10 Alternatif Terbaik Google Workspace Studio untuk Tim

Tim yang telah melampaui batas Google Workspace Studio seringkali menginginkan lebih dari yang ditawarkan oleh Gemini dan alat kolaborasi dasar. Banyak pengambil keputusan IT, pendiri, dan manajer operasional menginginkan alat dengan kustomisasi yang lebih mendalam. Mereka juga mencari opsi privasi yang lebih kuat dan harga yang sesuai untuk tim yang tumbuh dengan cepat.

Dalam panduan ini, kami mengulas 10 alternatif Google Workspace Studio yang patut dipertimbangkan—mulai dari platform seperti ClickUp yang menawarkan agen bertenaga AI dan manajemen tugas terstruktur, hingga alat seperti ONLYOFFICE dan Proton yang berfokus pada privasi dan kepatuhan yang dihosting sendiri.

Baik Anda sedang memperluas operasional atau merancang ulang cara kerja, opsi-opsi ini membantu Anda melangkah lebih jauh daripada hanya menggunakan Studio.

Alternatif Terbaik Google Workspace Studio dalam Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang alternatif terbaik Google Workspace Studio. 👇

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Otomatisasi alur kerja yang terstruktur dan didukung AI untuk tim lintas fungsi, perusahaan yang berkembang pesat, dan operasi perusahaan. ClickUp Brain untuk rekomendasi kontekstual, ClickUp Agents untuk pengawasan otomatis, ClickUp Automations untuk eksekusi alur kerja yang andal, Brain MAX untuk dukungan lintas aplikasi, Talk to Text untuk penangkapan ide instan. Gratis selamanya; penyesuaian tersedia untuk perusahaan. Microsoft 365 Ekosistem produktivitas tingkat perusahaan untuk organisasi yang menggunakan infrastruktur Windows. Bantuan Copilot yang kontekstual, otomatisasi alur kerja lintas aplikasi melalui Power Automate, Agen 365 yang otonom, dan perbandingan dokumen visual. Uji coba gratis; Mulai dari $7,20 per bulan per pengguna. Zoho Workplace Tim yang berorientasi pada anggaran yang mencari paket produktivitas terintegrasi dengan otomatisasi bawaan yang kuat. Zia AI Agents untuk deteksi anomali, pembersihan email, dan klasifikasi dokumen, serta integrasi yang erat dengan CRM dan ekosistem. Uji coba gratis; Mulai dari $4 per bulan per pengguna ONLYOFFICE Workspace Lingkungan dokumen yang dihosting sendiri dan dikendalikan privasinya untuk organisasi yang berfokus pada keamanan. Agen AI kustom dengan hak akses yang detail, terjemahan dokumen multibahasa, Penyimpanan Hasil untuk keluaran AI, dan tanda tangan digital yang terverifikasi. Gratis; Mulai dari $30/bulan per admin Proton Suite Operasi yang sensitif terhadap privasi, seperti tim hukum, kelompok kesehatan, jurnalis, dan organisasi yang sensitif terhadap keamanan. Email terenkripsi tanpa akses, Drive, dan Docs; Lumo AI tanpa pencatatan data; tautan yang kadaluwarsa; dan email terenkripsi dengan kontrol kadaluwarsa. Mulai dari $14,99 per bulan per pengguna. Notion Ruangan kerja yang sangat adaptif untuk tim yang menggabungkan dokumen, basis data, wiki, dan pusat pengetahuan yang didukung AI. Ekstraksi data berbasis AI, pencarian pengetahuan di seluruh workspace, pembaruan kebijakan otomatis, dan struktur database multi-view. Gratis; Mulai dari $12 per bulan per pengguna Coda Sistem dokumen interaktif untuk tim yang membangun alur kerja berbasis data dan dokumen serupa aplikasi. Kolom AI untuk pengayaan data massal, otomatisasi terjadwal, ekosistem Packs yang terhubung, dan kontrol riwayat versi. Gratis; Mulai dari $12/bulan per Doc Maker LibreOffice Online Kolaborasi dokumen sumber terbuka untuk tim yang ingin menghindari ketergantungan pada vendor atau paket cloud proprietary. Pengeditan berbasis browser untuk Writer/Calc/Impress, fitur dokumen utama, penggabungan surat, dan alat gambar vektor. Gratis (open-source) Bitrix24 Solusi manajemen bisnis all-in-one untuk UKM yang menggabungkan CRM, komunikasi tim, tugas, dan otomatisasi. CoPilot AI untuk transkripsi panggilan, pembangkitan tugas terstruktur, penulisan ulang konten, dan pembaruan CRM otomatis. Uji coba gratis; Mulai dari $61/bulan per organisasi Polaris Office Alur kerja dokumen yang tidak bergantung pada perangkat untuk tim yang bekerja di desktop, mobile, dan web. AI Write untuk pembuatan konten otomatis, Ask Doc untuk wawasan PDF, presentasi yang dihasilkan secara otomatis, dan pemindaian OCR mobile. Uji coba gratis; Mulai dari $7,99 per bulan per pengguna.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Google Workspace Studio?

Sebelum membandingkan alat produktivitas AI, ketahui apa yang penting untuk alur kerja tim Anda. Alternatif yang baik harus membantu Anda berkolaborasi, membuat konten, dan mengotomatisasi tugas harian. Hal ini harus dilakukan tanpa membuat proses menjadi lebih rumit.

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi alternatif Google Workspace Studio:

Kontrol pembuatan agen: Atur pemicu, kondisi, dan tindakan multi-langkah yang berjalan persis seperti yang Anda inginkan.

Jangkauan lintas aplikasi: Melampaui Google Workspace—hubungkan alat CRM, HR, dukungan, dan teknik Anda juga.

Data yang kaya konteks: Ambil data dari basis data, wiki, atau API Anda sehingga agen dapat membuat keputusan yang terinformasi, bukan tebakan.

Pengelolaan bawaan: Dapatkan catatan audit, pelacakan penggunaan, dan izin berdasarkan peran untuk menjaga keamanan dan kepatuhan.

Keamanan tingkat perusahaan: Kendalikan enkripsi, tingkat akses, dan lokasi penyimpanan data untuk ketenangan pikiran.

Pembuatan tanpa kode: Gunakan pembuat seret dan lepas serta templat yang dapat digunakan ulang untuk merancang, menguji, dan meluncurkan agen dengan cepat.

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Rendahnya adopsi asisten dan agen mungkin karena alat-alat ini sering dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik, seperti operasi tanpa tangan atau alur kerja tertentu. ClickUp menawarkan yang terbaik dari kedua dunia. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI percakapan yang dapat membantu Anda dengan berbagai kasus penggunaan. Di sisi lain, agen AI yang terintegrasi dalam saluran obrolan ClickUp dapat menjawab pertanyaan, menangani masalah, atau bahkan mengelola tugas-tugas spesifik!

