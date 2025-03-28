10 migliori strumenti di IA per la contabilità e la finanza nel 2025

L'intelligenza artificiale è una svolta per i team finanziari. Se non utilizzate strumenti di IA per le attività di accounting, state rendendo le cose più complicate del necessario.

Gli strumenti di IA per la contabilità possono farvi risparmiare tempo e denaro e migliorare le prestazioni aziendali. Automatizzano le attività ripetitive in modo che possiate dedicare il vostro cervello a cose più importanti, come il processo decisionale. 🤠

Siete pronti a lasciare che l'automazione della contabilità trasformi il vostro flusso di lavoro? Ecco i 10 migliori strumenti di IA per la contabilità e la finanza per iniziare.

Come viene utilizzata l'IA in contabilità?

Gli studi di account hanno da tempo utilizzato software per la voce per ridurre l'errore umano e migliorare la redditività. Quando si aggiunge la tecnologia IA al mix, accade la magia.

L'account è una questione di calcoli, matematica, processi regolamentati e conformità fiscale. Queste sono alcune delle cose software di automazione da fare.

Il software di IA per la contabilità consente agli account di mettere il pilota automatico alle attività più noiose e di migliorare le operazioni finanziarie. Ecco alcuni dei numerosi vantaggi che l'IA apporta ai processi contabili:

Previsione dei dati basata sull'IA

Analisi più rapida dei dati finanziari grazie ad algoritmi avanzati

Miglioramento dell'accuratezza della reportistica finanziaria

Elaborazione automatizzata delle fatture in tempi brevissimi

Approfondimenti e avvisi in tempo reale

Riduzione della voce manuale dei dati

Scalabilità senza aumento del lavoro manuale

Cosa cercare in uno strumento di IA per la contabilità

Gli strumenti di IA per la contabilità offrono vantaggi indiscutibili, dal miglioramento delle conoscenze finanziarie all'automazione di attività che richiedono molto tempo. Tutto sta nell'identificare ciò che si sta cercando e nel trovare lo strumento giusto.

Tutti, dai CPA freelance alle startup, dai CFO di Fortune 500 alle grandi società di account, possono utilizzare funzionalità/funzione come queste:

Automazioni contabilità : Gli strumenti di IA dovrebbero automatizzare le attività di contabilità per aiutarvi a risparmiare tempo, prendere decisioni migliori, migliorare la gestione delle spese e ridurre gli errori di bilancio

Gli strumenti di IA dovrebbero automatizzare le attività di contabilità per aiutarvi a risparmiare tempo, prendere decisioni migliori, migliorare la gestione delle spese e ridurre gli errori di bilancio Automazione elaborazione delle fatture : Un buon software di contabilità dotato di IA può automatizzare i pagamenti e le fatture per migliorare la reportistica delle spese

Un buon software di contabilità dotato di IA può automatizzare i pagamenti e le fatture per migliorare la reportistica delle spese Integrazioni: Gli strumenti di IA per la contabilità che si integrano con gli altri software, da Slack a QuickBooks, semplificano la vita

Gli strumenti di IA per la contabilità che si integrano con gli altri software, da Slack a QuickBooks, semplificano la vita Apprendimento automatico : I principali strumenti di IA utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per valutare modelli matematici e migliorare i processi senza istruzioni; si tratta di un must del settore contabile

I principali strumenti di IA utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per valutare modelli matematici e migliorare i processi senza istruzioni; si tratta di un must del settore contabile Modelli: Quando è necessario un lavoro manuale, un buon strumento può velocizzarlo conmodelli di contabilità,modelli di busta pagaemodelli di contabilità generale ## 10 Migliori strumenti di IA per la contabilità 2024

La parte più difficile nel trovare uno strumento di IA per la contabilità è passare al setaccio tutte le opzioni. Abbiamo ristretto il campo ai 10 migliori strumenti del 2024.

Grazie a questo elenco, potrete valutare ogni strumento in base alle migliori funzionalità/funzione, ai limiti, ai prezzi e alle recensioni per fare la scelta giusta.

