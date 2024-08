10 migliori alternative Mem AI nel 2024

Quando ho scoperto Mem.ai, ero entusiasta del suo potenziale di semplificazione del modo in cui prendo le note e organizzo le informazioni. Tuttavia, dopo mesi di utilizzo, ho scoperto che non è adatto alle mie esigenze, almeno non ancora.

Il problema principale di Mem.ai è la lentezza del suo ciclo di aggiornamento. Le nuove funzionalità/funzioni e i miglioramenti critici richiedono troppo tempo, lasciando gli utenti come me in attesa indefinita di correzioni di bug e miglioramenti.

Poi c'è il sistema di tag di Mem.ai, non proprio affidabile. Ci sono state istanze in cui gli elementi taggati non compaiono quando cerco quel tag, rendendo difficile trovare rapidamente le informazioni.

Come persona che gestisce centinaia di note e documenti ogni giorno, ho bisogno di uno strumento di IA più affidabile per prendere appunti. Dopo aver testato in estensione diverse app sul mercato, ho compilato un elenco delle 10 migliori alternative a Mem per semplificare il mio processo di annotazione e anche il vostro! Esploriamole.

Cosa cercare in un'alternativa a Mem?

Queste funzionalità/funzione chiave sono per me irrinunciabili in un'alternativa a Mem:

Supporta l'NLP: Apprezzo uno strumento che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per impostare azioni, trigger e condizioni. Questo mi permette di interagire con lo strumento in modo intuitivo e di impostare automazioni delle attività più velocemente

Formattazione personalizzabile: Lo strumento deve consentirmi di personalizzare la formattazione delle mie note: dai font, alle dimensioni, ai colori, alla possibilità di creare titoli, elenchi e tabelle. Deve darmi la libertà di strutturare il mio contenuto in modo adeguato alle mie esigenze

Assistenza alla scrittura: valuto positivamente uno strumento che offra funzionalità/funzione di assistenza alla scrittura come il controllo grammaticale e ortografico, suggerimenti per migliorare la mia scrittura e forse anche la generazione di contenuti guidata dall'IA. Queste funzionalità mi aiutano a mantenere un elevato standard di scrittura senza dover ricorrere a strumenti aggiuntivi

Organizzare le mie note è fondamentale, quindi cerco uno strumento che supporti un'etichettatura facile e intuitiva. La possibilità di taggare e categorizzare rapidamente le mie note mi aiuta a trovare e recuperare le informazioni in modo efficiente

Esperienza fluida: L'esperienza complessiva dell'utente è importante per me. Voglio uno strumento reattivo, facile da navigare, libero da bug e che offra aggiornamenti regolari. Un'esperienza fluida mi garantisce di potermi concentrare sul mio lavoro senza inutili distrazioni

Preferisco uno strumento flessibile che si adatti a diversi tipi di contenuti e flussi di lavoro. Che si tratti di annotare note veloci, creare documenti dettagliati o gestire progetti di gruppo, lo strumento deve adattarsi alle mie diverse esigenze

Collaborazione: Poiché lavoro spesso con un team numeroso, voglio uno strumento che supporti la collaborazione senza soluzione di continuità. Funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale, i commenti e le opzioni di condivisione sono essenziali per un lavoro di squadra e una comunicazione efficaci

Le 10 migliori alternative a Mem da usare nel 2024

Qui ho recensito le 10 migliori alternative a Mem IA. Ogni strumento eccelle per una diversa funzionalità/funzione. Alcuni sono ottimi per Prendere note con l'IA alcuni offrono opzioni strutturali estese per mantenere l'organizzazione, mentre altri potenziano le capacità di produzione di contenuti con contenuti generati dall'IA. Scegliete quello che si adatta alle vostre esigenze, aspettative e budget.

1. ClickUp: il migliore per prendere appunti con l'IA

Uso un'app per le note per due motivi principali: per prendere appunti in viaggio o per scaricare i miei pensieri (per lo più legati al lavoro) e collaborare con i miei compagni di squadra su un testo.