Alternatif Terbaik untuk Google Workspace Studio

Berikut ini adalah ulasan detail tentang pilihan kami untuk alternatif terbaik Google Workspace Studio. 🎯

1. ClickUp (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja yang terstruktur dan didukung AI dalam ekosistem terpadu)

Tampilkan wawasan yang sadar konteks untuk memperkuat alur kerja Anda dengan ClickUp Brain

Perangkat lunak manajemen proyek ClickUp menjadi inti dari sistem kerja Anda. Ia menggabungkan tugas, proyek, dokumen, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi dalam ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia.

Ini menggantikan alur kerja yang tersebar di Google Workspace Studio. Kini, Anda memiliki sistem tunggal yang terorganisir. Akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan mudah.

Bekerja lebih cepat dengan AI Kontekstual

ClickUp Brain tidak menebak—ia membaca ruang kerja Anda dan memahami proyek-proyek Anda. Hal ini memberikan panduan yang didasarkan pada konteks dunia nyata, bukan saran permukaan.

Misalkan Anda mengelola banyak proses onboarding untuk segmen pelanggan baru.

Anda meminta ClickUp Brain untuk meninjau pembaruan di seluruh tugas, dokumen tertaut, dan komentar terbaru di ruang kerja onboarding Anda. Ia mengidentifikasi celah di berbagai segmen, menyoroti pemilik yang membutuhkan dukungan, dan memberikan urutan langkah selanjutnya yang jelas. Anda masuk ke pertemuan tinjauan dengan persiapan yang matang dan siap untuk membagikan tugas.

Begini cara menggunakan AI untuk tugas sehari-hari:

📌 Coba prompt ini: Review ruang kerja onboarding kami. Ringkas celah di berbagai segmen dan daftar tindakan tindak lanjut yang harus saya tugaskan hari ini.

Dukung alur kerja Anda dengan Agen AI

Gunakan ClickUp Agents untuk memantau alur kerja yang kompleks dan mendukung pengawasan operasional

ClickUp Agents membantu tim Anda mengelola pekerjaan operasional tanpa perlu menambahkan alat tambahan. Mereka memantau aktivitas di ruang kerja, menganalisis pola, dan melaksanakan tindakan rutin sehingga alur kerja Anda berjalan dengan lancar dan andal.

Misalnya, jika tim PMO Anda memantau beberapa proyek implementasi paralel. Anda dapat membuat Custom Agent yang memeriksa dasbor proyek setiap pagi, mengidentifikasi tugas yang terlambat, dan memposting pembaruan singkat di dalam tugas perencanaan mingguan Anda.

Tonton video ini untuk membuatnya sendiri:

Selain itu, mudah untuk memulai dengan Prebuilt Agents:

Live Answers Agent menjawab pertanyaan tim secara instan menggunakan konteks ruang kerja yang sebenarnya.

Live Intelligence Agent menampilkan wawasan, menyoroti risiko yang muncul, dan menghasilkan ringkasan berdasarkan data proyek real-time.

Automated Reporting Agent menyusun laporan, pembaruan status, atau ringkasan dasbor berdasarkan pemicu atau jadwal.

Task-Creation Agent memantau masukan seperti formulir, tiket, atau pesan, dan secara otomatis membuat tugas dengan pemilik yang tepat dan metadata yang sesuai.

Notification and Alert Agent memantau item yang terlambat, perubahan status, atau komentar baru, dan memberi tahu orang yang tepat.

🔍 Tahukah Anda? 79% perusahaan mengatakan mereka sudah mengadopsi agen AI—66% di antaranya melaporkan peningkatan produktivitas yang terukur.

Otomatisasi proses yang andal

Bangun otomatisasi alur kerja di ClickUp untuk menjaga proyek tetap berjalan

ClickUp Automation membantu Anda merancang alur kerja terstruktur yang berjalan secara otomatis. Dengan menghilangkan titik pemeriksaan manual, ruang kerja Anda mengotomatiskan tindakan berulang. Dengan cara ini, tim Anda dapat fokus pada strategi daripada pembaruan status.

Misalnya, tim pemasaran yang mengelola pelaksanaan kampanye dari perencanaan hingga pelaporan dapat:

Perbarui dasbor pelaporan secara instan saat tugas selesai.

Otomatis menugaskan tugas saat kampanye berpindah ke tahap baru.

Gunakan daftar periksa yang telah disiapkan berdasarkan jenis kampanye.

Bawa konteks ruang kerja Anda ke setiap aplikasi

Bawa pengetahuan ruang kerja ke dalam aplikasi apa pun yang Anda gunakan dengan ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT bertindak sebagai asisten AI Anda di desktop dan browser.

Anda membuka sidebar, mengajukan pertanyaan, dan BrainGPT menggunakan konteks dari ruang kerja Anda untuk mendukung pekerjaan yang Anda lakukan di luar ClickUp.

Misalnya, jika Anda menyempurnakan presentasi strategi kuartalan menggunakan alat lain, Anda dapat membuka BrainGPT dan meminta untuk merangkum kemajuan di seluruh roadmap Anda. Alat ini akan membaca tugas dan dokumen Anda, mengidentifikasi inisiatif yang telah diselesaikan dan risiko yang belum terselesaikan, serta menghasilkan narasi untuk slide Anda.

Anda tetap fokus karena AI Anda mengikuti pekerjaan nyata Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Kelola semua pekerjaan di satu tempat: Organisir proyek, lacak kepemilikan, lampirkan file, dan lanjutkan pekerjaan dengan Organisir proyek, lacak kepemilikan, lampirkan file, dan lanjutkan pekerjaan dengan ClickUp Tasks

Buat konten di tempat eksekusi terjadi: Buat draf brief, tulis skrip, simpan pedoman, dan hubungkan setiap dokumen langsung ke tugas terkaitnya sehingga tidak ada yang terisolasi dengan Buat draf brief, tulis skrip, simpan pedoman, dan hubungkan setiap dokumen langsung ke tugas terkaitnya sehingga tidak ada yang terisolasi dengan ClickUp Docs

Temukan apa pun di seluruh ruang kerja Anda secara instan: Dapatkan hasil dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, lampiran, dan aplikasi terhubung dengan Dapatkan hasil dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, lampiran, dan aplikasi terhubung dengan ClickUp Enterprise Search

Jaga komunikasi terhubung dengan hasil kerja: Gunakan Gunakan ClickUp Chat untuk membahas pembaruan di dalam ruang atau tugas yang sedang Anda kerjakan, sehingga percakapan tidak terpisah dari pekerjaan.

