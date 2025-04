10 Sistemi software per la gestione dei pazienti nel 2025

Un'accurata tenuta dei registri è essenziale per la gestione di qualsiasi servizio sanitario. Che si tratti di un piccolo studio o di una grande struttura, è necessario gestire costantemente le valutazioni dei pazienti, gli appuntamenti, i piani di trattamento, le dimissioni e altri dati procedurali.

Gestire manualmente le attività di amministratore in una struttura sanitaria non è né pratico né efficiente. Avete bisogno di un sistema software di gestione dei pazienti per mettere ordine nelle vostre operazioni quotidiane. 🩺

Questi sistemi sono in genere soluzioni all-in-one per provider, cliniche e istituzioni sanitarie. Sono ricchi di funzionalità/funzione per minimizzare il carico di lavoro degli amministratori, centralizzare i dati dei pazienti e rendere i processi interni meno soggetti a errori umani.

In questo articolo vi presenteremo i 10 strumenti di gestione dei pazienti più affidabili sul mercato. Esplorate le loro funzionalità e scoprite come contribuiscono all'efficacia operativa e alla cura dei pazienti.

Che cos'è il software di gestione dei pazienti?

Gli strumenti software per la gestione dei pazienti sono progettati tenendo conto delle istituzioni sanitarie e dei loro dipendenti. Aiutano a ridurre l'onere amministrativo integrando le registrazioni e **Automazione dei flussi di lavoro , assicurando al team un servizio ottimale di assistenza ai pazienti.

Sono disponibili funzionalità/funzione per la creazione, la gestione, l'archiviazione e l'accesso alle cartelle cliniche dei pazienti, la programmazione degli appuntamenti, l'organizzazione dei calendari, la gestione delle ammissioni e delle dimissioni dei pazienti e persino la fatturazione. Avere una soluzione di qualità project management di qualità per l'assistenza sanitaria al vostro fianco vi dà più tempo per concentrarvi sulle relazioni con i clienti e sulla gestione dei ricavi.

Come scegliere il giusto software di gestione dei pazienti per gli operatori sanitari

Le soluzioni software per la gestione degli studi medici sono dotate di diverse impostazioni di funzionalità/funzione per soddisfare le varie esigenze degli amministratori. In generale, nella valutazione delle produttività è bene concentrarsi su queste caratteristiche:

Gestione dei documentie conservazione dei documenti: Lo strumento giusto dovrebbe offrire solide opzioni di gestione dei documenti per consentire di creare, modificare e archiviare in modo sicuro le cartelle cliniche, i rapporti e i piani di trattamento dei pazienti Moduli: Modulo: deve consentire di creare moduli elettronici per le valutazioni, le ammissioni e le dimissioni dei pazienti, per migliorare il loro coinvolgimento Programmazione: La piattaforma deve offrire un calendario completo per la creazione e il monitoraggio di orari integrati per medici, personale infermieristico e tecnici di laboratorio Modelli: Dovrebbe offrire una raccolta di modelli che aiutino a creare cartelle cliniche dall'aspetto professionale, a gestire gli orari e a tenere sotto controllo i propri compiti Promemoria: Promemoria incorporato funzioni che aiutano a prepararsi per i prossimi appuntamenti e a monitorare i pazienti che non si presentano Sicuro e conforme alle norme HIPAA: La piattaforma deve offrire protezione dei dati dei pazienti e altri protocolli di sicurezza e crittografia richiesti dall'HIPAA

10 Migliori software di gestione dei pazienti nel 2024

Abbiamo esaminato decine di strumenti per la gestione dei pazienti e scelto a mano i 10 migliori che offrono il miglior mix di funzioni e facilità d'uso. Esplorate il nostro elenco e trovate il programma che fa al caso vostro! ✅

1. ClickUp

Visualizzate i flussi di lavoro della vostra struttura sanitaria con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Come top-rated attività e project management **ClickUp è un sistema di gestione dei flussi di lavoro delle strutture sanitarie di qualsiasi dimensione, con funzionalità/funzione impressionanti.

Il ClickUp Healthcare Project Management è dotato di una serie di funzioni. La prima è Documenti di ClickUp -Ideale per centralizzare le cartelle cliniche dei pazienti, il materiale di accoglienza dei medici e altri documenti di amministratore. Collega senza problemi i documenti alle attività per mettere in contatto i pazienti con specifici operatori o medici. ClickUp Dashboard offerta 15+ visualizzazioni per visualizzare e bilanciare i flussi di lavoro e le forniture mediche. Utilizzate le tradizionali viste Elenco o Bacheca per controllare i carichi di lavoro, i dettagli dei pazienti e le risorse. Monitorate i flussi di lavoro multipli sulla vista Visualizzazione Calendario perfetta per pianificare appuntamenti e riunioni.

