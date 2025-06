Come essere produttivi il venerdì

Il "venerdì feeling" è una sensazione diffusa quanto la malinconia del lunedì.

Se vi è mai capitato di sentirvi letargici al lavoro il venerdì pomeriggio, non siete i soli. Uno studio del 2023 ha rivelato che i dipendenti tendono a commettere più errori di battitura e sono meno produttivi il venerdì.

Dopotutto, il venerdì è il giorno della settimana in cui la scarica di dopamina che provi scorrendo TikTok ha il sopravvento su di te. Quell'email che dovevi scrivere? Rimandiamola al fine settimana, ti dici.

E così, l'elenco delle attività in sospeso continua ad allungarsi, costringendoti a rinunciare ai tuoi piani per il fine settimana o a rendere il lunedì mattina della settimana successiva incredibilmente frenetico.

Ma cosa rende il venerdì meno produttivo e come è possibile ribaltare la situazione?

Continua a leggere per scoprire alcuni consigli collaudati per rendere il tuo venerdì produttivo come il resto della settimana.

Capire il calo di produttività del venerdì

Lo stress e la stanchezza accumulati durante la settimana sono tra le potenziali cause del calo della produttività il venerdì pomeriggio. L'effetto psicologico dell'attesa del fine settimana può distrarre i dipendenti dalle loro attività, con un conseguente rallentamento della produttività.

Con l'avvicinarsi della fine della settimana, l'urgenza di completare le attività può diminuire, con il risultato che viene svolto meno lavoro.

L'impatto del lavoro da remoto sulla produttività del venerdì

Secondo Forbes, il lavoro da remoto offre flessibilità, ma mantenere la produttività è difficile. La mancanza di orari di lavoro strutturati può portare a un calo della produttività, soprattutto verso la fine della settimana.

D'altra parte, mentre il lavoro da remoto migliora l'equilibrio tra vita privata e vita professionale, può anche rendere più sfumati i confini tra vita personale e vita professionale. Questo può portare al burnout e a una riduzione della produttività verso la fine della settimana lavorativa.

Settimane lavorative più brevi e loro potenziali implicazioni sulla produttività

Recentemente, la Spagna ha condotto una versione di prova per valutare l'impatto di una settimana lavorativa di quattro giorni sulla produttività e sui livelli di stress dei dipendenti. I risultati hanno rivelato che i dipendenti erano più produttivi al lavoro dopo la versione di prova. Si sentivano più sani, meno stressati, meno stanchi e più soddisfatti dei contenuti.

La legge di Parkinson suggerisce che il lavoro si espande fino a riempire il tempo disponibile per il suo completamento. Settimane lavorative più brevi aumentano l'efficienza, poiché i dipendenti sono motivati a completare le attività entro un periodo di tempo limitato. Possono anche migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata dei dipendenti, migliorando la salute mentale e la soddisfazione sul lavoro.

Nonostante i suoi vantaggi, la settimana lavorativa breve non è ancora diventata la norma in tutto il mondo. Fino ad allora, dovrete gestire i vostri venerdì con saggezza e trovare una soluzione per rimanere produttivi senza mettere a rischio il vostro benessere.

Strategie per aumentare la produttività del venerdì

Diamo un'occhiata ad alcune delle migliori strategie per aumentare la produttività il venerdì. Mettile in pratica e goditi un weekend senza preoccupazioni e un lunedì meno stressante!

1. Iniziate la giornata presto

Il venerdì può spesso sembrare un'estensione del fine settimana, tentandovi di rimanere a letto un'ora in più prima di iniziare la giornata. Tutti amiamo recuperare un po' di sonno, ma farlo il venerdì potrebbe non essere la cosa migliore per la vostra produttività.

Iniziate invece la giornata presto, seguite la vostra routine mattutina e sedetevi alla scrivania puntuali. Siate coerenti con il modo in cui iniziate la giornata e con l'orario, anche il venerdì, in modo che le otto ore successive sembrino un normale giorno lavorativo.

Non buttarti subito sul lavoro difficile. Dedica invece la prima ora lavorativa a rivedere il tuo piano di lavoro. Controlla lo stato di avanzamento tuo e del tuo team durante la settimana, analizza se alcune attività richiedono risorse aggiuntive e modifica il piano se necessario.

