15 strategie e framework per la prioritizzazione delle funzionalità/funzioni

Un prodotto con tutte le funzionalità/funzioni immaginabili sembra il sogno di ogni consumatore e una macchina per stampare soldi, vero?

Supponiamo che tu voglia creare una nuova app per il fitness. Tutti hanno idee: un contacalorie, routine di allenamento e magari anche un feed social per condividere i progressi. Ma con tempo e risorse limitati, non puoi realizzare tutto in una volta.

Hai bisogno di strategie di prioritizzazione delle funzionalità per ottimizzare il flusso di lavoro di sviluppo del tuo prodotto. La prioritizzazione delle funzionalità è un'arte e una scienza: devi scegliere le funzionalità che avranno il maggiore impatto, manterranno coinvolti i tuoi utenti e catapulteranno la tua app direttamente in cima alla classifica.

Approfondiamo l'argomento e capiamo perché la definizione delle priorità delle funzionalità/funzioni è fondamentale per una gestione efficace dei prodotti.

Che cos'è la prioritizzazione delle funzionalità?

La prioritizzazione delle funzionalità è il processo sistematico di classificazione delle funzionalità in base al loro potenziale impatto sul prodotto e sui suoi utenti, per poi creare una strategia per perseguirne lo sviluppo in modo sistematico.

La definizione delle priorità delle funzionalità comporta l'analisi delle esigenze dei clienti, delle loro richieste, degli obiettivi aziendali, della fattibilità tecnica e dei vincoli di risorse per determinare quali funzionalità sviluppare per prime.

Proprio come le pratiche di product backlog, svolge un ruolo fondamentale nelle metodologie di sviluppo agile del software nei seguenti modi:

Facilitare i rilasci iterativi

Garantire che le funzionalità/funzioni più preziose raggiungano per prime gli utenti

Consentire un feedback e un miglioramento continui

Garantire che il lavoro richiesto per lo sviluppo sia sincronizzato con la visione del prodotto e la roadmap

Sebbene l'istinto giochi un ruolo importante nello sviluppo dei prodotti, affidarsi esclusivamente all'intuizione può portare a perdere opportunità e sprecare risorse. Un approccio strutturato alla definizione delle priorità delle funzionalità/funzioni offre un modo più affidabile per prendere decisioni informate.

Ecco perché:

Concentra le risorse: il tempo e le risorse di sviluppo limitati richiedono un'allocazione accurata. La definizione delle priorità aiuta a indirizzare il lavoro richiesto al team verso le funzionalità/funzioni che avranno l'impatto più significativo

In linea con la strategia: Le funzionalità devono supportare la visione e gli obiettivi a lungo termine del tuo prodotto. La definizione delle priorità ti aiuta a garantire che le funzionalità che stai sviluppando contribuiscano alla tua roadmap strategica

Migliora il processo decisionale: utilizzando i dati e un quadro coerente, la definizione delle priorità elimina i pregiudizi dall'equazione, portando a decisioni più obiettive e informate

Migliora la comunicazione: un processo di definizione delle priorità ben definito promuove una comunicazione chiara con le parti interessate, inclusi sviluppatori, progettisti e team commerciali, per quanto riguarda la direzione del prodotto

Guida passo passo alla prioritizzazione delle funzionalità/funzioni

La definizione delle priorità delle funzionalità/funzioni è un processo in più passaggi che richiede un approccio ben definito. Ecco una panoramica:

1. Conduci analisi e ricerche sul prodotto

Inizia raccogliendo informazioni complete sul tuo prodotto, sul suo mercato di riferimento e sul suo stato attuale.

Conduci ricerche sugli utenti attraverso sondaggi, interviste e test di usabilità per ottenere feedback dai clienti e acquisire informazioni preziose sulle esigenze e sui punti deboli degli utenti.

Inoltre, l'analisi delle ricerche di mercato, delle offerte della concorrenza e delle tendenze del mercato aiuta a identificare potenziali opportunità e minacce per il posizionamento del tuo prodotto.

2. Crea epiche

Le epiche rappresentano funzionalità o temi generali all'interno del tuo prodotto. Sulla base dell'analisi del prodotto, raggrupperai le funzionalità correlate sotto questi temi epici. Questo aiuta a suddividere gli obiettivi generali del prodotto in unità più piccole e gestibili e fornisce una struttura di alto livello per la roadmap del prodotto.

Pensa alle epiche come a temi che delineano funzionalità significative. Queste fungono da base per le storie degli utenti.

