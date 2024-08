Evernote vs. Trello: qual è il miglior strumento per prendere appunti e gestire le attività?

Una bassa produttività fa perdere alle aziende 1,8 trilioni di dollari all'anno ! Questi numeri dimostrano la necessità per le aziende di sfruttare la produttività e aumentare la redditività aziendale.

Con il miglioramento della produttività che diventa fondamentale, strumenti come Evernote e Trello promettono alle aziende una crescita sostenuta, un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e una maggiore resilienza aziendale.

Si accende anche l'annoso dibattito Evernote vs. Trello, in quanto entrambi hanno funzionalità/funzioni distinte da offrire.

Analizziamo più a fondo entrambe le piattaforme e le loro funzionalità/funzione e confrontiamole per scoprire quale sia il concorrente migliore tra Evernote e Trello!

Cos'è Evernote?

Via Evernote Evernote è un'applicazione per prendere appunti basata sul cloud che consente agli utenti di creare, organizzare e archiviare file multimediali. Evernote è nata come soluzione di solo testo. Nei suoi 20 anni di vita si è evoluto fino a comprendere altri formati di file.

Grazie alle funzionalità/funzione che offre, Evernote ha una base di clienti impressionante, oltre 250 milioni di utenti!

Funzionalità/funzione di Evernote

Gli utenti di Evernote lo usano per qualcosa di più di una semplice presa di note, e alcuni lo utilizzano per gestione delle attività . Ecco una panoramica su alcune delle funzionalità/funzioni fondamentali di Evernote:

Home

Evernote Home offre una panoramica rapida di tutte le note e le attività rilevanti in modo semplice e organizzato. Utilizzate i widget per personalizzare il layout e lo sfondo di Home, per fissare le note, per annotare le cose su foglietti e per creare eventi.

Attività

Sono il repository del vostro elenco di cose da fare e vi aiutano a monitorare, tenere traccia e dare priorità agli elementi da fare.

Si possono utilizzare per visualizzare una vista dettagliata delle attività o per zoomare sui dettagli. Filtrate le attività in base alle date di scadenza, assegnatele ad altre persone e ricevete avvisi con scadenze precise.

Permette anche di ripetere le attività per gli eventi ricorrenti.

Ricerca

Evernote vanta un potente motore di ricerca che consente di cercare parole chiave all'interno di documenti, note scritte a mano e disegni, grazie alle meraviglie del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

Permette di cercare i contenuti di Evernote per titolo, tag, data o tipo. Ottiene suggerimenti intelligenti e pertinenti e utilizza gli operatori booleani per una ricerca rapida.

Web Clipper

Web Clipper salva e organizza articoli, pagine web, screen grab (completi o selezionati) e PDF direttamente su Evernote, senza pubblicità.

Personalizzate queste Clip evidenziando parti, aggiungendo testi e annotando ciò che ritenete essenziale.

Scanner di documenti

Evernote è un ottimo modo per non usare la carta. La sua app per Android permette di scansionare, salvare e organizzare documenti fisici, comprese le note scritte a mano.

Tutti i dati vengono sincronizzati su tutti i dispositivi attivi e sono accessibili ovunque!

Prezzi e piani di Evernote

Versione gratuita: $0

$0 Personale: $14,99 mensili / $129,99 annuali

$14,99 mensili / $129,99 annuali Professionale: $17,99 mensili / $169,99 annuali

Che cos'è Trello?

via Trello Trello è un'app di project management, molto simile a Evernote. Trello consente di archiviare file multimediali di vari formati e tipi. Tuttavia, conserva tutte le informazioni in forma di file di Bacheca Kanban un aiuto visivo per il monitoraggio delle attività.

Funzionalità/funzione di Trello

Trello ha diverse priorità che vanno oltre la presa di note. Di seguito viene fornita una panoramica di alcune delle sue funzionalità/funzione principali:

Visualizzazioni delle attività

Trello supporta diverse visualizzazioni delle attività, poiché la sua competenza principale ruota intorno al project management. Aiuta a visualizzare le attività come dashboard, Bacheca Kanban, Elenco, Tabella, Mappa e Sequenza.

Bacheca di Trello

La Bacheca di Trello è una variante del metodo Bacheca Kanban . Funziona come uno strumento di collaborazione che consente di aggiungere più persone, assegnare date di scadenza, allegare file alle attività, lasciare commenti e preparare liste di controllo per rimanere in testa ai progetti.

