Come sfruttare l'analisi della catena del valore per aumentare il vantaggio competitivo e la longevità aziendale

Un'azienda può sopravvivere bene in condizioni di mercato variabili, ma per prosperare è necessario ottimizzare le attività della catena del valore per garantire prestazioni superiori. Le aziende affermate sono spesso quelle che migliorano costantemente il valore che offrono ai clienti e agli azionisti, oltre che agli altri stakeholder coinvolti.

Non si tratta solo di migliorare prodotti e servizi, ma anche di microanalizzare la logistica in entrata e in uscita, la gestione delle risorse umane e altri processi operativi per ampliare i margini di profitto.

È proprio per questo che i manager più lungimiranti si affidano all'analisi della catena del valore (VCA) per ottenere un vero vantaggio competitivo nella loro nicchia. Questa pratica richiede il costante miglioramento delle attività primarie e di supporto all'interno di un'azienda, con l'obiettivo di fidelizzare i clienti e risparmiare sui costi, il tutto per ottenere un vantaggio competitivo attraverso la creazione di valore stabile. 🌱

In questo articolo esploreremo:

Il concetto di catena del valore

Il suo ruolo nell'ottimizzazione dei modelli aziendali

Il processo di analisi della catena del valore dal punto di vista dei costi e della differenziazione del prodotto

Cos'è l'analisi della catena del valore?

Il famoso economista e professore della Harvard Business School Michael Porter ha esplorato per la prima volta i concetti di catena del valore e analisi della catena del valore nel suo libro Il vantaggio competitivo: Creare e sostenere prestazioni superiori .

La catena del valore si riferisce a tutti i processi dell'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, a partire dalla fase di ricerca e sviluppo fino alle fasi di distribuzione e commerciali. Ogni processo della catena può essere analizzato per il valore incrementale che aggiunge al prodotto o al servizio finale.

È il processo di analisi delle attività primarie e di supporto coinvolte nella fornitura del prodotto e nel mantenimento dell'azienda. Lo scopo è quello di determinare quali processi contribuiscono in modo ragionevole al valore fornito dal prodotto o servizio finale.

Via: Harvard Business School online Un'attenta analisi della catena del valore aiuta le aziende a usufruire di nuove conoscenze che consentono loro di fornire il massimo valore ai clienti e agli stakeholder. Al termine di un'analisi di esito positivo, i manager dovrebbero essere in grado di:

Ridurre i costi lungo le catene del valore

Individuare i processi strumentali alla fornitura

Identificare le opportunità di miglioramento operativo e tecnologico

Ottimizzare le iniziative commerciali e di marketing per migliorare l'esperienza del cliente

Suggerimento: State cercando un'analisi in stile Porter delle forze competitive nel vostro mercato e del loro impatto sulle vostre catene del valore? Provate l'analisi Modello delle 5 forze di Porter di ClickUp per visualizzazioni rapide. 🌹

Per le aziende che cercano di migliorare la comprensione del settore e la formulazione di strategie d'impatto, questo modello dinamico e di facile utilizzo si rivela una risorsa inestimabile

In che modo l'analisi della catena del valore può essere utile alle aziende?

Alcuni dei benefici chiave derivanti da L'analisi della catena del valore di Porter includono:

**Uno dei vantaggi più evidenti dell'analisi della catena del valore è il mantenimento di prestazioni superiori per ottenere una fedeltà duratura da parte dei clienti. Ciò include la revisione dei processi e delle strategie esistenti per sviluppare nuovi prodotti, funzionalità e servizi in linea con le esigenze dei clienti in evoluzione in uno scenario competitivo

Riduzione dei costi: L'analisi della catena del valore permette di visualizzare quali processi aggiungono o sottraggono valore al modello aziendale attuale,aiutando a riconoscere le efficienze e inefficienze. Queste intuizioni possono aiutare a decidere quali processi automatizzare, eliminare e ottimizzare per aumentare i margini di profitto

L'analisi della catena del valore permette di visualizzare quali processi aggiungono o sottraggono valore al modello aziendale attuale,aiutando a riconoscere le efficienze e inefficienze. Queste intuizioni possono aiutare a decidere quali processi automatizzare, eliminare e ottimizzare per aumentare i margini di profitto **Un'attenta analisi del quadro della catena del valore può anche rivelare i processi aziendali ripetitivi e le complesse dipendenze che possono bloccare la crescita e la produttività, dandovi la possibilità di modificare i processi coinvolti

