10 Migliori software di gestione progetti per subappaltatori nel 2024

Per avere successo nel settore delle costruzioni, un project management efficiente non è solo una cosa piacevole, ma un must. Sia che siate un appaltatore alla ricerca di flussi di lavoro semplificati o uno stakeholder alla ricerca di una migliore collaborazione, trovare il giusto software di project management per subappaltatori è essenziale.

Fortunatamente, non c'è bisogno di passare ore a cercare soluzioni sul web: abbiamo fatto noi il lavoro di ricerca per voi. ⚒️

Con questo elenco delle 10 migliori opzioni di software per il project management dei subappaltatori presenti sul mercato, sarete pronti a migliorare il vostro gioco in pochissimo tempo.

Cosa bisogna cercare nel Project Management Software per Subappaltatori ?

Trovare il miglior software di project management per subappaltatori e costruttori è una questione di priorità di funzionalità/funzione.

Ecco alcuni dei punti critici da tenere a mente quando si esaminano le opzioni di software per subappaltatori:

Integrazioni : La capacità di integrarsi perfettamente con altri strumenti e piattaforme per mantenere tutto organizzato in un'unica dashboard

Le funzionalità di monitoraggio delle spese, elaborazione delle buste paga e fatturazione rendono più facile per i subappaltatori la gestione delle finanze e il monitoraggio dei budget Funzionalità/funzione di collaborazione: Schede di discussione, messaggi e commenti integrati per una gestione efficace del lavorocollaborazione del team *Automazioni: I processi ripetitivi, come l'assegnazione delle attività e l'aggiornamento dello stato di avanzamento, vengono attivati in automatico, consentendo di dedicare più tempo agli aspetti complessi del lavoro degli appaltatori speciali

Se volete migliorare l'outsourcing del project management o fare tutto internamente, vale la pena di cercare una piattaforma ricca di funzionalità che faccia tutto ciò di cui avete bisogno.

I 10 migliori project management software per subappaltatori da utilizzare

Un subappalto di successo richiede strumenti di project management all'avanguardia. Ecco perché abbiamo stilato questo elenco dei 10 migliori software di subappalto per project manager. Ognuno di essi è stato concepito per potenziare i subappaltatori e le parti interessate con funzionalità avanzate e flussi di lavoro ottimizzati. 📈👷

Utilizzate ClickUp per gestire facilmente attività e progetti e per collaborare in modo efficiente con il vostro team

C'è una ragione per cui ClickUp Project Management per i team si aggiudica il primo posto tra i software di project management per subappaltatori. Questo strumento basato su cloud fornisce tutto il necessario per migliorare la collaborazione e ottimizzare i flussi di lavoro.

In qualità di software di software gratuito di project management clickUp offre una piattaforma versatile che soddisfa tutte le esigenze di monitoraggio dei progetti.

Questo software di gestione delle attività offre un'interfaccia di facile utilizzo che consente di creare, assegnare e monitorare facilmente le attività da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento.

Avrete inoltre accesso a varie viste personalizzabili, che vanno da calendari e sequenze dettagliate dei progetti a grafici di Gantt e tabelle Kanban. Le visualizzazioni di ClickUp offrono le prospettive dinamiche necessarie per un migliore project management.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\\_Task-Summary\_V2.gif Riepilogare/riassumere le attività di ClickUp AI /$$$img/

Usate ClickUp AI per generare automaticamente aggiornamenti sulle attività, riepiloghi e molto altro ancora con la semplice pressione di un pulsante

Utilizzate ClickUp per definire e monitorare con facilità gli oggetti del progetto assicurando che tutti siano allineati con gli stessi obiettivi per un ambiente di lavoro coeso. È inoltre possibile appoggiarsi al sistema ClickUp Strumenti di IA per l'edilizia per migliorare l'efficienza e ottenere intuizioni intelligenti su misura per le sfide uniche del vostro progetto. 🎯

ClickUp va oltre la collaborazione interna di base e offre impostazioni di condivisione e autorizzazione che consentono ai membri del team di collaborare con stakeholder esterni. Inoltre, il CRM di ClickUp rende più facile coltivare le relazioni con i client e monitorare le interazioni durante il ciclo di vita del progetto.

