10 Podcast di ispirazione per la gestione dei prodotti nel 2024

10 migliori podcast sulla gestione dei prodotti nel 2024

Questi podcast offrono un modo semplice e coinvolgente per tenersi aggiornati sulle tendenze e gli approfondimenti del settore. Sintonizzatevi per ascoltare storie di esito positivo e interviste con i leader del settore, oltre a casi di studio e approfondimenti su tutti gli aspetti della gestione dei prodotti.

Senza ulteriori indugi, diamo un'occhiata ad alcuni dei podcast sulla gestione dei prodotti preferiti dalla comunità. 🤩

1. Questa è la gestione dei prodotti

This is Product Management (TIPM) è un podcast fantastico che offre una prospettiva concreta sulla vita degli addetti ai prodotti. È condotto dall'autore e leader del marketing Mike Fishbein.

TIPM è ideale per i neofiti che cercano di orientarsi in questo settore complesso, ma ha molto da offrire anche ai professionisti del prodotto più esperti. Gli ascoltatori vengono a conoscenza di conoscenze privilegiate, tendenze emergenti e strumenti e tecniche più recenti per una gestione efficace dei prodotti.

Fishbein si addentra nei dettagli del settore. Gli argomenti spaziano dalle attività quotidiane alle decisioni su larga scala, sottolineando i dettagli più piccoli che molti podcast incentrati sui prodotti potrebbero ignorare. 🙌

Episodio da ascoltare assolutamente: 226 - Lo storytelling di esito positivo è gestione del prodotto

Spotify: Questa è la gestione dei prodotti **Podcast Apple Questa è la gestione dei prodotti

2. Il Podcast sulla produttività

Se state cercando un modo nuovo per esplorare la gestione dei prodotti, date un'occhiata a The Product Podcast di The Product School.

Gli episodi hanno come protagonisti leader di prodotto di aziende come Microsoft, Google, Facebook, Spotify e Slack. Potrete anche ascoltare imprenditori, startup e altre aziende del settore tecnologico. 🧑‍💻

Le interviste approfondiscono le responsabilità e le attività quotidiane dei PM, fornendo un'idea di come funzionano le cose nelle diverse aziende tecnologiche. Questo permette di capire le somiglianze e le differenze tra le varie aziende il piano di produttività e leadership in diverse organizzazioni.

Episodio da ascoltare assolutamente: 9 importanti lezioni di un Product Manager di Facebook PM

Spotify: Il Podcast della produttività Podcast Apple: Il Podcast della produttività

3. Come ho costruito questo con Guy Raz

How I Built This with Guy Raz è un altro grande podcast dedicato ai product manager, con interessanti interviste a leader del settore e a professionisti emergenti della gestione dei prodotti.

Ogni intervista esplora la storia dell'ospite, da come ha iniziato a cosa può condividere per aiutare gli altri product manager ad avere successo. Fate un'immersione profonda nelle umili origini di alcune delle aziende più note e dei migliori professionisti del prodotto di oggi.

Guy Raz si propone di evidenziare ciò che serve per eccellere nella leadership di prodotto e le strategie vincenti che possono creare una crescita guidata dal prodotto in qualsiasi settore. Raz rende ogni episodio tanto divertente quanto informativo, portando ogni volta fascino e spunti personali alla discussione.

Episodio da ascoltare assolutamente: 70 - Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: Come ho costruito questo con Guy Raz Podcast Apple: Come ho costruito questo con Guy Raz

4. Radio Product Hunt

Product Hunt Radio è un altro dei migliori podcast sulla gestione dei prodotti che va in onda settimanalmente con funzionalità/funzione di imprenditori, investitori, leader di prodotto e creatori dell'industria tecnologica.

È condotto da Ryan Hoover di Product Hunt e Abadesi Osunsade di Hustle Crew. Da fare un fantastico lavoro di esplorazione degli aspetti mutevoli della gestione dei prodotti insieme ai più importanti leader del settore.

Le interviste offrono spunti di riflessione su tutto ciò che riguarda l'imprenditorialità, il marketing e le metriche. Gli ospiti forniscono prospettive uniche e i loro migliori consigli su come sono arrivati al punto in cui si trovano oggi. 😸

I Product Manager dovrebbero sintonizzarsi per trarre ispirazione e imparare dalle esperienze di questi leader tecnologici di esito positivo.

Episodio da ascoltare assolutamente: Episodio 48: Chris Sacca

Spotify: Caccia al prodotto Radio Podcast Apple: Radio Product Hunt

5. Cassetta degli attrezzi del master Scrum

Scrum Master Toolbox ha come traguardo i praticanti agili e gli scrum master con episodi quotidiani di 15 minuti. È condotto dal Certified Scrum Master, consulente aziendale e Agile Coach Vasco Duarte.

Questo podcast quotidiano fornisce dosi di ispirazione attraverso interviste e conversazioni coinvolgenti con i migliori. Gli ascoltatori ascoltano esperti di product management che condividono le loro esperienze su tutto ciò che è agile e scrum.

Gli argomenti spaziano da dinamiche di team e collaborazione per una leadership efficace e il processo decisionale. Troverete anche lezioni specifiche su aspetti quali la creazione di strutture agili e lo sviluppo della flessibilità necessaria per un prodotto di successo. ⚒️

Questo podcast sulla gestione dei prodotti è un'ottima risorsa per chi è interessato a metodologie agili . Sia per i professionisti esperti che per coloro che stanno pensando di intraprendere un nuovo percorso professionale, è un modo fantastico per conoscere le best practice odierne e le tendenze aziendali agili emergenti.

