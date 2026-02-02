Come utilizzare l'IA nella contabilità (casi d'uso e strumenti)

Se c'è una cosa che entusiasma il mondo degli affari nel 2024, è sicuramente l'uso dell'IA per diventare più efficienti, in modi nuovi e inaspettati!

La presenza dell'IA è percepibile in ogni settore, dai consigli personalizzati sui servizi di streaming alle auto a guida autonoma. Essa apprende rapidamente dagli esseri umani e trasforma tale conoscenza per ridefinire i nostri processi di lavoro.

Il settore contabile non fa eccezione. Poiché i dati guidano il mondo degli affari, i moduli contabili e i contabili cercano sempre più spesso modi per sfruttare l'IA al fine di migliorare l'efficienza e la precisione.

Per capire come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata in ambito contabile, esploreremo vari strumenti di IA che rendono i processi e i flussi di lavoro contabili più veloci e precisi.

Comprendere l'IA nella contabilità

Il settore contabile sta attraversando una trasformazione significativa guidata dall'applicazione strategica delle tecnologie di IA.

Questa integrazione sfrutta algoritmi di apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per automatizzare e ottimizzare diverse funzioni contabili.

L'impatto dell'IA si estende a diverse attività, tra cui la reportistica finanziaria e la gestione contabile dei progetti. Semplifica gli audit e garantisce la conformità individuando in modo proattivo le attività fraudolente e conducendo analisi approfondite dei dati.

L'IA sostituirà i contabili? Sebbene l'IA eccella nell'automazione di varie attività, non può sostituire completamente i contabili umani. Le competenze umane fondamentali, quali il buon senso, la comunicazione aperta e il pensiero critico, rimangono essenziali per pratiche contabili efficaci.

I dottori commercialisti (CPA) continuano a essere indispensabili per affrontare problemi contabili complessi e prendere decisioni. Attraverso la supervisione e l'intervento umano, garantiscono l'accuratezza e l'applicazione etica dei principi contabili.

L'IA in contabilità ha diversi utilizzi. Questo articolo fa un elenco dei più importanti.

Come utilizzare l'IA nella contabilità per diversi casi d'uso

I software di contabilità basati sull'IA trasformano il modo in cui i contabili affrontano le attività quotidiane, dall'inserimento dei dati al processo decisionale strategico.

Oltre a ottenere risultati più accurati, i professionisti della contabilità riescono a terminare più lavoro in meno tempo, concentrandosi sulle attività che richiedono la loro totale attenzione.

Esaminiamo cinque casi d'uso specifici in cui l'IA sta rivoluzionando i processi contabili:

1. Utilizzo dell'analisi predittiva dei dati

/IA è in grado di analizzare grandi quantità di dati finanziari, individuando modelli nascosti e identificando potenziali rischi che potrebbero sfuggire all'occhio umano.

L'analisi predittiva basata sull'IA è una tecnologia trasformativa che influisce sui ruoli dei contabili e dei professionisti della finanza. Automatizzando l'attività spesso noiosa della generazione dei report, i professionisti della finanza possono dedicare le loro competenze a una funzione più strategica: la valutazione.

Tuttavia, ricorda che i risultati dell'IA richiedono un'attenta supervisione umana. In definitiva, i contabili devono valutare meticolosamente l'accuratezza e l'affidabilità delle previsioni generate.

Questo processo di valutazione dovrebbe comprendere il benchmarking rispetto a risultati consolidati, l'impiego di tecniche di validazione incrociata, l'utilizzo di metriche appropriate e l'analisi critica di potenziali distorsioni all'interno dei dati o degli algoritmi.

Attraverso questa valutazione rigorosa, l'esperienza umana garantisce che le informazioni fornite dall'IA siano sfruttate in modo efficace per favorire un processo decisionale informato.

2. Verifiche semplificate con maggiore conformità

I processi di revisione tradizionali possono essere lunghi e richiedere molte risorse. L'IA può semplificare il processo automatizzando le attività di estrazione dei dati, campionamento e valutazione dei rischi. Ciò consente ai revisori di dedicare le proprie competenze ad aree più complesse, migliorando al contempo l'efficienza e l'efficacia complessive delle revisioni.