Catturate rapidamente i vostri pensieri e le vostre idee su ClickUp Notepad

Fortunatamente per me, ClickUp serve per entrambi gli scopi. Per le note rapide, le cose da fare e le liste di controllo, preferisco usare Blocco note di ClickUp . Offre liste di controllo per organizzare elenchi di cose da fare o promemoria che non fanno necessariamente parte di un progetto più ampio. Il blocco note mi aiuta anche a prendere appunti da riunioni, lezioni o ricerche. In seguito, formatto queste note con grassetti, corsivi, titoli e altro ancora, utilizzando i comandi slash di ClickUp.

Utilizzate ClickUp Docs per la creazione collaborativa di documenti e per il project management

Per scrivere in modo più elaborato, ad esempio per annotare programmi di riunioni, note di riunioni, briefing di progetti, post di blog e così via, utilizzo ClickUp Documenti **La parte migliore è che posso far lavorare più persone contemporaneamente sullo stesso documento e vedere le modifiche in tempo reale.

Come ciliegina sulla torta, entrambi gli strumenti sono dotati di ClickUp Brain , un assistente di scrittura IA integrato che facilita la presa di note

Create contenuti contestuali (note, documentazione tecnica, blog, email, ecc.) su misura per ruoli specifici in team interfunzionali su Blocco Note e Documenti con ClickUp Brain

Ciò che mi piace di più di ClickUp Brain è la sua adattabilità. Questo strumento di IA produce contenuti di alta qualità, basati sulla ricerca, in base ai prompt specifici che inserisco. Ad esempio, il tono di scrittura che uso per creare guide per gli utenti è molto diverso dal tono dei nostri post sui social media. Brain adatta in modo intelligente il contenuto in base ai prompt e scrive con un tono e uno stile appropriati.

Ecco come utilizzo ClickUp Brain nel mio flusso di lavoro quotidiano:

Estraggo un elenco di elementi da trattare daAttività di ClickUp e documenti (per istanza, se chiedo a Brain di creare un brief di progetto per il lancio di un prodotto, mi fornisce una lista di controllo di passaggi dopo aver analizzato le informazioni disponibili nella mia area di lavoro)

daAttività di ClickUp e documenti (per istanza, se chiedo a Brain di creare un brief di progetto per il lancio di un prodotto, mi fornisce una lista di controllo di passaggi dopo aver analizzato le informazioni disponibili nella mia area di lavoro) Riepilogare/riassumere grandi blocchi di testo , trascrizioni di riunioni e thread di commenti sulle attività

, trascrizioni di riunioni e thread di commenti sulle attività Battere il blocco dello scrittore creando contenuti basati su prompt specifici

creando contenuti basati su prompt specifici Regolare il tono di voce e il livello di creatività per soddisfare le mie richieste

per soddisfare le mie richieste Modificare e migliorare le mie bozze esistenti correggere l'ortografia e la grammatica e semplificare il contenuto

correggere l'ortografia e la grammatica e semplificare il contenuto Creare wiki, procedure operative standard e basi di conoscenza archiviate in un'area di lavoro sicura alimentata dall'IA

archiviate in un'area di lavoro sicura alimentata dall'IA Rendere il contenuto più conciso o più lungo (ad esempio, creare una newsletter email/un post su LinkedIn da un post lungo sul blog o viceversa)

Modifica le note con l'IA, migliorale, spiega/semplifica idee complesse, riepilogare/riassumere e molto altro ancora con ClickUp Brain

Oltre a permettermi di usare Brain per velocizzare il mio lavoro, ClickUp mi aiuta anche a essere più organizzato. Quando ho più documenti simili, uso i tag di ClickUp Doc per contrassegnare i contenuti rilevanti.