1. ClickUp

Trascinare e rilasciare le attività di ClickUp Tabella View per un'organizzazione semplice del foglio di calcolo ClickUp Account è un sistema di contabilità basato su cloud software di gestione aziendale basato sul cloud progettato per semplificare i processi finanziari. Gestire gli account, creare reportistica condivisibile e lasciare che ClickUp Brain agisce come assistente personale digitale in modo che possiate concentrarvi sulla strategia più ampia.

ClickUp Brain è un assistente virtuale dotato di IA che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per aiutarvi a gestire qualsiasi cosa, dalla gestione finanziaria ai dettagli dei progetti, fino al check-in dei client e agli aggiornamenti delle riunioni. Abbiamo creato centinaia di strumenti di IA per ogni aspetto del vostro sistema contabile.

È inoltre possibile utilizzare Documenti di ClickUp per creare fogli di calcolo ed esplorare modelli per tutto ciò che riguarda la finanza.

Ad esempio, il Modello di ClickUp Account è stato progettato per aiutare a gestire le fatture, i registri commerciali, le entrate e le previsioni di entrate. Tenete il passo con gli account da ricevere e da pagare (AR/AP) e utilizzate il monitoraggio delle risorse per migliorare le prestazioni finanziarie complessive.

ClickUp dispone di oltre 1.000 integrazioni pronte per l'uso con altri strumenti, per avere tutto in un'unica dashboard comoda e personalizzabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Scegliete tra centinaia di modelli che vi aiuteranno in tutto, dalla gestione del budget e del flusso di cassa al project management

Utilizzate la potenza dell'IA di ClickUp Brain per riepilogare le riunioni di pianificazione finanziaria, connettervi con i client, delineare le politiche di revisione, aggiornare i report di previsione commerciale e molto altro ancora

Scegliete tra oltre 100 Automazioni di ClickUp per mettere il pilota automatico alle attività di back office

Prendete decisioni informate e migliorate la salute finanziaria della vostra azienda con l'aiuto diI prompt di ClickUp per la finanza Passate da una visualizzazione all'altra, create dashboard personalizzati per ogni membro del team e utilizzate le funzioni di monitoraggio del tempo dei progetti per snellire il flusso di lavoro



Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento con le numerose funzionalità/funzione di ClickUp (abbiamo risolto questo problema con video tutorial gratuiti per quasi tutto)

ClickUp Brain non è disponibile sul piano Free Forever

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.800+ recensioni)

4,7/5 (8.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Vic.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Vic.ai\_.jpg Strumenti di IA per la contabilità: screenshot di Fatture di Vic.ai /$$$img/

via Vic.aiA Vic.ai è uno strumento di elaborazione delle fatture alimentato dall'IA con alti tassi di precisione e algoritmi avanzati di apprendimento automatico. Utilizza potenti algoritmi addestrati su milioni di fatture per automatizzare quasi tutti gli aspetti della fatturazione senza bisogno di modelli o regole personalizzate.

Una volta caricata una fattura, Vic.ai è in grado di estrarre i dettagli essenziali dalle fatture, di rilevare i duplicati e di mettere il processo di approvazione su pilota automatico. Inoltre, il team è in grado di identificare il dipendente che deve rivedere ogni passaggio del processo di approvazione della fattura.

Le migliori funzionalità/funzione di Vic.ai

Utilizza le integrazioni con i principali strumenti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per la sincronizzazione automatica dei dati finanziari

Ridurre l'errore umano consentendo a Vic.ai di identificare e segnalare le fatture duplicate e altri errori di account

Riconoscere, codificare e calcolare automaticamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte per migliorare l'accuratezza e la conformità fiscale

Migliorare il processo decisionale finanziario utilizzando intuizioni e analisi basate sui dati più recenti della vostra azienda di account

Limiti di Vic.ai

Nessuna informazione visibile sui prezzi; alcuni clienti segnalano che lo strumento è costoso per i professionisti della contabilità freelance e le piccole imprese

Le menzioni indicano la necessità di ulteriori opzioni di ordinamento e di reportistica per migliorare l'efficienza

Prezzi Vic.ai

I provider devono contattare Vic.ai e fornire informazioni aziendali per richiedere un preventivo

Valutazioni e recensioni di Vic.ai

G2: 4.8/5 (20+ recensioni)

4.8/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

3. Conto

via Progetto di legge Bill è uno strumento basato su cloud che automatizza i processi AR/AP. È stato progettato per gli account e le aziende che desiderano semplificare il processo di fatturazione.

