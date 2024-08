Microsoft Word Vs. Google Docs: Quale strumento per i documenti è il migliore?

Che si tratti di prendere note, redigere report aziendali o semplicemente organizzare le attività quotidiane, la giusta software di gestione dei documenti semplificherà i flussi di lavoro della scrittura e manterrà i documenti organizzati.

Microsoft Word e Google Documenti sono due opzioni popolari, ma quale delle due brilla più dell'altra?

Dipende da come lavorate e da come li userete.

Per aiutarvi a decidere tra Microsoft Word e Google Documenti, confronteremo le funzionalità/funzione uniche e i modelli di prezzo di ciascuno, oltre alla facilità d'uso, agli strumenti di sintesi vocale e alle integrazioni.

Dopo il confronto, scoprirete uno strumento gratis che vi aiuterà a scrivere più velocemente, a collaborare senza problemi e a portare la vostra produttività a un livello superiore.

Andiamo! 🙌

**Che cos'è Microsoft Word?

Microsoft Word è software di elaborazione testi per la creazione di documenti professionali e accademici come lettere, curriculum, moduli e reportistica. Dispone di opzioni di formattazione del testo da semplici ad avanzate e salva i documenti Word in vari formati, tra cui DOCX, TXT, ODT, RTF e PDF.

Lanciato nel 1983 come app desktop, Word è stato inizialmente progettato per l'uso offline, con il salvataggio del documento Word sul computer. Oggi è possibile eseguire il backup dei documenti Word su OneDrive o Sharepoint, gli spazi di archiviazione cloud di Microsoft, e salvare automaticamente le modifiche apportate al lavoro.

Oltre alla versione desktop di Word, esistono versioni mobili e online (Word Online) per l'accesso ai file in movimento e per il salvataggio automatico delle modifiche collaborare con il proprio team utilizzando la funzionalità/funzione di co-authoring. Tuttavia, non hanno le funzioni complete della versione desktop.

Via Microsoft Word

Microsoft Word funzioni

Microsoft Word ha funzionalità/funzione uniche che sono limitate o non disponibili in Google Documenti. Vediamo quali sono. 👀

Ricerca

La funzionalità/funzione Ricerca di Microsoft Word è utile quando si lavora a un documento di ricerca e si devono trovare e citare le fonti. Utilizzatela per cercare e ricavare informazioni da vari siti web e riviste.

Per ogni risorsa è disponibile un'anteprima e un collegato per saperne di più. Se la fonte è rilevante per l'elaborato, è possibile aggiungere citazioni e bibliografie in stili quali APA, MLA, Chicago o IEEE.

Word consente anche di organizzare il documento. Aggiungete una Tabella dei contenuti per navigare rapidamente nelle diverse sezioni del documento. Se avete molte tabelle o immagini, create una Tabella delle figure per tenerne traccia. 🔍

Illustrazioni

Via Microsoft Word Gli strumenti di illustrazione di Microsoft Word consentono di aggiungere facilmente immagini di alta qualità ai documenti. È possibile caricare immagini dal proprio computer, dalla libreria di immagini stock nativa della piattaforma o da Internet. È anche possibile aggiungere forme e icone o scattare screenshot.

È possibile formattare queste immagini regolandone la dimensione, la luminosità e la posizione. È necessario eliminare lo sfondo di una foto o aggiungere ombre e riflessi? Ci sono strumenti anche per questo.

Oltre a questi elementi di base, è possibile aggiungere grafici SmartArt, diagrammi e modelli 3D ai documenti Microsoft Word. Sebbene non sia possibile progettare modelli 3D in Word, è possibile ottenerli dalla raccolta 3D integrata o caricare i propri.

Disegna

Via Microsoft Word Se ti piace prendere nota se si tratta di un'attività che richiede un'attenzione particolare, di scarabocchiare idee o di abbozzare diagrammi a mano, la funzionalità/funzione Disegno vi piacerà molto. È dotato di una penna, una matita e un evidenziatore virtuali per disegnare all'interno del documento; è possibile personalizzare questi strumenti modificandone il colore e lo spessore. Inoltre, c'è una gomma (digitale, naturalmente) per fare correzioni. ✏️

Word semplifica anche l'aggiunta di forme ed equazioni matematiche. Lo strumento Inchiostro su forma trasforma schizzi approssimativi in forme pulite, perfette per diagrammi e diagrammi di flusso ordinati. Lo strumento Inchiostro in matematica converte le equazioni matematiche scritte a mano in testo pulito da formattare, rendendole più facili da leggere.