Per istanza, ho taggato i miei brief del blog "bottom-of-the-funnel" come "BOFU". Così, quando ho bisogno di accedervi, digito semplicemente il tag 'BOFU' e trovo i documenti che sto cercando. È sempre preciso e recupera i miei documenti in pochi secondi. Un salvavita quando sono di fretta!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Collaborate con i vostri compagni di squadra in tempo reale per scrivere note, condividere idee, modificare contenuti e taggarvi a vicenda con i commenti

Eseguire le idee più velocemente con una gestione delle attività superiore. Trasformate un commento in un'attività di ClickUp e popolatela con dettagli quali assegnatari e scadenze

Utilizzare il linguaggio naturale per impostare azioni, trigger e condizioni per l'automazione

Tradurre il testo in più lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano, svedese, olandese, coreano, giapponese, cinese e arabo

Incorporare tabelle, segnalibri, PDF, screenshot e file per rendere le mie note ricche di informazioni

Accedere al linguaggio Markdown con i comandi /Slash e aggiungere banner, punteggiature, grassetti, corsivi e barrature di colore

Condividere in sicurezza i documenti con i membri del team o con le parti interessate esterne, controllare l'accesso alle modifiche o mantenerli privati

Limiti di ClickUp

L'app mobile potrebbe non essere così fluida per prendere note come la versione web

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6 (4.000+ recensioni)

2. Notion - Il migliore per l'analisi di grandi volumi di dati basati sul testo

via Notion **Mentre provavo Notion IA, una funzionalità/funzione si è distinta: la capacità dello strumento di ordinare rapidamente grandi impostazioni di dati

Il mio team conduce spesso sondaggi sui clienti per comprendere meglio i sentimenti del gruppo. Di solito si tratta di sondaggi a risposta aperta, per cui estrarre informazioni da essi è un'attività piuttosto impegnativa.

Con Notion IA, posso evidenziare un'ampia sezione di testo e ricavarne un riepilogo/riassunto o le chiavi di lettura. Per istanza, abbiamo sondato l'esperienza post-acquisto dei nostri clienti, chiedendo un feedback per migliorare ulteriormente il nostro prodotto. Ho incollato i risultati su Notion e ho chiesto all'IA di contare quante richieste menzionavano "opzioni self-service". Mi ha dato i risultati all'istante, cosa che avrebbe richiesto ore di lavoro manuale!

Le funzionalità/funzione migliori di Notion

Ottenere sinonimi e definizioni del gergo tecnico durante la lettura/scrittura delle note

Creazione di paragrafi dettagliati da note disordinate o da elenchi puntati

Utilizzare gli attivatori/disattivati per rendere le note più leggibili e organizzate

Analizzare le note di una riunione con l'IA e creare elementi d'azione basati sulle discussioni della riunione

Limiti di Notion

Ha una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $12/mese per postazione

$12/mese per postazione Business: $18/mese per postazione

$18/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato È possibile aggiungere Notion IA alla propria area di lavoro per $10/mese per membro

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (5.000+ recensioni)

4,7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

3. Obsidian - Il migliore per la visualizzazione dei grafici

via Ossidiana Obsidian non ha una funzionalità/funzione integrata per la presa di note, ma supporta molti plugin di terze parti sviluppati dalla comunità. Il suo plug-in IA Assistant si adatta bene al mio flusso di lavoro. **Ho potuto generare immagini contestuali utilizzando DALL-E 2 e dettare le mie note con il comando speech-to-text di Whisper

Venendo alle funzionalità/funzione native, adoro la sua visualizzazione grafica: rappresenta visivamente la connessione tra le mie note. L'ho usata per avere una panoramica della nostra strategia SEO.