Gli utenti possono accedere gratuitamente a Divvy From Bill, un software di gestione automatizzata del credito e delle spese. Divvy offre linee di credito fino a 15 milioni di dollari e strumenti che aiutano a controllare i budget e a gestire le spese.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Bill

Utilizzo di regole e flussi di lavoro intelligenti per automatizzare i pagamenti e le approvazioni delle fatture

Controllo delle spese tra team, progetti, reparti e fornitori con maggiore visibilità

Ottenere premi in contanti per gli acquisti idonei effettuati con le linee di credito Divvy

Navigare tra più client con facilità per elaborare le fatture AP, l'approvazione e i pagamenti

Limiti delle fatture

Può addebitare spese per alcuni servizi e transazioni individuali

Bill non supporta tutte le carte di credito, i metodi/modalità di pagamento e le valute

Prezzi del conto

Essenziale: $40/mese per utente

$40/mese per utente Team: $55/mese per utente

$55/mese per utente Corporate: $79/mese per utente

$79/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Bill valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (600+ recensioni)

4.3/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 200 recensioni)

4. Indy

via Indy Indy è un programma di flusso di lavoro e amministratore IA progettato per i professionisti indipendenti. Permette ai freelance di creare proposte, redigere contratti, inviare fatture e, soprattutto, essere pagati. 🤑

Bonus:_

_[Come chiedere professionalmente i pagamenti a un cliente](CLICKUP)_

Con Indy, potete monitorare il vostro tempo per una fatturazione senza sforzi, negoziare i termini del contratto, archiviare i file e gestire la vostra azienda da un'unica comoda dashboard.

Le migliori funzionalità/funzione di Indy

Approfittate del piano Free e ottenete un accesso illimitato alle funzioni di base con un accesso limitato alle funzionalità avanzate

Lasciate che la IA di Indyassistente di scrittura vi aiuti a creare contratti e proposte grazie alla tecnologia ChatGPT

Unificare il vostro lavoro grazie all'integrazione dell'app con Zapier e Google Calendar (solo piano a pagamento)

Impostare fatture ricorrenti, offrire diverse opzioni di pagamento, impostare le valutazioni fiscali e tenere traccia di ogni transazione per garantire la conformità fiscale

Limiti di Indy

Il piano Free limita gli utenti a tre client

Alcune recensioni di utenti riportano inesattezze durante il monitoraggio manuale del tempo

Prezzi di Indy

**Gratis

Pro: $12/mese per utente

Indy valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. Zeni

via Zeni Zeni utilizza l'IA per automatizzare i processi di contabilità, spesa e budgeting per snellire le operazioni finanziarie. Fornisce analisi dei dati finanziari in tempo reale per migliorare le decisioni aziendali, integrando l'IA con le conoscenze umane per ottenere le informazioni più efficaci.

Utilizzate Zeni per automatizzare le procedure quotidiane di monitoraggio delle spese e di contabilità che richiedono molto tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Zeni

Visualizzazione dell'operazione finanziaria dall'alto verso il basso grazie alla pagina unica

Confronto di report mensili, trimestrali e annuali per monitorare lo stato finanziario e identificare le tendenze

Estrarre i dati necessari dalle ricevute e inoltrarli a un indirizzo email dedicato per il consolidamento e la conservazione dei dati

Migliorare la comunicazione e la condivisione delle informazioni tra più team con aggiornamenti e notifiche automatiche

Limiti di Zeni

Alcune recensioni degli utenti menzionano la necessità di maggiori indicazioni su come rivedere ed elaborare i dati per migliorare il processo decisionale

Può essere costoso per alcuni freelance, imprenditori e startup

Prezzi di Zeni

Starter: $549/mese con fatturazione annuale

$549/mese con fatturazione annuale Crescita: $799/mese con fatturazione annuale

$799/mese con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Zeni valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

6. Docyt

via Docyt Docyt è una piattaforma di contabilità alimentata dall'IA e progettata per automatizzare le attività di back-office e di account. Ottiene informazioni grazie a reportistiche in tempo reale e garantisce il controllo finanziario su tutti gli aspetti della vostra azienda.