Nel complesso, si ottiene una differenziazione operativa che genera vantaggi distinti difficilmente replicabili dai concorrenti. A lungo termine, questo si traduce in una maggiore percezione del marchio e in un miglioramento della redditività annuale. 📆

Cosa includere nella vostra analisi della catena del valore

L'analisi della catena del valore comprende l'esplorazione dei processi in due categorie principali: attività primarie e secondarie

Le funzioni o attività primarie consistono in processi fondamentali per lo sviluppo e la distribuzione di qualsiasi prodotto o servizio. Aggiungono direttamente valore all'offerta. Una tipica analisi delle funzioni primarie richiede di esplorare:

Logistica in entrata: Coprono la catena di fornitura; ad esempio, ricevono le materie prime e le immagazzinano Operazioni: Procedure come la produzione che trasformano le materie prime in prodotti finiti Logistica in uscita: Include attività come l'imballaggio, lo smistamento e la spedizione che consentono la consegna del prodotto o del servizio finale Attività commerciali e di marketing: Si tratta di attività di promozione e di imbuto di vendita Servizio post-vendita: Processi relativi al servizio clienti, alle riparazioni e alla manutenzione

D'altra parte, le attività secondarie non hanno un ruolo diretto nelle vendite o nella produttività, ma supportano invece le funzioni primarie. Ci si può aspettare che queste attività migliorino l'efficienza e l'efficacia delle loro controparti primarie. I quattro principali titoli di attività secondaria includono:

Approvvigionamento: è strettamente correlato alla parte di logistica in entrata delle attività primarie; copre aree come l'elaborazione degli ordini e la gestione delle mercigestione delle risorse come l'inventario Gestione delle risorse umane : Ad esempio, assunzione, formazione, mantenimento e retribuzione dei dipendenti Manutenzione dell'infrastruttura: Copre la ricerca e gli avanzamenti fatti per migliorare i processi aziendali, la gestione delle spese generali e il piano finanziario Sviluppo tecnologico: Contribuisce a ridurre i costi legati alla tecnologia e a migliorare le automazioni dei processi

Prendendo in considerazione tutti questi componenti durante l'analisi della catena del valore, è possibile ricavare un quadro completo della catena del valore strategia operativa e un migliore controllo della qualità.

Come condurre un'analisi della catena del valore

L'analisi della catena del valore richiede la disaggregazione dei processi primari e secondari in sacche strategicamente simili, consentendo una gestione semplificata della catena del valore.

Ci sono due approcci principali che si possono adottare per l'analisi della catena del valore:

Nel primo approccio, si mira a derivare un vantaggio di costo nel settore per ottenere un aumento della redditività Il secondo approccio si concentra sul raggiungimento di una differenziazione di prodotto unica che sia apprezzata dai clienti e che vi permetta di applicare prezzi superiori rispetto ai vostri concorrenti

Esploriamo entrambi gli approcci uno per uno. Vedremo anche come ClickUp , un lavoro completato e soluzione per il project management può aiutarvi a condurre un'analisi della catena del valore in modo rapido ed efficace. 💡

Approccio 1: Analisi del vantaggio di costo

Dal punto di vista del vantaggio di costo, l'analisi della catena del valore mira ad aiutarvi a ridurre i costi di produttività o di fornitura del prodotto o del servizio che vendete. Il risultato? Potrete vendere la vostra offerta a un prezzo inferiore rispetto ai vostri concorrenti senza compromettere i margini. La VCA del vantaggio di costo è in genere un processo in cinque passaggi:

Passaggio 1: identificazione delle attività primarie e secondarie

Il primo passaggio per fare un'analisi della catena del valore a vantaggio dei costi consiste nell'identificare le attività primarie e secondarie delle operazioni aziendali. L'idea è quella di stimare l'intervallo di riduzione dei costi che si può realisticamente ottenere.

La regola generale è di fare attenzione a ridurre i costi delle attività primarie, perché sono direttamente collegate al vostro prodotto non ha senso introdurre modifiche che compromettono l'esperienza dell'utente.

