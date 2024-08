Come diventare manager per la prima volta

Congratulazioni! Da fare! Stai indossando il cappello da manager per la prima volta. 🙌🏼

Si prospetta un nuovo viaggio: dall'essere parte di un team al guidarne uno. Ciò significa supervisionare i risultati del team, fornire indicazioni e favorire un ambiente di lavoro produttivo e positivo.

Un ruolo di leadership comporta una serie di sfide. Dovrete navigare su terreni sconosciuti, bilanciare il carico di lavoro con il vostro team e affrontare situazioni in cui i vostri ex colleghi sono ora i vostri diretti collaboratori.

Affrontiamo queste sfide e analizziamo gli strumenti e le strategie di cui avete bisogno per prosperare come manager per la prima volta.

Abilità chiave e caratteristiche personali dei manager alle prime armi

Come manager alle prime armi, potreste dover acquisire rapidamente molte nuove competenze, in particolare quelle relative alla gestione delle persone. Coltivare la giusta mentalità , ascoltare attivamente, comunicare con chiarezza e delegare in modo efficace sono fondamentali per iniziare.

La mentalità della crescita

La pioniera psicologa Carol Dweck identifica due mentalità principali: quella fissa e quella di crescita. (Fonte: HBS )

Le persone con una mentalità fissa credono che la loro intelligenza e le loro capacità siano fissate nella pietra. Chi ha una mentalità di crescita crede di poter imparare e svilupparsi nel corso della vita.

La Dweck insiste sul fatto che lo sviluppo di una mentalità di crescita favorisce la resilienza, la disponibilità ad affrontare le sfide e l'attenzione ad imparare dagli errori. I manager alle prime armi possono sfruttare queste qualità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti e ispirare il proprio team a fare altrettanto.

L'arte della delega

Guidare un team non significa solo assegnare attività , ma anche conferire loro titolarità e responsabilità . La delega vi permette di sfruttare i punti di forza del team e di liberare il vostro tempo per il piano strategico.

Considerate le competenze e l'esperienza dei membri del team e definite chiaramente attività , oggetti e scadenze. Mettete a disposizione i provider necessari, ma non fate da micromanager. Infine, offrite opportunità di feedback costruttivo e festeggiate un esito positivo.

Il potere dell'ascolto attivo

L'ascolto attivo consiste nel prestare molta attenzione, riflettere su ciò che si è sentito e porre le domande giuste per fare chiarezza.

Ascoltando attivamente i membri del team, è possibile ottenere preziose intuizioni, identificare tempestivamente potenziali problemi e favorire uno spazio sicuro per una comunicazione onesta. Questo porta a un migliore processo decisionale, a un miglioramento delle dinamiche del team e a una forza lavoro più impegnata.

Errori comuni da evitare come manager alle prime armi

Ora che conoscete le competenze e i tratti di personalità giusti da acquisire, analizziamo alcuni errori manageriali comuni da evitare.

**I nuovi manager hanno bisogno di tempo per uscire dalla mentalità del collaboratore individuale. Spesso si aggrappano ad attività in cui eccellevano individualmente. Tuttavia, la delega conferisce al team la possibilità di utilizzare e sviluppare le proprie competenze. In questo modo si libera anche il tempo per il piano strategico e il coaching

È forte la tentazione di impantanarsi nei dettagli, soprattutto se si ha una solida esperienza nel lavoro. Affidate al vostro team la gestione delle attività e fornite aspettative chiare

**Non aspettatevi di avere subito tutte le risposte. Date al team il tempo di adattarsi prima di implementare cambiamenti importanti. Dovrete capire i processi attuali, lo stile di gestione del vostro predecessore e l'impatto dei potenziali cambiamenti. Quindi, consultate il vostro team prima di mettere in pratica le vostre nuove idee

Evitare le conversazioni o le decisioni difficili: Le conversazioni difficili sono inevitabilinella gestione del team. Essere nuovi nel ruolo non significa evitare di affrontare problemi di performance o di prendere decisioni difficili. Affrontate le situazioni con empatia e attenzione alle soluzioni

Le conversazioni difficili sono inevitabilinella gestione del team. Essere nuovi nel ruolo non significa evitare di affrontare problemi di performance o di prendere decisioni difficili. Affrontate le situazioni con empatia e attenzione alle soluzioni **Quando in un team manca la fiducia, la comunicazione ne risente e i risultati vacillano. Dovete essere onesti con il vostro team e creare uno spazio sicuro per una comunicazione aperta. Delegate, ascoltate attentamente le preoccupazioni e date credito a chi ne ha bisogno

**Come gestore del team, fate ancora parte di un team, ma il vostro linguaggio deve riflettere il vostro nuovo ruolo. Concentratevi sull'uso del "noi" invece che dell'"io" quando discutete dei risultati del team. Questo favorisce la titolarità condivisa e costruisce un'unità più forte

Riconoscendo queste potenziali insidie e cercando consapevolmente di evitarle, i manager alle prime armi possono prepararsi all'esito positivo e costruire team forti e coesi.

