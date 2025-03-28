10 migliori strumenti di IA per la contabilità e la finanza nel 2025

L'intelligenza artificiale è una svolta per i team finanziari. Se non utilizzate strumenti di IA per le attività di accounting, state rendendo le cose più complicate del necessario.
Gli strumenti di IA per la contabilità possono farvi risparmiare tempo e denaro e migliorare le prestazioni aziendali. Automatizzano le attività ripetitive in modo che possiate dedicare il vostro cervello a cose più importanti, come il processo decisionale. 🤠
Siete pronti a lasciare che l'automazione della contabilità trasformi il vostro flusso di lavoro? Ecco i 10 migliori strumenti di IA per la contabilità e la finanza per iniziare.
Come viene utilizzata l'IA in contabilità?
Gli studi di account hanno da tempo utilizzato software per la voce per ridurre l'errore umano e migliorare la redditività. Quando si aggiunge la tecnologia IA al mix, accade la magia.
L'account è una questione di calcoli, matematica, processi regolamentati e conformità fiscale. Queste sono alcune delle cose software di automazione da fare.
Il software di IA per la contabilità consente agli account di mettere il pilota automatico alle attività più noiose e di migliorare le operazioni finanziarie. Ecco alcuni dei numerosi vantaggi che l'IA apporta ai processi contabili:
- Previsione dei dati basata sull'IA
- Analisi più rapida dei dati finanziari grazie ad algoritmi avanzati
- Miglioramento dell'accuratezza della reportistica finanziaria
- Elaborazione automatizzata delle fatture in tempi brevissimi
- Approfondimenti e avvisi in tempo reale
- Riduzione della voce manuale dei dati
- Scalabilità senza aumento del lavoro manuale
Cosa cercare in uno strumento di IA per la contabilità
Gli strumenti di IA per la contabilità offrono vantaggi indiscutibili, dal miglioramento delle conoscenze finanziarie all'automazione di attività che richiedono molto tempo. Tutto sta nell'identificare ciò che si sta cercando e nel trovare lo strumento giusto.
Tutti, dai CPA freelance alle startup, dai CFO di Fortune 500 alle grandi società di account, possono utilizzare funzionalità/funzione come queste:
- Automazioni contabilità : Gli strumenti di IA dovrebbero automatizzare le attività di contabilità per aiutarvi a risparmiare tempo, prendere decisioni migliori, migliorare la gestione delle spese e ridurre gli errori di bilancio
- Automazione elaborazione delle fatture : Un buon software di contabilità dotato di IA può automatizzare i pagamenti e le fatture per migliorare la reportistica delle spese
- Integrazioni: Gli strumenti di IA per la contabilità che si integrano con gli altri software, da Slack a QuickBooks, semplificano la vita
- Apprendimento automatico : I principali strumenti di IA utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per valutare modelli matematici e migliorare i processi senza istruzioni; si tratta di un must del settore contabile
- Modelli: Quando è necessario un lavoro manuale, un buon strumento può velocizzarlo conmodelli di contabilità,modelli di busta pagaemodelli di contabilità generale ## 10 Migliori strumenti di IA per la contabilità 2024
La parte più difficile nel trovare uno strumento di IA per la contabilità è passare al setaccio tutte le opzioni. Abbiamo ristretto il campo ai 10 migliori strumenti del 2024.
Grazie a questo elenco, potrete valutare ogni strumento in base alle migliori funzionalità/funzione, ai limiti, ai prezzi e alle recensioni per fare la scelta giusta.
1. ClickUp
Trascinare e rilasciare le attività di ClickUp Tabella View per un'organizzazione semplice del foglio di calcolo ClickUp Account è un sistema di contabilità basato su cloud software di gestione aziendale basato sul cloud progettato per semplificare i processi finanziari. Gestire gli account, creare reportistica condivisibile e lasciare che ClickUp Brain agisce come assistente personale digitale in modo che possiate concentrarvi sulla strategia più ampia.