Lihat proyek dan kinerja dalam satu tampilan: Pantau kemajuan, beban kerja, jadwal, dan hasil kerja tim melalui kartu yang dapat disesuaikan di Pantau kemajuan, beban kerja, jadwal, dan hasil kerja tim melalui kartu yang dapat disesuaikan di Dashboard ClickUp.

Tangkap ide 4 kali lebih cepat: Bicarakan pembaruan, catatan kreatif, atau tugas aksi dengan Bicarakan pembaruan, catatan kreatif, atau tugas aksi dengan ClickUp Talk to Text di Brain MAX dan ubah menjadi teks bersih di dalam ruang kerja Anda.

Batasan ClickUp

Rencana gratis memiliki batasan untuk penggunaan AI dan agen.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna yang puas membagikan ulasan ini di G2:

Saya menemukan ClickUp sangat berharga karena menggabungkan berbagai fungsi ke dalam satu platform, sehingga semua pekerjaan dan komunikasi terpusat di satu tempat, memberikan saya konteks 100%. Integrasi ini menyederhanakan manajemen proyek bagi saya, meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Saya sangat menyukai fitur Brain AI, karena berfungsi sebagai agen AI yang menjalankan perintah saya, secara efektif melakukan tugas-tugas atas nama saya. Aspek otomatisasi ini sangat membantu karena mempermudah alur kerja saya dan mengurangi upaya manual. Selain itu, pengaturan awal ClickUp sangat mudah dinavigasi, sehingga transisi dari alat lain menjadi lancar. Saya juga menghargai bahwa ClickUp terintegrasi dengan alat lain yang saya gunakan, seperti Slack, Open AI, dan GitHub, menciptakan lingkungan kerja yang terintegrasi. Secara keseluruhan, karena alasan ini, saya sangat merekomendasikan ClickUp kepada orang lain.

Saya menemukan ClickUp sangat berharga karena menggabungkan berbagai fungsi ke dalam satu platform, sehingga semua pekerjaan dan komunikasi terpusat di satu tempat, memberikan saya konteks 100%. Integrasi ini menyederhanakan manajemen proyek bagi saya, meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Saya sangat menyukai fitur Brain AI, karena berfungsi sebagai agen AI yang menjalankan perintah saya, secara efektif melakukan tugas-tugas atas nama saya.

Aspek otomatisasi ini sangat membantu karena mempermudah alur kerja saya dan mengurangi upaya manual. Selain itu, pengaturan awal ClickUp sangat mudah dinavigasi, sehingga transisi dari alat lain menjadi lancar. Saya juga menghargai bahwa ClickUp terintegrasi dengan alat lain yang saya gunakan, seperti Slack, Open AI, dan GitHub, menciptakan lingkungan kerja yang terintegrasi. Secara keseluruhan, karena alasan ini, saya sangat merekomendasikan ClickUp kepada orang lain.

🔍 Tahukah Anda? Minat terhadap agen AI sedang melonjak. 62% organisasi mengatakan mereka sudah mulai bereksperimen dengan agen AI, menganggap agen sebagai alat utama berikutnya untuk pekerjaan yang lebih cerdas dan lebih cepat.

2. Microsoft 365 (Terbaik untuk ekosistem perusahaan yang sudah mapan)

melalui Microsoft 365

Microsoft 365 menghubungkan Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams melalui Copilot AI, yang beroperasi secara kontekstual di dalam aplikasi mana pun yang Anda gunakan. Power Automate mengintegrasikan alur kerja antar aplikasi melalui pembuat visual, mengekstrak data email ke spreadsheet, memicu rantai persetujuan di Teams, atau menyinkronkan dokumen SharePoint.

Alternatif Google Workspace Studio ini berjalan secara alami bagi organisasi yang sudah menggunakan infrastruktur Windows, menciptakan sistem terintegrasi yang terasa seperti bagian asli daripada sekadar disatukan secara paksa.

Agen otonom memperluas fungsi perangkat lunak komunikasi internal dengan memungkinkan pengguna membuat agen AI otonom untuk memantau proses bisnis tertentu, merespons pemicu, dan menjalankan alur kerja di seluruh ekosistem tanpa pengawasan manusia yang terus-menerus.

Fitur terbaik Microsoft 365

Analisis pola sentimen email dan dapatkan rekomendasi AI tentang waktu pengiriman optimal berdasarkan cara penerima telah berinteraksi dengan pesan Anda di masa lalu.

Bandingkan hingga lima dokumen secara berdampingan di OneDrive dan sorot perbedaan kunci secara instan untuk mempercepat proses tinjauan kontrak.

Buat aset visual menggunakan perintah bahasa alami melalui Business Chat atau Visual Creator Agent .

Bangun agen otonom kustom yang memantau kondisi dan menjalankan tindakan yang telah ditentukan tanpa intervensi manual.

Batasan Microsoft 365

Copilot AI memerlukan pembelian lapisan langganan tambahan di luar lisensi Microsoft 365 dasar.

Antarmuka menyebar alat-alat ke puluhan aplikasi yang saling terhubung, yang membingungkan pengguna baru yang mencoba menemukan fungsi dasar.

Harga Microsoft 365

Uji coba gratis

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $26,40 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft 365

G2: 4.6/5 (5.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (13.950+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft 365?

Menurut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari Microsoft Copilot adalah seberapa mulusnya integrasinya dengan aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, dan Outlook. Ini menghemat waktu dengan menghasilkan draf, menganalisis data, dan merangkum thread atau dokumen panjang dalam hitungan detik. Prompt bahasa alami membuatnya sangat mudah digunakan, bahkan bagi orang yang tidak terlalu teknis. Untuk tugas-tugas berulang atau yang membutuhkan banyak penelitian, rasanya seperti memiliki asisten pribadi yang terintegrasi ke dalam ruang kerja saya, yang meningkatkan produktivitas dan fokus.

Yang paling saya sukai dari Microsoft Copilot adalah seberapa mulusnya integrasinya dengan aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, dan Outlook. Ini menghemat waktu dengan menghasilkan draf, menganalisis data, dan merangkum thread atau dokumen panjang dalam hitungan detik. Prompt bahasa alami membuatnya sangat mudah digunakan, bahkan bagi orang yang tidak terlalu teknis. Untuk tugas-tugas berulang atau yang membutuhkan banyak penelitian, rasanya seperti memiliki asisten pribadi yang terintegrasi ke dalam ruang kerja saya, yang meningkatkan produktivitas dan fokus.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah eksperimen di Harvard menciptakan segerombolan robot kecil yang disebut Kilobots. Satu robot mungkin canggung dan lambat, tetapi seribu robot bersama-sama dapat membentuk bentuk, pola, dan perilaku terkoordinasi yang tampak hampir hidup. Ini adalah salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana agen sederhana dapat menghasilkan kecerdasan kompleks.