Questa flessibilità è fondamentale per l'outsourcing del project management, in quanto consente ai team di lavorare facilmente con partner, client e appaltatori. 🏆🏗️

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Personalizzazione di dashboard, flussi di lavoro, visualizzazioni, campi, liste di controllo e altro ancora per un'esperienza di project management su misura

Gli strumenti di account per la costruzione e le integrazioni con le più diffuse piattaforme finanziarie consentono di monitorare i budget, monitorare le spese e gestire in modo efficiente le risorse 💰

Compatibilità per tutti i membri del team con un'app mobile per Android e iOS, un'app desktop per Windows, Mac e Linux e un'estensione del browser per Chrome, Firefox ed Edge

Oltre 1.000 modelli pronti per tutto, dai timesheet, ai report giornalieri e agli ordini di lavoro, fino agli ordini di acquisto, alle richieste di informazioni e agli ordini di modifica

Le funzionalità di monitoraggio del tempo migliorano la gestione dei subappaltatori facilitando la registrazione e la revisione accurata delle ore fatturabili ⏱️

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento quando esplorano l'intero intervallo delle funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp AI non è disponibile sul piano Free

ClickUp prezzo

Free Forever Unlimitato: $7/mese per utente Business: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Archdesk

via Archdesk Archdesk è un programma completo di software di project management per l'edilizia soluzione con funzionalità/funzione su misura per i professionisti del settore edile. Utilizzatela per ottimizzare e automatizzare il flusso di lavoro e visualizzare i dati su dashboard personalizzabili per rendere più fluide le operazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Archdesk

Le funzionalità di piano delle risorse facilitano l'ottimizzazione dell'allocazione delle attrezzature e della forza lavoro per ottenere la massima produttività in ogni progetto

Gli strumenti finanziari facilitano la fatturazione, la gestione delle spese e il monitoraggio del budget in una piattaforma semplificata e comprensibile da tutti 💡

Le solide funzionalità di controllo e gestione dei documenti includono il controllo delle versioni, la facile condivisione e la collaborazione migliorata, per non perdere neanche un colpo

I flussi di lavoro personalizzabili consentono di adattare facilmente le attività a esigenze specifiche, in modo che la piattaforma possa integrarsi perfettamente con i processi esistenti

Limiti di Archdesk

Alcuni recensori affermano che la mancanza di uno spazio di archiviazione cloud dei dati può rendere difficile l'accesso alle informazioni sui progetti nei cantieri remoti

Alcuni utenti menzionano problemi di integrazione e di elaborazione delle fatture

Archdesk prezzo

Essenziale: $790/mese con fatturazione annuale

$790/mese con fatturazione annuale Professionale: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Archdesk

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

3. Caposquadra

via Caposquadra appaltatore Il capocommessa è un software per il project management con una serie di funzionalità/funzione che semplificano le operazioni di costruzione. È stato progettato come soluzione all-in-one per i GC (general contractor, per chi non lo sapesse) che hanno bisogno di un modo migliore per gestire i progetti, rivedere i costi del lavoro e comunicare con i loro team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Contractor Foreman

Le schede e le funzionalità di monitoraggio consentono alle squadre di costruzione di registrare le ore di lavoro su una piattaforma digitale semplificata

L'integrazione con strumenti come QuickBooks, Zapier e altri consente di avere tutto ciò che serve alla vostra azienda edile in un dashboard centralizzato

L'app consente ai team in campo di effettuare il check-in e visualizzare le informazioni sul progetto su qualsiasi dispositivo mobile Android o iOS, per una collaborazione in tempo reale