Episodio da ascoltare assolutamente: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Cassetta degli attrezzi del Maestro di Scrum Podcast Apple: Cassetta degli attrezzi del Maestro di Scrum

6. Padronanza del prodotto ora

Product Mastery Now (ex The Everyday Innovator) è condotto da Chad McAllister, veterano del settore. È stato progettato per aiutarvi a passare da product manager a "Product Master" utilizzando il metodo BEAT che Chad firma:

Costruire la vostra base

Ottenere una certificazione professionale

Applicare approfondimenti

Trasformare l'organizzazione

Gli episodi sono organizzati in ognuna di queste quattro sezioni secondo la Roadmap dei prodotti firmata da McAllister.

Gli ascoltatori possono saltare in qualsiasi episodio e iniziare ad apprendere le competenze necessarie per diventare influenti responsabili della strategia di prodotto. Ottenere le competenze necessarie per creare produttività ed esperienze utente che i clienti ameranno senza essere sopraffatti o esauriti. 🎉

Episodio da ascoltare assolutamente: TEI 233 - Tutti vogliono più agilità nel loro processo di prodotto e questo è il modo per ottenerla (con Colin Palombo)

Spotify: Padronanza del prodotto ora **Podcast Apple Padronanza del prodotto ora

7. L'esperienza di produttività

Se siete alla ricerca di un podcast settimanale che approfondisca argomenti importanti con i migliori product manager del mondo, date un'occhiata a The Product Experience.

Condotto da Lily Smith e Randy Silver, questo dinamico duo porta un'esperienza versatile in ogni intervista. Smith è un leader del settore e un consulente di grande valore negli spazi SaaS e mobile, mentre Silver è un product master poliedrico e la mente dei negozi di musica di Amazon. 🎵

I due chiacchierano con le menti che contano sugli argomenti che interessano ai product manager del mondo reale come voi. Esplorano ciò che serve per creare team di successo, sviluppare prodotti fantastici, risolvere i problemi di tutti i giorni e promuovere una carriera di cui essere orgogliosi. 🏆

Episodio da ascoltare assolutamente: Da dove fanno nascere le buone idee? - Gal Josefsberg su L'esperienza del prodotto

Spotify: L'esperienza della produttività Podcast Apple: L'esperienza della produttività

8. Un cavaliere della produttività

One Knight in Product è gestito da Jason Knight, esperto di gestione dei prodotti e consulente SaaS molto richiesto.

In ogni episodio, Knight si confronta con leader della produttività, autori e imprenditori per conoscere le loro opinioni sul settore e ascoltare le loro storie. I contenuti coprono un'ampia gamma di argomenti rivolti a chiunque si occupi di progettare, costruire, gestire o commercializzare prodotti.

A differenza di molti podcast incentrati sulle interviste, Knight non si concentra solo sui grandi nomi. Nell'interesse dell'inclusività, potrebbe intervistare una star del product management in un episodio e un nome sconosciuto in quello successivo.

Episodio da ascoltare assolutamente: Moving Beyond Founder-Led Product Development & Setting PMs up for Success (con Jennifer Yang-Wong, VP of Product @ Contrary)

Spotify: Un cavaliere in produttività **Podcast Apple Un Cavaliere in produttività

9. Podcast di Lenny

Il Podcast di Lenny è condotto dall'autore e specialista di prodotti digitali Lenny Rachitsky. Con diversi episodi ogni settimana, Lenny intervista esperti di crescita e leader di prodotto di livello mondiale per aiutare gli ascoltatori a costruire, lanciare e far crescere prodotti fantastici. 🌱

Il podcast è noto per il suo alto valore di produttività, con episodi realizzati con cura per garantire agli ascoltatori un'esperienza piacevole e informativa ogni volta. Lo show esplora spesso tattiche e consigli praticabili da parte di professionisti focalizzati sulla crescita, completati da domande e approfondimenti coinvolgenti da parte di Lenny.

Dalle interviste con persone affascinanti alle immersioni profonde negli eventi attuali, il Podcast di Lenny ha qualcosa per tutti nello spazio dei prodotti.

Episodio da ascoltare assolutamente: Lezioni sulla costruzione del senso del prodotto, sulla navigazione nell'IA, sull'ottimizzazione del primo miglio e sull'attraversamento della fase intermedia

Spotify: Podcast di Lenny Podcast Apple: Podcast di Lenny

10. I maestri della scala

Masters of Scale è condotto da Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn e partner di Greylock. La missione di questo podcast settimanale è di affrontare l'imprenditorialità come una mentalità che i professionisti possono coltivare e imparare.

Gli episodi esplorano teorie non convenzionali su come le aziende scalano. Gli intervistati condividono storie di leadership, imprenditorialità, gestione dei prodotti, raccolta fondi e altro ancora.

Forse la parte migliore del podcast è costituita dai segmenti di "risposta rapida", condotti da Bob Safian, che adotta un approccio nuovo rispetto al formato standard dell'intervista formale. Safian conduce queste discussioni e crea episodi divertenti su tutto, dalla diversità alla risposta alle crisi.

Episodio da ascoltare assolutamente: Sessione di strategia: 5 domande scottanti e le loro risposte inaspettate con Reid Hoffman e Bob Safian

Spotify: I maestri della scala **Podcast Apple I maestri della scala

Menzioni d'onore

È stato incredibilmente difficile restringere il campo ai 10 migliori podcast sulla produttività. Ci sono così tante menti fantastiche là fuori e decine di podcast da ascoltare assolutamente che possono ampliare gli orizzonti dei product manager di tutto il mondo.

Ecco altri 10 podcast che riteniamo valgano la pena di essere ascoltati:

