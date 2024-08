Mural vs. Microsoft Whiteboard: Quale strumento per lavagne bianche è il migliore?

Se siete un team distribuito in diverse parti del mondo e cercate di far passare le idee, uno strumento di collaborazione digitale vi viene in soccorso e vi tiene tutti in connessione e fa fluire le informazioni.

Mural e Microsoft Whiteboard sono due strumenti popolari che consentono a voi e al vostro team di lavorare su lavagne e diagrammi di flusso condivisi, indipendentemente da dove vi troviate.

Scegliere uno dei due? La scelta non è facile.

Mural ha modelli dinamici e si integra con piattaforme come Google Drive per archiviare i disegni digitali. Microsoft Whiteboard offre una tela infinita e una stretta integrazione con i prodotti Microsoft, in modo da non dover cambiare i flussi di lavoro anche se il vostro stack cresce con altri strumenti.

Approfondiamo la questione per capire quale strumento si adatta meglio al vostro team.

Cos'è Mural?

via Murale Mural è uno strumento di collaborazione digitale che offre ai team una tela vibrante e facile da usare per fare brainstorming, pianificare ed eseguire i progetti più innovativi.

Con Mural, i team di diversi settori (design, ingegneria o marketing) possono collaborare in tempo reale, indipendentemente dalla loro posizione fisica. Grazie ai suoi modelli estesi, è possibile condurre sessioni di brainstorming strutturate, piani strategici e tutto il resto.

Le capacità di integrazione di Mural con altre piattaforme importanti come Microsoft Teams e Google Drive consentono di ottimizzare i flussi di lavoro e di condividere facilmente file, feedback e aggiornamenti.

Che si tratti di lavorare su un piccolo progetto o di gestire processi complessi, con l'area di lavoro flessibile e coinvolgente di Mural è possibile migliorare la produttività del team e portare a compimento la visione collettiva.

Funzionalità/funzione di Mural

La cassetta degli attrezzi di Mural è ricca di funzionalità/funzione che rendono il lavoro di squadra facile e coinvolgente. Vediamo alcune funzionalità uniche che possiede:

1. Collaborazione in tempo reale

via Murale La funzionalità di collaborazione in tempo reale di Mural riunisce il vostro team globale e disperso. Potrete vedere gli aggiornamenti in tempo reale, assicurandovi che tutti siano allineati. È come lavorare nella stessa stanza, indipendentemente da dove vi troviate.

Questa funzionalità/funzione è fondamentale per progetti che richiedono un feedback immediato e processi di progettazione iterativi. Migliora la capacità del team di rispondere in modo rapido ed efficace alle modifiche.

2. Modelli pronti per l'uso

via Murale Una delle funzionalità/funzione più interessanti di Mural è la sua vasta libreria di modelli. Non si tratta di semplici modelli: sono stati pensati per dare il via al progetto, sia che si tratti di un semplice brainstorming, di pianificare uno sprint o di condurre un'analisi SWOT.

La libreria vi aiuta a a risparmiare tempo e promuovere la coerenza tra i progetti, eliminando la necessità di creare flussi di lavoro da zero.

Con Mural, potete concentrarvi direttamente sui lavori che contano, grazie a un framework che ha dimostrato di essere in grado di stimolare produttività e creatività.

3. Note adesive digitali

via Murale Voi e i membri del vostro team potete annotare rapidamente le idee e organizzarle su una lavagna virtuale utilizzando le note adesive di Mural.

Questa funzionalità/funzione è utile per i pensatori visivi, in quanto aiuta a categorizzare i pensieri, a votare le idee e a dare priorità alle attività.

La semplicità delle note adesive, unita alla potenza dell'organizzazione digitale, migliora la capacità del team di fare brainstorming in modo efficace, facilitando la visualizzazione dei concetti e la presa di decisioni più rapide.

4. Integrazione senza problemi

via Murale L'integrazione con altri strumenti è il punto di forza di Mural. Si connette a diverse piattaforme, tra cui Microsoft Teams, Google Drive e Slack.

