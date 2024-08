I 10 migliori corsi online di Project Management per migliorare la vostra carriera

Ogni decisione può portare al successo o a sfide impreviste con progetti complessi e ad alto rischio. Questi ambienti dinamici richiedono eccezionali capacità di gestione dei progetti.

In effetti, in un panorama professionale in costante evoluzione, gestire efficacemente i progetti non è più un'abilità piacevole da possedere, ma un fattore che cambia la carriera.

Che siate professionisti esperti che stanno affinando le proprie capacità o reclute che stanno costruendo la propria esperienza nella gestione dei progetti, questa guida vi fornirà i 10 migliori corsi online di gestione dei progetti.

Questi corsi selezionati alimentano le vostre ambizioni e soddisfano le vostre esigenze obiettivi professionali per il lavoro . In questo elenco, scoprirete i corsi che si adattano al vostro stile di apprendimento, mentre esplorate le preziose competenze che trasmettono.

Tuffiamoci!

I 10 migliori corsi online di gestione dei progetti

La gestione di un progetto è il processo di pianificazione, organizzazione, garanzia e gestione delle risorse per raggiungere obiettivi specifici entro un determinato periodo di tempo. Ciò comporta l'avvio, la pianificazione, l'esecuzione, il controllo e la guida del lavoro di un team per raggiungere un obiettivo o soddisfare specifici criteri di successo.

I project manager svolgono un ruolo cruciale nella supervisione di questi processi e le loro responsabilità comprendono la comunicazione con le parti interessate, la gestione dei rischi e degli imprevisti, il controllo della qualità e la garanzia che il progetto venga consegnato nei tempi e nei costi previsti.

La gestione dei progetti è una competenza fondamentale nella maggior parte dei settori. Pertanto, l'acquisizione di competenze e credenziali in materia di gestione dei progetti migliorerà le vostre prospettive di carriera: tali competenze vi rendono una risorsa più preziosa per i vostri datori di lavoro.

Ecco i nostri 10 migliori consigli per i corsi online di project management che vi apriranno le porte a ruoli di leadership.

1. Il responsabile di progetto digitale

via Il responsabile del progetto digitale Il corso Master Digital Project Management di DPM è un programma completo che approfondisce l'intero ciclo di vita del progetto, dall'avvio alla chiusura, e fornisce le competenze necessarie per gestire i progetti.

Il corso ha 27+ lezioni on-demand.

L'ampio materiale del corso include compiti basati su scenari reali, oltre 50 modelli, esempi e l'accesso a una comunità Slack online e a gruppi di studio. Sono disponibili anche risorse aggiuntive come articoli, quiz e whitepaper.

Principali risultati

Lezioni pratiche costruite da veri project manager digitali

Esercitazioni pratiche su scenari di progetto reali

Mentorship e discussioni guidate da esperti via Slack

Focus rigoroso sui media digitali

A chi è rivolto?

Responsabili di progetto di agenzie

Produttori digitali

Responsabili di consegna in-house

Specialisti nell'onboarding dei prodotti

Freelance e imprenditori

Dettagli del corso

Prezzo : $950

: $950 Durata : 1 anno di accesso al corso

: 1 anno di accesso al corso Livello del corso: Intermedio/Avanzato

2. Corso PMP Foundation di PMTraining

via Formazione PM PMTraining offre un corso PMP Foundation flessibile a cui si può accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. Offre un'esperienza di apprendimento strutturata per preparare gli individui all'esame di certificazione Project Management Professional (PMP).

Il corso PMP online è una panoramica completa della certificazione PMP, che integra le lezioni dal vivo e funge da aggiornamento per gli attuali titolari della credenziale.

Il corso fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per sostenere l'esame PMP certificazione di gestione dei progetti esame.

I risultati più importanti

Attività di pianificazione Agile approfondite

oltre 30 ore di lezioni interattive e risorse disponibili su richiesta

Suggerimenti per le aree di conoscenza della guida PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Esercizi di gestione del valore aggiunto (EVM) PMP

A chi è rivolto?

Matricole che vogliono iniziare la loro carriera

Manager che vogliono ottenere la certificazione PMP

Dettagli del corso

Prezzo : $198

: $198 Durata : 90 giorni di accesso al corso

: 90 giorni di accesso al corso Livello del corso: Principiante

3. Gestione dei progetti Google: Certificato professionale

via Crescere con Google La specializzazione "Project Management Fundamentals" offerta da Google su Coursera fornisce una base pratica per la gestione dei progetti.

Questa specializzazione, progettata dagli esperti di Google, fornisce le competenze essenziali di gestione dei progetti applicabili a diversi settori e percorsi di carriera.

Che siate principianti che cercano di stabilire una base solida o professionisti esperti che cercano di perfezionare il proprio approccio, questo corso vi consente di avviare, pianificare, eseguire e chiudere con successo i progetti.

Inoltre, consente ai diplomati di questo corso di entrare in contatto con opportunità di lavoro rilevanti attraverso il Google Career Certificates Employer Consortium.

Principali risultati

Definire l'ambito del progetto, fissare gli obiettivi, stabilire le scadenze, stimare il fabbisogno di risorse e sviluppare piani d'azione

Allocare efficacemente il personale, il budget e le attrezzature per ottimizzare l'efficienza del progetto

Implementare meccanismi di controllo per monitorare i progressi, valutare i rischi e adattarsi ai cambiamenti

Concludere efficacemente i progetti, misurareobiettivi di gestione del progettoe imparare dai successi e dagli insuccessi per migliorare in futuro

A chi è rivolto?

Adatto a chiunque. Non sono richieste precedenti esperienze di gestione, conoscenze specifiche o titoli di studio

Dettagli del corso

Prezzo : Coursera Plus per $39 al mese

: Coursera Plus per $39 al mese Durata : 6 mesi a 10 ore a settimana

: 6 mesi a 10 ore a settimana Livello del corso: Da principiante a intermedio

4. Corso di preparazione per Project Management Professional di Project Management Academy

via Formazione sulla gestione dei progetti Il corso di preparazione al PMP della Project Management Academy (PMA) offre un'esperienza di apprendimento flessibile e autogestita per ottenere il prestigioso titolo di PMP Certificazione Project Management Professional (PMP) .

Questo corso copre in modo completo le PMBOK Guida, principi del PMI e strategie essenziali per affrontare l'esame.

Il programma consente di padroneggiare i cinque gruppi di processi, le nove aree di conoscenza e gli strumenti e le tecniche fondamentali che vengono testati nell'esame PMP, secondo i propri ritmi e la propria convenienza.

Inoltre, gli studenti possono sostenere esami di prova per individuare i propri punti di forza e di debolezza, aprendo la strada a modifiche strategiche dello studio e al successo del PMP.

Principali vantaggi

Approccio formativo PMA collaudato

oltre 65 istruttori del mondo reale con esperienza di project management, di business e di formazione

Fornisce materiali di formazione PMP online supplementari

Tutoraggio e supporto dopo il corso PMP

A chi è rivolto?

Manager che desiderano ottenere la certificazione PMP

Dettagli del corso

Prezzo : Diversi livelli a partire da $995

: Diversi livelli a partire da $995 Durata : 6 mesi di accesso al portale di formazione online

: 6 mesi di accesso al portale di formazione online Livello del corso: Intermedio/Avanzato

5. Career Essentials in Project Management di Microsoft e LinkedIn

via LinkedIn Questo corso realizzato in collaborazione da Microsoft e Linkedin offre un'introduzione completa ma accessibile alla gestione dei progetti.

Imparate dai leader di settore di Microsoft e LinkedIn, ottenendo preziose informazioni su scenari reali.

Il corso consente di imparare rapidamente, scegliendo i singoli corsi per costruire le proprie competenze mattone dopo mattone. Il corso vi coinvolge con videolezioni, quiz ed esercizi interattivi e vi permette di mettere in pratica quanto appreso con dimostrazioni pratiche.

Questo approccio flessibile e coinvolgente rende la padronanza della gestione dei progetti accessibile e gratificante.

Principali risultati

Capiretermini di gestione del progetto e concetti fondamentali come il ciclo di vita del progetto, la gestione dell'ambito, la gestione del tempo, la comunicazione e l'allocazione delle risorse

Esplorare metodologie agili come Scrum e Kanban, imparando ad adattarsi al cambiamento e a collaborare efficacemente in ambienti dal ritmo incalzante

Sviluppare capacità di leadership essenziali per motivare e guidare i team di progetto, oltre a strategie di comunicazione efficaci per una collaborazione chiara e concisa

A chi è rivolto?

Chiunque voglia apprendere i fondamenti della gestione dei progetti

Dettagli del corso

Prezzo: Accessibile con un'iscrizione a LinkedIn Premium

Durata: 15 ore

Livello del corso: Da principiante a intermedio

6. Diploma in gestione di progetti da Alison

via Alison Questo corso di diploma gratuito esplora il progetto principi di gestione dei progetti e gli elementi che influenzano il successo dell'esecuzione.

Il corso inizia con una panoramica del ciclo di vita dello sviluppo del sistema (SDLC), che comprende fasi come l'analisi del business, la pianificazione, la progettazione e la valutazione. Approfondisce le metodologie di gestione dei progetti e gli strumenti pratici come i diagrammi di Gantt e di Grafici PERT per una programmazione efficace.

Inoltre, il corso discute le pratiche standard di gestione del progetto, compreso l'uso di documenti tecnici e programmi per il monitoraggio dei progressi.

È incluso un caso di studio per dimostrare l'efficacia della gestione del progetto in azione.

Principali risultati

Imparate a conoscere le fasi cruciali dell'SDLC, come l'analisi, la pianificazione, la progettazione e la valutazione

Approfondimenti dettagliati sulle pratiche e le metodologie di gestione dei progetti

Istruzioni sull'uso di strumenti come i diagrammi di Gantt e PERT per un'efficace pianificazione del progetto

A chi è rivolto?

Professionisti impegnati nella gestione dei progetti che desiderano migliorare le proprie competenze, ma anche persone che aspirano a entrare in questo campo e a costruire la propria esperienza da zero

Dettagli del corso

Prezzo : Gratuito

: Gratuito Durata : 15 ore

: 15 ore Livello del corso: Principiante

7. Agile con Atlassian Jira su Coursera

via Coursera Il corso Agile con Atlassian Jira è pensato per approfondire la comprensione delle metodologie agili e per implementare efficacemente questi principi attraverso strumenti di gestione del progetto .

Dalle basi della visualizzazione del lavoro alla personalizzazione avanzata, il corso copre vari argomenti per fornire agli studenti le competenze necessarie per gestire con successo i progetti agili.

Principali risultati

Tecniche di visualizzazione in Agile

Esplorazione dettagliata del framework Scrum, compresi i concetti di sprint, obiettivi di sprint, backlog e stima

Fondamenti dei principi Lean e Agile

A chi è rivolto?

Sia ai principianti che a coloro che vogliono approfondire la conoscenza delle metodologie agili

Dettagli del corso

Prezzo : Disponibile con Coursera Plus per $39 al mese

: Disponibile con Coursera Plus per $39 al mese Durata : 12 ore

: 12 ore Livello del corso: Principiante

8. Certificato professionale IBM Project Manager su Coursera

via Coursera Il certificato professionale IBM Project Manager offre un percorso completo per coloro che aspirano a eccellere nella gestione dei progetti.

Questo programma offre un'esplorazione approfondita delle moderne tecniche di gestione dei progetti, con particolare attenzione alle metodologie Agile.

Il programma fornisce ai partecipanti le competenze essenziali, l'esperienza pratica e il riconoscimento del settore necessari per eccellere nei ruoli di project management in vari settori.

Principali risultati

Comprendere le basi della creazione diuna roadmap di gestione del progettodalla pianificazione al monitoraggio e alla gestione dei progetti

Ottenere informazioni sull'interociclo di vita della gestione dei progetti dall'inizio al completamento

Imparate a conoscere la pianificazione adattiva, lo sviluppo iterativo e il miglioramento continuo nella gestione dei progetti

A chi è rivolto?

Responsabili di progetto, team leader o chiunque sia interessato a padroneggiare la gestione di un progetto gestione dei progetti aziendali in un ambiente dinamico e guidato dalla tecnologia

Dettagli del corso

Prezzo : Disponibile con Coursera Plus per $39 al mese

: Disponibile con Coursera Plus per $39 al mese Durata : 3 mesi a 10 ore alla settimana

: 3 mesi a 10 ore alla settimana Livello del corso: Da principiante a intermedio

9. Gestione di progetti tecnici complessi al MIT

via MIT Questo programma online di 3 giorni introduce due tecniche essenziali per gestire lo sviluppo di prodotti e servizi su larga scala.

Il programma dedica due giorni all'apprendimento del metodo della matrice di struttura del progetto (DSM), uno strumento sviluppato e studiato dal MIT per migliorare le prestazioni dei progetti nello sviluppo di sistemi complessi.

Il DSM è stato efficacemente implementato in vari settori tecnici, come la produzione automobilistica, il software, l'aerospaziale e altri ancora.

Il terzo giorno del corso è dedicato ai moderni metodi di sviluppo agile, tradizionalmente utilizzati nel software ma ora sempre più applicati ad altri progetti tecnici.

Questo programma enfatizza la comprensione del giusto strumenti agili per diversi tipi di progetto, riconoscendo che i metodi che si dimostrano efficaci nel software possono non essere direttamente traducibili in altri ambiti tecnici.

Principali risultati da trarre

Mappatura correnteprocessi di sviluppo del prodotto utilizzando il metodo DSM

Identificare strategie per favorire le iterazioni pianificate e ridurre al minimo quelle non pianificate nei cicli di progetto

Sviluppare le competenze per gestire efficacemente gli aspetti tecnici complessi dei progetti

A chi è rivolto?

Vicepresidenti di ingegneria, produzione e tecnologia

Direttori di progetti, programmi o gestione di servizi

Sviluppo di prodotti, servizi e attività commerciali

Responsabili di programmi di ingegneria e R&S

Ingegneri capo progetto

Ingegneri addetti alla progettazione e allo sviluppo di prodotti e processi

Strateghi della tecnologia

Responsabili di progetto

Dettagli del corso

Prezzo : $4500

: $4500 Durata : 3 giorni

: 3 giorni Livello del corso: Avanzato

10. Gestione dei progetti da ClickUp University

via Università ClickUpStrumenti di gestione del progetto come ClickUp sono essenziali per organizzare, tracciare e gestire in modo efficiente i vari aspetti di un progetto, assicurando che i team rispettino le scadenze e raggiungano gli obiettivi in modo coordinato.

Questo workshop dal vivo vi insegna a sfruttare gli strumenti di ClickUp per supervisionare i progetti, gestire i team ed elevare il vostro livello di gestione dei progetti.

Non solo vi insegna a sfruttare ClickUp per pianificare, organizzare ed eseguire i progetti in modo efficiente, ma anche ad applicare i principali strumenti di gestione dei progetti strategie di gestione dei progetti , tra cui la definizione di l'ambito del progetto determinare le pietre miliari e stabilire le dipendenze tra i compiti.

Principali risultati da trarre

Esplorare la configurazione e la gerarchia dei progetti su ClickUp

Utilizzo di ClickUp Docs per definire l'ambito del progetto e le viste per il monitoraggio

Valutazione e revisione dei risultati del progetto

Per chi è?

Professionisti che desiderano utilizzare al meglio la gestione dei progetti per supervisionare i progetti, gestire i team e garantire il successo del progetto

Dettagli del corso

Prezzo : $249

: $249 Durata : 60 minuti

: 60 minuti Livello del corso: Intermedio

Competenze acquisite con i corsi di Project Management

Optando per uno di questi corsi di certificazione online per la gestione dei progetti, sarete in grado di acquisire le competenze necessarie per affrontare qualsiasi progetto, indipendentemente dalla sua complessità

Leadership e comunicazione: Guidare efficacemente i team, gestire gli stakeholder e favorire canali di comunicazione chiari

Guidare efficacemente i team, gestire gli stakeholder e favorire canali di comunicazione chiari Pianificazione e organizzazione: Stabilire obiettivi, definire l'ambito del progetto, creare scadenze e allocare le risorse in modo efficiente

Stabilire obiettivi, definire l'ambito del progetto, creare scadenze e allocare le risorse in modo efficiente Gestione dei rischi: Identificare e mitigare i rischi potenziali per garantire il successo del progetto

Identificare e mitigare i rischi potenziali per garantire il successo del progetto Risolvere i problemi: Adattarsi alle sfide impreviste e trovare soluzioni creative per mantenere i progetti in carreggiata

Adattarsi alle sfide impreviste e trovare soluzioni creative per mantenere i progetti in carreggiata Gestione del tempo: Definire le priorità dei compiti, gestire le scadenze e ottimizzare il flusso di lavoro per aumentare la produttività

Definire le priorità dei compiti, gestire le scadenze e ottimizzare il flusso di lavoro per aumentare la produttività Conoscenza del software: Padronanza di strumenti di gestione dei progetti come ClickUp

Tipi di certificazioni di Project Management

Seguire un corso e ottenere una certificazione di project management riconosciuta può convalidare le vostre competenze e migliorare il vostro curriculum.

Ecco i diversi tipi di certificazioni di project management:

Professionista della gestione dei progetti (PMP)

La certificazione Project Management Professional (PMP), offerta dal Project Management Institute (PMI) e riconosciuta a livello mondiale, è il gold standard della gestione dei progetti.

L'esame PMP è una delle otto credenziali fornite dal PMI, in linea con l'ECO PMP Examination Content Outline.

Le organizzazioni governative, commerciali e di vari settori impiegano project manager certificati PMP per migliorare i tassi di successo dei progetti. Questo risultato si ottiene applicando standard standardizzati e in continua evoluzione principi di gestione del progetto delineati nella Guida PMBOK del PMI.

Associato certificato nella gestione dei progetti (CAPM)

La certificazione Certified Associate in Project Management (CAPM) è stata concepita per fornire ai candidati le competenze essenziali per ricoprire posizioni di primo livello nella gestione dei progetti.

Il conseguimento della certificazione CAPM rappresenta una solida preparazione per le persone che desiderano ricoprire posizioni di primo livello nella gestione dei progetti. Grazie a questa certificazione, il candidato comprenderà i principi della gestione dei progetti in modo completo e otterrà la certificazione di framework e metodologie consolidate.

PMI-ACP

La formazione PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) consente agli individui di coltivare competenze come professionisti agili, comprendendo una gamma diversificata di metodi agili.

Riconosciuta come la certificazione del PMI in più rapida crescita, l'esame PMI-ACP è stato recentemente aggiornato per includere la Agile Practice Guide.

Il conseguimento della certificazione PMI-ACP convalida la vostra esperienza pratica e la vostra competenza come membri di un team agile. Copre diversi approcci agili, tra cui Scrum, Kanban, Lean, programmazione estrema (XP) e sviluppo guidato dai test (TDD), enfatizzando la versatilità e non confinando i professionisti a un'unica metodologia agile.

Cintura verde/Black Belt Sei Sigma

La certificazione Six Sigma è un riconoscimento professionale che conferma la competenza di una persona nei principi, nelle metodologie e negli strumenti Six Sigma.

Six Sigma è un metodo basato sui dati utilizzato dalle organizzazioni per rendere i processi più efficienti, ridurre i difetti, migliorare la qualità e raggiungere l'eccellenza operativa.

La certificazione Six Sigma dimostra una solida conoscenza dell'analisi statistica, della risoluzione dei problemi e della gestione dei progetti. Dimostra la capacità di guidare progetti di miglioramento dei processi, di guidare il cambiamento organizzativo e di ottenere risultati tangibili.

I vari livelli di certificazione, come White Belt, Yellow Belt, Green Belt e Black Belt, riconoscono diversi livelli di conoscenza e competenza nell'applicazione dei metodi Six Sigma.

Che cosa possono fare i corsi e le certificazioni di Project Management per la vostra carriera?

Investire in corsi e certificazioni online sulla gestione dei progetti può

Aumentare il vostro potenziale di guadagno: I professionisti certificati hanno in genere stipendi più alti rispetto ai project manager non certificati

I professionisti certificati hanno in genere stipendi più alti rispetto ai project manager non certificati Sbloccare nuove opportunità di carriera: Far progredire la vostra carriera verso posizioni di leadership o aprire le porte a nuovi settori e tipi di progetti

Far progredire la vostra carriera verso posizioni di leadership o aprire le porte a nuovi settori e tipi di progetti **Aumentare la fiducia e la credibilità: dimostrare l'impegno nello sviluppo professionale e la competenza nella gestione dei progetti

Migliora la tua rete di contatti: Entra in contatto con altri professionisti ed espandi la tua cerchia professionale attraverso le comunità di corsi e le reti di certificazione

Strumenti per la gestione dei progetti

Nella gestione dei progetti, gli strumenti sono indispensabili per snellire le attività, migliorare la collaborazione e portare al successo il progetto. ClickUp per la gestione dei progetti è una soluzione versatile e completa tra i tanti strumenti disponibili.

ClickUp non è solo uno strumento: è una piattaforma di produttività che trasforma il modo di lavorare dei team.

Suddividere progetti complessi in attività semplici tramite ClickUp Sia che si tratti di gestire un piccolo team o di coordinare progetti su larga scala, La gestione personalizzata dei progetti di ClickUp e le sue funzionalità rispondono a esigenze e flussi di lavoro diversi.

Ecco un'analisi più approfondita delle dieci principali caratteristiche che rendono ClickUp una scelta eccezionale per i project manager:

Viste personalizzabili: Personalizzate il vostro spazio di lavoro con le viste Elenco, Tabellone, Riquadro, Calendario e Grafico di Gantt per soddisfare le diverse esigenze del progetto Gestione dei compiti: in modo efficienteassegnare, tracciare e gestire le attività con stati dettagliati, priorità e scadenze Spazi collaborativi: Creare spazi per i team per collaborare efficacemente con attività, documenti e obiettivi condivisi Tracciamento del tempo:Monitoraggio del tempo dedicato a compiti e progetticonsentendo una migliore gestione del tempo e un'analisi della produttività Documenti e Wiki integrati: Integrazione perfetta della documentazione nel processo di gestione del progetto, assicurando che tutte le informazioni siano accessibili in un unico luogo Tracciamento degli obiettivi: Impostazione e tracciamento dei progressi verso gli obiettivi, allineando gli sforzi del team agli obiettivi del progetto Cruscotti personalizzabili: Costruitecruscotti personalizzati per avere una panoramica delle prestazioni del progetto, della produttività del team e delle metriche critiche. Automazione: Automatizzate le attività e i processi ripetitivi perrisparmiare tempo e ridurre i potenziali errori Funzionalità di integrazione: Integrazione con vari altri strumenti e piattaforme, per garantire che ClickUp si inserisca nell'ecosistema esistente Strumenti di reportistica: Generazione di report completi per comprendere l'avanzamento del progetto, la produttività del team e altro ancora

Diventa un professionista nella gestione dei progetti

I corsi di project management offrono spunti preziosi per diversi ruoli, ma sono particolarmente indicati per alcuni individui. Se siete Project Manager o Project Lead esperti, questi corsi possono approfondire le vostre competenze e affinare ulteriormente le vostre capacità di gestione dei progetti.

Il percorso per diventare un project manager efficace è continuo e sfaccettato. Comporta un apprendimento continuo, l'adattamento a nuove metodologie e l'adozione di strumenti e progressi tecnologici.

Sia che siate agli inizi o che vogliate affinare le vostre competenze, questi 10 migliori corsi di gestione dei progetti vi serviranno da bussola per guidarvi attraverso le complessità della gestione di progetti ad alta intensità e ad alto rischio.

Strumenti e software gratuito per la gestione dei progetti come ClickUp può rivoluzionare il vostro approccio alla gestione dei progetti, offrendo soluzioni innovative per migliorare l'efficienza, la collaborazione e il successo complessivo del progetto. Semplificate la gestione dei progetti con ClickUp - Iscriviti ora gratuitamente .