Leggi ad alta voce

Dopo una lunga giornata passata sullo schermo, i vostri occhi hanno bisogno di una pausa. Ma avete ancora qualcosa da leggere. Da fare? Ecco la funzionalità di lettura ad alta voce di Microsoft Word. 🔊

Utilizzatela per leggere ad alta voce il vostro documento Word. È possibile controllare la velocità e scegliere una voce, maschile o femminile. Questa opzione è ottima per il multitasking e la correzione di bozze. Ascoltate il vostro documento mentre state facendo altre cose o cogliete quegli errori che vi sono sfuggiti leggendo i documenti da soli.

Microsoft Word prezzo

Microsoft Word fa parte della suite di app Microsoft Office con Excel, PowerPoint e così via:

Un costo una tantum di $149,99

6,99 dollari/mese (per 1 computer)

9,99 dollari/mese (per un massimo di 6 computer)

Se siete un'azienda, i piani tariffari sono diversi:

Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Apps per aziende: $8,25/mese per utente

$8,25/mese per utente Business Standard: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Business Premium: $22/mese per utente

**Che cos'è Google Documenti?

Lanciato nel 2006, Google Documenti è un elaboratore di testi basato sul web per creare, modificare e collaborare a documenti online. Consente di accedere ai documenti da qualsiasi app Documenti Google con una connessione a Internet. Se si desidera lavorare offline, è possibile attivare la modalità offline. ✅

Documenti Google offre funzionalità/funzione di base per testi, immagini e tabelle, che sono più che sufficienti nella maggior parte dei casi. Inoltre, è possibile salvare i documenti Google in formati come DOCX, TXT, PDF e EPUB per la compatibilità con altre app.

Documenti Google funziona bene su diversi browser, ma l'esperienza migliore si ottiene con il browser Google Chrome: è facile passare da un account all'altro e integrarsi con altre app di Google come Fogli, Slides e Keep.

Via Documenti Google

Google Documenti funzioni

I documenti Google hanno alcune potenti funzionalità/funzione. Vediamo in dettaglio quali sono. 🏊

Condivisione e collaborazione

La condivisione dei documenti con gli altri è facilissima con Google Documenti. Invitate persone specifiche al vostro documento o rendetelo disponibile a chiunque abbia un collegato. Potete anche scegliere se visualizzare, modificare o commentare.

Una delle parti migliori dei documenti Google è che la collaborazione in tempo reale . È possibile visualizzare e modificare i documenti in qualsiasi momento. Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente, così non dovrete preoccuparvi di perdere il vostro lavoro.

C'è anche una chat box che appare quando si lavora con altri. È perfetta per discutere di modifiche e idee senza dover cambiare app. Si noti solo che le chat non vengono salvate, quindi è necessario annotare le chiavi di lettura altrove. ✍️

Cronologia delle versioni

La cronologia delle versioni monitora automaticamente le modifiche apportate al documento. Ogni versione viene salvata con una data, un timestamp e la persona che ha apportato le modifiche.

È possibile assegnare un nome a queste versioni per tenere traccia degli aggiornamenti più significativi o semplicemente per mantenere l'organizzazione. È possibile confrontare le modifiche mostrando quelle apportate in qualsiasi versione e, se necessario, tornare a una versione precedente.

Chips intelligenti

Gli smart chip consentono di incorporare nel documento informazioni provenienti da altre app di Google (come Drive, Contatti, Calendario e Mappa).

Ciò significa che è possibile mappare posizioni precise, accedere ai contatti delle persone al volo, tenere d'occhio gli eventi imminenti e accedere rapidamente ai file di Drive per accedere ad altri documenti. 📚

Ma aspettate, c'è di più. Lo smart chip People consente di inviare email a una persona e di programmare riunioni con lei. È possibile aggiungere menu a discesa per organizzare le informazioni o tenere traccia dello stato con dettagli specifici nel documento Google.

Aiutami a scrivere

Via Documenti Google La funzionalità/funzione "Aiutami a scrivere" dei Documenti Google è una Strumento di IA per la scrittura che genera testo in risposta ai prompt dell'utente.

Oltre a scrivere, può essere utilizzato per modificare il tono dei contenuti da formale a informale, riepilogare sezioni lunghe, creare punti elenco, accorciare o espandere le idee e riformulare le frasi. 🖊️

Detto questo, non è robusto come gli altri programmi di Strumenti di IA per il copywriting come ChatGPT o ClickUp AI. Le risposte sono basilari e generiche. Sebbene sia buono per generare idee e bozze, potrebbe non essere ideale per attività di scrittura più complesse.