Se il mio team lavora in altri ecosistemi ma è alla ricerca di un'esperienza di lavagna online migliorata, questa interoperabilità è da provare.

Semplifica il trasferimento delle informazioni e centralizza la comunicazione, rendendo più facile mantenere un'unica fonte di verità per i progetti.

Mural consente di ridurre i tempi di gestione delle app e di concentrarsi invece sulla collaborazione e sull'esecuzione.

Prezzi di Mural

Gratuito: Free

Free Team+: $12/membro al mese

$12/membro al mese Business: $17,99/membro al mese (fatturati annualmente)

$17,99/membro al mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Cos'è la lavagna online di Microsoft?

via Lavagna online di Microsoft Microsoft Whiteboard è uno strumento di collaborazione digitale che funziona come una lavagna virtuale. A differenza di una lavagna fisica, Microsoft Whiteboard offre una tela infinita dove le persone possono scrivere, disegnare, aggiungere immagini e note adesive. La tela infinita consente di avere sempre spazio sufficiente per annotare le proprie idee.

E se vi piace usare la penna, apprezzerete le sue intuitive funzionalità di penna e tocco. Grazie a funzionalità/funzioni come diversi tipi e colori di penna, forme e modelli, l'esperienza di scrittura e disegno è più naturale.

Essendo parte della suite di software e strumenti per la produttività di Microsoft, garantisce un livello di interoperabilità e sicurezza che le aziende si aspettano. Questo lo rende una scelta convincente per le organizzazioni che hanno un forte radicamento nei prodotti Microsoft.

Funzionalità/funzione di Microsoft Lavagna online

Grazie alle sue complete funzionalità, Microsoft Whiteboard trasforma l'area di lavoro digitale in uno spazio dinamico per idee, strategie e lavoro di squadra.

1. Inchiostro intuitivo

via Lavagna online di Microsoft Progettato per imitare la fluidità della penna sulla carta, l'intuitivo strumento di inchiostro di MS Whiteboard consente di disegnare, scarabocchiare e scrivere con precisione e facilità.

È possibile annotare documenti, utilizzare immagini, creare diagrammi o annotare note durante una sessione di brainstorming. È anche possibile prendere note scritte a mano convertite in testo per facilitare l'organizzazione e la condivisione. La funzionalità intuitiva dell'inchiostro rende la lavagna online di Microsoft un'ottima soluzione per la scrittura software Bacheca per i pensatori visivi.

2. Area di lavoro senza limiti

via Lavagna online di Microsoft Passate a un mondo in cui le vostre idee non hanno limiti con la tela infinita di Microsoft Whiteboard. Questa funzionalità/funzione ridefinisce il concetto di spazio nella collaborazione digitale, consentendo a voi e al vostro team di continuare a espandere i vostri pensieri senza esaurire lo spazio.

Il canvas infinito consente di catturare ogni dettaglio, perfetto per sessioni di brainstorming complesse o per la pianificazione di progetti di ampio respiro. È come avere a disposizione un rotolo di carta digitale infinito che scorre al flusso della vostra creatività.

3. Integrazione perfetta con l'ecosistema Microsoft

via Lavagna online di Microsoft Potete sfruttare tutta la potenza dell'ecosistema Microsoft grazie alle capacità di integrazione di Whiteboard.

Dalla sincronizzazione senza sforzo con i documenti di Office 365 ai collegamenti diretti con MS Teams per la collaborazione in tempo reale, questa funzionalità/funzione garantisce che Whiteboard si inserisca perfettamente nel vostro flusso di lavoro.

Si tratta di migliorare la produttività senza stravolgere il modo di lavorare del team, rendendo la collaborazione semplice ed efficace.

4. Riconoscimento intelligente

via Lavagna online di Microsoft Con la funzionalità di riconoscimento intelligente di Microsoft Whiteboard è possibile migliorare le sessioni di brainstorming. Fate apparire le vostre idee ordinate e professionali con questo strumento intelligente che trasforma schizzi approssimativi in forme e diagrammi chiari e precisi.

Che si tratti di delineare processi, fare brainstorming o semplicemente scarabocchiare, il riconoscimento intelligente permette di concentrarsi sulla qualità dei pensieri, delle idee e dei contenuti piuttosto che su quella degli schizzi e dei disegni.

È una funzionalità/funzione eccellente per organizzare rapidamente i pensieri e migliorare la chiarezza generale dei progetti di collaborazione.

Prezzi della lavagna online di Microsoft

**Gratis

Microsoft 365 Business Basic: $6/utente al mese (con fatturazione annuale)

$6/utente al mese (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Standard: $12,5/utente al mese (con fatturazione annuale)

$12,5/utente al mese (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Premium: $22/utente al mese (con fatturazione annuale)

$22/utente al mese (con fatturazione annuale) Microsoft 365 App per l'azienda: $8,25/utente al mese (con fatturazione annuale)

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Funzionalità/funzione a confronto

Ecco un rapido confronto tra le funzionalità/funzione di Mural e quelle di Microsoft Whiteboard, due dei principali strumenti di lavoro di Microsoft strumenti per il design thinking .

1. Collaborazione in tempo reale

Con i team remoti che stanno diventando la norma, gli strumenti per lavagne online e diagrammi di flusso devono avere solide funzionalità di collaborazione in tempo reale. Vediamo quale strumento è il migliore per voi in questo settore.

Murale

Con Mural la collaborazione in tempo reale è un gioco da ragazzi. Fornisce uno spazio condiviso in cui i membri del team possono vedere l'evoluzione dei contributi degli altri in tempo reale. Possono utilizzare strumenti di comunicazione come commenti e chattare e persino attirare l'attenzione su aree specifiche della tela con una funzionalità/funzione di puntatore laser.

Lavagna online di Microsoft

Microsoft Whiteboard si integra con Microsoft Teams, offrendo un'esperienza collaborativa agli utenti Microsoft.

Sebbene entrambi gli strumenti offrano una solida collaborazione in tempo reale, la scelta può dipendere dal flusso di lavoro esistente. Preferite Microsoft Whiteboard se la vostra organizzazione si affida già ad altri prodotti Microsoft.

Tuttavia, per un approccio più indipendente dalla piattaforma, Mural offre una ricca serie di funzionalità di collaborazione che lavorano bene con vari strumenti e servizi.

2. Modelli

Mural e Microsoft Whiteboard offrono modelli che possono accelerare notevolmente il piano.

Murale

Mural offre diversi modelli che soddisfano le esigenze di diversi settori e progetti. Da sprint agile a mappa dell'empatia questi modelli sono stati progettati per essere adattati rapidamente, consentendo di avviare sessioni di collaborazione con un approccio strutturato.

Lavagna online Microsoft

Anche Microsoft Whiteboard fornisce modelli, ma si concentra sull'integrazione con altri strumenti Microsoft, consentendo coerenza e compatibilità all'interno della suite Microsoft, ad esempio per i team che utilizzano Office 365.

Mural è in vantaggio grazie a una più ampia varietà di modelli, mentre il punto di forza di Microsoft Whiteboard è l'integrazione con la suite Microsoft.

3. Tela infinita

Da che tipo di progetti lavorate? Questo aiuterebbe a determinare se avete bisogno o meno di un canvas infinito.

Murale

Mural offre una tela di grandi dimensioni, ma non è veramente infinita. Tuttavia, è generalmente più che adeguato per la maggior parte dei progetti e delle sessioni di collaborazione e offre un ampio spazio per documentare una matrice di idee e contributi.

Lavagna online Microsoft

La tela infinita di Microsoft Whiteboard è perfetta per mappare diagrammi elaborati o flussi di lavoro estesi.

Consente ai team di espandere continuamente l'area di lavoro, una funzionalità particolarmente utile per un brainstorming intricato ed esteso.

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Chi è il campione?

Il verdetto della resa dei conti tra Mural e Microsoft Whiteboard dipende in ultima analisi da ciò che il team valorizza maggiormente.

Se l'integrazione nell'ecosistema Microsoft e un canvas infinito sono le priorità principali, Microsoft Whiteboard emerge come chiaro vincitore. Si adatta naturalmente ai team che già lavorano con la suite di strumenti Microsoft, offrendo uno spazio illimitato per la collaborazione.

Al contrario, Mural trionfa grazie all'esteso intervallo di modelli e alle solide capacità integrative su tutte le piattaforme, non solo sugli strumenti Microsoft. È il punto di riferimento per i team che hanno bisogno di funzionalità complete che supportino molti tipi di progetti, soprattutto in impostazioni remote.

In sostanza, Microsoft Whiteboard è la scelta per la scalabilità infinita all'interno di una piattaforma familiare, mentre Mural è il tuttofare, pronto ad affrontare con voi progetti di team complessi e diversi.

Scegliete Microsoft Whiteboard per un'esperienza fluida incentrata su Microsoft o Mural per una piattaforma versatile e ricca di funzionalità.

Mural Vs. Microsoft Whiteboard su Reddit

Gli approfondimenti di Reddit mostrano che Mural è ideale per attività complesse, mentre Microsoft Whiteboard è un'alternativa più semplice per gli utenti di Teams.

Un commento di un utente di Reddit ha evidenziato come Mural supporti l'analisi qualitativa a distanza, dimostrando la sua forza nel facilitare la collaborazione internazionale.

recentemente l'abbiamo usato per completare un'analisi qualitativa a distanza analisi del flusso di lavoro con i nostri team dislocati in Cina, Unione europea e Stati Uniti"_

L'utente ha anche sottolineato che Mural offre una sottoscrizione a pagamento per la creazione di bacheche con la collaborazione gratuita di ospiti, dimostrando il suo approccio favorevole ai team. L'utente ha anche consigliato che, nel caso in cui si stia cercando un sito di Alternativa a Mural considerate le funzionalità/funzione uniche di ogni strumento e i suoi vantaggi.

Al contrario, gli utenti di Microsoft Whiteboard hanno apprezzato la sua facile integrazione con Teams e l'offerta di un'opzione senza fronzoli per gli utenti che fanno già parte dell'ecosistema Microsoft.

La scelta tra i due strumenti dipende dai requisiti specifici di collaborazione e flusso di lavoro della vostra azienda.

ClickUp - La migliore alternativa a Microsoft Whiteboard vs. Mural

Con ClickUp, i team e i lavori si uniscono

Se siete ancora indecisi e siete alla ricerca di alternative alla lavagna online di Microsoft e Mural, dovete considerare ClickUp.

Con ClickUp, avrete accesso a una lavagna online multiuso e ricca di funzionalità e a un'area di lavoro unificata per la gestione del progetto, la collaborazione del team e la semplificazione del monitoraggio dello stato.

La versatilità di ClickUp lo rende ideale per chi vuole ridurre l'area di lavoro digitale e concentrarsi sui risultati.

ClickUp Whiteboards: Visualizzare le idee e collaborare con facilità

Create la tela perfetta per le idee e i flussi di lavoro del team con le lavagne online di ClickUp

State lottando per catturare le idee del vostro team in modo visivamente accattivante e fattibile? Lavagne online ClickUp offrono una soluzione potente, che consente di collaborare in modo visivo ed efficace senza sacrificare la chiarezza e la professionalità.

Immaginate un'area di lavoro illimitata dove il vostro team può fare brainstorming, mappare progetti e progettare soluzioni, tutto in tempo reale. Sia che stiate mappando un nuovo progetto o facendo brainstorming sui disegni dei prodotti, le lavagne online di ClickUp eliminano la necessità di passare da uno strumento all'altro, semplificando il flusso di lavoro e massimizzando l'efficienza.

Trasformate le idee di brainstorming in attività realizzabili direttamente sulla lavagna online

Collegate i documenti e aggiungete commenti per mantenere tutte le informazioni essenziali organizzate e facilmente accessibili

Collaborazione in tempo reale che consente a tutti i membri del team di contribuire ed essere ascoltati

Le lavagne online di ClickUp incoraggiano il lavoro di squadra, consentendo al team di co-creare, iterare e sviluppare idee in modo collaborativo.