ClickUp Brain è un assistente virtuale dotato di IA che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per aiutarvi a gestire qualsiasi cosa, dalla gestione finanziaria ai dettagli dei progetti, fino al check-in dei client e agli aggiornamenti delle riunioni. Abbiamo creato centinaia di strumenti di IA per ogni aspetto del vostro sistema contabile.
È inoltre possibile utilizzare Documenti di ClickUp per creare fogli di calcolo ed esplorare modelli per tutto ciò che riguarda la finanza.
Ad esempio, il Modello di ClickUp Account è stato progettato per aiutare a gestire le fatture, i registri commerciali, le entrate e le previsioni di entrate. Tenete il passo con gli account da ricevere e da pagare (AR/AP) e utilizzate il monitoraggio delle risorse per migliorare le prestazioni finanziarie complessive.
ClickUp dispone di oltre 1.000 integrazioni pronte per l'uso con altri strumenti, per avere tutto in un'unica dashboard comoda e personalizzabile.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Scegliete tra centinaia di modelli che vi aiuteranno in tutto, dalla gestione del budget e del flusso di cassa al project management
- Utilizzate la potenza dell'IA di ClickUp Brain per riepilogare le riunioni di pianificazione finanziaria, connettervi con i client, delineare le politiche di revisione, aggiornare i report di previsione commerciale e molto altro ancora
- Scegliete tra oltre 100Automazioni di ClickUp per mettere il pilota automatico alle attività di back office
- Prendete decisioni informate e migliorate la salute finanziaria della vostra azienda con l'aiuto diI prompt di ClickUp per la finanza
- Passate da una visualizzazione all'altra, create dashboard personalizzati per ogni membro del team e utilizzate le funzioni dimonitoraggio del tempo dei progetti per snellire il flusso di lavoro
Limiti di ClickUp
- Alcuni utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento con le numerose funzionalità/funzione di ClickUp (abbiamo risolto questo problema con video tutorial gratuiti per quasi tutto)
- ClickUp Brain non è disponibile sul piano Free Forever
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4,7/5 (8.800+ recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)
2. Vic.ai
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Vic.ai\_.jpg Strumenti di IA per la contabilità: screenshot di Fatture di Vic.ai /$$$img/
via Vic.aiA Vic.ai è uno strumento di elaborazione delle fatture alimentato dall'IA con alti tassi di precisione e algoritmi avanzati di apprendimento automatico. Utilizza potenti algoritmi addestrati su milioni di fatture per automatizzare quasi tutti gli aspetti della fatturazione senza bisogno di modelli o regole personalizzate.
Una volta caricata una fattura, Vic.ai è in grado di estrarre i dettagli essenziali dalle fatture, di rilevare i duplicati e di mettere il processo di approvazione su pilota automatico. Inoltre, il team è in grado di identificare il dipendente che deve rivedere ogni passaggio del processo di approvazione della fattura.
Le migliori funzionalità/funzione di Vic.ai
- Utilizza le integrazioni con i principali strumenti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per la sincronizzazione automatica dei dati finanziari
- Ridurre l'errore umano consentendo a Vic.ai di identificare e segnalare le fatture duplicate e altri errori di account
- Riconoscere, codificare e calcolare automaticamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte per migliorare l'accuratezza e la conformità fiscale
- Migliorare il processo decisionale finanziario utilizzando intuizioni e analisi basate sui dati più recenti della vostra azienda di account
Limiti di Vic.ai
- Nessuna informazione visibile sui prezzi; alcuni clienti segnalano che lo strumento è costoso per i professionisti della contabilità freelance e le piccole imprese
- Le menzioni indicano la necessità di ulteriori opzioni di ordinamento e di reportistica per migliorare l'efficienza
Prezzi Vic.ai
- I provider devono contattare Vic.ai e fornire informazioni aziendali per richiedere un preventivo
Valutazioni e recensioni di Vic.ai
- G2: 4.8/5 (20+ recensioni)
- Capterra: N/A
3. Conto
via Progetto di legge Bill è uno strumento basato su cloud che automatizza i processi AR/AP. È stato progettato per gli account e le aziende che desiderano semplificare il processo di fatturazione.
