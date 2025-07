Microsoft Project vs Monday.com: quale strumento di project management è il migliore?

Che si tratti di organizzare il tuo prossimo grande evento o di guidare un progetto attraverso tutte le sue fasi, lo strumento di project management giusto è la tua porta d'accesso per trasformare le idee in realtà.

Esistono app di project management affidabili, sia a pagamento che gratis, che garantiscono il raggiungimento e il superamento delle tue aspettative. Ma il punto è questo: non tutti i software di project management sono uguali.

In realtà, potresti non aver bisogno di tutte le funzionalità che offrono. Tra le numerose soluzioni di project management disponibili, alcune si distinguono per le loro funzionalità avanzate e l'esperienza utente intuitiva.

Due strumenti di questo tipo sono Microsoft Project e Monday.com. Unisciti a noi mentre analizziamo le loro funzionalità/funzioni, i prezzi e la facilità d'uso.

E resta sintonizzato: stiamo per lanciare un altro concorrente che darà una scossa alla concorrenza. 🌟

Troviamo lo strumento giusto per raggiungere i tuoi obiettivi di project management.

Che cos'è Microsoft Project?

tramite Microsoft Project

Microsoft Project, parte del vasto ecosistema Microsoft, è uno strumento per project manager ambiziosi. Focalizzato sulla gestione di progetti di varia complessità, si integra bene con i prodotti Microsoft come Teams e Office, rendendolo uno strumento indispensabile per le aziende già integrate nell'infrastruttura Microsoft.

Con funzionalità/funzioni che soddisfano gli strumenti di pianificazione dettagliata dei progetti, tra cui grafici Gantt, gestione delle risorse e gestione dei portfolio, è progettato per affrontare progetti più complessi.

Che tu stia monitorando più progetti o abbia bisogno di una panoramica completa delle tue risorse, Microsoft Project offre un approccio strutturato al project management.

Funzionalità/funzioni di Microsoft

Esplorando le funzionalità/funzioni di Microsoft Project scoprirai come può trasformare il tuo approccio al project management:

1. Modelli integrati

tramite Microsoft Project

Microsoft Project semplifica l'avvio dei progetti grazie al suo intervallo di modelli integrati.

Che tu stia intraprendendo progetti di sviluppo software, costruzione, campagne di marketing o pianificazione di eventi, questi modelli forniscono un quadro strutturato che incorpora le best practice e le metodologie standard di project management.

Ciò è particolarmente utile per i team che redigono una proposta di progetto completa, garantendo coerenza e qualità a tutti i livelli. Questa funzionalità consente di risparmiare tempo e garantisce coerenza e qualità in tutti i progetti, consentendo ai project manager di concentrarsi sull'esecuzione dei progetti piuttosto che sull'impostazione delle cose da zero.

2. Gestione delle risorse

tramite Microsoft Project

Una gestione efficace delle risorse significa comprendere la capacità e il carico di lavoro del tuo team e assegnare le nuove attività di conseguenza. Con Microsoft Project, puoi facilmente vedere chi è disponibile e chi è sovraccarico, prevenendo il burnout e garantendo una distribuzione uniforme del carico di lavoro.

In questo modo il processo di pianificazione dei progetti sarà il più efficiente possibile. Inoltre, si ridurranno le possibilità di ritardi o ostacoli nella consegna dei progetti.

3. Gestione dei portfolio

tramite Microsoft Project

Per chi deve destreggiarsi tra più progetti, la gestione del portfolio offre una visione d'insieme di tutto ciò che hai in ballo.

Questa funzionalità ti consente di allineare i progetti agli obiettivi aziendali, stabilire le priorità in modo efficace e allocare le risorse dove sono più necessarie.

Se la tua azienda lavora contemporaneamente al lancio di diversi prodotti, la gestione del portfolio ti aiuta a monitorare lo stato di avanzamento di ogni progetto, garantendo una distribuzione ottimale delle risorse senza compromettere l'esito positivo di alcun progetto.