Consigli per i manager alle prime armi

Il passaggio a un ruolo manageriale per la prima volta può sembrare opprimente. Ma dovete credere che per diventare un leader efficace ci vuole tempo. Questi sette consigli vi aiuteranno a gestire il vostro nuovo ruolo di leadership e a diventare un leader sotto cui il vostro team prospera.

1. Risolvere i problemi in modo proattivo

Per un manager, la risoluzione dei problemi va oltre la risoluzione dei problemi immediati. Un leader efficace anticipa in modo proattivo i potenziali ostacoli, analizza le situazioni e sviluppa soluzioni che affrontano le cause alla radice.

Per esempio, se il vostro team non rispetta costantemente le scadenze di un progetto cruciale, non limitatevi a spingerli a lavorare più velocemente. Analizzate i flussi di lavoro, identificate i colli di bottiglia ed esplorate soluzioni come il miglioramento dell'allocazione delle risorse, suddividere le attività o la revisione delle scadenze.

Una delle caratteristiche di un buon manager alle prime armi è quella di affrontare in modo proattivo i problemi prima che diventino più grandi. Un modo per raggiungere questo obiettivo è quello di utilizzare una una soluzione efficace per il project management .

ClickUp è una di queste piattaforme all-in-one.

Anticipate i problemi e mantenete i progetti in carreggiata con Il Project Management di ClickUp piattaforma

La piattaforma unificata di ClickUp per tutte le attività di project management vi aiuterà a rimanere aggiornati sullo stato del progetto e a identificare tempestivamente potenziali problemi. ClickUp Dashboard forniscono un'istantanea in tempo reale dello stato di avanzamento del progetto, consentendo di individuare tempestivamente colli di bottiglia, rischi e difficoltà di risorse.

ClickUp include anche modelli pronti per l'uso modelli di project management pronti per l'uso con strutture precostituite per i flussi di lavoro più comuni, tra cui attività , scadenze e assegnatari.

Scaricate questo modello

2. Costruire e mantenere la fiducia

I manager alle prime armi devono creare una base di trasparenza e riconoscere i contributi di ciascun membro del team. Ma la fiducia non è statica. Come manager, dovete affrontare regolarmente le preoccupazioni, scusarvi per gli errori e dimostrare che coprite le spalle al vostro team.

ClickUp può aiutare a promuovere la trasparenza e a costruire la fiducia con i membri del team, fornendo un'unica fonte di verità per tutte le informazioni sul progetto. I documenti di ClickUp , la chat e la finestra In arrivo tengono tutti informati sullo stato del progetto, sugli obiettivi e sulle aspettative in ogni momento.

Potete anche utilizzare le funzionalità di gestione delle attività e di definizione delle priorità per fare chiarezza, garantire la responsabilità e creare fiducia nelle vostre capacità manageriali.

3. Costruite un rapporto efficace con i membri del team

Costruire un rapporto con il team richiede tempo e lavoro richiesto. Iniziate a conoscere il vostro team. Potete programmare riunioni individuali con ogni membro del team per conoscere i loro punti di forza, interessi e stili di lavoro.

Non parlate solo di lavoro. Cercate di valutare anche gli obiettivi e gli interessi personali. Una connessione umana crea un rapporto e favorisce un senso di comunità , che aiuta a lavorare meglio insieme.

Un manager alle prime armi deve anche fidarsi delle competenze del proprio team, delegare le attività in modo appropriato e fornire le risorse necessarie per il successo. Offrire supporto quando il team affronta le sfide e fornire opportunità di formazione e sviluppo di nuove competenze.

Discutete le attività , seguite lo stato di avanzamento e assegnate il carico di lavoro con Attività di ClickUp ClickUp consente ai membri del team di discutere le attività direttamente all'interno dell'applicazione, eliminando la necessità di lunghe catene di email o di confuse comunicazioni avanti e indietro.

Grazie alle funzionalità di monitoraggio dei progressi di ClickUp, è possibile tenere traccia dei progressi individuali e del team, evidenziando i punti di forza e i contributi di ciascun membro.

4. Stabilite aspettative chiare e dimostrate coerenza

Per i nuovi manager, uno stile di gestione coerente è fondamentale. Stabilite chiare aspettative per le prestazioni, la qualità e le scadenze del vostro team durante la fase di l'avvio del progetto . Un progetto ben definito del team delineare ruoli e obiettivi assicura che tutti siano sulla stessa pagina e possano lavorare in modo collaborativo per ottenere buoni risultati.