Ho creato dei nodi per le parole chiave e gli argomenti SEO più importanti per la nostra produttività e ho collegato ogni nodo a specifici blog post, landing page e altri contenuti che abbiamo ottimizzato per quelle parole chiave. In questo modo, ho potuto vedere come copriamo le parole chiave a traguardo in tutto il nostro sito web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Creare connessioni tra più note per costruire un solido repository di conoscenze

Accesso alle note offline. Obsidian Sincronizzazione unisce le modifiche quando è disponibile la connessione a internet

Brainstorming, disegno di diagrammi e incorporamento di note con PDF, immagini, audio e video su Obsidian Canvas

Traccia la storia delle versioni delle note fino a un anno

Limiti di Obsidian

Più adatto all'uso personale che al lavoro collaborativo

Prezzi di Obsidian

Uso personale: Free

Free Uso commerciale: $50/anno per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

4. Writesonic: il migliore per la creazione di contenuti verificati e ottimizzati per la SEO

via Scritture sonore La capacità di Writesonic di generare rapidamente contenuti verificati è un grande vantaggio per i team che si occupano di contenuti: ha semplificato la ricerca, la verifica dei fatti e le citazioni, in modo che potessimo dedicarci direttamente alla scrittura.

Anche la funzionalità di collegamento interno automatizzato è utile. La funzione di collegamento interno automatico è anch'essa utile: ha collegato senza problemi argomenti correlati, ha migliorato il flusso dei miei articoli e mi ha aiutato con i cluster di argomenti SEO. Da fare un ottimo lavoro nel complesso, ma ho dovuto comunque dedicare del tempo alle rifiniture manuali per rendere il contenuto pronto per la pubblicazione.

Oltre alla scrittura dell'IA, mi è piaciuta molto la funzionalità di controllo della qualità dei contenuti SEO. È integrata nello strumento, quindi non ho avuto bisogno di plugin o strumenti esterni per ottimizzare i miei contenuti per le pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP).

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Modulo per la creazione di contenuti a lungo termine con informazioni aggiornate

Analizza la strategia dei concorrenti a livelli granulari, dal numero di parole, ai titoli, agli argomenti, alle parole chiave e altro ancora

Generazione automatica di immagini in base al contesto dell'articolo

Creazione di contenuti personalizzati per adattarsi alla voce di un marchio specifico

Limiti di Writesonic

Il prezzo può essere costoso, soprattutto per i team più piccoli

Prezzi di Writesonic

Per professionisti e team

Standard: $99/mese per utente

$99/mese per utente Professionale: $249/mese per 3 utenti

$249/mese per 3 utenti Avanzato: $499/mese per 5 utenti

Valutazioni e recensioni su Writesonic

G2: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

4,7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

5. Jasper IA-Migliore per i modelli di scrittura IA

via Gaspare Jasper non è un'app per prendere appunti di per sé, ma Da fare un ottimo lavoro per espandere le mie note esistenti e scrivere contenuti originali sulla base dei miei input.

Mi piacciono i sistemi e le strutture che aumentano la produttività e fanno risparmiare tempo. Quindi, sono sempre alla ricerca di buoni modelli di scrittura. Esplorando Jasper, mi sono imbattuto nella sua libreria di modelli con oltre 50 modelli. Ne ho provati alcuni per creare i contorni dei post del blog, scrivere le conclusioni e generare post per i social media con meno di 140 caratteri. I modelli erano semplici da usare e mi hanno aiutato a velocizzare il mio lavoro.

Jasper potrebbe non essere adatto alle mie specifiche esigenze di annotazione, ma è un buon modo per dare un vantaggio ai team di content marketing composti da una sola persona.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper IA

Caricare un brief esistente o aggiungere manualmente le informazioni per creare una campagna di marketing a misura di brand

Ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca con il componente aggiuntivo SurferSEO

Verifica del plagio dei contenuti con il componente aggiuntivo Copyscape

Creazione di immagini ad alta risoluzione e libere da diritti in base a prompt

Limiti di Jasper IA

I contenuti generati possono sembrare generici: è necessario modificarli manualmente

Prezzi di Jasper IA

Autore: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro: $69/mese per utente

$69/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

6. Copy.ai-Migliore per la produzione di contenuti on-brand

via copia.aiA Come Jasper, Copy.ai non è un'app tradizionale per prendere appunti. Tuttavia, dal momento che stavo testando alcune delle migliori app di Strumenti di IA ho deciso di valutare la capacità di Copy.ai di creare liste di controllo e contenuti in base a prompt specifici.