Schede di Trello

Le schede sono la più piccola unità di una Bacheca che rappresenta un'attività o un'idea. Utilizzate i campi personalizzati delle schede di Trello per adattare l'attività a un caso d'uso specifico o a un'attività aziendale. Le schede trascinate e rilasciate aiutano a segnare lo stato di avanzamento.

Butler

Butler è uno strumento di automazione senza codice integrato in ogni Bacheca di Trello. Sfrutta trigger personalizzabili e algoritmi basati su regole per automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi. Suggerisce l'automazione per snellire il lavoro e aumentare la produttività!

Prezzi e piani di Trello

Versione gratuita: $0

$0 Standard: $6 mensili / $60 annuali (per utente)

$6 mensili / $60 annuali (per utente) Premium: $12,50 mensili / $120 annuali (per utente)

$12,50 mensili / $120 annuali (per utente) Azienda: $17,50 per utente al mese con fatturazione annuale (limite di 50 utenti)

Evernote vs Trello: Un confronto testa a testa

La differenza principale tra Evernote e Trello risiede nelle funzioni principali e nelle proposte di valore. Evernote si propone come app di nuova generazione per prendere appunti e organizzare documenti, mentre Trello ha capacità di project management più ampie.

Mettiamo a confronto Evernote e Trello. Ci concentreremo sulle loro capacità di prendere appunti, gestire documenti e gestire le attività per risolvere il dibattito Evernote vs. Trello.

Interfaccia utente

La semplicità è uno dei punti di forza di Trello. Presenta un'interfaccia utente minimalista, intuitiva e facile da usare, che migliora notevolmente la facilità d'uso.

La bacheca si trova sulla sinistra e tutti i controlli sulla destra, mentre il modulo principale di interazione è il drag-and-drop.

Dispone di potenti funzionalità di personalizzazione per il codice colore delle schede, l'impostazione delle date di scadenza e la visualizzazione dello stato di avanzamento attraverso barre grafiche.

Anche Evernote ha un'interfaccia utente mirata e ordinata, con un design a tre pannelli. Tuttavia, è facile che le cose diventino complicate, a seconda delle competenze e dell'uso che se ne fa.

Il layout è unico per ogni utente. Alcuni lo rendono visivamente accattivante, mentre altri lo rendono più rigido.

🏆 Vincitore: Trello

Prendere appunti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Organizing-notes-with-notebooks-in-Evernote-1400x758.jpg Organizzare le note con i taccuini di Evernote /$$$img/

Prendere note è il punto forte di Evernote. Dispone di un potente editor di note compatibile con testo e rich media come immagini e file audio. Le funzionalità di formattazione Markdown sono altrettanto potenti per l'inserimento di file, la modifica della tipografia, la creazione di tabelle, liste di controllo, backlinking, ecc.

È possibile utilizzare la funzionalità/funzione di testo, l'inserimento della scrittura a mano e lo scanner di documenti per contribuire alle note.

Trello deve acquisire una maggiore capacità di prendere appunti, ma Da fare. Lo si può usare per i rich media, l'assegnazione di etichette e la creazione di liste di controllo, ma questo è il minimo.

La modifica delle note è un incubo quando nella modalità di modifica non sono visibili né la formattazione né i link ipertestuali. Un clic sbagliato vi farà uscire dall'editor senza salvare la nota!

🏆 Vincitore: Evernote

Organizzazione delle note

Oltre alla creazione di note, Evernote si distingue per l'organizzazione delle note. Raccoglie le informazioni in taccuini, che vengono ulteriormente suddivisi in note correlate.

Ad esempio, un taccuino per il piano di viaggio conterrà una nota sull'itinerario, una nota sulle cose da fare, consigli sul cibo, ecc. Aggiungete tag, allegate promemoria, fissate elementi essenziali, create scorciatoie, duplicate le note e spostatele durante la riorganizzazione.

Le potenti funzionalità di ricerca passano al setaccio grandi volumi di dati e utilizzano vari parametri per trovare la nota desiderata!

Con Trello, è possibile organizzare le note avendo una scheda dedicata per ogni nota e aggiungendo note alla descrizione di una scheda o pubblicandole come commenti. Quest'ultimo rende la nota relativamente più facile da trovare.

Tuttavia, tutto questo impallidisce rispetto a ciò che offre Evernote.

🏆 Vincitore: Evernote

Collaborazione

Tutti i piani di Evernote, compresa la versione gratuita, offrono funzionalità/funzione di collaborazione. Utilizzate questa funzione per condividere note e taccuini con altre persone e controllare l'accesso alla visualizzazione e alla modifica.

