Glean vs Microsoft Copilot: Quale strumento di IA è il migliore?

Tutti vogliono migliorare la produttività e l'efficienza sul posto di lavoro. Sia che si tratti di rapidi hack per quel foglio Excel o di strumenti che si sincronizzano facilmente con i flussi di lavoro esistenti, ogni piccolo vantaggio è importante in un ambiente di lavoro competitivo e dinamico

È qui che entrano in gioco strumenti di IA come Glean e Microsoft Copilot.

Entrambi gli strumenti semplificano il flusso di lavoro, offrono funzionalità di integrazione e (soprattutto) fanno risparmiare molto tempo. ma Da fare per scegliere tra i due?

In questo blog abbiamo messo a confronto entrambi gli strumenti per risparmiarvi la fatica. Scopriamo chi vince nel dibattito tra Glean e Microsoft Copilot!

Cos'è Glean?

via Spulciare Fondato da un team di ingegneri di Google, Glean è uno strumento di IA per il lavoro. Si integra con diverse applicazioni e suite per l'ambiente di lavoro, come Microsoft 365, Google Area di lavoro, Salesforce e Slack. Con Glean è possibile migliorare la produttività del posto di lavoro, automatizzare le attività di routine e garantire che i membri del team possano accedere facilmente alle informazioni specifiche del progetto.

Quando vengono poste domande relative al lavoro, Glean cerca nelle applicazioni aziendali per fornire risposte pertinenti. Si basa sui dati aziendali e analizza le query degli utenti per personalizzare le risposte in base ai ruoli, ai team e ai progetti.

Funzionalità/funzione di Glean

Glean offre diverse funzionalità/funzione che possono aiutare i team del personale, dell'assistenza, delle vendite e dell'ingegneria a incrementare la produttività. Scopriamole meglio.

🌟 Funzionalità/funzione n. 1: Ricerca sul posto di lavoro

via Spulciare La piattaforma di ricerca aziendale di Glean riunisce tutte le conoscenze dell'azienda in un unico luogo. I dipendenti possono utilizzare i prompt per trovare le informazioni esatte di cui hanno bisogno e lo strumento di IA analizza i dati, le basi di conoscenza e le applicazioni dell'azienda per trovare risposte pertinenti e accurate.

Tutti i risultati della ricerca vengono indicizzati in tempo reale, in modo che i dipendenti abbiano sempre accesso alle informazioni più recenti. Glean può anche rivedere le autorizzazioni esistenti per qualsiasi documento, consentendo ai dipendenti di vedere solo le informazioni a cui possono accedere e migliorando la sicurezza dei dati.

Bonus: Se Glean non riesce a trovare le risposte dalle risorse esistenti, identifica gli esperti in materia presenti nell'organizzazione. Potete mettervi in connessione con la persona giusta per ottenere le informazioni di cui avete bisogno.

🌟 Funzionalità/funzione #2: assistente IA

via Spulciare L'assistente IA di Glean aiuta a redigere copie di email convincenti, a riepilogare documenti e ad analizzare dati. Sfrutta i dati del repository di informazioni dell'azienda e li utilizza per aiutarvi a creare documenti e reportistica contestuali.

L'assistente IA consente anche di automatizzare flussi di lavoro complessi con prompt avanzati. È possibile creare prompt con passaggi, strutture e istruzioni per guidare l'assistente IA di Glean attraverso processi in più fasi senza intervento manuale.

🌟 Funzionalità/funzione n. 3: Grafico della conoscenza

via Spulciare Il grafo della conoscenza è un quadro completo che stabilisce le relazioni tra le persone, i contenuti e le attività di un'organizzazione. Glean utilizza dei "connettori" per connettere le risorse di conoscenza con le numerose applicazioni interne ed esterne dell'azienda.

Lo strumento raccoglie e indicizza le informazioni provenienti da queste fonti per creare un repository di conoscenza ricercabile. Le fonti di informazioni possono includere email, chat, documenti, strumenti di lavoro e altro ancora.

Questa funzionalità/funzione è utile quando si desidera accedere a contenuti contestualmente rilevanti senza dover perdere tempo a cercare nell'intera area di lavoro digitale. Glean utilizzerà il grafico della conoscenza per comprendere le interazioni precedenti e per individuare tutte le presentazioni, le comunicazioni e i documenti pertinenti relativi al progetto.

