10 Strumenti di gestione degli annunci per marketer e inserzionisti nel 2024

Ogni azienda di successo conosce l'importanza di far conoscere il proprio prodotto o servizio ai potenziali clienti. Ma se lavorate con una serie di strumenti digitali, non potete fare a meno di campagne di marketing e piattaforme di gestione, tutto ciò può richiedere molto tempo.

È qui che un ottimo strumento di gestione degli annunci può fare la differenza. 🙌

Qui esploreremo i software di gestione degli annunci e vi aiuteremo a capire cosa cercare quando scegliete una piattaforma di gestione della pubblicità. Condivideremo poi i migliori strumenti per monitorare e gestire i vostri progetti o campagne pubblicitarie per farvi risparmiare tempo e denaro.

Che cos'è uno strumento di gestione degli annunci?

Uno strumento di gestione degli annunci è una piattaforma che utilizza strumenti di automazione per gestire e ottimizzare il flusso di lavoro delle campagne pubblicitarie.

Uno strumento di gestione degli annunci può aiutarvi nella creazione, nel traguardo e nel posizionamento degli annunci su più canali. Può anche monitorare l'esito positivo delle campagne pubblicitarie, informare le decisioni di ottimizzazione e aiutare a gestire il budget. 💵 Project management dei social media e software per il marketing dei contenuti può aiutarvi a pianificare e creare contenuti che coinvolgano il vostro pubblico e si allineino con il vostro obiettivi di comunicazione .

Tuttavia, nessuno di questi strumenti vi permetterà di tenere sotto controllo la vostra pubblicità a pagamento, come ad esempio la vostra campagna Google Ads. Ecco perché avete bisogno di uno strumento per la gestione degli annunci come parte del vostro della gestione della campagna . 🛠️

Cosa cercare in uno strumento di gestione degli annunci?

Gli strumenti di gestione degli annunci offrono un intervallo di funzioni. A seconda delle esigenze della vostra azienda, ecco alcuni elementi comuni da ricercare:

Una piattaforma centrale che consenta di gestire le campagne su diversi canali in un unico luogo

Strumenti di scrittura IA per aiutarvi a creare i vostri annunci partendo da poche parole chiave

Opzioni di test A/B per ottimizzare i vostri annunci e ridurre i costi del pay-per-click (PPC)

Integrazione con il vostrosoftware CRM di marketing in modo da poter identificare le tendenze per un migliore traguardo delle vostre campagne

Flussi di lavoro che automatizzano le attività ripetitive e riducono i costi di gestionele inefficienze dei processirisparmiando tempo e attenzione dove sono veramente necessari

Strumenti che semplificanoil project management del marketing attività, come il piano del progetto e il monitoraggio della spesa pubblicitaria, per i vostri diversi account pubblicitari

Software di monitoraggio in tempo reale che monitora le prestazioni degli annunci e fornisce utili feedback

Personalizzabilestrumenti di reportistica con metriche utili, come l'attribuzione delle conversioni e il ritorno sull'investimento (ROI), per aiutarvi a prendere buone decisioni di ottimizzazione

Un'interfaccia facile da usare per iniziare a lavorare rapidamente

I 10 migliori strumenti per gestire gli annunci nel 2024

Per aiutarvi a scegliere il miglior strumento di gestione degli annunci, iniziate a fare un elenco delle funzioni di cui avete bisogno. Quindi confrontatelo con questo elenco dei migliori strumenti di gestione degli annunci e di marketing disponibili al momento.

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è uno strumento unico di project management e produttività. È ideale per project management del marketing per creare, assegnare e monitorare le attività di marketing, tutto sotto un unico tetto.

Iniziate il processo di pianificazione della vostra campagna con un brainstorming con i membri del vostro team su una Lavagna online di ClickUp o ClickUp Documento . Quindi utilizzare ClickApps per creare automaticamente attività direttamente dal vostro piano dei contenuti, mantenendo queste attività in connessione con i documenti strategici, i calendari dei contenuti e la roadmap di marketing. 🛤️

Le funzioni di ClickUp AI semplificano ai team di marketing la produzione rapida di documenti importanti come un caso di studio

Volete risparmiare ancora più tempo? ClickUp AI prende le note durante la riunione e facilita la generazione di idee per le campagne. Inoltre, aiuta a generare contenuti per blog, email e pagine di destinazione che piacciono ai motori di ricerca, oltre a creare contenuti convincenti per i clienti copia pubblicitaria in vari formati per diversi target di pubblico.

Monitorate le prestazioni della vostra campagna e tutte le attività correlate con Dashboard di ClickUp . Queste forniscono tutti i dati e le metriche personalizzate di cui avete bisogno per ottimizzare il vostro marketing e gestire il vostro budget. 🎯

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Risparmiate tempo grazie a modelli pratici come il fileModello di piano di campagna e una matrice di modelli diModelli di calendario dei contenuti* Personalizzate i flussi di lavoro per adattarli al vostro team e alla vostra azienda

Utilizzate trigger, azioni e condizioni per automatizzare le attività ripetitive e liberare il team da attività più importanti

Utilizzate grafici, diagrammi e reportistica per monitorare i flussi di lavorol'allocazione delle risorse e l'analisi delle prestazioni in tempo reale

Integrazione con oltre 1.000 strumenti, tra cuiHubSpot, Salesforce,Microsoft Office 365, Google Area di lavoro,Asanae Slack

Utilizzare ClickUp su Windows, Mac o Linux, oltre a iOS o Android

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione, può essere necessario del tempo per i nuovi utenti per impararle tutte

L'IA è disponibile solo con i piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

Free Forever: gratuito

gratuito Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. AdRoll

via AdRoll Questo strumento è pensato per tutti, dai gestori di annunci su Facebook con budget limitati ai professionisti del marketing e alle grandi aziende di e-commerce.

Utilizzate le estese funzionalità di segmentazione per creare un pubblico personalizzato. Impostate campagne pubblicitarie e di retargeting su più piattaforme come Pinterest, Instagram, Facebook e TikTok e gestitele tutte su un'unica piattaforma. Ottenete metriche per le impressioni, i clic e le conversioni utilizzando le funzioni di monitoraggio delle prestazioni degli annunci e di analisi. Quindi utilizzate questi dati per ottimizzare le vostre campagne.

Le migliori funzionalità/funzione di AdRoll

Lanciate i vostri annunci, poi metteteli in pausa per ottimizzare e modificare il contenuto e il pubblico per raggiungere meglio il vostro traguardo

Utilizzare l'IA per creare annunci dinamici e personalizzati, includendo raccomandazioni di prodotti in target con il pubblico

Approfittate dei crediti mensili per gli annunci nel pacchetto Marketing & Ads Plus, oltre a un numero illimitato di email per la vostra strategia di email marketing

Limiti di AdRoll

Il pacchetto di annunci a pagamento dà accesso solo agli annunci nativi e display, alla segmentazione e alla reportistica, non ai social media

Alcuni utenti ritengono che la funzione di reportistica potrebbe essere più flessibile

Prezzi di AdRoll

Ads: Pagamenti a consumo

Pagamenti a consumo Marketing e annunci Plus: A partire da $36/mese, in dipendenza del numero di visitatori unici mensili del vostro sito

A partire da $36/mese, in dipendenza del numero di visitatori unici mensili del vostro sito Pacchetto Avanzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su AdRoll

G2: 4.0/5 (550+ recensioni)

4.0/5 (550+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (70+ recensioni)

3. VASCA

via WASK WASK è uno strumento di gestione degli annunci che vi aiuta a tenere sotto controllo i vostri account pubblicitari da un'unica piattaforma, anche se non avete molte conoscenze tecniche. Attualmente integra gli account di Google e Facebook, con X, LinkedIn e TikTok in arrivo.

L'IA analizza il comportamento dei visitatori e dei clienti sul vostro sito web e lo utilizza per identificare automaticamente i vostri traguardi a più alta conversione. Utilizza inoltre algoritmi intelligenti per calcolare le metriche pubblicitarie e fornire raccomandazioni intelligenti per ottimizzare le campagne. ️

Le migliori funzionalità/funzioni di WASK

Utilizza la funzione IA per creare testi ad alta conversione per le campagne pubblicitarie

Analizzare il volume di ricerca delle parole chiave più importanti per utilizzare il budget pubblicitario nel modo più efficace

Creazione rapida e personalizzata di reportistica con lo strumento drag-and-drop

Scelta di pagamenti mensili, trimestrali o annuali con sconti crescenti per i pagamenti a lungo termine

Limiti di WASK

Alcuni utenti vorrebbero vedere grafici più dettagliati e personalizzabili sulle prestazioni degli annunci nel pannello utente

Il piano Basic non include funzioni di ottimizzazione

Prezzi di WASK

Basic: $19/mese

$19/mese Premium: $49/mese

$49/mese Professionale: $89/mese

WASK valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (8 recensioni)

4.5/5 (8 recensioni) Capterra: 4.5/5 (11 recensioni)

4. Influ2

via Influenza2 Questo strumento di gestione degli annunci è progettato per le aziende B2B. Permette di mirare a specifici decisori all'interno del vostro gruppo d'acquisto e di misurare il modo in cui interagiscono con il vostro annuncio.

Assicuratevi che i team commerciali e di marketing lavorino insieme senza problemi, allineando i contenuti e sfruttando i segnali di marketing. Utilizzate i dati di coinvolgimento per educare i potenziali clienti, creare fiducia e programmare perfettamente le vostre attività commerciali. Quindi monitorate l'influenza che gli annunci hanno sullo spostamento dei potenziali clienti nella vostra pipeline.

Le migliori funzionalità/funzioni di Influ2

Risparmiate denaro curando i vostri annunci e mirando solo alle persone che hanno probabilità di conversione

Inserite annunci display o social media su tutti i principali canali, tra cui Google, Facebook, Instagram, LinkedIn e Amazon

Proteggete i dati dei vostri clienti con la certificazione SOC2 Tipo II

Implementazione e avviamento rapidi del sistema Influ2 grazie a un'interfaccia di facile utilizzo

Limiti di Influ2

Non è possibile vedere facilmente quali piattaforme stanno portando impegni

Alcuni utenti vorrebbero vedere modelli che consentano di risparmiare tempo durante la creazione di un pubblico

Prezzi di Influ2

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Influ2

G2: 4.7/5 (60+ recensioni)

4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (7 recensioni)

5. trendHERO

via trendHERO TrendHERO è uno strumento di marketing digitale che mette in connessione le aziende con gli influencer. È un tipo diverso di strumento di gestione degli annunci, ma è altrettanto importante nell'attuale cultura dei social media guidata dagli influencer.

Utilizzate TrendHERO per identificare gli influencer giusti per lavorare con la vostra azienda utilizzando filtri come posizione, lingua, categoria e dimensione. Ad esempio, potete conoscere le analisi, il numero di follower e le menzioni di un influencer. Mettetevi in connessione con loro per discutere di ciò che state cercando e riceverete proposte aziendali prima di concludere l'accordo. 🤝

trendHERO migliori funzionalità/funzione

Scegliere da un database di oltre 100 milioni di influencer, dal più grande al più piccolo livello di influenza

Verifica che il pubblico di un influencer sia in linea con il tuo traguardo utilizzando analisi come i dati demografici e gli interessi del pubblico

Inviate email automatiche e personalizzate a più influencer contemporaneamente

Monitoraggio della frequenza con cui voi e i vostri concorrenti venite menzionati negli account degli influencer

limiti di trendHERO

I filtri sono piuttosto limitati, quindi è probabile che dobbiate dedicare un po' di tempo a perfezionare manualmente le vostre scelte

Alcuni utenti ritengono che la funzione di reportistica non sia così veloce e facile da usare come potrebbe essere

prezzi di trendHERO

Gratuito: Free

Free Lite: $15.99/mese

$15.99/mese Pro: $39.99/mese

$39.99/mese Avanzato: $119.99/mese

trendHERO valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

6. 6senso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/6sense-dashboard.jpg

/$$$img/

via 6senso Destinato alle aziende B2B, questo software di gestione degli annunci allinea i lavori commerciali e di marketing utilizzando dati di intento e previsioni accurate. L'obiettivo è migliorare la qualità della pipeline, aumentare le valutazioni, accelerare le vendite e garantire una crescita costante dei ricavi. 💰

L'IA di 6sense valuta il comportamento dei potenziali clienti e vi dice dove si trovano i potenziali clienti nel percorso di acquisto. Vi aiuta a creare coinvolgimento a ogni livello di account con contenuti altamente pertinenti e personalizzati, oltre a campagne pubblicitarie per quella fase. Quando i potenziali clienti sono pronti per l'acquisto, è possibile puntare su di loro con annunci display appropriati, progettati per convertire.

Le migliori funzionalità/funzioni di 6sense

Raggiungete il vostro traguardo con messaggi unici e cross-canale su larga scala

Ottenere segnali d'acquisto anonimi dal vostro sito web e da siti web di terzi per identificare i potenziali clienti che stanno facendo ricerche su un prodotto o servizio che offrite

Segmentare i dati degli account per capire quanto le campagne stiano lavorando per un account specifico

Integrazione con altre piattaforme di marketing e commerciali del vostro stack tecnologico, come HubSpot,SalesforcesalesLoft, Outreach e altre ancora

Limiti di 6sense

Poiché lo strumento deve essere utilizzato da più team, potrebbe essere necessario un product champion per riunirli tutti insieme

Alcuni aspetti della piattaforma non sono così user-friendly come potrebbero essere

Prezzi di 6sense

Contatto per i prezzi

6sense valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (600+ recensioni)

4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (16 recensioni)

7. Lavori su rotoli

via Lavori su rotoli RollWorks è un'altra piattaforma di marketing e commerciale basata sugli account per le aziende B2B. Questo strumento di gestione degli annunci mira ad aumentare e accelerare la pipeline commerciale coinvolgendo clienti altamente qualificati.

Impostate il vostro profilo di cliente ideale, quindi utilizzatelo per identificare gli account di traguardo più adatti alla vostra azienda. Eseguite campagne cross-canale, tra cui annunci display e sui social media ed email trigger, per coinvolgere questi account a diversi livelli dell'imbuto, portandoli alla conversione.

Le migliori funzionalità di RollWorks

Personalizzazione degli annunci per raggiungere al meglio un pubblico specifico 👪

Automazioni di attività di marketing ripetitive come l'invio di email e follower

Utilizzare il retargeting per riconnettersi con potenziali clienti che hanno mostrato interesse per i vostri prodotti e servizi

Monitoraggio dell'efficacia delle campagne sia a livello di account che di contatto specifico

Limiti di RollWorks

Il pacchetto Standard non consente la personalizzazione dei contenuti di marketing per account o contatti

Gli utenti che non hanno una conoscenza approfondita del marketing basato sugli account potrebbero impiegare un po' di tempo per familiarizzare con il sistema

Prezzi di RollWorks

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di RollWorks

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

4,3/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4,5/5 (25+ recensioni)

8. Celtra

via Celtra Celtra consente di automatizzare la creazione di contenuti digitali su scala e in diverse lingue. Si tratta di un diverso tipo di strumento di gestione degli annunci che consente di creare annunci dinamici e personalizzati che migliorano le prestazioni e la conversazione.

I modelli di Ad Builder consentono di progettare facilmente annunci unici per il vostro marchio, con animazioni, video e funzioni di e-commerce. È possibile connettere il catalogo dei prodotti e inserire i dati relativi ai prodotti per personalizzare l'annuncio. Potete testare i vostri annunci, modificarli e testarli di nuovo prima di passare alla nuova versione. Le metriche di reportistica in tempo reale vi dicono esattamente Da fare, in modo che possiate continuare a iterare per ottenere un esito positivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Celtra

Costruite il vostro modello di annuncio a strati utilizzando l'intuitiva interfaccia di progettazione per applicare colori, font, branding e informazioni sul prodotto, senza bisogno di conoscenze di codice

Utilizzate gli elementi visivi e l'urgenza per attirare l'attenzione e promuovere la conversione

Creare più varianti del vostro annuncio per applicazioni e promozioni di contenuto diverso

Semplificate la collaborazione con il vostro team grazie al software basato su cloud

Limiti di Celtra

L'anteprima che vedete sullo schermo non sempre corrisponde esattamente alla versione che viene pubblicata

Essendo basato su cloud, è necessario essere online per lavorare sulla piattaforma

Prezzi di Celtra

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Celtra

G2: 4.4/5 (oltre 350 recensioni)

4.4/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.4/5 (290+ recensioni)

9. Gestione degli annunci di HubSpot

via HubSpot HubSpot Ad Management fa parte della piattaforma Marketing Hub del marchio. Poiché HubSpot è un CRM, è facile generare un pubblico dal proprio database e vedere quali annunci convertono i visitatori in clienti. 👀

Create annunci pertinenti e a traguardo per diverse piattaforme, tra cui Google, Facebook, Instagram e LinkedIn. Monitorate le prestazioni e ottimizzate gli annunci per aumentare le conversioni e il ROI, il tutto su un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità di HubSpot Ad Management

Segmentate il vostro pubblico per offrire annunci personalizzati basati su dati reali

Ottenere informazioni sui lead specifici e sul ROI generato da ogni annuncio per massimizzare la spesa

Visualizzazione della reportistica in ogni fase del processo pubblicitario per identificare ciò che lavora e ciò che non funziona

Facile da usare, indipendentemente dalle vostre conoscenze tecniche: non sono necessari processi IT complessi

Limiti di HubSpot Ad Management

Non è possibile optare solo per la gestione degli annunci, ma è necessario acquistare l'intero pacchetto marketing

I prezzi di HubSpot sono elevati per le piccole aziende

Prezzi della gestione degli annunci di HubSpot

Professionale: $800/mese

$800/mese Azienda:$3.600/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot Ad Management

G2: 4,4/5 (oltre 10.300 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.300 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 5.700 recensioni)

10. Smartly.io

via Smartly.io Smartly.io è uno strumento di gestione degli annunci che consente di lanciare e gestire più campagne su diversi canali di social media in una sola volta. Grazie all'IA e ai flussi di lavoro automatizzati, riduce il lavoro manuale, facendo risparmiare tempo e denaro. 💪

Utilizza l'automazione per creare annunci dinamici per il vostro traguardo, compresi immagini e video. Con l'ausilio di questi strumenti, è possibile perfezionare gli insight basati sui dati, che consentono di eseguire il drill-down fino al livello degli elementi creativi. Dopo il lancio, gli annunci ruotano automaticamente per evitare l'affaticamento e aumentare le conversazioni.

Funzionalità/funzione migliori di Smartly.io

Utilizza gli algoritmi per ottimizzare l'offerta, il traguardo dei contenuti degli annunci per i diversi pubblici e per gestire meglio il budget

Riproposizione dei contenuti su più formati e piattaforme

Misurare l'attribuzione e le prestazioni rispetto a KPI personalizzati per generare approfondimenti per ulteriori iterazioni

Visualizzare i dettagli delle campagne in un'unica dashboard che combina i dati in tempo reale di tutti i vostri canali

Limiti di Smartly.io

Gli utenti riferiscono che il team di sviluppo deve ancora lavorare per risolvere alcuni bug

Una formazione più completa e articoli di aiuto velocizzerebbero la curva di apprendimento

Prezzi di Smartly.io

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Smartly.io

G2: 4.4/5 (450+ recensioni)

4.4/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (13 recensioni)

Semplificare il flusso di lavoro del marketing con il miglior strumento di gestione degli annunci

Per far crescere la vostra azienda, avete bisogno di più personalizzati. Tuttavia, la gestione delle campagne pubblicitarie su fogli di calcolo statici richiede molto tempo e non è molto efficiente: ecco perché molte aziende si rivolgono agli strumenti di gestione degli annunci. ✨

I software di gestione degli annunci supportano la creazione, la gestione delle offerte, il traguardo e il lancio degli annunci, oltre a monitorare e ottimizzare le prestazioni degli annunci. Inoltre, automatizza i flussi di lavoro, laddove possibile, per liberare il vostro tempo per altre attività importanti.

Ci sono molti concorrenti nell'elenco dei migliori strumenti di gestione degli annunci, ma ClickUp è in grado di reggere il confronto con la forte concorrenza. 🥇

Le funzioni di project management e produttività di ClickUp supportano le campagne di marketing nelle fasi di pianificazione, creazione, implementazione e monitoraggio. Vi aiuta a misurare, gestire e ottimizzare le prestazioni, snellendo il vostro processo con automazioni in ogni fase. Registrati gratis per ottenere ClickUp oggi stesso e iniziare a far fruttare ogni centesimo del vostro budget di marketing.