Il Visualizzazione del Modulo ClickUp aiuta a creare moduli elettronici per l'acquisizione di dati come l'ingresso dei pazienti, le valutazioni, le dimissioni, le valutazioni del team e i sondaggi.

Avete una struttura molto frequentata? Ci pensiamo noi! Con ClickUp Promemoria è possibile ricevere notifiche per appuntamenti e procedure critiche. Impostazione delle Automazioni sulla piattaforma per le attività ricorrenti degli amministratori, come l'invio di email o la generazione di documenti di dimissione.

Migliorate la vostra gestione dei pazienti con modelli predefiniti: Modello per la gestione dei pazienti di ClickUp e Modello di elenco pazienti di ClickUp . Vengono forniti con Campi personalizzati (come HMO Identification Number, Designation, Place of Birth e Insurance) per organizzare le informazioni sui client.

Il modello ClickUp per la gestione dei pazienti monitora lo stato dei pazienti, i farmaci, il medico assegnato, l'assicurazione e molto altro ancora ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti tra cui Slack, RingCentral, Zoom, Calendly e Zapier.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Piattaforma sicura, orientata alla privacy e conforme al SOC 2

ClickUp Docs per la creazione di documenti di lavoro e di ricerca

Specifico per la sanitàModelli di CRM Promemoria personalizzabili

15+ visualizzazioni per monitorare le informazioni sui pazienti, i carichi di lavoro e le forniture

oltre 1.000 integrazioni

Automazioni per attività ripetitive

Moduli personalizzabili per le cartelle cliniche elettroniche (EHR)

Funzionalità di programmazione di alto livello

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti hanno bisogno di tempo per padroneggiare la piattaforma

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Salesforce (Cliente 360)

Via: Forza vendita Salesforce è un robusto sistema di Piattaforma CRM con un prodotto interessante per i provider e le istituzioni sanitarie:Customer 360.

Con Customer 360, avrete a disposizione una suite di funzionalità/funzione per gestire i vostri clienti, in questo caso i pazienti. Create e condividete moduli per aggiungere informazioni dettagliate sui pazienti con attributi quali informazioni di contatto, dati clinici, appuntamenti, prescrizioni di farmaci, preferenze e medici assegnati per ridurre i colli di bottiglia. Monitoraggio dei farmaci, dei dosaggi e delle ricariche in tempo reale.

Le funzionalità di gestione intelligente degli appuntamenti dello strumento consentono di ottimizzare le giornate di lavoro. Per istanza, è possibile informare i pazienti su quali referti di laboratorio devono essere portati all'appuntamento in anticipo, evitando fraintendimenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce (Customer 360)

Supporta la registrazione dettagliata dei pazienti

Moduli personalizzabili per raccogliere informazioni

Gestione intelligente degli appuntamenti

Registrazioni complete dei farmaci

Limiti di Salesforce (Customer 360)

Può essere fuori budget per le cliniche più piccole

La navigazione e la ricerca di elementi può richiedere molto tempo

Prezzi di Salesforce (Customer 360)

Azienda : $325/mese per utente

: $325/mese per utente Unlimited: $500/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Salesforce (Customer 360) valutazioni e recensioni

G2 : 3.8/5 (30+ recensioni)

: 3.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (meno di 10 recensioni)

3. eClinicalWorks

Via: eClinicalWorks eClinicalWorks è una piattaforma sanitaria ricca di strumenti innovativi. Funzionalità/funzione Patient Portal, in cui i pazienti possono fissare appuntamenti visualizzare esami e farmaci e persino chattare con il proprio medico.

eClinicalWorks collabora con app healow per telefoni iOS e Android . Utilizzate healow Open Access per aiutare i pazienti a fissare gli appuntamenti in base alle fasce orarie libere. Con Check In, i pazienti possono fornire informazioni sulla loro assicurazione, firmare moduli e consensi e rivedere la loro storia prima della visita vera e propria. healowPay semplifica la logistica del pagamento delle fatture.

Approfittate di eClinicalMessenger per ricordare ai vostri pazienti gli appuntamenti, i controlli di benessere o i risultati di laboratorio. Vi innamorerete di Eva, la piattaforma **Assistente virtuale IA ! È in grado di recuperare la storia dei pazienti, di farvi confrontare gli stati passati e quelli attuali e di prenotare appuntamenti in un batter d'occhio! 💃

Le migliori funzionalità/funzioni di eClinicalWorks

Cartelle cliniche elettroniche dettagliate

Lavora con le app di healow

eClinicalMessenger per le promemoria

Eva, un'assistente virtuale in grado di gestire i pazienti

Gestione del ciclo dei ricavi (RCM) per monitorare i guadagni

Limiti di eClinicalWorks

Il supporto clienti può avere lunghi tempi di attesa

L'interfaccia non è del tutto user-friendly

Prezzi di eClinicalWorks

Solo EHR : $449/mese per provider

: $449/mese per provider EHR con Practice Management : $599/mese per provider

: $599/mese per provider RCM come servizio: 2.9% degli incassi dello studio

eClinicalWorks valutazioni e recensioni

G2 : 3.6/5 (oltre 100 recensioni)

: 3.6/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 3.3/5 (oltre 300 recensioni)

4. NextGen

Via: NextGen NextGen è una soluzione completa per le cartelle cliniche elettroniche, la gestione degli studi medici e la gestione del ciclo delle entrate.

La piattaforma consente di creare cartelle elettroniche basate su cloud per i pazienti, che comprendono la loro storia medica, le allergie e i farmaci utilizzati. Il personale e i pazienti possono accedere alle cartelle cliniche da qualsiasi dispositivo.

In termini di gestione dello studio, NextGen offre opzioni di programmazione personalizzabili. È possibile configurare i calendari per evitare l'overbooking e consentire ai pazienti di fissare gli appuntamenti online. Il personale apprezzerà i modelli di programmazione con codice colore di NextGen, ideali per raggruppare i pazienti.

Le opzioni di gestione del ciclo delle entrate di NextGen supportano diversi processi decisionali. Creano meccanismi di fatturazione trasparenti, individuano i dinieghi e migliorano la velocità degli incassi. 💸

NextGen offre soluzioni di documentazione digitale che aiutano a completare i moduli PDF offline. Quando si torna su internet, ci si connette al cloud e i moduli vengono sincronizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di NextGen

EHR basato su cloud

Opzioni di programmazione personalizzabili con modelli a colori

Gestione del ciclo delle entrate

Gestione dei moduli offline

Limiti di NextGen

Problemi occasionali

L'interfaccia utente potrebbe essere migliorata

Prezzi di NextGen

Contattare per i prezzi

NextGen valutazioni e recensioni

G2 : 3.7/5 (140+ recensioni)

: 3.7/5 (140+ recensioni) TrustRadius: 7.1/10 (8+ recensioni)

5. athenaOne

Via: athenaHealth Mantenere gli EHR incentrati sul paziente, aumentare l'efficienza clinica e migliorare le relazioni con i client con athenaOne! 🤝

La piattaforma consente di creare e gestire cartelle cliniche complete. Le informazioni sulla storia del paziente, le allergie, i problemi, i farmaci e i vaccini sono sempre a portata di mano. I pazienti possono rivedere le loro cartelle cliniche, i risultati dei test e le date degli appuntamenti. Utilizzate athenaTelehealth per supportare virtualmente i vostri pazienti e fornire loro le cure necessarie.

Stanchi di appuntamenti mancati, athenaOne è in grado di inviare promemoria automatiche e di offrire l'opzione di cancellazione, consentendovi di adattare il vostro programma.

La piattaforma supporta opzioni di pagamento mobile, di persona e online per facilitare gli incassi. Per quanto riguarda la gestione del ciclo delle entrate, vi piacerà athenaCollector, una funzionalità che controlla i dettagli assicurativi e individua gli errori nelle richieste di rimborso prima dell'invio.

Le migliori funzionalità/funzione di athenaOne

Promemoria automatici con supporto per le cancellazioni

Fatturazione medica basata sul cloud

Strumento integrato per ridurre il rischio di richieste di risarcimento errate

athenaTelehealth per l'assistenza virtuale

limiti di athenaOne

La configurazione iniziale e la configurazione possono essere impegnative

Chiudere le prescrizioni non è facile

Prezzi di athenaOne

Contattare per i prezzi

athenaOne valutazioni e recensioni

G2 : 3.5/5 (90+ recensioni)

: 3.5/5 (90+ recensioni) GetApp: 3.7/5 (700+ recensioni)

6. AllegianceMD

Via: AlleanzaMD AllegianceMD è uno strumento di facile utilizzo che combina robuste opzioni di EHR con un'impressionante gestione della pratica funzionalità/funzione.

Con ePrescrizioni, potete liberarvi dei ricettari! La piattaforma può:

Controllare le interazioni tra allergie, farmaci e malattie per aiutare a finalizzare le prescrizioni Monitorare l'idoneità assicurativa del paziente Inviare prescrizioni elettroniche alle farmacie

Il Patient Portal fa funzionare il vostro studio senza problemi. I pazienti possono registrarsi online, compilare i dati demografici comodamente da casa, fissare gli appuntamenti, inviare richieste di ricarica e consultare le proprie cartelle cliniche.

È possibile impostare promemoria automatici per gli appuntamenti dei pazienti ed evitare colli di bottiglia nella vostra agenda. Il portale consente ai pazienti di effettuare pagamenti online e visualizzare lo storico degli estratti conto.

Le migliori funzionalità/funzione di AllegianceMD

Pratiche prescrizioni elettroniche

Database centralizzato dei pazienti

Automazioni per le promemoria

Gestione delle richieste di ricarica

Limiti di AllegianceMD

La piattaforma può essere occasionalmente in ritardo

Il design potrebbe essere migliorato

Prezzi di AllegianceMD

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di AllegianceMD

G2 : 4.8/5 (sotto le 5 recensioni)

: 4.8/5 (sotto le 5 recensioni) Capterra: 4.3/5 (20+ recensioni)

7. Pratica Fusion

Via: Pratica di fusione Riscoprite l'efficienza, la facilità d'uso e le funzioni di Practice Fusion, una soluzione molto apprezzata dagli studi professionali indipendenti di grandi e piccole dimensioni. 🌝

La piattaforma offre comode funzioni per il grafo del paziente. Utilizzate migliaia di modelli predefiniti per semplificare i flussi di lavoro e aumentare l'efficienza. Creare scorciatoie uniche per ridurre la pressione dei tasti e compilare i grafici più velocemente. Ridurre le voci manuali generando elenchi contenenti diagnosi, farmacie e prescrizioni comuni.

Practice Fusion collabora con oltre 98.000 farmacie per aiutare i vostri pazienti a ricevere i loro farmaci sulla base delle prescrizioni elettroniche.

Ordinare esami? La piattaforma lavora con oltre 500 laboratori e centri di diagnostica per immagini: scegliete dove volete che i vostri pazienti si sottopongano agli esami e fatevi inviare i risultati sul vostro dispositivo.

Practice Fusion vi permette di creare superfatture che attingono informazioni dai vostri grafici per visualizzare i costi dettagliati dei servizi.

Le migliori funzionalità/funzione di Practice Fusion

Lavora con più di 98.000 farmacie e più di 500 laboratori e centri di diagnostica per immagini

Migliaia di modelli grafici

Generazione di elenchi e scorciatoie per ridurre le voci manuali

Si integra con i più diffusi servizi di fatturazione medica come AdvancedMD e Veradigm

Limiti di Practice Fusion

Occasionali tempi di inattività

Diversi utenti hanno menzionato problemi di fatturazione che causano una perdita di entrate

Prezzi di Practice Fusion

A partire da $149/mese per provider

Valutazioni e recensioni di Practice Fusion

G2 : 3.9/5 (oltre 50 recensioni)

: 3.9/5 (oltre 50 recensioni) Capterra: 3.7/5 (400+ recensioni)

8. DocPulse

Via: DocPulse È pesante vedere pazienti critici che aspettano di essere curati a causa di ritardi nelle pratiche burocratiche. DocPulse può venire in soccorso! 😷

Questo sistema di gestione dei pazienti online vi aiuta a snellire tutti i processi all'interno del vostro studio, dall'ammissione alla dimissione.

Utilizzate la piattaforma per creare moduli da compilare per i nuovi ingressi dei vostri pazienti, assegnare camere e generare ricevute anticipate. Impostate diversi tipi di stanze e gestite la loro disponibilità in tempo reale. L'opzione di calcolo automatico del costo del letto del software calcola automaticamente la durata del soggiorno e il tipo di camera per fornire prezzi accurati.