Se non disponi già di un sistema di pianificazione del lavoro, puoi dare un'occhiata a ClickUp, una piattaforma di project management e task management che offre diversi modelli per pianificare le attività e il carico di lavoro.

Il modello di lavagna online "Piano di lavoro" di ClickUp, ad esempio, ti aiuta a definire gli obiettivi del tuo progetto, misurare lo stato di avanzamento, analizzare i processi per identificare le aree problematiche, migliorare i processi e le prestazioni e mantenere il controllo sui nuovi processi. Tutto ciò ti garantirà di mantenere i tuoi livelli di prestazioni e produttività durante tutta la settimana.

Scarica questo modello Gestisci i progetti e migliora la produttività sul posto di lavoro con il modello di lavagna online "Piano di lavoro" di ClickUp

Questo modello pronto all'uso e completamente personalizzabile ti consente di:

Delineare gli obiettivi del progetto

Visualizza il tuo progetto in modo completo con aggiornamenti automatici sullo stato

Organizza le attività con la funzionalità/funzione drag-and-drop

Aggiungere o rimuovere attività

Assegna attività ai membri del team

Individuate i colli di bottiglia e risolvete subito i problemi per migliorare le prestazioni

Guardate indietro e rivedete tutto ciò che avete realizzato in una settimana o in un mese, e iniziate il venerdì con una nota positiva ed energica!

2. Dai priorità alle attività

I lavoratori produttivi si prendono il tempo necessario per analizzare quali attività sono più importanti, quindi le mantengono in cima alla loro lista delle cose da fare. Devi aggiungere questa strategia al tuo piano di produttività per ottenere il massimo dai venerdì.

Il processo prevede due passaggi:

Dividete il lavoro in elementi più piccoli e gestibili

Dai priorità agli elementi in base alla loro importanza e urgenza

Realizzate per semplificare la pianificazione dei progetti, l'organizzazione del flusso di lavoro e la collaborazione, le attività di ClickUp possono aiutarti in questi passaggi.

Semplifica i flussi di lavoro e la collaborazione con le attività di ClickUp

Puoi utilizzare le attività di ClickUp per:

Suddividi i progetti in piccole attività

Assegna attività a uno o più membri del team

Comunicate e condividete le risorse con i commenti alle attività

Aggiungi tag personalizzati per recuperarli rapidamente da posizioni diverse

Imposta promemoria per le attività ricorrenti

Organizza le tue attività con tag personalizzati e ordina rapidamente più attività

Una volta che hai preparato le tue attività, usa le priorità delle attività di ClickUp per:

Contrassegna le attività come Urgenti, Importanti, Normali e Non urgenti

Ordina le attività in base alle priorità e alla durata stimata per ciascuna attività

Crea un piano d'azione con le priorità accanto a ciascuna attività

Usa le dipendenze in ClickUp per determinare quali attività sono in attesa del completamento di altri elementi di azione

Contrassegna le tue attività come Urgenti, Alte, Normali o Basse e crea un grafico delle attività da svolgere in sequenza tramite le Priorità delle attività di ClickUp

Quando gestisci più progetti con una serie di attività e attività secondarie, è difficile ordinarle e stabilirne rapidamente le priorità. Il modello Matrice delle priorità di ClickUp offre una soluzione perfetta a questo problema, consentendoti di visualizzare le attività in base alla loro importanza e urgenza.

Scarica questo modello Identifica le attività critiche e non perdere mai di vista le tue priorità con il modello Matrice delle priorità di ClickUp

Capiamo come funziona la matrice:

Il quadrante 1 rappresenta le attività urgenti e poco importanti (Da fare subito)

Il quadrante 2 rappresenta le attività urgenti e importanti (da fare per prime)

Il quadrante 3 rappresenta le attività con bassa urgenza e bassa importanza (Da fare per ultime)

Il quadrante 4 rappresenta le attività con bassa urgenza e alta importanza (Da fare più tardi)

Man mano che inserisci le attività nei quadranti, puoi capire quali richiedono attenzione immediata e quali possono essere svolte in un secondo momento. Il modello consente ai team interfunzionali di rimanere sulla stessa pagina per quanto riguarda l'ordine delle attività. I membri del team possono utilizzare questo framework per monitorare lo stato di avanzamento e rispettare le scadenze.

