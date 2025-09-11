10 Alternatif Proton Drive Terbaik untuk Tim

Anda mungkin mulai menggunakan Proton Drive dengan alasan yang sama seperti kebanyakan orang: privasi.

Ini aman dan sederhana. Namun, seiring pertumbuhan pekerjaan Anda, kebutuhan Anda pun bertambah.

Mungkin Anda menemui kendala, seperti opsi berbagi yang terbatas di Proton Calendar, tidak adanya kolaborasi real-time, atau sinkronisasi yang tidak lancar antar perangkat dengan Proton Mail.

Jika itu sesuai dengan kebutuhan Anda, saatnya untuk menjelajahi opsi lain.

Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi alternatif terbaik Proton Drive yang menawarkan kontrol lebih besar, fitur yang lebih cerdas, dan alur kerja yang lebih lancar. 🎯

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Proton Drive?

Jadi, Proton Drive belum sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan Anda, dan sekarang Anda sedang mencari sesuatu yang tepat.

Sebelum Anda mulai menggunakan platform digital baru, pertimbangkan hal-hal berikut. 👀

Keamanan dan privasi: Cari enkripsi yang kuat (idealnya end-to-end), otentikasi multi-faktor, dan kepatuhan terhadap standar seperti GDPR atau HIPAA jika data Anda sensitif

Kecepatan dan kinerja: Pilih penyedia layanan dengan latensi rendah dan pusat data yang tersebar secara global jika Anda bekerja dengan file besar atau membutuhkan akses cepat

Kapasitas penyimpanan jangka panjang: Pastikan penyedia menawarkan opsi yang dapat diskalakan, sehingga Anda tidak perlu beralih lagi saat kebutuhan penyimpanan meningkat

Cadangan data dan redundansi: Cari layanan yang secara otomatis mereplikasi data Anda di berbagai wilayah, yang sangat berguna jika terjadi kegagalan hardware atau masalah tak terduga

Fitur pengelolaan file: Cari fitur tambahan yang berguna seperti kontrol versi, berbagi file, dan cadangan otomatis yang secara signifikan memengaruhi seberapa lancar operasional berjalan

Integrasi dan aksesibilitas: Pertimbangkan apakah layanan ini dapat digunakan di semua perangkat Anda. Apakah dapat terintegrasi dengan alat-alat Anda (seperti CRM, aplikasi manajemen proyek, atau paket produktivitas)?

💡 Tips Pro: Terapkan model zero-trust—setiap permintaan akses file, bahkan dari pengguna internal, akan diverifikasi. Ini seperti pemeriksaan keamanan di setiap pintu.

10 Alternatif Terbaik Proton Drive dalam Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang 10 alternatif terbaik Proton Drive. ⚒️

10 Alternatif Terbaik Proton Drive

Mari kita jelajahi 10 pilihan terbaik untuk alternatif Proton Drive. 💁

1. ClickUp (Terbaik untuk pengelolaan file cerdas dengan fitur pencarian yang kuat)

Coba sekarang ClickUp mengintegrasikan semua pekerjaan Anda ke dalam satu platform terpadu yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Proton Drive memberikan tempat untuk menyimpan file—tetapi bagaimana dengan proyek, tugas, catatan, dan komunikasi Anda?

Ketika semua hal tersebar di berbagai alat, pekerjaan menjadi lambat, terpisah-pisah, dan tidak terorganisir—Anda sedang berjuang melawan penyebaran pekerjaan yang tidak terkendali.

ClickUp adalah solusinya. Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat, semuanya didukung oleh AI, ClickUp membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Mulailah dengan ClickUp Brain, mesin AI yang memahami ruang kerja Anda. Tanyakan pertanyaan seperti ‘Apa protokol keamanan untuk data klien?’ dan ia akan menemukan jawaban dari Tugas, Dokumen, atau wiki—bahkan jika informasi tersebut tersembunyi di dalam daftar tugas atau thread komentar.

Meskipun Proton Drive dirancang untuk privasi dan penyimpanan file, ClickUp Brain memperluas manajemen pengetahuan dengan otomatisasi bertenaga AI. Alih-alih mengunggah dokumen dan melupakannya, Anda dapat:

Ringkas otomatis berkas, artikel, atau catatan rapat yang panjang

Aktifkan otomatisasi cerdas seperti membuat tugas atau dokumen berdasarkan konten, tenggat waktu, atau pembaruan percakapan

Ekstrak data dari sumber eksternal atau dokumen yang sudah ada untuk membuat laporan, panduan, atau materi onboarding dengan lebih cepat

Terjemahkan konten ke dalam berbagai bahasa untuk mendukung kolaborasi global

Integrasikan dengan alat Anda melalui koneksi API untuk penanganan file otomatis dan alur kerja multi-alat

Namun, mendapatkan jawaban hanya berfungsi ketika informasi sebenarnya terorganisir. ClickUp AI Knowledge Management mengambil alih di sini.

