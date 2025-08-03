13 Alternatif Terbaik Coda untuk Membuat Dokumen yang Lebih Cerdas pada Tahun 2025

Jika Anda pernah menggunakan Coda, Anda sudah tahu konsepnya: dasbor, basis data, dan dokumen yang digabung menjadi satu. Dan jujur saja? Itu berfungsi… untuk sementara waktu.

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, tim berkembang, dan kebutuhan menjadi lebih kompleks, Coda mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan Anda. Itulah mengapa kami menyusun artikel ini tentang alternatif terbaik untuk Coda.

Kami telah mencoba beberapa platform manajemen database dan produktivitas, menguji ketahanan mulai dari ClickUp hingga Obsidian hingga Airtable.

Ini adalah alat-alat terbaik yang kami simpan sebagai bookmark untuk kasus penggunaan pelacakan tugas atau dokumentasi spesifik. Baik Anda sedang menulis wiki tim, mengelola alur kerja yang kompleks, atau hanya membutuhkan ruang kerja all-in-one yang responsif dan ramah pengguna, Anda akan menemukan sesuatu di sini yang sesuai.

Mengapa Memilih Alternatif Coda?

Coda adalah alat yang kuat, tetapi tidak selalu menjadi alat yang tepat untuk setiap tim atau alur kerja.

Inilah di mana mungkin ada kekurangan 👇

Penurunan kinerja pada konfigurasi kompleks: Seiring bertambahnya ukuran dan kompleksitas dokumen Anda—seperti penggunaan beberapa database, embed, dan otomatisasi—Coda mulai mengalami lag, terutama untuk tim yang berkembang yang menjalankan operasi intensif.

Fitur manajemen tugas tidak cukup mendalam: Cocok untuk perencanaan ringan, tetapi jika Anda membutuhkan manajemen tugas yang detail atau pelacakan proyek lanjutan (seperti perkiraan waktu, ketergantungan, atau grafik burndown), Anda akan cepat merasa terbatas.

Tidak ada aplikasi desktop asli: Berbeda dengan alat seperti ClickUp yang menawarkan akses desktop mandiri, Anda hanya dapat bekerja melalui browser.

Batasan otomatisasi cepat tercapai: Saat memperluas alur kerja berulang, batasan otomatisasi bawaan dapat menjadi frustrasi. Tim dengan volume tinggi kemungkinan besar memerlukan daya komputasi yang lebih besar.

Kolaborasi real-time bisa lebih baik: Meskipun Anda dapat bekerja bersama secara real-time, pengalaman tersebut tidak sehalus atau sepraktis platform kolaborasi dokumen real-time lainnya.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif Coda dalam Sekilas

Mari kita lihat beberapa alternatif terbaik untuk Coda:

Alat Terbaik untuk Fitur unggulan Harga* ClickUp Dokumentasi yang didukung AI dan kolaborasi tim untuk tim dari semua ukuran. Dokumen dengan pengeditan langsung, pengaitan tugas, ringkasan AI, ClickUp Brain, Tampilan Tabel, Perekam Catatan AI, Pencarian Terhubung, Obrolan ClickUp Rencana gratis selamanya; Penyesuaian untuk perusahaan Notion Dokumentasi yang dapat disesuaikan dan modular untuk tim berukuran menengah hingga besar. Blok sinkronisasi, embed, kalender, Kanban, berbagi dengan izin, bantuan AI Tersedia rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan. Confluence Pengelolaan pengetahuan di tim teknis dan produk yang besar Makro konten, integrasi Jira, halaman bersarang, organisasi dokumen tingkat departemen Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $5,16 per pengguna per bulan. Quip Kolaborasi dokumen secara real-time untuk tim penjualan, layanan pelanggan, dan operasional berukuran menengah hingga besar. Hibrida spreadsheet-dokumen dengan obrolan bawaan, penugasan tugas dengan @mentions, dan integrasi Salesforce. Tidak ada rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan. Obsidian Catatan berbasis lokal yang terhubung untuk individu Pandang grafis ide, catatan Markdown yang disimpan secara lokal, tautan balik, dan pengeditan non-linear. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $5 per bulan. Dropbox Paper Pembuatan catatan dalam tim dan individu yang sudah menggunakan Dropbox Pengeditan real-time, mode presentasi, daftar tugas, dan integrasi dari alat seperti Figma atau YouTube. Gratis dengan Dropbox; Paket berbayar mulai dari $11,99/bulan (Dropbox) Basecamp Komunikasi tim yang disederhanakan dan dokumentasi proyek untuk tim kecil Papan pesan, obrolan Campfire, Hill Charts, bagian dokumen/berkas terpusat Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan. Slite Dokumentasi asinkron dan wiki internal ringan untuk tim kecil hingga menengah. Dokumen terverifikasi, wawasan dokumen, Tanya AI, Diagram Canvas, pelacakan penggunaan Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan. Nuclino Wiki internal berbasis cloud untuk tim dan berbagi pengetahuan dengan cepat untuk tim dari semua ukuran. Pandang grafis dokumen tertaut, pengeditan real-time, koleksi bertingkat, publikasikan sebagai situs web Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan. Microsoft OneNote Pencatatan multimedia lintas perangkat untuk tim besar dalam ekosistem Microsoft. Kanvas tak terbatas, sketsa, pencarian OCR, penangkapan media kaya, dukungan stylus Gratis dengan langganan Microsoft 365 berbayar Airtable Alur kerja dokumentasi berbasis database yang terintegrasi untuk tim dan agensi berukuran menengah. Desainer Antarmuka, tabel kustom, catatan terhubung, Otomatisasi Airtable, pembaruan real-time Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $24 per pengguna per bulan. Evernote Dokumentasi pribadi yang terstruktur dan pengambilan catatan yang cepat untuk individu Ringkasan catatan AI, pemotong web, pencarian di dalam gambar, sinkronisasi kalender Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan. Trello Dokumentasi visual dengan kartu fleksibel untuk freelancer dan tim kecil. Tutup kartu kustom, reaksi emoji, pemisah kartu, otomatisasi Butler, PowerUps Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan.

Alternatif Coda Terbaik yang Dapat Digunakan

Berikut adalah alternatif teratas yang memberikan persaingan serius bagi Coda, masing-masing dengan pendekatan uniknya terhadap dokumen cerdas, alur kerja fleksibel, dan kekuatan kolaboratif ⬇️

1. ClickUp (Terbaik untuk dokumen, alur kerja proyek, dan kolaborasi tugas)

ClickUp adalah solusi all-in-one untuk kerja kolaboratif. Didukung oleh AI, platform ini menggabungkan pencatatan, dokumentasi, manajemen tugas, dan kolaborasi tim real-time (tanpa perlu berganti-ganti konteks secara terus-menerus).

Ubah catatan statis menjadi dokumen kolaboratif yang dinamis, di mana ide-ide berubah menjadi tindakan secara real-time dengan ClickUp Docs.

Salah satu fitur paling menariknya adalah ClickUp Docs untuk dokumentasi. Anda dapat membuat dokumen yang detail dan berformat kaya, mengedit secara langsung bersama rekan tim, menandai rekan kerja, menambahkan tugas di tengah kalimat, dan bahkan merangkum draf yang berantakan dengan bantuan AI.

Anda akan menyukai betapa mulusnya dokumen di ClickUp terhubung dengan semua hal lainnya (sesuai janji solusi all-in-one, alias aplikasi serba guna untuk kerja). Anda dapat menghubungkannya dengan tugas, menambahkan widget kustom, dan bahkan mengupdate status proyek tanpa perlu meninggalkan halaman.

Oh ya, tahukah Anda bahwa Anda dapat menyematkan daftar dan tabel lengkap dalam dokumen di ClickUp?

Buat spreadsheet super cepat dan basis data visual dinamis dengan tampilan tabel ClickUp.

Pengalaman terintegrasi yang sama juga berlaku untuk tampilan tabel ClickUp. Fitur ini berfungsi seperti basis data mini untuk pelacakan tugas, kalender konten, direktori klien, dan lainnya.

Ganti spreadsheet yang berantakan dengan tabel yang rapi dan terfilter dengan kolom yang dapat diseret dan dilepas, tambahkan semua konteks yang Anda butuhkan dengan Bidang Kustom, dan simpan semua informasi di satu tempat dengan menghubungkan tugas dan dokumen.

Namun, di mana ClickUp benar-benar unggul adalah ClickUp Brain. Asisten AI yang terintegrasi dalam ClickUp (termasuk di dalam Docs) dan agen AI otonom yang didukungnya dapat bersama-sama menghemat berjam-jam waktu kerja Anda setiap minggu. Berikut cara kerjanya.