3. Zoho Workplace (Terbaik untuk operasi dengan anggaran terbatas)

melalui Zoho Workplace

Zoho Workplace menggabungkan email, dokumen, spreadsheet, presentasi, obrolan, dan konferensi video ke dalam satu platform.

Zia AI beroperasi sebagai asisten cerdas di seluruh alat kerja jarak jauh, menganalisis pola, dan mengotomatisasi alur kerja berulang secara mandiri. Administrator dapat menghubungkan model pihak ketiga seperti ChatGPT, Gemini, Claude, atau Cohere untuk mengaktifkan fitur Zia, dengan menugaskan model yang berbeda untuk tugas yang berbeda berdasarkan keunggulan masing-masing.

Ekosistem Zoho yang lebih luas menciptakan jembatan alami antara data pelanggan dan alat produktivitas, memungkinkan pertanyaan penjualan mengalir langsung ke CRM tanpa transfer manual. Zia dapat memindai email, mengidentifikasi prospek potensial, dan secara otomatis membuat atau memperbarui entri CRM berdasarkan konten yang dianalisisnya.

Fitur terbaik Zoho Workplace

Deploy agen otonom Zia Agents yang memantau pola email, mendeteksi anomali, dan secara otomatis menjalankan rencana pembersihan.

Konfigurasikan agen untuk mendeteksi ancaman keamanan dalam email dan secara otomatis membuat laporan insiden untuk administrator.

Biarkan agen secara otomatis mengklasifikasikan dan mengorganisir dokumen hukum, serta mengarahkan dokumen tersebut untuk direview berdasarkan analisis konten.

Akses mode offline di Zoho Writer untuk melanjutkan pengeditan dokumen tanpa koneksi internet, dengan perubahan disinkronkan secara otomatis setelah terhubung kembali.

Batasan Zoho Workplace

Desain visualnya terlihat ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat manajemen proyek modern, terutama pada editor dokumen dan antarmuka spreadsheet.

Opsi integrasi menjadi sangat terbatas di luar ekosistem produk Zoho.

Harga Zoho Workplace

Uji coba gratis

5 GB

Workplace Standard: $4 per bulan per pengguna

Mail Lite: $1 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Mail Premium: $4 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Workplace Professional: $7 per bulan per pengguna

Workplace Enterprise: Harga disesuaikan

10 GB

Workplace Standard: $4 per bulan per pengguna

Mail Lite: $1,25 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Mail Premium: $4 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Workplace Professional: $7 per bulan per pengguna

Workplace Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Zoho Workplace

G2: 4. 4/5 (26.440+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Workplace?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Saya menyukai fitur otomatisasi yang kuat dari Zoho CRM, yang mempermudah tugas-tugas berulang seperti tindak lanjut prospek dan pengelolaan alur kerja, menghemat banyak waktu saya. Asisten AI, Zia, menonjol dengan wawasan prediktif dan deteksi anomali yang membantu saya memprioritaskan prospek berpotensi tinggi. Integrasinya yang mulus dengan lebih dari 1.000 aplikasi, termasuk Google Workspace dan Mailchimp, membuatnya sangat serbaguna. Selain itu, dasbor yang dapat disesuaikan dan analitik canggih memberikan wawasan real-time yang mendorong keputusan yang lebih cerdas.

Saya menyukai fitur otomatisasi yang kuat dari Zoho CRM, yang mempermudah tugas-tugas berulang seperti tindak lanjut prospek dan pengelolaan alur kerja, menghemat banyak waktu saya. Asisten AI, Zia, menonjol dengan wawasan prediktif dan deteksi anomali yang membantu saya memprioritaskan prospek berpotensi tinggi. Integrasinya yang mulus dengan lebih dari 1.000 aplikasi, termasuk Google Workspace dan Mailchimp, membuatnya sangat serbaguna. Selain itu, dasbor yang dapat disesuaikan dan analitik canggih memberikan wawasan real-time yang mendorong keputusan yang lebih cerdas.

4. ONLYOFFICE Workspace (Terbaik untuk kemandirian infrastruktur)

melalui ONLYOFFICE Workspace

ONLYOFFICE Workspace berjalan di server Anda sendiri, menghilangkan ketergantungan pada penyedia cloud eksternal.

Platform ini dilengkapi dengan agen AI untuk analisis dokumen, pembangkitan konten, pencarian web, dan tugas pengelolaan ruang kerja. Agen-agen ini dapat mengorganisir file dan mengundang anggota tim. Anda dapat menghubungkan penyedia AI seperti OpenAI, Anthropic, TogetherAI, atau OpenRouter ke agen-agen ini. Kemudian, aktifkan server MCP agar agen-agen tersebut dapat berinteraksi langsung dengan elemen DocSpace.

Agen dapat mencari melalui basis pengetahuan Anda (yang diindeks dari dokumen Anda sendiri) atau mengambil informasi dari web saat diperlukan. Jenis ruang meliputi ruang kolaborasi tim untuk penulisan bersama, ruang kustom untuk alur kerja spesifik, ruang publik untuk berbagi dengan pihak eksternal, ruang pengisian formulir untuk pengumpulan data, dan ruang data virtual untuk pengelolaan yang aman.

Fitur terbaik ONLYOFFICE Workspace

Manajer Agen , Pembuat Konten , atau Penonton . Buat contoh agen AI kustom dengan instruksi dan tujuan spesifik, serta berikan hak akses kepada, atau

Terjemahkan dokumen antara lebih dari 30 bahasa langsung di dalam editor tanpa perlu menyalin teks ke alat eksternal.

Simpan hasil yang dihasilkan oleh AI ke Result Storage , di mana Anda dapat melanjutkan pengeditan, berkolaborasi dengan tim, atau berbagi melalui tautan publik.

Tambahkan tanda tangan digital ke kontrak dan perjanjian menggunakan otentikasi berbasis sertifikat untuk keabsahan hukum.

Batasan ONLYOFFICE Workspace

Antarmuka pengguna tampak fungsional, tetapi tidak modern. Antarmuka ini kurang memiliki sentuhan visual yang terlihat pada alternatif Google Workspace Studio yang berbasis cloud.

Model dukungan sangat bergantung pada saluran komunitas. Meskipun berguna, saluran ini tidak menawarkan waktu respons cepat yang didukung oleh SLA, seperti yang diharapkan oleh tim perusahaan dari penyedia komersial besar.

Harga ONLYOFFICE Workspace

DocSpace

Gratis

Bisnis: $30/bulan per admin

Enterprise: Harga khusus

Docs Enterprise: Mulai dari $1.500

Ulasan dan penilaian ONLYOFFICE Workspace

G2: 4. 4/5 (60+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (320+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ONLYOFFICE Workspace?

Seperti yang dibagikan di G2:

Salah satu hal yang paling saya sukai dari OnlyOffice adalah beragam fitur dan alatnya yang memungkinkan saya membuat dan mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi dengan efisien dan efektif. Fitur lain yang menonjol dari OnlyOffice adalah antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna, yang membuat pengeditan dokumen menjadi sangat mudah. Selain itu, perangkat lunak ini berfungsi dengan lancar di berbagai platform dan perangkat, memungkinkan saya bekerja dari mana saja dan kapan saja.

Salah satu hal yang paling saya sukai dari OnlyOffice adalah beragam fitur dan alatnya yang memungkinkan saya membuat dan mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi dengan efisien dan efektif. Fitur lain yang menonjol dari OnlyOffice adalah antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna, yang membuat pengeditan dokumen menjadi sangat mudah. Selain itu, perangkat lunak ini berfungsi dengan lancar di berbagai platform dan perangkat, memungkinkan saya bekerja dari mana saja dan kapan saja.

🔍 Tahukah Anda? Meskipun 57% pemimpin mengharapkan ROI yang dapat diukur dalam setahun ke depan, sebagian besar mengatakan manfaatnya sudah mulai terlihat. 97% melihat peningkatan produktivitas, 94% melaporkan keuntungan yang lebih kuat, dan 91% mengatakan kualitas kerja telah membaik.

5. Proton Suite (Terbaik untuk penanganan informasi rahasia)

melalui Proton Suite

Proton Suite berfokus pada enkripsi tanpa akses. Artinya, data Anda dienkripsi di perangkat Anda sebelum dikirim ke server Proton. Mail, Drive, Calendar, dan Docs semuanya menggunakan sistem enkripsi ini.

Mereka dilindungi oleh undang-undang privasi Swiss, bukan aturan pengawasan AS. Proton menambahkan Lumo, asisten AI yang tidak mencatat percakapan dan mengenkripsi obrolan yang disimpan sehingga tidak ada yang dapat membacanya. Lumo dibangun menggunakan model bahasa besar (LLM) sumber terbuka. Layanan ini beroperasi dari pusat data Proton di Eropa dan tidak menggunakan penyedia pihak ketiga seperti OpenAI.

Anda dapat mengunggah dokumen langsung dari Proton Drive untuk analisis tanpa meninggalkan jejak di server jarak jauh. Penyedia layanan kesehatan, profesional hukum, jurnalis, dan aktivis mengandalkan kerahasiaan yang sesungguhnya. Namun, fitur pencarian dibatasi. Hal ini terjadi karena pengindeksan server-side tidak dapat berfungsi saat konten terenkripsi.

Fitur terbaik Proton Suite

Unggah file secara aman dari Proton Drive dan biarkan Lumo merangkum, menyusun email, atau meninjau kode—semua dengan enkripsi end-to-end.

Aktifkan mode hantu untuk membuat obrolan saat ini menghilang selamanya setelah Anda menutupnya, tanpa meninggalkan jejak di mana pun.

Simpan file di Proton Drive dan bagikan menggunakan tautan yang dilindungi kata sandi yang kadaluwarsa setelah jumlah hari atau tampilan tertentu.

Tetapkan tanggal kedaluwarsa pada email yang dikirim. Dengan cara ini, pesan akan tidak dapat diakses oleh penerima setelah waktu tertentu.

Batasan Proton Suite

Fitur-fiturnya jauh tertinggal dibandingkan dengan paket produktivitas utama, tanpa adanya fitur pemformatan lanjutan, perpustakaan templat, dan alat pengeditan yang canggih.

Kolaborasi dirancang secara minimalis. Anda mendapatkan fitur komentar dan pelacakan kursor, tetapi tidak termasuk fitur pengeditan real-time atau alat saran yang diharapkan oleh tim modern.

Harga Proton Suite

Proton Business Suite: $14,99/bulan per pengguna

Proton Business Suite + Lumo AI: $27,98 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Proton Suite

G2: 4. 4/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (115+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Proton Suite?

Berdasarkan ulasan G2:

Protonmail menyediakan enkripsi end-to-end untuk email yang dikirim melalui platformnya. Enkripsi juga berlaku untuk layanan email lain di sisi penerima. Platform ini dengan mudah mendukung integrasi kotak masuk Gmail untuk akses yang sederhana dalam satu platform. Protonmail digunakan untuk mengirim dan menerima file lampiran secara aman melalui email.

Protonmail menyediakan enkripsi end-to-end untuk email yang dikirim melalui platformnya. Enkripsi juga berlaku untuk layanan email lain di sisi penerima. Platform ini dengan mudah mendukung integrasi kotak masuk Gmail untuk akses yang sederhana dalam satu platform. Protonmail digunakan untuk mengirim dan menerima file lampiran secara aman melalui email.

📖 Baca Juga: Alternatif Proton Drive Terbaik untuk Tim

6. Notion (Terbaik untuk desain ruang kerja yang adaptif)

melalui Notion

Notion menyediakan blok bangunan seperti teks, basis data, galeri, papan, dan kalender.

Anda dapat mengatur ini menjadi ruang kerja kustom alih-alih menggunakan jenis dokumen tetap. Halaman dapat menampung basis data yang menyaring dan menampilkan informasi dengan berbagai cara secara bersamaan. Data yang sama dapat ditampilkan sebagai daftar tugas, papan kanban, kalender, atau tampilan tabel.

Selain itu, Notion AI berfungsi di seluruh platform. Ia menjawab pertanyaan dengan mengambil informasi dari properti dan catatan di dalam halaman basis data. Hubungan antar halaman membentuk grafik pengetahuan di mana dokumentasi internal, catatan rapat, pelacak tugas, dan wiki terhubung dengan mudah.

AI dapat terhubung ke alat eksternal, seperti Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive, dan GitHub, untuk memberikan jawaban dari layanan-layanan tersebut.

Fitur terbaik Notion

Ubah PDF yang berantakan menjadi basis data terstruktur dalam hitungan detik dengan alat ekstraksi Notion AI.

Kumpulkan wawasan dari berbagai sumber—percakapan Slack, dokumen, penelitian web—dan biarkan AI menampilkan tema yang berulang secara instan.

