Microsoft Access vs. Excel: Quale utilizzare?

I dati sono come l'acqua. Sono essenziali, abbondanti e talvolta difficili da gestire.

E l'unico modo per tenersi a galla in questo mare di informazioni? Un solido sistema di gestione dei dati.

Un sistema di gestione dei dati è progettato per organizzare, archiviare, recuperare e gestire in modo efficiente grandi volumi di dati. Che siate studenti che lavorano a un progetto di ricerca o scienziati della NASA che esplorano i misteri dell'universo, avete bisogno di un buon sistema di gestione dei dati.

Ecco perché Microsoft Access ed Excel sono così popolari: sono perfetti per gestire i database. Hanno interfacce di facile utilizzo e scorciatoie pratiche che rendono il lavoro più semplice e veloce. Esistono da molto tempo e si sono guadagnati la fiducia di milioni di utenti.

Ma qual è il migliore? Eseguire analisi con Access o utilizzare

Trucchi di Excel

?

Questo è l'argomento di questo post. Confronteremo e contrasteremo le funzionalità/funzione, i pro e i contro di questi due strumenti Microsoft per aiutarvi a prendere una decisione informata. Che siate orientati verso i fogli di calcolo o i database, abbiamo pensato a voi.

Cos'è Microsoft Access?

via

Microsoft

Microsoft Access è un noto sistema di gestione di database relazionali uscito per la prima volta nel novembre 1992.

È uno dei sistemi più vecchi e più popolari

programmi di database

per Windows, in quanto combina un sistema avanzato di

strumenti di sviluppo

con un'interfaccia di facile utilizzo, che lo rende un'ottima scelta per la gestione e la visualizzazione dei dati.

Consideratelo come Microsoft Excel: potete usare Access per archiviare, modificare ed esaminare i dati. Ma Access va oltre, offrendo un kit di strumenti per creare e gestire database. In questo modo è possibile conservare, organizzare e analizzare facilmente molti dati.

È particolarmente indicato per le persone o

piccole aziende che iniziano ad utilizzare i database

senza alcuna competenza tecnica.

Funzionalità di Microsoft Access

Ora diamo un'occhiata ad alcune delle funzionalità/funzione più esclusive di Microsoft Access:

1. Moduli personalizzabili

via Microsoft Microsoft Access consente di creare moduli personalizzabili, facilitando l'interazione visiva con i dati.

Questi moduli non si limitano alla modifica dei dati, ma consentono di visualizzare e modificare i record, di eseguire calcoli e di convalidare i dati immessi con precisione.

Access mette a disposizione vari strumenti per la progettazione dei moduli, consentendo di personalizzare layout, temi e controlli. È possibile personalizzare i moduli con caselle di testo, elenchi a discesa e pulsanti, creando un'interfaccia di facile utilizzo per lavorare con le tabelle.

2. Relazioni

Le tabelle sono i blocchi di qualsiasi sistema di gestione dei dati e crearle in Microsoft Access è relativamente facile.

È possibile impostare le regole per i campi, ad esempio il tipo di dati che possono contenere, e rendere le tabelle

voce dei dati

con la formattazione, hanno un aspetto migliore. Ma la magia avviene quando si collegano queste tabelle utilizzando chiavi primarie e straniere.

via

Microsoft

Questa connessione tra le tabelle, nota come relazione, garantisce la coerenza dei dati, rendendo più facile ottenere risposte quando si pone una domanda al database.

Le tabelle possono essere collegate in tre modi: uno-a-uno, uno-a-molti e molti-a-molti.

3. Progettista di query

Microsoft Access consente di utilizzare le query per ordinare e analizzare i dati. Se si desidera visualizzare, copiare, stampare o eseguire attività con i dati, le query sono in grado di farlo.

via

Microsoft

Access è dotato di un progettista di query, uno strumento utile per ottenere dati specifici da un database in base ai propri criteri. Si può usare per creare query, accedere ai dati o scrivere direttamente istruzioni SQL per comunicare con il database.

In MS Access esistono diversi tipi di query, come le query di selezione, le query di parametro e le query di azione. Queste query agiscono come filtri, consentendo di recuperare dati e analizzare informazioni da una o più tabelle. È possibile filtrare i dati e manipolarli, da fare calcoli e persino creare nuovi campi.