Anda dapat mengelompokkan sumber daya ke dalam wiki, perpustakaan SOP, atau panduan tim. Setiap elemen dapat terhubung kembali ke tugas, pembaruan, dan dokumen terkait, sehingga informasi tidak terpisah-pisah. Bagian terbaiknya? Agen AI di ClickUp dapat mengelola semuanya dengan sedikit atau tanpa bantuan manual. 👇🏼

Setelah struktur tersebut terpasang, ClickUp Docs membawa kolaborasi ke dalam proses. Ini adalah ruang kolaboratif yang hidup dan sepenuhnya terintegrasi dengan tugas, proyek, dan alur kerja Anda. Anda dapat mengubah wawasan yang dihasilkan AI menjadi ringkasan detail, SOP, atau catatan rapat. Kemudian, tautkan langsung ke tugas, tetapkan kontributor, dan manfaatkan kolaborasi real-time dalam satu tempat.

Tentu saja, tim Anda mungkin sudah menyimpan file di alat lain. Integrasi ClickUp menghubungkan platform seperti Google Drive, OneDrive, iCloud Drive, dan Dropbox langsung ke alur kerja Anda. Anda dapat menghubungkan atau melihat pratinjau file-file ini di dalam tugas dan Dokumen tanpa perlu beralih tab atau kehilangan kontrol versi.

ClickUp Enterprise Search membantu Anda mengumpulkan semua konteks kerja dalam satu tempat

Akhirnya, ClickUp Enterprise Search mengintegrasikan semuanya. Fitur ini memudahkan pencarian yang sadar konteks dengan menghubungkan berbagai bagian alur kerja Anda, memungkinkan Anda dengan cepat menemukan dokumen spesifik, komentar dari pemimpin tim, atau pembaruan tugas dari tiga bulan yang lalu.

📌 Contoh: Seorang anggota tim menggunakan sistem pencarian cerdas untuk dengan cepat menemukan komentar dari manajer konten tentang batas waktu posting blog. Mereka juga dapat menemukan pembaruan tugas terkait dari desainer tentang revisi grafis. Semua informasi terhubung ke dokumen asli ‘Q2 Campaign Strategy’, sehingga mudah diakses, terlepas dari kapan atau di mana dokumen tersebut dibuat.

Fitur terbaik ClickUp

Kolaborasi secara real-time: Perbarui wiki secara real-time dengan pengeditan langsung, komentar dalam dokumen, dan penugasan tugas untuk kerja tim lintas fungsi

Temukan semuanya di Docs Hub: Sentralisasikan semua pengetahuan di satu tempat dengan wiki yang terverifikasi, templat yang dapat disesuaikan, dan opsi pencarian, penyortiran, dan penyaringan yang mudah

Luncurkan tugas dengan mudah: Gunakan pintasan Command Center untuk membuka aplikasi, mengakses riwayat clipboard, atau membuat konten dengan satu klik

Akses pencarian di mana saja: Mulai pencarian dari Command Center, Global Action Bar, atau desktop Anda—sesuai dengan alur kerja Anda

Batasan ClickUp

Fitur yang luas dan opsi penyesuaian platform ini dapat membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan seorang peng ulas G2 tentang ClickUp:

Masalah terbesar yang saya alami dengan alat lain adalah fragmentasi… Yang membedakan ClickUp bagi saya adalah bagaimana ia menggabungkan manajemen tugas dengan pesan real-time dan kolaborasi secara mulus. Alih-alih beralih dari tugas ke aplikasi obrolan, saya bisa langsung mengklik tugas dan memulai diskusi di sana. Setiap komentar, file, dan pembaruan tepat berada di tempatnya, terhubung langsung dengan tugas tersebut.

Masalah terbesar yang saya alami dengan alat lain adalah fragmentasi… Yang membedakan ClickUp bagi saya adalah bagaimana ia menggabungkan manajemen tugas dengan pesan real-time dan kolaborasi secara mulus. Alih-alih beralih dari tugas ke aplikasi obrolan, saya bisa langsung mengklik tugas dan memulai diskusi di sana. Setiap komentar, file, dan pembaruan tepat berada di tempatnya, terhubung langsung dengan tugas tersebut.

💟 Bonus: Sudah bosan mengelola email, file, dan tugas di berbagai aplikasi? Kenalkan Brain MAX — asisten desktop bertenaga AI yang membantu Anda mengelola pekerjaan tanpa harus berpindah-pindah antar 10+ aplikasi.

2. Nextcloud (Terbaik untuk membangun cloud self-hosted dengan kontrol penuh)

melalui Nextcloud

Nextcloud adalah platform open-source yang memungkinkan Anda membangun cloud pribadi untuk penyimpanan file, sinkronisasi, dan kolaborasi. Berbeda dengan Proton Drive, yang merupakan sistem tertutup yang dihosting oleh satu penyedia, platform ini memberikan Anda kepemilikan data sepenuhnya.

Anda dapat menghostingnya di server Anda sendiri atau penyedia tepercaya, menjadikannya ideal untuk individu, tim, atau perusahaan besar yang peduli dengan kedaulatan digital dan privasi data.

Yang membedakan Nextcloud adalah fokusnya yang mendalam pada kepatuhan, penyesuaian, dan integrasi. Nextcloud siap untuk HIPAA dan GDPR, mendukung enkripsi end-to-end, dan terhubung dengan berbagai alat, mulai dari alat Microsoft hingga drive jaringan lokal. Dengan aplikasi seperti Nextcloud Talk, Files, dan Assistant, Nextcloud dirancang untuk orang-orang yang menginginkan lebih dari sekadar penyimpanan.

