10 migliori strumenti di Instagram Analytics per monitorare le prestazioni nel 2025

Oltre 2 miliardi di persone utilizzano Instagram ogni mese. Come social media manager, siete in competizione con altri marchi, meme casuali, video di gatti e altri influencer per attirare l'attenzione.

Da fare per creare una strategia Instagram che dia i risultati desiderati? Innanzitutto, imparando dai dati. Avete bisogno di app per l'analisi di Instagram per individuare tendenze, intuizioni e opportunità.

Gli strumenti di analisi di Instagram vi aiutano a monitorare le prestazioni dei vostri contenuti e del vostro account aziendale Instagram. Dai dati analitici si possono trarre preziose indicazioni che si traducono in un maggiore ROI del vostro investimento su Instagram.

Questo post illustra i 10 migliori strumenti per tracciare gli analytics di Instagram, le loro funzionalità/funzione, i loro contro e il loro monitoraggio, e come possono formare la vostra strategia di marketing.

Cosa cercare in uno strumento di analisi di Instagram?

Ecco cosa cercare negli strumenti di analisi di Instagram.

Tracciamento completo: Cercate strumenti di analisi di Instagram che forniscano analisi approfondite e una reportistica solida che copra metriche cruciali come la portata, l'impegno, le prestazioni degli hashtag e la crescita dei follower

Cercate strumenti di analisi di Instagram che forniscano analisi approfondite e una reportistica solida che copra metriche cruciali come la portata, l'impegno, le prestazioni degli hashtag e la crescita dei follower **Il vostro strumento di analisi di Instagram dovrebbe darvi accesso a dati demografici dettagliati sui follower, tra cui posizione, età, sesso, metriche di coinvolgimento e interessi dei vostri follower

Interfaccia di facile utilizzo : Selezionate un potente strumento di analisi di Instagram con un dashboard intuitivo, in modo che i diversi stakeholder possano navigare e accedere facilmente ai dati di analisi

: Selezionate un potente strumento di analisi di Instagram con un dashboard intuitivo, in modo che i diversi stakeholder possano navigare e accedere facilmente ai dati di analisi Monitoraggio in tempo reale : optate per uno strumento con monitoraggio in tempo reale delle interazioni con il pubblico e dei contenuti di tendenza

: optate per uno strumento con monitoraggio in tempo reale delle interazioni con il pubblico e dei contenuti di tendenza Ricerca di analisi competitiva: Scegliete uno strumento di analisi di Instagram che vi permetta di confrontare le vostre prestazioni con quelle dei concorrenti per identificare le aree di ottimizzazione e di crescita

Scegliete uno strumento di analisi di Instagram che vi permetta di confrontare le vostre prestazioni con quelle dei concorrenti per identificare le aree di ottimizzazione e di crescita Ottimizzazione: Cercate funzionalità/funzione di raccomandazione nello strumento di analisi di Instagram, come suggerimenti basati sull'IA per gli orari di pubblicazione ottimali, tipi di contenuti ottimali come i reel rispetto ai post e idee per didascalie e hashtag basate su dati storici e tendenze

Cercate funzionalità/funzione di raccomandazione nello strumento di analisi di Instagram, come suggerimenti basati sull'IA per gli orari di pubblicazione ottimali, tipi di contenuti ottimali come i reel rispetto ai post e idee per didascalie e hashtag basate su dati storici e tendenze Capacità di integrazione: Optate per uno strumento Instagram che si integri con lo stack tecnologico esistente di strumenti di gestione dei social media e piattaforme di analisi per una strategia di social media marketing coesa e guidata dai dati

I 10 migliori strumenti di Instagram Analytics da utilizzare nel 2024

1. SocialBook

via SocialBook SocialBook è uno strumento di analisi di Instagram che aiuta i marchi e gli influencer a incrementare la loro presenza sui social media e a far crescere la loro azienda. SocialBook aiuta i marchi a risparmiare tempo nella ricerca, nel contatto e nella collaborazione con gli influencer.

Supponiamo che un marchio di abbigliamento da ciclismo per donne professioniste abbia in programma di lanciare una campagna di marketing su Instagram. L'obiettivo è creare una campagna di lancio del prodotto con il supporto di professioniste del ciclismo su Instagram, raccogliere il feedback dei clienti e costruire una comunità coinvolgente.

Il marchio utilizza uno strumento di analisi di Instagram per trovare gli influencer della propria nicchia, inviare email e gestire la campagna da un'unica dashboard.

Lo strumento gratuito di analisi di Instagram di SocialBook aiuta gli autori ad aumentare i follower e a monetizzare la loro portata, rendendolo uno dei più popolari strumenti di analisi dei social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialBook

Gestite le relazioni con gli influencer aggiungendo note ai profili e ottenendo un quadro chiaro delle collaborazioni

Le funzionalità/funzione di integrazione consentono di inviare email in blocco a tutti gli influencer del proprio elenco in una sola volta

Valutare le prestazioni e le entrate di ogni influencer monitorando i loro codici promozionali unici

MonitoraggiokPI di marketing utilizzando il dashboard di analisi dell'account e ottenere approfondimenti sui costi delle campagne

Limiti di SocialBook

Alcuni utenti segnalano occasionali malfunzionamenti e ritardi negli aggiornamenti dei dati di analisi

Gli utenti trovano il modulo di analisi complesso da navigare

Prezzi di SocialBook

Platinum : $499/mese (fatturati annualmente)

: $499/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di SocialBook

G2: 4.7/5 (56 recensioni)

4.7/5 (56 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

2. Pilota sociale

Via SocialPilot Non riuscite a coinvolgere i vostri follower nonostante carichiate regolarmente storie e post su Instagram? È possibile che il contenuto non abbia risonanza con i vostri follower.

Comprendere il comportamento e le aspettative del pubblico è fondamentale hacking della crescita strategia per far crescere i vostri account Instagram.

Uno strumento di analisi di Instagram, SocialPilot, vi aiuterà a capire il vostro traguardo. Ottenete informazioni utilizzando un punteggio di qualità del pubblico su Instagram per prendere decisioni strategiche di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di SocialPilot

Monitoraggio delle analisi dei vostri post su Instagram, indipendentemente dal fatto che li pubblichiate o meno con SocialPilot

Programmazione automatica di report PDF personalizzabili per diversi profili Instagram e avvisi Slack sulle azioni in sospeso

L'assistente IA di SocialPilot vi aiuta a riscrivere e a riproporre i vostri contenuti

Utilizzate i siti pre-costruitimodelli per i social mediae generare didascalie per garantire che ogni post corrisponda alla voce del vostro marchio

Limiti di SocialPilot

Nessun avviso quando si pianifica un nuovo post nello stesso momento di un altro post, con conseguente doppio post

La reportistica analitica non è robusta come quella di altri strumenti, ad esempio Google Analytics

Prezzi di SocialPilot

Professionale : $22,5/mese (fatturati annualmente)

: $22,5/mese (fatturati annualmente) Small Teams : $37,5/mese (fatturati annualmente)

: $37,5/mese (fatturati annualmente) Agenzia : $75/mese (fatturati annualmente)

: $75/mese (fatturati annualmente) Agenzia+: $150/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di SocialPilot

G2: 4.5/5 (673 recensioni)

4.5/5 (673 recensioni) Capterra: 4.4/5 (362 recensioni)

3. Phlanx

via Phlanx Secondo gli esperti di sicurezza, Instagram ospita milioni di account bot falsi.

Gli strumenti di analisi di Instagram come Phlanx vi aiutano a individuare gli account con falsi follower o a scoprire se i post di un influencer ricevono un coinvolgimento legittimo. Ottenere un migliore ROI sulla spesa per l'influencer marketing.

Phlanx software per il marketing dei contenuti calcola tre metriche chiave del coinvolgimento su Instagram: Instagram Engagement Calculator, Instagram Post Likes Calculator e Instagram Competitor Tracker.

Strumenti gratuiti come Instagram analytics di Phlanx tracciano anche l'engagement dei vostri account e dei concorrenti per ottimizzare le future campagne Instagram.

Le migliori funzionalità/funzioni di Phlanx

Audit Instagram sugli account degli influencer per identificare i loro follower reali o inattivi e il loro tasso di valutazione

Misurare il tasso di coinvolgimento dell'account con il calcolatore di coinvolgimento Instagram di Phlanx per assicurarsi che il pubblico sia in sintonia con i contenuti

Confrontare il vostro account con quello dei vostri concorrenti per valutare le metriche chiave e i dati quantitativi fianco a fianco

Individuare gli influencer di tendenza su Instagram e altre piattaforme di social media utilizzando gli Elenchi Top di Phlanx

Limiti di Phlanx

I dati di metriche specifiche, come l'interesse del pubblico, possono essere inaffidabili

Prezzi di Phlanx

Basic : $39/mese

: $39/mese Premium : $60/mese

: $60/mese Business: $90/mese

Phlanx valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Analisa.io

via Analisi Supponiamo che siate un social media manager che gestisce più account. Analisa, con la sua IA, è in grado di software di analisi di marketing fornisce informazioni in tempo reale su questioni cruciali di Instagram, come gli orari ottimali di pubblicazione, le idee per le campagne di influencer e i dati demografici del pubblico.

Utilizzate gli strumenti di analisi Instagram gratuiti di Analisa per l'analisi dei concorrenti, il monitoraggio delle prestazioni storiche e la mappatura degli influencer.

Le migliori funzionalità di Analisa.io

Analisi dettagliate per la vostra strategia di contenuti su Instagram, comprese le statistiche di coinvolgimento, l'analisi degli hashtag e la crescita dei follower

Rilevamento delle prestazioni storiche dei post e degli insight sociali degli influencer per intervalli di date personalizzati

Report personalizzati con approfondimenti dettagliati per i diversi stakeholder, per una comprensione guidata dai dati della strategia di marketing e delle prestazioni di Instagram

Scaricate report dettagliati in modelli visivamente accattivanti in formato PDF o CSV

Limiti di Analisa.io

Hashtag benchmarking e analisi demografica sono disponibili solo su piani a pagamento

Alcuni utenti lamentano l'imprecisione delle analisi

Prezzi di Analisa.io

Base: Gratis

Gratis Premium: $48,30/mese (fatturati annualmente)

$48,30/mese (fatturati annualmente) Plus: $104,30/mese (fatturati annualmente)

$104,30/mese (fatturati annualmente) Pro: $167,30/mese (fatturati annualmente)

Analisa.io valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Squarelovin

via Squarelovin Secondo i risultati di Matter, il 69% dei consumatori si fida degli influencer rispetto a qualsiasi informazione proveniente dal marchio.

In qualità di manager del marketing digitale che gestisce più client, dovete reperire contenuti generati dagli utenti e lavorare con account di social media e influencer della vostra nicchia per ottenere la fiducia dei clienti.

Squarelovin è uno dei migliori strumenti gratuiti di analisi di Instagram per curare i contenuti della community e ottimizzare le prestazioni di Instagram da un'unica dashboard. Lo strumento di analisi include funzionalità/funzione come l'analisi degli hashtag e i frontend per autori e manager.

Costruite un marchio che risuoni con i vostri clienti e create partnership significative con gli autori di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Squarelovin

La dashboard analizza metriche come le impressioni, la portata, l'engagement di storie e post, la crescita dell'account, i follower e le interazioni con i seguaci

Valutazione dell'attività dei follower e monitoraggio degli hashtag in tempo reale per intervalli di date personalizzati

Creazione e scarico di reportistica personalizzata in formato PDF o Excel

Limiti di Squarelovin

Tempi di caricamento lenti e problemi di funzionamento

Manca di funzionalità/funzione critiche come l'analisi della concorrenza, l'analisi di base e l'ascolto dei social

Prezzi di Squarelovin

Basic: Free

Free Influencer: €9,90/utente/mese

€9,90/utente/mese Business: €14,90/utente/mese

Valutazioni e recensioni su Squarelovin

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. TapInfluence

via TapInfluence Un ottimo modo per incrementare la vostra presenza e le vostre metriche su Instagram è utilizzare gli influencer per parlare della vostra produttività e del vostro marchio. Utilizzate TapInfluence per realizzare campagne di influencer su misura.

TapInfluence è una piattaforma di influencer marketing end-to-end che consente ai social media manager di cercare, contattare e lavorare con un'estesa rete di micro e grandi influencer su Instagram.

Le migliori funzionalità/funzione di TapInfluence

Dashboard analitico completo per misurare il ROI delle campagne di influencer marketing

Flussi di lavoro avanzati per la gestione delle campagne per gestire le relazioni con gli influencer end-to-end, dalla condivisione del brief fino all'esecuzione

Elenco esteso di influencer per raggiungere gli utenti di Instagram interessati alla vostra nicchia di prodotti

Limiti di TapInfluence

Curva di apprendimento ripida quando si naviga per la prima volta tra le funzionalità/funzioni di TapInfluence

Manca la creazione di contratti o la capacità di negoziazione quando si lavora con gli influencer

Prezzi di TapInfluence

Standard : $1999/mese

: $1999/mese Agenzia : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di TapInfluence

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Sprout Social

via SproutSocial Immaginate di dovervi destreggiare tra diverse piattaforme di analisi per gestire i vostri social media e le vostre attività gestire le campagne pubblicitarie per più account di social media.

Un efficiente software di analisi di marketing aumenterà la presenza del vostro marchio in modo organico e garantirà un aumento del coinvolgimento e delle metriche commerciali.

I marchi utilizzano SproutSocial per monitorare il feedback dei clienti e valutare e migliorare le prestazioni del loro marketing su Instagram. Conducete un'analisi della concorrenza per monitorare la crescita del pubblico dei marchi concorrenti sulle piattaforme dei social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Ottimizzate il vostro piano con strumenti creativi, flussi di lavoro intuitivi e funzionalità/funzione di pianificazione, tutto all'interno di un'unica piattaforma

L'analisi delle storie di Instagram misura l'impatto a lungo termine delle vostre storie attraverso i clic, le risposte e altri importanti KPI

Analisi dei dati a livello di post e profili, hashtag e coinvolgimento del pubblico per più client

Integrazione con Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn e altre piattaforme di social media

Limiti di Sprout Social

L'interfaccia lenta del calendario di pubblicazione

Curva di apprendimento ripida, poiché lo strumento è dotato di vaste funzionalità/funzioni

Prezzi di Sprout Social

Prezzi standard : $249/mese

: $249/mese Professionale : $399/mese

: $399/mese Avanzato : $499/mese

: $499/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 2.600 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.600 recensioni) Capterra: 4.4/5 (571 recensioni)

8. Quintly

via Quintly Quintly supporta il vostro marketing digitale iniziative con analisi avanzate dei social media per tenere il passo con i vostri concorrenti e con le tendenze dinamiche di Instagram.

Gli strumenti di analisi di Quintly misurano la crescita dei follower del vostro account Instagram e individuano i consumatori unici che si impegnano con voi. La funzionalità di analisi dei contenuti di Instagram identifica quali sono i tipi di contenuti più performanti per il vostro marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quintly

Personalizzate e organizzate le metriche su dashboard flessibili per adattarle ai vostri obiettivi sui social media

Condivisione dei report delle dashboard personalizzate alla persona assegnata in base all'orario e alla frequenza selezionati

Quintly registra automaticamente i dati sulle performance di Instagram Stories, monitorando i dati delle vostre storie ogni 30 minuti

Si integra con gli insight di Instagram per mostrare quante persone si impegnano con i vostri contenuti e con quale frequenza li vedono

Limiti di Quintly

L'estensione dei reportistica può essere difficile da usare

Costoso per le piccole aziende o i singoli utenti

Prezzi di Quintly

Prezzo di $315/utente/mese (per tre profili di social media)

Valutazioni e recensioni di Quintly

G2: 4.7/5 (68 recensioni)

4.7/5 (68 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Minter.io

via Minter State conducendo una campagna sui social media e non ottenete il coinvolgimento desiderato? Migliorate l'esito positivo della vostra campagna campagne di marketing con l'analisi degli hashtag di Instagram.

Monitorate il numero e la frequenza dei post con più hashtag relativi al vostro marchio e seguite gli hashtag dei concorrenti per capire cosa muove i vostri fan di Instagram.

Minter.io, uno strumento di analisi di Instagram, monitora le campagne di hashtag Instagram del vostro marchio e ne valuta le prestazioni. È possibile capire quali tipi di post, foto, video e caroselli sono di tendenza e utilizzarli per ottenere il massimo coinvolgimento.

Funzionalità/funzione migliori di Minter.io

Eseguite una verifica completa di Instagram e ottenete un rapporto dettagliato con suggerimenti per l'ottimizzazione delle impostazioni della biografia, dei follower, dei post e delle storie di Instagram con la funzionalità di verifica di Monter

Capire il tipo di follower che si sta ottenendo da una campagna specifica o come cambia l'audience giornaliera in base agli aggiornamenti dei media ogni ora

Valutare quanti follower si guadagnano e si perdono ogni giorno e stimare i dati storici di crescita

Capire quando i contenuti ricevono il maggior numero di like e commenti e quali hashtag ottengono i livelli più alti di coinvolgimento

Limiti di Minter.io

L'esportazione della reportistica richiede tempo e fatica

I dati dei concorrenti mancano di profondità

Prezzi di Minter.io

Argento : $9/utente/mese

: $9/utente/mese Oro : $19/utente/mese

: $19/utente/mese Platino: $39/utente/mese

Minter.io valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Foro della chiave

via Buco della serratura Keyhole è un'app per l'analisi di Instagram che consente ai marchi di trovare i dati degli influencer senza il lavoro necessario. A differenza di altri strumenti di analisi di Instagram, Keyhole monitora le prestazioni degli influencer in base agli obiettivi della campagna.

Inoltre, segmenta le loro metriche di coinvolgimento e confronta il sentiment e le prestazioni complessive per capire la loro efficacia.

Le migliori funzionalità di Keyhole

Analisi delle parole chiave e degli hashtag per cercare gli influencer nella vostra nicchia di mercato

Analisi avanzate per identificare gli account aziendali con engagement autentico e quelli con falsi follower

Programmazione e pubblicazione di post, reel e storie sui social media con la funzionalità/funzione Smart Publishing

Limiti di Keyhole

Mancano tutorial sulla produttività per gli utenti alle prime armi

Prezzo leggermente superiore rispetto ad altri strumenti presenti sul mercato

Prezzi di Keyhole

Individuo: $63/mese

$63/mese Team: $119/mese

$119/mese Pro : $199/mese

: $199/mese Avanzato: $359/mese

$359/mese Azienda: A partire da $833/mese

Valutazioni e recensioni di Keyhole

G2: 4.3/5 (68 recensioni)

4.3/5 (68 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Altri strumenti di gestione dei social media

Mentre le altre piattaforme di social media e gli strumenti di analisi si concentrano sugli insight di Instagram a livello superficiale e sulle inbound marketing clickUp è uno strumento di project management per il marketing inbound team di marketing per aumentare la produttività complessiva. ClickUp aiuta a dare forma alla vostra strategia Instagram gestendo le campagne di influencer e le attività di reportistica in una posizione centralizzata.

Sfruttate le funzionalità di ClickUp strumento di project management dei social media per monitorare il calendario dei social media, compresi i post e i reel di Instagram, e fare brainstorming per le campagne sui social media in un dashboard facile da usare.

Collaborate in tempo reale con i membri del vostro team di marketing e con le parti interessate mentre lavorate su nuove idee per le campagne, grazie a Lavagne online di ClickUp .

Collabora in modo creativo con tutto il team utilizzando le lavagne online di ClickUp

Le agenzie di marketing digitale e i social media manager utilizzano ClickUp come unica fonte di verità per gestire le analisi di Instagram e raccogliere informazioni complete.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp è un'applicazione pre-costruitaanalisi dei social media automatizzano i flussi di lavoro di Instagram e permettono ai gestori dei social media dimonitorare i progetti aggiungendo tag, dipendenze e avvisi

Generare nuove idee per l'ottimizzazione delle campagne per far crescere il vostro account Instagram utilizzando Gli strumenti di IA di ClickUp AI

Costruire la strategia ed eseguire le campagne di marketing con ClickUp

State cercando di aumentare la notorietà del marchio, di generare lead o di promuovere le vendite? Qualunque sia il vostro obiettivo, utilizzate Documenti ClickUp per fare un brainstorming di idee ed elencare le metriche per monitorare l'esito positivo

Utilizzate i Teams di ClickUp per creare e connettere bellissimi documenti, wiki e altro ancora, per un'esecuzione perfetta delle idee con il vostro team

Raccogliete dati rilevanti come il numero di follower, la portata degli influencer e le analisi di base e organizzate queste informazioni nel file Vista Tabella per monitorare questi dati nel tempo

Consentire a tutti di vedere i propri obiettivi e il loro allineamento con il quadro generale e di visualizzare lo stato usando Attività cardine di ClickUp Utilizzare ClickUp Brain percreare contenuti IA per didascalie, contenuti, idee e altro ancora!



Utilizzate il modello di lavagna online per lo sviluppo del prodotto di ClickUp per pianificare, monitorare e celebrare visivamente le attività cardine dello sviluppo del prodotto

Dalla creazione di una nuova strategia Instagram, alla modifica della strategia di contenuto esistente, fino all'adeguamento del budget per gli annunci, Grafici di Gantt vi permettono di pianificare il vostro esito positivo

Limiti di ClickUp

Le funzionalità avanzate come ClickUp AI sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/utente/mese

$7/utente/mese Business: $12/utente/mese

$12/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

ClickUp valutazioni e recensioni

Scegliere i giusti strumenti di Instagram Analytics per monitorare le prestazioni

Gli strumenti di analisi di Instagram qui elencati consentono di monitorare le metriche dettagliate del pubblico per il vostro profilo Instagram, di pubblicare le metriche delle prestazioni individuali e di consigliare opportunità di ottimizzazione.

Le funzionalità di project management di ClickUp includono modelli di analisi dei social media già pronti per l'uso, uno strumento di IA personalizzato per la gestione dei dati e delle informazioni produzione di contenuti su larga scala e un dashboard collaborativo.

Dalla gestione delle metriche di Instagram e delle campagne di influencer alla generazione di idee di contenuto per i post sui social media con l'IA, ClickUp fa tutto questo.

ClickUp integrazione con i principali strumenti di analisi di Instagram consente un flusso di dati sicuro tra gli strumenti di terze parti. Utilizzate ClickUp per gestire i vostri progetti Instagram senza passare da altri strumenti di analisi di Instagram.

Iniziate a lavorare su ClickUp per una versione di prova gratuita.