4. Macro e moduli

Microsoft Access non è solo una piattaforma di database visuale, ma offre anche strumenti per lo sviluppo e la programmazione di software.

via Microsoft Uno di questi strumenti è rappresentato dalle macro. Esse possono automatizzare attività ripetitive, come l'apertura di moduli, l'esecuzione di query o la generazione di report in una sequenza di azioni.

La parte migliore? Non è necessario essere esperti di tecnologia per creare queste macro. Access dispone di un Designer di macro che consente di crearle tramite un'interfaccia visiva, senza bisogno di codici.

Se invece siete sviluppatori e amate il codice, potete farlo attraverso i moduli.

via Microsoft Un modulo è una raccolta di comandi che aggiungono altre funzionalità/funzione al database. I moduli possono essere scritti utilizzando il linguaggio di programmazione Visual Basic for Applications (VBA).

Utilizzatelo per creare soluzioni personalizzate per i vostri database, rendendo le cose più semplici quando il programma viene eseguito.

Prezzi di Microsoft Access

Microsoft Access (licenza standalone): $159,99/PC o Mac

Sebbene lo strumento abbia molte funzioni utili, capiamo perché si desideri cercare Alternative a Microsoft Access . A seguire una panoramica di Microsoft Excel e delle sue principali funzionalità/funzione.

Cos'è Microsoft Excel?

via

Microsoft

Microsoft Excel è una delle applicazioni per fogli di calcolo più utilizzate e potenti al mondo.

È stato introdotto per la prima volta per Windows nel 1985. È ampiamente utilizzato per attività che vanno dalla semplice voce di dati e calcoli di base alla modellazione finanziaria complessa, all'analisi dei dati e alla reportistica.

La sua versatilità e l'interfaccia di facile utilizzo lo rendono uno strumento prezioso per la gestione dei dati per privati, aziende e organizzazioni di vari settori.

Funzionalità/funzione di Microsoft Excel

Vediamo alcune delle principali funzionalità/funzione di Excel che possono facilitare la manipolazione e la gestione dei dati:

1. Formule e funzioni

via

Microsoft

Grazie alle sue formule e alle sue funzioni, Microsoft Excel è ottimo per la matematica e per lavorare con dati complessi.

Le formule permettono di fare tutti i tipi di calcoli combinando numeri, operatori (come + o -) e riferimenti di cella. Iniziano sempre con un segno di uguale (=) e agiscono come istruzioni da seguire per Excel.

Le funzioni sono come istruzioni preconfezionate che Excel conosce già. Semplificano i calcoli complicati. Si possono usare all'interno delle formule per Da fare attività specifiche.

Esistono circa 400 funzioni per vari scopi, come l'esecuzione di operazioni matematiche, l'inserimento di testi e date, la gestione del denaro e l'esecuzione di ricerche all'interno di Excel.

2. Formattazione a condizione

via

Microsoft

La formattazione in condizioni di Microsoft Excel modifica automaticamente l'aspetto delle celle in base alle regole impostate. Questa funzionalità/funzione consente di evidenziare i dati importanti, le tendenze o i valori anomali per l'analisi dei dati.

Con la formattazione condizionale è possibile cambiare il colore dello sfondo, il testo o lo stile delle celle in dipendenza dei loro valori o dei risultati della formula.

Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per gli analisti di dati, in quanto consente di colorare le celle in base ai criteri scelti. Ad esempio, è possibile utilizzare questa funzione per dare un tocco di colore ai punteggi di performance dei dipendenti superiori a 70, in modo da individuare rapidamente i risultati migliori.

3. Tabelle pivot e grafici pivot

via

Microsoft

In Microsoft Excel, le Tabelle Pivot trasformano le normali tabelle in riepiloghi/riassunti intelligenti, aiutandovi a fare calcoli come il conteggio, la media e la somma in base alle funzionalità/funzioni selezionate.

In questo modo è più facile trarre conclusioni dai dati, soprattutto quando si ha a che fare con insiemi di dati di grandi dimensioni in cui trovare schemi potrebbe essere difficile. Con pochi clic, le tabelle pivot consentono di organizzare gruppi di dati per semplificare l'individuazione delle informazioni necessarie. Una volta che la tabella è pronta, è possibile creare una PivotChart per visualizzare i dati.

Le Tabelle Pivot e i Grafici Pivot lavorano insieme, consentendo di riformattare e analizzare i dati senza dover ricorrere ogni volta a formule complesse.