Fitur terbaik Nextcloud

Bagikan, sinkronkan, dan edit dokumen bersama anggota tim menggunakan alat terintegrasi untuk meningkatkan kolaborasi tim

Otomatiskan alur kerja dengan Nextcloud Flow untuk mempermudah proses persetujuan, penandaan file, pemberitahuan, dan proses rutin lainnya

Komunikasi aman dengan Nextcloud Talk dan selenggarakan panggilan video terenkripsi, webinar, dan obrolan tanpa pelacakan pihak ketiga atau ketergantungan pada vendor

Gunakan asisten AI bawaan untuk merangkum diskusi, menerjemahkan pesan, dan mempercepat penulisan

Batasan Nextcloud

Pembaruan versi baru dapat mengganggu fungsi atau membuat plugin dan aplikasi tertentu tidak kompatibel

Sulit digunakan oleh pengguna non-teknis saat mencoba mengonfigurasi pengaturan keamanan dengan benar, izin pengguna, dan integrasi

Harga Nextcloud

Nextcloud Files Standard: €67,89/tahun per pengguna (sekitar $77) Premium: €99,99/tahun per pengguna (sekitar $113,59) Ultimate: €195/tahun per pengguna (sekitar $221,52)

Standar: €67,89 per tahun per pengguna (sekitar $77)

Premium: €99,99 per tahun per pengguna (sekitar $113,59)

Ultimate: €195/tahun per pengguna (sekitar $221,52)

Nextcloud Talk Standard: Mulai dari €40/tahun per pengguna (sekitar $45,44)

Standar: Mulai dari €40/tahun per pengguna (sekitar $45,44)

Standar: €67,89 per tahun per pengguna (sekitar $77)

Premium: €99,99 per tahun per pengguna (sekitar $113,59)

Ultimate: €195/tahun per pengguna (sekitar $221,52)

Standar: Mulai dari €40/tahun per pengguna (sekitar $45,44)

Ulasan dan peringkat Nextcloud

G2: 4. 4/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (440+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nextcloud?

Seorang pengguna mengatakan:

Secara keseluruhan, perangkat lunak ini menjalankan tugas spesifik yang kami butuhkan, jadi tidak ada keluhan secara keseluruhan. Namun, ada beberapa fitur "nice to have" yang akan membuatnya jauh lebih baik. Kami membutuhkan kemampuan untuk menerima file (misalnya, layanan drop file), dan ini dapat diatasi dengan mudah menggunakan Nextcloud. Pengaturannya cukup sederhana dan berfungsi dengan sangat baik. Saya berharap integrasi seperti otentikasi Microsoft 365 lebih terintegrasi dengan baik. Ada dukungan, tetapi sangat rumit. Saya pernah berhasil menggunakannya untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba berhenti berfungsi. Tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak ingin mengambil risiko itu di lingkungan produksi, jadi untuk saat ini, kami menonaktifkan fitur tersebut dan membuat akun terpisah. Saya juga menginginkan opsi enkripsi lokal yang lebih baik

Secara keseluruhan, perangkat lunak ini menjalankan tugas spesifik yang kami butuhkan, jadi tidak ada keluhan secara keseluruhan. Namun, ada beberapa fitur "nice to have" yang akan membuatnya jauh lebih baik. Kami membutuhkan kemampuan untuk menerima file (misalnya, layanan drop file), dan ini dapat diatasi dengan mudah menggunakan Nextcloud. Pengaturannya cukup sederhana dan berfungsi dengan sangat baik. Saya berharap integrasi seperti otentikasi Microsoft 365 lebih terintegrasi dengan baik. Ada dukungan, tetapi sangat rumit. Saya pernah berhasil menggunakannya untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba berhenti berfungsi. Tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak ingin mengambil risiko itu di lingkungan produksi, jadi untuk saat ini, kami menonaktifkan fitur tersebut dan membuat akun terpisah. Saya juga menginginkan opsi enkripsi lokal yang lebih baik

3. MEGA (Terbaik untuk mengirim file besar yang dienkripsi dengan mudah)

melalui Mega

Jika Anda mencari platform penyimpanan awan yang mengutamakan privasi, Anda dapat mempercayai Mega. Diluncurkan pada tahun 2013 sebagai penerus spiritual dari Megaupload yang terkenal, Mega telah membangun reputasinya dengan mengutamakan enkripsi end-to-end.

Artinya, file Anda dienkripsi dan didekripsi hanya di perangkat Anda, bukan di server MEGA.

Bahkan platform itu sendiri tidak dapat mengakses konten Anda, yang menjadi keunggulan besar bagi pengguna yang peduli privasi. Salah satu yang menonjol adalah MEGA Pass, pengelola kata sandi bawaan yang memungkinkan Anda membuat, mengisi otomatis, dan memeriksa kata sandi yang kuat dengan mudah.

