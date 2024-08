10 migliori alternative a Google Meet per le videoconferenze nel 2024

Le videoconferenze sono decollate all'inizio del 2020, quando molte organizzazioni sono passate a lavorare da casa. Improvvisamente, i team remoti hanno causato una necessità immediata di strumenti per le riunioni online progettati per semplificare la connessione e la comunicazione in remoto.

I giganti del software come Google hanno iniziato subito ad entrare nel gioco, offrendo Google Meet e la propria suite di strumenti per le riunioni in remoto strumenti per le videoconferenze per migliorare il vostro galateo delle riunioni virtuali .

Ma la piattaforma per riunioni di Google non è l'unica opzione disponibile. Molte alternative a Google Meet sono progettate per offrire molte delle stesse funzionalità/funzione chiave, dalla condivisione dello schermo alla registrazione delle riunioni e altro ancora. Esploriamo le migliori alternative a Google Meet per le piccole aziende, i grandi team e tutto il resto.

Cosa cercare nelle alternative a Google Meet?

Naturalmente, si desidera uno strumento che renda semplice la gestione e la partecipazione a riunioni online. Ma le migliori alternative a Google Meet offrono anche altre funzionalità/funzioni che le rendono adatte alle vostre riunioni obiettivi di comunicazione e migliorare il vostro gestione del team tra cui:

Facilità d'uso: Quanto più facile è per il vostro team remoto partecipare alle riunioni virtuali, tanto meglio è

Quanto più facile è per il vostro team remoto partecipare alle riunioni virtuali, tanto meglio è Qualità audio e video: La possibilità di vedere e sentire facilmente i colleghi è essenziale per una buona qualità audio e videocollaborazione sul posto di lavoro-Soprattutto nel lavoro da remoto, quando la comunicazione non verbale è più difficile

Funzioni avanzate: Condivisione di file, desktop e funzionalità di chattare dal vivo possono fare la differenza, sia che l'intero team o solo una parte di esso lavori da remoto

Condivisione di file, desktop e funzionalità di chattare dal vivo possono fare la differenza, sia che l'intero team o solo una parte di esso lavori da remoto Integrazioni: È possibile prendere facilmentenote per le riunioni o integrare lo strumento con il vostrosoftware per i verbali delle riunioni? Esistono integrazioni con soluzioni di spazio di archiviazione come Google Drive per facilitare la condivisione dei file?

È possibile prendere facilmentenote per le riunioni o integrare lo strumento con il vostrosoftware per i verbali delle riunioni? Esistono integrazioni con soluzioni di spazio di archiviazione come Google Drive per facilitare la condivisione dei file? Registrazione delle riunioni: Quanto più è facile per i partecipanti registrare le riunioni, offrendo al contempo avvisi di privacy a chiunque partecipi alla riunione video, tanto meglio è

In definitiva, le migliori alternative a Google Meet devono offrire una facile possibilità di riunione online. Questo include opzioni di conferenza video e audio che trasformano lo strumento in una piattaforma di comunicazione completa per tutti gli utenti.

Le 10 migliori alternative a Google Meet da utilizzare nel 2024

È ora di passare all'aspetto aziendale. Se state cercando la migliore alternativa a Google Meet disponibile, è probabile che in questo elenco troverete lo strumento di videoconferenza più adatto alle vostre esigenze.

1. Zoom

Via Zoom Zoom è forse l'alternativa più popolare a Google Meet ed è senza dubbio un'ottima piattaforma per le riunioni video. I video in HD sono di serie e la registrazione su cloud viene salvata automaticamente con la trascrizione dei video e la visualizzazione sia della griglia che dell'oratore.

Sebbene a Zoom manchino tutte le funzionalità/funzione di Google Meet e le numerose integrazioni di Google, la competenza principale di Zoom - riunioni online di alta qualità - non è seconda a nessuno.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Ottima qualità dei video, che rende le riunioni di Zoom particolarmente adatte per le riunioni importanti con le persone chiave

Le lavagne interattive incorporate sono un ottimo strumento per i team remoti per collaborare al di là delle semplici riunioni online

Crittografia end-to-end che rende le stanze di Zoom sicure per tutti i partecipanti

Funzionalità multipiattaforma, con la possibilità di chattare in video sia su dispositivi desktop che mobili