4. Ricerca e riferimenti

via

Microsoft

Le funzioni Lookup e Reference aiutano a trovare valori specifici in un set di dati o a fare riferimento a parti specifiche di un foglio di lavoro. Queste funzioni sono essenziali per l'analisi dei dati, soprattutto quando si lavora con grandi quantità di dati.

Alcune funzioni comuni di questa categoria sono VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP e XLOOKUP per la ricerca di valori e INDEX, MATCH, OFFSET e INDIRECT per le attività di riferimento.

Per gli analisti, queste funzioni sono preziose per confrontare i dati di una tabella con un determinato valore di input.

Prezzi di Microsoft Excel

Microsoft Excel (licenza indipendente): $159,99/PC o Mac

$159,99/PC o Mac Microsoft Excel con Microsoft 365: A partire da $6,99/mese

Microsoft Access vs. Excel: Funzionalità/funzione a confronto

Confrontiamo ora le funzionalità/funzione di entrambi gli strumenti per capire quale sia il più adatto alle vostre esigenze.

Ecco una panoramica approfondita su MS Access e MS Excel:

1. Spazio di archiviazione dei dati

MS Access e MS Excel sono in grado di gestire una grande quantità di dati e di mantenerne l'integrità, ma si differenziano per la quantità di informazioni che possono memorizzare.

Microsoft Access, un programma di database, è progettato per esigenze più complesse di spazio di archiviazione dei dati. Offre eccellenti capacità di archiviazione e di ordinamento, che lo rendono ideale per gli scenari in cui è essenziale una gestione strutturata e relazionale dei dati.

Microsoft Excel è ottimo per lo spazio di archiviazione dei dati di base perché funziona con un modello di dati piatto. Ciò significa che i dati non sono interconnessi tra loro, il che lo rende adatto a semplici elenchi.

Excel è più adatto a insiemi di dati più piccoli e organizza i dati in righe e colonne su un'interfaccia simile a una griglia. Sebbene possa collegarsi ad origini dati esterne, la modifica diretta dei dati non è il suo punto di forza.

È proprio qui che Excel si trova in difficoltà. Access è più adatto a gestire insiemi di dati più estesi e interconnessi.

2. Analisi dei dati

Access ed Excel sono entrambi strumenti potenti per l'analisi dei dati. Tuttavia, ciò non significa che queste due piattaforme possiedano capacità analitiche identiche.

Microsoft Access è ottimo per l'analisi avanzata dei dati. Utilizza il linguaggio SQL per recuperare rapidamente dati specifici da una o più tabelle.

Access permette di utilizzare espressioni nelle query per calcolare valori, migliorando le sue capacità analitiche. Consente di visualizzare i dati in modi diversi e di eseguire query complesse, facilitando l'estrazione di sottoinsiemi specifici di dati.

Microsoft Excel dispone di vari strumenti per l'analisi dei dati. Offre funzioni e formule integrate che aiutano gli utenti a eseguire calcoli e ad analizzare le tendenze.

Excel è eccellente per la creazione di formule personalizzate e per l'uso di funzioni che consentono di comprendere i modelli di dati. È possibile rappresentare visivamente i dati e creare report o grafici PivotTable per una migliore analisi, ma è meno avanzato di Access, che vanta riferimenti circolari e funzioni volatili.

3. Collaborazione

La collaborazione è una funzionalità/funzione fondamentale per i team che utilizzano sia Access che Excel.

Microsoft Access lavora bene per la collaborazione, soprattutto con più utenti. È possibile collaborare utilizzando Windows SharePoint Services o la condivisione di file in rete. Access è adatto alla modifica simultanea se il database si trova in una cartella di rete condivisa.

Tuttavia, spesso è memorizzato su unità locali o di rete, il che rende la collaborazione più difficile. È necessaria una configurazione adeguata per l'accesso multiutente ai database Access.

Microsoft Excel è un ottimo strumento per lavorare insieme e condividere i dati. È possibile condividere i file Excel utilizzando servizi cloud o piattaforme di collaborazione. Questo permette a molte persone di modificare il file contemporaneamente, facilitando la collaborazione e l'analisi dei dati.

4. Sicurezza dei dati

I dati sensibili sono spesso un traguardo per i malintenzionati. Sia che si utilizzi Access o Excel, questi strumenti dovrebbero proteggere i dati da violazioni e usi non autorizzati.

Microsoft Access ha un modello di sicurezza di facile utilizzo. Gli utenti possono controllare chi visualizza o modifica i loro dati e impostare limiti per campi specifici, impedendo la voce di dati non validi. Questo è utile per i principianti di Access, in quanto consente di controllare le autorizzazioni degli utenti senza dover ricorrere all'aiuto costante di un esperto.