3. Crea storie degli utenti

Le user story sono narrazioni concise che descrivono una specifica esigenza o desiderio dell'utente per altre funzionalità. Forniscono una prospettiva incentrata sull'utente per le strategie di sviluppo delle funzionalità, garantendo che lo sviluppo del prodotto sia in linea con i punti deboli degli utenti e i risultati desiderati.

Ogni storia utente dovrebbe seguire la stessa pagina in un formato semplice: "Come [ruolo utente], voglio [risultato desiderato], in modo che [vantaggio]. "Ad esempio, "Come cliente, voglio monitorare il mio ordine in tempo reale per pianificare la mia giornata di conseguenza. "

Gli strumenti di gestione dei prodotti come ClickUp possono migliorare il lavoro richiesto per stabilire le priorità delle funzionalità e l'efficienza.

Ecco come fare:

1. Suite di gestione dei prodotti ClickUp

Traccia la traiettoria del tuo prodotto, sincronizza il lavoro richiesto al tuo team e accelera il lancio utilizzando la piattaforma di gestione dei prodotti ClickUp

La piattaforma di gestione dei prodotti ClickUp offre diversi framework e strumenti per aiutare a stabilire le priorità delle funzionalità/funzioni:

Integra feedback, epiche e sprint in una roadmap di prodotto unificata, fornendo ai team una chiara visibilità sugli obiettivi attuali e sulle attività imminenti

Semplifica la gestione delle viste, dei processi e delle automazioni specifici del team, riducendo i costi amministrativi ed eliminando la necessità di transizioni manuali, liberando tempo prezioso per il lavoro essenziale

Incoraggia l'allineamento tra i team e le parti interessate su obiettivi comuni all'interno di un unico ecosistema. Collabora tramite documenti, genera idee sulle lavagne online e comunica gli aggiornamenti tramite commenti, oltre ad altre funzionalità

2. Lavagne online ClickUp

Usa le lavagne online di ClickUp per pianificare i prodotti e creare roadmap.

Usa note adesive o schede sulla lavagna online per rappresentare le epiche (temi generali) e le storie degli utenti (funzionalità/funzioni specifiche) all'interno di tali epiche. Ciò ti consente di spostarle facilmente, favorendo il brainstorming e la collaborazione durante la fase di pianificazione.

Organizza la tua lavagna online con corsie che rappresentano le diverse fasi di sviluppo di ciascuna funzionalità proposta, ad esempio "Da fare", "In corso" e "Terminato"

Fai brainstorming, aggiungi note e riunisci le tue idee migliori su una tela creativa con le lavagne online di ClickUp

Una volta stabilite le priorità delle funzionalità, pianificatele in sprint o release sulla lavagna online. Questo vi aiuterà a visualizzare la roadmap e a garantire che stiate fornendo valore in modo iterativo.

Puoi anche collegare attività o funzionalità con linee per stabilire dipendenze e visualizzare la sequenza temporale complessiva della tua roadmap. Trascina e rilascia facilmente gli elementi per regolare la sequenza temporale secondo necessità.

3. Visualizzazioni ClickUp

Attraverso le viste di ClickUp, puoi creare un'area di lavoro personalizzata di ClickUp per il tuo prodotto. Organizza le funzionalità/funzioni in cartelle come "Strategia" e "Backlog". Utilizza la vista Elenco per descrivere in dettaglio le funzionalità nel Backlog.

Comprendi a colpo d'occhio lo stato di avanzamento del tuo lavoro organizzando le attività con opzioni flessibili di ordinamento, filtro e raggruppamento nelle viste di ClickUp

Assegna una priorità alle code di sviluppo delle funzionalità con i campi personalizzati di ClickUp (Impatto, Lavoro richiesto) e la vista Tabella per trovare le funzionalità ad alto impatto e a basso lavoro richiesto.

Organizza le attività e modifica i dati in blocco con la vista Tabella di ClickUp, reattiva e intuitiva

Le attività di ClickUp possono anche aiutarti a stabilire le priorità delle funzionalità nei seguenti modi:

: questa vista consente di trascinare e rilasciare le attività in diverse colonne in base alla loro priorità. È possibile utilizzare questa vista per capire cosa richiede attenzione immediata Vista Bacheca di ClickUp: questa vista consente di trascinare e rilasciare le attività in diverse colonne in base alla loro priorità. È possibile utilizzare questa vista per capire cosa richiede attenzione immediata