Prezzi di Microsoft Project

Soluzioni basate su cloud:

Piano di progetto 1: 10 $/utente al mese

Piano Progetto 3 : 30 $/utente al mese

Piano Progetto 5: 55 $/utente al mese

Soluzioni on-premise:

Project Standard: 679,99 $ (acquisto una tantum)

Project Professional: 1129,99 $ (acquisto una tantum)

Project Server: Prezzi personalizzati

Cos'è Monday?

tramite Monday

Monday è una piattaforma di project management dinamica e intuitiva, ideale per i team che cercano un mix di interfaccia semplice e funzionalità/funzioni potenti. Si distingue in ambienti che richiedono flessibilità e personalizzazione, rendendo il monitoraggio dei progetti e la collaborazione coinvolgenti ed efficienti.

A differenza degli strumenti tradizionali che possono richiedere curve di apprendimento ripide o una configurazione complessa, Monday è facile da usare e invita team di qualsiasi dimensione a gestire facilmente il proprio lavoro.

Le sue capacità di integrazione con altre app garantiscono un flusso di lavoro senza interruzioni, rendendolo uno dei preferiti dalle aziende alla ricerca di una soluzione di project management adattabile e scalabile.

Dalla delega delle attività al monitoraggio visivo dei progetti, Monday è progettato per semplificare i processi complessi, semplificando il project management per i team di tutto il mondo.

Funzionalità/funzioni di Monday

Ecco come le funzionalità/funzioni di Monday possono fare la differenza nella gestione quotidiana dei tuoi progetti:

1. Gestione delle attività

tramite Monday

La gestione delle attività di Monday è all'insegna della chiarezza e della collaborazione. Puoi creare attività, assegnarle ai membri del team e impostare scadenze con pochi clic.

Ad esempio, se stai gestendo una campagna di marketing, puoi suddividerla in attività come "Progetta pubblicità", "Scrivi testo" e "Pubblica pubblicità", assegnarle al tuo team e monitorarne lo stato in tempo reale.

In questo modo tutti rimangono concentrati su ciò che deve essere fatto e viene promossa la responsabilità.

2. Operazioni aziendali

tramite Monday

Monday semplifica le operazioni aziendali offrendo una piattaforma che si adatta a vari flussi di lavoro operativi, dalla gestione delle pipeline commerciali ai processi di onboarding dei clienti. Utilizzalo per personalizzare i flussi di lavoro in base ai processi specifici della tua azienda.

Immagina di gestire un'agenzia di marketing in cui ogni progetto ha fasi, requisiti e team diversi. Con Monday, puoi creare un flusso di lavoro che tiene traccia di ogni progetto dal contatto iniziale alla consegna, monitorando le attività cardine, gestendo i documenti e mantenendo tutti sincronizzati.

Indipendentemente dalla complessità delle tue operazioni, Monday le mantiene organizzate e trasparenti, rendendo più facile identificare le aree di ottimizzazione e crescita.

3. Gestione delle risorse

tramite Monday

La gestione delle risorse su Monday non si limita alla supervisione di chi sta facendo cosa, ma mira a massimizzare la produttività del tuo team senza esaurirlo. La piattaforma offre una panoramica visiva del carico di lavoro del tuo team, aiutandoti a bilanciare efficacemente le attività tra i membri del team.

Ad esempio, se sei responsabile di un team di sviluppo software, puoi utilizzare Monday per garantire che le attività siano distribuite in modo uniforme in base alla capacità e al carico di lavoro attuale di ciascun membro. Se uno sviluppatore è sovraccarico, Monday semplifica il trasferimento delle attività ad altri con maggiore disponibilità, evitando colli di bottiglia e garantendo il corretto svolgimento dei progetti.

