10 alternative a Raycast per integrare le app nel [anno]

La produttività migliora quando non devi gestire infinite schede per le attività quotidiane. Ecco perché esistono strumenti come Raycast. Ti consente di effettuare ricerche nelle app collegate, effettuare automazioni e controllare il tuo Mac con pochi tasti.

Con un'interfaccia moderna e una ricerca intuitiva, Raycast semplifica la gestione dei flussi di lavoro da parte degli utenti.

Tuttavia, poiché è esclusivo per macOS e si basa su funzionalità cloud, potrebbe non essere adatto a tutti. Inoltre, alcuni utenti trovano anche che il suo elenco di funzionalità/funzioni in continua crescita sia leggermente eccessivo, considerando che dovrebbe essere minimale e veloce.

Quindi, quali sono le opzioni disponibili se sei pronto a esplorare le alternative a Raycast?

Diamo un'occhiata ai migliori strumenti che vale la pena provare.

Perché scegliere le alternative a Raycast?

Con Raycast, puoi accedere rapidamente ai file e alle applicazioni sul tuo Mac e controllare molte altre funzioni di sistema con le scorciatoie da tastiera.

È veloce e personalizzabile, ma anche pesante in termini di memoria e lento sui Mac con specifiche inferiori. Inoltre, potrebbe non essere la soluzione ideale se sei un utente esperto che necessita di assistenza per attività specifiche, come la trascrizione di note di riunioni, l'automazione dei flussi di lavoro, il monitoraggio del tempo, il riassunto delle conversazioni, ecc.

Ecco alcune funzionalità/funzioni da considerare quando cerchi un'alternativa:

Prestazioni: scegli uno strumento che risponda istantaneamente quando cerchi file, informazioni, messaggi, note, ecc. nella tua area di lavoro.

Automazione del flusso di lavoro: cerca uno strumento che ti consenta di automatizzare le azioni ripetitive e progettare flussi con trigger basati su regole.

Disponibilità multipiattaforma: scegli strumenti che funzionano anche su Windows o Linux, soprattutto se passi da un dispositivo all'altro per il lavoro.

Gestione centralizzata del lavoro: scegli uno strumento che riunisca attività, documenti, programmi, dashboard e comunicazioni in un unico posto, in modo che il tuo lavoro sia strutturato e veloce.

8 alternative a Raycast in sintesi

Ecco una panoramica delle migliori alternative a Raycast e un confronto tra loro:

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp ClickUp Brain, ricerca aziendale, gestione delle conoscenze, IA Notetaker, conversione delle attività in tempo reale Grandi aziende, medie imprese, piccole imprese, liberi professionisti Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Alfred Cronologia degli appunti, frammenti e espansione del testo, navigazione dei file e azioni rapide, automazioni personalizzate tramite Powerpack. Utenti macOS, liberi professionisti, sviluppatori, appassionati di produttività Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 37 $/utente (Powerpack) Glean Ricerca universale, assistente IA, grafico di conoscenza, SSO e controlli di accesso basati sui ruoli Aziende, grandi team che gestiscono più app SaaS Prezzi personalizzati Mem IA Organizzazione delle note basata sull'IA, trascrizione in modalità vocale, idee collegate automaticamente, consigli contestuali. Freelancer, professionisti creativi, lavoratori della conoscenza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese. Microsoft Copilot Ricerca approfondita, collaborazione di gruppo, azioni contestuali, integrazione con le app Microsoft 365 Aziende, professionisti, utenti Microsoft 365 I piani a pagamento partono da 8,20 $ al mese per utente. Rewind IA Registrazione dello schermo e dell'audio, privacy dello spazio di archiviazione locale, riepiloghi IA, richiamo istantaneo Utenti macOS, utenti knowledge worker, ricercatori Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $/utente/mese. Notion IA Agente IA, ricerca aziendale, automazione dei database, analisi dei PDF Team di piccole e medie dimensioni, project manager, autori di contenuti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese. Coveo Ricerca e consigli basati sull'IA, risposte contestuali generative, dashboard di analisi, sicurezza dell'azienda. Aziende, team di assistenza clienti, piattaforme di e-commerce Prezzi personalizzati

Le migliori alternative a Raycast da utilizzare

La produttività è diversa per ognuno di noi e trovare lo strumento giusto può fare una grande differenza. Ecco una rassegna delle migliori alternative a Raycast progettate per adattarsi a diversi flussi di lavoro.