ClickUp può essere lo strumento preferito dai manager per impostare aspettative chiare e mantenere la coerenza all'interno del team. Lo strumento consente di standardizzare l'inserimento dei dipendenti delineando ruoli, responsabilità e metriche di performance.

Le funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività mantengono tutti allineati, garantendo aspettative coerenti per tutta la durata del rapporto di lavoro.

5. Concentrarsi sui risultati piuttosto che sugli input

Per i manager alle prime armi è fondamentale spostare l'attenzione dalle attività (input) ai risultati (outcomes). Invece di controllare le ore spese o le attività completate, date priorità all'impatto del lavoro del vostro team.

Potete anche cancellare obiettivi chiari legati agli oggetti del team e dare loro la possibilità di raggiungerli. Monitorate regolarmente lo stato di avanzamento di questi risultati, fornendo assistenza e supporto se necessario. Questo favorirà la titolarità , l'innovazione e una mentalità orientata ai risultati.

Utilizzo di Obiettivi di ClickUp i manager possono definire oggetti chiari e monitorare visivamente lo stato di avanzamento. Inoltre, gli strumenti di comunicazione di ClickUp aiutano a fornire feedback e correzioni di rotta in modo strategico, assicurando che il team rimanga allineato con i risultati desiderati.

6. Cercare mentorship per sviluppare

Passaggio a un'attività di mentorship ruolo di gestione per la prima volta comporta una curva di apprendimento molto ripida. Un buon mentore può fornire una guida e un supporto preziosi in questo periodo critico.

I mentori, in genere manager esperti, offrono ai nuovi leader uno spazio sicuro per porre domande, condividere le sfide e ricevere un feedback critico. Grazie alle esperienze e alle intuizioni condivise, possono aiutare i nuovi manager a sviluppare competenze di leadership essenziali e ad adottare un metodo di lavoro collaudato stile di gestione .

ClickUp consente a mentori e mentee di creare un'area di lavoro condivisa per obiettivi, attività e risorse. I mentee possono utilizzare ClickUp per documentare le sfide, monitorare lo stato degli obiettivi di sviluppo stabiliti con i loro mentori e accedere ai materiali di monitoraggio condivisi nell'area di lavoro.

Le funzionalità /funzione di comunicazione di ClickUp consentono inoltre di ottenere facilmente aggiornamenti sullo stato di avanzamento e di ricevere feedback. Questo crea un canale di comunicazione semplificato per una mentorship efficace.

7. Creare sicurezza psicologica nel team

Uno degli aspetti più importanti, ma a volte trascurati, del lavoro di un manager è creare sicurezza psicologica all'interno del proprio team. Ciò significa promuovere un ambiente in cui le persone si sentano a proprio agio nel parlare o nell'ammettere errori senza temere giudizi o ripercussioni.

Questo è fondamentale non solo per il benessere individuale e la salute mentale, ma anche per l'esito positivo del team. Incoraggiando approcci diversi, i team possono innovare e risolvere i problemi in modo più efficace. Riunioni regolari incentrate sugli obiettivi di carriera e sul benessere generale possono aiutare a stabilire la fiducia.

Ricordate che gestire le persone non significa solo inseguire i risultati. È altrettanto importante creare uno spazio in cui tutti si sentano supportati, ascoltati e in grado di dare il meglio di sé al lavoro.

Transizione nel ruolo: Vittorie rapide e strategie a lungo termine per i manager alle prime armi

Come manager alle prime armi, iniziate con queste vittorie rapide per dare slancio al vostro lavoro:

Predisporre riunioni regolari a tu per tu: Conoscere i membri del team come individui. Programmareriunioni individuali con i membri del team per capire i punti di forza, gli obiettivi e le sfide che devono affrontare

Conoscere i membri del team come individui. Programmareriunioni individuali con i membri del team per capire i punti di forza, gli obiettivi e le sfide che devono affrontare **Identificare le aree di miglioramento che possono essere affrontate rapidamente. Festeggiate queste vittorie con il vostro team per costruire il morale e dimostrare la vostra capacità di apportare cambiamenti positivi

**Diventate più efficienti e trasmettete al vostro team un senso di organizzazione. Utilizzate ClickUp per le presentazioni del team, il brainstorming e i programmi delle riunioni. Attività di ClickUp eClickUp Elenchi possono aiutare a organizzare i flussi di lavoro individuali e di team

Con l'impostazione a breve termine, l'obiettivo successivo è quello di mantenerla a lungo termine strategie di leadership a lungo termine .