Nonostante la sua potenza, Excel ha dei limiti di sicurezza. L'accesso non autorizzato ai file bloccati è relativamente facile a causa della debolezza della crittografia e della mancanza di controlli efficaci.

Sia Excel che Access offrono funzionalità/funzione come password e crittografia per mantenere i dati al sicuro. Tuttavia, Excel salva il lavoro a intervalli grazie al recupero automatico, mentre Access lo salva continuamente.

Microsoft Access Vs. Microsoft Excel: Chi vince?

Scegliere tra i due strumenti Microsoft è una sfida, perché ognuno ha i suoi vantaggi e i suoi limiti.

Microsoft Access è in grado di effettuare analisi complesse dei dati e di memorizzare impostazioni avanzate, il che lo rende una scelta eccellente per i titolari di aziende che gestiscono insiemi di dati operativi. Tuttavia, non è lo strumento più personalizzabile, per cui si cercano alternative.

Microsoft Excel, invece, ha un modello di dati piatto ed è in grado di gestire impostazioni di dati più semplici. Excel è la scelta migliore per gli analisti finanziari e statistici grazie alle sue numerose formule e funzioni.

Mentre Access può memorizzare diversi tipi di dati, come testo, numeri, immagini e così via, Excel memorizza principalmente numeri e testo. Il modello di file piatto di Excel consente flessibilità e personalizzazione, ma aumenta anche il rischio di duplicazione dei dati e di errori.

La scelta tra i due strumenti dipende dalle vostre esigenze di dati, dalle vostre preferenze e dalle vostre competenze.

Microsoft Access vs. Excel su Reddit

Abbiamo deciso di scandagliare Reddit per capire meglio quale strumento gli utenti preferiscono di più.

Gli utenti su Reddit hanno compreso ampiamente la specificità degli strumenti e ne hanno scelto uno in base alla loro attività. Un utente ha persino spiegato i punti di forza di ogni strumento e ha suggerito di usarli entrambi, se possibile.

vale la pena di conoscere bene Access. Sono due strumenti diversi. Access è un database, utilizzato per la manipolazione dei dati. Excel è un foglio di calcolo utilizzato per l'analisi numerica. Entrambi sono in grado di fare molte cose, ma ognuno ha le sue aree di specializzazione. Dipende quindi da quale sia l'attività da svolgere.. ...Le due applicazioni possono anche lavorare insieme e condividere i dati. Quindi a volte si possono usare elementi di entrambe. Il fattore decisivo è quindi quello che si vuole Da fare. Se si sa come usare entrambe le applicazioni, si è in una posizione migliore per decidere quale sia la migliore per le proprie esigenze"_

Nel frattempo, un altro utente ha preferito usare sia Access che Excel per ottenere i risultati migliori.

vale assolutamente la pena di usare Access insieme a Excel"_

lo uso spesso per ordinare dati di grandi dimensioni con una query, poi il copia-incolla dei dati della tabella in Excel è bellissimo"_

Riunione ClickUp - La soluzione al dibattito Access vs. Excel

Che si scelga Microsoft Access o Microsoft Excel, è probabile che si debba scendere a qualche compromesso.

Ma se esistesse una soluzione che combina le migliori funzionalità/funzione di entrambe le piattaforme in un unico software completo?

Ecco ClickUp, un software di produttività e produttività altamente valutato

piattaforma per il project management

la migliore

alternativa a Excel

e Access.

Adatto sia alle piccole che alle grandi aziende, ClickUp è un sistema di gestione di database e un programma di fogli elettronici.

Combina queste soluzioni con potenti

gestione delle attività

funzionalità/funzione, come ad esempio

Campi personalizzati di ClickUp

per gestire calcoli complessi, modelli personalizzabili e IA in grado di gestire il vostro lavoro.

ClickUp snellisce i flussi di lavoro, facilita la

la documentazione del progetto

clickUp è un software che aiuta a rispettare le scadenze e si integra con più di 1000 app, rendendolo una scelta versatile per individui o aziende di diverse dimensioni. Che si tratti di monitorare lo stato di avanzamento delle attività cardine, di collaborare a progetti interfunzionali o di visualizzare i dati, ClickUp può aiutarvi in tutto.