Gli strumenti di reportistica e di analisi forniscono una visione d'insiememonitoraggio del progetto informazioni sulla definizione del budget, sull'allocazione delle risorse e sulle prestazioni

Limiti del capocantiere

Alcuni utenti segnalano una mancanza di flessibilità per quanto riguarda i modelli e gli invii dei progetti

Alcune piccole aziende ritengono che i prezzi del piano siano inaccessibili a causa del limite di utenti: il piano Standard è limitato a tre utenti, Plus è limitato a otto utenti e Pro è limitato a 15 utenti

Preventivo appaltatore prezzo

**Standard: $99/mese con fatturazione trimestrale

Plus: $155/mese con fatturazione trimestrale

$155/mese con fatturazione trimestrale Pro: $212/mese con fatturazione trimestrale

$212/mese con fatturazione trimestrale Unlimited: $312/mese con fatturazione trimestrale

Valutazioni e recensioni di Capocantiere

G2: 4.5/5 (190+ recensioni)

4.5/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

4. FreshBooks

via FreshBooks Freshbooks è una piattaforma di contabilità e finanza basata su cloud che semplifica la gestione delle esigenze di bilancio e di fatturazione delle piccole aziende. Non è un software dedicato ai subappaltatori, ma ha tutto ciò che serve alle imprese edili per semplificare la tenuta dei registri finanziari e le attività amministrative.

Le migliori funzionalità/funzione di FreshBooks

Le funzionalità di fatturazione permettono agli utenti di personalizzare le fatture in modo professionale e di consegnarle ai client via email (o posta ordinaria) 🐌📬

Le funzionalità/funzione di automazione consentono di impostare fatture ricorrenti, creare notifiche di pagamento automatiche e categorizzare le spese

Lo strumento di monitoraggio del tempo integrato consente agli utenti di tenere traccia delle ore fatturabili e di generare le fatture di conseguenza

Possibilità di fotografare le ricevute per facilitare il monitoraggio delle spese e la gestione del budget

Limiti di FreshBooks

I recensori riferiscono che alcune banche bloccano i pagamenti elettronici dalla piattaforma

La mancanza di funzionalità/funzione dedicate al software di gestione delle costruzioni può creare problemi specifici per il settore

FreshBooks prezzo

Lite: $17/mese con fatturazione trimestrale

$17/mese con fatturazione trimestrale Plus: $30/mese con fatturazione trimestrale

$30/mese con fatturazione trimestrale Premium: $55/mese con fatturazione trimestrale

$55/mese con fatturazione trimestrale Selezione: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di FreshBooks

G2: 4.5/5 (670+ recensioni)

4.5/5 (670+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (4.300+ recensioni)

5. Buildertrend

via Tendenza alla costruzione Buildertrend è una piattaforma di project management per l'edilizia residenziale per ristrutturatori, costruttori di case, team di pre-costruzione e appaltatori specializzati. Utilizzatela per gestire le vendite, le finanze, le risorse, i client e i lavori, in modo da poter affrontare più lavoro con meno stress. 🧘

Buildertrend migliori funzionalità/funzione

Il software per le offerte ottimizza il processo di creazione dei preventivi in modo da ottenere più contatti e chiudere più rapidamente

Vendita e commerciale avanzata eStrumenti CRM sono progettati per aiutare la vostra azienda a vincere lavori, stupire i client e ampliare il vostro raggio d'azione

La previsione dei ricavi all'avanguardia consente di prendere decisioni più informate e di ottenere informazioni sul futuro esito positivo della vostra azienda

Sequenze dettagliate dei progetti semplificano la programmazione e il monitoraggio delle attività

Buildertrend limitazioni

Le piccole aziende e le organizzazioni che si concentrano su contratti di dimensioni ridotte potrebbero non trovare sostenibile il canone mensile