Quest'ultima funzione consente di collaborare alle note, di mantenere una cronologia delle versioni e di monitorare chi visualizza le note.

Tuttavia, quando si tratta di modificare contenuti come PDF, schizzi e immagini, è possibile farlo solo per una persona alla volta.

Trello è in ritardo rispetto a Evernote per quanto riguarda le funzionalità/funzione di collaborazione, nonostante sia uno strumento di software per il project management . È disponibile solo nei piani a pagamento.

I team possono creare contenuti in modo collaborativo su schede e bacheche, creare liste di controllo che si integrano con il calendario dell'assegnatario e comunicare in tempo reale.

Il fatto che permetta di integrarsi con altri strumenti collaborativi e piattaforme è la sua salvezza.

🏆 Vincitore: Evernote

Gestione delle attività

I Task di Evernote rendono le note agibili combinandole con gli elenchi Da fare. Queste attività vivono all'interno delle note e sono dotate di bandiere, etichette di priorità, date di scadenza e avvisi per tenere il passo con la Sequenza.

Assegnate queste attività o impostatene di ricorrenti per le attività che si verificano nel periodo.

Trello ha un approccio moderno alla gestione delle attività. È dotato di tutto ciò che offre Evernote: assegna attività, aggiunge contesto, gestisce le scadenze e stabilisce meglio le priorità.

Ci sono diversi modi per visualizzare le attività, come schede, sequenze temporali, calendari, ecc. Trascinate e rilasciate un'attività per aggiornarne lo stato in tempo reale e filtrate le attività per essere sempre all'avanguardia.

🏆 Vincitore: Trello

Spazio di archiviazione

Quando si parla di note, è altrettanto fondamentale parlare di spazio di archiviazione. Tutte le vostre idee brillanti o gli elenchi da fare sarebbero vani se non potete salvarli.

Con Evernote, ogni piano offre le seguenti opzioni di spazio di archiviazione:

Free: 60 MB di upload mensili con dimensioni delle note <25 MB

60 MB di upload mensili con dimensioni delle note <25 MB Personale: 10 GB di upload mensili con dimensioni delle note <200 MB

10 GB di upload mensili con dimensioni delle note <200 MB Professionale: 20 GB di upload mensili con dimensioni delle note <200 MB

D'altra parte, Trello ha questo da offrire in confronto:

Free: Spazio di archiviazione illimitato con dimensione del file <10 MB

Spazio di archiviazione illimitato con dimensione del file <10 MB Standard: Spazio di archiviazione illimitato con dimensioni dei file <250 MB

Spazio di archiviazione illimitato con dimensioni dei file <250 MB Premium & Enterprise: Spazio di archiviazione illimitato

🏆 Vincitore: Trello

Modelli

Sia Trello che Evernote offrono accesso a vari modelli completamente personalizzabili e pronti all'uso. Questi modelli coprono una varietà di categorie, sia personali ( riviste , pianificatori, ecc.) o professionali (project management, piani aziendali, calendari, ecc.).

Mentre Evernote mette insieme una libreria di quasi 75 modelli, Trello offre oltre 250 modelli curati dalla comunità di Trello.

Tuttavia, anche se Trello offre una varietà più ampia, ciò non significa necessariamente che sia superiore a Trello Modelli di Evernote . Avere troppe opzioni a volte distrae e provoca persino la paralisi decisionale!

🏆 Vincitore: Dipende dalle vostre esigenze aziendali

Integrazioni

Trello ha capacità impressionanti e si connette perfettamente con quasi 200 strumenti e piattaforme.

Utilizzate le Power-Up per espandere le capacità di tali integrazioni e ottenere di più dal sistema.

Evernote ha capacità di integrazione limitate. Si può utilizzare con Google Calendar, Google Drive, Slack, Teams e Outlook.

Quindi, se state cercando una soluzione end-to-end per gestire i progetti del team, Trello è un'opzione molto più scalabile, flessibile e agile.

Vincitore: Trello

Trello vs Evernote su Reddit

Per avere un'opinione più completa e imparziale del nostro confronto tra Evernote e Trello, ci siamo recati su Reddit. Su r/productivity sub un'attrazione significativa per entrambe le app è che offrono una versione gratis.

Un utente ha fatto un ottimo lavoro riepilogando il confronto tra Evernote/riassumere Trello. Secondo loro, Evernote è uno schedario digitale per creare quaderni digitali e riempirli di note in tutti i formati.