Buat konten lebih cepat dari awal, baik itu panduan langkah demi langkah, catatan rilis, atau proposal, hanya dengan memberikan perintah.

Ringkas secara otomatis dokumen panjang, deskripsi tugas, dan thread komentar untuk mendapatkan poin-poin penting dalam hitungan detik.

Buat tugas dan subtugas dari dokumen atau pesan obrolan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim.

Dapatkan jawaban yang relevan untuk pertanyaan Anda langsung di dalam tugas, dokumen, atau bahkan thread komentar.

Anda dapat menggunakan AI ClickUp untuk dengan cepat membuat dan memformat dokumen, menambahkan tabel yang dapat diedit di dalam dokumen, menyertakan gambar dan tautan, mengedit izin akses, dan banyak lagi.

Tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam untuk membuat dan memperbarui wiki, dokumen SOP, dan pembaruan kebijakan secara manual.

⚡️Bonus: Pernahkah Anda membayangkan pengalaman tanpa keyboard di mana Anda dapat membuat dokumen, catatan, tabel, dan lebih banyak lagi hanya dengan perintah suara? Kami hadir untuk membantu dengan ClickUp Talk to Text, bagian dari ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop yang merupakan solusi AI kerja paling lengkap di dunia. Pengguna juga dapat menggunakan versi terbaru model AI eksternal seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude langsung dari ruang kerja ClickUp yang terhubung. Jadikan suara Anda sebagai alat produktivitas dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Memiliki banyak informasi yang tersebar di berbagai ruang kerja dan aplikasi terhubung? ClickUp Knowledge Management mengindeks semua hal dari seluruh ruang kerja Anda—tugas, Dokumen, dan bahkan integrasi seperti Slack atau Google Drive.

Ajukan satu pertanyaan, dan ClickUp Brain menampilkan jawaban yang biasanya membutuhkan sepuluh tab dan tiga pertemuan untuk menemukannya.

📮 ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan prompt teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa! AI ini terintegrasi secara mendalam ke setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum percakapan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi! Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah menggantikan 3+ aplikasi dengan aplikasi serba guna kami untuk pekerjaan!

Fitur terbaik ClickUp

Catatan dinamis : Dapatkan ruang pribadi untuk mencatat ide, daftar tugas, atau persiapan rapat dengan cepat sebelum mengubahnya menjadi tugas di : Dapatkan ruang pribadi untuk mencatat ide, daftar tugas, atau persiapan rapat dengan cepat sebelum mengubahnya menjadi tugas di ClickUp Notepad

Pengelolaan tugas : Hubungkan : Hubungkan tugas ClickUp ke dokumen Anda, berikan tugas dari mana saja, dan kelola dengan efisien menggunakan pembaruan status, prioritas, dan bidang kustom.

Catatan rapat bertenaga AI : Biarkan : Biarkan ClickUp AI Notetaker secara otomatis bergabung dalam panggilan Zoom, Google Meet, atau Teams Anda untuk membuat catatan rapat yang detail. Fitur ini mengorganisir ringkasan di bawah setiap poin agenda dan menyinkronkannya langsung ke ClickUp.

Komunikasi real-time : Jaga diskusi dan obrolan tim tetap terhubung dengan ruang kerja Anda menggunakan : Jaga diskusi dan obrolan tim tetap terhubung dengan ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Chat . Ini sempurna untuk menjaga konteks tetap hidup di samping pembaruan proyek atau dokumentasi Anda.

Otomatisasi dan templat untuk menghemat waktu: Bekerja tanpa stres dengan lebih dari 1.000 templat dan lebih dari seratus otomatisasi yang sudah dibangun sebelumnya untuk memulai pekerjaan dengan cepat.

Batasan ClickUp

Jumlah fitur yang begitu banyak bisa terasa membingungkan pada awalnya, terutama bagi tim yang lebih kecil.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Saya ditugaskan untuk mencari perangkat lunak yang dapat memberikan departemen kami tempat untuk menyimpan rencana kerja kami. Kami memiliki beberapa divisi di dalam departemen dan membutuhkan sesuatu yang dapat menunjukkan kepada komisioner kami gambaran singkat tentang proyek-proyek kami untuk tahun ini. ClickUp luar biasa! Antarmukanya visual, memiliki detail yang sangat lengkap, dan memiliki fungsionalitas serta kapasitas pengeditan yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagai jenis data. Sistem ini ramah pengguna, dan saya hanya perlu melakukan pelatihan minimal dengan staf karena antarmukanya sangat intuitif.