Minta agen AI Anda untuk menemukan halaman kebijakan di seluruh workspace dan memperbarui informasi baru sambil menjaga format tetap konsisten.

Buat templat basis data dan manajemen tugas yang dapat digunakan ulang, yang secara otomatis mengisi entri baru dengan properti, tugas, dan struktur yang telah ditentukan sebelumnya.

Batasan Notion

Kinerja dapat melambat di ruang kerja yang sangat besar, terutama saat menggunakan basis data yang kompleks dan multi-relasional.

Fungsi offline masih terbatas, sehingga memerlukan koneksi internet yang stabil untuk sebagian besar operasi.

Notion AI unggul dalam penulisan dan ringkasan, tetapi kurang memiliki konteks operasional yang mendalam dan kemampuan otomatisasi yang terdapat pada ruang kerja AI yang lebih canggih.

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.5/5 (6.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Menurut ulasan G2:

Notion sangat fleksibel dan memungkinkan saya menggabungkan dokumen, catatan, tugas, dan basis data dalam satu ruang kerja yang rapi. Antarmukanya intuitif, struktur seret-dan-lepas memudahkan pengorganisasian konten, dan kemampuan untuk menyematkan berbagai jenis media atau menghubungkan halaman terkait sangat meningkatkan produktivitas. Saya sangat menghargai bagaimana Notion memungkinkan saya untuk menjaga semuanya—ringkasan proyek, daftar tugas, dan penelitian—terorganisir secara visual dan mudah dinavigasi. Ini juga sangat dapat disesuaikan, sehingga dapat beradaptasi dengan alur kerja yang berbeda tanpa memaksa Anda ke dalam struktur yang kaku.

Notion sangat fleksibel dan memungkinkan saya menggabungkan dokumen, catatan, tugas, dan basis data dalam satu ruang kerja yang rapi. Antarmukanya intuitif, struktur seret-dan-lepas memudahkan pengorganisasian konten, dan kemampuan untuk menyematkan berbagai jenis media atau menghubungkan halaman terkait sangat meningkatkan produktivitas. Saya sangat menghargai bagaimana Notion memungkinkan saya untuk menjaga semuanya—ringkasan proyek, daftar tugas, dan penelitian—terorganisir secara visual dan mudah dinavigasi. Ini juga sangat dapat disesuaikan, sehingga dapat beradaptasi dengan alur kerja yang berbeda tanpa memaksa Anda ke dalam struktur yang kaku.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Notion

7. Coda (Terbaik untuk pengembangan dokumen interaktif)

melalui Coda

Perangkat lunak manajemen pengetahuan Coda mengubah dokumen menjadi aplikasi fungsional. Di sini, tabel terhubung ke API eksternal, tombol memicu tindakan multi-langkah, dan rumus melakukan perhitungan yang mencakup beberapa halaman.

Ekosistem Packs menghubungkan lebih dari 600 layanan terintegrasi langsung ke dalam dokumen, termasuk Slack, Google Calendar, GitHub, Jira, dan Salesforce.

Coda AI beroperasi sebagai asisten kerja terhubung yang dapat bertindak langsung di dalam dokumen. AI ini dapat mengakses data dari semua aplikasi terhubung, merangkum informasi, menghasilkan konten, dan mengotomatisasi tugas berulang secara massal. Dengan fitur Formulas, Anda dapat melampaui fungsi spreadsheet sederhana: mengirim pesan Slack, membuat acara kalender, atau memperbarui sistem eksternal saat kondisi tertentu terpenuhi.

Fitur terbaik Coda

Buat otomatisasi yang berjalan berdasarkan jadwal, pemicu, atau klik tombol—ubah dokumen Anda menjadi alur kerja yang mirip aplikasi.

Gunakan kolom AI untuk memperkaya, mengkategorikan, atau menghasilkan konten di ratusan baris sekaligus.

Hubungkan ke lebih dari 600 aplikasi dengan Packs, mengimpor data real-time dari alat seperti Slack, Jira, Salesforce, atau Google Calendar langsung ke dokumen Anda.

Lacak perubahan dokumen seiring waktu dan pulihkan versi sebelumnya saat Anda perlu membatalkan perubahan.

Batasan Coda

Fitur canggih seperti Packs, rumus kompleks, dan otomatisasi memiliki kurva pembelajaran yang curam, sehingga sulit dikuasai oleh tim non-teknis.

Dokumen besar atau konfigurasi relasional yang kompleks dapat menjadi lambat atau sulit untuk dipelihara seiring waktu.

Aplikasi seluler memiliki kemampuan pengeditan yang terbatas dibandingkan dengan alternatif Coda lainnya.

Harga Coda

Gratis

Pro: $12/bulan per Doc Maker

Tim: $36/bulan per Doc Maker

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Coda

G2: 4.6/5 (485+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (95+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Coda?

Menurut ulasan G2:

Coda menggabungkan fleksibilitas dan struktur – dokumen, data, dan alur kerja dalam satu tempat. Saya suka bagaimana Coda menggantikan beberapa alat sambil tetap intuitif. Kolaborasi real-time, otomatisasi, dan tabel terhubung membuat pengorganisasian dan pelaksanaan proyek menjadi lancar dan efisien. Coda juga memungkinkan pengguna untuk menghubungkan data dan membuat grafik interaktif.

Coda menggabungkan fleksibilitas dan struktur – dokumen, data, dan alur kerja dalam satu tempat. Saya suka bagaimana Coda menggantikan beberapa alat sambil tetap intuitif. Kolaborasi real-time, otomatisasi, dan tabel terhubung membuat pengorganisasian dan pelaksanaan proyek menjadi lancar dan efisien. Coda juga memungkinkan pengguna untuk menghubungkan data dan membuat grafik interaktif.

🧠 Fakta Menarik: Para peneliti menciptakan RoboBee, serangga robot yang beratnya kurang dari sebuah klip kertas. Ia dapat terbang, bertengger, dan merespons perubahan lingkungan, menjadikannya salah satu sistem agen fungsional terkecil yang pernah diciptakan.

8. LibreOffice Online (Terbaik untuk penggemar perangkat lunak sumber terbuka)

melalui LibreOffice Online

LibreOffice Online membawa mesin desktopnya ke browser dengan bantuan layanan seperti OffiDocs. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengedit dokumen secara bebas, tanpa ketergantungan pada vendor atau batasan proprietary. Layanan ini menggunakan ekstensi browser dan layanan web yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan melihat dokumen dalam format DOC, XLS, dan PPT.

Editor ini memungkinkan pengeditan bersamaan, pemberian komentar, dan pemformatan dasar. Mereka juga kompatibel dengan format Microsoft Office dan OpenDocument. Pengalaman pengguna terasa lebih fungsional daripada suite cloud modern, namun tetap menyediakan pengeditan dokumen yang andal.

Fitur terbaik LibreOffice Online

Buat dan edit dokumen di Writer , lembar kerja di Calc , dan presentasi di Impress langsung di browser Anda.

Buat dokumen utama yang menggabungkan beberapa file terpisah menjadi satu publikasi yang terintegrasi sambil tetap mempertahankan kemampuan pengeditan file individu.

Gunakan fitur mail merge untuk menghasilkan surat, label, atau amplop yang dipersonalisasi dari sumber data spreadsheet.

Desain objek gambar dan diagram kustom menggunakan alat grafis vektor terintegrasi dalam editor dokumen.

Batasan LibreOffice Online

Desain antarmuka terlihat ketinggalan zaman dibandingkan dengan suite kantor cloud modern.

Tanpa bantuan AI, templat pintar, atau fitur otomatisasi.

Penerapan yang dihosting sendiri memerlukan pemeliharaan teknis berkelanjutan, pembaruan keamanan, dan keahlian dalam pemecahan masalah.

Harga LibreOffice Online

Gratis (Sumber terbuka)

Ulasan dan penilaian LibreOffice Online

G2: 4. 3/5 (265+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (2.230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LibreOffice Online?

Sebuah ulasan di Capterra menyebutkan:

LibreOffice adalah paket perkantoran gratis yang kuat dengan kompatibilitas file yang baik. Namun, antarmukanya bisa lebih rapi, dan kinerjanya mungkin lambat saat menangani dokumen yang lebih besar.

LibreOffice adalah paket perkantoran gratis yang kuat dengan kompatibilitas file yang baik. Namun, antarmukanya bisa lebih dipoles, dan kinerjanya mungkin lambat saat menangani dokumen yang lebih besar.

📖 Baca Juga: Alternatif LibreOffice untuk Pembuatan Dokumen

melalui Bitrix24

Bitrix24 menyediakan alat produktivitas standar seperti dokumen, tugas, obrolan, dan panggilan video, tetapi juga fokus pada operasional bisnis. Anda mendapatkan alur kerja penjualan, pelacakan prospek, dan alur kerja penjualan otomatis dalam satu platform. CoPilot beroperasi di dalam modul-modul ini untuk menghasilkan konten, menganalisis informasi, dan menangani proses rutin sehingga tim dapat bekerja lebih cepat.

Pembuat alur kerja visualnya menghubungkan berbagai bagian platform. Anda dapat membuat urutan otomatis yang mencakup segala hal mulai dari pertanyaan pertama pelanggan hingga faktur akhir.

Pendekatan all-in-one ini menarik bagi usaha kecil dan menengah yang ingin mengurangi jumlah alat yang mereka andalkan. Namun, kelemahannya adalah Bitrix24 bisa terasa terlalu padat. Dengan begitu banyak fitur yang tersedia dalam satu tempat, antarmuka pengguna bisa membingungkan selama pekerjaan sehari-hari.

Fitur terbaik Bitrix24

Transkrip panggilan telepon yang direkam secara otomatis dan biarkan CoPilot merangkumnya, sambil mengisi otomatis bidang kontak atau transaksi.

Membersihkan draf kasar dengan memperbaiki tata bahasa, nada, dan kejelasan untuk email, proposal, dan posting media sosial.

Membuat tugas terstruktur dengan deskripsi yang jelas, subtugas, dan daftar periksa untuk mempercepat pengaturan proyek.

Batasan Bitrix24

Platform ini dapat melambat saat tim menggunakan banyak modul sekaligus, yang seringkali mendorong pengguna untuk mencari alternatif Bitrix24 yang lebih ringan.

Kualitas dukungan tidak konsisten karena pengalaman pengguna sangat berbeda antara paket gratis dan berbayar.

Harga Bitrix24

Uji coba gratis

Basic: $61/bulan per organisasi (untuk lima pengguna)

Standar: $124/bulan per organisasi (untuk 50 pengguna)

Profesional: $249/bulan per organisasi (untuk 100 pengguna)

Enterprise: $499 per bulan per organisasi (untuk 250 pengguna)

Ulasan dan penilaian Bitrix24

G2: 4. 1/5 (585+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (975+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bitrix24?

Seorang pengguna menulis di Capterra:

Ini luar biasa karena dilengkapi dengan asisten AI yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Saya dapat mengadakan konferensi video dengan rekan kerja untuk berkomunikasi tentang hal-hal penting dengan mudah. [sic] Platform ini selalu membantu saya.

Ini luar biasa karena dilengkapi dengan asisten AI yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Saya dapat mengadakan konferensi video dengan rekan kerja untuk berkomunikasi tentang hal-hal penting dengan mudah. [sic] Platform ini selalu membantu saya.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah simulasi multi-agen nyata bernama Boids, yang dibuat pada tahun 1980-an, menunjukkan bahwa perilaku bergerombol burung muncul dari tiga aturan sederhana: jaga jarak, sesuaikan kecepatan, dan arahkan ke tetangga. Model ini masih digunakan hingga kini untuk mengajarkan dasar-dasar koordinasi agen.

10. Polaris Office (Terbaik untuk alur kerja yang tidak bergantung pada perangkat)

melalui Polaris Office

Polaris Office memberikan pengalaman yang konsisten di setiap perangkat yang Anda gunakan. Baik Anda bekerja di Windows, Mac, Linux, iOS, Android, atau hanya melalui browser, antarmukanya terasa familiar. Aplikasi ini juga dapat menangani file Microsoft Office dengan lancar, sehingga Anda dapat berkolaborasi dengan klien atau rekan tim tanpa harus repot dengan masalah format atau konversi.

Fitur PDF-nya melampaui sekadar tampilan. Anda dapat mengedit PDF secara langsung, mengonversi antara format, dan menyimpan semuanya di Polaris Drive, yang menjaga file Anda tetap sinkron di semua perangkat.

Polaris Office juga dilengkapi dengan ruang kerja AI yang mudah dinavigasi. Ruang kerja ini menawarkan daya yang cukup untuk laporan atau presentasi panjang tanpa membebani pengguna yang hanya perlu menyelesaikan tugas sehari-hari.

Fitur terbaik Polaris Office

Buat artikel, laporan, atau konten lainnya dengan alat AI Write.

Ekstrak ringkasan, judul, atau jawaban dari PDF atau file teks dengan Ask Doc

Ubah topik atau kerangka kerja menjadi presentasi lengkap secara otomatis.

Pindai dokumen fisik dari ponsel Anda dan ubah menjadi teks yang dapat diedit dengan OCR.