D'altra parte, Trello è eccellente per la gestione e l'organizzazione di progetti per team di ogni forma e dimensione. Sono rimasti particolarmente colpiti dalla funzionalità "drag-and-drop" che ha reso l'uso di Trello eccezionalmente semplice!

ClickUp: la migliore alternativa a Evernote e Trello

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

Evernote e Trello offrono funzionalità/funzione notevoli, ma ClickUp li batte in vari modi. È un'applicazione unica per il project management che seleziona funzionalità di alto livello eliminando gli attriti.

In breve, ClickUp è una potente applicazione per la gestione dei progetti alternativa a Evernote e Trello!

Funzionalità di ClickUp

Che si tratti di creare e organizzare le note o di gestire le attività di ClickUp in un progetto, ClickUp rende tutto molto più semplice. Non credeteci sulla parola: date un'occhiata a questa impressionante serie di funzionalità/funzione per rendervene conto voi stessi:

ClickUp Documenti

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

ClickUp Documenti

è una libreria centralizzata per tutti i vostri file digitali. È possibile utilizzarla per creare documenti ben formati, wiki dettagliate e interconnesse o basi di conoscenza. Supporta

la collaborazione in tempo reale

come co-creare documenti, assegnare ruoli specifici, taggare i documenti con commenti e altro ancora.

Categorizzate i documenti per facilitarne l'accesso e la ricerca e condivideteli in sicurezza con chiunque, completando il controllo degli accessi.

Collegare i documenti ai flussi di lavoro è un modo eccellente per impostare l'automazione senza sudare troppo!

Attività di ClickUp

Impostazione delle priorità giornaliere, settimanali o mensili con la Gestione attività di ClickUp

Attività di ClickUp

vi aiutano a pianificare, organizzare e collaborare su elementi attuabili. Modellate e costruite un database di attività per un riferimento immediato e incorporatele nei progetti.

Impostate una scadenza, definite le priorità, aggiungete un tag, assegnate l'attività a qualcuno e delineate le dipendenze e le relazioni in un solo clic per mantenere le cose in movimento e completare le attività.

Tenere d'occhio le attività attraverso le loro diverse visualizzazioni aumenterà le possibilità di esito positivo!

ClickUp Kanban Bacheca

Raggruppate le attività nella vista

Bacheca Kanban

per stato, campi personalizzati, priorità e altro ancora nella vista Bacheca di ClickUp

Bacheca Kanban di ClickUp

raggruppa le attività e gli elementi da fare in una matrice di righe e colonne. Le colonne indicano tipicamente lo stato, l'assegnatario, la priorità o una variabile correlata.

Offre una vista dettagliata di tutte le attività, insieme al loro stato, garantendo agli utenti la flessibilità di aggiornarle.

Da fare è solo spostare l'attività attraverso il flusso di lavoro per modificarne lo stato o la priorità!

ClickUp Notepad

Organizzate le vostre note, liste di controllo e attività in un unico posto con il blocco note online gratuito di ClickUp.

Blocco note di ClickUp

consente agli utenti di annotare note e convertire i loro pensieri o idee in attività realizzabili e tracciabili. L'editor di ClickUp Notepad ha la funzione di migliore per quanto riguarda la modifica dei contenuti e funzionalità/funzione di formattazione per rendere le note più estetiche.

ClickUp AI

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora ClickUp AI è il cuore e l'anima di un'efficace presa di nota. Sia che vogliate creare riepiloghi di lunghi documenti, generare un brief pre-riunione, o autopopolare un elenco di attività, ClickUp AI lo fa in pochi secondi! Eleva il vostro stile di scrittura e migliora il vostro modo di comunicare.

prezzi e piano di ClickUp ###

Free Forever: $0 (100 MB di spazio di archiviazione e Bacheca illimitata)

$0 (100 MB di spazio di archiviazione e Bacheca illimitata) Unlimited: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Business: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI (componente aggiuntivo): $5 per utente al mese

Inizia oggi stesso con ClickUp!

ClickUp offre tutte le funzionalità/funzione di Evernote, Trello e altro ancora. Il meglio dell'organizzazione e della presa di note, offerto da Evernote, si fonde con la capacità all'avanguardia di Trello di gestire i progetti. Un aggiornamento, se non un alternativa a Trello e Evernote!

Con una combinazione così potente, dovreste iscrivervi subito al piano Free Forever di ClickUp!