Un buon modo per organizzare le informazioni necessarie durante questo passaggio è quello di utilizzare il metodo Suite di gestione dei prodotti ClickUp . È perfetta per centralizzare l'analisi della catena del valore per qualsiasi settore o nicchia: scrive documenti di processo, costruisce roadmap e visualizzare l'intero ciclo di vita del prodotto .

Creare l'eccellenza del prodotto: Dalle specifiche alle attività cardine con la Gestione prodotti in ClickUp

Avete bisogno di un inizio rapido? Prendete confidenza con il Modello di lavagna online della catena del valore di ClickUp . Il suo quadro visivo predefinito consente di organizzare tutte le attività primarie e secondarie e di stabilire la loro relazione con il margine di profitto. Fate in modo che il vostro team di analisi colleghi attività, documenti o persino singoli prodotti direttamente al modello e collabori senza problemi. 😎

Il modello di lavagna online della catena del valore di ClickUp vi aiuta ad analizzare le attività della vostra azienda e a offrire valore aggiunto ai vostri clienti

Se gestite più di un'azienda, create più modelli per mappare le singole catene del valore in aree di lavoro di ClickUp dedicate.

Passaggio 2: registrare il contributo di ogni processo al pool di costi

Il passaggio successivo consiste nel calcolare la condivisione di ciascuna attività nel costo complessivo di produzione e consegna e vedere come si confronta con il valore aggiunto da essa. In questo processo, vi accorgerete che alcune opzioni, come le spese generali di fabbrica, hanno un costo elevato ma offrono un valore enorme alla vostra offerta principale.

D'altro canto, alcuni processi sono solo centri di costo inutili, poiché non aggiungono molto valore alla catena. Utilizzate le informazioni ricavate da questo esercizio per determinare le possibilità di riduzione dei costi. 💸

Avete bisogno di assistenza? Il Modello di analisi dei costi del progetto ClickUp può essere utile. Approfondite le vostre spese operative con cinque diverse visualizzazioni per analizzare i costi operativi, compresi i costi generali, i costi variabili, i costi dei materiali e i costi fissi. È inoltre possibile analizzarli in base a parametri quali prezzo totale, costo, quantità, costo unitario e tipo di costo.

Utilizzate il modello di analisi dei costi di progetto di ClickUp per analizzare i vostri costi operativi in base a 5 diversi parametri

Passaggio 3: identificare i principali fattori di costo

Una volta stabilito quali attività contribuiscono maggiormente ai costi complessivi, è il momento di identificare i singoli fattori di costo. I driver di costo sono componenti unitarie delle spese che vengono condivise tra i vari reparti. Possono influenzare in modo frazionario il prezzo finale di un prodotto.

Per istanza, il costo di produzione di un prodotto comprende diverse componenti, come il costo delle materie prime e della manodopera. I cost driver delle spese di manodopera possono includere le ore totali di lavoro, il numero di consegne e il tempo di inattività.

I cost driver saranno specifici del vostro settore, ma si misurano in base a:

Monitoraggio degli indicatori di prestazione chiave (KPI)

Utilizzando strumenti di confronto dei costi

L'obiettivo è trovare opportunità specifiche di ottimizzazione dei costi all'interno di un'ampia funzione.

Passaggio 4: analisi dei collegamenti e delle relazioni tra le attività

Le attività della catena del valore sono spesso strettamente collegate tra loro: la modifica di un aspetto può influenzare positivamente o negativamente i costi, l'efficienza e la redditività di un altro. Per istanza, se siete un'azienda di logistica, un cambiamento nella posizione del magazzino può andare in entrambe le direzioni: ad esempio, aumenta i costi di trasporto o rende il ciclo di consegna più veloce ed economico.