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento molto ripida

Buildertrend prezzo

Essenziale: $499/mese

$499/mese Avanzato: $799/mese

$799/mese Completo: $1.099/mese

Buildertrend valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (150+ recensioni)

4.2/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.600+ recensioni)

6. Monday

via Monday Monday è una piattaforma cloud con software di project management per subappaltatori e altri professionisti del settore edile. È stata progettata per potenziare i subappaltatori con varie funzionalità che migliorano la collaborazione e snelliscono i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

I flussi di lavoro personalizzabili consentono ai subappaltatori di adattare la piattaforma alle loro preferenze e alle specifiche esigenze di project management

Grafici, tabelloni e Sequenze codificati per colore forniscono un monitoraggio visivo del progetto e una maggiore visibilità delle attività 📈

Un hub di comunicazione centralizzato consente la condivisione di documenti e il project management collaborativo che aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina

Le integrazioni consentono ai subappaltatori di collegare i flussi di lavoro del project management con altri strumenti del settore in un'unica pratica dashboard

Lunedì limiti

I piani a pagamento prevedono un minimo di tre utenti, con conseguente aumento del prezzo del piano

Alcune funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo nei livelli di prezzo più alti

Lunedì Prezzi

**Free Forever

Basic: $10/mese per utente

$10/mese per utente Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Pro: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Lunedì valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (9.300+ recensioni)

4,7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.400+ recensioni)

7. Procore

via Procore Procore è una piattaforma di project management che migliora l'efficienza del progetto favorendo la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team. Vanta funzionalità/funzione che semplificano i progetti dall'offerta alla chiusura, consentendo di gestire stime, progetti e budget. 💸

Procore migliori funzionalità/funzione

Gli strumenti sono adattati al settore edile con funzionalità/funzione di gestione, moduli di sicurezza e gestione dei contratti

La comunicazione in tempo reale consentele parti interessate al progetto e subappaltatori di ridurre i ritardi e aumentare la trasparenza

Gli strumenti di gestione della sicurezza consentono di monitorare gli incidenti, garantire la conformità e implementare programmi di sicurezza

Le funzionalità di gestione delle modifiche semplificano la supervisione degli ordini di modifica e garantiscono la conformità durante il monitoraggio delle modifiche

Procore limitazioni

I limiti di personalizzazione possono interferire con flussi di lavoro specializzati nel project management

Alcuni utenti segnalano che i prezzi ottenuti dai preventivi potrebbero essere fuori portata per le piccole aziende

Procore prezzi

Le informazioni sui prezzi di Procore non sono pubblicamente disponibili online. I potenziali utenti devono contattare il team commerciale di Procore per ottenere un preventivo in base alle dimensioni e alla specializzazione della loro azienda.

Procore valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.200 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.600 recensioni)

8. Assegnare

via Assegnare Il software di project management per subappaltatori Assignar offre funzioni specializzate per le imprese edili. Lo si può utilizzare per programmare le squadre, monitorare le attrezzature, ricevere aggiornamenti in tempo reale dal campo e organizzare i documenti digitali su una piattaforma orientata alla collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Assignar

I solidi strumenti di monitoraggio della conformità consentono di garantire facilmente il rispetto degli standard e delle normative del settore da parte dei subappaltatori

Le efficienti funzionalità di project management consentono di monitorare il personale, le attrezzature e i materiali su più progetti 🧰

Una funzione centralizzatadocumentazione del progetto consente ai membri del team di accedere ai documenti del progetto e di collaborare in tempo reale

Gli strumenti per la forza lavoro mobile consentono ai subappaltatori di gestire in modo efficiente la propria forza lavoro sul campo con l'assegnazione di attività in tempo reale

Assegnare limiti

Alcuni utenti affermano che le opzioni di personalizzazione hanno dei limiti che possono interferire con i requisiti dei progetti più complessi

Gli utenti segnalano una curva di apprendimento per chi non ha familiarità con un software di project management specializzato per subappaltatori

Assignar prezzo

Da fare, Assignar non fornisce informazioni pubbliche sui prezzi. La piattaforma addebita costi di sottoscrizione mensili o annuali, oltre a un costo di avviamento una tantum. Gli utenti devono contattare il team commerciale di Assignar per ottenere un preventivo.