Con gli assistenti di scrittura IA, i contenuti noiosi o generici sono spesso un problema. Tuttavia, Copy.ai cerca di rendere il contenuto adatto alla voce di un marchio mirato. **Per aiutare lo strumento a capire cosa sto cercando, ho aggiunto una sezione di contenuti che riflettono accuratamente la voce del mio marchio. Poi ho aggiunto il mio prompt per generare nuovi contenuti e Da fare un buon lavoro per catturare la voce con cui intendevo scrivere

Sebbene non tenga traccia delle mie note, mi ha aiutato a creare una lista di controllo delle attività per la revisione editoriale. Posso fidarmi del fatto che crei un elenco di passaggi per le diverse attività con un lavoro manuale minimo.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Generare testi di alta qualità con i prompt della libreria di Copy.ai

Implementazione di una strategia di outreach iper-personalizzata su larga scala

Convertire le trascrizioni delle chiamate commerciali in post sul blog

Creazione di documenti FAQ sui prodotti con informazioni accurate

Limiti di Copy.ai

I contenuti spesso mancano di un approccio sfumato e necessitano dell'intervento umano per migliorare la qualità

Prezzi di Copy.ai

**Gratis

Starter: $49/mese per utente

$49/mese per utente Avanzato: $249/mese per un massimo di 5 utenti

$249/mese per un massimo di 5 utenti Azienda: Prezzo personalizzato

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

7. Note di riflessione-Il migliore per il backlinking

via Riflettere Dalla registrazione di idee all'annotazione di elenchi di attività quotidiane con l'IA, Reflect offre un'esperienza di annotazione completa.

**Dato che ho molti documenti collegati tra loro (ad esempio, brochure di prodotti, demo di prodotti, guide alle istruzioni per l'uso e così via), preferisco tenerli collegati per una migliore organizzazione. Reflect è servito a questo scopo e ha svolto anche la funzione di assistente per riunioni IA, creando chiavi di lettura e un elenco di azioni dopo aver analizzato le note della riunione.

Le migliori funzionalità/funzione di Reflect

Trascrive le note vocali in parole con un'accuratezza di livello umano

Creazione e salvataggio di prompt personalizzati per usi futuri

Riunire i pensieri sparsi in un unico posto e generare schemi per i post di un blog

Correggere la grammatica e l'ortografia e migliorare la qualità della scrittura

Limiti di riflessione

Non adatto a collaborazioni in team

Rifletti i prezzi

$10/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Reflect

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. MyMind-Il migliore per un web clip intuitivo

via La mia mente MyMind mi ha attirato con la sua interfaccia semplice e invitante ed è diventato rapidamente il mio album digitale Consumo quotidianamente diversi tipi di contenuti, da reportistica di ricerca e post sul blog a interessanti video promozionali, casi di studio di marketing e altro ancora. Con MyMind, ho potuto salvare note e risorse in un repository centralizzato.

Bastava un clic per salvare un'immagine e l'IA di MyMind ne avrebbe compreso automaticamente i dettagli. Per istanza, quando ho salvato l'immagine di una sedia ergonomica, ha identificato l'elemento e lo ha salvato nella mia wishlist. Un'esperienza fluida e intuitiva che mi è piaciuta molto!

