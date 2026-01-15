10 Alternatif Terbaik ONES.com untuk Tim di [tahun]

Seperti banyak perangkat lunak manajemen proyek lainnya, ONES.com memiliki penggemar dan kritikus. Jika Anda berada di sini, Anda mungkin termasuk dalam kategori yang terakhir.

Meskipun ONES.com memiliki banyak ulasan positif dan memenuhi sebagian besar kriteria di atas kertas, banyak tim menemukan antarmukanya kurang intuitif. Mereka juga melaporkan fitur kolaborasi yang kurang memadai dan kebutuhan untuk menggunakan beberapa alat sekaligus untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sebagian besar tim saat ini tidak membutuhkan lebih banyak perangkat lunak. Mereka membutuhkan lebih sedikit alat yang benar-benar dapat berintegrasi satu sama lain. Terutama ketika rata-rata perusahaan sudah menggunakan lebih dari 100 aplikasi SaaS, dan konteks penting sering hilang setiap kali seseorang beralih tab.

Jadi, kami melihat apa yang digunakan tim ketika ONES.com tidak memadai.

Kami mengevaluasi alternatif populer ONES.com berdasarkan seberapa baik mereka:

Mengintegrasikan pekerjaan

Dukung kolaborasi yang sesungguhnya

Terapkan AI dalam cara-cara praktis, dan

Skalakan seiring pertumbuhan tim

Mari kita bahas satu per satu.

Alternatif ONES.com Sekilas

Alat Yang terbaik untuk Fitur unggulan Harga* ClickUp Solusi manajemen kerja all-in-one yang didukung AI untuk tim dari berbagai ukuran. ClickUp Brain dan Super Agents untuk mengotomatisasi pekerjaan menggunakan AI yang sadar konteks. Tersedia rencana gratis; Penawaran harga khusus untuk perusahaan. Jira Tim pengembangan perangkat lunak agile untuk pasar menengah hingga perusahaan besar Pengelolaan sprint dan backlog yang canggih Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9,05 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Trello Pengelolaan tugas bergaya Kanban visual untuk tim kecil Papan seret dan lepas yang intuitif Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Notion Dokumen fleksibel dan manajemen pengetahuan untuk tim startup hingga pasar menengah. Database relasional dengan fitur wiki Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Asana Koordinasi tim lintas fungsi untuk tim dari skala menengah hingga perusahaan besar. Model data Work Graph yang memetakan hubungan antara orang dan tugas di ruang kerja Anda. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. monday Otomatisasi alur kerja yang dapat disesuaikan untuk tim dari UKM hingga perusahaan besar. Sistem Operasi Kerja Visual dengan lebih dari 200 integrasi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Wrike Manajemen sumber daya perusahaan untuk tim dari segmen pasar menengah hingga perusahaan besar. Pemeriksaan dan persetujuan tingkat lanjut Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Basecamp Komunikasi tim yang sederhana dan pengelolaan proyek untuk tim kecil dan agensi. Manajemen proyek yang sederhana dan tanpa embel-embel. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Zoho Projects Tim yang sedang berkembang dengan anggaran terbatas Alat manajemen proyek (PM) lengkap dengan harga terjangkau. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Smartsheet Pelacakan proyek bergaya spreadsheet untuk perusahaan dan pemerintah Antarmuka spreadsheet yang familiar dengan fitur manajemen proyek (PM) canggih. Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan.

Alternatif Terbaik ONES.com yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Beberapa alternatif ONES.com dirancang khusus untuk pengembang. Yang lain berfokus pada dokumen, koordinasi, atau otomatisasi. Beberapa mencoba melakukan semuanya—tetapi hanya satu yang benar-benar melakukannya. Mari kita mulai dengan yang satu itu, yang juga dikenal sebagai ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen kerja all-in-one yang didukung AI)

Coba ClickUp secara gratis Gabungkan tugas, proyek, dokumen, dan obrolan Anda dalam Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp.

Bayangkan seminggu yang biasa.

Rencana kerja Anda ada di satu alat. Tugas-tugas ada di alat lain. Percakapan terjadi di obrolan. Dokumen tersimpan di tempat lain. Setiap pembaruan memerlukan salin, tempel, atau menjelaskan ulang apa yang sudah ada—hanya di aplikasi yang berbeda.

Jenis penyebaran kerja seperti ini adalah alasan mengapa banyak tim yang menggunakan alat seperti ONES.com menemui kendala.

ClickUp dirancang untuk skenario yang tepat sebaliknya.

Alih-alih memaksa tim untuk mengelola proyek di sekitar alat mereka, ClickUp menggabungkan tugas, proyek, dokumen, percakapan, otomatisasi, dan AI ke dalam satu Ruang Kerja AI Terintegrasi. Hasilnya? Lebih sedikit perpindahan. Lebih sedikit celah. Dan jauh lebih sedikit " pekerjaan tentang pekerjaan". Beralih dari Work Sprawl ke Convergence dengan ClickUp

Satu sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan memperbarui pekerjaan.

Di ClickUp, proyek Anda bukan sekadar wadah terpisah. Mereka adalah sistem yang dinamis.

Dokumen Anda terhubung dengan tugas. Tugas ClickUp individu terhubung dengan tujuan bersama. Percakapan terjadi di ClickUp Chat, langsung di tempat kerja berlangsung, sehingga Anda tidak perlu menyinkronkan secara mental nanti. Baik Anda mengelola peluncuran produk, perencanaan sprint, atau operasi lintas fungsi, semuanya tetap terhubung dengan sumber kebenaran tunggal yang sama.

Itulah perbedaan terbesar yang dirasakan tim saat beralih dari alat yang sangat berfokus pada struktur tetapi kurang dalam kolaborasi sehari-hari.

💡 Tips Pro: Bangun alur kerja yang tepat sesuai kebutuhan tim Anda dengan manajemen tugas fleksibel di ClickUp Tasks, termasuk ClickUp Custom Fields untuk melacak data unik, ClickUp Multiple Assignees untuk kepemilikan bersama, dan ClickUp Task Dependencies untuk memastikan pekerjaan dilakukan dalam urutan yang benar. Gunakan Prioritas Tugas ClickUp —Urgent, High, Normal, atau Low—untuk menentukan apa yang harus menjadi fokus tim Anda selanjutnya.

Lihat pekerjaan sesuai dengan cara yang Anda butuhkan.

Tidak semua orang berpikir dalam bentuk daftar. Atau papan. Atau garis waktu.

Anda dan tim Anda dapat beralih antara lebih dari 15 tampilan ClickUp — tanpa perlu mengulang pekerjaan. Tugas yang sama dapat ditampilkan sebagai daftar untuk operasional, papan untuk tim agile, diagram Gantt untuk manajer proyek, atau kalender untuk pimpinan.

Otomatisasi dan AI yang benar-benar memahami pekerjaan Anda

ClickUp tidak menganggap otomatisasi dan AI sebagai fitur tambahan. Sebaliknya, fitur-fitur ini terintegrasi langsung dengan dokumen, tugas, dan obrolan Anda, dengan mengacu pada konteks dari ruang kerja Anda.

Dengan ClickUp Automations yang terintegrasi, tim dapat menghilangkan pekerjaan rutin yang membosankan—pembaruan status, penugasan, dan notifikasi—tanpa perlu menulis kode. Dan dengan ClickUp Brain, asisten AI Anda menjadi kontekstual而不是generik.

Dapatkan jawaban kontekstual dari ruang kerja Anda dengan cepat menggunakan ClickUp Brain.

Anda dapat menggunakannya untuk mengajukan pertanyaan tentang proyek Anda. Merangkum thread tugas yang panjang. Membuat pembaruan. Melakukan tindakan seperti membuat dan menugaskan tugas atau membuat dokumen dan laporan proyek —semua dalam ruang kerja yang sama di mana data Anda sudah ada.

Anda bahkan dapat menyebut @brain dalam komentar, seperti rekan tim, untuk mendapatkan bantuan langsung di tempat Anda bekerja.

💡 Tips Pro: Sebagian besar alat AI menunggu instruksi. ClickUp Super Agents tidak. Super Agents adalah rekan kerja AI yang dapat Anda tugaskan ke tugas, sebutkan dalam komentar, atau picu melalui peristiwa—sama seperti rekan kerja manusia. Mereka menjalankan aksi ambient, terjadwal, atau berbasis pemicu di seluruh tugas, dokumen, dan obrolan, menggunakan konteks ruang kerja penuh dan pengetahuan perusahaan untuk bertindak secara mandiri. Artinya, Anda dapat mendelegasikan pekerjaan yang sedang berlangsung—seperti memantau hambatan, menghasilkan pembaruan mingguan, atau menaikkan risiko—tanpa harus secara manual meminta AI setiap kali. Anda memimpin. Super Agents Anda menangani tindak lanjut.

Pelajari lebih lanjut tentang Super Agents di sini 👇🏽

Namun, apa yang membuat ClickUp benar-benar menonjol di era kelebihan alat? Itu karena ClickUp bekerja dengan mulus bersama alat-alat yang sudah Anda andalkan—Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce, dan ratusan lainnya. Alih-alih memaksa pendekatan ganti total, ClickUp bertindak sebagai pusat komando bisnis yang mengintegrasikan semuanya.

Fitur terbaik ClickUp

Organisir ruang tim atau proyek yang fleksibel dengan folder dan daftar tugas khusus untuk konteks terpusat menggunakan Hierarki Proyek ClickUp.

Pilih dari lebih dari 1000 templat ClickUp untuk mengatur sprint pengembangan perangkat lunak, alur kerja konten, saluran CRM, dan lainnya.

Jaga agar rencana dan pekerjaan Anda tetap terhubung dengan ClickUp Docs , di mana ringkasan proyek, catatan rapat, dan SOP berada di samping tugas-tugas yang terkait dengannya.

Aktifkan Kolaborasi Real-time ClickUp untuk membuat dan mengedit konten bersama tim Anda.

Pantau KPI dan ukur kemajuan proyek dengan Dashboard ClickUp yang dapat disesuaikan, di mana Kartu AI merangkum wawasan dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami.

Batasan ClickUp

Ragam fitur yang tersedia dapat membingungkan pengguna baru.

Pengalaman desktop lebih baik daripada aplikasi seluler untuk pengguna yang membutuhkan fitur lanjutan.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan dari pengguna G2 berbunyi:

Fleksibilitas ClickUp adalah keunggulan terbesar bagi kami. Kami telah menyesuaikan seluruh ruang kerja sesuai dengan alur kerja bisnis kami, bukan sebaliknya. Kami menggunakannya di seluruh tim Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance, dan Tech, dan memiliki semuanya dalam satu tempat telah memberikan struktur yang kuat dan visibilitas yang jelas. Status kustom, bidang, otomatisasi, dan dasbor membantu kami menjalankan onboarding, kepatuhan, integrasi, dan pelacakan internal dengan lancar, dengan ketergantungan yang jauh lebih sedikit pada email dan tindak lanjut.

Fleksibilitas ClickUp adalah keunggulan terbesar bagi kami. Kami telah menyesuaikan seluruh ruang kerja sesuai dengan alur kerja bisnis kami, bukan sebaliknya. Kami menggunakannya di seluruh tim Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance, dan Tech, dan memiliki semuanya dalam satu tempat telah memberikan struktur yang kuat dan visibilitas yang jelas. Status kustom, bidang, otomatisasi, dan dasbor membantu kami menjalankan onboarding, kepatuhan, integrasi, dan pelacakan internal dengan lancar, dengan ketergantungan yang jauh lebih sedikit pada email dan tindak lanjut.

📮 Wawasan ClickUp: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana dengan menggunakan satu platform? Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

📮 Wawasan ClickUp: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana dengan menggunakan satu platform? Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

2. Jira (Terbaik untuk tim pengembangan perangkat lunak agile)

melalui Atlassian

Jika tim Anda mengembangkan perangkat lunak sebagai pekerjaan utama, hari kerja Anda kemungkinan besar dimulai dengan daftar tugas yang menumpuk.

Cerita yang menunggu untuk diolah. Bug yang bersaing dengan fitur. Epik yang mencakup beberapa tim. Rilis yang terikat pada ketergantungan yang tidak bisa ditunda. Di dunia ini, alat proyek ringan cepat runtuh.

Namun, Jira dirancang sebagai perangkat lunak manajemen proyek untuk tim yang mengikuti metodologi agile. Sejak Anda membuat proyek, semuanya terstruktur sekitar backlog, sprint, dan alur kerja. Keketatan ini dapat menjadi keunggulan bagi tim teknik. Namun, hal ini juga berarti Jira bekerja paling baik ketika semua pengguna memahami agile secara mendalam.

Jira bekerja paling baik saat dipadukan dengan alat seperti Confluence, Bitbucket, dan Jira Service Management. Bersama-sama, mereka membentuk tumpukan yang terintegrasi dengan rapat untuk tim perangkat lunak. Komprominya? Kolaborasi, dokumentasi, dan komunikasi sering kali tersebar di berbagai produk Atlassian, bukan dalam satu ruang kerja.

Fitur terbaik Jira

Rencanakan dan laksanakan sprint dengan papan Scrum dan Kanban khusus, backlog, dan swimlanes.

Pantau pekerjaan secara besar-besaran menggunakan epics, versi, dan Advanced Roadmaps untuk visibilitas lintas tim.

Gunakan Jira Query Language (JQL) untuk menganalisis dan melaporkan masalah dengan filter yang presisi dan wawasan yang mendalam.

Gunakan Atlassian Intelligence bawaan untuk merangkum masalah, menghasilkan kasus uji dari persyaratan, dan mencari pekerjaan menggunakan bahasa alami.

Batasan Jira

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna non-teknis atau tim lintas fungsi.

Biaya dapat meningkat dengan cepat dengan paket premium dan add-on pasar.

Kolaborasi seringkali memerlukan penggunaan Jira bersama dengan alat-alat Atlassian lainnya.

Harga Jira

Gratis

Standar: $9,05/pengguna/bulan

Premium: $18,30 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Jira

G2: 4.3/5 (7.300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (15.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jira?

Seorang pengulas Capterra memberikan umpan balik yang campur aduk:

Ini bagus untuk melacak bug model dan perencanaan sprint. Saya bisa melihat tugas-tugas yang masih menunggu untuk diimplementasikan. Papan Kanban membantu saya memindahkan tugas dari "sedang dikerjakan" ke "selesai" dengan mudah… Terkadang loading-nya sangat lambat. Terlalu banyak tombol dan pengaturan membuat saya bingung. Mengatur alur kerja sederhana memakan waktu terlalu lama. Rasanya terlalu berat untuk proyek kecil.

Ini bagus untuk melacak bug model dan perencanaan sprint. Saya bisa melihat tugas-tugas yang masih menunggu untuk diimplementasikan. Papan Kanban membantu saya memindahkan tugas dari "sedang dikerjakan" ke "selesai" dengan mudah… Terkadang loading-nya sangat lambat. Terlalu banyak tombol dan pengaturan membuat saya bingung. Mengatur alur kerja sederhana memakan waktu terlalu lama. Rasanya terlalu berat untuk proyek kecil.

👀 Tahukah Anda? Meskipun Jira sangat powerful untuk pengembang, ClickUp menawarkan fitur agile yang sebanding—termasuk sprint, story points, dan burndown charts—dalam platform yang lebih mudah diakses yang dapat digunakan oleh seluruh organisasi Anda.

3. Trello (Terbaik untuk manajemen tugas bergaya Kanban visual)

melalui Trello

Trello adalah pilihan utama bagi tim yang menginginkan manajemen tugas yang intuitif dan visual tanpa kurva pembelajaran yang curam. Intinya adalah papan Kanban, sistem sederhana berupa kartu dan kolom yang memudahkan pelacakan kemajuan seolah-olah memindahkan catatan tempel.

Kesederhanaan adalah kekuatan terbesar Trello. Dan juga keterbatasannya yang terbesar.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan, tim sering mulai menambahkan Power-Ups, aturan otomatisasi, dan integrasi untuk membuat Trello melakukan lebih banyak hal. Pada titik itu, alat visual yang awalnya ringan dapat mulai terasa kewalahan—terutama saat melibatkan pelaporan, ketergantungan, atau koordinasi antar tim.

Fitur terbaik Trello

Visualisasikan alur kerja secara instan menggunakan papan Kanban yang intuitif dan kartu seret-dan-lepas.

Otomatiskan tindakan rutin dengan aturan dan pemicu tanpa kode dari Butler.

Gunakan AI untuk menghasilkan konten, merangkum kartu, membuat daftar periksa, atau mengemukakan ide.

Bagikan kemajuan dengan mudah dengan menyinkronkan kartu di beberapa papan.

Batasan Trello

Papan besar dengan ribuan kartu dapat menjadi sulit untuk dikelola.

Rencana gratis dan tingkat bawah membatasi otomatisasi dan kustomisasi.

Tidak dirancang untuk ketergantungan yang kompleks atau proyek berlapis-lapis.

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per pengguna per bulan

Premium: $12 per pengguna per bulan

Enterprise: $17,50 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4. 4/5 (13.900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Seorang pengguna G2 melaporkan:

Saya suka menggunakan Trello untuk manajemen proyek dan tugas karena membantu dalam menangani beberapa tugas sekaligus dan memudahkan untuk meninjau… Terkadang sulit untuk mengelola proyek yang kompleks dan proyek jangka panjang.

Saya suka menggunakan Trello untuk manajemen proyek dan tugas karena membantu dalam menangani beberapa tugas sekaligus dan memudahkan untuk meninjau… Terkadang sulit untuk mengelola proyek yang kompleks dan proyek jangka panjang.

4. Notion (Terbaik untuk dokumen fleksibel dan manajemen pengetahuan)

melalui Notion

Berbeda dengan alat manajemen proyek terstruktur yang memaksa Anda untuk mengikuti daftar dan alur kerja, sistem berbasis blok Notion memungkinkan Anda membuat ruang kerja sesuai keinginan Anda. Sistem ini menggabungkan pencatatan, dokumen, wiki, basis data, kalender, dan pelacakan proyek ringan ke dalam satu antarmuka fleksibel, berfungsi sebagai sistem manajemen proyek dan manajemen pengetahuan dalam satu platform.

Anda dapat membuat basis data relasional yang menghubungkan pekerjaan dengan dokumen, mengubah tampilan apa pun menjadi papan atau kalender, dan menyematkan media dan file langsung di tempat pekerjaan dilakukan.

Fleksibilitas tersebut datang dengan trade-off. Notion tidak memaksakan struktur, artinya membangun sistem proyek yang kompleks membutuhkan waktu dan desain yang matang. Meskipun mendukung tampilan database dan pelacakan tugas, Notion tidak secara native menawarkan otomatisasi mendalam atau perencanaan sumber daya lanjutan seperti alat manajemen kerja yang dirancang khusus.

Fitur terbaik Notion

Gunakan asisten AI terintegrasi, Notion AI, untuk menulis, merangkum penelitian, dan mengemukakan ide langsung dalam dokumen Anda.

Bangun basis pengetahuan yang komprehensif dengan halaman bertingkat, media kaya, dan pengeditan kolaboratif.

Kelola waktu Anda bersama tugas dan proyek Anda dengan Kalender Notion.

Mulai dengan cepat menggunakan salah satu dari ribuan templat yang dibuat oleh komunitas Notion.

Batasan Notion

Pendekatan "halaman kosong" dapat membingungkan bagi pengguna baru, dan membangun sistem yang kompleks memerlukan investasi waktu yang signifikan.

Kinerja dapat melambat di ruang kerja dengan ribuan halaman atau basis data yang sangat besar.

Harga Notion

Gratis

Plus : $12 per pengguna per bulan

Bisnis : $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.7/5 (9.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Seorang pengguna di Capterra berbagi:

Saya berhasil menyimpan ide kampanye, catatan klien, dan jadwal di satu tempat, menghilangkan dokumen spreadsheet dan kebingungan terakhir menit… Saya tidak suka fakta bahwa halaman yang rumit mungkin menakuti pemula, dan proses onboarding memerlukan diskusi lebih banyak dibandingkan dengan alat yang lebih sederhana.

Saya berhasil menyimpan ide kampanye, catatan klien, dan jadwal di satu tempat, menghilangkan dokumen spreadsheet dan kebingungan terakhir menit… Saya tidak suka fakta bahwa halaman yang rumit mungkin menakuti pemula, dan proses onboarding memerlukan diskusi lebih banyak dibandingkan dengan alat yang lebih sederhana.

5. Asana (Terbaik untuk koordinasi tim lintas fungsi)

melalui Asana

Apakah Anda kesulitan menghubungkan tujuan strategis perusahaan dengan pekerjaan harian tim Anda? Ketika pekerjaan dilakukan dalam silo departemen, Anda tidak memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana proyek-proyek berjalan di seluruh organisasi. Ketidakselarasan ini berarti tim bisa sibuk tetapi tidak produktif, bekerja pada tugas-tugas yang tidak berdampak pada tujuan utama.

Asana mengatasi hal ini dengan menyediakan koordinasi lintas fungsi secara skala besar. Model data Work Graph miliknya secara cerdas memetakan hubungan antara orang, tugas, dan tujuan. Hasilnya? Pemimpin mendapatkan kejelasan di setiap tingkatan.

Meskipun fitur AI-nya tidak akan menggantikan strategi manajemen proyek Anda, fitur tersebut dapat merangkum wawasan dan merekomendasikan penyesuaian alur kerja yang membantu tim tetap bergerak maju.

Fitur terbaik Asana

Hubungkan pekerjaan dengan tujuan perusahaan melalui tampilan portofolio , penyelarasan strategis, dan pelaporan real-time.

Buat alur kerja dan otomatisasi yang didukung AI secara kustom dengan AI Studio tanpa kode.

Visualisasikan pekerjaan dengan daftar, papan, garis waktu, kalender, dan tampilan beban kerja untuk perencanaan sumber daya.

Selaraskan pekerjaan tim dengan tujuan perusahaan tingkat atas dan lacak kemajuan dengan dasbor canggih.

Batasan Asana

Harga lebih tinggi dibandingkan alternatif entry-level, terutama pada penagihan bulanan.

Platform ini tidak dirancang sebagai ruang kerja tunggal untuk dokumen + tugas + pesan, jadi Anda mungkin perlu menggunakan alat lain.

Beberapa pengguna telah melaporkan kekhawatiran terkait pembaruan otomatis dan praktik penagihan.

Harga Asana

Gratis

Paket Pemula: $13,49 per pengguna per bulan

Lanjutan: $30,49 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4. 4/5 (12.800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Menurut seorang pengulas G2:

Berbagai tampilan visual—seperti daftar, papan, dan garis waktu—membuatnya lebih mudah untuk melihat prioritas dan tenggat waktu dengan sekilas. Selain itu, otomatisasi dan integrasi membantu meminimalkan upaya manual dan memastikan semuanya tetap sinkron…. Banyak alat canggih, seperti garis waktu, tujuan, dan pelaporan, hanya tersedia di paket yang lebih mahal, yang dapat menyebabkan biaya lebih tinggi seiring pertumbuhan tim Anda.

Berbagai tampilan visual—seperti daftar, papan, dan garis waktu—membuatnya lebih mudah untuk melihat prioritas dan tenggat waktu dengan sekilas. Selain itu, otomatisasi dan integrasi membantu meminimalkan upaya manual dan memastikan semuanya tetap sinkron…. Banyak alat canggih, seperti garis waktu, tujuan, dan pelaporan, hanya tersedia di paket yang lebih mahal, yang dapat menyebabkan biaya lebih tinggi seiring pertumbuhan tim Anda.

6. monday (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja yang dapat disesuaikan)

Jika proses tim Anda unik dan alat manajemen proyek siap pakai tidak cocok, monday bisa menjadi pilihan yang baik. Sistem Kerja Fleksibel monday menawarkan kustomisasi yang luas melalui papan visual berwarna-warni dan otomatisasi tanpa kode.

Anda dapat secara intuitif menghubungkan pekerjaan antar departemen, mengintegrasikan persetujuan ke dalam alur kerja, dan mengatur tindakan yang dapat diulang. Namun, karena Anda membangun banyak alur kerja dari komponen modularnya, tim yang tidak memiliki blueprint proses yang jelas dapat menghabiskan waktu untuk merancang daripada melaksanakan.

Fitur terbaik Monday

Gunakan lebih dari 20 jenis kolom yang berbeda, termasuk status, rumus, dan ketergantungan, untuk membangun papan kerja yang sempurna.

Buat resep otomatisasi "jika ini, maka itu" untuk menangani tugas-tugas berulang, dengan batasan tindakan yang berbeda tergantung pada paket langganan Anda.

Beralih antara tampilan Tabel, Kanban, Garis Waktu, Kalender, Grafik, dan Beban Kerja untuk melihat data Anda dari sudut pandang yang berbeda.

Gunakan Asisten AI monday untuk membuat tugas, membuat konten, dan bahkan membangun rumus kompleks.

Akses produk terpisah namun terhubung untuk manajemen kerja, CRM, pengembangan perangkat lunak, dan layanan pelanggan.

Batasan Monday

Harga berdasarkan jumlah pengguna dijual dalam paket (misalnya, 3, 5, 10 pengguna sekaligus), yang dapat memaksa Anda untuk membayar untuk pengguna yang tidak Anda butuhkan.

Syarat penagihan tamu dapat membingungkan dan mungkin menyebabkan peningkatan paket yang tidak terduga.

Harga monday

Gratis

Standar: $14 per pengguna per bulan

Keuntungan: $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Monday

G2: 4.7/5 (10.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang monday?

Seorang pengguna di G2 membagikan kelebihan dan kekurangan:

Saya menyukai fakta bahwa saya memiliki semua opsi yang mungkin untuk tetap mengontrol tugas, mendelegasikan pekerjaan kepada tim, dan mendefinisikan langkah-langkah kritis dalam proses… Otomatisasi tampaknya kadang-kadang mengalami gangguan. Saya ingin melihatnya berfungsi lebih baik dan mungkin memiliki manajer yang mengelola setiap koneksi yang terputus dengan menerima pemberitahuan saat terjadi gangguan.

Saya menyukai fakta bahwa saya memiliki semua opsi yang mungkin untuk tetap mengontrol tugas, mendelegasikan pekerjaan kepada tim, dan mendefinisikan langkah-langkah kritis dalam proses… Otomatisasi tampaknya kadang-kadang mengalami gangguan. Saya ingin melihatnya berfungsi lebih baik dan mungkin memiliki manajer yang mengelola setiap koneksi yang terputus dengan menerima pemberitahuan saat terjadi gangguan.

7. Wrike (Terbaik untuk manajemen sumber daya perusahaan)

melalui Wrike

Agen pemasaran atau kreatif Anda kesulitan mengelola kapasitas tim dan proses persetujuan yang kacau. Tanpa visibilitas yang jelas tentang siapa yang kelebihan beban kerja dan siapa yang tersedia, Anda tidak dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, yang mengakibatkan kelelahan dan penundaan proyek. Umpan balik tentang aset kreatif tersebar di email dan pesan obrolan, menyebabkan proses persetujuan yang kacau dan siklus revisi yang tak berujung.

Jika itu sesuai dengan kebutuhan Anda, fitur manajemen sumber daya dan alur kerja pengeditan Wrike mungkin dapat membantu. Pengguna menyukai Wrike karena fitur kolaborasinya dan dasbornya, yang memudahkan pengelolaan berbagai pemangku kepentingan dan hasil kerja.

Fitur terbaik Wrike

Tangani tugas-tugas berulang dengan Work Intelligence, rangkaian alat AI yang mencakup asisten AI untuk tanya jawab, prediksi risiko untuk proyek, dan agen AI untuk mengotomatisasi alur kerja.

Visualisasikan beban kerja tim secara real-time untuk membuat keputusan penempatan tenaga kerja yang terinformasi dan mencegah kelelahan.

Review dan setujui lebih dari 30 jenis aset kreatif, termasuk video dan dokumen, dengan alat markup langsung pada gambar.

Organisasikan pekerjaan dalam berbagai dimensi dengan menerapkan tag pada tugas, proyek, dan folder untuk pelaporan yang fleksibel.

Batasan Wrike

Kompleksitas dan kurva pembelajaran yang curam, terutama saat mengonfigurasinya untuk tim besar.

Tingkat dukungan pelanggan yang Anda terima seringkali bergantung pada tingkatan harga yang Anda pilih.

Tidak terlalu cocok untuk pelacakan proyek ringan atau ad-hoc.

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10 per pengguna per bulan

Bisnis: $25 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4. 2/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas Capterra:

Secara keseluruhan, pengalaman saya dengan Wrike adalah 3 bintang. Aplikasinya kuat dan jelas mampu, tetapi penggunaannya terasa lebih berat dari yang seharusnya. Kurva pembelajaran cukup curam, dan bahkan setelah memahaminya, penggunaan sehari-hari masih tidak seintuitif platform lain.

Secara keseluruhan, pengalaman saya dengan Wrike adalah 3 bintang. Aplikasinya kuat dan jelas mampu, tetapi penggunaannya terasa lebih berat dari yang seharusnya. Kurva pembelajaran cukup curam, dan bahkan setelah memahaminya, penggunaan sehari-hari masih tidak seintuitif platform lain.

8. Basecamp (Terbaik untuk komunikasi tim yang sederhana dan proyek)

melalui Basecamp

Basecamp mengadopsi pendekatan keep-it-simple dalam bekerja. Keunggulan utamanya adalah minim fitur yang berlebihan dan lebih fokus pada dasar-dasar yang dilakukan dengan baik. Banyak tim yang tidak mencari alur kerja yang rumit atau kustomisasi mendalam menyukai betapa cepatnya anggota baru dapat bergabung, melihat apa yang perlu dilakukan, dan mulai berkontribusi.

Hal ini menjadikannya ideal untuk tim kecil atau agensi yang hanya menginginkan komunikasi yang jelas dan pelacakan proyek dasar tanpa fitur-fitur tambahan yang tidak perlu.

Namun, kesederhanaan tersebut memiliki batasan. Basecamp tidak menyediakan fitur bawaan seperti ketergantungan tugas, pelaporan lanjutan, atau pembuat otomatisasi bawaan yang biasanya ditemukan di platform manajemen kerja modern. Platform ini dirancang untuk menggantikan percakapan email yang tersebar dan spreadsheet ad-hoc, bukan untuk mengelola portofolio proyek yang kompleks atau proses otomatisasi.

Fitur terbaik Basecamp

Thread diskusi terpusat untuk setiap proyek dengan Message Boards yang menggantikan rantai email yang tersebar.

Dapatkan kalender proyek bersama untuk melacak tenggat waktu dan tonggak penting.

Gunakan Campfire chat, ruang obrolan real-time untuk percakapan tim yang cepat dan informal di dalam setiap proyek.

Minta tim Anda untuk memberikan pembaruan status secara berkala menggunakan fitur pengecekan otomatis.

Batasan Basecamp

Kurang memiliki banyak fitur canggih yang terdapat di alat manajemen proyek lainnya, seperti diagram Gantt, pelacakan waktu, dan bidang kustom.

Tidak ada fitur manajemen sumber daya bawaan untuk melacak kapasitas tim atau beban kerja.

Struktur proyek yang datar mungkin tidak cocok untuk organisasi yang mengelola inisiatif kompleks dan berlapis-lapis.

Harga Basecamp

Gratis

Pro : $15 per pengguna per bulan

Plus unlimited: $299/bulan (dibayar secara tahunan, untuk seluruh tim)

Ulasan dan penilaian Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.400+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (14.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Basecamp?

Seorang pengguna di G2 merasa bahwa kesederhanaan adalah kekuatan sekaligus keterbatasan Basecamp:

Tugas, diskusi, file, dan garis waktu mudah ditemukan, yang mengurangi kebisingan dan percakapan bolak-balik yang terus-menerus. Hal ini membantu tim tetap sejalan tanpa mengubah manajemen proyek menjadi pekerjaan penuh waktu… Ketidakhadiran laporan canggih, ketergantungan tugas yang detail, dan tampilan yang fleksibel membuatnya lebih sulit untuk mengelola tim yang lebih besar atau yang bergerak cepat.

Tugas, diskusi, file, dan garis waktu mudah ditemukan, yang mengurangi kebisingan dan percakapan bolak-balik yang terus-menerus. Hal ini membantu tim tetap sejalan tanpa mengubah manajemen proyek menjadi pekerjaan penuh waktu… Ketidakhadiran laporan canggih, ketergantungan tugas yang detail, dan tampilan yang fleksibel membuatnya lebih sulit untuk mengelola tim yang lebih besar atau yang bergerak cepat.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Basecamp

9. Zoho Projects (Pilihan terbaik untuk tim yang sedang berkembang dengan anggaran terbatas)

melalui Zoho

Apakah startup atau bisnis kecil Anda membutuhkan alat manajemen proyek yang lengkap? Apakah Anda khawatir dengan harga yang setara dengan perusahaan besar?

Zoho Projects menggabungkan manajemen tugas dan milestone, diagram Gantt, pelacakan waktu, pelacakan masalah, pelaporan, dan otomatisasi dasar menjadi pusat proyek yang efisien secara biaya. Ini merupakan pilihan yang tepat saat anggaran terbatas dan Anda tidak memerlukan bantuan AI yang mendalam atau ruang kerja yang komprehensif.

Karena merupakan bagian dari ekosistem Zoho yang lebih luas (dengan lebih dari 50 aplikasi), Anda juga dapat menghubungkannya dengan alat obrolan, sistem CRM, kalender, dan aplikasi lain yang sudah digunakan tim Anda. Ini merupakan keuntungan tambahan jika Anda lebih menyukai tumpukan modular daripada platform all-in-one.

Fitur terbaik Zoho Projects

Buat garis waktu proyek visual dengan ketergantungan tugas dan analisis jalur kritis pada diagram Gantt.

Catat jam kerja yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih dengan lembar waktu bawaan dan integrasi penagihan.

Akses modul khusus untuk mengidentifikasi, melacak, dan menyelesaikan bug dan masalah untuk tim pengembangan perangkat lunak.

Terhubung dengan mulus ke aplikasi Zoho lainnya seperti Zoho CRM, Zoho Desk, dan Zoho Books.

Otomatiskan pekerjaan rutin menggunakan blueprint alur kerja dan aturan.

Batasan Zoho Projects

Ketergantungan tugas dan laporan dapat terasa dasar untuk tim yang lebih besar.

Fitur manajemen portofolio tingkat lanjut dan wawasan AI terbatas.

Harga Zoho Projects

Gratis

Premium: $5 per pengguna per bulan

Enterprise: $10 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Zoho Projects

G2: 4.3/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (840+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Projects?

Banyak ulasan G2 mengulang pendapat yang sama:

Saya suka cara Zoho Projects mengorganisir pekerjaan melalui tugas, milestone, dan diagram Gantt, sehingga memudahkan untuk melacak kemajuan dan tenggat waktu dengan sekilas. Saya menghargai fitur kolaborasi seperti komentar, berbagi file, dan umpan aktivitas, yang menjaga semuanya dalam satu tempat… Antarmuka pengguna Zoho Projects terasa sedikit ramai saat mengelola proyek besar atau kompleks, dan ada kurva pembelajaran untuk fitur lanjutan seperti otomatisasi dan ketergantungan.

Saya suka cara Zoho Projects mengorganisir pekerjaan melalui tugas, milestone, dan diagram Gantt, sehingga memudahkan untuk melacak kemajuan dan tenggat waktu dengan sekilas. Saya menghargai fitur kolaborasi seperti komentar, berbagi file, dan umpan aktivitas, yang menjaga semuanya dalam satu tempat… Antarmuka pengguna Zoho Projects terasa sedikit ramai saat mengelola proyek besar atau kompleks, dan ada kurva pembelajaran untuk fitur lanjutan seperti otomatisasi dan ketergantungan.

10. Smartsheet (Terbaik untuk pelacakan proyek bergaya spreadsheet)

melalui Smartsheet

Smartsheet menggabungkan kemudahan penggunaan spreadsheet dengan struktur alat manajemen proyek. Jika Anda dan tim Anda pernah berharap spreadsheet dapat melakukan lebih banyak hal—seperti menampilkan garis waktu proyek, mengotomatisasi alur kerja, atau mengonsolidasikan pelaporan—Smartsheet menyediakan semua itu dalam satu antarmuka.

Tata letak ini memudahkan pengguna Excel yang mahir untuk memulai, sambil menambahkan fitur manajemen proyek yang kuat. Smartsheet juga mendukung berbagai tampilan proyek (grid, kalender, Gantt, kartu) dan menghubungkannya kembali ke lembar kerja yang sama, sehingga rencana dan kemajuan Anda tetap sinkron.

Fitur terbaik Smartsheet

Gunakan platform otomatisasi low-code-nya untuk membangun alur kerja yang kompleks dan lintas fungsi.

Manfaatkan persetujuan keamanan tingkat pemerintah seperti FedRAMP Moderate dan otorisasi DoD IL4, menjadikannya pilihan populer untuk pekerjaan sektor publik.

Standarkan proses dan dapatkan visibilitas tingkat portofolio melalui Control Center.

👀 Tahukah Anda? 📌 FedRAMP Moderate berarti Smartsheet telah disetujui oleh pemerintah federal AS untuk menangani data berdampak sedang—informasi yang tidak diklasifikasikan tetapi tetap memerlukan perlindungan yang kuat (misalnya operasi internal lembaga, data kontraktor, alur kerja yang diatur). 📌 DoD IL4 (Tingkat Dampak 4) berarti Smartsheet dapat digunakan oleh Departemen Pertahanan AS dan kontraktornya untuk informasi yang dikendalikan dan tidak diklasifikasikan, di bawah kendali keamanan dan akses yang ketat.

Batasan Smartsheet

Sintaks rumus berbeda dari Excel, yang dapat menimbulkan kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna tingkat lanjut.

Kinerja dapat menurun pada lembar kerja dengan jumlah baris yang sangat besar (lebih dari 20.000).

Biaya total dapat meningkat secara signifikan dengan fitur premium dan konektor.

Harga Smartsheet

Keuntungan: $12 per pengguna per bulan

Bisnis: $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Manajemen Kerja Lanjutan: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Smartsheet

G2: 4. 4/5 (21.300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet?

Berikut ini kelebihan dan kekurangan langsung dari ulasan Capterra:

Smartsheet memungkinkan pengelolaan proyek yang fleksibel dan kolaborasi tim dengan pembaruan dan komentar real-time. Kami dapat mengorganisir tugas-tugas dalam tim kami dan menugaskan sesuai kebutuhan… Format teks dan navigasi Smartsheet untuk tugas-tugas dapat memakan waktu jika tidak terbiasa dengan platform ini.

Smartsheet memungkinkan pengelolaan proyek yang fleksibel dan kolaborasi tim dengan pembaruan dan komentar real-time. Kami dapat mengorganisir tugas-tugas dalam tim kami dan menugaskan sesuai kebutuhan… Format teks dan navigasi Smartsheet untuk tugas-tugas dapat memakan waktu jika tidak terbiasa dengan platform ini.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Smartsheet

Memilih Alternatif ONES.com yang Tepat untuk Tim Anda

Alternatif terbaik ONES.com untuk Anda pada akhirnya bergantung pada mengapa pengaturan saat ini terasa membatasi. Tim pengembangan mungkin lebih memilih Jira untuk kontrol yang lebih baik, sementara mereka yang mencari kesederhanaan mungkin lebih suka Trello atau Basecamp.

Namun, jika tantangan utama Anda adalah Context Sprawl—tugas di satu alat, dokumen di alat lain, percakapan di tempat lain, dan otomatisasi ditambahkan belakangan—maka mengganti ONES.com dengan alat tunggal lainnya tidak akan menyelesaikan masalah akar.

Dalam hal ini, alternatif terbaik adalah platform yang mengintegrasikan pekerjaan secara end-to-end: perencanaan, pelaksanaan, kolaborasi, otomatisasi, dan AI. Sebuah platform seperti ClickUp.

🧠 Fakta Menarik: Lebih dari 4 juta tim sudah menggunakan ClickUp, dan ~97% di antaranya melaporkan efisiensi yang lebih baik sejak beralih ke ClickUp!

Ingin merasakan seperti apa ruang kerja terintegrasi? Coba ClickUp secara gratis hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Sebagian besar alat manajemen proyek modern menawarkan fitur impor untuk file CSV atau Excel, dan beberapa di antaranya menyediakan bantuan migrasi khusus untuk tim yang lebih besar. Anda dapat mengekspor data dari ONES.com, memetakan bidang ke struktur platform baru, dan menjalankan impor uji coba dengan satu proyek sebelum memigrasikan semuanya.

Meskipun beberapa alternatif menawarkan rencana gratis, mereka umumnya tidak cocok untuk penggunaan perusahaan karena keterbatasan fitur, keamanan, dan dukungan. Rencana gratis sangat baik untuk mengevaluasi fungsi inti alat sebelum berkomitmen pada rencana berbayar yang memenuhi persyaratan perusahaan.

Alat manajemen proyek tradisional berfokus pada pelacakan pekerjaan. Alat yang didukung AI melampaui pelacakan tugas sederhana dengan mengotomatisasi pekerjaan berulang, memberikan saran cerdas, dan merangkum informasi untuk menghemat waktu Anda. AI yang benar-benar memahami konteks, seperti ClickUp Brain, memahami hubungan antara proyek, dokumen, dan percakapan Anda untuk memberikan bantuan yang lebih relevan dan powerful.

Waktu onboarding dapat bervariasi dari beberapa hari untuk alat sederhana hingga beberapa minggu untuk platform enterprise yang kompleks. Pendekatan terbaik adalah memulai dengan fitur inti yang mengatasi masalah terbesar tim Anda, lalu secara bertahap memperkenalkan kemampuan yang lebih canggih seiring waktu.