L'IA può essere utilizzata per analizzare i dati storici di revisione e identificare le aree di debolezza ricorrenti, consentendo un approccio più proattivo per garantire la conformità continua.

3. Rilevamento delle frodi semplificato

Le attività fraudolente possono rappresentare una grave minaccia finanziaria, spesso passando inosservate fino a quando non viene causato un danno significativo. L'IA è uno strumento potente nella lotta contro le frodi.

Algoritmi avanzati sono in grado di analizzare i modelli di spesa e identificare transazioni insolite o attività che si discostano dalle norme stabilite. Ciò consente un rilevamento e un'analisi proattivi, riducendo al minimo le perdite finanziarie.

Caso di studio: Utilizzo dell'IA per chiudere gli account attivi dei money mule Una delle più grandi banche digitali d'Europa è stata presa di mira da un sistema di riciclaggio di denaro che utilizzava annunci online falsi. Il suo team antifrode faticava a tenere il passo con i criminali che aprivano e svuotavano rapidamente gli account dei "money mule". Feedzai, un'azienda che fornisce soluzioni basate sull'IA per la lotta alle frodi e alla criminalità finanziaria, ha utilizzato l'IA in due modi chiave per affrontare questa sfida: BionicID: l'IA, in particolare il Deep Learning, è stata utilizzata per creare ID univoci (BionicID) per ogni utente della banca. Questi ID hanno analizzato i dati biometrici comportamentali dell'utente (modelli di digitazione, movimenti del mouse), l'analisi comportamentale (come navigano nella banca online), i dati del dispositivo (modello del telefono, sistema operativo) e i dati di rete (indirizzo IP, posizione). Questo quadro completo ha permesso alla banca di identificare attività sospette anche se i criminali utilizzavano nomi falsi o dispositivi diversi Analisi di rete: l'IA ha analizzato continuamente il contesto dinamico di ogni sessione bancaria. Ciò includeva fattori quali i dispositivi utilizzati, le connessioni di rete e le posizioni. Mappando queste relazioni, l'IA è riuscita a identificare connessioni tra conti apparentemente disparati. Ad esempio, se da uno stesso dispositivo o rete veniva effettuato l'accesso a più conti nonostante avessero nomi diversi, l'IA poteva contrassegnarli come appartenenti allo stesso criminale Questa combinazione di tecniche di IA ha permesso alla banca di: Individua gli account utilizzati come "money mule" molto più rapidamente, bloccandoli prima che possano essere utilizzati per frodi

Collega account apparentemente non collegati allo stesso criminale sulla base di modelli comportamentali e di rete

Comprendi i metodi dei criminali e prevedi gli attacchi futuri Sfruttando l'IA, la banca ha chiuso oltre 400 account utilizzati come "corrieri di denaro" e ha fornito informazioni preziose alla polizia per indagare sulla rete criminale.

4. Contabilità automatizzata

Da sempre, le attività ripetitive hanno limitato i professionisti della contabilità, consumando ore preziose che potrebbero essere impiegate in modo più proficuo nell'analisi strategica.

L'inserimento delle voci relative a fatture e ricevute, la riconciliazione bancaria e la tenuta del libro mastro sono attività che ora possono essere automatizzate tramite la robotica di processo.

Esperti nel riconoscimento dei modelli e nell'estrazione dei dati, gli algoritmi di IA possono automatizzare i processi con precisione millimetrica. Ciò libera i contabili da attività noiose come la manipolazione manuale dei dati e riduce significativamente il rischio intrinseco di errore umano.

Consiglio dell'esperto: utilizza questi 10 modelli gratis per la contabilità in Excel e ClickUp per velocizzare i tuoi processi e ottenere una riconciliazione accurata ogni volta.

5. Migliora la precisione con l'apprendimento automatico

L'integrità dei dati finanziari è fondamentale in contabilità. L'IA eccelle nell'analisi di vasti set di dati con estrema precisione.

Gli algoritmi di machine learning possono essere addestrati a identificare incongruenze, valori anomali e potenziali errori nelle transazioni finanziarie. Questo approccio proattivo riduce significativamente la probabilità che gli errori sfuggano al controllo, salvaguardando l'integrità dei registri finanziari.

