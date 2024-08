10 Migliori software P&ID per diagrammi di tubazioni e strumentazione nel 2024

Creare diagrammi dettagliati di tubazioni e strumentazione (ID) può essere difficile, soprattutto quando ci si ritrova con un software difficile da usare, privo di funzionalità/funzione chiave o semplicemente non adatto alla collaborazione tra team.

Questi problemi possono rallentare il lavoro e comprometterne la qualità.

Ma non dovete più preoccuparvi. Abbiamo raccolto i 10 migliori software P&ID che soddisfano un ampio intervallo di esigenze e casi d'uso. Restate con noi per scoprire qual è il software più adatto a voi e preparatevi a rendere i vostri progetti P&ID molto più fluidi. ✨

Cosa si deve cercare nel software ID ?

Quando cercate il miglior software ID, cercate le funzioni e le funzionalità chiave per trovare quello più adatto alle vostre esigenze:

Un'interfaccia intuitiva che riduca al minimo la curva di apprendimento del software P&ID

Possibilità di creare P&ID 2D e/o 3D

Libreria di modelli per avviare progetti eottimizzare i flussi di lavoro* Librerie di simboli standardizzate per progetti chiari, professionali e coerenti

Importazione ed esportazione di diagrammi nei formati di file desiderati

Flessibilità di lavoro su web, desktop, app per dispositivi mobili o una combinazione dei tre

Supporto per la collaborazione in tempo reale, i commenti e il feedback

Integrazione con lo spazio di archiviazione cloud (come Google Drive),strumenti di prototipazione, software per la collaborazione in team e altre app aziendali

Documentazione completa e supporto clienti affidabile

I 10 migliori software ID da utilizzare nel 2024

Scopriamo subito le 10 migliori soluzioni software P&ID che garantiscono l'ottimizzazione dei flussi di lavoro di progettazione, la produzione di disegni P&ID professionali e la riunione con i vostri clienti oggetti del progetto . 💪

La funzionalità Lavagne online di ClickUp consente di creare rappresentazioni visive di idee complesse come flussi di utenti, wireframe e diagrammi di ingegneria

ClickUp è un software completo di strumento per il project management per gestione dell'ingegneria progetti e operazioni, e praticamente in ogni altra area aziendale.

La piattaforma ha ClickUp Mappe mentali che è molto utile per mappare le idee e capire il flusso dei progetti. Avete bisogno di trasformare queste idee in un piano? Ci sono centinaia di modelli da fare rapidamente. ⚡️

Questo include Modello di Mappa dei Processi di ClickUp . È perfetto per standardizzare i flussi di lavoro ID, sia che stiate progettando sistemi ID da zero, sia che stiate eseguendo controlli di manutenzione o migliorando sistemi esistenti.

Quando è tempo di brainstorming per i sistemi P&ID, Le lavagne online di ClickUp sono un ottimo spazio per il lavoro di gruppo. Gli strumenti penna, nota e forma rendono facile la progettazione di diagrammi di flusso e schemi. È anche possibile incorporare le mappe mentali di ClickUp, ClickUp Documenti , immagini, collegamenti e file all'interno della Lavagna online per una panoramica migliore delle vostre idee e risorse.

Avete avuto un'idea durante la sessione di brainstorming che deve essere eseguita? Convertite il testo in un'attività di ClickUp Whiteboards. Grazie al gestione delle attività grazie alle funzionalità/funzione, è possibile assegnare facilmente questi compiti ai membri del team, aggiungere una scadenza e allegare i dettagli e i file necessari per Da fare.

In questo modo, tutti sono sulla stessa pagina e nulla sfugge.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Accesso a ClickUp tramite app web, desktop e mobile

Documentate i processi aziendali e le procedure operative standard in ClickUp Documenti

Condivisione di feedback e aggiornamenti con il team tramite @menzioni, commenti e chattare

Programmare attività ricorrenti, come i controlli di manutenzione, nella visualizzazione Calendario e ricevere una notifica quando sono quasi in scadenza ⏰

Connessione con oltre 1.000 app di terze parti, tra cui Gmail, Outlook, GitHub, Zoom e Microsoft Teams

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità del web e del desktop non sono disponibili sull'app mobile

ClickUp non dispone di una libreria di simboli P&ID standard per la progettazione dei sistemi

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart è un'applicazione di software per diagrammi di flusso che trasforma idee, piani e processi complessi in diagrammi semplici e di colore. Dispone di diverse librerie di forme e simboli per la progettazione di diagrammi di flusso, mappe di processo, diagrammi P&ID, mappe mentali, wireframes e diagrammi di affinità .

Se non volete costruire questi progetti da zero, ci sono oltre 900 modelli di P&ID e di ingegneria che vi aiuteranno a iniziare. È anche possibile importare e modificare file esistenti da Microsoft Visio, Gliffy, Draw.io e OmniGraffle.

Lucidchart migliori funzionalità/funzione

Condividete i collegamenti al vostro documento Lucidchart e impostate autorizzazioni come "modifica", "modifica e condivisione", "commento" e "visualizzazione"

Collaborazione con il team tramite modifiche in tempo reale, @menzioni, chat e commenti

Impostazione dello stato di un documento per far sapere ai collaboratori se è in attesa di revisione, approvato o rifiutato

Integrazione di Lucidchart con oltre 50 app, tra cui Slack, Confluence, Jira, Figma e Loom

Lucidchart limitazioni

Non ha un'app desktop

Il piano Free è limitato a tre documenti modificabili, 60 forme per documento e 100 modelli

Lucidchart prezzi

**Gratis

Individuo: $7,95/mese

$7,95/mese Team: $9,00/mese per utente

$9,00/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Lucidchart valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (4.900+ recensioni)

4.5/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

3. EdrawMax

via EdrawMax EdrawMax è un programma online strumento di diagramma che consente di creare oltre 280 tipi di diagrammi tra cui diagrammi ID, diagrammi di flusso, mappe mentali, wireframe, piani e disegni elettrici.

Con EdrawMax si ha accesso a oltre 1.500 modelli nativi (che coprono i settori dell'ingegneria, dell'IU e dell'UX, della gestione del prodotto e dell'azienda) e ad altri 20.000 tramite la libreria di modelli della comunità.

EdrawMax migliori funzionalità/funzione

Supporta più di 10 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo e tedesco

Condivisione di documenti Edraw tramite collegamenti, email, social media o codici QR

Importazione di file Visio, SVG e CAD ed esportazione dei diagrammi finali in oltre 10 formati, tra cui PDF, JPG, Excel, HTML e PS/EPS

Utilizzate EdrawMax su web, desktop (Windows, MacOS e Linux) e dispositivi mobili (Android e iOS)

EdrawMax limitazioni

Il piano Free ha un limite di tre file modificabili e limita l'accesso ai modelli

I diagrammi esportati sul piano gratuito contengono una filigrana

EdrawMax prezzi

**Gratis

Piano di sottoscrizione semestrale: $69

$69 Piano di sottoscrizione annuale: $99

$99 Piano perpetuo: $245

$245 Teams & Business: $119/anno per utente

EdrawMax valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4. IMPIANTO M4

via IMPIANTO M4 M4 Plant è un software per la progettazione di impianti e fabbriche in 2D e 3D di qualsiasi dimensione. Dispone di 17 moduli, tra cui isometrie delle tubazioni, diagrammi di tubazioni e strumentazione, strutture in acciaio, canalizzazioni HVAC e percorsi elettrici.

Una funzionalità/funzione chiave di M4 Plant è la generazione di distinte dei materiali (BOM), elenchi di parti e linee in qualsiasi fase della progettazione. Ciò è molto utile per stimare i costi e garantire che tutti i materiali e i componenti necessari siano tenuti in conto durante il progetto. ✔️

Le migliori funzionalità/funzione di M4 PLANT

Creazione di nuovi cataloghi di simboli o estensione di quelli esistenti con simboli P&ID personalizzati

Progettazione di simboli P&ID personalizzati salvando parti dei vostri progetti P&ID

Esecuzione di controlli per eliminare errori e ottimizzare i progetti 🎯

Imparare a conoscere le funzionalità/funzione della piattaforma grazie alla documentazione dettagliata e ai video tutorial

M4 Limiti dell'impianto

Non esiste un piano Free, ma su richiesta è disponibile una versione di prova gratuita di 30 giorni

Limiti ai modelli e alle integrazioni native

M4 PLANT prezzo

M4 Factory: $196/mese

$196/mese M4 Piping: $196/mese

$196/mese M4 Impianto: $240/mese

M4 PLANT valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

5. SmartDraw

via Disegno intelligente SmartDraw è un altro strumento di diagramma di facile utilizzo per la creazione di diagrammi di flusso, mappe mentali, progetti di tubature e wireframe, piani degli spazi e altro ancora. Per ognuno di questi progetti sono disponibili librerie di simboli dedicate. Per i diagrammi delle tubazioni e della strumentazione, è possibile scegliere tra oltre 300 simboli per produrre progetti professionali.

Una pratica funzionalità/funzione è l'installazione di SmartDraw Apps all'interno di aree di lavoro di Google, Microsoft Teams, Confluence, Jira e Trello, per collaborare ai diagrammi senza lasciare queste app. E quando i vostri progetti sono pronti, potete condividere un link o esportarli come file PDF, PNG o SVG.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartDraw

Utilizzate l'app web di SmartDraw in più di 100 lingue, tra cui inglese, francese, tedesco e italiano 🌍

Iniziare con uno qualsiasi degli oltre 30 modelli di ingegneria, flusso di processo e P&ID

Importazione di stencil Visio, file Visio e Lucidchart ed esportazione dei diagrammi finali in Visio, PDF, SVG, PNG e JPG

Accesso a una documentazione dettagliata e a un supporto clienti attento e puntuale

Limiti di SmartDraw

I prezzi sono indicati mensilmente, ma la fatturazione è annuale

È accessibile solo via web e come app desktop per Windows

Non esiste un piano gratuito, ma solo una versione di prova di 7 giorni

SmartDraw prezzi

Individuale: $9,95/mese

$9,95/mese Teams: $8,25/mese per utente (minimo 3 utenti)

$8,25/mese per utente (minimo 3 utenti) Sito: A partire da $2.995/anno (prezzo fisso per l'intera organizzazione)

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2: 4.6/5 (260 recensioni)

4.6/5 (260 recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

6. Procad P&ID

via Procad P&ID Procad P&ID è un software P&ID specializzato nella progettazione di tubazioni e impianti in 2D e 3D. Dispone di un'estesa libreria di simboli standardizzati per motori, valvole, scambiatori di calore e altro ancora, con la possibilità di personalizzare questi simboli per le vostre esigenze specifiche. 🛠️

I disegni di Procad vengono salvati come file DWG, il formato supportato dalle più diffuse app CAD come AutoCAD. In questo modo è facile condividerli con interlocutori esterni che possono visualizzarli e modificarli con il software desiderato. Quando si recuperano i file, Procad analizza e segnala tutte le modifiche, dando la possibilità di accettarle o scartarle.

Procad P&ID migliori funzionalità/funzione

Generazione di distinte base delle valvole e di elenchi numerati di apparecchiature, strumenti e linee per un disegno o per un intero progetto

Familiarizzare con le funzionalità/funzione della piattaforma grazie alla formazione iniziale gratuita e ai tutorial sul web

Utilizzare strumenti di automazione come l'auto-route, l'auto-weld e l'auto-gasket per velocizzare i progetti

Ricevere avvisi automatici quando vengono apportate modifiche ai progetti esistenti

Procad P&ID limiti

Non esiste un piano Free, ma solo una versione di prova gratuita di 15 giorni

Procad P&ID non dispone di app per il web e per i dispositivi mobili, ma funziona solo su un sistema operativo Windows 10 (o più recente)

Procad P&ID prezzi

Se avete già il software AutoCAD, avrete uno sconto del 25%:

Mensile: a partire da $75/mese

a partire da $75/mese Prepagato per 1 anno: a partire da $60/mese

a partire da $60/mese Prepagato per 3 anni: a partire da $49/mese

Procad P&ID valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

7. Sphera

tramite Sphera Sphera offre servizi e software per migliorare la sicurezza e le prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sul luogo di lavoro. La sua piattaforma di gestione dei rischi e della sostenibilità, SpheraCloud, ha un modulo P&ID per semplificare il piano di isolamento con le procedure di lockout/tagout.

Caricate un file PDF degli schemi sulla piattaforma e contrassegnatelo con i punti e le regole di isolamento. In questo modo il team ha piena visibilità sullo stato delle apparecchiature e sulle potenziali aree di rischio. 🚩

Le migliori funzionalità/funzione di Sphera

Navigare con facilità nell'interfaccia intuitiva di SpheraCloud

Approfondite la gestione del rischio grazie alla connessione con altri moduli come il rischio per la sicurezza dei processi, l'assicurazione della conformità e la gestione dei rifiuti

Accedere a servizi di consulenza per una strategia aziendale in aree come ESG, benchmarking della sostenibilità e impronta di carbonio aziendale

Limiti di Sphera

Non esiste un piano Free o una versione di prova

Sphera non ha un'app desktop

Alcuni utenti riscontrano occasionalmente dei lag

Sphera prezzi

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sphera

G2: 4/5 (11 recensioni)

4/5 (11 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

8. IronCAD

via IronCAD IronCAD non è specificamente un software P&ID, ma è ottimo per la progettazione di prodotti CAD 2D e 3D. È utile quando si devono affrontare attività di P&ID insieme ai lavori di progettazione CAD. 🤹‍♂️

A differenza della maggior parte dei software CAD, IronCAD dispone di uno strumento TriBall che consente di spostare e manipolare gli oggetti in modo facile e veloce. È inoltre possibile potenziare le capacità di IronCAD con componenti aggiuntivi per l'analisi delle sollecitazioni, l'analisi del movimento e la creazione di rendering realistici di modelli 3D.

Le migliori funzionalità/funzione di IronCAD

Accesso a un'estesa libreria di componenti e parti standard per accelerare la progettazione

Iscrizione al corso gratuito per principianti di IronCAD o prenotazione di sessioni di formazione individuali per imparare le funzionalità/funzione della piattaforma

Risolvere rapidamente i problemi con l'assistenza di un supporto clienti prompt e affidabile

Limiti di IronCAD

IronCAD non ha un'app web e funziona solo su sistemi operativi Windows

Non esiste un piano Free (ma è possibile richiedere una versione di prova gratuita di 30 giorni)

L'assistenza tecnica è un componente aggiuntivo a pagamento che parte da $695/anno

IronCAD prezzo

Pacchetto iniziale: $199

$199 Perpetuo (12 rate mensili): $779

$779 Perpetuo (pagamento unico): $8.490

Valutazioni e recensioni di IronCAD

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (60 recensioni)

9. Paradigma visivo

tramite Paradigma visivo Visual Paradigm è un software di modellazione e diagrammi di sistema per la creazione di progetti visivi. È possibile creare questi progetti da zero o scegliere tra gli oltre 800 diagrammi di flusso, diagrammi di flusso di processo (PFD), P&ID, e modelli di wireframe per iniziare il vostro lavoro.

A seconda delle esigenze aziendali, è possibile utilizzare Visual Paradigm in cloud, on-premise o in una configurazione ibrida.

Le migliori funzionalità/funzione di Visual Paradigm

Le funzionalità/funzione chiave di Visual Paradigm sono disponibili nella versione gratis dell'app web e dell'app desktop (Visual Paradigm Community)

Esaminate i commenti dei collaboratori sul vostro progetto, rispondete e apportate le modifiche necessarie

Personalizzare l'interfaccia con menu personalizzati, barre degli strumenti e scorciatoie

Limiti di Visual Paradigm

Alcune funzionalità/funzione del desktop non sono disponibili nell'app desktop

Le integrazioni native sono limitate

Visual Paradigm prezzo

Modeler: $6/mese per utente

$6/mese per utente Standard: $19/mese per utente

$19/mese per utente Professional: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $89/mese per utente

Visual Paradigm valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (17 recensioni)

4.3/5 (17 recensioni) Capterra: 4.3/5 (18 recensioni)

10. AutoCAD

via Autodesk AutoCAD, un software di progettazione CAD di Autodesk, è simile a IronCAD. Ma AutoCAD fa un ulteriore passaggio con AutoCAD Plant 3D, che combina le sue funzioni CAD con quelle P&ID e di piping 3D.

Se avete bisogno solo di un software P&ID 2D che sia facile da usare, AutoCAD LT è la soluzione che fa per voi. AutoCAD e AutoCAD LT lavorano su dispositivi Windows, MacOS e Linux. Inoltre, acquistando una delle due versioni, si ottiene l'accesso alle app web e mobili di AutoCAD (AutoCAD Web).

AutoCAD migliori funzionalità/funzione

Supporta 14 lingue, tra cui inglese, spagnolo, polacco, cinese e italiano

Apertura di più file AutoCAD in una sessione

Monitoraggio delle modifiche apportate a un documento AutoCAD condiviso tramite un registro delle attività 📝

Utilizzo di AutoCAD con altri prodotti Autodesk come Revit, Fusion 360, Civil 3D e Inventor

AutoCAD limitazioni

I nuovi utenti devono affrontare una curva di apprendimento molto ripida

Non esiste una versione gratuita, ma è possibile accedere a una versione di prova gratuita di 15 giorni

L'app desktop consuma molta potenza di calcolo e impiega un po' di tempo per caricare i progetti

AutoCAD prezzo

AutoCAD: $245/mese per utente

$245/mese per utente AutoCAD LT: $60/mese per utente

$60/mese per utente AutoCAD Web: $100/mese per utente

AutoCAD valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (40 recensioni)

4.5/5 (40 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.900+ recensioni)

Ottimizza i tuoi Flussi di lavoro P&ID e produci progetti di qualità

Ciascuna di queste opzioni software per il P&ID presenta funzionalità/funzioni uniche per migliorare il processo di creazione dei diagrammi e i progetti. Valutatele con attenzione, in modo da poter scegliere il software P&ID che si adatta perfettamente al flusso di lavoro e alle preferenze del vostro settore.

Se cercate uno strumento all-in-one per la creazione di diagrammi, il brainstorming e il project management, date un'occhiata a ClickUp: potrete accedervi da qualsiasi dispositivo, rimanere sincronizzati con il vostro team e integrarlo facilmente nel vostro stack tecnologico. 🙌 Registratevi per un account gratuito di ClickUp e provate il vostro prossimo progetto P&ID.