Questa supervisione delle risorse aiuta nella distribuzione immediata delle attività e facilita la pianificazione a lungo termine delle capacità e l'utilizzo del team, garantendo che i progetti vengano completati in modo efficiente e che il team rimanga motivato.

Prezzi di Monday

Individuale : gratis per un massimo di 2 utenti

Base : 12 $ al mese per postazione

Standard : 14 $ al mese per postazione

Pro : 24 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Microsoft Project vs Monday: confronto delle funzionalità/funzioni

Hai visto cosa offrono Microsoft Project e Monday singolarmente, ma come si confrontano testa a testa?

Ecco una panoramica:

Funzionalità/funzione Microsoft Project Monday Grafici Gantt Avanzato Base, con visualizzazione Sequenza Gestione delle risorse Completo Base Gestione del portfolio Completo Limitato Monitoraggio del tempo Disponibile tramite componenti aggiuntivi Integrato Interfaccia utente Classico Moderno e intuitivo Integrazione con altre app Ampio all'interno dell'ecosistema Microsoft Ampio, con varie app Strumenti di collaborazione Estensione con Microsoft Teams Integrato Dipendenze delle attività Dettagli Disponibile Reportistica Approfondimento Personalizzabile Dipendenze delle attività Offre una visualizzazione dettagliata e gerarchica delle dipendenze delle attività, consentendo strutture di dipendenza complesse adatte a sequenze di progetti intricate. Supporta le dipendenze delle attività ma con un approccio più semplificato, rendendo più facile il lavoro dei team che gestiscono progetti meno complessi. Reportistica Fornisce reportistica approfondita con un ampio intervallo di report predefiniti che possono essere ulteriormente personalizzati per soddisfare le esigenze dettagliate del progetto. Offre report personalizzabili che gli utenti possono adattare alle proprie esigenze, anche se potrebbe non avere la stessa profondità delle opzioni di reportistica integrate di Microsoft Project. App mobile Disponibile Disponibile Piano Free Non disponibile Disponibile per un massimo di 2 utenti Scalabilità Adatto per team di grandi dimensioni e aziende Flessibile per aziende di tutte le dimensioni

1. Modelli di progetto

Microsoft Project

Microsoft Project dispone di numerosi modelli integrati che consentono di avviare facilmente il progetto con una solida base. Questi modelli sono adatti a vari tipi di progetti e incorporano gli standard e le best practice del settore.

Ad esempio, se stai gestendo un progetto complesso di sviluppo software, iniziare con un modello predefinito ti fa risparmiare tempo e ti assicura di coprire tutte le fasi critiche, dalla raccolta dei requisiti alla distribuzione, semplificando il processo di configurazione del progetto.

Monday

Monday offre modelli personalizzabili che possono essere adattati a qualsiasi tipo di progetto, promuovendo un approccio rapido e flessibile alla configurazione del progetto. Che tu stia lavorando a una campagna di marketing, al lancio di un prodotto o all'onboarding di un client, i modelli di Monday sono facilmente adattabili alle tue specifiche esigenze di flusso di lavoro.

Questa adattabilità rende Monday un valido concorrente per i team alla ricerca di uno strumento in grado di adattarsi alle esigenze dinamiche dei loro progetti, offrendo un equilibrio tra struttura e personalizzazione.

Verdetto?

Microsoft Project è l'ideale per chi preferisce un approccio più strutturato con modelli specifici per settore. Allo stesso tempo, Monday è perfetto per i team che cercano versatilità e la possibilità di personalizzare rapidamente i modelli in base alle esigenze specifiche dei propri progetti.

2. Gestione delle risorse

Microsoft Project

Oltre al monitoraggio dei progetti, Microsoft Project consente di prevedere le risorse necessarie, analizzare l'utilizzo e persino integrarsi con i sistemi HR per allineare il lavoro del progetto con i programmi del personale.

Questa gestione approfondita delle risorse è indispensabile per le organizzazioni in cui i progetti richiedono un attento bilanciamento delle risorse umane e materiali, come la produzione o l'IT.