1. ClickUp (il miglior assistente di lavoro IA per tutte le tue attività)

Trova esattamente ciò di cui hai bisogno con ClickUp Connected Search, che copre tutti i tuoi strumenti.

Non è sempre il carico di lavoro a rallentarti. A volte è il continuo passaggio da uno strumento all'altro per individuare quella singola applicazione, conversazione, file o informazione. Questo fenomeno è noto anche come " work sprawl".

Questo è il fattore nascosto che riduce la produttività e che la maggior parte dei launcher come Raycast cerca di risolvere rendendo più facile trovare e aprire le cose. Ma mentre Raycast ti aiuta a trovare e avviare rapidamente app o file, ClickUp, l'app completa per il lavoro, fa un passo in più aiutandoti a pensare, agire ed eseguire azioni più rapidamente.

Per cominciare, la ricerca connessa di ClickUp riunisce tutti i tuoi dati di lavoro in un unico spazio ricercabile. Trasforma le informazioni sparse nei tuoi vari strumenti (tra cui Drive, Notion, Slack, Gmail e altri) in un'unica fonte di verità, tutto ricercabile e accessibile in pochi secondi.

A differenza dei tradizionali strumenti di ricerca che si basano su parole chiave, comprende il linguaggio naturale per interpretare le domande e restituire risultati nel contesto completo. E poiché ClickUp indice frequentemente i contenuti, le tue ricerche riflettono lo stato più recente della tua area di lavoro di ClickUp.

👀 Lo sapevi? Effettuare ricerche in tutti i tuoi strumenti non significa necessariamente mettere a rischio i tuoi dati. ClickUp Connected Search mantiene tutto reperibile ma con sicurezza. La piattaforma è conforme alle normative GDPR, ISO, HIPAA e SOC 2, senza alcun addestramento o conservazione dei dati di terze parti.

Se la ricerca connessa ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno, ClickUp Brain ti aiuta a dargli un senso. È l'assistente AI contestuale integrato che collega le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat e i tuoi dashboard.

Rendi ricercabili tutte le trascrizioni delle riunioni con ClickUp Brain

Puoi porre domande in un linguaggio semplice, ottenere rapidi riepiloghi degli aggiornamenti dei progetti, identificare gli ostacoli, riepilogare lo stato dei progetti, estrarre le azioni da intraprendere dai verbali delle riunioni o controllare qual è la prossima attività ad alta priorità nell'elenco.

Ad esempio, quando ti prepari per la revisione settimanale dello sprint, devi sapere quali sono le dipendenze e gli ostacoli. Invece di scorrere più elenchi di attività o thread di messaggi, puoi semplicemente chiedere "Cosa ostacola lo sprint di questa settimana?" e ottenere una risposta immediata e ricca di contesto.

Fai domande, ottieni risposte immediate e semplifica il lavoro utilizzando ClickUp Brain.

Ecco come puoi utilizzare l'IA in ClickUp come assistente personale per evitare continui cambi di contesto e ritrovare la concentrazione ⬇️

⏩ Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX, l'app AI desktop, sostituisce tutti gli altri strumenti di IA che stai utilizzando. Funziona perfettamente insieme al tuo flusso di lavoro quotidiano per aiutarti a lavorare più velocemente. Ecco come aumenta la tua produttività: IA contestuale: comprende il contesto completo delle tue attività, dei tuoi documenti, delle tue chat e delle tue app, in modo che i tuoi prompt ottengano risposte più intelligenti e accurate.

Talk-to-Text: consente di dettare attività, note o comandi in modo naturale senza digitare

Modelli IA multipli: funziona su GPT‑4o, Claude, Gemini e altri modelli IA, a seconda del tipo di attività o risultato richiesto.

Se il tuo team passa il tempo a cercare brief dei clienti, aggiornamenti sui progetti o note importanti delle riunioni su più app, può facilmente accumulare ore di produttività persa ogni settimana.