: Utilizza la vista Gantt per visualizzare la sequenza temporale del tuo progetto e capire come le attività prioritarie si allineano con le attività cardine e le scadenze del tuo progetto. Questa vista aiuta a pianificare e modificare i programmi in base alla priorità delle attività Vista Gantt di ClickUp: Utilizza la vista Gantt per visualizzare la sequenza temporale del tuo progetto e capire come le attività prioritarie si allineano con le attività cardine e le scadenze del tuo progetto. Questa vista aiuta a pianificare e modificare i programmi in base alla priorità delle attività

: le mappe mentali consentono di creare diagrammi gerarchici che definiscono diversi livelli di priorità e relazioni tra le attività. Sono particolarmente utili per visualizzare la struttura di progetti complessi e il modo in cui le singole attività contribuiscono al raggiungimento di obiettivi più ampi Mappe mentali di ClickUp: le mappe mentali consentono di creare diagrammi gerarchici che definiscono diversi livelli di priorità e relazioni tra le attività. Sono particolarmente utili per visualizzare la struttura di progetti complessi e il modo in cui le singole attività contribuiscono al raggiungimento di obiettivi più ampi

Sfruttando queste viste, puoi garantire che il tuo team si concentri sulle attività in linea con gli obiettivi strategici del tuo progetto e che producano il massimo impatto.

4. Documenti ClickUp e ClickUp Brain

Utilizza ClickUp Docs per documentare e organizzare le funzionalità/funzioni del prodotto in base agli obiettivi aziendali, alla visione e allo scopo.

I documenti possono aiutarti a catturare e condividere informazioni chiave come:

Descrizione delle funzionalità/funzioni

Storie degli utenti

Criteri di accettazione

Impatto (utente e aziendale)

Stima del lavoro richiesto

Puoi anche utilizzare ClickUp Docs per:

Tieni traccia delle fasi delle richieste di funzionalità utilizzando stati personalizzati come "In fase di revisione" e "In corso". Acquisisci dettagli come impatto, priorità e lavoro richiesto con campi personalizzati

Sfrutta le notifiche e le dipendenze per gestire meglio le richieste di funzionalità. Ciò garantisce che le funzionalità principali vengano sviluppate tempestivamente e in linea con gli obiettivi strategici

Abilita le priorità delle attività di ClickUp per impostare priorità specifiche come "urgente", "alta", "normale" e "bassa" per le attività, distinguendo l'importanza e l'urgenza di ciascuna funzionalità/funzione

Crea il documento o il wiki perfetto con pagine nidificate e opzioni di stile in ClickUp Docs

Le funzionalità di IA di ClickUp Brain possono quindi riepilogare/riassumere queste funzionalità/funzioni, il feedback degli utenti, l'analisi della concorrenza o i documenti ClickUp correlati, rendendo la definizione delle priorità un gioco da ragazzi.

ClickUp Brain ti permette anche di:

Trova rapidamente le informazioni rilevanti relative alle funzionalità in tutti i documenti ClickUp. Questo aiuta a valutare più rapidamente le esigenze degli utenti e l'impatto

Analizza le interazioni passate e le scadenze dei progetti per suggerire attività in linea con i tuoi obiettivi e le tue priorità, aiutandoti a rimanere concentrato su ciò che è importante

Genera matrici di prioritizzazione per classificare e organizzare gli elementi in base a criteri multipli, semplificando il processo decisionale

Crea elenchi di priorità elaborando dettagli chiave come scadenze, dipendenze e tempi di completamento. Tiene conto dell'urgenza, dell'importanza e della disponibilità delle risorse per ottimizzare il flusso di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi

Semplifica i flussi di lavoro dei tuoi progetti e migliora il processo decisionale con approfondimenti basati sull'IA grazie a ClickUp Brain

15 Strutture per la prioritizzazione delle funzionalità/funzioni

Ora che abbiamo compreso l'importanza delle funzionalità giuste e i passaggi coinvolti nel processo di prioritizzazione delle funzionalità di un prodotto, esploriamo un intervallo di framework di gestione dei prodotti per guidare il processo:

1. RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort)

Assegna un punteggio a ciascuna funzionalità in base alla portata (numero potenziale di utenti interessati), all'impatto (forza del risultato positivo), alla fiducia (certezza dell'impatto) e al lavoro richiesto (tempo e risorse di sviluppo).

Le funzionalità con punteggi RICE elevati hanno la priorità.

Puoi creare campi personalizzati all'interno delle attività di ClickUp per rappresentare ciascun fattore RICE. Assegna dei punteggi a questi campi per calcolare il punteggio RICE complessivo per ciascuna funzionalità.

Passa rapidamente a qualsiasi attività o attività secondaria all'interno del tuo progetto utilizzando le attività di ClickUp

Le attività di ClickUp ti consentono anche di:

Imposta livelli di priorità per le attività, in modo da strutturare il carico di lavoro in base a ciò che è più importante. In questo modo, le funzionalità/funzioni con priorità elevata vengono affrontate per prime

Aggiungi tag personalizzati alle attività per contrassegnarle come importanti, urgenti, entrambe o nessuna delle due, fornendo un rapido riferimento visivo per stabilire le priorità

Ordina e filtra le attività in base alla priorità. Puoi organizzare facilmente il tuo flusso di lavoro per concentrarti sulle attività che generano più valore

2. Valore vs. lavoro richiesto

Traccia le funzionalità/funzioni su una matrice 2×2 con assi che rappresentano il valore (per gli utenti/aziendali) e il lavoro richiesto (complessità di sviluppo). Le funzionalità nel quadrante alto valore/basso lavoro richiesto diventano le priorità principali.

Facilita le discussioni sulla definizione delle priorità utilizzando il modello Pugh Matrix di ClickUp.

La matrice di Pugh è uno strumento decisionale per valutare i concetti nello sviluppo dei prodotti e nella pianificazione strategica. Confronta le opzioni in base a criteri definiti, consentendo una classificazione ponderata per un processo decisionale informato.

Scarica questo modello Visualizza il lavoro richiesto e il valore di ciascuna funzionalità utilizzando il modello della matrice di Pugh di ClickUp

Utilizza questo modello di sviluppo prodotto pronto all'uso per elencare le funzionalità come "opzioni" e definire criteri quali l'impatto sull'utente (valore) e il lavoro richiesto per lo sviluppo. Ciò ti consente di confrontare visivamente le funzionalità e identificare quelle ad alto impatto e a basso lavoro richiesto da affrontare per prime.

3. Modello Kano

Il modello Kano consente ai product manager di dare priorità alle funzionalità in base al loro impatto sulla soddisfazione dei clienti. Classifica le funzionalità in cinque gruppi, rivelando come la loro presenza o assenza influisca sulla percezione degli utenti. Crea etichette o tag personalizzati all'interno delle attività di ClickUp per classificare queste cinque funzionalità:

Funzionalità/funzioni "indispensabili" o di base che causano insoddisfazione se assenti

"Delighters" che creano sorprese positive

Funzionalità/funzioni "unidimensionali" (desiderabili) che correlano linearmente con la soddisfazione

Funzionalità/funzioni "indifferenti" che hanno un impatto minimo sull'esperienza dell'utente

Invertite le funzionalità/funzioni (frustranti) che frustrano gli utenti se implementate male o se aggiungono complessità inutile. Un esempio potrebbe essere un sistema di notifiche mal progettato che bombarda gli utenti con avvisi irrilevanti

4. Mappatura della storia

Assegna una priorità alle funzionalità in base alla loro posizione nel flusso dell'utente, garantendo un'esperienza utente fluida e intuitiva.

Le storie degli utenti sono disposte in ordine cronologico in base al percorso dell'utente, rappresentando visivamente il flusso complessivo del prodotto ed evidenziando le funzionalità/funzioni che migliorano l'esperienza dell'utente in ogni fase.

Utilizza il modello ClickUp User Story Mapping per organizzare le storie degli utenti e dare priorità alle funzionalità/funzioni in linea con il percorso dell'utente.

Scarica questo modello Suddividi il percorso dell'utente in parti più piccole e gestibili. Quindi rappresentale su una mappa con il modello di mappatura delle storie degli utenti di ClickUp

Il modello ti aiuterà a:

Ottieni chiarezza sulle storie degli utenti e su ciò che serve per svilupparle

Organizza le storie degli utenti in sprint e assegna priorità alle funzionalità/funzioni in base al valore

Monitorate facilmente lo stato di avanzamento e apportate le modifiche necessarie

5. Metodo MoSCoW

Questo metodo classifica le funzionalità/funzioni in quattro gruppi:

Funzionalità indispensabili (funzionalità essenziali)

Should-have (importante ma non fondamentale)

Potrebbe avere (auspicabile ma non essenziale)

Non avrai (rinviato o bassa priorità)

Crea elenchi personalizzati all'interno delle attività di ClickUp per classificare le funzionalità utilizzando il metodo MoSCoW. Ciò consente una facile organizzazione e definizione delle priorità in base alla necessità delle funzionalità.