Monday

Con Monday, puoi taggare i membri del team nelle attività e vedere chi sta lavorando su cosa. Questo è l'ideale per team o progetti più piccoli che non richiedono un monitoraggio minuto per minuto delle risorse, ma che comunque traggono vantaggio da una chiara titolarità delle attività e da aggiornamenti sullo stato.

Verdetto?

Per i project manager che necessitano di una gestione dettagliata delle risorse, Microsoft Project è la soluzione ideale. Monday rende tutto più semplice e intuitivo, adatto per un monitoraggio delle risorse più lineare.

3. Monitoraggio del tempo

Microsoft Project

Le capacità integrative della piattaforma consentono di collegarla agli strumenti di monitoraggio del tempo che già utilizzi, come quelli dell'ecosistema Microsoft. Questa configurazione sarebbe particolarmente utile in scenari in cui il monitoraggio del tempo deve essere integrato in altri processi aziendali, come la gestione delle buste paga o la fatturazione.

Monday

Il suo strumento integrato di monitoraggio del tempo è facile da usare e consente ai membri del team di avviare e arrestare i timer mentre lavorano alle attività. Per le agenzie o i liberi professionisti in cui il tempo è direttamente collegato alla fatturazione, questo potrebbe rappresentare una svolta nell'efficienza con cui è possibile fatturare i client e analizzare la produttività.

Verdetto?

Monday potrebbe essere la scelta giusta se il monitoraggio diretto del tempo dedicato alle attività è fondamentale per le tue operazioni.

4. Prezzi

Quando si seleziona lo strumento di project management giusto, è essenziale comprendere le strutture dei prezzi di Microsoft Project e Monday.com.

Microsoft Project

Soluzioni basate su cloud:

Piano Progetto 1: 10 $/utente al mese; adatto a singoli project manager o piccoli team che necessitano di funzionalità di project management di base

Piano Project 3: 30 $/utente al mese; progettato per team di medie dimensioni che richiedono strumenti e risorse più robusti per la pianificazione dei progetti

Project Plan 5: 55 $/utente al mese; ideale per team di grandi dimensioni o organizzazioni che necessitano di funzionalità/funzioni complete per la gestione di progetti e portfolio

Soluzioni on-premise:

Project Standard: $679,99 (acquisto una tantum); offre strumenti essenziali per il project management per un singolo PC

Project Professional: 1129,99 $ (acquisto una tantum); include strumenti avanzati, opzioni di collaborazione e la possibilità di connettersi con Project Server

Project Server: Prezzi personalizzati; fornisce una soluzione scalabile per la gestione di progetti e portfolio aziendali su misura per le vostre esigenze specifiche

Monday

Individuale: Gratis per un massimo di 2 utenti; un ottimo punto di partenza per liberi professionisti o piccoli team che si avvicinano al project management

Basic: 12 $ al mese per postazione; ideale per piccoli team che necessitano di funzionalità fondamentali di monitoraggio e gestione dei progetti

Standard: 14 $/postazione al mese; aggiunge funzionalità/funzioni aggiuntive come sequenze e grafici Gantt, adatto a team che cercano strumenti di pianificazione più completi

Pro: 24 $ al mese per postazione; progettato per team di medie e grandi dimensioni che richiedono funzionalità avanzate di personalizzazione del flusso di lavoro, automazione e integrazione

Enterprise: Prezzi personalizzati; su misura per grandi organizzazioni o quelle con requisiti specifici in materia di sicurezza, assistenza e governance

Cosa funzionerà meglio per te?

I piccoli team e le startup potrebbero propendere per Monday.com, in particolare per il suo piano per team molto piccoli o il piano Basic per esigenze di project management di base, grazie alla sua convenienza e all'interfaccia intuitiva

I team di medie e grandi dimensioni che necessitano di una pianificazione dettagliata dei progetti, della gestione delle risorse e dell'integrazione con altri prodotti Microsoft troveranno più adatto Microsoft Project Plan 3 o 5

Le aziende che richiedono funzionalità di project management estese, sicurezza avanzata e funzionalità personalizzabili dovrebbero prendere in considerazione Project Server di Microsoft Project o il piano Enterprise di Monday.com, a seconda della complessità dei loro progetti e delle esigenze di integrazione

Valutare entrambe le piattaforme in base ai requisiti di project management e al budget a disposizione ti aiuterà a selezionare lo strumento migliore per il tuo team, garantendo una gestione efficiente ed efficace dei tuoi progetti.

Verdetto finale? Microsoft Project è attrezzato per soddisfare le esigenze di pianificazione complessa e supervisione dettagliata delle risorse. Monday è più adatto ai team che danno priorità alla facilità d'uso, alla gestione semplice delle attività e al monitoraggio diretto del tempo. Entrambi gli strumenti hanno i loro punti di forza e la scelta migliore è quella che si allinea al tuo flusso di lavoro e aiuta il tuo team a eccellere.

Microsoft Project vs Monday su Reddit

Sei curioso di conoscere esperienze reali? Abbiamo setacciato Reddit per vedere cosa hanno da dire gli utenti su Microsoft Project e Monday. com.

Un utente di Reddit, z1ggy16, elogia Microsoft Project:

"... Lo uso quotidianamente per la pianificazione dei progetti e il monitoraggio delle attività. Lo utilizzo per consigliare il management sui percorsi critici e sulle azioni che causeranno ritardi rispetto a quelle che non lo faranno. Mi permette di sperimentare rapidamente diversi metodi di esecuzione per trovare le soluzioni ottimali".

Un altro utente, Chrono978, nota analogamente:

"MS Project è ottimo per quello per cui è stato progettato, ovvero il [project management] più complesso."

Al contrario, un altro utente su Reddit, SpecialistTale7438, sottolinea l'efficienza di Monday affermando

“L'anno scorso abbiamo deciso di provare Monday.com per migliorare il nostro flusso di lavoro e semplificare le attività quotidiane. Dopo aver utilizzato il loro servizio per un anno, posso dire onestamente che è stata un'esperienza positiva, con alcune avvertenze.

... Dopo essere passati a Monday, abbiamo risparmiato tempo nella creazione di nuove attività e nella preparazione delle riunioni settimanali di gestione, oltre a risparmiare denaro grazie al monitoraggio dello stato dei progetti. "

Tuttavia, un altro utente, Best Tools, ha sottolineato questi svantaggi di Monday:

"Modello di prezzo per postazione confuso. Dimensione minima del team di tre persone per i piani a pagamento. Versione di prova gratuita limitata a 14 giorni. Gli sprint Agile possono essere macchinosi. Account Pro richiesto per il monitoraggio del tempo."

Entrambe le piattaforme hanno i loro sostenitori e detrattori, ma è chiaro che ognuna offre vantaggi distinti in grado di soddisfare diversi stili e esigenze di project management. Che si tratti del controllo completo e della personalizzazione di Microsoft Project o del flusso di lavoro efficiente e incentrato sull'utente di Monday, gli utenti trovano valore in entrambi gli strumenti.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Microsoft Project e Monday

ClickUp non è solo un altro nome nel campo del project management. È una piattaforma completa che unisce una pianificazione approfondita dei progetti a un design intuitivo.

Scopri perché migliaia di utenti trovano ClickUp l'alternativa perfetta per le loro esigenze di project management.

1. Pianificazione e esecuzione intelligente dei progetti

Ottimizza i risultati dei tuoi progetti integrando perfettamente ogni aspetto della pianificazione, dell'esecuzione e della revisione con la piattaforma di project management ClickUp

La piattaforma di project management ClickUp va oltre la tradizionale organizzazione delle attività utilizzando l'intelligenza artificiale per anticipare le esigenze dei progetti, suggerire miglioramenti in termini di efficienza e fornire raccomandazioni su misura per adattarsi al flusso unico del tuo progetto.

