Scorciatoia Review 2024 (funzionalità/funzione, pro, contro e prezzi)

state pensando di utilizzare Scciatoia per la vostra azienda?

Shortcut è uno strumento di collaborazione per i moderni team di software che li aiuterà a completare i progetti.

ma il software Shortcut ha le caratteristichegiuste per supportareil vostro team?

Per rispondere a questa domanda, utilizzeremo l'esempio di un team super ambizioso (e dolorosamente impegnato) di sviluppatori di app della Silicon Valley.

In questa recensione di Scciatoia, parleremo delle sue funzionalità/funzione, dei suoi pro, dei suoi contro e di prezzi per aiutarvi a determinare se si tratta del giusto software per il project management per voi!

Che cos'è Scorciatoia?

Shortcut è uno strumento di project management progettato specificamente per i team di sviluppo software. Con un'interfaccia semplice interfaccia in stile Kanban offre un'esperienza priva di disordine per una migliore collaborazione del team.

La filosofia di Shortcut è proprio questa: fornire ai team software una piattaforma per lavorare insieme e creare prodotti. Vi aiuta:

Pianificare i backlog dei progetti e gli sprint

Automazioni e gestione dei flussi di lavoro

Visualizzare gli stati di avanzamento del progetto

Semplificare i progetti attraverso le piattaforme di sviluppo software

Tutto ciò di cui avete bisogno per "sfondare" nello sviluppo del software. Beh, questo è ciò che alcuni credono, comunque!

Con un'esperienza utente semplificata, il software Shortcut aiuta sia il core engineering che i team di product management a gestire facilmente i progetti.

Chi può usare Shortcut?

Shortcut è pensato soprattutto per gli sviluppatori di software, in particolare per quelli che utilizzano il software sociale Agile , Mischia , oppure Kanban metodologie di sviluppo del software.

se non siete un team di sviluppo software, potreste continuare a usare Scciatoia, ma perché usare uno strumento che non è stato costruito per voi?

È ottimo anche per team di software in remoto ed è disponibile come:

App Web

App desktop per Windows e Mac

App mobile per Android e iOS

Siamo sicuri che vi starete chiedendo quali sono le funzionalità/funzione di Scciatoia prima di acquistare il software.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image34-3.gif uomo che getta soldi da un unicorno finto /$$$img/

Diamo quindi un'occhiata alle funzionalità/funzione chiave del software Scorciatoia.

4 Funzionalità/funzione chiave di Shortcut

Shortcut è stato creato per combattere il problema della Effetto Silo ovvero la limitazione del flusso di informazioni che rallenta i progetti di sviluppo del software.

Come risultato, è costruito sui principi di trasparenza e facilità d'uso.

Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci in loro!

$$$a A. Progetti

Nella piattaforma Scciatoia, i Progetti sono aree di funzioni centrali che coprono tutte le Storie di un progetto. {\an8}(Per saperne di più) Storie in un minuto.)

Consideratele come dipartimenti, verticali aziendali o aree di interesse aperte che possono essere codificate con un codice colore per facilitarne il riconoscimento.

Ad esempio, vediamo come il team Pied Piper potrebbe definire i propri Progetti in Scciatoia.

Membri del team come Richard, Dinesh e Gilfoyle si occupano della tecnica di base dell'app, che può essere suddivisa in progetti come:

Frontend

Backend

Nel frattempo, il loro amico Erlich Bachman si concentra su..

B. Storie

Le storie sono le attività quotidiane standard a cui tutti sono assegnati.

Scciatoia consente di classificare le attività in 3 tipi di Storie:

Funzioni : attività che riguardano le funzioni del software

: attività che riguardano le funzioni del software Bug : problemi che devono essere risolti

: problemi che devono essere risolti Chores: attività che non sono né l'una né l'altra, ma che devono essere assegnate

nessuno dei due?

Sì.

È una categorizzazione piuttosto ampia per le faccende domestiche.

Ma è quello che si deve fare con questo strumento di project management.

se non siete un team di software, vi ritroverete con una tonnellata di faccende da sbrigare

Inoltre, è possibile creare un modello per questi tipi di storie e aggiungere attività all'interno di ogni storia; tuttavia, ogni storia dovrebbe essere incastonata all'interno di una Progetto .

Gli utenti lavorano sulle Storie in dipendenza del flusso di lavoro del Progetto, che è un processo personalizzato, con passaggi graduali, per completare un progetto.

Ecco un esempio di flusso di lavoro tipico:

Non programmato -> Programmato -> In progress -> In review -> Completata

È anche possibile personalizzare questo flusso in base alle esigenze del progetto.

In questo modo, è possibile personalizzare il modo in cui ogni storia si muove dalla concezione al completamento, guadagnando forse qualche raro apprezzamento da parte dell'ingegnere di rete Gilfoyle:

Inoltre, se un product manager vuole rivedere lo stato di avanzamento del progetto, deve semplicemente recarsi alla pagina Stories. Questa pagina assomiglia a una Bacheca Kanban in cui ogni attività è disposta come una scheda e quelle con la priorità più alta appaiono in cima a ogni colonna.

Qui è possibile trascinare e rilasciare ogni scheda per aggiornarne lo stato, oppure ordinarle per tipo di storia per una rapida collaborazione.

questo è ottimo per le persone come Jared, che ama tutto ciò che è Scrum e Agile !

C. Epiche e attività cardine

Potreste avere centinaia di Storie da fare per i membri del vostro team.

ma come si fa a gestirle tutte?

È qui che entrano in gioco le Epiche.

purtroppo non è così eccitante come sembra

Le epiche sono essenzialmente semplici categorie.

Per facilitare la gestione delle attività, è possibile raggruppare un gruppo di Storie (anche di più progetti) in un'Epica.

dopo tutto, le storie fanno un'epica! Capito?

che tipo di avventura "epica" può affrontare questo team?

Dato che le epiche riguardano la collaborazione tra i vari team, il team potrebbe classificare l'onboarding del prodotto come un'epica.

Questo includerà storie di progetti come contenuti, codice, interfaccia utente, ecc.

Ecco come appare una pagina Epica scorciata:

Una volta che si hanno abbastanza epiche, è possibile raggrupparle come Milestones per una migliore pianificazione del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image11-3.png

/$$$img/

Epiche, Storie, Attività cardine, sappiamo che è molto da assimilare, anche se si tratta di un team di ingegneri.

ma se vi piace destreggiarvi tra più termini confusi nella vostra testa, questo è perfetto!

Per tutti gli altri, ecco un rapido riepilogo/riassunto della gerarchia di queste funzionalità:

i progetti sono funzioni principali, dipartimenti o verticali

sono funzioni principali, dipartimenti o verticali le Storie sono attività quotidiane associate a un progetto

sono attività quotidiane associate a un progetto le Epiche sono compilazioni di diverse Storie provenienti da progetti diversi

sono compilazioni di diverse Storie provenienti da progetti diversi le Attività cardine contengono Epiche

Nota:_ L'utente non può aggiungere un campo personalizzato a nessuna di queste funzionalità/funzione

D. Integrazioni

Non si può creare uno strumento di sviluppo software senza una serie di opzioni di integrazione, giusto?

in realtà, non si dovrebbe avere bisogno di integrazioni nello strumento perfetto, ma questa è un'altra storia

Shortcut dispone di un intervallo di integrazioni per aiutarvi a comunicare, archiviare dati, programmare eventi e fare altro su varie piattaforme.

È possibile integrarlo con diversi strumenti e software come:

Bugsnag: un software per il monitoraggio e la reportistica degli errori

Google Calendar: un'app di programmazione online

Slack: uno strumento di comunicazione remota tra team

GitHub: una piattaforma per lo sviluppo del software

Zendesk: app per l'assistenza e la gestione dei clienti

Inoltre, qualsiasi sviluppatore può utilizzare le API di scorciatoia per creare un'integrazione personalizzata o automatizzare i processi per migliorare le funzioni.

I vantaggi di Scorciatoia

Con tutte queste funzionalità, è chiaro che lo strumento di sviluppo software Shortcut ha alcune caratteristiche utili.

Ecco una rapida carrellata di alcuni dei vantaggi del suo utilizzo:

A. Interfaccia user-friendly

Il team di Teams ha costruito Shortcut per semplificare il processo di sviluppo del software.

perché?

La maggior parte degli sviluppatori di software ha la sfortunata esperienza di avere a che fare con software goffi e antiquati che rallentano il loro flusso di lavoro.

Ecco perché Scorciatoia è stato sviluppato come un software facile da usare per la maggior parte degli ingegneri.

Per facilitare l'accesso alle funzionalità, la maggior parte di esse si trova nella barra laterale sinistra della schermata iniziale di Shortcut.

Ma ricordate che questo è uno strumento costruito per team di software _

È semplice per loro.

Se non si è abituati, tutte le epiche, le attività cardine e le storie potrebbero portare a una confusa avventura propria

B. Funzione di ricerca semplice

Una volta iniziato il progetto, le Storie si accumuleranno.

Ecco perché Scorciatoia offre facili filtri di ricerca per le Storie, le Epiche, i Flussi di lavoro e i Progetti.

Inoltre, c'è una barra di ricerca globale per le Storie e le Epiche.

I risultati della ricerca vengono visualizzati in due schede diverse (etichettate come Storie ed Epiche) e sono contrassegnati da un codice colore in base al progetto a cui sono assegnati.

in realtà, non si dovrebbe fare affidamento su una funzione di ricerca_ per navigare tra i processi, ma almeno c'è una soluzione...{\i}

C. Costruito per i team Agile

uno strumento di project management_ _senza funzionalità/funzione Agile è inutile, giusto?

Ma con Scorciatoia, è possibile gestire Mischia , Kanban e tutto ciò che sta nel mezzo .

Infatti, anche i nomi delle sue funzionalità/funzione principali (come Storie ed Epica) assomigliano a Agile concetti!

Inoltre, contiene una serie di grafici che vi aiuteranno a costruire prodotti migliori, più velocemente.

Ad esempio, sono disponibili grafici per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, come diagrammi di flusso cumulativi, grafici di burndown e grafici per calcolare la velocità di progettazione dell'intera azienda.

6 Limiti di Scciatoia (con soluzioni)

Certo, Scorciatoia è un software che potrebbe rendere felice Gilfoyle:

Ma non è privo di limiti.

Sebbene Scciatoia non sia un "cattivo strumento", Da fare ha 6 seri svantaggi:

(fate clic sui collegamenti per passare a uno specifico inconveniente)

Ma cos'è ClickUp? ClickUp è il sito del mondo strumento di project management remoto leader nel mondo che viene utilizzato da team di aziende con intervalli che vanno dal startup ai giganti. Con un'ampia gamma di funzionalità di Agile project management e di collaborazione, ha tutto quello che serve a un'azienda o a un gruppo di persone team virtuale in qualsiasi settore!

Continuate a leggere per scoprire alcuni limiti principali di Scciatoia e come ClickUp può risolverli:

Scorciatoia #1: la dashboard non può essere personalizzata

Certo, la dashboard di Shortcut è abbastanza facile da individuare nella colonna a sinistra.

Mostra le informazioni sulle Storie o sulle attività che vi sono state assegnate.

Ma questo è tutto!

Oltre a questo, la dashboard è piuttosto limitata.

Ad esempio, non può essere personalizzato e questo può essere un grande problema.

pensateci

Ogni mattina, quando vi collegate al lavoro, il vostro dashboard è la prima cosa che controllate.

Ma senza una dashboard ricca e personalizzabile, sarete costretti a passare al setaccio molte schede e dati per trovare quello che volete!

Questo non solo ritarderà il vostro stato, ma vi lascerà anche molto frustrati.

La soluzione di ClickUp: Visualizzazioni multiple per adattarsi a diversi stili di progetto

ClickUp Multiple Views offre diverse aree di lavoro di ClickUp per aiutare team virtuali utilizzare quello che riflette con precisione le esigenze del progetto.

la parte migliore?

Per la massima flessibilità, potete scambiare queste visualizzazioni all'interno dello stesso progetto!

Ecco cosa ha in serbo per voi questa piattaforma di project management:

Vista Bacheca : visualizza ogni attività su un'interfaccia a schede in stile Kanban

Vista Elenco : selezionare le attività una dopo l'altra man mano che le si porta a termine (perfetto per i fan di da fare stile di lavoro)

Modalità Me : visualizza le attività che sono solo a voi assegnate per ottenere la massima concentrazione

a voi assegnate per ottenere la massima concentrazione Vista Riquadro : monitorare le attività di tutti e riassegnarle secondo le necessità

Visualizzazione Calendario : visualizzare le attività su un calendario personalizzato per gestire facilmente il programma del progetto

Scorciatoia Contro #2: manca di potenti funzionalità/funzione per la creazione di documenti

Lo sviluppo di software di qualità non si basa solo sul codice.

C'è anche un po' di buona vecchia scrittura!

Dovrete documentare i vostri progetti, fare proposte per nuovi progetti o semplicemente fare brainstorming sui concetti.

Scciatoia cerca di aiutarvi con la sua funzionalità/funzione di scrittura.

Offre le solite funzionalità/funzione di scrittura di base come:

Elenchi puntati automatici

Formattazione dei titoli e del testo

Funzionalità di collaborazione come la condivisione e i commenti

ma questo è tutto

Senza nulla che lo distingua dagli altri app di scrittura l'unico vantaggio che offre Write è che non dovrete lasciare la finestra di scorciatoia per abbozzare qualcosa.

E questo non è molto per migliorare la vostra esperienza.

Tanto vale aprire un nuovo documento di Word o di Google per avere l'esperienza di scrittura completa a cui si è abituati!

Se volete davvero redigere documenti con facilità **_all'interno_del vostro strumento di project management, prendete in considerazione ClickUp Docs.

La soluzione di ClickUp: Documentare tutto con ClickUp Documenti Con ClickUp Docs, l'utente può salvare tutte queste informazioni utili per utilizzarle in seguito.

Consente di creare documenti dettagliati all'interno di ogni spazio progetto.

Inoltre, offre una serie di funzionalità/funzioni uniche, quali:

Formattazione di testi ricchi per creare documenti dettagliati

Nidificazione di pagine all'interno dei documenti per un'ulteriore categorizzazione

Diritti di accesso personalizzabili

Creazione di un modello di documento per uso futuro

Tag dei membri all'interno dei documenti

Assegnare i documenti a persone diverse

Esportazione dei documenti in HTML, PDF e Markdown

Permettere a Google di indicizzare i documenti per farli apparire nei risultati delle ricerche!

Con ClickUp Docs, avrete i superpoteri per creare il vostro wiki interno!

Scorciatoia Contro #3: non ci sono abbastanza funzionalità di gestione del team (remoto)

Certo, Shortcut ha alcune funzionalità decenti di sviluppo software e project management.

Ma non è il massimo quando si tratta di gestione del team.

Per far sì che Shortcut lavori, avete bisogno di dipendenti motivati e orientati alla missione, che lo facciano manualmente:

Aggiornino regolarmente le Storie

Informino doverosamente i loro capi dei ritardi

Cancellano gli arretrati delle loro attività

In sostanza, state cercando personale con livelli di commit come quelli del progettista software Dinesh:

Purtroppo, pochi di noi lavorano in questo modo.

Anche nelle giornate migliori, alcune cose sfuggono.

Inoltre, poiché molte persone lavorano da remoto, la richiesta di funzionalità di gestione del team software remoto è in aumento.

Senza queste funzionalità/funzione, non si può sapere:

Chi sta lavorando su quale attività in quel momento

Se i vostri dipendenti sono oberati di lavoro o meno

Quali sono le attività che un membro del team affronterà successivamente

La soluzione di ClickUp: Vista Riquadro ,

Profili e Pulse

A. Ottenere una vista dettagliata del vostro team software con la vista Riquadro

vi state chiedendo quali dei vostri _dipendenti _stanno portando a termine le loro attività e chi ha bisogno di un po' di supporto in più?

Basta andare nella Vista Riquadro di ClickUp, applicare filtri come "durata stimata" o "numero di attività", per conoscere la risposta.

Non importa se gestite un team grande o piccolo, la vista Riquadro vi aiuterà a monitorare lo stato di ciascun assegnatario e a capire se è necessario riassegnare le attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image17-1.png vista Riquadro in ClickUp /$$$img/

Inoltre, è possibile farsi un'idea della loro produttività osservando le percentuali di completamento delle attività, le stime del tempo totale impiegato, la loro Punti Agile e Scrum e molto altro ancora!

B. Analizzare gli incarichi di ciascun membro del team con Profili e Pulse

Costruito per project management e Scrum master , ClickUp Profili la funzionalità/funzione offre una panoramica dettagliata delle assegnazioni del team.

Mostra:

Su cosa hanno lavorato

Su cosa stanno lavorando attualmente

Su cosa hanno in programma di lavorare

È possibile accedere al Profilo di una persona da qualsiasi punto della piattaforma facendo clic sul suo nome. Una volta lì, potete anche aggiungere promemoria e delegare attività per loro.

Non importa se si gestiscono team grandi o piccoli, questa funzionalità/funzione aiuterà tutti i gestori del team a tenere sotto controllo i loro incarichi.

Ma non è tutto!

Questa piattaforma per il project management ha anche una Pulse funzionalità/funzione che utilizza il machine learning per generare automaticamente reportistica sulle attività. In questo modo si evidenzierà ciò su cui il team software è maggiormente concentrato in questo momento.

Potete usarlo per controllare:

I livelli di attività del team durante la giornata

Chi è online e chi è offline

Chi sta lavorando attivamente a qualcosa per collaborare in tempo reale

Le attività più recenti in cui ogni persona è stata più attiva

Scorciatoia Contro #4: nessun monitoraggio nativo del tempo

Questo è un altro effetto collaterale della filosofia di Shortcut, che vuole una piattaforma priva di fronzoli.

Il software è integrato con un'app per la gestione del tempo: Clockify.

Ma questa è l'unica scelta possibile!

L'integrazione di una sola app per il monitoraggio del tempo lascia perplessi, dato che la gestione del tempo è molto importante per i processi Agile.

Ricordate, Agile o Software Scrum le attività sono sempre limitate nel tempo e interdipendenti. Dagli sprint alle attività quotidiane riunioni , tutto è a tempo!

Ma se non utilizzate Clockify, dovrete scaricare l'app (e probabilmente acquistare un'altra sottoscrizione) per monitorare il tempo dei progetti in Scciatoia.

La soluzione di ClickUp: Monitoraggio dell'utilizzo del tempo con l'estensione e le integrazioni di Chrome

L'elegante estensione di ClickUp Estensione per Chrome consente di registrare con precisione l'utilizzo del tempo per attività, senza scaricare un'app aggiuntiva.

Ma se si utilizza già un software di terze parti per il monitoraggio del tempo, è possibile integrarlo con ClickUp . Ha potenti integrazioni con gli strumenti di monitoraggio del tempo più diffusi, come Everhour, Time Doctor, Toggl e altri ancora!

In questo modo i membri del team potranno trovare il perfetto equilibrio tra "tempo di lavoro" e "tempo per me".

Scorciatoia Contro #5: Nessuna vista Gantt o visualizzazione della timeline del progetto

Shortcut può aiutare i team di software che si concentrano sui risultati.

Ma nel tentativo di semplificare le cose per i tecnici, la piattaforma perde l'opportunità di servire l'intera organizzazione.

dopotutto, team come lo sviluppo aziendale, le vendite o il marketing hanno poca utilità per i punti Scrum, giusto?

Questi team potrebbero invece utilizzare un grafico Gantt intuitivo che li aiuti nella gestione del project management a lungo termine.

Sfortunatamente, Scciatoia non ne ha uno.

La soluzione di ClickUp: Monitoraggio dello stato di avanzamento con Grafici di Gantt Se siete un project manager, vi basta una rapida occhiata al Gantt Chart di ClickUp per sapere come procede il vostro progetto e monitorare lo stato di avanzamento.

Inoltre, il grafico di ClickUp può automatizzare in tempo reale diversi processi del progetto.

Ecco cosa può fare:

Regolare automaticamenteDipendenze delle attività dopo aver riprogrammato qualsiasi attività

Calcolo immediato della percentuale di completamento del progetto in base alle attività completate rispetto a quelle totali

Confronto tra lo stato attuale e quello previsto nel piano del progetto

Calcolo istantaneo della percentuale di completamento del progetto in base alle attività completate rispetto a quelle totaliPercorso critico per sapere quali attività dovete completare per rispettare la scadenza in tempo

Ma aspettate... I grafici Gantt non sono gli unici grafici disponibili con questa piattaforma di project management.

Il potente sistema di ClickUp Dashboard aiutano a visualizzare i dati del progetto con vari grafici come:

Grafici di velocità : scoprite il tasso di completamento delle vostre attività

Grafici Burndown : analizzano le prestazioni del team rispetto a una linea di traguardo e visualizzano il lavoro rimanente

Grafici di burnup : sapere quanto è già stato completato rispetto all'ambito di applicazione

Grafici di flusso cumulativo : monitoraggio dello stato del progetto nel tempo

Inoltre, tutti questi grafici sono di colore e molto divertenti da usare per monitorare lo stato.

Scorciatoia Contro #6: Prezzi costosi

Sappiamo cosa state pensando: da fare, quanto costa il software Shortcut?

Ecco una breve descrizione di quanto dovrete pagare per l'esperienza Shortcut:

Modello di prezzo di Shortcut

Il software di project management Shortcut offre tre piani standard:

A. Piano Free

Offre funzionalità/funzione di base illimitate (come Storie, Progetti ed Epica) per 1-10 utenti, ideale per un piccolo team. Ma è possibile accedere al supporto di Shortcut solo attraverso la sua comunità di utenti.

B. Piano standard (8,5 dollari/utente al mese)

Supporta più di 11 utenti e include una funzionalità/funzione di "osservatore" che consente a un utente ospite di osservare l'area di lavoro, ma non di postare o partecipare al progetto. Inoltre, è possibile usufruire di un servizio clienti di priorità.

C. Piano Enterprise

Prezzo personalizzato con funzionalità/funzione di sicurezza aggiuntive (come Single Sign-On di SAML) e un responsabile del servizio clienti dedicato.

Soluzione ClickUp: Conveniente prezzi Non solo i piani tariffari di Shortcut sono molto limitati, ma il prezzo salta anche un po' troppo in alto nel piano Standard. In un team di ingegneri in rapida crescita e con funzioni elevate, questo potrebbe essere un problema.

Se siete un'azienda attenta ai prezzi e alla qualità, potreste prendere in considerazione altri software migliori sul mercato, come ClickUp.

Offre utenti illimitati, attività e supporto clienti 24/7 **nella versione gratis!

Inoltre, i piani a pagamento sono dotati di tonnellate di funzionalità/funzione aggiuntive che possono soddisfare le esigenze di un'organizzazione di qualsiasi dimensione, da una startup a un'azienda.

la parte migliore?

Rispetto al software di scorciatoia, ClickUp vi fa pagare meno della metà per utente a ogni livello!

Ecco i piani tariffari di ClickUp:

Piano Free: attività illimitate e utenti illimitati con supporto clienti 24/7, per sempre

attività illimitate e utenti illimitati con supporto clienti 24/7, per sempre Unlimited ($5 per utente al mese) : offre le funzionalità del piano Free + spazio di archiviazione illimitato, integrazioni con diversi strumenti, dashboard

: offre le funzionalità del piano Free + spazio di archiviazione illimitato, integrazioni con diversi strumenti, dashboard Business ($9 per utente al mese): offre funzionalità del piano Unlimited + autenticazione a 2 fattori + cartelle Obiettivi + ospiti extra e altro ancora

Conclusione

Un buon software di project management offre una casa collaborativa per i vostri progetti team di produttività migliorando al contempo la produttività dell'azienda in tutti i suoi aspetti.

Sebbene Shortcut abbia alcune funzionalità/funzioni valide, presenta molti svantaggi.

E quando si tratta di un team in rapida crescita come Pied Piper, non ci si può permettere molti inconvenienti.

Quello che vi serve è uno strumento potente di project management come ClickUp .

Questo ottimo software ha le funzionalità/funzione giuste per tutti i tipi di team software moderni e rende la collaborazione remota del team un gioco da ragazzi.

Quindi iscriviti a ClickUp oggi stesso e festeggia l'esito positivo del progetto con tutto il tuo team, proprio come i pifferai della Silicon Valley!