Le migliori funzionalità/funzione di MyMind

Tenere a bada le distrazioni con la modalità di concentrazione

Salvataggio degli articoli senza pop-up o pubblicità

Ordinamento automatico degli elementi salvati in spazi smart

Mantenere le note private o ottenere un link condivisibile che scade entro 24 ore

Limiti di MyMind

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di MyMind

Studente della vita: $6,99/mese per utente

$6,99/mese per utente Mastermind: $12,99/mese per utente

$12,99/mese per utente Newton: $299/anno

Valutazioni e recensioni di MyMind

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Craft-Migliore per il brainstorming collettivo

via Documenti sull'artigianato Mi è piaciuto il modo in cui Craft ha soddisfatto le esigenze di collaborazione del mio team. Offre un'area di lavoro per prendere note, creare documentazione, gestire il nostro lavoro e fare brainstorming di idee collettivamente. La possibilità di passare da un dispositivo all'altro, dall'iPhone e Mac all'iPad, ha aggiunto ulteriore comodità. Io e il mio team potevamo accedere alle note da qualsiasi dispositivo.

Un'altra utile aggiunta è l'assistenza IA integrata. Mi ha permesso di generare rapidamente idee, riepilogare/riassumere contenuti e gestire in modo efficiente le attività di modifica dei documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Craft

Organizzare le note usando le cartelle

Trigger notifiche push o email per le attività importanti

Utilizzo di tabelle, elenchi puntati, Toggl, sottopagine ed evidenziazioni per formattare le note

Conversione automatica delle note in diapositive di presentazione

Limiti di Craft

Nessuna funzionalità/funzione di tag

Prezzi di Craft

Starter: Free

Free Plus: $10/mese

$10/mese Famiglia: $18/mese per un massimo di 5 membri della famiglia

$18/mese per un massimo di 5 membri della famiglia Teams: $60/mese per un massimo di 25 utenti

$60/mese per un massimo di 25 utenti Business: $300/mese per l'intero team

Valutazioni e recensioni di Craft

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Evernote - Il migliore per la ricerca multimediale

via Evernote Con Evernote ho potuto organizzare meglio i miei impegni. Dalle note, alle attività, alle riunioni, mi ha aiutato a consolidare tutti i miei impegni in uno spazio semplice e libero.

IA ho amato particolarmente la sua funzionalità/funzione di ricerca IA. La funzione di ricerca non è una novità, ma mi ha colpito il modo in cui la tecnologia IA ha setacciato istantaneamente PDF, documenti di Office, immagini, presentazioni e documenti scansionati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Modificare le note con l'IA o scrivere nuovi contenuti da zero

Accesso alle note offline

Sincronizzazione delle note su tutti i dispositivi

Collaborazione con i compagni di squadra per tenere il passo con gli impegni quotidiani

Limiti di Evernote

La navigazione tra le note lunghe è una seccatura

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $14,99/mese

$14,99/mese Professionale: $17,99/mese

$17,99/mese Teams: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (8.000+ recensioni)

Abbracciare l'IA per prendere nota con ClickUp

Ho grandi aspettative da uno strumento di IA per prendere appunti. Ci sono così tante app in circolazione, ma poche sono in grado di soddisfare tutte le mie esigenze.

Voglio trasformare la mia app per prendere appunti nel mio assistente di conoscenza. Ricorderà tutti i dettagli critici e banali delle mie attività lavorative e personali, li organizzerà in strutture/gerarchie pulite e mi aiuterà a recuperarli quando possibile. Ho bisogno di rimanere sulla stessa pagina con i membri del mio team, quindi le funzionalità di collaborazione sono un must.

Un bonus se lo strumento è in grado di completare i miei pensieri incompleti e di trasformarli in qualcosa di significativo. È chiedere troppo?

Non proprio! ClickUp fa tutto questo e anche di più. Fa di tutto per rendere l'esperienza di prendere appunti e scrivere più fluida, veloce e automatizzata. Che si tratti di scrivere con parole proprie o con l'IA, di organizzare note e attività di ClickUp o di eliminare il blocco dello scrittore, ClickUp è al vostro fianco in ogni passaggio. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!