Semplifica i flussi di lavoro dei tuoi progetti e migliora il processo decisionale con approfondimenti basati sull'IA grazie a ClickUp Brain

Ad esempio, considera che stai gestendo una serie di progetti correlati, ciascuno con le proprie scadenze, priorità e membri del team. Con ClickUp Brain, la collaborazione del tuo team è semplificata. Identifica e allinea le attività con il personale giusto, garantendo un flusso di lavoro fluido e consegne puntuali.

Può anche analizzare i dati dei progetti passati per prevedere potenziali colli di bottiglia prima che si verifichino, consigliare modifiche al piano di progetto per evitare ritardi e persino suggerire i membri del team più adatti alle attività in base alle loro prestazioni precedenti e al carico di lavoro attuale.

Inoltre, i team ricevono notifiche personalizzate su scadenze, dipendenze delle attività e aggiornamenti, assicurando che si concentrino sulle attività più critiche, riducendo il rumore e aumentando la produttività.

ClickUp ti offre anche i seguenti vantaggi:

Funzionalità di personalizzazione: puoi personalizzare la tua area di lavoro con diversi colori, temi e descrizioni in base alle tue preferenze

Collaborazione e comunicazione del team: La piattaforma include chat in tempo reale, spazio di archiviazione e gestione dei documenti, obiettivi, lavagne online e altro ancora, facilitando una collaborazione senza soluzione di continuità all'interno del team

Reportistica in tempo reale: offre dashboard di reportistica per il monitoraggio aggiornato dello stato di avanzamento dei progetti

Monitoraggio del tempo: Il monitoraggio integrato del tempo aiuta a gestire in modo efficiente il tempo dedicato alle attività e ai progetti

Modelli : sono disponibili modelli predefiniti per impostare nuovi progetti o attività in diverse funzioni, tra cui ingegneria, marketing, commerciale, risorse umane e altre ancora

Integrazione: le integrazioni di ClickUp con app di terze parti semplificano i flussi di lavoro e riducono la necessità di passare da uno strumento all'altro durante lo svolgimento delle attività quotidiane

App mobile: gestisci i progetti ovunque ti trovi e rimani sempre aggiornato con una pratica app mobile

2. Gestione efficiente delle attività

Semplifica i flussi di lavoro dei tuoi progetti, assegnando e monitorando senza sforzo ogni dettaglio dall'inizio alla fine con le attività di ClickUp

Con le attività di ClickUp, puoi monitorare qualsiasi incarico, grande o piccolo che sia. Ad esempio, se stai lanciando una campagna di marketing, le attività di ClickUp ti consentono di segmentare le attività in attività secondarie attuabili, assegnarle a membri specifici del team e persino monitorare il tempo dedicato a ciascuna componente.

ClickUp è uno strumento di gestione delle attività che offre una visione d'insieme e dettagli a livello di base, tutto in uno.

Sfrutta le seguenti funzionalità per tenere sotto controllo le tue attività:

Tipi e categorie di attività: organizza le attività in categorie e tipi, semplificando la gestione dei risultati finali, l'assegnazione del lavoro in base alle competenze o alle scadenze e garantendo chiarezza nelle responsabilità delle attività

Personalizzazione : personalizza le attività con le tue convenzioni di denominazione e definisci i tipi di attività più adatti al flusso di lavoro del tuo team

Collaborazione : aggiungi più assegnatari alle attività e comunica attraverso thread di commenti e registrazioni dello schermo condivisibili : aggiungi più assegnatari alle attività e comunica attraverso thread di commenti e registrazioni dello schermo condivisibili di ClickUp Clip , assicurandoti che tutti siano sulla stessa pagina