Prezzi di Glean

Prezzo personalizzato

Cos'è Microsoft Copilot?

via Copilota Microsoft Copilot è un assistente IA intelligente integrato in Microsoft SharePoint, Word, Excel e altre applicazioni Microsoft 365. Può aiutare a svolgere diverse attività, come la creazione di contenuti, la ricerca IA in azienda e l'analisi dei dati.

Lo strumento utilizza i Large Language Models (LLM) ed è integrato con Bing per fornire le informazioni più pertinenti e aggiornate per le ricerche. Copilot può anche estrarre informazioni da una serie di fonti pubbliche, rendendolo utile per la ricerca e l'istruzione.

Funzionalità/funzione di Microsoft Copilot

Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave di Copilot che possono semplificare il vostro lavoro nelle applicazioni Microsoft 365.

🌟 Funzionalità/funzione n. 1: scoperta delle conoscenze

via Copilota Microsoft Copilot è una piattaforma di conoscenza alimentata dall'IA per le aziende. Si connette in sicurezza ai dati aziendali presenti in email, note, documenti e calendari.

Così, invece di passare il tempo a setacciare innumerevoli fonti di conoscenza e a connettersi con esperti in materia, è possibile utilizzare l'esperienza di conversazione per ottenere risposte a domande relative al lavoro.

**Per saperne di più Come usare Microsoft Copilot in Word e ottenere di più con l'IA

🌟 Funzionalità/funzione n. 2: Assistente IA personale

via Copilota Microsoft Oltre a fornire conoscenze. Copilot agisce come un assistente personale, aiutandovi a sbrigare le attività ripetitive. Si integra con le applicazioni della suite Microsoft 365 per offrire diversi vantaggi. Ecco come.

Word : Si integra con Word per redigere proposte basate su note e altri documenti. Utilizza il formato scelto, inserisce immagini da diversi file e fornisce persino suggerimenti per migliorare la documentazione

: Si integra con Word per redigere proposte basate su note e altri documenti. Utilizza il formato scelto, inserisce immagini da diversi file e fornisce persino suggerimenti per migliorare la documentazione Excel : Analizza con facilità tabelle e grandi quantità di dati in Excel. Utilizzate i prompt per indicare a Copilot l'analisi esatta che desiderate. Copilot creerà anche una formula personalizzata in base alla richiesta e fornirà risposte rapide

: Analizza con facilità tabelle e grandi quantità di dati in Excel. Utilizzate i prompt per indicare a Copilot l'analisi esatta che desiderate. Copilot creerà anche una formula personalizzata in base alla richiesta e fornirà risposte rapide PowerPoint : Crea presentazioni professionali con il minimo lavoro richiesto. Inserite le vostre istruzioni e taggate i documenti che volete usare come riferimento. Copilot trasformerà immediatamente questi file in una presentazione. È anche possibile convertire le presentazioni in documenti Word

: Crea presentazioni professionali con il minimo lavoro richiesto. Inserite le vostre istruzioni e taggate i documenti che volete usare come riferimento. Copilot trasformerà immediatamente questi file in una presentazione. È anche possibile convertire le presentazioni in documenti Word Teams: Riepilogare chi ha detto cosa in una riunione e registrare gli elementi di azione. È possibile ottenere informazioni sugli elementi non risolti e cogliere il nocciolo della discussione senza dover prendere infinite note

🌟 Funzionalità/funzione #3: Integrazione con Microsoft Graph

I connettori Microsoft Graph consentono di ingerire informazioni di livello aziendale (utenti, dispositivi, hub di conoscenza, applicazioni) da servizi Microsoft e non Microsoft in Microsoft Graph. Questo permette a Copilot di avere una comprensione semantica dei prompt e di fornire risposte significative e pertinenti a tutte le query relative al lavoro.

Prezzi di Microsoft Copilot

Personale (Microsoft Copilot Pro): $20/mese per utente

(Microsoft Copilot Pro): $20/mese per utente Business (Microsoft 365 Copilot): $30/mese per utente

(Microsoft 365 Copilot): $30/mese per utente Azienda (Microsoft 365 Copilot): $30/mese per utente

Glean vs Microsoft Copilot: Funzionalità/funzione a confronto

All'inizio è difficile distinguere tra Glean e Microsoft solo in base alle loro funzionalità/funzioni. Nella tabella che segue, confronteremo Glean con Microsoft Copilot per capire le loro funzionalità/funzione a livello granulare.