Gli utenti possono accedere gratuitamente a Divvy From Bill, un software di gestione automatizzata del credito e delle spese. Divvy offre linee di credito fino a 15 milioni di dollari e strumenti che aiutano a controllare i budget e a gestire le spese.
le migliori funzionalità/funzioni di #### Bill
- Utilizzo di regole e flussi di lavoro intelligenti per automatizzare i pagamenti e le approvazioni delle fatture
- Controllo delle spese tra team, progetti, reparti e fornitori con maggiore visibilità
- Ottenere premi in contanti per gli acquisti idonei effettuati con le linee di credito Divvy
- Navigare tra più client con facilità per elaborare le fatture AP, l'approvazione e i pagamenti
Limiti delle fatture
- Può addebitare spese per alcuni servizi e transazioni individuali
- Bill non supporta tutte le carte di credito, i metodi/modalità di pagamento e le valute
Prezzi del conto
- Essenziale: $40/mese per utente
- Team: $55/mese per utente
- Corporate: $79/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
Bill valutazioni e recensioni
- G2: 4.3/5 (600+ recensioni)
- Capterra: 4.2/5 (oltre 200 recensioni)
4. Indy
via Indy Indy è un programma di flusso di lavoro e amministratore IA progettato per i professionisti indipendenti. Permette ai freelance di creare proposte, redigere contratti, inviare fatture e, soprattutto, essere pagati. 🤑
Con Indy, potete monitorare il vostro tempo per una fatturazione senza sforzi, negoziare i termini del contratto, archiviare i file e gestire la vostra azienda da un'unica comoda dashboard.
Le migliori funzionalità/funzione di Indy
- Approfittate del piano Free e ottenete un accesso illimitato alle funzioni di base con un accesso limitato alle funzionalità avanzate
- Lasciate che la IA di Indyassistente di scrittura vi aiuti a creare contratti e proposte grazie alla tecnologia ChatGPT
- Unificare il vostro lavoro grazie all'integrazione dell'app con Zapier e Google Calendar (solo piano a pagamento)
- Impostare fatture ricorrenti, offrire diverse opzioni di pagamento, impostare le valutazioni fiscali e tenere traccia di ogni transazione per garantire la conformità fiscale
Limiti di Indy
- Il piano Free limita gli utenti a tre client
- Alcune recensioni di utenti riportano inesattezze durante il monitoraggio manuale del tempo
Prezzi di Indy
- **Gratis
- Pro: $12/mese per utente
Indy valutazioni e recensioni
- G2: N/A
- Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)
5. Zeni
via Zeni Zeni utilizza l'IA per automatizzare i processi di contabilità, spesa e budgeting per snellire le operazioni finanziarie. Fornisce analisi dei dati finanziari in tempo reale per migliorare le decisioni aziendali, integrando l'IA con le conoscenze umane per ottenere le informazioni più efficaci.
Utilizzate Zeni per automatizzare le procedure quotidiane di monitoraggio delle spese e di contabilità che richiedono molto tempo.
Le migliori funzionalità/funzione di Zeni
- Visualizzazione dell'operazione finanziaria dall'alto verso il basso grazie alla pagina unica
- Confronto di report mensili, trimestrali e annuali per monitorare lo stato finanziario e identificare le tendenze
- Estrarre i dati necessari dalle ricevute e inoltrarli a un indirizzo email dedicato per il consolidamento e la conservazione dei dati
- Migliorare la comunicazione e la condivisione delle informazioni tra più team con aggiornamenti e notifiche automatiche
Limiti di Zeni
- Alcune recensioni degli utenti menzionano la necessità di maggiori indicazioni su come rivedere ed elaborare i dati per migliorare il processo decisionale
- Può essere costoso per alcuni freelance, imprenditori e startup
Prezzi di Zeni
- Starter: $549/mese con fatturazione annuale
- Crescita: $799/mese con fatturazione annuale
- Azienda: Contattare per i prezzi
Zeni valutazioni e recensioni
- G2: 4.7/5 (20+ recensioni)
- Capterra: N/A
6. Docyt
via Docyt Docyt è una piattaforma di contabilità alimentata dall'IA e progettata per automatizzare le attività di back-office e di account. Ottiene informazioni grazie a reportistiche in tempo reale e garantisce il controllo finanziario su tutti gli aspetti della vostra azienda.