ClickUp Knowledge Management risolve questo problema consolidando tutte le conoscenze del tuo team in un unico hub organizzato. Puoi importare documenti, fogli di calcolo e altre risorse, trasformarli in wiki modificabili con modelli, formattazione avanzata, collaborazione in tempo reale, cronologia delle versioni e autorizzazioni avanzate.

Usa ClickUp Brain all'interno di ClickUp Knowledge Management per ottenere risposte immediate da tutta l'area di lavoro.

Inoltre, ClickUp Automations mantiene tutto aggiornato senza alcun lavoro richiesto. Puoi aggiornare automaticamente i documenti quando le attività correlate cambiano stato, avvisare i membri del team quando un documento di processo viene revisionato o trigger revisioni quando vengono aggiunti nuovi articoli di conoscenza.

In questo modo la tua documentazione si evolve insieme ai tuoi progetti e il tuo team lavora sempre con le informazioni più accurate e aggiornate.

Automatizza le attività ripetitive con ClickUp Automazioni

Le migliori funzionalità di ClickUp

Crea, organizza e effettua la condivisione delle conoscenze interne proprio dove si svolge il lavoro con ClickUp Docs.

Automatizza le attività ripetitive come l'aggiornamento delle attività o la stesura di riassunti e semplifica i flussi di lavoro con gli agenti ClickUp predefiniti o personalizzati.

Usa le integrazioni di ClickUp per collegare ClickUp ai tuoi strumenti di lavoro come Slack, Google Drive o Outlook e riunire tutti i tuoi dati di lavoro in un unico posto.

Tieni traccia della cronologia delle versioni dei documenti e gestisci le autorizzazioni degli utenti per mantenere le conoscenze del tuo team organizzate e in sicurezza.

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può risultare eccessiva per gli utenti alle prime armi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

Il nuovo Brain MAX ha notevolmente migliorato la mia produttività. La possibilità di utilizzare più modelli di IA, compresi modelli di ragionamento avanzati, a un prezzo accessibile rende facile centralizzare tutto in un'unica piattaforma. Funzionalità/funzioni come la conversione da voce a testo, l'automazione delle attività e l'integrazione con altre app rendono il flusso di lavoro molto più fluido e intelligente.

📮 ClickUp Insight: il 70% degli intervistati afferma di tenere aperte le schede perché ha un piano per "tornarci sopra più tardi". L'abbiamo già sentito dire. 🤭 Ironia della sorte, il 30% afferma che si sentirebbe sollevato se perdesse tutte le schede aperte in caso di crash del browser, ad esempio. È l'effetto Zeigarnik all'opera. Il nostro cervello si aggrappa alle attività incompiute, trasformando ogni scheda in un cliffhanger. Ti senti impegnato, anche quando in realtà non stai portando avanti nulla.

2. Alfred (il miglior launcher per la produttività per gli utenti Mac)

tramite Alfred

Alfred è un'alternativa a Raycast molto popolare, soprattutto perché offre una maggiore velocità e una personalizzazione più approfondita. Copre tutte le funzionalità/funzioni standard che ci si aspetta da un launcher di app: accesso rapido a file e contatti, ricerche sul web, calcolatrice, comandi di sistema e altro ancora.

Se desideri andare oltre questi strumenti integrati, puoi passare alle funzionalità/funzioni e ai flussi di lavoro di Alfred's Powerpack. Ciò ti consente di progettare automazioni personalizzate che collegano app, siti web e script, oppure di creare processi in più passaggi triggerati da tasti di scelta rapida e sequenze di tasti.

Con ricche visualizzazioni del flusso di lavoro, anteprime dei file e azioni rapide per tutto, dalle email alle immagini, Alfred ti offre un modo semplice per controllare il funzionamento del tuo Mac.

Le migliori funzionalità di Alfred

Salva testo, immagini e percorsi dei file con la cronologia degli appunti per un rapido riutilizzo.

Crea e condividi raccolte di frammenti di testo utilizzati di frequente con campi dinamici.

Naviga tra i file dalla tastiera, visualizzali in anteprima e intraprendi azioni rapide.