Google Documenti prezzo

Documenti Google è gratis per uso personale. Per i team che desiderano un'email aziendale personalizzata, più spazio di archiviazione e controlli di sicurezza e gestione, l'acquisto di Google Documenti come parte del pacchetto dell'area di lavoro di Google è la soluzione migliore.

**Gratis

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Microsoft Word vs Google Documenti : Funzionalità/funzione a confronto

Microsoft Word e Google Documenti hanno funzionalità/funzione uniche e forse vi starete già orientando verso uno dei due. Se siete ancora indecisi, non preoccupatevi. Confronteremo le loro funzionalità/funzione comuni per aiutarvi a capire come si posizionano l'uno rispetto all'altro. 🧐

Facilità di avvio

Iniziare con i Documenti Google è facile. Collegatevi a Internet, create un account Google e iniziate a usarlo gratis.

L'interfaccia di Documenti Google è pulita e minimalista e facilita la navigazione ai neofiti. Le opzioni di formattare più comuni si trovano in una barra degli strumenti principale, mentre le altre sono organizzate in schede nella parte superiore.

Per iniziare a lavorare con Microsoft Word, invece, ci vuole tempo e qualche considerazione. Innanzitutto, il vostro desktop deve funzionare su Windows o Mac. Poi, dovrete acquistare e installare Microsoft Word. 🛠️

L'interfaccia, pur essendo facile da usare, è molto complessa, con molte schede e menu. A volte è necessario passare attraverso più passaggi e menu a comparsa per riuscire a terminare le operazioni.

Vincitore: Google Documenti vince per la gratuità, la facilità di accesso e la facilità di utilizzo da parte dei principianti.

Parlare con il testo

La digitazione vocale di Documenti Google è l'ideale quando non si ha voglia di digitare, ma si desidera comunque scrivere rapidamente i propri pensieri. Basta parlare e vedere le parole che appaiono sullo schermo. 💻

Microsoft Word fa lo stesso con la sua funzionalità/funzione Dictate, ma con un passaggio in più. Trascrive file audio dal vivo o registrati (nei formati MP3, M4A, MP4 e WAV) con l'identificazione dell'altoparlante e l'indicazione del tempo. Inoltre, è possibile riascoltare l'audio (sì, proprio all'interno dell'app) da qualsiasi punto per ricontrollare e correggere la trascrizione. 📝

Vincitore: Se vi serve solo uno strumento di digitazione vocale, Google Documenti fa bene il suo lavoro. Ma se cercate anche strumenti di trascrizione, Microsoft Word è il vincitore assoluto.

Integrazioni

Google Documenti ha oltre 100 componenti aggiuntivi che si possono scaricare dal Marketplace di Google Apps. Alcuni di questi imitano le funzionalità/funzione esistenti in Microsoft Word, come l'unione della posta, la lettura ad alta voce, le immagini e le icone stock.

Microsoft Word, invece, vanta un'enorme selezione di oltre 900 integrazioni. Sebbene le sue funzionalità/funzione integrate siano già avanzate, è possibile esplorare la sua libreria di add-in per ottenere strumenti più specializzati, se necessario.

**Microsoft Word vince per il maggior numero di integrazioni.

Microsoft Word vs Google Documenti su Reddit

Ecco cosa Gli utenti di Reddit dicono sulla sfida tra Google Documenti e Microsoft Word.

Molti amano e utilizzano le funzionalità/funzione di Word per i lavori professionali e accademici. Tuttavia, il modello di sottoscrizione a Microsoft Office 365 è un ostacolo per alcuni. Mentre gli studenti e gli educatori possono ottenere una versione gratis, altri vi rinunciano o optano per un acquisto una tantum, come questo utente di Reddit:

preferisco Microsoft Word in quasi tutti i contesti. Ho acquistato il software da scaricare una sola volta, così non ho bisogno di sottoscrizioni e avrò il programma finché avrò il mio computer. Onestamente non mi interessa aggiornare il software, dato che il mio fa quello che mi serve._

Google Documenti è un programma di alternativa gratuita a Microsoft Word per uso personale. Oltre a essere gratis, la maggior parte degli utenti apprezza il fatto che i documenti si sincronizzino senza problemi tra i dispositivi desktop e mobili. Come afferma un utente di Reddit:

Mi piace Google Documenti soprattutto perché mi piace scrivere sul mio telefono e mi piace poter passare dalla scrittura sul computer a quella sul telefono in modo molto veloce senza problemi.