Fitur terbaik Mega

Kelola data objek S3-kompatibel tanpa batas dengan tanpa biaya tersembunyi untuk penggunaan API

Lindungi hingga lima perangkat dengan VPN berbasis WireGuard yang cepat dan tanpa kebijakan pencatatan yang termasuk dalam sebagian besar paket berbayar

Kirim file atau folder ke siapa saja, tambahkan kata sandi, atur tanggal kedaluwarsa tautan, dan kelola tingkat akses tanpa memerlukan penerima untuk mendaftar

Cadangkan data di berbagai perangkat, sinkronkan folder secara real-time, dan jaga privasi penuh dengan enkripsi zero-knowledge

Batasan Mega

Proton Drive tidak terintegrasi ke dalam ekosistem yang lebih luas seperti Google atau Microsoft, yang dapat membuat alur kerja menjadi lebih rumit

Jika Anda lupa kata sandi, memulihkan akses sangat sulit dan Anda berisiko kehilangan akses ke semua file yang disimpan

Harga Mega

Gratis

Pro I: $11,70 per bulan per pengguna

Pro II: $23,40 per bulan per pengguna

Pro III: $35,11 per bulan per pengguna

Bisnis: $17,55/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Mega

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.5/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mega?

Berikut adalah ulasan seorang pengulas Capterra tentang Mega:

Mega sangat intuitif dan mudah digunakan. Ini juga merupakan media penyimpanan cloud yang sangat hemat biaya, dan saya yakin akan tingkat keamanan dan perlindungan data yang tinggi. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membuat zona unggah publik di mana pengunjung dapat mengunggah konten tanpa perlu login.

Mega sangat intuitif dan mudah digunakan. Ini juga merupakan media penyimpanan cloud yang sangat hemat biaya, dan saya yakin dengan tingkat keamanan dan perlindungan data yang tinggi. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membuat zona unggah publik di mana pengunjung dapat mengunggah konten tanpa perlu login.

📮 ClickUp Insight: Pekerja pengetahuan menghabiskan rata-rata 25 pesan per hari untuk mencari informasi, dengan hampir 1 dari 5 karyawan mengirim lebih dari 50 pesan.

4. Filen (Terbaik untuk cadangan otomatis yang dienkripsi end-to-end)

melalui Filen

Filen adalah solusi penyimpanan cloud yang bersih dan andal, dirancang untuk siapa saja yang ingin mengelola file dengan cara yang lancar dan aman tanpa kerumitan yang tidak perlu. Ia menawarkan enkripsi sisi klien sehingga data Anda tetap aman, tetapi di luar itu, ini hanyalah alat yang mudah dan efisien untuk mengorganisir, menyinkronkan, dan berbagi konten digital.

Selain itu, tidak ada batasan bandwidth atau fitur tersembunyi yang perlu dikhawatirkan.

Dibangun di Jerman dan dirancang sebagai open-source, Filen menawarkan transparansi dan pengelolaan data yang andal tanpa membuat hal-hal menjadi rumit. Anda bahkan dapat menghosting server WebDAV sendiri atau menjalankan instance lokal, yang sangat berguna jika Anda ingin memiliki kontrol lebih atas alur kerja Anda.

Fitur terbaik Filen

Akses dan atur file digital seolah-olah berada di komputer Anda menggunakan drive jaringan Filen dengan Smart Sync

Pilih antara sinkronisasi satu arah, dua arah, atau kustom di antara perangkat tanpa kehilangan enkripsi

Gunakan markdown, daftar periksa, atau blok kode sumber dan kolaborasi secara real-time

Buat tautan publik yang aman atau kolaborasi secara pribadi di dalam platform

Batasan file

Saat ini, Filen belum menjalani audit keamanan independen, yang mungkin menjadi kekhawatiran bagi pengguna yang memprioritaskan langkah-langkah keamanan yang terverifikasi

Aplikasi seluler iOS memerlukan inisiasi manual untuk cadangan foto dan video, dan tidak dilengkapi dengan fungsi cadangan otomatis

Harga Filen

Pro I: €1,99/bulan per pengguna (sekitar $2,26)

Pro II: €. 399/bulan per pengguna (sekitar $4,53)

Pro III: €8,99/bulan per pengguna (sekitar $10,21)

Pro X: €39,99/bulan per pengguna (sekitar $45,43)

Peringkat dan ulasan file

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Filen?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya sedang mencari penyimpanan cloud E2EE yang dapat menggantikan G-evil Photos/Drive. Saya mencoba Nordlocker dan ProtonDrive, tetapi keduanya sangat lambat saat mengunggah hampir 300GB foto/file. Sangat kecewa dengan cara beberapa perusahaan membatasi kecepatan unggah, membuat pelanggan harus menunggu berjam-jam hingga proses unggah selesai. Setelah membaca ulasan tentang ProtonDrive, saya memutuskan untuk mencobanya dengan akun gratis 10GB dan kemudian mengupgrade ke Pro II (500GB), yang memungkinkan saya mengunggah file/foto tersebut dalam waktu kurang dari 12 jam. Pelanggan yang puas sejak tahun lalu.

Saya sedang mencari penyimpanan cloud E2EE yang dapat menggantikan G-evil Photos/Drive. Saya mencoba Nordlocker dan ProtonDrive, tetapi keduanya sangat lambat saat mengunggah hampir 300GB foto/file. Sangat kecewa dengan cara beberapa perusahaan membatasi kecepatan unggah, membuat pelanggan harus menunggu berjam-jam hingga proses unggah selesai. Setelah membaca ulasan tentang ProtonDrive, saya memutuskan untuk mencobanya dengan akun gratis 10GB dan kemudian mengupgrade ke Pro II (500GB), yang memungkinkan saya mengunggah file/foto tersebut dalam waktu kurang dari 12 jam. Pelanggan yang puas sejak tahun lalu.