Valutazioni e recensioni di Assignar

G2: 4,8/5 (10+ recensioni)

4,8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

9. Fonn

via Fonn Fonn è un'altra opzione software di project management specializzata per i subappaltatori per ottimizzare i flussi di lavoro nel settore edile. Utilizzatelo per promuovere la collaborazione tra subappaltatori, migliorare la gestione delle attività e aumentare la soddisfazione dei client.

Le migliori funzionalità/funzione di Fonn

Costruito appositamente per GC commerciali, costruttori di case, appaltatori speciali, gestori di strutture, architetti, sviluppatori e ingegneri ✨

Un'unica piattaforma per unificare il monitoraggio fuori sede, la comunicazione in cantiere, il monitoraggio dello stato di avanzamento e lo spazio di archiviazione dei disegni

Le funzionalità/funzione documentali consentono di condividere, rivedere e approvare disegni, file BIM e piani di invio da un unico spazio collaborativo

La struttura di ripartizione dei lavori fornisce una tabella di marcia per ogni progetto, in modo da tenere i membri del team sulla stessa pagina

Limiti del fon

Secondo alcune recensioni, Fonn manca di alcune funzioni avanzate disponibili su piattaforme di project management più grandi

Gli utenti riferiscono che Fonn può essere più adatto a progetti di piccole e medie dimensioni con limiti di scalabilità

Fonn prezzo

0-5M di fatturato: $399-$779/mese

$399-$779/mese 5-10M di fatturato: $779-$1299/mese

$779-$1299/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

10\ eSUB

via eSUB eSUB è una soluzione software completa per il project management dei subappaltatori, progettata per migliorare l'efficienza e la collaborazione. Si tratta di una piattaforma di primo piano nel settore edile che standardizza le procedure di project management per facilitare il monitoraggio degli eventi in cantiere, dei costi dei materiali e delle attività di lavoro. 🙌

eSUB migliori funzionalità/funzione

Un flusso di lavoro basato sulle submission ottimizza il processo di presentazione, monitoraggio e gestione di documenti come ordini di modifica e RFI

Il sistema di gestione dei cartellini orari semplifica il processo di monitoraggio delle ore di lavoro e la gestione dei programmi per una migliore allocazione delle risorse

Gli strumenti di monitoraggio dei costi consentono ai subappaltatori di monitorare le spese, i budget e i costi del progetto per mantenere le finanze in linea con le previsioni

Le note di campo e la reportistica giornaliera possono essere create e aggiornate da dispositivi mobili per una comunicazione in tempo reale

eSUB limitazioni

Alcune recensioni di utenti riportano la necessità di unsistema di ticketing per monitorare la reportistica dei problemi

Secondo le recensioni, l'impossibilità di completare gli invii all'interno della piattaforma può ostacolare i flussi di lavoro

eSUB prezzo

Base: $49/mese per utente con fatturazione annuale

$49/mese per utente con fatturazione annuale Avanzato: $69/mese per utente con fatturazione annuale

eSUB valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (60+ recensioni)

4.1/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

Preparare il gioco (e rimanerci)

Ogni strumento presente in questo elenco offre soluzioni per darvi un vantaggio competitivo. Tutto sta nell'adottare la piattaforma giusta per la vostra azienda.

Considerando attentamente le esigenze dei vostri team e dei vostri progetti, potrete trovare il miglior software di project management per subappaltatori per spianare la strada verso l'esito positivo. ☀️🛣️

Non aspettate un altro giorno per sperimentare la potenza del software di project management per subappaltatori. Iscrivetevi a ClickUp ora.