Batasan Polaris Office

Fitur spreadsheet canggih seperti makro kompleks tetap terbatas.

Versi gratis menampilkan iklan di antarmuka pengeditan dokumen, yang dapat mengganggu alur kerja.

Beberapa pengguna melaporkan masalah sinkronisasi sesekali saat bekerja di beberapa perangkat secara bersamaan.

Harga Polaris Office

Uji coba gratis

Bisnis: $7,99/bulan per pengguna

Pendidikan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Polaris Office

G2: 4. 3/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Polaris Office?

Menurut ulasan G2:

Sederhana, mudah digunakan, dan sempurna untuk bekerja adalah hal yang paling saya sukai dari paket ini. Paket ini terjangkau dan menawarkan semua yang dibutuhkan dalam satu paket, sehingga membuat pengguna merasa nyaman karena semua yang mungkin dibutuhkan dari sebuah paket, mulai dari dokumen, spreadsheet, presentasi, hingga PDF, tersedia di ujung jari. Saya menyukai fakta bahwa paket ini mendukung kolaborasi beberapa orang dalam proyek yang sama, sehingga memberikan keunggulan tambahan.

Sederhana, mudah digunakan, dan sempurna untuk bekerja adalah hal yang paling saya sukai dari paket ini. Paket ini terjangkau dan menawarkan semua yang dibutuhkan dalam satu paket, sehingga membuat pengguna merasa nyaman karena semua yang mungkin dibutuhkan dari sebuah paket, mulai dari dokumen, spreadsheet, presentasi, hingga PDF, tersedia di ujung jari. Saya menyukai fakta bahwa paket ini mendukung kolaborasi beberapa orang dalam proyek yang sama, sehingga memberikan keunggulan tambahan.

🔍 Tahukah Anda? 84% pekerja kantoran mengatakan mereka antusias menggunakan agen AI dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Hal ini menandakan pergeseran nyata menuju peran yang didukung AI yang terasa lebih mendukung.

⭐ Rekomendasi Khusus

Alternatif yang mengutamakan privasi dan dihosting sendiri, memberikan organisasi kendali penuh atas file, dokumen, kalender, dan alat kolaborasi. Ideal untuk tim yang tidak dapat menyimpan data di server pihak ketiga dan membutuhkan enkripsi tingkat perusahaan dengan fleksibilitas sumber terbuka.

Platform komunikasi yang dirancang untuk pesan tim yang cepat dan dapat dicari. Meskipun bukan paket ruang kerja lengkap, integrasi mendalam dan alur kerja berbasis saluran membuatnya menjadi mitra yang kuat atau alternatif bagi tim yang pekerjaan mereka berpusat pada kolaborasi real-time.

Platform manajemen kerja visual yang unggul dalam perencanaan proyek terstruktur dan otomatisasi. Cocok untuk tim yang membutuhkan papan, garis waktu, dan alur kerja yang dapat disesuaikan—bukan necessarily alat pembuatan dokumen atau komunikasi lengkap.

Sistem manajemen proyek dan tugas yang dirancang untuk kejelasan, akuntabilitas, dan koordinasi antar tim. Asana unggul ketika tim membutuhkan alur kerja terstruktur, pelacakan tujuan, dan otomatisasi yang melampaui apa yang ditawarkan oleh Google Workspace Studio.

Duo yang kuat untuk tim teknik dan insinyur. Confluence mengelola dokumentasi dan berbagi pengetahuan, sementara Jira mendukung pelacakan masalah, alur kerja agile, dan eksekusi proyek kompleks—ideal untuk tim yang membutuhkan struktur yang lebih mendalam daripada yang ditawarkan Google Workspace Studio.

Temukan Alur Kerja Anda dengan ClickUp

Menjelajahi alternatif Google Workspace Studio memberi Anda ruang untuk mempertimbangkan ulang cara tim Anda berkolaborasi dan bagaimana sistem Anda seharusnya beroperasi seiring dengan perkembangan pekerjaan.

ClickUp memberikan ruang tersebut dan menambahkan struktur di mana kebanyakan alat berhenti. Tugas, dokumen, otomatisasi, agen, dasbor, dan AI terintegrasi dalam satu mesin alur kerja, sehingga tim Anda dapat merencanakan, melaksanakan, dan berkomunikasi tanpa kehilangan konteks.

BrainGPT, Agen AI, dan Otomatisasi mendukung operasional harian dengan pemahaman nyata tentang ruang kerja, memberikan tim Anda visibilitas dan momentum yang dibutuhkan oleh lingkungan yang tumbuh pesat.

Jika Anda siap untuk menyederhanakan cara tim Anda bekerja dan membangun sistem yang dapat berkembang bersama Anda, daftarlah ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Alternatif Google Workspace Studio

Google Workspace Studio adalah paket produktivitas untuk pembuatan dokumen, kolaborasi, dan komunikasi tim. Paket ini mencakup Gmail, Docs, Sheets, Drive, dan lainnya—sering digunakan oleh tim untuk mengelola pekerjaan dalam lingkungan cloud.

Tim beralih ke alternatif ketika mereka membutuhkan penyesuaian yang lebih mendalam, kemampuan AI yang canggih, kontrol privasi yang lebih kuat, dan otomatisasi yang mencakup berbagai alat. ClickUp memenuhi semua kebutuhan ini dengan platform terpadu ClickUp Brain dan agen AI yang fleksibel.

ClickUp menawarkan rencana gratis selamanya dengan fitur kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi yang biasanya dikenakan biaya tambahan oleh alat lain. Ruang kerja terpadu ClickUp menghilangkan kebutuhan akan langganan ganda, menjadikannya solusi yang efisien secara biaya saat tim berkembang.

Meskipun Zoho Workplace menawarkan harga masuk yang rendah, ClickUp memberikan nilai yang jauh lebih besar dalam hal kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan manajemen proyek per dolar—terutama seiring dengan pertumbuhan kebutuhan. Platform ini dirancang untuk berskala bersama tim yang bergerak cepat tanpa harus melewati tingkatan harga.

ClickUp memimpin dalam otomatisasi berbasis AI yang terstruktur dengan alat seperti ClickUp Brain, agen kustom, dan otomatisasi tanpa kode yang menghubungkan tugas, dokumen, dan dasbor. Ini dirancang untuk tim yang menginginkan kecepatan dan konteks.

Ya. ClickUp dan Microsoft 365 keduanya menawarkan kontrol tingkat perusahaan, termasuk SSO, jejak audit, dan izin berdasarkan peran. ClickUp menonjol karena menggabungkan ini dengan alur kerja yang dapat disesuaikan dan agen AI dalam satu ekosistem.