Funzionalità/funzione Glean Microsoft Copilot Enterprise search Si connette a più piattaforme, rendendo la scoperta della conoscenza più contestuale Può accedere a dati distribuiti su oltre 100 servizi Microsoft e non Microsoft per fornire risposte pertinenti alle query Assistenza context-aware Utilizza NLP avanzato per fornire suggerimenti e raccomandazioni contestuali Limitato alla generazione di riepiloghi, all'analisi dei dati e alla preparazione di reportistiche Automazioni Offre funzionalità/funzioni per automatizzare flussi di lavoro complessi Microsoft Copilot offre funzionalità di automazione solo per le applicazioni di Microsoft 365 Comunicazione con il team Funzionalità di un hub di lavoro per la gestione delle informazioni aziendali con funzioni di collaborazione limitate Integrazione con Microsoft Teams per riepiloghi di riunioni, elementi di azione e approfondimenti basati su chat. Integrazioni Si integra con un ampio intervallo di applicazioni aziendali Si integra con vari CRM, strumenti di collaborazione, database e così via, attraverso i connettori Microsoft Graph Usabilità Pone un problema di cambio di contesto poiché utilizza una pagina web indipendente Lavora senza problemi con le applicazioni Microsoft in uso, senza dover passare da un'applicazione all'altra

Scopri il confronto tra Glean e Microsoft Copilot

🌟 Funzionalità/funzione #1: Ricerca in azienda

Glean si connette a un'ampia gamma di sistemi aziendali, con un intervallo di casi d'uso e funzioni diverse. Ogni volta che si usa Glean per fare una ricerca sul lavoro, si ottengono informazioni consolidate da tutti questi sistemi.

Copilot si integra perfettamente con le applicazioni di produttività Microsoft. Si integra anche con applicazioni di terze parti tramite Microsoft Graph, consentendo di estrarre informazioni contestualmente rilevanti da una serie di sistemi di dati di terze parti come Confluence, i servizi di Google e Salesforce.

Vincitore 🏆

Sia Glean che Microsoft Copilot si comportano ugualmente bene per quanto riguarda le capacità di ricerca in azienda, grazie all'integrazione con un ampio intervallo di strumenti e applicazioni di terze parti. Tuttavia, Copilot è l'opzione migliore per le aziende che sono profondamente integrate nell'ecosistema Microsoft.

🌟 Funzionalità/funzione #2: assistenza consapevole del contesto

Glean luogo di lavoro IA è in grado di fornire un'assistenza consapevole del contesto. Ciò significa che utilizza un'elaborazione avanzata del linguaggio naturale per riconoscere l'intento di ricerca dell'utente e suggerire i passaggi successivi. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile in uno scenario di supporto clienti.

Poniamo il caso che un cliente sollevi un ticket su un'applicazione come Zendesk. Glean recupera immediatamente tutte le informazioni pertinenti sul cliente, riepilogando/riassumendo il problema, includendo collegamenti a documenti collegati e menzionando le PMI che possono aiutarvi. Inoltre, fornisce una serie di azioni suggerite, in modo che gli agenti di supporto possano rispondere rapidamente.

Con Copilot, invece, l'assistenza contestuale è limitata alla generazione di riepiloghi/riassunti, all'analisi dei dati e alla preparazione di reportistica all'interno delle applicazioni Microsoft.

Vincitore 🏆

Cancellata la vittoria di Glean per la sua capacità di comprendere le esigenze aziendali e di fornire una serie di suggerimenti più olistici e personalizzati. Questo è utile per gli elementi critici di funzioni come quelle commerciali, di supporto e delle risorse umane.

🌟 Funzionalità/funzione #3: Automazioni

Una delle principali funzionalità/funzione di Glean è rappresentata dalle Glean App. È possibile utilizzare queste esperienze personalizzate di IA generativa per automatizzare diverse parti dei flussi di lavoro quotidiani. Da fare senza bisogno di codice: si possono costruire app personalizzate utilizzando il linguaggio naturale.