Docyt consente inoltre di conservare tutte le informazioni e i documenti finanziari critici in un unico luogo sicuro e di creare archivi separati per progetti o aziende diverse.

Le migliori funzionalità/funzione di Docyt

Piani multipli per soddisfare le diverse esigenze, dalla gestione delle spese alla contabilità automatizzata per le grandi aziende

L'app mobile è facile da usare e da navigare e fornisce strumenti e informazioni finanziarie in sicurezza e in movimento

Utilizzate la funzionalità di monitoraggio delle spese per tenere traccia e controllare il budget e il flusso di cassa della vostra azienda

Integrazione con la maggior parte dei principali sistemi POS e PMS per fornire una reportistica specifica del settore

Limiti di Docyt

Alcune recensioni degli utenti menzionano la difficoltà di connessione con il supporto clienti e la lentezza dei tempi di risposta

Alcuni utenti menzionano la necessità di funzionalità/funzione aggiuntive per l'assistenza aproject management della contabilità Prezzi Docyt

Gestione delle spese : $50/mese

$50/mese Riconciliazione delle entrate: $50/mese

$50/mese Gestione della carta di credito aziendale: $50/mese

$50/mese Mini: $149/mese

$149/mese Insight: $149/mese

$149/mese Impact: $299/mese

$299/mese Advanced: $499/mese

$499/mese Enterprise: $999/mese

$999/mese Società di account & CFO: Contattare per i prezzi

Docyt valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

7. Gridlex

via Gridlex Gridlex è una suite unificata di strumenti aziendali che comprende Gridlex Sky. Sky è un software di account, spese ed ERP creato da Gridlex per semplificare i processi finanziari.

Utilizzate Gridlex Sky per supervisionare tutte le funzioni di contabilità, gestione delle spese ed ERP con automazioni personalizzabili e approfondimenti basati sull'IA. Sky è in grado di gestire fatturazione, bollettazione, buste paga, gestione della contabilità generale e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Gridlex

Gli utenti di Gridlex Sky hanno accesso anche a Gridlex Ray, un software per le risorse umane, e a Gridlex Zip, uno strumento di CRM e di help desk per il servizio clienti

Eliminate il lavoro manuale e riducete il rischio di errori umani con calcoli automatizzati di redditività, entrate e spese

Utilizzare la funzionalità/funzione di gestione delle spese per organizzare e archiviare ricevute e note spese attraverso un'interfaccia immediata

Automazioni per l'approvazione delle spese e dei rimborsi per ridurre le procedure amministrative

Limiti di Gridlex

La mancanza di recensioni dei clienti sulle piattaforme più diffuse rende difficile valutare l'esperienza complessiva dell'utente

Funzionalità/funzioni avanzate come l'automazione della rilevazione dei ricavi non sono disponibili nel primo livello di prezzo

Prezzi di Gridlex

Inizio: $10/mese per utente

$10/mese per utente Crescere: $30/mese per utente

$30/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Gridlex

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Libro

via Libro Booke è uno strumento di automazione della contabilità che facilita le attività contabili quotidiane. Utilizza la tecnologia IA per riconciliare gli errori ed estrarre i dati in tempo reale. Più lo si usa, più l'IA migliora.

Le risposte ai clienti sono più rapide ed evitano le tediose comunicazioni tra utenti grazie al portale di messaggistica di Booke.