Limiti di Zoom

Il piano Free ha un limite di 40 minuti per chiamata, il che rende le riunioni Zoom difficili da usare come soluzione di videoconferenza professionale

Funzionalità/funzioni limitate rispetto alle videochiamate, come la mancanza di messaggistica istantanea e di condivisione di file al di fuori del contesto immediato di una sala riunioni

Prezzi di Zoom

Basic: Gratis

Gratis Pro: $149,99/anno per utente

$149,99/anno per utente Business: $199,99/anno per utente

$199,99/anno per utente Business Plus: $250,00/anno per utente

$250,00/anno per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4.5/5 (53.000+ recensioni)

4.5/5 (53.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (13.000+ recensioni)

2. Zoho

Via Zoho Pur facendo parte di una suite aziendale più ampia, Zoho Meeting è un potente strumento di videoconferenza a sé stante. Sia che abbiate bisogno di una soluzione di web conferencing professionale o di videochiamate più occasionali con le vostre connessioni personali, Zoho offre un'esperienza di facile utilizzo per le vostre riunioni virtuali.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho

Facile registrazione della chiamata che cattura video, audio, condivisione dello schermo e una trascrizione

Opzione di streaming dal vivo per trasmettere la videochiamata sul web con un semplice collegato alla riunione

Webinar video integrati che possono essere particolarmente importanti per i team commerciali

Una versione gratuita relativamente robusta che include limiti di 60 minuti per le riunioni, condivisione di file e altre funzionalità/funzione tipicamente riservate ai piani a pagamento

Limiti di Zoho

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di qualità dell'audio, soprattutto per le chiamate di grandi dimensioni

La versione mobile è più limitata rispetto ad altre alternative a Google Meet presenti in questo elenco

Prezzi di Zoho

**Free Forever

Riunione standard: a partire da $1/mese per host per un massimo di 10 partecipanti

a partire da $1/mese per host per un massimo di 10 partecipanti Riunione professionale: a partire da $3/mese per host per un massimo di 10 partecipanti

a partire da $3/mese per host per un massimo di 10 partecipanti Webinar standard: a partire da $8/mese per organizzatore per un massimo di 10 partecipanti

a partire da $8/mese per organizzatore per un massimo di 10 partecipanti Webinar professionale: a partire da $16/mese per organizzatore per un massimo di 10 partecipanti

Valutazioni e recensioni di Zoho

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

3. Microsoft Teams

Via Teams di Microsoft Spesso elencato come uno dei migliori Google Meet and Alternativa di Zoom microsoft Teams rappresenta un'altra incursione del gigante tecnologico nel settore delle soluzioni di videoconferenza. Si tratta di un incrocio tra messaggistica istantanea, condivisione di file nel cloud e conferenze web, il tutto ospitato in una piattaforma di comunicazione completa progettata per la collaborazione a distanza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

L'integrazione con le funzioni di chat e file di MS Teams facilita la condivisione e la consultazione di documenti rilevanti per una migliore condivisione delle conoscenze

Piena integrazione nativa con Microsoft 365, inclusi MS Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e altri strumenti di produttività molto diffusi

Design intuitivo che facilita ai nuovi utenti l'avvio di videoconferenze e l'utilizzo di funzionalità avanzate come la condivisione dello schermo

Le note delle riunioni possono essere prese e condivise tramite OneNote per facilitare i follower e i passaggi successivi

Limiti di Microsoft Teams

Integrazioni limitate con strumenti come l'area di lavoro di Google e Google Meet a causa delle relazioni di concorrenza tra Google e Microsoft

Sebbene i collegamenti alle riunioni consentano di invitare utenti che non fanno parte del team Teams, l'interfaccia basata sul Web può risultare complicata

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente

$4/mese per utente Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Microsoft 365 Business Premium: $22,00/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

4,3/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (9.000+ recensioni)

4. Riunione GoTo

Via Vai alla riunione GoTo Meeting è uno dei giocatori più anziani nel settore delle riunioni online, ma questo non lo rende meno efficace. È ancora una delle migliori alternative a Google Meet, in gran parte grazie alla sua semplicità, alle forti integrazioni e alle funzionalità/funzioni avanzate come la condivisione dello schermo, la registrazione delle chiamate e altro ancora.

