la trascrizione, proprio come se fosse un documento. Inoltre, Studio Sound migliora la qualità audio con un solo clic, mentre Overdub ti permette di creare voci fuori campo realistiche utilizzando la tua voce o quelle generate dall'IA.

Con Descript puoi rimuovere le parole di riempimento, correggere gli errori, aggiungere musica ed effetti sonori e creare episodi da zero utilizzando contenuti generati dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Modifica il tuo podcast modificando una trascrizione testuale: taglia, incolla e riorganizza l'audio con semplici operazioni di modifica del testo

Perfeziona l'audio del tuo podcast rimuovendo automaticamente le parole di riempimento con pochi clic

Correggi gli errori o aggiungi nuovi contenuti utilizzando la tua voce o quella generata dall'IA con la funzionalità Overdub

Invita i membri del team a collaborare ai progetti in tempo reale

Limiti di Descript

Gli utenti con un background nella modifica audio tradizionale potrebbero impiegare del tempo per imparare a utilizzarlo in modo efficace

Potrebbero mancare alcune funzionalità avanzate di modifica audio familiari ai professionisti

Prezzi di Descript

Free

Autore: 15 $ al mese per utente

Pro: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

10. Podpage

Il migliore per la progettazione e la creazione di siti web dedicati ai podcast

via Podpage

Podpage è una piattaforma basata sull'IA che consente ai podcaster di creare siti web dedicati ai podcast accattivanti e interessanti. Grazie all'interfaccia intuitiva e ai modelli personalizzabili, potrai presentare i tuoi episodi, raccontare le tue storie e stabilire una connessione visivamente coinvolgente con il tuo pubblico.

Ma non è tutto. Ciò che ho trovato particolarmente utile è il modo in cui lo strumento rende più semplice per gli ascoltatori trovare e godersi i podcast. Podpage utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni del sito web, produrre contenuti video ottimizzati per i motori di ricerca (SEO) e persino creare trascrizioni dei contenuti audio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Podpage

Crea un sito web per il tuo podcast in pochi minuti con il loro strumento di creazione siti web facile da usare

Risparmia ore di lavoro grazie alle trascrizioni automatiche, rendendo i tuoi contenuti più accessibili e ottimizzati per i motori di ricerca

Integra il tuo podcast nel tuo sito web, consentendo agli ascoltatori di godersi il tuo programma senza mai uscire dalla tua pagina

Limiti di Podpage

Opzioni di personalizzazione del design limitate rispetto ad altri

Potrebbero non essere l'ideale per configurazioni di podcast complesse o esigenze specifiche, come la gestione di più programmi o quando le aziende necessitano di diversi livelli di abbonamento

Prezzi di Podpage

Basic: 19 $ al mese per utente

Pro: 29 $ al mese per utente

Elite: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Podpage

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Migliora la tua esperienza di creazione di podcast

Che tu sia un principiante o un podcaster esperto, gli strumenti di IA hanno il potenziale per cambiare il tuo approccio al processo di creazione dei podcast. Ora puoi creare podcast di qualità più professionale, all'altezza delle aspettative dei tuoi ascoltatori, in una frazione del tempo che ci sarebbe voluto in passato. Sono certo che l'utilizzo dei dieci strumenti di IA per podcaster presentati in questo articolo possa aumentare la tua produttività ed efficienza.

Detto questo, la combinazione giusta di strumenti è quella che si adatta alle tue esigenze. Anche se potresti sicuramente provare tutti gli strumenti dell’elenco, puoi anche scegliere ClickUp come lo strumento di IA più completo di cui avrai bisogno. Quindi non esitare a registrarti su ClickUp per provarlo!