5. Internxt Drive (Terbaik untuk penyimpanan file tanpa pengetahuan di berbagai platform)

melalui Internxt Drive

Internxt adalah opsi penyimpanan cloud yang elegan yang memudahkan Anda menyimpan, menyinkronkan, dan berbagi informasi klien di semua perangkat Anda. Ia menjaga keamanan di belakang layar, tetapi yang paling Anda perhatikan adalah betapa lancar dan sederhana penggunaannya.

Alat ini juga menawarkan fitur seperti akses lintas perangkat, cadangan cerdas, dan antarmuka baris perintah bagi mereka yang ingin menyesuaikan alur kerja mereka sedikit lebih lanjut.

Fitur terbaik Internxt

Lindungi data jangka panjang dari ancaman kuantum yang muncul menggunakan enkripsi canggih

Kirim file dengan izin unduh kustom dan jangan pernah mengekspos tautan sensitif

Otomatiskan tugas dengan dukungan CLI dan WebDAV menggunakan alat baris perintah untuk membuat skrip cadangan, operasi file, dan sinkronisasi jarak jauh

Cadangkan folder lokal untuk penyimpanan yang aman dari perubahan versi, secara otomatis menyimpan direktori kritis dan menjaga salinan yang disinkronkan di cloud

Batasan Internxt

Batasan penyimpanan maksimum adalah 2 TB, yang mungkin tidak cukup untuk pengguna perusahaan atau profesional kreatif yang bekerja dengan file berukuran besar

Tidak ada thumbnail atau pratinjau untuk file media, yang memperlambat navigasi dan pemilihan file

Harga Internxt

Gratis

Essential: $1,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Premium: $3 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ultimate: $4,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Internxt

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4. 1/5 (20 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Internxt?

Mari kita lihat apa yang dikatakan seorang pengulas Capterra tentang Internxt:

Keterjangkauan dan nilai tambahnya. Perangkat lunak ini akan membantu Anda melindungi data Anda. Anda juga dapat memantau aktivitas orang-orang yang mengakses file. Proses unggah cukup lambat. Terkadang terjadi kesalahan dan tidak dapat diunggah sama sekali. Namun, setelah mereka merilis versi baru, semuanya kembali berfungsi. Namun, bahkan saat berfungsi, proses unggah tetap lambat.

Keterjangkauan dan nilai tambahnya. Perangkat lunak ini akan membantu Anda melindungi data Anda. Anda juga dapat memantau aktivitas orang-orang yang mengakses file. Proses unggah cukup lambat. Terkadang terjadi kesalahan dan tidak dapat diunggah sama sekali. Namun, setelah mereka merilis versi baru, semuanya kembali berfungsi. Namun, bahkan saat berfungsi, proses unggah tetap lambat.

6. Tresorit (Terbaik untuk kepatuhan tingkat perusahaan dan kolaborasi yang aman)

melalui Tresorit

Tresorit adalah platform kolaborasi cloud yang aman, dirancang untuk profesional yang membutuhkan penyimpanan file yang aman, berbagi, dan kolaborasi.

Mulai dari kontrak sensitif hingga data proyek rahasia, semuanya dilindungi dengan enkripsi saat disimpan, saat ditransmisikan, dan di perangkat. Tim dapat bekerja sama di berbagai lokasi sambil mematuhi persyaratan perlindungan data yang ketat.

Anda dapat mengontrol siapa yang dapat melihat apa, bagaimana file dibagikan, dan di mana file disimpan, yang sangat berguna jika Anda bekerja di industri yang diatur.

Fitur terbaik Tresorit

Atur kata sandi, tanggal kedaluwarsa, tanda air, batas unduhan, dan lainnya untuk mengelola berbagi file eksternal dengan kontrol penuh

Tambahkan tanda tangan digital yang aman dan terverifikasi yang memenuhi standar EU eIDAS, menghilangkan kebutuhan akan aplikasi tanda tangan pihak ketiga

Lindungi informasi sensitif dan lampiran dengan satu klik menggunakan alur kerja email terenkripsi bawaan

Pilih dari lebih dari 12 pusat data global untuk menyimpan konten di lokasi yang sesuai dengan peraturan lokal, hingga tingkat pengguna

Batasan Tresorit

Kinerja yang tidak stabil di Mac, termasuk aplikasi yang macet dan crash sistem secara keseluruhan

Masalah sinkronisasi dengan file yang mengandung karakter khusus (misalnya, ‘|’)

Harga Tresorit

Personal Lite: $5,99/bulan per pengguna

Personal Essential: $13,99/bulan per pengguna

Personal Pro: $33,99/bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Tresorit

G2: 4.5/5 (230+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tresorit?

Seorang pengguna mengatakan:

Tresorit memungkinkan saya untuk menjaga kerahasiaan tanpa mengorbankan kemudahan penggunaan. Saya bekerja dengan profesional yang berisiko tinggi yang mengharapkan (dan layak mendapatkan) kerahasiaan di setiap titik kontak. Tresorit memungkinkan saya untuk menawarkan pengalaman yang mulus dan modern sambil mematuhi standar etika dan privasi tertinggi. Fakta bahwa saya dapat berbagi dokumen, meminta tanda tangan, dan mengelola portal klien yang aman, semuanya dalam satu ruang terenkripsi, berarti saya tidak perlu mengorbankan nilai-nilai saya untuk tetap efisien. Itu jarang terjadi. Layanan pelanggan mereka juga melebihi apa pun yang pernah saya alami dengan perusahaan lain. Saya belum pernah memiliki tim dukungan yang se responsif, ramah, dan benar-benar membantu. Mereka memahami apa yang penting, dan hal itu terlihat dari cara mereka bertindak, berkomunikasi, dan memperlakukan pengguna mereka.