Docyt consente inoltre di conservare tutte le informazioni e i documenti finanziari critici in un unico luogo sicuro e di creare archivi separati per progetti o aziende diverse.
Le migliori funzionalità/funzione di Docyt
- Piani multipli per soddisfare le diverse esigenze, dalla gestione delle spese alla contabilità automatizzata per le grandi aziende
- L'app mobile è facile da usare e da navigare e fornisce strumenti e informazioni finanziarie in sicurezza e in movimento
- Utilizzate la funzionalità di monitoraggio delle spese per tenere traccia e controllare il budget e il flusso di cassa della vostra azienda
- Integrazione con la maggior parte dei principali sistemi POS e PMS per fornire una reportistica specifica del settore
Limiti di Docyt
- Alcune recensioni degli utenti menzionano la difficoltà di connessione con il supporto clienti e la lentezza dei tempi di risposta
Alcuni utenti menzionano la necessità di funzionalità/funzione aggiuntive per l'assistenza aproject management della contabilità
Prezzi Docyt
- Gestione delle spese : $50/mese
- Riconciliazione delle entrate: $50/mese
- Gestione della carta di credito aziendale: $50/mese
- Mini: $149/mese
- Insight: $149/mese
- Impact: $299/mese
- Advanced: $499/mese
- Enterprise: $999/mese
- Società di account & CFO: Contattare per i prezzi
Docyt valutazioni e recensioni
- G2: N/A
- Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)
7. Gridlex
via Gridlex Gridlex è una suite unificata di strumenti aziendali che comprende Gridlex Sky. Sky è un software di account, spese ed ERP creato da Gridlex per semplificare i processi finanziari.
Utilizzate Gridlex Sky per supervisionare tutte le funzioni di contabilità, gestione delle spese ed ERP con automazioni personalizzabili e approfondimenti basati sull'IA. Sky è in grado di gestire fatturazione, bollettazione, buste paga, gestione della contabilità generale e altro ancora.
Le migliori funzionalità/funzione di Gridlex
- Gli utenti di Gridlex Sky hanno accesso anche a Gridlex Ray, un software per le risorse umane, e a Gridlex Zip, uno strumento di CRM e di help desk per il servizio clienti
- Eliminate il lavoro manuale e riducete il rischio di errori umani con calcoli automatizzati di redditività, entrate e spese
- Utilizzare la funzionalità/funzione di gestione delle spese per organizzare e archiviare ricevute e note spese attraverso un'interfaccia immediata
- Automazioni per l'approvazione delle spese e dei rimborsi per ridurre le procedure amministrative
Limiti di Gridlex
- La mancanza di recensioni dei clienti sulle piattaforme più diffuse rende difficile valutare l'esperienza complessiva dell'utente
- Funzionalità/funzioni avanzate come l'automazione della rilevazione dei ricavi non sono disponibili nel primo livello di prezzo
Prezzi di Gridlex
- Inizio: $10/mese per utente
- Crescere: $30/mese per utente
- Scala: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni su Gridlex
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Libro
via Libro Booke è uno strumento di automazione della contabilità che facilita le attività contabili quotidiane. Utilizza la tecnologia IA per riconciliare gli errori ed estrarre i dati in tempo reale. Più lo si usa, più l'IA migliora.
Le risposte ai clienti sono più rapide ed evitano le tediose comunicazioni tra utenti grazie al portale di messaggistica di Booke.