Le migliori funzionalità/funzioni di Booke

Sfrutta l'IA per risolvere errori di codifica, categorizzare le transazioni, comunicare con i client e automatizzare il lavoro

Aumenta l'efficienza con l'automazione basata sull'IA per le attività di chiusura di fine mese

Trova e risolvi gli errori in pochi secondi con le funzionalità avanzate di rilevamento degli errori di Booke

L'integrazione con strumenti popolari come QuickBooks e Xero consente la sincronizzazione dei dati finanziari

Limiti di Booke

La mancanza di recensioni degli utenti sulle piattaforme più diffuse rende difficile prendere una decisione basata sulle esperienze generali dei clienti

Un minimo di cinque client per ogni livello di prezzo

Prezzi di Booke

Smart: $10/mese per client

$10/mese per client Premium: $20/mese per client

$20/mese per client Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Robotic IA Bookkeeper : Contattare per i prezzi

Booke valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Punto blu

via Punto blu Blue Dot è una piattaforma di conformità fiscale IA che utilizza una tecnologia brevettata per aiutare le aziende a garantire la conformità fiscale. Riduce le vulnerabilità fiscali per le spese di tipo consumer e visualizza a 360 gradi tutte le transazioni effettuate dai dipendenti.

Utilizzare la piattaforma base di conoscenza per trovare tutte le informazioni necessarie alla vostra azienda e sfruttare la potenza dell'elaborazione del linguaggio naturale per sfruttare i dati esterni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Blue Dot

Utilizzate VAT Box per identificare e calcolare qualsiasi spesa IVA ammissibile o qualificata

La funzionalità/funzione Taxable Employee Benefits sfrutta l'IA per individuare e analizzare le informazioni relative all'imposta sui salari

Migliorare il flusso di lavoro per la gestione delle spese e lasciare che la suite proprietaria di Blue Dot, basata sull'IA, applichi i controlli e le regole fiscali per mantenere la vostra azienda conforme

Creare reportistica sull'imposta sul reddito delle società che garantisca la conformità con un minimo di input umano

Limiti di Blue Dot

Può essere difficile farsi un'idea dell'esperienza generale dei clienti a causa della mancanza di recensioni degli utenti sulle piattaforme più diffuse

Nessun dato visibile sui prezzi

Prezzi di Blue Dot

I clienti devono contattare Blue Dot e prenotare una demo per ottenere preventivi e informazioni sui prezzi.

Valutazioni e recensioni di Blue Dot

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Truewind

via Truewind Truewind è una piattaforma di finanza e contabilità guidata dall'IA che dà potere alle piccole imprese e alle startup. Fornisce reportistica mensile accurata e soluzioni finanziarie su misura per il vostro settore.

Gli utenti ricevono anche l'accesso al team di esperti Truewind per garantire precisione e trasparenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Truewind

Prendete decisioni aziendali tempestive e informate, grazie a tempi di chiusura mensili più rapidi e a una contabilità efficiente

Contattare e lavorare con account pubblici certificati (CPA) che possono assistervi in ogni passaggio dei processi finanziari della vostra azienda

Mantenere l'accuratezza delle operazioni di back-office con un tempo di lavoro minimo, in modo da potersi concentrare sulla crescita dell'azienda

Semplificare i processi di contabilità e integrarli con gli strumenti che utilizzate per rendere la gestione finanziaria libera dallo stress

Limiti di Truewind

Mancanza di feedback degli utenti sulle piattaforme di recensione più diffuse

Mancanza di dati visibili su prezzi e sottoscrizioni

Prezzi di Truewind

Per informazioni sui prezzi, i clienti devono programmare una demo con Truewind.

Valutazioni e recensioni di Truewind

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Massimizzare l'efficienza e la precisione con l'IA

L'integrazione del software IA ha cambiato il settore contabile e finanziario. Gli strumenti di IA utilizzano l'automazione per migliorare l'accuratezza e la velocità della reportistica finanziaria, offrendo preziose informazioni per prendere decisioni migliori. 🌻

Se siete pronti a snellire i processi finanziari, a ridurre i costi e a migliorare l'efficienza di tutto ciò che riguarda la gestione finanziaria, è arrivato il momento di abbracciare la trasformazione digitale. Iniziate oggi stesso iscrivetevi a ClickUp !