Tresorit memungkinkan saya untuk menjaga kerahasiaan tanpa mengorbankan kemudahan penggunaan. Saya bekerja dengan profesional yang berisiko tinggi yang mengharapkan (dan layak mendapatkan) kerahasiaan di setiap titik kontak. Tresorit memungkinkan saya untuk menawarkan pengalaman yang mulus dan modern sambil mematuhi standar etika dan privasi tertinggi. Fakta bahwa saya dapat berbagi dokumen, meminta tanda tangan, dan mengelola portal klien yang aman, semuanya dalam satu ruang terenkripsi, berarti saya tidak perlu mengorbankan nilai-nilai saya untuk tetap efisien. Itu jarang terjadi. Layanan pelanggan mereka juga melebihi apa pun yang pernah saya alami dengan perusahaan lain. Saya belum pernah memiliki tim dukungan yang se responsif, ramah, dan benar-benar membantu. Mereka memahami apa yang penting, dan hal itu terlihat dari cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan memperlakukan pengguna mereka.

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar perangkat lunak manajemen pengetahuan diperkirakan akan mencapai $38,7 miliar pada tahun 2030. Ini berarti pasar tersebut akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 12,3% selama periode perkiraan (2024-2030).

7. Box (Terbaik untuk mengintegrasikan penyimpanan file dengan alur kerja bisnis)

melalui Box

Box adalah platform manajemen konten cerdas untuk tim yang menangani data tidak terstruktur, seperti kontrak, dokumen onboarding, berkas penelitian, dan presentasi penjualan.

Alat-alatnya, seperti Box Shield yang terhubung dengan AI, menawarkan deteksi ancaman dan kontrol akses cerdas, sementara Box Governance memastikan kepatuhan regulasi dengan penahanan hukum, jadwal retensi, dan disposisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Box Zones memungkinkan organisasi memenuhi persyaratan residensi data dengan menyimpan konten di wilayah global tertentu, dan Box KeySafe memberi Anda kendali atas kunci enkripsi Anda.

Fitur terbaik Box

Bekerja sama pada dokumen dengan tim internal dan eksternal sambil tetap mengontrol sepenuhnya izin, akses, dan riwayat versi

Otomatis tangkap poin data penting dari file seperti faktur, kontrak, dan laporan menggunakan Box Relay, Forms, dan Doc Gen

Gunakan alat seret dan lepas untuk membuat portal khusus, dasbor, atau tampilan yang memudahkan pengguna menemukan dan berinteraksi dengan dokumen

Gunakan keamanan berbasis AI untuk mendeteksi anomali, mencegah malware, dan menerapkan klasifikasi konten serta kontrol akses secara massal

Batasan Box

Fitur seperti Tag terkadang mengalami gangguan atau hilang sementara, yang dapat mengganggu alur kerja

Pengguna melaporkan kecepatan unggah file yang lebih lambat dibandingkan dengan alat penyimpanan lain seperti OneDrive

Harga Box

Pribadi: Gratis

Starter: $5 per bulan per pengguna

Personal Pro: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $20/bulan per pengguna

Business Plus: $25 per bulan per pengguna

Enterprise: $35/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Box

G2: 4.2/5 (4.900+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (5.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Box?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2 :

Versi berbasis cloud (di Mac Finder) sering mengalami bug/masalah sinkronisasi bahkan di jaringan yang aman

Versi berbasis cloud (di Mac Finder) sering mengalami bug/masalah sinkronisasi bahkan di jaringan yang aman

💡 Tips Pro: Atur file untuk kadaluwarsa otomatis dengan tautan akses sementara. Unduhan sekali pakai berarti risiko lebih rendah dan ketenangan pikiran yang lebih besar.

8. pCloud (Terbaik untuk penyimpanan seumur hidup dengan pemutaran media bawaan)

melalui pCloud

pCloud adalah sistem manajemen konten dan pengetahuan cloud yang aman, dirancang untuk mempermudah pengelolaan dokumen, mendukung proses bisnis kustom, dan memfasilitasi kolaborasi internal dan eksternal yang lancar. Dengan tanda tangan elektronik bawaan, izin akses yang detail, dan pengelolaan konten, pCloud menciptakan pusat operasi konten yang lengkap.

Platform ini memungkinkan Anda memulihkan versi file sebelumnya dan konten yang dihapus dengan riwayat file yang diperpanjang hingga 365 hari. Anda juga dapat mengakses pemutar media bawaan untuk melihat pratinjau dan streaming file audio atau video langsung dari penyimpanan cloud Anda.