Le migliori funzionalità/funzioni di Booke
- Sfrutta l'IA per risolvere errori di codifica, categorizzare le transazioni, comunicare con i client e automatizzare il lavoro
- Aumenta l'efficienza con l'automazione basata sull'IA per le attività di chiusura di fine mese
- Trova e risolvi gli errori in pochi secondi con le funzionalità avanzate di rilevamento degli errori di Booke
- L'integrazione con strumenti popolari come QuickBooks e Xero consente la sincronizzazione dei dati finanziari
Limiti di Booke
- La mancanza di recensioni degli utenti sulle piattaforme più diffuse rende difficile prendere una decisione basata sulle esperienze generali dei clienti
- Un minimo di cinque client per ogni livello di prezzo
Prezzi di Booke
- Smart: $10/mese per client
- Premium: $20/mese per client
- Azienda: Contattare per i prezzi
- Robotic IA Bookkeeper : Contattare per i prezzi
Booke valutazioni e recensioni
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Punto blu
via Punto blu Blue Dot è una piattaforma di conformità fiscale IA che utilizza una tecnologia brevettata per aiutare le aziende a garantire la conformità fiscale. Riduce le vulnerabilità fiscali per le spese di tipo consumer e visualizza a 360 gradi tutte le transazioni effettuate dai dipendenti.
Utilizzare la piattaforma base di conoscenza per trovare tutte le informazioni necessarie alla vostra azienda e sfruttare la potenza dell'elaborazione del linguaggio naturale per sfruttare i dati esterni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Blue Dot
- Utilizzate VAT Box per identificare e calcolare qualsiasi spesa IVA ammissibile o qualificata
- La funzionalità/funzione Taxable Employee Benefits sfrutta l'IA per individuare e analizzare le informazioni relative all'imposta sui salari
- Migliorare il flusso di lavoro per la gestione delle spese e lasciare che la suite proprietaria di Blue Dot, basata sull'IA, applichi i controlli e le regole fiscali per mantenere la vostra azienda conforme
- Creare reportistica sull'imposta sul reddito delle società che garantisca la conformità con un minimo di input umano
Limiti di Blue Dot
- Può essere difficile farsi un'idea dell'esperienza generale dei clienti a causa della mancanza di recensioni degli utenti sulle piattaforme più diffuse
- Nessun dato visibile sui prezzi
Prezzi di Blue Dot
- I clienti devono contattare Blue Dot e prenotare una demo per ottenere preventivi e informazioni sui prezzi.
Valutazioni e recensioni di Blue Dot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Truewind
via Truewind Truewind è una piattaforma di finanza e contabilità guidata dall'IA che dà potere alle piccole imprese e alle startup. Fornisce reportistica mensile accurata e soluzioni finanziarie su misura per il vostro settore.
Gli utenti ricevono anche l'accesso al team di esperti Truewind per garantire precisione e trasparenza.
Le migliori funzionalità/funzione di Truewind
- Prendete decisioni aziendali tempestive e informate, grazie a tempi di chiusura mensili più rapidi e a una contabilità efficiente
- Contattare e lavorare con account pubblici certificati (CPA) che possono assistervi in ogni passaggio dei processi finanziari della vostra azienda
- Mantenere l'accuratezza delle operazioni di back-office con un tempo di lavoro minimo, in modo da potersi concentrare sulla crescita dell'azienda
- Semplificare i processi di contabilità e integrarli con gli strumenti che utilizzate per rendere la gestione finanziaria libera dallo stress
Limiti di Truewind
- Mancanza di feedback degli utenti sulle piattaforme di recensione più diffuse
- Mancanza di dati visibili su prezzi e sottoscrizioni
Prezzi di Truewind
- Per informazioni sui prezzi, i clienti devono programmare una demo con Truewind.
Valutazioni e recensioni di Truewind
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Massimizzare l'efficienza e la precisione con l'IA
L'integrazione del software IA ha cambiato il settore contabile e finanziario. Gli strumenti di IA utilizzano l'automazione per migliorare l'accuratezza e la velocità della reportistica finanziaria, offrendo preziose informazioni per prendere decisioni migliori. 🌻
Se siete pronti a snellire i processi finanziari, a ridurre i costi e a migliorare l'efficienza di tutto ciò che riguarda la gestione finanziaria, è arrivato il momento di abbracciare la trasformazione digitale. Iniziate oggi stesso iscrivetevi a ClickUp !