ClickUp Mappe mentali: Organizza i tuoi pensieri

Visualizzare le idee con le mappe mentali di ClickUp

Il brainstorming è un'arte e ClickUp Mappe mentali sono la tela. Offrono un modo dinamico per catturare e connettere i vostri pensieri, suddividendo idee complesse in parti gestibili per migliorare la chiarezza e la comprensione.

Catturate facilmente le idee fugaci e le connessioni più complesse grazie a un'interfaccia flessibile di tipo drag-and-drop. Utilizzate le mappe mentali basate sulle attività per collegare e regolare i flussi di lavoro.

Per lavori più creativi o per le discussioni iniziali di un progetto, utilizzate le mappe mentali basate sui nodi per creare diagrammi. Fate brainstorming liberamente e poi trasformate direttamente le vostre idee in attività realizzabili sulla mappa. Una volta finalizzati i diagrammi, è possibile creare attività direttamente dalla mappa.

Sia che stiate pianificando un lancio, sia che stiate strategizzando una campagna di marketing, le mappe mentali di ClickUp vi aiutano a vedere il quadro generale senza perdere di vista i dettagli.

ClickUp offre anche molte altre soluzioni modelli di mappe mentali che possono trasformare il vostro modo di pensare e di pianificare.

Modelli di lavagna online ClickUp: Il vostro progetto per l'esito positivo

Pianificate tutto facilmente con i modelli di lavagna online di ClickUp

Perché partire da zero quando si può stare sulle spalle dei giganti? I modelli di lavagna online di ClickUp sono lo scorciatoia per la produttività e offrono un intervallo di formati predefiniti per ogni esigenza.

IlModello di matrice ClickUp per la lavagna online aiuta a stabilire le priorità delle attività in base al lavoro richiesto e all'importanza. È possibile elaborare strategie su un problema o un concetto e prendere decisioni attraverso questo strumento visivo

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-524.png Pianificate lo sviluppo del vostro prodotto con il modello di roadmap per lavagna online di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327770&\_gl=1\*hr2kwd\*\_gcl_au\*MTA3Mjc0ODQxOC4xNzAyNjM5MTg3 Scarica questo modello /%cta/

Modello di lavagna online per la roadmap di ClickUp apre la strada a sequenze di progetti chiare e attuabili. Qui è possibile avere una panoramica e monitorare il ciclo di vita di un progetto e utilizzare i dati per prendere decisioni sui progetti futuri

IlModello di lavagna online per la ricerca ClickUp aiuta a organizzare i risultati e le intuizioni per ottenere il massimo impatto. È un ottimo modello per registrare le informazioni ottenute dai test di usabilità e dalle interviste ai consumatori

Modello di lavagna online per l'aggiornamento del progetto di ClickUp aggiorna tutti sugli ultimi sviluppi del progetto. Utilizzatelo per avere una panoramica dello stato del budget e dei problemi

Grazie a funzionalità/funzione che soddisfano ogni aspetto del project management e della collaborazione tra team, ClickUp è più che un degno concorrente di un ottimo strumento di whiteboarding: spesso è la scelta migliore per i team che vogliono massimizzare il loro potenziale.

Prezzi di ClickUp

Free Forever: gratis

gratis Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per utente al mese

Trovare il partner perfetto per il tuo team

La scelta tra Mural e Microsoft Whiteboard dipende dalle esigenze specifiche del team. Per lavorare con un insieme più ampio di strumenti, la scelta potrebbe ricadere su Mural; per sfruttare al meglio Microsoft Office, si potrebbe propendere per Microsoft Whiteboard.

Sia che siate attratti dalla versatilità di Mural o dall'integrazione con l'ecosistema Microsoft di Microsoft Whiteboard, la suite completa di funzionalità/funzione di ClickUp offre il meglio di entrambi gli strumenti di collaborazione, rendendola la soluzione più adatta alle vostre esigenze miglior software per lavagne online si può scegliere. Iscriversi a ClickUp per scoprire il modo migliore per condividere le idee e formarle in realtà.