Esegui operazioni su file e contatti, gestisci il tuo lettore musicale e invia comandi di sistema sul tuo MacBook.

Limiti di Alfred

La piattaforma a volte ha difficoltà a individuare i file nascosti all'interno di più cartelle.

Le funzionalità avanzate sono disponibili solo con l'acquisto del Powerpack.

Prezzi di Alfred

Free

Alfred Powerpack Licenza singola: 34 € per utente (circa 37 $ per utente)

Alfred Powerpack Mega Supporter: 59 € per utente (circa 64 $ per utente)

Valutazioni e recensioni di Alfred

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Alfred?

Un utente G2 afferma:

Alfred è di gran lunga il launcher di app più semplice che abbia mai provato. È anche un ottimo strumento di ricerca sia per documenti e elementi locali che per ricerche rapide sul web. Ho disattivato Spotlight sul mio Mac e non sono più tornato indietro. E questo senza nemmeno considerare le funzionalità/funzioni avanzate o premium.

👀 Lo sapevi? Quasi il 62% delle organizzazioni sta già testando agenti IA per gestire le attività quotidiane, ottenere informazioni approfondite e garantire il corretto svolgimento del lavoro.

💡Suggerimento: ClickUp ti consente di automatizzare la tua giornata con agenti AI senza codice. Con gli agenti AI, puoi recuperare istantaneamente gli aggiornamenti dei progetti, automatizzare le attività ripetitive e persino ottenere informazioni sui risultati delle tue azioni, come effettuare il monitoraggio delle prestazioni delle campagne o riassumere il lavoro completato. Ciò significa meno ricerche manuali, automazione più rapida e processi decisionali più intelligenti, tutto in un unico posto. Ecco alcuni esempi di cosa puoi fare con questi agenti: Rispondi immediatamente a domande come "Quali attività sono in ritardo questa settimana?" o "Riepiloga/riassuma gli ultimi aggiornamenti del progetto".

Crea, aggiorna o sposta automaticamente le attività in base a determinati trigger (ad esempio, quando un'attività viene contrassegnata come "Pronta", assegnala al membro successivo del team).

Pubblica commenti o invia messaggi nei canali di chat quando vengono soddisfatte determinate condizioni.

Genera report giornalieri o settimanali sullo stato del team o sullo stato di salute del progetto.

Avvia flussi di lavoro personalizzati che si adattano ai cambiamenti nell'area di lavoro Scopri come creare il tuo primo agente IA in ClickUp:

3. Glean (Il miglior strumento di ricerca per l'azienda per una conoscenza unificata sul posto di lavoro)

tramite Glean

Glean è una piattaforma di ricerca aziendale basata sull'IA che unifica i dati, le conversazioni e i documenti della tua organizzazione in un unico posto. È in grado di comprendere il linguaggio specifico della tua azienda, poiché utilizza la comprensione semantica delle query in linguaggio naturale invece della corrispondenza delle parole chiave.

Il Glean Knowledge Graph crea una mappa dinamica delle conoscenze e mostra come le app e i dati sono collegati nella tua area di lavoro. Puoi scoprire non solo dove è archiviato qualcosa, ma anche come è collegato al tuo lavoro in corso e chi è coinvolto.

La piattaforma ha una connessione con oltre 100 app SaaS, tra cui Slack, Jira, Salesforce e Google Drive, consentendoti di individuare immediatamente le informazioni indipendentemente dalla loro posizione.

Poiché Glean fornisce crittografia dei dati, Single Sign-On (SSO) e controlli di accesso basati sui ruoli, è una buona opzione per le grandi aziende e le organizzazioni che danno priorità alla sicurezza e alla conformità.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Effettua ricerche in tutte le applicazioni aziendali collegate da un'unica interfaccia e ottieni risposte accurate.

Automatizza le attività e genera contenuti in modo conversazionale creando il tuo assistente IA personalizzato.

Crea e utilizza link brevi e facili da ricordare (Go Links) per accedere rapidamente a link, documenti e strumenti importanti.