Altre funzionalità/funzione di fatturazione includono l'acquisizione di anticipi e report dettagliati sulle dimissioni, la gestione dei rimborsi, la stampa delle ricevute e la riconciliazione delle fatture. La piattaforma dispone di numerose opzioni di supporto assicurativo che consentono di verificare l'ammissibilità alle richieste di rimborso dei pazienti e di acquisire i dati di pagamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di DocPulse

Infrastruttura conforme alle norme HIPAA

Calcolo automatico del costo del letto

Assistenza e fatturazione assicurativa senza sforzo

Reportistica dettagliata sulle dimissioni

Limiti di DocPulse

Opzioni limitate per l'invio di promemoria ai pazienti

Nessun supporto offline

Prezzi di DocPulse

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su DocPulse

Capterra: 5/5 (Sotto 5 recensioni)

9. LeadSquared

Via: LeadSquared Volete uno strumento che combini CRM, marketing e project management sanitario? LeadSquared può stupirvi alla grande! La piattaforma potenzia l'ingresso dei pazienti e di fidelizzazione con l'automazione del flusso di lavoro, il marketing di segmento e il marketing di segmento gestione del team strumenti.

La piattaforma offre funzioni di presa in carico del paziente come:

Portale paziente self-service

Verifica digitale dell'assicurazione

Promemoria e follower multicanale per gli appuntamenti

La gestione delle attività di LeadSquared e la Funzionalità/funzione CRM di LeadSquared aiutano a mantenere il vostro studio orientato alle prestazioni. È possibile monitorare le valutazioni degli appuntamenti e dei ricoveri per controllare la soddisfazione dei pazienti. Utilizzate i filtri per esaminare i dati dei pazienti in base al centro, all'origine dati, al team, al medico o al mese e stabilite con precisione le responsabilità. Commercializzare il vostro studio meglio impostando testi ed email automatizzati e segmentando i contatti e i pazienti in base a diversi criteri, come la posizione o il tipo di servizio.

Le migliori funzionalità di LeadSquared

Conforme alla normativa HIPPA

Opzione self-service per i pazienti

Strumenti di marketing automatizzati per la promozione dello studio

Assegnazione e monitoraggio delle attività

Limiti di LeadSquared

L'interfaccia utente e l'interfaccia utente potrebbero essere migliorate

Mancanza di opzioni avanzate di automazione del marketing

Prezzi di LeadSquared

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su LeadSquared

G2 :4.4/5 (200+ recensioni)

:4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)

10. Clinica

Via: Clinica Non utilizzate più la carta con Clinicia, uno studio di prima classe e gestione delle risorse software. 🏥

Con Clinicia è possibile registrare i più piccoli dettagli di ogni interazione con il paziente e maintainer note digitali impeccabili di diagnosi, piani di trattamento, prescrizioni, segni vitali e analisi.

La piattaforma supporta gli specialisti con funzionalità/funzione uniche. Ad esempio, i dentisti possono generare e gestire grafici dentali con storie dettagliate e rappresentazioni visive per ogni trattamento. 🦷

Per quanto riguarda il problema delle prescrizioni, Clinicia vi guida con i farmaci suggeriti dal suo database precaricato. I nuovi farmaci e i loro dosaggi vengono salvati automaticamente per un uso futuro. Condividete le prescrizioni con i vostri pazienti via email o SMS o stampatele.

Clinicia permette di generare fatture, raccogliere i pagamenti dai pazienti e analizzare l'incasso nel tempo. La piattaforma offre anche opzioni per il monitoraggio delle spese, consentendovi di allocare correttamente le risorse con budget personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzione di Clinicia

Adatto agli specialisti

Facile gestione delle prescrizioni mediche

Opzioni per la riscossione dei pagamenti e il monitoraggio delle spese

Supporta campagne di marketing basate su email e SMS

limiti di #### Clinicia

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con le voci duplicate

Non esiste un piano Free

Prezzi di Clinicia

Basic : ₹6.000/anno (circa $73)

: ₹6.000/anno (circa $73) Standard : ₹8.500/anno (circa $103)

: ₹8.500/anno (circa $103) Personalizzato: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Clinicia

Capitolare: 5/5 (Sotto 5 recensioni)

Mantenete il vostro studio in salute con il giusto software di gestione dei pazienti

È incredibile come gli strumenti software supportino decisioni operative e cliniche informate nel settore sanitario. 💉

Le nostre piattaforme di gestione dei pazienti elencate riducono in modo significativo l'onere delle pratiche e delle attività amministrative e vi aiutano a concentrarvi sul vostro obiettivo principale: prendersi cura dei vostri pazienti.

Se siete ancora confusi e state cercando un sistema di gestione delle attività e dei progetti efficace dal punto di vista dei costi per il vostro studio, vi raccomandiamo di iniziare con ClickUp .