In sintesi, qualsiasi vantaggio in termini di costi non deve andare a scapito della qualità del servizio o della redditività complessiva. Ecco perché è fondamentale identificare e analizzare le relazioni tra le attività interconnesse della vostra catena del valore. ⛓️

Un buon modo per capire queste relazioni è visualizzarle. È possibile utilizzare Dipendenze di ClickUp da fare facilmente. Collegate attività collegate nei vostri flussi di lavoro e usate l'opzione Relazioni per specificare il tipo di dipendenza. È possibile scegliere:

Attesa: Permette di collegare attività che devono essere completate prima dell'attività in questione

Permette di collegare attività che devono essere completate prima dell'attività in questione Blocco: Permette di aggiungere attività che devono attendere finché l'attività in questione non è contrassegnata come fatta

Come aggiungere una dipendenza a una relazione in ClickUp

È anche possibile visualizzare le dipendenze delle attività usando Vista Gantt di ClickUp . Quando si è nell'elenco delle attività, è sufficiente passare alla vista Gantt per vedere come le diverse attività dipendono l'una dall'altra. La visione d'insieme consente di prendere decisioni informate sull'analisi della catena del valore.

La vista Gantt di ClickUp consente di avere un quadro chiaro delle attività e delle dipendenze

Se desiderate visualizzare le dipendenze o le attività dell'intera catena del valore, fate un salto su Lavagne online di ClickUp . Si ottiene una tela infinita per dimostrare il flusso di lavoro o la catena di prodotti utilizzando testi, connettori, forme, note adesive e altri componenti multimediali. Supporta più collaboratori in diretta, rendendolo uno strumento di brainstorming perfetto per i team remoti.

Utilizzate ClickUp per progettare i flussi di lavoro con pratiche funzionalità/funzione come whiteboard, mappe mentali, automazioni e numerosi modelli

Passaggio 5: Automazioni e innovazioni dei processi per ridurre i costi

Infine, una volta che avete un'idea delle vostre attività primarie, delle attività secondarie e della loro posizione in termini di costi, iniziate a elaborare strategie per la riduzione dei costi. 👩‍🏭

A seconda del tipo di attività da modificare per differenziare i costi, potrebbe essere necessario l'aiuto dei team di sviluppo prodotto o di marketing. Per istanza, se il vantaggio in termini di costi dovrebbe derivare dal potenziamento delle attività di marketing attività di gestione del prodotto il team di prodotto diventa uno stretto stakeholder in tutto il processo di gestione del prodotto processo di cambiamento .

Molti team finiscono per aggiornare l'infrastruttura aziendale aggiungendo strumenti di automazione al loro arsenale. Le automazioni aiutano a sbarazzarsi di molti processi ripetitivi e ridondanti, aiutando a raggiungere la differenziazione dei costi senza sforzo.

Fortunatamente, in qualità di fornitore unico di strumenti di automazione, il strumento di gestione della produttività , ClickUp offre più di 100 Automazioni incorporate per automatizzare i processi ripetitivi che il team potrebbe fare manualmente. È completamente privo di codice: basta definire un evento di trigger, un'azione da intraprendere quando il flusso di lavoro viene attivato e pubblicare l'automazione. Non si tratta solo di ridurre al minimo i costi di manodopera, ma anche di occuparsi di processi macchinosi che rubano una parte del vostro tempo.

Impostazione di automazioni personalizzate in ClickUp per le attività ripetitive

Una volta finalizzato un piano di ottimizzazione dei costi, utilizzare Obiettivi di ClickUp per monitorare e gestire i costi rispetto ai traguardi impostati. È possibile collegare gli obiettivi alle attività effettive per aiutare il team a individuare le motivazioni alla base delle modifiche proposte. Visualizzate i vostri traguardi con reportistica come barre di stato e grafici a linee su ClickUp Dashboard .

Monitoraggio dell'attività di ClickUp Obiettivi Dashboard

Approccio 2: Analisi del vantaggio di differenziazione del prodotto o del servizio

Questo tipo di analisi mira a differenziare il vostro prodotto o servizio dalla concorrenza aggiungendo una funzionalità/funzione unica o un vantaggio che fornisca un valore significativo ai clienti. Il vantaggio dovrebbe migliorare la vostra offerta ed essere difficile da replicare per i vostri concorrenti. Vediamo come condurre l'analisi della catena del valore per arrivare alla differenziazione del prodotto o del servizio:

Passaggio 1: Identificare i principali collaboratori di valore

Non tutte le attività aziendali hanno lo stesso impatto sull'esperienza e sul valore del cliente. L'identificazione dei processi a basso valore è la chiave per ottenere grandi vantaggi di differenziazione del prodotto. Da fare raccogliendo e analizzando i feedback dei clienti o degli utenti, perché solo loro sono in grado di dire quali sono i loro punti dolenti e cosa porterebbe loro più valore.