Fitur terbaik pCloud

Organisasikan file dan folder dalam hierarki terstruktur dengan pengaturan izin detail untuk setiap anggota tim atau mitra eksternal

Pasang penyimpanan awan Anda sebagai drive virtual dengan pCloud Drive untuk bekerja tanpa menggunakan ruang disk lokal

Sesuaikan berbagi file dengan tautan unduhan bermerk, logo, dan pesan untuk pengalaman klien yang profesional

Filter konten yang disimpan dengan cepat menggunakan fitur penyortiran cerdas bawaan untuk dokumen, gambar, audio, video, dan arsip

Batasan pCloud

Tidak memiliki opsi kecepatan pemutaran (misalnya, 1,25x, 1,75x) di pemutar video bawaan, terutama di perangkat seluler

Enkripsi tingkat militer (pCloud Crypto) memerlukan biaya tambahan; enkripsi sisi server saja yang disertakan secara default

Harga pCloud

Ultra 10 TB: $19,99/bulan per pengguna

Premium Plus 2 TB: $9,99/bulan per pengguna

Premium 500 GB: $4,99/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat pCloud

G2: 4. 2/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang pCloud?*

Seorang pengguna mengatakan:

pCloud menawarkan langganan seumur hidup dan pCloud Drive yang menghemat penyimpanan lokal, fitur keamanan kuat seperti enkripsi sisi klien, kemampuan berbagi file yang andal dan pemutaran media, kompatibilitas lintas platform dengan antarmuka pengguna yang ramah, versi file, dan cadangan otomatis termasuk integrasi media sosial.

pCloud menawarkan langganan seumur hidup dan pCloud Drive yang menghemat penyimpanan lokal, fitur keamanan yang kuat seperti enkripsi sisi klien, kemampuan berbagi file yang andal dan pemutaran media, kompatibilitas lintas platform dengan antarmuka pengguna yang ramah, versi file, dan cadangan otomatis termasuk integrasi media sosial.

🧠 Fakta Menarik: Dokumen tertua yang diketahui bukanlah digital atau bahkan kertas! Orang Sumeria kuno mencatat resep medis di tablet tanah liat sejak tahun 2400 SM. Sementara itu, orang Mesir menggunakan gulungan papirus untuk mengobati migrain dan mengelola kesehatan mental.

9. Sync. com (Terbaik untuk berbagi file tim yang aman dengan izin yang detail)

Sync adalah alat kolaborasi cloud yang memusatkan berbagi file di antara pengguna internal dan eksternal dengan izin granular, keamanan tautan file, dan portal klien yang dibranding.

Cadangan real-time, pemulihan versi file, dan integrasi desktop memastikan tim tetap beroperasi dan terlindungi, bahkan selama serangan ransomware atau kehilangan data secara tidak sengaja. File dapat dipulihkan secara instan, dikembalikan ke versi sebelumnya, atau diarsipkan dalam jangka panjang tanpa kehilangan data di sisi pengguna.

Selain itu, layanan ini berfungsi dengan lancar di desktop dan perangkat seluler, serta terintegrasi dengan platform seperti Microsoft Office.

Fitur terbaik Sync.com

Kontrol akses menggunakan izin berbasis peran, penghapusan jarak jauh, perlindungan kata sandi, dan tanggal kedaluwarsa untuk file

Bagikan file melalui portal klien berlogo dengan tampilan logo, pesan kustom, dan analisis lengkap

Bebaskan ruang penyimpanan lokal dengan akses file on-demand menggunakan Sync CloudFiles untuk Windows dan macOS

Daftarkan dan kelola tim menggunakan dasbor admin dengan penerapan 2FA, pelacakan penggunaan, dan penagihan terpusat

Batasan Sync.com

Meskipun Sync.com mendukung Windows dan Mac, pengguna Linux hanya dapat menggunakan versi web, yang tidak memiliki fungsi lengkap

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk ikon atau warna antarmuka di dalam aplikasi

Harga Sync.com

Pribadi: $5 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Tim: $6 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Solo: $8 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Teams Unlimited: $18/bulan per pengguna

Profesional: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Sync.com

G2: 4.0/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sync.com?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas Capterra:

Satu-satunya kelemahan signifikan yang saya temui adalah mereka tidak memiliki aplikasi berbasis Linux (mereka mendukung Windows dan Mac). Anda masih dapat menggunakan browser web untuk mengakses sync.com di Linux, tetapi itu tidak sama dengan aplikasi asli. Meskipun demikian, ini tetap merupakan solusi yang sangat baik.

Satu-satunya kelemahan signifikan yang saya temui adalah mereka tidak memiliki aplikasi berbasis Linux (mereka mendukung Windows dan Mac). Anda masih dapat menggunakan browser web untuk mengakses sync.com di Linux, tetapi itu tidak sama dengan aplikasi asli. Meskipun demikian, ini tetap merupakan solusi yang sangat baik.

🤝 Pengingat Ramah: Jangan menganggap semua orang tahu cara berbagi file dengan aman. Adakan sesi penyegaran keamanan singkat setiap kuartal—hal ini sangat bermanfaat.

10. Cryptee (Terbaik untuk penyimpanan dokumen dan foto pribadi)

melalui Cryptee

Cryptee sepenuhnya dienkripsi di sisi Anda, artinya hanya Anda yang dapat mengakses data Anda, bukan Cryptee.

Antarmuka yang intuitif mendukung pengeditan teks kaya, Markdown, LaTeX, dan bahkan penanganan PDF terenkripsi, menjadikannya cocok untuk pengguna kasual dan profesional. Selain itu, sifat open-source platform ini memastikan transparansi, memungkinkan pengguna untuk memverifikasi langkah-langkah keamanannya.