Quindi, quando si tratta di Microsoft Word e Google Documenti, la scelta dipende da cosa si valorizza di più: le funzionalità avanzate di Word con un tag di prezzo o l'accessibilità e la comodità di Google Documenti gratis. 💸

Conosci ClickUp: La migliore alternativa a Microsoft Word e Google Documenti

Microsoft Word e Google Documenti sono ottimi per modificare e formattare i documenti, ma non offrono un grande aiuto per il processo di scrittura.

ClickUp, la migliore alternativa a Microsoft Word e Google Docs alternativa a Google Documenti rispetto a Microsoft Word, colma perfettamente questa lacuna. Inoltre, consente di passare senza problemi dalla conclusione del documento all'esecuzione delle chiavi di lettura e dei passaggi successivi.

ClickUp Documenti

Utilizzare ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team ClickUp Documenti è un programma basato sul cloud modifica dei documenti strumento per uso personale e professionale. Crea wiki aziendali, documentazione di progetto documentazione di progetto, note di riunione, report aziendali e altro ancora, partendo da zero o scegliendo tra più di 1.000 modelli per iniziare. 🏃

Personalizzate i documenti con titoli, banner, icone e tabella dei contenuti. Quando avete bisogno di salvare e condividere i documenti, ClickUp vi permette di esportarli in PDF, HTML e Markdown.

Con ClickUp Docs, tutti i vostri documenti sono archiviati in un unico luogo. Cercate i documenti per titolo, tag e titolari, oppure utilizzate la barra di ricerca per trovare documenti specifici. Che ve ne pare di questa comodità?

ClickUp AI

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

Destreggiarsi tra attività di scrittura come email per i client, spiegazioni di progetti e reportistica può essere un vero mal di testa. E non c'è niente di peggio che fissare il cursore lampeggiante chiedendosi da dove cominciare.

Per fortuna, ClickUp AI è qui per aiutare. Utilizzatela per superare il blocco dello scrittore e accelerare la creazione di contenuti . È possibile accedervi ovunque nell'area di lavoro: descrizioni di attività, chat e documenti. Basta digitare un prompt per ottenere una prima bozza in un attimo.

ClickUp AI inoltre perfeziona la scrittura, corregge gli errori ortografici e grammaticali e la traduce in lingue come il francese, lo spagnolo e l'olandese. Avete bisogno di accorciare un documento lungo? Il programma produce un riepilogo/riassunto in un batter d'occhio. ⚡

Utilizzate questa IA assistente alla scrittura per generare elementi di azione dai documenti. Quindi, utilizzare la funzione ClickUp strumenti di project management di ClickUp per assegnarli al team, fissare le scadenze e monitorare lo stato di avanzamento.

E non preoccupatevi di ripetere questi passaggi più volte: lasciate che lo strumento di automazione si occupi delle cose noiose, in modo che il vostro team possa dedicarsi direttamente al lavoro.

Rilevamento della collaborazione

Collaborazione con i membri del team in ClickUp Docs per personalizzare i font, aggiungere relazioni tra attività o collegare le attività direttamente nel documento Rilevamento della collaborazione in ClickUp rende il lavoro da remoto molto più semplice e divertente. Potete vedere quando gli altri commentano, modificano e visualizzano il vostro stesso documento o attività!

E se state lavorando alla descrizione di un'attività o a un documento, potete vedere chi sta lavorando attivamente con voi e cosa sta scrivendo in tempo reale. 🧑‍💻

Tutte le modifiche, i commenti e le chat vengono salvati automaticamente e sincronizzati su tutti i dispositivi. In questo modo, tutti sono sempre aggiornati, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Ottieni il meglio di entrambi i mondi (e molto altro) con ClickUp

Ecco come si presenta la situazione. Il confronto tra Microsoft Word e Google Documenti. Ognuno ha i suoi punti di forza nella gestione dei documenti. Se cercate uno strumento di scrittura che vi aiuti a produrre contenuti di qualità in una frazione di tempo, scegliete ClickUp.

ClickUp unisce l'interfaccia user-friendly e le funzionalità/funzione di team di Google Documenti con l'ampio intervallo di integrazioni di MS Word. È possibile collegare ClickUp con oltre 1.000 app esterne, tra cui Google Drive, Outlook, Evernote, Gmail e Slack.

Inoltre, gli strumenti di IA, le funzionalità di project management e di automazione di ClickUp lavorano insieme senza soluzione di continuità per migliorare il lavoro di squadra e aumentare la produttività. 🎯

Siete curiosi di scoprire come ClickUp può semplificare la vostra vita di scrittura? Provatelo. È accessibile dal web e dai dispositivi desktop (Windows, Mac e Linux) e mobili (Android e iOS). Iscriviti a ClickUp oggi stesso . È gratis!