Suggerimento: prendete in considerazione l'utilizzo della matrice di Eisenhower per gestire meglio il vostro tempo e concentrare il lavoro richiesto sulle attività più significative.

3. Pianifica in anticipo

Quando ti senti bloccato su un'attività, non forzarti. Mettila da parte per un po' e lavora su qualcosa che non ti sembra faticoso, come pianificare la settimana successiva. Segui questi passaggi e preparati per una settimana produttiva:

Ordina le priorità per le attività della prossima settimana

Fissate degli obiettivi settimanali per voi stessi (e anche per il vostro team, se siete un team leader o un manager)

Blocca il tempo per riunioni importanti o altri eventi urgenti

Pianifica le attività quotidiane in linea con l'obiettivo settimanale

Se il tuo lavoro prevede la gestione di progetti complessi, attività multiple e dipendenze, nonché eventi ricorrenti, pianificarli manualmente richiederà molto tempo. Ma non quando hai a disposizione i modelli di time blocking di ClickUp!

Il modello di blocco del programma ClickUp è un framework per monitorare gli impegni passati, presenti e futuri. Puoi personalizzarlo per adattarlo alla pianificazione personale e lavorativa.

Scarica questo modello Tieni traccia dei prossimi eventi, riunioni e impegni di lavoro con il modello di blocco del calendario di ClickUp

Ecco alcuni consigli su come utilizzare questo modello per tenere sotto controllo la pianificazione settimanale:

Date priorità alle attività più importanti

Comprendere le dipendenze delle attività

Pianifica e blocca gli orari in modo intuitivo

Imposta sequenze per il completamento delle attività

Visualizza quali attività richiedono più tempo

Includi il tempo libero nel piano

Pianificando la settimana in questo modo, potrai essere più organizzato, eliminare le distrazioni e gestire tutte le tue attività in un unico posto. Non dovrai più cercare tra email, chat e fogli di lavoro per capire cosa c'è da fare durante la settimana.

Consiglio per la vita lavorativa per rimanere produttivi: mentre blocchi gli orari per le diverse attività, non dimenticare di riservare un po' di tempo per riposarti e ricaricare le batterie!

4. Sfruttate le pause in modo efficace

Lavorare sempre senza mai divertirsi uccide la produttività. Se volete massimizzare la produttività senza compromettere il vostro benessere, è necessario fare frequenti pause tra un'attività e l'altra.

Prova la tecnica del Pomodoro, se non l'hai già fatto: lavora su un'attività per 25 minuti, poi fai una pausa di 5 minuti e passa all'attività successiva. Puoi utilizzare lo strumento Monitoraggio del tempo del progetto di ClickUp per registrare il blocco di 25 minuti da un dispositivo a tua scelta.

Hai anche la possibilità di aggiungere note a ogni blocco di tempo, così alla fine della giornata puoi rivedere come hai impiegato il tuo tempo.

Utilizza la tecnica del Pomodoro con lo strumento di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

Oltre a queste pause di 5 minuti, è necessario programmare un periodo di riposo adeguato per schiarirsi le idee, scrollarsi di dosso lo stress e mantenere la concentrazione, soprattutto il venerdì. Può trattarsi di una passeggiata di 15 minuti al parco o di un pisolino pomeridiano di 30 minuti, a seconda di ciò che funziona meglio per voi.

Il modello di blocco giornaliero del tempo di ClickUp può aiutarti anche in questo. Ti permette di avere una giornata produttiva e di ottimizzare l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Scarica questo modello Riservate del tempo per azioni significative nella vostra agenda quotidiana e raggiungete l'esito positivo con il modello di blocco giornaliero del tempo di ClickUp

Progettato per i professionisti che ricoprono diversi ruoli e svolgono più attività durante la giornata, questo modello ti aiuta a:

Visualizza le attività più importanti e pianificale durante le ore più produttive

Identifica quali attività svolgere al momento, pianificare per dopo, delegare o eliminare

Imposta una durata stimata realistica per ogni attività per evitare di sovraccaricarti

Blocca i tempi morti per dedicarti ai tuoi hobby, al relax e alla riflessione, in modo da non esaurirti

Segui il modello e intraprendi azioni quotidiane per avvicinarti ai tuoi obiettivi, dedicando al contempo tempo sufficiente ai tuoi interessi al di fuori del lavoro.