Genera istantaneamente approfondimenti, grafici e tabelle dai dati

Limiti di Glean

I risultati della ricerca sono molto ampi e possono risultare un po' opprimenti, poiché la piattaforma non dispone di funzionalità avanzate di filtraggio e ordinamento.

Prezzi Glean

Prezzi personalizzati

Raccogli valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Glean?

Un utente G2 afferma:

Glean mi ha fatto risparmiare innumerevoli ore di ricerca nei nostri sistemi interni per trovare la risposta a una domanda o una risorsa particolare. La funzione di ricerca è sempre precisa e mi aiuta a scoprire cose che non avrei mai trovato senza Glean. Utilizzo Glean più volte al giorno e non ho mai avuto alcun problema tecnico. È il miglior investimento che il nostro team abbia mai fatto!

4. Mem AI (la migliore app di IA per prendere appunti e organizzare senza sforzo)

tramite Mem IA

Se sei il tipo di persona che prende molti appunti ma non ha il tempo di organizzarli con cartelle ed etichette, Mem AI lo fa per te. Si tratta di uno strumento di gestione delle conoscenze e di presa di appunti basato sull'IA che acquisisce, crea connessioni e organizza automaticamente le tue idee.

Lo strumento utilizza tag e collegamenti bidirezionali per comprendere il tuo modo di pensare e collegare le informazioni correlate. Puoi inserire idee, collegamenti, note di riunione o file e l'IA organizzerà automaticamente tutto in background.

Con la modalità vocale, puoi registrare le conversazioni e trascriverle istantaneamente in note chiare e strutturate. Ogni volta che crei o apri una nota, Heads Up mostra automaticamente argomenti, conversazioni, idee e contesti correlati nella barra laterale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mem IA

Genera strutture coerenti per note di riunioni, diari o schemi di progetti con modelli predefiniti.

Trascina immagini e file nelle note per aggiungere contesto

Descrivi ciò che stai cercando e scopri le note giuste anche senza le parole chiave esatte.

Salva qualsiasi sito web con un solo clic grazie all'estensione Mem Chrome.

Limiti dell'IA Mem

L'app si concentra maggiormente sulle funzioni di IA, trascurando l'usabilità di base e le funzionalità fondamentali.

Prezzi Mem IA

Free

Mem Pro: 12 $ al mese per utente

Mem Teams: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mem IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Mem IA?

Un utente di Reddit afferma:

Mem è molto più facile da usare grazie alla sua semplicità. Ma se desideri una maggiore flessibilità, che comporta una curva di apprendimento più ripida e un maggiore inserimento di voci, allora potresti voler prendere in considerazione un'altra app.

5. Microsoft Copilot (il miglior compagno IA per gli utenti di Microsoft 365)

tramite Microsoft Copilot

Copilot è un'affidabile alternativa a Raycast progettata per i team che lavorano nell'ecosistema Microsoft 365. Grazie ai comandi in linguaggio naturale, puoi chiedere allo strumento di riepilogare lunghe conversazioni su Outlook, creare grafici in Excel, riassumere le riunioni con i punti chiave e le azioni da intraprendere in Teams e trasformare le note in diapositive e presentazioni pronte per essere presentate in PowerPoint.

Lo strumento crea un contesto nel tempo, in modo da ottenere risposte più personalizzate e contestualizzate ad ogni sessione. Inoltre, con Copilot Actions, puoi automatizzare attività ricorrenti come chiedere aggiornamenti al tuo team alla fine della giornata o riepilogare/riassumere la riunione quotidiana.

Le migliori funzionalità di Microsoft Copilot

Conduci ricerche approfondite e complesse in modo efficiente e risparmia tempo utilizzando la modalità Deep Research .

Collabora con un massimo di 32 persone attraverso la condivisione di progetti, discussioni e conversazioni utilizzando i Gruppi .

Organizza i tuoi pensieri, le tue idee e i tuoi documenti in Pagine strutturate e facili da navigare.

Limiti di Microsoft Copilot

Non è incluso in nessuno dei pacchetti Microsoft Office, quindi è necessario acquistarlo separatamente e i costi mensili sono molto elevati per una piccola azienda.