Il ClickUp CRM ha una ricca serie di funzioni per aiutarvi in questo senso. Dalla categorizzazione degli account dei clienti alla razionalizzazione delle attività di la comunicazione con i client e la lead pipeline, vi supporta in tutto e per tutto.

Per istanza, se volete raccogliere il feedback dei clienti in modo organizzato, vi piacerà Moduli ClickUp . Personalizzate il modulo di sondaggio con domande specifiche per la vostra catena del valore e distribuitele attraverso i canali con un solo clic. Le risposte raccolte vengono automaticamente archiviate nell'area di lavoro. È possibile accedere all'area di lavoro Vista Tabella per analizzarli in un unico posto.

Personalizzate e inviate i moduli di feedback ai vostri client all'inizio del processo di VCA

Passaggio 2: trovare i fattori di differenziazione chiave sostenibili

Una volta analizzato il feedback dei clienti e identificati i principali collaboratori o le lacune nella vostra catena di valore, pensate a come migliorare. L'innovazione è la chiave e i team di sviluppo del prodotto potrebbero ideare nuove funzionalità/funzione basate sulla differenziazione del prodotto o del servizio desiderata. 🦄

Ma non tutti i miglioramenti sono sostenibili dal punto di vista finanziario o operativo. Alcuni miglioramenti dei processi aziendali aumentano significativamente i costi, mentre altri sono così complicati da non poter essere adattati alla vostra azienda.

Avete bisogno di aiuto per decidere quale differenziazione implementare? È possibile utilizzare il Modello di matrice di priorità di ClickUp per identificare la sostenibilità di ogni proposta di miglioramento del valore. Basta tracciare ogni idea sugli assi X e Y di questo modello in ordine di impatto e lavoro richiesto. Voi e i vostri stakeholder otterrete una visione visiva di quali miglioramenti del valore sono sostenibili e vale la pena implementare.

Utilizzate il modello di matrice di priorità di ClickUp per analizzare l'impatto delle attività e i lavori richiesti per realizzarle

Passaggio 3: proteggere la vostra differenziazione

Quest'ultimo passaggio è spesso trascurato, ma è importantissimo. Una volta ideato il vostro tecniche di miglioramento dei processi aziendali per ottenere la differenziazione di un prodotto o di un servizio, è necessario mettere a punto anche alcuni processi che consentano di proteggere il proprio vantaggio. Questo vi aiuterà a rimanere rilevanti e a mantenere il vostro vantaggio di differenziazione sul mercato per molto tempo 🔒

Quindi, depositate un brevetto o create strati di protezione attorno alle vostre best practice e ai vostri segreti commerciali. Create dei silos di informazioni. Da fare tutto il necessario per proteggere la vostra differenziazione, lasciando poco spazio ai concorrenti per replicare la vostra offerta e diluire il vostro vantaggio competitivo.

Se vi sentite ancora bloccati, potete utilizzare l'esperto di ClickUp modelli di flussi di valore con sezioni a codice colore per visualizzare le relazioni tra le attività aziendali. Il Modello di mappatura del flusso di valore di ClickUp è eccellente per fare un brainstorming sulle tecniche di differenziazione dei prodotti.

Ottenere informazioni sullo stato delle operazioni correnti per prendere decisioni migliori e migliorare i processi

Eseguire un'analisi della catena del valore con esito positivo e trovare la propria differenziazione con ClickUp

Se volete ottenere una comprensione a 360° dei vostri processi aziendali, l'analisi della catena del valore è la strada da percorrere.

I modelli, le lavagne online, le integrazioni e la suite CRM di ClickUp possono aiutare a monitorare e ottimizzare il quadro della catena del valore in modo coerente. Il suo automazione del flusso di lavoro e ottimizzazione del processo le funzionalità/funzione possono aiutare i membri del team a massimizzare ulteriormente la loro efficienza, offrendo così un vantaggio in termini di costi.

Quindi, ottenere ClickUp gratis e iniziate a sfruttarlo per superare la concorrenza in modo costante e sicuro. 🫅