6. Valutazione delle opportunità

Questo framework prevede l'assegnazione di punteggi alle funzionalità in base alle dimensioni delle opportunità di mercato, al vantaggio competitivo e alla facilità di implementazione. Le funzionalità con punteggi elevati diventano le principali contendenti.

7. Albero dei prodotti

Questa struttura gerarchica suddivide le funzionalità/funzioni del prodotto in componenti più piccole e gestibili. La visione del prodotto si trova al vertice, seguita dalle epiche, dalle user story e, infine, dalle singole attività.

Questa visualizzazione chiarisce le dipendenze delle funzionalità e aiuta a dare priorità alle funzionalità di livello superiore che hanno un impatto su un intervallo più ampio di funzionalità.

8. Costo del ritardo

Questo framework si concentra sui potenziali impatti negativi del ritardo nello sviluppo di una particolare funzionalità/funzione.

Se non soddisfi una specifica esigenza degli utenti, considera la potenziale perdita di entrate, il tasso di abbandono dei clienti o il vantaggio competitivo.

Le funzionalità/funzioni con un elevato costo potenziale di ritardo vengono considerate prioritarie per lo sviluppo immediato.

9. Acquista una funzionalità

Consenti agli utenti di "votare" con una valuta virtuale le funzionalità che ritengono più utili. In questo contesto, gli utenti assegnano punti alle funzionalità desiderate, fornendo un dato utile per stabilire le priorità.

Sebbene il feedback degli utenti sia prezioso, è bene bilanciarlo con altri fattori come l'allineamento strategico e la fattibilità dello sviluppo.

10. Modello di valutazione ICE

Assegna un punteggio alle funzionalità/funzioni in base al loro potenziale "Impatto" sugli utenti e sugli obiettivi aziendali, al livello di "Fiducia" nel risultato positivo atteso e alla "Facilità di sviluppo"

Le funzionalità con valutazioni ICE (Impatto, Fiducia e Facilità) elevate hanno la priorità nello sviluppo.

Come nel punteggio RICE, crea campi personalizzati all'interno delle attività di ClickUp per rappresentare ciascun fattore (impatto, sicurezza, facilità) rispetto a una funzionalità/funzione. Assegna punteggi all'interno di questi campi per calcolare il punteggio ICE complessivo per ciascuna funzionalità.

Crea campi personalizzati ICE utilizzando le attività di ClickUp

11. Priorità poker

Questa tecnica collaborativa consiste nell'assegnare valori in punti alle funzionalità/funzioni in base alla loro importanza relativa.

I membri del team stimano i punti per ogni funzionalità durante una riunione, favorendo la discussione e portando a una definizione delle priorità più consensuale.

12. Metodo KJ

Il metodo Kawakita Jiro aiuta a ordinare le idee quando ci sono molte funzionalità da organizzare e classificare.

Scrivi ogni idea di funzionalità su una nota adesiva separata. I membri del team raggruppano quindi le idee correlate su una lavagna online, identificando temi e cluster che evidenziano le esigenze degli utenti sottostanti.

Dai priorità alle funzionalità/funzioni che rispondono alle esigenze più importanti degli utenti identificate attraverso il raggruppamento.

Usa il modello di matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto ClickUp per adattare il metodo KJ in un formato digitale.

Scarica questo modello Tieni traccia di dati importanti come il tipo di funzionalità, il cliente, il valore, l'impatto e altro ancora utilizzando il modello di matrice delle funzionalità del prodotto ClickUp

Acquisite le funzionalità/funzioni come voci, classificatele utilizzando campi personalizzati e ordinatele in base a questi campi per raggrupparle visivamente per tema. Ciò facilita la discussione e l'analisi per identificare le funzionalità/funzioni prioritarie in base ai temi emergenti.

13. Weighted Shortest Job First (WSJF)

Questo framework assegna una priorità alle attività in base alla loro importanza (ponderazione) e al tempo necessario per completarle (dimensione del lavoro). Le funzionalità/funzioni con elevata importanza e tempi di sviluppo brevi hanno la priorità per un completamento più rapido.

14. Struttura dei vincoli

Identificate i limiti o i vincoli che potrebbero influire sullo sviluppo delle funzionalità/funzioni (ad esempio, budget, risorse, tecnologia).

Considerando in anticipo i vincoli, puoi dare priorità alle funzionalità realizzabili o identificare gli adeguamenti necessari per integrare funzionalità di alto valore.