1. Organizzate tutte le vostre attività con la vista Tabella

Gestite e monitorate le vostre attività su un foglio di calcolo con la visualizzazione Tabella di ClickUp

Gestire le attività è ora semplice come lavorare su un foglio di calcolo Excel, grazie a

Vista Tabella di ClickUp

. Questa funzionalità/funzione consente di organizzare ordinatamente le attività in una griglia, includendo dettagli come assegnatari, stato e date di scadenza.

La vista Tabella consente di dare una rapida occhiata allo stato di avanzamento di ogni progetto. Ma non è tutto: ci sono altre cose che si possono fare con questa visualizzazione:

Trasferimento facile dei dati: Copiare e incollare facilmente la tabella in altri file fogli di calcolo come Excel

Copiare e incollare facilmente la tabella in altri file fogli di calcolo come Excel Visibilità personalizzata: Elemento fissato su una colonna a scelta per rimanere visibile mentre si naviga nella tabella, assicurando un rapido accesso alle informazioni importanti

Elemento fissato su una colonna a scelta per rimanere visibile mentre si naviga nella tabella, assicurando un rapido accesso alle informazioni importanti Colonne regolabili: Le colonne vengono ridimensionate automaticamente per evitare che il testo si interrompa, assicurandovi di vedere chiaramente tutti i dettagli delle attività

Le colonne vengono ridimensionate automaticamente per evitare che il testo si interrompa, assicurandovi di vedere chiaramente tutti i dettagli delle attività Condivisione semplice: Condividete facilmente le vostre tabelle con altri utilizzando un link personale, incoraggiando la collaborazione e consentendo a tutti un facile accesso alle informazioni

2. Creare una dashboard per visualizzare il proprio lavoro

Visualizzate il vostro lavoro nel modo che preferite. Creare una dashboard personalizzata con ClickUp Dashboards

Non sarebbe più facile se poteste vedere tutti i dati con cui state lavorando in un'unica schermata?

Ebbene, con

ClickUp Dashboard

è possibile. I dashboard contengono tutti i dati rilevanti in un unico luogo, evitando i limiti delle informazioni isolate in fogli di calcolo o database separati. Gli aggiornamenti automatici garantiscono la sincronizzazione di tutti, mentre l'accesso condiviso elimina il caos delle versioni.

Create facilmente dashboard operativi chiari e visivamente gradevoli. È possibile scegliere tra oltre 50 widget per personalizzare i grafici, monitorare lo stato dei progetti, gestire i carichi di lavoro e altro ancora. Inoltre, è possibile connettere app esterne per renderli ancora più potenti.

La creazione di un dashboard in ClickUp è semplice, grazie alle schede del dashboard. Queste schede agiscono come blocchi di costruzione. Si aggiungono una ad una per creare un'immagine unica e visualizzare le informazioni necessarie.

3. Raccogliere tutti i dati sotto un unico tetto

Semplificate la gestione dei dati integrando ClickUp con Microsoft 365 e Tableau

Integrazioni di ClickUp

supporta oltre 1000 app, consentendovi di connettervi a tutte le piattaforme importanti di cui avete bisogno per gestire la vostra azienda senza problemi.

Ora potete connettervi facilmente a Microsoft 365 e trasferire i vostri dati a ClickUp, ma se volete utilizzare i dati di ClickUp e analizzarli con software come Tableau?

Non temete. ClickUp può integrarsi anche con Tableau!

È sufficiente utilizzare la funzione Connettore Web di Tableau e integrare l'account ClickUp con Tableau. Da fare, utilizzare i dati dell'area di lavoro di ClickUp per creare un'istantanea dei dati.

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Gestire i dati come un professionista con ClickUp

Destreggiarsi tra tabelle e database multipli può essere un incubo senza il giusto sistema di gestione dei database. E se c'è una piattaforma in grado di gestire qualsiasi cosa, questa è ClickUp.

Dai progetti alle attività ai database, ClickUp monitora, organizza e tiene sotto controllo ogni vostra mossa aziendale.

Offre una visualizzazione a tabella per la gestione dei dati, campi personalizzati per i calcoli, dashboard per report dettagliati e persino l'automazione per snellire le attività ripetitive! È inoltre possibile scegliere tra uno dei suoi numerosi

modelli di foglio elettronico

se non si vuole iniziare a costruire un database da zero.

ClickUp può essere il vostro partner ideale

database per il project management

rendendo l'analisi dei dati più agevole e semplice.

Iscriversi a ClickUp

gratis oggi stesso!