Caso di studio: L'automazione fiscale di Deloitte tramite IA e apprendimento automatico Deloitte ha collaborato con Kortical per integrare l'IA nei propri processi fiscali. Il progetto mirava ad automatizzare le attività e a migliorare l'efficienza. Deloitte ha fornito le competenze di settore e i dati, mentre Kortical ha messo a disposizione la propria piattaforma di IA e le proprie capacità di data science. Kortical ha sviluppato un modello di machine learning in grado di applicare automaticamente la normativa fiscale e strutturare i dati dei clienti, riducendo il tempo di elaborazione manuale da 5 ore a 6 minuti, con un miglioramento di 50 volte. Il progetto è durato 6 mesi e ha raggiunto un livello di accuratezza pari a quello umano (superiore al 90%) nei calcoli fiscali.

Questi sono solo alcuni esempi di come l'IA stia rivoluzionando la professione contabile. Con l'evoluzione della tecnologia IA, possiamo aspettarci l'emergere di applicazioni ancora più innovative, che trasformeranno ulteriormente il modo in cui viene esercitata la professione contabile.

Utilizzo di software basati sull'IA per la contabilità

Esiste un software di project management contabile basato sull'IA in grado di fare tutto questo?

ClickUp può alleggerire in larga misura, se non completamente, il carico di attività ripetitive e processi fondamentali.

In quanto piattaforma di gestione del lavoro e della produttività, è adatta a ogni settore, grande o piccolo che sia. Grazie a soluzioni specializzate per diversi reparti, con ClickUp puoi svolgere ogni piccola attività, dalla gestione delle attività al monitoraggio del tempo, su un'unica piattaforma.

Vediamo come ClickUp aiuta i commercialisti e i professionisti della finanza.

1. Elimina il lavoro di routine in contabilità

Il software di project management contabile di ClickUp può essere utilizzato in mille modi diversi se combinato con le funzionalità di IA della piattaforma.

Efficiently monitor every financial operation and maintain a complete audit trail with ClickUp Brain's AI accounting tools.

Il sistema registra tutte le attività finanziarie e effettua regolarmente la condivisione degli aggiornamenti chiave con le parti interessate, garantendo una documentazione completa e accurata ai fini degli audit e della conformità normativa.

Dalla riduzione del lavoro manuale grazie all'automazione all'utilizzo delle funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale dell'IA per il riassunto, vediamo come puoi sfruttare questi strumenti in ogni passaggio del processo.

Prova ClickUp Brain Automatizza le attività contabili, gli aggiornamenti sui progetti, i rapporti sullo stato e molto altro con AI Project Manager™ di ClickUp Brain

Vediamo innanzitutto come ClickUp Brain può aiutarti a migliorare l'efficienza e la precisione del tuo team contabile:

Promemoria automatici : ClickUp Brain ti ricorda quando devi pagare le fatture o quando devono essere presentati i report. Non perderai più le scadenze perché gli : ClickUp Brain ti ricorda quando devi pagare le fatture o quando devono essere presentati i report. Non perderai più le scadenze perché gli strumenti di automazione basati sull'IA le terranno sotto controllo per te

Ricerca intelligente : se hai bisogno di trovare una fattura o un documento contabile specifico, ClickUp Brain effettuerà rapidamente una ricerca tra tutti i tuoi file e la knowledge base aziendale e ti mostrerà quello giusto

Analisi dei dati : l'IA può esaminare i tuoi dati e fornirti approfondimenti sulle abitudini di spesa. In questo modo, puoi effettuare il monitoraggio, classificare e organizzare le spese aziendali senza sforzo. Ad esempio, potrebbe notare che spendi molto in un determinato settore e suggerirti modi per ridurre i costi

Riepiloghi e aggiornamenti delle attività : utilizza le funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale di ClickUp Brain per riassumere in pochi secondi qualsiasi attività secondaria, chat o conversazione all'interno di ClickUp, in modo da avere un quadro chiaro di ciò che sta succedendo o di quali sono i prossimi passi da compiere a livello lavorativo

Report e dashboard personalizzati: genera report dai dati inseriti e presentali in formati chiari e visivamente accattivanti (grafici e tabelle), identifica facilmente le tendenze e prendi decisioni informate con : genera report dai dati inseriti e presentali in formati chiari e visivamente accattivanti (grafici e tabelle), identifica facilmente le tendenze e prendi decisioni informate con gli strumenti di IA per la visualizzazione dei dati

Dai CFO delle aziende Fortune 500 e dai commercialisti freelance ai grandi studi contabili, chiunque può utilizzare ClickUp Brain con un piano ClickUp a pagamento!

2. Gestisci i team contabili e i clienti da un unico posto

Il software di project management contabile di ClickUp vanta funzionalità avanzate che consentono ai team contabili di gestire efficacemente il personale e i progetti.

Visualizza i tuoi dati come preferisci, genera report approfonditi e monitora lo stato dei progressi a colpo d'occhio utilizzando le dashboard del software di project management contabile di ClickUp

Crea un hub centrale per tutte le comunicazioni e la collaborazione relative ai progetti. I professionisti della contabilità possono effettuare la condivisione di documenti, file e note all'interno dei progetti, eliminando i silos informativi e garantendo che tutti siano sempre allineati.

In ClickUp puoi assegnare attività a specifici responsabili della contabilità con scadenze e priorità chiare. Gli aggiornamenti in tempo reale e il monitoraggio dei progressi tengono tutti informati sul lavoro in corso, creando responsabilità e garantendo che i progetti rispettino le scadenze.

Chatta con i membri del team, effettua la condivisione e il lavoro sulle attività in tempo reale, il tutto senza uscire dalla piattaforma grazie alla vista Chat di ClickUp

La vista Chat di ClickUp offre un pratico sistema di chat in tempo reale per facilitare la comunicazione all'interno del team. Le discussioni possono essere organizzate in thread all'interno di progetti specifici, consentendo una comunicazione mirata e contestualizzata senza ingombrare le caselle di posta elettronica.

Puoi anche effettuare la condivisione di documenti, ricevere feedback immediati e incorporare video o link a informazioni specifiche.

Organizza i tuoi account con la vista Tabella di ClickUp per un'esperienza simile a quella di un foglio di calcolo

Passa da una delle oltre 15 visualizzazioni flessibili all'altra per creare flussi di lavoro personalizzati, dai grafici alle presentazioni in fogli di calcolo. Ciò semplifica la delega delle attività e il monitoraggio dello stato delle attività.

Il vantaggio principale delle funzionalità esclusive di ClickUp è la possibilità di creare portali clienti sicuri all'interno dei progetti per gestire i partner esterni e fidelizzarli nel tempo.

I clienti possono accedere a documenti, report e aggiornamenti sui progetti senza dover accedere direttamente al tuo sistema interno. Ciò è utile per gli studi contabili più piccoli con budget limitati per l'assunzione di personale.

Puoi inviare email o promemoria automatici ai clienti in merito a scadenze o riunioni imminenti, per garantire che rimangano informati e coinvolti durante l'intero ciclo di vita del progetto.

3. Utilizza modelli predefiniti per semplificare i processi contabili

Puoi utilizzare oltre 1000 modelli ClickUp personalizzabili e pronti all'uso per diverse esigenze: contabilità, progettazione creativa, gestione dei social media, gestione di agenzie, creazione di post per blog, risorse umane e reclutamento.

Puoi generare modelli utilizzando ClickUp Brain e ClickUp Docs per qualsiasi caso d'uso tu possa immaginare!

Ad esempio, utilizza il modello SOP di contabilità di ClickUp per garantire che i tuoi team contabili rispettino le procedure operative standard del tuo studio.

Scarica questo modello Mantieni l'organizzazione, l'efficienza e la precisione nelle pratiche contabili del tuo studio con il modello di procedura operativa standard per la contabilità di ClickUp

Prendi il controllo dei processi finanziari frammentati! Questo modello offre una soluzione completa che semplifica la creazione delle procedure operative standard (SOP), la comunicazione e la collaborazione, garantendo un funzionamento efficiente del tuo reparto contabilità.

Crea, aggiorna e monitora tutte le tue procedure operative standard (SOP) in un unico posto centralizzato . Non perdere più tempo in attività ripetitive o nella ricerca di documenti

Comunica immediatamente le modifiche alle procedure operative standard , assicurandoti che tutti i membri del tuo team siano allineati e riducendo al minimo il rischio di errori

Ottieni l'assegnazione automatica delle attività con notifiche per tenere tutti informati e responsabilizzati, garantendo la collaborazione all'interno del tuo reparto contabilità

Migliora la contabilità dei tuoi progetti e il monitoraggio delle procedure operative standard (SOP) grazie a funzionalità avanzate quali reazioni ai commenti, automazioni e strumenti di IA

Gestire le finanze aziendali può sembrare una corsa continua per stare al passo!

Il monitoraggio delle transazioni, dei pagamenti e dei crediti richiede molto tempo. Il modello di giornale contabile di ClickUp può fungere da modello di contabilità digitale.

Scarica questo modello Monitora i risultati aziendali senza inserire manualmente i dati contabili grazie al modello di giornale contabile di ClickUp

Questo potente modello registra ogni transazione aziendale con estrema precisione. Non limitarti a semplici voci: ti consente infatti di registrare transazioni che interessano più account contemporaneamente:

Abbandona il registro manuale ; registra tutte le tue transazioni aziendali in un giornale digitale in modo rapido e accurato

Utilizza stati personalizzati per il monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni transazione , assicurandoti che nulla vada perso nel trambusto

Acquisisci informazioni fondamentali su ogni transazione grazie a campi personalizzati quali data della transazione, tipo di registrazione, ricevuta e numero di registrazione

Personalizza la panoramica della tua situazione finanziaria in base alle tue esigenze con visualizzazioni flessibili : dalla Guida introduttiva alle sezioni Contabilità e Registro facilmente accessibili

Migliora il monitoraggio delle transazioni con funzionalità avanzate quali il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e solide funzionalità di email per garantire un flusso di lavoro finanziario completo

Cerchi un modello all-in-one per semplificare i tuoi processi finanziari? Prova il modello di contabilità di ClickUp.

Scarica questo modello Utilizza la soluzione all-in-one per la gestione aziendale per svolgere tutte le attività relative alla contabilità con il modello ClickUp Accounting.

Questo modello gestisce l'intero flusso di lavoro, dalla registrazione delle fatture e dal monitoraggio delle entrate alla previsione dei ricavi futuri. Non dovrai più rincorrere i pagamenti in ritardo, poiché potrai tenere facilmente sotto controllo i crediti e i debiti.

Ma c'è di più! All'interno della stessa piattaforma, puoi prenotare riunioni, passare facilmente tra oltre 9 visualizzazioni personalizzabili e sfruttare tag e stati personalizzati. In questo modo, puoi massimizzare la tua produttività e ottenere informazioni in tempo reale sulle tue prestazioni commerciali senza uscire da ClickUp.

La straordinaria capacità dell'IA di effettuare l'automazione delle attività ripetitive, unita a uno strumento versatile come ClickUp, libera i contabili dalle mansioni di routine, regalando loro il dono prezioso del tempo.

Questa nuova efficienza consente loro di concentrarsi su aree in cui l'esperienza umana è fondamentale: analisi approfondite, consulenza strategica e processi decisionali informati.

Il futuro della contabilità con l'IA

Per i commercialisti si sta aprendo una nuova era. Grazie all'IA, la professione è pronta a un'evoluzione.

Sebbene le reazioni siano diverse, una cosa è certa: si profilano cambiamenti significativi all'orizzonte. Il prossimo decennio vedrà una trasformazione dei ruoli contabili, che richiederà nuove competenze da parte dei professionisti.

Tuttavia, la parte migliore è che l'elaborazione del linguaggio naturale di ClickUp Brain consente ai contabili di sfruttarla senza dover apprendere tecniche di codice. I lavori di contabilità assomiglieranno a quelli dei data scientist e degli ingegneri, usufruendo di approfondimenti finanziari significativi. La chiave per affrontare questa evoluzione sta nell'accogliere il cambiamento.

Adottare fin da subito strumenti basati sull'IA come ClickUp ti aiuterà a stare al passo con i tempi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!