Fitur terbaik Cryptee

Buat akun anonim hanya dengan nama pengguna, tanpa perlu memasukkan detail pribadi

Lindungi konten sensitif dengan folder tersembunyi, menjaga file tetap tersembunyi dari mata yang tidak diinginkan

Kelola penyimpanan tak terbatas untuk dokumen, catatan, dan media tanpa khawatir tentang privasi

Batasan Cryptee

Anggota tim tidak dapat mengedit dokumen secara bersamaan

Tidak memiliki fitur untuk berbagi folder dengan tingkat izin yang berbeda atau berkolaborasi dalam lingkungan tim yang dikelola

Harga Cryptee

100 MB: Gratis

10 GB: $3 per bulan per pengguna

400 GB: $9 per bulan per pengguna

2000 GB: $27 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Cryptee

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cryptee?

Seorang pengguna mengatakan :

Cryptee adalah aplikasi pencatat catatan yang berfokus pada privasi dan terenkripsi end-to-end yang berbasis di Estonia. Aplikasi ini menawarkan penyimpanan file yang aman, fungsi offline, dan sinkronisasi multi-perangkat. Meskipun tidak sepenuhnya open-source dan tidak memiliki fitur pencarian global, aplikasi ini mudah digunakan dan ideal bagi mereka yang mengutamakan privasi dan keamanan. Aplikasi ini mendukung berbagai jenis file dan menawarkan fitur berguna seperti penandaan dokumen dan pengaitan. Kelemahan utamanya adalah jika Anda kehilangan kunci enkripsi, file Anda tidak dapat dipulihkan.

Cryptee adalah aplikasi pencatat catatan yang berfokus pada privasi dan terenkripsi end-to-end yang berbasis di Estonia. Aplikasi ini menawarkan penyimpanan file yang aman, fungsi offline, dan sinkronisasi multi-perangkat. Meskipun tidak sepenuhnya open-source dan tidak memiliki fitur pencarian global, aplikasi ini mudah digunakan dan ideal bagi mereka yang mengutamakan privasi dan keamanan. Aplikasi ini mendukung berbagai jenis file dan menawarkan fitur berguna seperti penandaan dokumen dan pengaitan. Kelemahan utamanya adalah jika Anda kehilangan kunci enkripsi, file Anda tidak dapat dipulihkan.

📖 Baca Juga: Cara Mengorganisir Google Docs

Hentikan Pencarian Anda dan Pilih ClickUp

Memilih alternatif untuk Proton Drive seringkali bergantung pada kebutuhan akan fleksibilitas, kolaborasi, dan kontrol yang lebih besar.

Meskipun setiap alat unggul di bidangnya masing-masing, ClickUp adalah pilihan yang jelas. ClickUp menonjol dengan menghilangkan alur kerja yang terpisah dan menggabungkan semuanya—tugas, file, dan komunikasi—ke dalam satu platform terpadu.

Dengan ClickUp Brain, Manajemen Pengetahuan Berbasis AI, dan Pencarian Terhubung, Anda dapat mengakses dan mengorganisir informasi Anda dengan efisien dari perangkat lain, sambil meningkatkan produktivitas.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apakah Proton Drive sebagus Google Drive?

Proton Drive berfokus pada privasi dan keamanan, menawarkan enkripsi end-to-end untuk semua file. Google Drive menyediakan lebih banyak alat kolaborasi, integrasi, dan penyimpanan gratis yang lebih besar, tetapi tidak menawarkan enkripsi end-to-end dan mungkin menganalisis data Anda untuk iklan atau analisis. Proton Drive ideal untuk privasi, sementara Google Drive lebih baik untuk produktivitas dan kolaborasi.

2. Apakah Proton Drive lebih baik daripada Dropbox?

Proton Drive menyediakan enkripsi end-to-end secara default, menjadikannya pilihan yang kuat bagi pengguna yang mengutamakan privasi. Dropbox dikenal karena antarmuka pengguna yang ramah, fitur kolaborasi, dan integrasi pihak ketiga, tetapi tidak menyediakan enkripsi end-to-end secara default. Proton Drive paling cocok untuk privasi, sementara Dropbox unggul dalam kolaborasi dan integrasi.

3. Apa yang lebih aman daripada ProtonMail?

ProtonMail adalah salah satu layanan email paling aman, dengan enkripsi end-to-end dan perlindungan privasi yang kuat. Alternatif aman lainnya termasuk Tutanota (open-source dan terenkripsi), Mailfence (enkripsi dan tanda tangan digital), dan StartMail (berfokus pada privasi, tanpa pelacakan). Pilihan paling aman tergantung pada kebutuhan spesifik Anda, tetapi ProtonMail dan Tutanota keduanya sangat direkomendasikan.

4. Apa perbedaan antara Proton Drive dan pCloud?

Proton Drive menyediakan enkripsi end-to-end secara default dan bermarkas di Swiss, dengan fokus pada privasi dan keamanan. pCloud, yang juga bermarkas di Swiss, menawarkan fitur tambahan seperti pemutaran media dan berbagi file, serta opsi penyimpanan yang lebih banyak. Namun, enkripsi penuh di pCloud hanya tersedia sebagai add-on berbayar (pCloud Crypto), dan tidak semua file dienkripsi secara default.