Prezzi di Microsoft Copilot

Individuale Microsoft 365 Personal: 9,99 $/mese per utente Microsoft 365 Family: 12,99 $/mese Microsoft 365 Premium: 19,99 $/mese

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mese per utente

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese

Microsoft 365 Premium: 19,99 $ al mese

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mese per utente

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese

Microsoft 365 Premium: 19,99 $ al mese

Piani Business/Enterprise Microsoft 365 Copilot Chat: disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti con account Microsoft Entra e una sottoscrizione Microsoft 365 idonea Microsoft 365 Copilot Business: 21 $/mese per utente (fatturato annualmente) Microsoft 365 Copilot : 30 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Copilot Chat: disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti con account Microsoft Entra e una sottoscrizione Microsoft 365 idonea.

Microsoft 365 Copilot Aziendale: 21 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Copilot: 30 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Copilot Chat: disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti con account Microsoft Entra e una sottoscrizione Microsoft 365 idonea.

Microsoft 365 Copilot Aziendale: 21 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Copilot: 30 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Copilot Studio Pagamento in base al consumo (paghi solo ciò che utilizzi) Crea i tuoi agenti: 198 $/mese (fatturazione annuale)

Pagamento in base al consumo (paghi solo ciò che utilizzi)

Crea i tuoi agenti: 198 $ al mese (fatturazione annuale)

Pagamento in base al consumo (paghi solo ciò che utilizzi)

Crea i tuoi agenti: 198 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,6/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Un utente di Capterra afferma:

Adoro Microsoft Copilot perché è intuitivo, fresco e innovativo! Con una semplice ricerca, Copilot appare per aiutarti nella tua ricerca o nella tua ricerca casuale. Copilot è comodo e intuitivo. Anche la funzionalità Think Deeper è fantastica, poiché attinge alle opportunità emotive e spirituali della tua ricerca.

⚡ Curiosità: oltre la metà dei dipendenti (58%) sta già risparmiando tempo grazie agli strumenti di IA. I dipendenti guadagnano in media 52 minuti al giorno, ovvero quasi cinque ore alla settimana, da dedicare ad attività strategiche.

6. Rewind IA (il miglior strumento di memoria IA per ricordare tutto ciò che hai visto o sentito)

tramite Rewind IA

Mentre Raycast ti aiuta ad avviare le app e automatizzare le attività con comandi rapidi, Rewind IA adotta un approccio diverso.

Una volta installato, lo strumento funziona silenziosamente in background, acquisendo e registrando automaticamente le attività e le conversazioni sullo schermo. Ciò consente di cercare e riprodurre tutto ciò che hai visto o sentito, quasi come se riavvolgessi la tua vita digitale.

Ad esempio, se hai bisogno di richiamare alla memoria una conversazione, una pagina web o un brano di testo che hai visto in precedenza, basta digitare ciò che ricordi usando parole semplici. Rewind IA ti mostrerà immediatamente il momento esatto in cui è successo.

Progettato pensando alla privacy, memorizza tutti i tuoi dati localmente sul tuo dispositivo e ti offre il controllo completo su ciò che viene acquisito. Avrai anche a disposizione un assistente IA che riepiloga la tua attività quotidiana, genera note delle riunioni e redige bozze di email di follow-up senza che tu debba muovere un dito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rewind IA

Esegui il backup automatico di tutte le registrazioni per garantire che i tuoi dati rimangano al sicuro e accessibili in qualsiasi momento.

Escludi determinate app dalla registrazione, metti in pausa la registrazione in qualsiasi momento o elimina i momenti che non desideri salvare.

Genera riepiloghi/riassunti di livello umano sia delle riunioni virtuali che di quelle di persona senza invitare un bot.

Limiti di Rewind IA

I riassunti generati possono essere imprecisi, poiché tendono a includere informazioni che non hanno alcuna attinenza con l'argomento previsto.

Prezzi di Rewind IA

Free

Rewind Pro: 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rewind IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Rewind IA?

Un utente G2 afferma:

Ogni volta che cerchi di ricordare qualcosa che hai letto online, puoi tornare indietro e chiedere a Rewind. È come una macchina del tempo per il browser.