Con le Glean App è possibile automatizzare attività come la risposta alle domande frequenti, la gestione delle richieste IT, l'analisi dei problemi e altro ancora. Copilot offre una certa automazione per attività di routine come la redazione, la modifica, l'analisi dei dati e il riepilogare/riassumere i contenuti.

Vincitore 🏆

Si può dire che Glean vince anche questo round. Le sue capacità avanzate sono un vantaggio per l'automazione di azioni personalizzate, soprattutto per i flussi di lavoro complessi e in più passaggi.

🌟 Funzionalità/funzione #4: Comunicazione con il team

Una delle funzionalità preferite da noi è il Work Hub di Glean. Si tratta di un'area di lavoro comune in cui vengono pubblicati annunci, avvisi, aggiornamenti, documenti, KPI e politiche a livello aziendale, affinché tutti possano vederli. Il Work Hub contiene anche una directory che consente ai dipendenti, soprattutto ai nuovi assunti, di trovare le persone in base al loro reparto, ruolo o posizione.

Se un compagno di squadra vi menziona in una qualsiasi applicazione, la menzione appare immediatamente nel Work Hub. In questo modo è facile rimanere al corrente delle comunicazioni importanti, indipendentemente dallo strumento utilizzato per inviare il messaggio.

Copilot si integra con Microsoft Teams. È possibile generare riepiloghi/riassunti delle riunioni, acquisire elementi d'azione e monitorare i progetti assegnati ai dipendenti. Può anche aiutare a trovare risposte a domande specifiche basate sulla cronologia delle chat di assistenza con compagni di squadra o colleghi.

Vincitore 🏆

Nel confronto tra Glean e Microsoft Copilot, il primo si comporta meglio. Il Work Hub di Glean agisce quasi come una base di conoscenza aziendale, riunendo i documenti e le informazioni sparse dell'azienda, insieme ad alcune funzionalità/funzione per la comunicazione del team.

Glean vs Microsoft Copilot su Reddit

Eravamo anche curiosi di conoscere questi strumenti dal punto di vista degli utenti. Facendo ulteriori ricerche su Reddit, ecco cosa abbiamo trovato:

Uno Redditor raccomanda specificamente Glean per la facilità di configurazione e la sua vasta libreria di API.

Io lavoro molto con Glean, che è semplicissimo da configurare e dispone di una ricca serie di API che consentono di costruire strumenti interni, se lo si desidera.

Un altro utente evidenzia Glean per la sua funzione di piattaforma di ricerca di grande impatto.

I risultati della ricerca di Glean sono di alto livello, ma l'interfaccia utente ha bisogno di un po' di lavoro.

Molti utenti di Reddit sono soddisfatti delle prestazioni di Microsoft Copilot in diversi campi. Ad esempio, un paio di utenti di Utenti di Reddit si sono complimentati con Copilot per il suo utilizzo in campo medico e informatico.

_Sono nel campo medico e penso che sia fantastico È ottimo per cercare di ripetere il mio intero file di codice di 7.000 righe per includere le modifiche dopo che ha risposto a ogni singola domanda minore che gli ho posto

Sebbene su Reddit ci siano molte recensioni di utenti eccellenti sia per Glean che per Copilot, entrambi gli strumenti hanno la loro parte di critiche.

La critica più importante mossa a Glean su Reddit riguarda l'uso di dati elaborati per l'addestramento dei modelli di IA, come affermato in un articolo di Glean Thread di Reddit sul software di annotazione di Glean.

Non sono un avvocato, ma ho letto l'informativa sulla privacy di Glean. Sembra che Glean non condivida o venda i dati nel loro modulo grezzo a società esterne. Ad esempio, non pubblicherà tutte le vostre lezioni su Chegg. Ma non vedo nulla che indichi che Glean non utilizzerà i vostri dati in prima persona o che non venderà un qualche tipo di dati aggregati o non grezzi (cioè i dati elaborati in modo da essere utilizzati da un'IA per la modellazione).

Alcuni utenti si lamentano anche che Copilot è pieno di bug, il che lo rende difficile da usare.