Migliori funzionalità/funzione di GoTo Meeting

Un assistente IA che trascrive e salva automaticamente le riunioni online per una successiva consultazione

Integrazione delle chiamate che consente ai partecipanti di partecipare dal proprio telefono come nelle riunioni in audioconferenza tradizionali

Funzioni di annotazione e lavagna online per portare interattività alle riunioni video

Funzione di pianificazione integrata per facilitare la ricerca di un orario per le videoconferenze

Limiti di GoTo Meeting

Nessuna integrazione basata su browser, ma richiede uno scarico per ogni partecipante a una riunione online

Risente maggiormente della scarsa qualità di Internet rispetto ad altri strumenti di questo elenco, il che complica le videoconferenze per tutti i partecipanti

Prezzi di GoTo Meeting

Professionale: $12/organizzatore per utente

$12/organizzatore per utente Business: $16/organizzatore per utente

$16/organizzatore per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (13.000+ recensioni)

4,2/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

5. Riunioni Cisco Webex

Via Webex Per chi conosce Cisco come provider leader di hardware, non sarà uno shock sapere che l'azienda offre anche una delle migliori soluzioni di videoconferenza per sfruttare la tecnologia che produce. Come Google Meet, Webex si distingue per la qualità audio e video, gli strumenti di collaborazione e la possibilità di ospitare e gestire riunioni online quando si lavora da remoto.

Le migliori funzionalità/funzione di Cisco Webex Meetings

Forse le migliori funzionalità/funzione di sicurezza di questo elenco, con la crittografia end-to-end avanzata che rende le videoconferenze sicure per impostazione predefinita

Una versione gratis che consente di testare funzionalità avanzate come la lavagna online senza alcun impegno finanziario

Integrazioni avanzate tramite Zapier, tra cui la possibilità di aggiungere automaticamente collegamenti a Webex agli inviti alle riunioni

Video in HD che brillano rispetto alla maggior parte degli altri strumenti presenti in questo elenco

Limiti di Cisco Webex Meetings

La capacità di ospitare webinar è separata dal normale strumento di videoconferenza

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con i driver video e audio, con conseguenti complicazioni tecnologiche che potrebbero ritardare le riunioni

Prezzi di Cisco Webex Meetings

Webex Free

Webex Meet: $14,50/mese per licenza

$14,50/mese per licenza Webex Suite: $25/mese per licenza

$25/mese per licenza Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Cisco Webex Meetings

G2: 4,3/5 (oltre 21.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 21.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 6.000 recensioni)

6. Vocale

Via Vocale Per molti versi, Vowel sembra un'evoluzione di strumenti come Zoom e Google Meet. Ha un sacco di funzionalità/funzione standard per le riunioni video, ma aggiunge elementi ai bordi che rendono le cose un po' migliori.

Questa soluzione relativamente nuova prenderà presto il posto che le spetta di diritto tra le soluzioni di video riunione migliori strumenti di IA per le riunioni . Con un piano gratuito in grado di tenere testa a qualsiasi alternativa, Vowel merita di essere preso in considerazione per la vostra prossima riunione online.

Le migliori funzionalità/funzione di Vowel

Trascrizione delle riunioni in più lingue abilitata dall'IA, comprese le didascalie dal vivo che vengono salvate automaticamente per un uso futuro

Funzionalità/funzione innovative come il contatore del tempo di conversazione per dare lo stesso spazio a ogni partecipante alla riunione e l'IA generata da un'unica voceelementi di azione dopo la riunione

Contenuto della riunione ricercabile e segnalibri per riferimenti futuri

È forse il miglior piano Free di questo elenco, in quanto dà accesso a molte funzionalità avanzate come la registrazione istantanea, la trascrizione in tempo reale e altro ancora

Limiti alle vocali

Le numerose funzionalità/funzione avanzate rendono Vowel difficile da usare per le riunioni più informali o personali

Le trascrizioni e i riepiloghi/riassunti delle riunioni generati dall'IA non sono sempre accurati

Prezzi di Vowel

**Gratuito

Aziendale: $16,49/mese per host

$16,49/mese per host Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Vowel

G2: 4.6/5 (180+ recensioni)

4.6/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (1+ recensioni)

7. Slack

Via Slack Da tempo conosciuto come la soluzione perfetta per le chat aziendali, Slack si sta facendo strada come piattaforma per le riunioni giornaliere con l'introduzione di Slack huddle. Le funzionalità/funzioni video pure di Slack non sono al livello di Google Meet o di altre alternative presenti in questo elenco, ma le integrazioni dirette con le chat fanno di Slack una voce degna di questo nome.