👀 Lo sapevi? Il 64% delle aziende afferma che l'IA sta già promuovendo l'innovazione e generando vantaggi reali in termini di costi e ricavi in tutti i casi d'uso.

7. Notion AI (il miglior spazio di lavoro IA per la conoscenza strutturata e la collaborazione)

tramite Notion IA

Basato su LLM avanzati come GPT-4 e Claude, Notion AI offre funzionalità di IA direttamente nel tuo spazio di lavoro Notion. Puoi utilizzare questo strumento per raccogliere idee, generare e modificare contenuti, riepilogare appunti di riunioni e analizzare grandi set di dati.

La piattaforma è utile per project manager, consulenti e team interfunzionali che gestiscono più clienti e si occupano di deliverable sovrapposti. Notion AI Agent può trovare automaticamente i tuoi appunti delle riunioni e aggiungere i punti chiave al tuo tracker.

Infine, Enterprise Search ti aiuta a trovare facilmente le informazioni sparse su strumenti come Google Drive, Slack e Jira. Invece di passare da un'app all'altra, puoi semplicemente effettuare una ricerca all'interno di Notion e ottenere immediatamente i file, i messaggi o gli aggiornamenti di cui hai bisogno in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Utilizza la Modalità Ricerca per generare contenuti di lunga durata o creare report utilizzando sia i dati della tua area di lavoro che il web.

Evidenzia il testo o inizia a scrivere e chiedi di riepilogare, riscrivere, correggere la grammatica, cambiare il tono o espandere.

Riassumi le righe, estrai informazioni o classifica i dati quando lavori con grandi set di dati.

Limiti di Notion IA

Il motore di ricerca IA non è in grado di gestire in modo efficiente file di grandi dimensioni e ha difficoltà a estrarre dati o generare riepiloghi/riassunti da file che superano una certa dimensione.

Prezzi di Notion IA

Piano Free

In più: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: 4,6/5 (oltre 8.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion IA?

Un utente di Reddit effettua la condivisione:

Notion IA può sembrare una vera rivoluzione, soprattutto se la usi per tutto nella tua vita. L'integrazione con i database e la possibilità di cercare tra i tuoi appunti è davvero fantastica.

8. Coveo (la migliore piattaforma basata sull'IA per ricerche e consigli personalizzati)

tramite Coveo

Quando i tuoi team del supporto passano ore a cercare tra documenti sparsi in CRM, unità, database, wiki interni e centri di assistenza, la produttività ne risente. Coveo risolve questa sfida combinando potenti funzioni di ricerca IA, personalizzazione e risposte generative in un'unica piattaforma.

Crea un unico indice ricercabile unificando i dati provenienti da origini dati strutturate e non strutturate, anche quando il contenuto è privo di metadati adeguati. Ciò aiuta sia i tuoi clienti che i tuoi dipendenti a trovare e utilizzare immediatamente informazioni accurate.

Grazie a consigli contestuali e alla ricerca basata sull'intento, comprende ciò che ogni persona sta cercando e personalizza i risultati di conseguenza. Per il tuo team del supporto, ciò significa meno query ripetitive e risoluzioni più rapide; per i clienti, significa un servizio self-service che aumenta i livelli di soddisfazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coveo

Poni domande di approfondimento nelle chat o nei flussi di ricerca, rendendo l'esperienza più interattiva.

Tieni traccia delle interazioni degli utenti, delle pipeline di query e delle prestazioni di ricerca intelligente utilizzando dashboard e metriche.

Garantisci sicurezza e conformità di livello aziendale con gli standard ISO 27001 e SOC 2, un controllo degli accessi sicuro e una governance solida.

Limiti di Coveo

Alcuni utenti segnalano che non è possibile collegare le tabelle con i protocolli SQL per gli aggiornamenti dei dati in tempo reale.

Prezzi Coveo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coveo

G2: 4,3/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Coveo?

Un utente G2 effettua la condivisione:

Utilizziamo Coveo da diversi anni sia per le nostre risorse interne che per i nostri clienti e questo migliora significativamente la nostra capacità di fornire i risultati giusti.