_Sono solito affidarmi a Copilot Pro per riscrivere i miei post per X (Twitter). Ultimamente, risponde alle mie richieste piuttosto che riscrivere effettivamente il contenuto, il che è frustrante e sembra un bug

Approfondendo il thread di Reddit su Glean e Microsoft Copilot, è emerso chiaramente che, mentre le politiche sui dati di Glean erano la sua più grande bandiera rossa, gli utenti raramente mettevano in dubbio la sua utilità. Per quanto riguarda Microsoft Copilot, invece, gli utenti non erano soddisfatti delle sue prestazioni, della sua utilità e della sua importanza generale per l'automazione.

Le recensioni degli utenti su entrambe le piattaforme confermano chiaramente che Glean è un'ottima soluzione per l'automazione Alternativa a Microsoft Copilot .

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Glean vs Microsoft Copilot

Sebbene Glean e Microsoft Copilot offrano eccellenti funzionalità/funzioni, c'è uno strumento che le offre tutte e le fa meglio: ClickUp!

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che aiuta a semplificare la gestione dei progetti e delle attività. Consente ai team di collaborare, gestire il lavoro, centralizzare le informazioni, automatizzare le attività ripetitive e molto altro ancora.

La parte migliore è che la piattaforma è potenziata con potenti capacità di IA, che consentono di gestire progetti complessi su scala.

Ma cosa fa di ClickUp uno dei migliori Copilot o Alternative di Glean ? Scopriamole.

ClickUp One Up #1: ClickUp Brain ClickUp Brain è il vostro fidato

Strumento di IA per la produttività . Indossa più cappelli, agendo come assistente di scrittura, project management e gestore delle conoscenze, aiutandovi a migliorare la vostra produttività.

Con ClickUp Brain è possibile:

Chiedere qualsiasi cosa su attività, documenti o persone, e il programma recupererà informazioni dalla vostra area di lavoro

Ricevere aggiornamenti sui progetti, riepiloghi/riassunti e altro ancora, in modo che possiatelavorare più rapidamente Elaborare reportistica, email, modelli e proposte per la comunicazione aziendale



Consiglio speciale: ClickUp Brain può essere utilizzato come strumento di Riepilogare/riassumere documenti IA . Se dovete esaminare lunghi report o proposte di ricerca, chiedete a Brain di riepilogare/riassumere il testo. Vi fornirà una panoramica concisa dei punti chiave, degli elementi d'azione e delle intuizioni.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Si noterà che le informazioni aziendali sono spesso disperse in più strumenti, piattaforme e documenti. Ciò è dovuto al fatto che i team dispongono di una varietà di strumenti nel loro stack tecnologico, il che rende difficile organizzare le informazioni in un unico luogo.

ClickUp è l'app per il lavoro che permette di trovare in un batter d'occhio tutto ciò di cui si ha bisogno, dai dati dei clienti ai reportistici, dalla panoramica sul carico di lavoro agli aggiornamenti sui progetti. ClickUp Ricerca connessa lo rende possibile.

Semplifichiamo tutti i processi dei nostri reparti integrando piattaforme di business intelligence, strumenti di mailing con automazione e archiviando KPI, moduli, documenti di processo e dipendenze in un'unica app (ClickUp).

Christian Gonzalez, Coordinatore amministrativo, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Connessione tra ClickUp, app di terze parti e disco locale per rendere immediatamente accessibili le informazioni memorizzate in questi sistemi. In questo modo, ogni volta che si pone una domanda, la Ricerca connessa seleziona tutte le informazioni disponibili per fornire le risposte più pertinenti.

È possibile impostare comandi di ricerca personalizzati, come scorciatoie per i collegamenti utilizzati di frequente, o salvare frammenti di testo per un uso successivo. In questo modo, potrete trovare tutto ciò che vi serve da una barra di ricerca centralizzata.

La funzionalità/funzione migliore di Connected Search è quella di imparare a conoscere i modelli di utilizzo dell'utente nel corso del tempo e di utilizzare queste informazioni per offrire esperienze di ricerca personalizzate.

**Per saperne di più I 10 migliori esempi di sistemi di gestione della conoscenza

ClickUp's One Up #3: Automazioni ClickUp

Creare flussi di automazione personalizzati con il Costruttore di Automazioni di ClickUp

Non lasciate che le attività di routine ostacolino la vostra produttività. Selezionate tra oltre 100 Automazioni di ClickUp per occuparsi di cose come gli aggiornamenti di stato, le risposte alle email e altro ancora.