Sviluppare il proprio stile di leadership: La leadership efficace si presenta in molti moduli. Sottoponetevi a valutazioni di leadership o trovate un mentore che vi aiuti a identificare le aree di sviluppo

La leadership efficace si presenta in molti moduli. Sottoponetevi a valutazioni di leadership o trovate un mentore che vi aiuti a identificare le aree di sviluppo Potenziamento del team: La microgestione soffoca la creatività . Delegate le attività , stabilite chiare aspettative e offrite assistenza, lasciando ai membri del team la titolarità del loro lavoro

La microgestione soffoca la creatività . Delegate le attività , stabilite chiare aspettative e offrite assistenza, lasciando ai membri del team la titolarità del loro lavoro **Promuovere la comunicazione aperta: incoraggiare il dialogo aperto e il feedback. Organizzate riunioni regolari del team, create uno spazio sicuro per discussioni oneste e ascoltate attivamente le idee e le preoccupazioni del vostro team

**Investire nello sviluppo: i grandi manager si impegnano nell'apprendimento continuo. Incoraggiate il vostro team a partecipare a programmi di formazione, conferenze o workshop. Esplorate le opportunità di mentorship o di formazione trasversale all'interno del team

Diventa un coach: Sposta la tua attenzione dal "Da fare" allo "Sviluppo" Aiutate i membri del team a identificare i loro obiettivi, a sviluppare le loro capacità e a superare le sfide

Superare le sfide come manager alle prime armi

Una leadership forte è un viaggio, non una destinazione. Riconoscendo le vostre sfide e adottando passaggi proattivi per affrontarle, sarete sulla buona strada per diventare un manager di successo alle prime armi.

Guidare e comunicare con fiducia

Una volta facevate parte del team, ma ora siete il loro leader. Può essere difficile gestire questo cambiamento. Enfatizzate la collaborazione e la comunicazione aperta per dimostrare il valore dei loro contributi.

Un grande manager deve essere anche un grande allenatore. Aiutate i membri del team a crescere fornendo feedback regolari, identificando le esigenze di formazione e offrendo opportunità di sviluppo delle competenze.

Le critiche costruttive possono essere scomode, ma sono anche essenziali per la crescita. Concentratevi su comportamenti specifici, offrite suggerimenti per il miglioramento e impostate il feedback in modo da favorire l'esito positivo.

Bilanciate il carico di lavoro di tutti

Delegare il lavoro e gestire i carichi di lavoro del team con le funzionalità /funzione di ClickUp

Le vostre responsabilità sono appena raddoppiate! Quindi, dovrete delegare in modo efficace. La delega viene spesso confusa con l'assegnazione di attività . Da fare, invece, è la fiducia nel team per completare i compiti.

Iniziate con poco, fornendo istruzioni chiare e supporto. Potete poi aumentare gradualmente la complessità man mano che i collaboratori dimostrano di essere competenti. Identificate i punti di forza dei membri del team e assegnate le attività di conseguenza. Questo li responsabilizza e libera il vostro tempo per il pensiero strategico.

Potete anche utilizzare Vista Carico di lavoro di ClickUp per valutare le capacità di ognuno e assegnare le attività di conseguenza. Un'equa distribuzione del lavoro dimostra il rispetto per il benessere e il duro lavoro del team, favorendo una relazione di lavoro positiva.

Gestire le aspettative

È naturale sentirsi non all'altezza del nuovo ruolo. Come manager alle prime armi, concentratevi su ciò che portate alla tabella: la vostra esperienza, le vostre capacità e la vostra nuova prospettiva. Cercate dei mentori e non abbiate paura di chiedere aiuto.

Un leader onesto e aperto può sfruttare i punti di forza del team e aggiungere i propri. Abbracciate la diversità del vostro team, poiché ogni membro apporta una prospettiva unica.

Promuovete una comunicazione aperta, celebrate i punti di forza individuali e trovate il modo di sfruttare le differenze per raggiungere gli obiettivi del team.

Gestione della prima volta con ClickUp

Come in ogni altro viaggio, anche nel passaggio a un ruolo manageriale ci saranno delle difficoltà . Ma con la perseveranza, la resilienza e la volontà di imparare, potrete superarli e diventare un leader sotto il quale il vostro team prospera.

Abbracciate il viaggio e non abbiate paura di chiedere consiglio ai mentori per ottimizzare i vostri processi.

Strumenti digitali come ClickUp sono progettati per rendere gratificante la vostra prima esperienza di gestione. Prova ClickUp gratis e godetevi la soddisfazione di guidare il vostro team a raggiungere grandi traguardi insieme.

FAQ comuni

1. Qual è il significato di "first time manager"?

Un manager esordiente è una persona che è stata recentemente promossa a una posizione di leadership per la prima volta nella sua carriera. È responsabile della guida e della supervisione di un intero team.

2. Da fare con un manager alle prime armi?

Come membro del team che lavora con un manager alle prime armi, siate pazienti e supportate. Offrite la vostra esperienza e competenza quando è il caso.

3. Qual è la prima cosa da fare come nuovo manager?

Le prime settimane da nuovo manager sono cruciali. Ecco alcuni passaggi iniziali da considerare per affermarsi come manager efficace: