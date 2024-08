10 migliori libri di gestione dei progetti per project manager

Sapevate di poter raggiungere un'enorme 92% di successo nel raggiungere il vostro obiettivi del progetto semplicemente utilizzando in modo coerente le tecniche di gestione del progetto?

Ma il punto è che la gestione dei progetti non è una passeggiata. Nel 2015, le aziende sono riuscite a a concludere in tempo solo il 29% dei progetti e rispettando il budget. Questo perché per gestire un progetto in modo impeccabile occorrono competenze, talento, passione e conoscenze tecniche.

Non c'è niente di meglio di una vera esperienza nella gestione dei progetti, ma la costruzione di un solido conoscenza di base dovrebbe essere il punto di partenza per diventare un project manager di successo.

Probabilmente vi starete chiedendo: "Come faccio?" Dimenticatevi di navigare tra risorse online sparse. Puntate invece su libri dedicati alla gestione dei progetti: offrono un approccio completo e organizzato per guidarvi in modo efficace.

Immergiamoci subito nella classifica dei 10 migliori libri di project management che miglioreranno le vostre capacità di project manager. Rimanete fino alla fine e condivideremo il metodo migliore per applicare le nuove tecniche di gestione dei progetti che avete imparato!

10 Migliori libri di Project Management per aiutare i Project Manager a crescere

1. Guida alla gestione dei progetti per principianti assoluti di Greg Horine

via Amazon Pubblicato nel 2005, il libro di Horine è un gioiello per chi si occupa di project management. Perché? Semplifica la padronanza della gestione dei progetti in passi facili e praticabili, ideali per iniziare bene fin dal primo giorno.

Horine non si limita a scalfire la superficie, ma si immerge in profondità nella gestione dei progetti. Dal delineare un progetto alla struttura di ripartizione del lavoro (WBS), l'autore si occupa di tutto.

Inoltre, scoprirete i consigli per ottenere un budget perfetto, mappare le tempistiche e l'immersione nel framework Agile.

Sebbene sia in circolazione da tempo, l'ultima edizione del libro è ricca di strategie aggiornate, tra cui i più recenti strumenti di gestione del web e consigli privilegiati per eccellere nell'esame di certificazione PMP.

un progetto è il lavoro svolto da un'organizzazione una sola volta per produrre un risultato unico. Per "una volta" si intende che il lavoro ha un inizio e una fine definiti e per "unico" si intende che il risultato del lavoro è diverso in uno o più modi da qualsiasi cosa l'organizzazione abbia prodotto in precedenza" - _Gregory M. Horine

Autori:

Gregory M. Horine

N. di pagine:

464 pagine

Anno di pubblicazione:

2005

Tempo di lettura stimato:

Circa 13 ore

Punti di forza:

Approfondimento sulla gestione dei progetti

Informazioni dettagliate sul framework Agile

Valutazioni:

4.5/5 (Amazon) - " Lo consiglio. E gli do tutte le cinque stelle. È un libro di testo richiesto in un corso che sto tenendo. Alcuni studenti ne sono sopraffatti, mentre altri dicono di apprezzare il fatto che contenga tutti i dettagli a cui potranno accedere in seguito, quando saranno più esperti"

3,6/5 (Goodreads)

Livello consigliato:

Principiante

2. Gestione del progetto JumpStart di Kim Heldman

via Amazon Immaginate questo. Vi viene affidato un progetto che non avete idea di come gestire. Inevitabilmente, vi imbattete in un paio di sfide difficili.

Il tempo stringe e vi rendete conto che avete bisogno di un corso accelerato per imparare a gestire le sfide di questo nuovo progetto. Se avete già affrontato questa situazione, il Project Management JumpStart di Heldman sarà il vostro migliore alleato.

Questo libro è scritto in uno stile amichevole e di facile comprensione. Vi aiuta a comprendere rapidamente i principi fondamentali della gestione dei progetti: pianificazione, implementazione e gestione, seguendo la guida Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Heldman ha gettato un'ampia rete nel definire un progetto, rendendolo rilevante per i professionisti del settore e per le persone al di fuori del mondo degli affari. Le domande di ripasso alla fine di ogni capitolo aiutano a rafforzare quanto appreso.

Il libro segue un percorso logico e facile da seguire, e lo stile senza fronzoli di Heldman ne aumenta la chiarezza. Il gergo è una rarità e la Heldman arricchisce il tutto con esempi e aneddoti significativi del mondo reale, che rendono le idee più comprensibili e la lettura molto più scorrevole.

Vale la pena notare che quest'opera non è esclusivamente incentrata sugli aspetti digitali. Tuttavia, i principi esposti sono facilmente adattabili ai progetti digitali. Un piccolo inconveniente è la mancanza di linee guida complete per coloro che si stanno preparando per la certificazione PMP.

la fine del progetto è il momento di riflettere sui processi utilizzati per completare le attività, di determinare se il cliente è soddisfatto del prodotto che il progetto si era prefissato e di documentare le lezioni apprese (tra le altre cose) nel corso del progetto" - Kim Heldman

Autori:

Kim Heldman

N. di pagine:

368 pagine

Anno di pubblicazione:

2003

Tempo di lettura stimato:

Circa 10 ore

Punti di forza:

Corso intensivo facile e veloce sulla gestione dei progetti

Stile facile da capire, senza fronzoli e senza gergo

Valutazioni:

4.3/5 (Amazon) - "Consigliabile per un Project Manager principiante"

3,6/5 (Goodreads)

Livello consigliato:

Principiante

3. Il Project Manager pigro: Come essere due volte più produttivi e lasciare comunque l'ufficio prima del tempo di Peter Taylor

via Amazon Cercate qualcosa di piccolo e conciso per prendere il vostro competenze di gestione del progetto al livello successivo? Non cercate oltre The Lazy Project Manager.

In questo libro, Taylor parla del suo concetto di "pigrizia produttiva" Si tratta di gestire in modo efficiente i progetti senza essere sopraffatti o esauriti.

Questo pezzo approfondisce la regola dell'80-20 (il principio di Pareto), evidenziando come bilanciare lavoro e relax massimizza la produttività . Breve ma d'impatto, copre i punti chiave fondamentali per i project manager, con suggerimenti pratici per chi è alle prime armi con il PM.

Tuttavia, vale la pena notare che questo libro si rivolge a lettori con una conoscenza di base del concetto di project management. Include frammenti sull'importanza dell'utilizzo di TOC, Lean e Sei Sigma metodologie, approfondendo sia i concetti avanzati che quelli essenziali.

essere un project manager pigro significa concentrarsi sui propri sforzi di gestione del progetto e imparare a esercitare i propri sforzi dove sono veramente importanti, dove hanno il massimo impatto"Peter Taylor

Autori:

Peter Taylor

N. di pagine:

152

Anno di pubblicazione:

2010

Tempo di lettura stimato:

Circa 4 ore

Punti chiave:

Capire come essere pigri in modo produttivo

Ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata utilizzando il principio di Pareto

Valutazioni:

4,2/5 (Amazon) - "Se siete in qualche modo coinvolti nella gestione dei progetti e vi state battendo la testa per la vostra improduttività, Peter dà ottimi consigli per "minimizzare gli input per massimizzare l'impatto" Se siete molto pigri, comprate questo libro solo per l'elenco dei consigli dell'ultimo capitolo. Ne vale la pena"

3,5/5 (Goodreads)

Livello consigliato:

Avanzato

4. Gestione agile dei progetti con Scrum di Ken Schwaber

via Amazon Quando il co-creatore di Scrum lo spiega, è meglio ascoltare.

In quest'opera, Schwaber vi accompagna in un viaggio per principianti nel mondo di Scrum.

Una caratteristica che spicca, come molti hanno notato, è che solo il primo capitolo si addentra negli aspetti teorici dettagliati di Scrum e del suo ruolo nell'Agile Project Management. Dopo il primo capitolo, il libro cambia rapidamente marcia, passando a casi di studio reali.

Schwaber riconosce che gli esempi pratici sono di gran lunga migliori per illustrare l'utilità della metodologia nella gestione dei progetti. Sfogliando le sue pagine, si avrà una visione concreta del panorama dei progetti software e si scopriranno alcune insidie comuni.

Con un linguaggio semplice, il libro vi guida attraverso la scalabilità e la gestione dei progetti, la gestione della complessità con Scrum, la costruzione di un team Scrum di alto livello, la creazione di cerimonie e artefatti e altri strumenti essenziali di Scrum. Ha un'atmosfera da framework digitale, toccando il Modello di Maturità delle Capacità (CMM) e incapsulando le migliori pratiche nello sviluppo del software.

Tuttavia, molti lettori suggeriscono di familiarizzare con i principi fondamentali di Agile e Scrum e di utilizzare questo libro come un manuale di casi di studio.

il buon senso è una combinazione di esperienza, formazione, umiltà, arguzia e intelligenza. Le persone che utilizzano Scrum applicano il buon senso ogni volta che si accorgono che il lavoro sta deviando dal percorso che porta ai risultati desiderati. Tuttavia, la maggior parte di noi è talmente abituata a utilizzare processi prescrittivi - quelli che dicono "fai questo, poi fai quello e poi fai quest'altro" - che abbiamo imparato a ignorare il nostro buon senso e ad aspettare istruzioni" - Ken Schawber

Autori:

Ken Schawber

N. di pagine:

192 pagine

Anno di pubblicazione:

2004

Tempo di lettura stimato:

Circa 5 ore

Punti chiave:

Spiegazione dettagliata degli aspetti teorici di Scrum

Ricco di esempi pratici del mondo reale

Valutazioni:

4.4/5 (Amazon) - "L'autore presenta circa 25 diversi scenari/sfide che ha affrontato e come li ha risolti. Il libro è ancora attuale anche dopo due decenni dalla sua pubblicazione. I master di Scrum trarranno beneficio dai vari scenari presentati. Otterrebbero indicazioni su come procedere se dovessero trovarsi di fronte a situazioni simili. La sezione dedicata all'apprendimento alla fine di ogni scenario infonde i concetti"

3,7/5 (Goodreads)

Livello consigliato:

Intermedio

5. La mentalità agile: Far funzionare i processi agili di Gil Broza

via Amazon Immaginate di avere a disposizione tutta la teoria sui processi Agili per la vostra gestione del progetto ma che si blocca quando è il momento di metterlo in pratica. È qui che entra in gioco The Agile Mindset, creato su misura proprio per questo scenario. Si concentra sulle sfide affrontate da coloro che mirano a "fare agile" piuttosto che a conoscerne le regole.

Il libro analizza le difficoltà che si incontrano quando si è troppo presi da meccanica del processo quando si è ben addentro ai valori dell'agilità. Broza si allontana dal trattare la mentalità agile come la soluzione definitiva per tutti i problemi di gestione dei progetti. La definisce invece come una mentalità che promuove la coerenza e l'allineamento di valori, credenze e principi.

L'autore sottolinea con forza la necessità di modellare il framework agile in base alle proprie esigenze, alla posizione della propria organizzazione e al contesto generale della gestione dei progetti. Sebbene fornisca una base teorica fondamentale per l'agilità, presuppone che i lettori abbiano già una conoscenza del modello.

Per questo motivo, se siete alle prime armi, suggerisce di sostituirlo con libri di project management più introduttivi.

diventare grandi in Agile, come diventare grandi nella corsa su lunga distanza o in una nuova carriera o nell'educazione dei figli, comporta un cambiamento profondo che una sequenza di piccoli passi non può realizzare adeguatamente. È necessario impegnarsi a fondo: "Fallo come se fosse una cosa seria." _Gil Broza

Autori:

Gil Broza

N. di pagine:

208 pagine

Anno di pubblicazione:

2015

Tempo di lettura stimato:

Circa 5 ore

Punti chiave:

Approfondimento del framework Agile

Spiega come implementare Agile per le proprie esigenze specifiche

Valutazioni:

4.4/5 (Amazon) - "Come dice Jim Highsmith all'inizio, "Molte organizzazioni non riescono a raccogliere i benefici di Agile perché hanno adottato le pratiche ma non la mentalità". Finalmente, ecco una guida e un'esplorazione dell'altra faccia della medaglia Agile (essere Agile - non solo FARE Agile!) - la mentalità Agile"

5/5 (Google Play Libri)

Livello consigliato:

Avanzato

6. Gestione di progetti per non project manager di Jack Ferraro

via Amazon La guida pratica di Ferraro è all'altezza del suo nome, ricca di storie e lezioni coinvolgenti. Fa luce sulla metodologia e sui processi di gestione dei progetti, rendendoli accessibili anche ai project manager non ufficiali.

Svelando il gergo del project management, Ferraro trasforma l'arte della gestione dei progetti in qualcosa di apparentemente accessibile.

L'autore sottolinea che molti manager utilizzano già i processi di project management nelle loro attività quotidiane e hanno semplicemente bisogno di un aggiornamento su questi principi.

Qui scoprirete una guida passo passo che vi condurrà nella gestione dei progetti. La guida fornisce competenze vitali come le tecniche di analisi di business, le strutture di ripartizione del lavoro, i metodi di sequenziamento dei programmi e le strategie di gestione del rischio.

Ricco di spiegazioni pratiche e di esempi concreti, il libro colpisce nel segno. Tuttavia, se siete in fase avanzata e non volete ripassare le basi, cercate qualcosa che approfondisca le specifiche chiave della gestione dei progetti.

i team di progetto e i loro membri passano rapidamente da un progetto all'altro e sono spesso sottoposti a una pressione tremenda per produrre {\an8}Deliverables e risultati. Arrivando rapidamente e poi scomparendo per passare alla prossima urgente necessità organizzativa, i team di progetto stanno diventando degli agnostici del business e della tecnologia. Eppure la conoscenza specifica del business è essenziale per il successo del progetto... Questa conoscenza del business diventa la base per i requisiti del progetto, una componente chiave del vostro ambito di progetto" - Jack Ferraro

Autori:

Jack Ferraro

N. di pagine:

242 pagine

Anno di pubblicazione:

2012

Tempo di lettura stimato:

Circa 7 ore

Punti di forza:

Una gradita assenza di gergo nella gestione dei progetti

Ricco di esempi pratici e applicazioni reali

Valutazioni:

4.2/5 (Amazon) - "Non avendo mai studiato formalmente la gestione dei progetti, ma avendo dovuto condurre progetti aziendali nell'ambito di ruoli precedenti, posso guardare indietro e desiderare di averlo letto prima. Buone informazioni pratiche ed esempi relativi senza rimanere troppo bloccati nel gergo. Gli approcci sono abbastanza trasferibili ad altre parti del vostro lavoro/vita. Ne vale la pena"

3,54/5 (Goodreads)

Livello consigliato:

Principiante

7. Gestione dei progetti per gli esseri umani: Aiutare le persone a fare le cose di Brett Harned

via Amazon Questo libro della nostra lista affronta la gestione dei progetti da un punto di vista più olistico e incentrato sull'uomo. L'autore ritiene che la gestione dei progetti non si limiti a regole e strumenti, ma che si tratti di affinare le capacità interpersonali e l'intuizione. Queste caratteristiche aiutano a trovare soluzioni che soddisfino tutte le parti coinvolte e a creare situazioni vantaggiose per tutti.

Se volete un libro sulla gestione dei progetti che si concentri sulle metodologie, ce ne sono molti altri in questa lista. Ciò che distingue questo libro è l'enfasi posta sulle relazioni umane, sulle aspettative e sulla risoluzione dei conflitti.

Ricorda che a volte si può rimanere bloccati in routine ripetitive, diventando ingranaggi del ciclo del progetto. L'autore sottolinea che sia voi che i membri del vostro team siete esseri umani. La gestione delle relazioni è fondamentale quanto la comprensione degli aspetti tecnici della gestione del progetto.

Le teorie contenute in questo libro sono piuttosto elementari. Funziona più come un compagno per le competenze trasversali nella gestione dei progetti, piuttosto che come una risorsa autonoma dedicata esclusivamente alla gestione dei progetti: è essenziale ma anche un po' opzionale.

che lo accettiate o meno, siete un project manager. Certo, potete identificarvi come designer, content strategist, sviluppatore (o uno qualsiasi dei tanti ruoli e titoli che ci sono nel nostro settore), ma come essere umano, siete un project manager" - Brett Harned

Autori:

Brett Harned

N. di pagine:

224 pagine

Anno di pubblicazione:

2017

Tempo di lettura stimato:

Circa 6 ore

Punti chiave:

Buona spiegazione delle teorie di base della gestione dei progetti

Grande attenzione alle relazioni interpersonali

Valutazioni:

4,6/5 (Amazon) - "Questo è il primo libro che consegniamo a tutti i nuovi project manager di PromptWorks per metterli al corrente in breve tempo. Sono stato felice di scoprire che racchiude le pratiche e l'esperienza che abbiamo sviluppato negli ultimi 10 anni, ma in una forma molto concisa e digeribile. Come manager di PM, adoro il TL;DR alla fine di ogni capitolo! Mi aiuta a confermare i punti chiave e a indirizzare rapidamente i miei PM verso parti specifiche"

3,9/5 (Goodreads)

Livello consigliato:

Principiante

8. La gestione dei progetti per voi di Cesar Abeid

via Amazon State lottando contro lo stress da project management? Può essere sicuramente difficile. Ma se vi immergete nel punto di vista di Abeid sul PM, non avrete più dubbi sulle vostre decisioni di gestione.

Abeid trasforma la gestione dei progetti in una passeggiata nel parco, abbandonando il gergo aziendale per storie avvincenti ed edificanti. Attraverso questi racconti, l'autore vi guida passo dopo passo nella scalata alla gestione dei progetti, lasciandovi con la forza necessaria.

Come testimoniano innumerevoli lettori, all'ultima pagina sarete accesi da una nuova passione per affrontare qualsiasi progetto che vi ha lasciato perplessi. Gli ostacoli che un attimo prima sembravano insormontabili? Improvvisamente appariranno più piccoli e facili da superare.

L'autore ammette che questo libro non approfondisce teorie complesse, ma ne offre una versione semplificata. Ma la semplicità può essere un vantaggio, soprattutto per i principianti. I valori e gli insegnamenti diretti qui presentati aiutano a dissipare i dubbi e a rafforzare la fiducia.

Se volete superare la riluttanza o vi sentite bloccati nei vostri compiti di gestione dei progetti, questo libro è fatto su misura per voi. Tuttavia, per un livello di conoscenza più avanzato, rivolgetevi ad altre opere.

come portatore di molti cappelli in un'azienda a conduzione familiare, ... non sono stato in grado di relazionarmi con gran parte del materiale disponibile sulla gestione dei progetti. Molti dei libri sulla gestione dei progetti sono rivolti alle aziende, quindi il linguaggio non era pertinente per me. Tuttavia, studiando il tema della gestione dei progetti, alcuni aspetti della disciplina mi sono sembrati particolarmente utili e semplici. ... anche voi potrete imparare i principi di base della gestione dei progetti che permettono al mondo degli affari di oggi di creare nuovi progetti, mantenere le promesse e portare a termine le cose" - _Cesar Abeid

Autori:

Cesar Abeid

N. di pagine:

190 pagine

Anno di pubblicazione:

2015

Tempo di lettura stimato:

Circa 5 ore

Punti chiave:

Lettori ispirati a iniziare subito a lavorare in modo produttivo

Pieno di storie e casi di studio edificanti e stimolanti

Valutazioni:

4.5/5 (Amazon) - "Mi piace come Cesar semplifica i processi di gestione dei progetti rendendoli più facili da comprendere. Se siete alle prime armi con il Project Management, questo libro vi aiuterà a iniziare e vi metterà sulla strada giusta"

4/5 (Goodreads)

Livello consigliato:

Principiante

9. Gestori di progetti Alpha di Andy Crowe

via Amazon Considerate questo libro più come un articolo dettagliato che come un tomo massiccio, perché per lo più condensa uno studio.

Utilizzando un campione di 860 project manager, tra cui 18 alfa (il 2% dei punteggi più alti), l'autore esplora ciò che distingue gli alfa dai beta in termini di abitudini, pratiche, capacità di gestione dei progetti e tecniche.

Si tratta di una lettura rapida e approfondita, che offre consigli preziosi e sfata alcune idee sbagliate comuni nel panorama della gestione dei progetti. Il libro contiene interviste e discussioni approfondite che offrono spunti cruciali, mostrando prospettive diverse sulle caratteristiche dei project manager di maggior successo al mondo.

è una prassi separare la persona dal problema" _Andy Crowe

Autori:

Andy Crowe

N. di pagine:

208 pagine

Anno di pubblicazione:

2016

Tempo di lettura stimato:

Circa 5-6 ore

Punti di forza:

Una lettura molto rapida sulle abitudini dei PM più performanti

Fornisce uno sguardo comparativo su ciò che differenzia il 2% dei top da tutti gli altri

Valutazioni:

4,3/5 (Amazon) - "A mio parere, questo è un ottimo libro, che parla di 'ciò che il 2% dei migliori sa che tutti gli altri non sanno' e certamente identifica la comunicazione come un'area chiave in cui i migliori project manager eccellono. Sono particolarmente favorevole alla sezione sulla comunicazione"

3,9/5 (Goodreads)

Livello consigliato:

Intermedio

10. Gestione strategica dei progetti semplificata: Strumenti pratici per leader e team di Terry Schmidt

via Amazon Il cambiamento è costante, ed è naturale che strategie di gestione dei progetti adattarsi. Schmidt si concentra su queste moderne strategie per aiutare i project manager a navigare in questo panorama in evoluzione.

Il mantra del libro è incentrato sull'esecuzione dei progetti, fornendo consigli pratici per colmare il divario tra la teoria e gli scenari reali dei progetti.

Questo libro sulla gestione dei progetti affronta sfide che anche i project manager più esperti potrebbero trovare difficili. Dipinge il quadro generale, guidandovi a migliorare la gestione del portafoglio progetti e incoraggiando a fare un passo indietro rispetto alla microgestione. Si concentra invece sulla comprensione dei "perché" essenziali legati al progetto.

molti dirigenti hanno rinunciato a investire nella ricerca o nella formazione perché ritenevano che non avrebbero prodotto benefici significativi nei prossimi trimestri. Quei dirigenti miopi hanno ragionato sul fatto che, nel momento in cui tali investimenti avrebbero dato i loro frutti, sarebbero stati già fuori di lì!"_Terry Schmidt

Autori:

Terry Schmidt

N. di pagine:

272 pagine

Anno di pubblicazione:

2009

Tempo di lettura stimato:

Circa 7-8 ore

Punti di forza:

Colma efficacemente il divario tra teoria pura e applicazione pratica

Ottimo sia per i principianti che desiderano un'introduzione sia per i veterani, poiché affronta questioni complesse

Valutazioni:

4.4/5 (Amazon) - "È il primo materiale che ho trovato sul lavoro logico che non parla tanto di tag quanto di applicazioni. Investite il vostro tempo nella lettura di questo libro e troverete il modo di convertire il vostro sogno in un obiettivo SMART. Grazie, Terry Schmidt"

3,8/5 (Goodreads)

Livello consigliato:

Da intermedio ad avanzato