15. Balanced Scorecard di Kaplan-Norton

Questo framework è ideale quando è necessaria una prospettiva più ampia sul successo del prodotto. Il framework bilancia le priorità dei product manager sulla base di quattro aree chiave:

Finanziario: funzionalità/funzioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi finanziari (ad es. aumento delle entrate)

Cliente: Funzionalità/funzioni che migliorano la soddisfazione e la fedeltà dei clienti

Processi interni: funzionalità/funzioni che migliorano l'efficienza interna e i processi di sviluppo

Apprendimento e crescita: funzionalità/funzioni che promuovono l'innovazione e l'apprendimento del team

Assegna un punteggio a ciascuna funzionalità (spesso da 1 a 100) in base al suo impatto su ciascuna categoria.

Puoi anche utilizzare una scheda di valutazione ponderata per assegnare pesi a ciascuna categoria in base alla sua importanza relativa rispetto ai tuoi obiettivi. Le funzionalità con i punteggi più alti probabilmente forniranno il massimo valore per i tuoi obiettivi strategici.

Insidie da evitare nella definizione delle priorità delle funzionalità/funzioni

Anche con un processo e un framework ben definiti, la prioritizzazione delle funzionalità può essere soggetta a errori.

Ecco alcuni degli errori più comuni e come evitarli:

Paralisi da scelta: non impantanarti nell'analisi di infinite possibilità. Concentrati sulle funzionalità/funzioni più efficaci e ripeti il processo in base al feedback degli utenti

Dare priorità alle limitazioni: non lasciare che le attuali limitazioni tecniche determinino la priorità delle funzionalità. Dai priorità in base alle esigenze degli utenti e agli obiettivi aziendali, quindi esplora modi per superare gli ostacoli tecnici

Concentrarsi sulle funzionalità/funzioni sbagliate: La definizione delle priorità dovrebbe essere guidata dalle esigenze degli utenti e dagli obiettivi aziendali, non dai desideri interni del team o dalle funzionalità/funzioni della concorrenza. Assicurati che le tue priorità siano in linea con la visione e la roadmap del tuo prodotto

Fornisci al tuo team un solido software di segnalazione delle funzionalità per abilitare o disabilitare le funzionalità senza modificare il codice esistente o distribuire nuovo codice.

Implementa la prioritizzazione delle funzionalità con ClickUp

La definizione delle priorità delle funzionalità è una competenza fondamentale nello sviluppo dei prodotti. Implementando un approccio strutturato e utilizzando framework appropriati, è possibile prendere decisioni informate su quali funzionalità sviluppare per prime, massimizzando il valore offerto agli utenti e ottenendo un esito positivo a lungo termine per il prodotto.

Lo strumento di project management di ClickUp, con le sue funzionalità complete di prioritizzazione dei progetti e gestione delle attività, può essere uno strumento prezioso nel tuo arsenale di prioritizzazione delle funzionalità.

Le lavagne online, i documenti e le funzionalità IA di ClickUp possono semplificare il processo, dalla raccolta dei dati alla visualizzazione e classificazione, fino alla definizione delle priorità delle funzionalità in modo collaborativo con tutto il tuo team di sviluppo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Come stabilisci le priorità delle funzionalità/funzioni di un prodotto?

Concentrati sulle esigenze degli utenti e sugli obiettivi aziendali per dare priorità alle funzionalità di un prodotto. Utilizza un framework di prioritizzazione delle funzionalità come il RICE Scoring o la matrice Valore vs. Lavoro richiesto per classificare oggettivamente le funzionalità in base al loro impatto e al lavoro richiesto.

2. Quali sono le 4 categorie per la prioritizzazione delle funzionalità?

Quattro categorie comuni utilizzate nei modelli di prioritizzazione delle funzionalità includono:

Valore : il potenziale impatto positivo della funzionalità/funzione sugli utenti e sull'azienda

Lavoro richiesto : il tempo e le risorse necessarie per sviluppare la funzionalità/funzione

Reach : il numero di utenti che saranno interessati dalla funzionalità/funzione

Fiducia: la certezza dell'impatto positivo della funzionalità/funzione

3. Come stabilisci le priorità delle funzionalità/funzioni nei tuoi progetti?

Utilizza un quadro di prioritizzazione per valutare ogni potenziale funzionalità in base alle esigenze degli utenti, agli obiettivi aziendali e alla fattibilità dello sviluppo. Prendi in considerazione il Modello Kano per identificare le funzionalità che "deliziano" gli utenti e assegnare loro la priorità insieme alle funzionalità essenziali.