Migliori funzionalità/funzione di Slack

Integrazione diretta tra videochiamate e chattare, utilizzando visualizzazioni affiancate per continuare a collaborare

Le chat e i documenti condivisi in una videochiamata vengono salvati automaticamente nel canale Slack più pertinente per una successiva consultazione

Integrazione con tutti i più diffusi calendari aziendali per programmare più facilmente le riunioni all'interno del team

Aree di lavoro Google, Microsoft OneDrive e Integrazioni con Dropbox per una facile condivisione dei file

Limiti di Slack

I partecipanti sono limitati a 15 utenti, il che rende Slack difficile per alcuni team di grandi dimensioni

Funzionalità/funzione relativamente limitate rispetto alla maggior parte delle altre opzioni presenti in questo elenco

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro: $7,50/mese

$7,50/mese Business+: $12.50/mese

$12.50/mese Enterprise Grid: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (32.000+ recensioni)

4,5/5 (32.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (23.000+ recensioni)

8. Centralino

Via Centralino Attualmente nella sua versione beta, Switchboard offre molti spunti per capire perché un giorno potrebbe diventare uno dei principali concorrenti di Google Meet. Lo strumento sposta intenzionalmente l'attenzione dai tradizionali titoli delle riunioni online alle immagini che aiutano a lavorare insieme. Utilizza strumenti come lavagne bianche, flussi di progetti e altro ancora.

Aggiungete un robusto piano gratuito e collaborazione in tempo reale e si può iniziare a capire come Switchboard possa rivoluzionare il modo di concepire le riunioni online.

Le migliori funzionalità/funzione di Switchboard

Sale riunioni virtuali con funzione di desktop, con la possibilità di richiamare e collaborare facilmente su singoli file

Possibilità di salvare progetti, file e stanze tra una riunione e l'altra, in modo da poter sempre riprendere da dove si era interrotto

Le aree di lavoro asincrone assicurano che la collaborazione non si interrompa tra una riunione e l'altra

I browser interattivi condivisi permettono di collaborare senza condividere i singoli schermi

Limiti di Switchboard

È ancora in versione beta, il che significa che gli utenti devono aspettarsi alcuni bug che devono essere eliminati

Le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale possono diventare caotiche quando tutti contribuiscono allo stesso tempo

Prezzi di Switchboard

**Gratis

Pro: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni del centralino

G2: Nessuna recensione ad oggi

Nessuna recensione ad oggi Capterra: Nessuna recensione ad oggi

9. Skype

Via Skype Da quando Microsoft ha dato la priorità al suo team Teams, Skype, la società controllata da Microsoft, è passata in secondo piano. Ma se siete alla ricerca di un semplice strumento per videochiamate e conferenze, Skype rimane un'opzione molto semplice per sostituire l'uso di Google Meet.

Le migliori funzionalità/funzione di Skype

Interfaccia semplice e intuitiva che rende facile per i nuovi utenti entrare e partecipare alle chiamate

Estese funzionalità VoIP (Voice over Internet Protocol) per connettere le videochiamate e le audiochiamate alle tradizionali reti telefoniche fisse e cellulari

Le didascalie in tempo reale assicurano che tutti i partecipanti alla riunione siano al corrente della conversazione

Integrazione della messaggistica di chat per mantenere la collaborazione e la comunicazione tra una chiamata e l'altra

limiti di Skype

La qualità dei video e dell'audio può essere scarsa rispetto a Google Meet e ad altre opzioni di questo elenco

Le funzionalità/funzione sono relativamente limitate per la collaborazione virtuale avanzata e per i team più grandi

Prezzi di Skype

**Gratis

Cellulare e linea fissa, Stati Uniti: a partire da $2,54/mese

a partire da $2,54/mese Cellulare e linea fissa, Nord America: a partire da $5,94/mese

Valutazioni e recensioni su Skype

G2: 4,3/5 (oltre 22.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 22.000 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

10. Per cui

Via In base a cui Whereby non assomiglia alla tipica app per i video aziendali, e questo è il suo scopo. L'interfaccia volutamente minimalista e completamente personalizzabile consente di creare un ambiente che lavora per il vostro stile, non il contrario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whereby