Struttura e navigazione: naviga rapidamente verso qualsiasi attività o attività secondaria all'interno del tuo progetto e visualizza il tuo lavoro in più viste

Automazioni : automatizza la gestione delle attività con la logica condizionale e : automatizza la gestione delle attività con la logica condizionale e le automazioni personalizzate di ClickUp per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale

Attività ricorrenti: imposta attività ricorrenti per promemoria o riunioni regolari, in modo da non dimenticare di occupartene quando è il momento, senza doverle impostare ogni volta da capo

3. Bacheche Kanban

Visualizza lo stato dei tuoi progetti con le bacheche Kanban di ClickUp

Le bacheche Kanban di ClickUp semplificano il monitoraggio visivo dello stato di avanzamento dei progetti. Ogni fase del progetto, dall'ideazione alla distribuzione o alla consegna, è rappresentata da una colonna e le attività scorrono da sinistra a destra man mano che avanzano. Questo è estremamente utile per capire cosa è stato completato e cosa resta ancora da fare per portare a termine il progetto.

Ecco le migliori funzionalità/funzioni delle Bacheche Kanban di ClickUp per aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi progetti

Gestione visiva del flusso di lavoro: visualizza qualsiasi flusso di lavoro e gestisci attività e progetti a colpo d'occhio con un sistema Kanban completamente personalizzabile

Raggruppamento delle bacheche: raggruppa le tue bacheche per stato, assegnatario, priorità e altro ancora, organizzando le colonne per gestire i progetti nel modo che funziona meglio per te

Vista Tutto: Ottieni una panoramica immediata dello stato di tutti i progetti del tuo team, che ti consente di visualizzare più flussi di lavoro in un'unica vista, anche se hanno stati diversi

Stati personalizzati: Crea e aggiorna gli stati al volo per riflettere qualsiasi flusso di lavoro, dagli sprint ai processi in più fasi, aggiungendo nuovi stati o modificando quelli esistenti direttamente nella vista Bacheca

Gestione delle attività: trascina e rilascia le attività per aggiornamenti rapidi, spostale attraverso i flussi di lavoro e modifica facilmente le priorità

Barra delle azioni in blocco: Risparmia tempo aggiornando le attività in blocco, ad esempio aggiungendo assegnatari, modificando gli stati ed eliminando attività, il tutto senza uscire dalla vista Bacheca

Ordina e filtra le attività: ordina le attività in una colonna per data di scadenza, priorità e altro ancora. Filtra le attività in base all'assegnatario per visualizzare solo il tuo lavoro o monitorare la capacità del team

Modelli: utilizza il : utilizza il modello Kanban di ClickUp per creare il flusso di lavoro Agile perfetto, personalizzare gli stati, raggruppare le colonne per diverse viste e gestire più flussi di lavoro Kanban su un'unica bacheca

Trasforma la tua esperienza di project management con ClickUp

Che tu propenda per la profondità strutturata di Microsoft Project con i suoi modelli di project management e di piano di progetto o per il design flessibile e incentrato sull'utente di Monday, la decisione dipende in ultima analisi dai requisiti specifici del tuo progetto e dallo stile di lavoro del tuo team.

A chi è alla ricerca di alternative a Microsoft Project o Monday, consigliamo ClickUp.

ClickUp è il software di project management ideale: sufficientemente flessibile da adattarsi alla tua metodologia, migliora la collaborazione grazie alle sue funzionalità/funzioni pensate per i team e aumenta la produttività mantenendo tutti sulla strada giusta.

Scopri la facilità della gestione delle attività, la chiarezza delle bacheche Kanban e l'intelligenza della pianificazione assistita dall'IA, il tutto in un'unica piattaforma.

Sei pronto a ridefinire la tua esperienza di project management? Fai il grande passo ed esplora ClickUp oggi stesso, dove i progetti prosperano, i team si connettono e il successo è a portata di clic.