È inoltre possibile utilizzare il Costruttore di Automazioni di ClickUp per configurare azioni personalizzate su misura per i propri flussi di lavoro. Descrivete esattamente ciò che volete automatizzare e utilizzate i prompt per dare istruzioni a ClickUp Brain. ClickUp Brain creerà immediatamente un flusso di lavoro secondo le vostre specifiche.

È inoltre possibile creare flussi di lavoro automatizzati in tutto il vostro stack tecnologico (utilizzando integrazioni o webhook personalizzati) per collegare app esterne a ClickUp.

Ad istanza, è possibile configurare un'automazione in cui viene creata un'attività di ClickUp ogni volta che un lead viene aggiunto a HubSpot. Ciò consente di gestire il lavoro da un'unica piattaforma e di migliorare l'efficienza.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Knowledge Management

Create una base di conoscenza centralizzata per la vostra azienda con ClickUp. Importate in sicurezza le informazioni da app come Notion, Confluence e Asana, utilizzando la funzione di gestione della conoscenza Gestione della conoscenza ClickUp . In questo modo, tutti i membri dell'azienda sono allineati e informati sui progetti e sugli elementi critici.

Suggerimento pro: È possibile utilizzare ClickUp Brain come strumento per la gestione delle attività Strumento di creazione di contenuti IA per aiutarvi a redigere brief dettagliati per articoli di conoscenza su processi e procedure importanti.

ClickUp's One Up #5: ClickUp Documenti

Con Documenti di ClickUp è possibile utilizzare le opzioni di formattazione e styling integrate per organizzare logicamente le informazioni in documenti aziendali, policy e wiki, rendendoli accessibili e facilmente digeribili.

ClickUp Docs funge anche da strumento di collaborazione tra documenti . Invitate i compagni di squadra a fornire un feedback utilizzando le menzioni @. Possono lasciare commenti, assegnare elementi di azione e modificare le informazioni in tempo reale.

💡Pro Tip: Sfruttate prompt ben definiti per rendere efficiente il vostro lavoro utilizzare l'IA nella documentazione . Creare prompt per semplificare la voce dei dati, popolare automaticamente le tabelle ed estrarre informazioni importanti.

ClickUp's One Up #6: ClickUp Chattare

Collaborate con il vostro team in tempo reale grazie a ClickUp Chattare ClickUp Chattare , alimentato dall'IA, è uno strumento molto interessante per la collaborazione. È possibile utilizzare la chat di assistenza per condividere aggiornamenti in tempo reale, recuperare elementi di azione e ricevere aiuto dai colleghi.

Con ClickUp Chattare è possibile:

Trasformare le conversazioni in elementi d'azione con pochi semplici clic

Collegare messaggi e attività collegate tra loro, in modo che tutti abbiano un contesto sufficiente ogni volta che viene assegnata un'attività

Ottenere risposte suggerite ogni volta che qualcuno vi pone una domanda in chat

Riepilogare/riassumere i thread delle conversazioni per scoprire chiavi di lettura

Semplificare la gestione del lavoro con ClickUp

Sia Glean che Microsoft Copilot sono progettati per migliorare la produttività sul posto di lavoro. Glean è una piattaforma di ricerca aziendale completa con funzionalità di gestione della conoscenza.

Copilot, invece, aiuta i Teams a utilizzare le applicazioni di produttività di Microsoft per analizzare i dati, creare documenti e condurre riunioni di team.

Tuttavia, entrambi gli strumenti presentano dei limiti se si cerca una gestione completa del lavoro e l'automazione delle attività. ClickUp colma queste lacune e altre ancora.

Offre solide funzionalità/funzione per la collaborazione, la gestione delle attività, la documentazione e la gestione delle conoscenze, tutte alimentate da funzionalità IA. Queste funzionalità contribuiscono notevolmente all'automazione del flusso di lavoro e al processo decisionale basato sui dati. In sostanza, in un'unica piattaforma avrete tutto ciò che vi serve per ottimizzare il vostro lavoro. Provate gratuitamente ClickUp e scoprite perché è la scelta migliore per aumentare la produttività sul posto di lavoro.