Integrazione perfetta con altre applicazioniapp per la produttività come l'area di lavoro di Google, YouTube, Miro e altre ancora

L'opzione embed consente alle aziende di utilizzare l'API di Whereby nella propria piattaforma di comunicazione

Prezzo relativamente basso rispetto ad altre opzioni presenti in questo elenco, compreso un solido piano Free con chiamate 1:1 illimitate

I collegamenti rapidi al browser semplificano l'avvio e la partecipazione alle riunioni per utenti e non utenti

Limiti di Whereby

Nessuna capacità di trascrivere le riunioni

Le registrazioni video possono ridurre le prestazioni A/V e richiedono tempo per essere elaborate e scaricate

Prezzi

Whereby Embed Explore: gratis

gratis Whereby Embed Build: $9,99/mese

$9,99/mese Whereby Embed personalizzato: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Whereby Meeting gratis: Free

Free Whereby Meeting Pro: $6,99/mese per un host

$6,99/mese per un host Whereby Meeting Business: $9,99/mese per host

Valutazioni e recensioni di Whereby

G2: 4,6/5 (1.000+ recensioni)

4,6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Altri strumenti di comunicazione video

Oltre alle alternative dirette a Google Meet, è utile considerare anche alcune altre piattaforme che possono migliorare l'esperienza complessiva delle videoconferenze. Strumenti come questi non forniscono direttamente video come fa Google Meet, ma queste piattaforme di produttività aumentano la produttività delle videoconferenze con funzionalità aggiuntive come chat, lavagna online e gestione dei documenti.

ClickUp

Condividete il vostro messaggio video con un collegamento diretto al browser che non richiede scarichi e può essere visualizzato immediatamente dopo la registrazione

ClickUp potrebbe non avere funzionalità/funzione di videoconferenza native, ma le sue capacità lo rendono comunque un formidabile miglioramento di Google Meet e degli altri strumenti di questo elenco.

Iniziare con il ClickUp Clip che consente agli utenti di registrare in modo rapido e semplice il proprio schermo e di condividere il video con qualsiasi altro membro del team o con chiunque altro tramite un collegamento pubblico. Oppure considerate il potenziale di collaborazione in tempo reale dell'utilizzo della funzione ClickUp Chattare la visualizzazione che integra una piattaforma di messaggistica direttamente nel software di project management.

Cercate un modo migliore per pianificare le riunioni online? Il Modello di riunione ClickUp può essere d'aiuto. In alternativa, se si desidera semplicemente creare documenti pronti per la collaborazione in tempo reale, è possibile utilizzare ClickUp Docs in modo ancora più semplice di quanto gli utenti di Google Meet utilizzerebbero Documenti Google.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Integrazione diretta con la suite di project management per pianificare attività, elementi d'azione e passaggi successivi al di là delle riunioni

/Riferimenti/ https://clickup.com/integrations/zoom Integrazione con Zoom /%href/ e altri strumenti video di questo elenco per avviare riunioni Zoom direttamente da un'attività di ClickUp

Un solido piano gratuito che si abbina perfettamente alla versione gratis di Google Meet per una suite di collaborazione snella

Assistenza IA per riepilogare i documenti, controllare la grammatica e l'ortografia e creare elementi d'azione dinamicamente

Limiti di ClickUp

Progettato per migliorare, non per sostituire, strumenti come Google Meet

L'interfaccia può essere complessa per gli utenti che cercano una semplice collaborazione per le riunioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

Potenziate la vostra prossima riunione online con ClickUp

Google Meet è solo l'inizio. Le videoconferenze hanno conquistato il mondo della collaborazione a distanza e sono disponibili numerosi strumenti per rendere la gestione del team remoto o ibrido un gioco da ragazzi.

Ma questi strumenti devono ancora inserirsi nel contesto più ampio della comunicazione e della condivisione delle conoscenze del team. È qui che entra in gioco ClickUp.

Combinando il nostro piano Free, la possibilità di chattare con i vostri compagni di squadra e il nostro assistente IA che cerca di semplificare il vostro lavoro, l'integrazione con il vostro software di riunione video preferito rende più facile il lavoro da remoto.

È il momento di provare ClickUp. Iscrivetevi gratis oggi stesso per scoprire come potenziare la vostra prossima riunione online.