5. Consigli organizzativi per aumentare la produttività

Organizzare la scrivania, proprio come rifare il letto, è la prima cosa da fare al mattino e può sembrare banale, ma è un potente stimolo per la produttività. Entrambe le attività danno la sensazione di aver realizzato qualcosa, una sensazione fantastica per iniziare la giornata.

Un'area di lavoro ordinata (sia che lavoriate da casa o in ufficio) tiene lontane le distrazioni. Ad esempio, se avete documenti e file sparsi su tutta la scrivania, diventa difficile trovare quello giusto al momento giusto e la vostra concentrazione si sposta dall'attività che state svolgendo.

D'altra parte, quando ti prendi qualche minuto per organizzare la scrivania, puoi trovare rapidamente ciò che cerchi e avere una giornata produttiva senza distrazioni. Inoltre, una scrivania pulita è più invitante di una disordinata.

Questo vale anche per lo schermo del computer. Uno strumento di gestione dei file come ClickUp ti aiuta a classificare i documenti, i file, i PDF e le altre risorse relativi al tuo progetto in cartelle separate con tag, garantendo un rapido recupero.

Leggi anche: 15 consigli per l'home office per aumentare la produttività del lavoro da remoto

6. Comunicazione e riunioni il venerdì

Se dovete partecipare a riunioni il venerdì, programmate le riunioni nel pomeriggio (o quando siete meno produttivi). Lavorare su attività intense come lo sviluppo di un caso di studio o la codifica hardcore richiede concentrazione totale, quindi è meglio riservare tali attività per un altro momento.

Durante le riunioni, invece, si parla con i membri del team o con i clienti, si collaborano su idee e si discutono gli aggiornamenti dei progetti, il che rende il lavoro meno monotono.

Tuttavia, le riunioni non sono sempre produttive. Evita le riunioni inutili, se possibile, e passa alla comunicazione asincrona ogni volta che hai bisogno di input o chiarimenti dai membri del team.

È qui che la visualizzazione Chat di ClickUp può aiutarti.

Collabora con il tuo team in tempo reale o in modo asincrono con la vista Chat di ClickUp

Comunicate con gli stakeholder interni ed esterni e assegnate elementi di azione con la funzionalità [@]menzione o i commenti assegnati alle attività

Condividi link a pagine web, file, fogli di calcolo e altri allegati

Formatta il tuo messaggio con blocchi di codice, elenchi puntati e banner per mantenere la chiarezza

Lavorare in modo asincrono consente di risparmiare tempo e riduce al minimo la necessità di cambiare contesto (ad esempio, spostare l'attenzione da un'attività all'altra, come partecipare a una riunione con il team di assistenza clienti e tornare alla codifica), consentendoti di portare a termine più lavoro il venerdì.

Ottenere una settimana lavorativa produttiva ed equilibrata con ClickUp

Il venerdì i dipendenti non sono al massimo della loro produttività. Ma allo stesso tempo non potete permettervi di rallentare il ritmo di lavoro: un venerdì pigro spesso porta a un lunedì mattina terribile, in cui dovrete recuperare la produttività persa.

Oltre alle strategie discusse sopra, ClickUp può aiutarti a superare l'ultimo giorno lavorativo della settimana senza sudare. Le sue funzionalità/funzioni di pianificazione giornaliera ti consentono di rimanere in linea con le tue attività, ti aiutano a dare priorità a ciò che è più importante e ti tengono in contatto con i membri del team se incontri qualche ostacolo.

E finalmente potrai dare il benvenuto alla Friday feeling e usufruire della modalità weekend senza compromettere la tua produttività del venerdì. Fai un passo avanti e rendi il venerdì il tuo giorno più produttivo. Inizia oggi stesso con ClickUp!