Saya ditugaskan untuk mencari perangkat lunak yang dapat memberikan departemen kami tempat untuk menyimpan rencana kerja kami. Kami memiliki beberapa divisi di dalam departemen dan membutuhkan sesuatu yang dapat menunjukkan kepada komisioner kami gambaran singkat tentang proyek-proyek kami untuk tahun ini. ClickUp luar biasa! Antarmukanya visual, memiliki detail yang sangat lengkap, dan memiliki fungsionalitas serta kapasitas pengeditan yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagai jenis data. Sistem ini ramah pengguna, dan saya hanya perlu melakukan pelatihan minimal dengan staf karena antarmukanya sangat intuitif.

2. Notion (Terbaik untuk dokumen yang dapat disesuaikan dan modular yang juga berfungsi sebagai wiki)

melalui Notion

Notion sering dijelaskan sebagai blok bangunan modular dari ruang kerja modern. Aplikasi ini digunakan untuk berbagai tugas—mulai dari mendokumentasikan SOP onboarding klien hingga mengelola wiki tim internal dan garis waktu proyek melalui basis data terintegrasi.

Salah satu fitur unggulan adalah blok sinkronisasi Notion. Bagi tim yang mengelola banyak halaman yang saling terhubung, seperti kebijakan perusahaan atau kampanye pemasaran, kemampuan untuk menyinkronkan blok konten di seluruh halaman memastikan semua orang bekerja dengan informasi terbaru. Hal ini secara signifikan mengurangi kebingungan versi, terutama dalam lingkungan tim asinkron.

Fitur terbaik Notion

Buat tabel, papan Kanban, garis waktu, dan kalender dengan filter, hubungan, dan ringkasan.

Bagikan halaman dengan komentar, pengeditan real-time, riwayat versi, dan izin yang dapat disesuaikan.

Simpan artikel, tweet, dan bookmark melalui ekstensi browser atau integrasikan alat eksternal seperti Figma, Miro, Loom, atau Google Maps langsung ke dalam dokumen.

Manfaatkan AI untuk merangkum catatan, menyusun konten, menerjemahkan teks, dan mengotomatisasi entri basis data.

Atur alur kerja baru dengan cepat menggunakan perpustakaan luas template resmi dan yang dibuat oleh komunitas.

Batasan Notion

Dapat melambat saat bekerja dengan basis data besar atau halaman kompleks yang dipenuhi dengan elemen tertanam dan blok tertaut.

Tidak memiliki kemampuan rumus canggih yang mirip spreadsheet dan fitur grafik yang menjadi ciri khas Coda.

Harga Notion

Gratis Selamanya

Plus: $12 per anggota/bulan

Bisnis: $24 per anggota/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.7/5 (6.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Berikut ulasan G2:

Notion memudahkan Anda untuk mengorganisir informasi, berkolaborasi dengan rekan tim, dan membangun alur kerja kustom tanpa perlu menulis kode. Saya sangat menyukai fleksibilitasnya; saya menggunakannya setiap hari untuk segala hal, mulai dari spesifikasi produk dan catatan rapat hingga pelacakan proyek dan dasbor tim.

Notion memudahkan Anda untuk mengorganisir informasi, berkolaborasi dengan rekan tim, dan membangun alur kerja kustom tanpa perlu menulis kode. Saya sangat menyukai fleksibilitasnya; saya menggunakannya setiap hari untuk segala hal, mulai dari spesifikasi produk dan catatan rapat hingga pelacakan proyek dan dasbor tim.

👀 Tahukah Anda? PDF, yang diciptakan pada tahun 1993 oleh Adobe, membuat dokumen hampir tidak dapat diubah, akhirnya mengakhiri kekacauan 'tampilannya bagus di layar saya!'

3. Confluence (Terbaik untuk manajemen pengetahuan di tim teknis dan produk)

melalui Confluence

Confluence banyak digunakan di organisasi produk yang berkembang pesat, di mana dokumentasi sangat penting untuk kejelasan antar tim.

Integrasinya yang mendalam dengan ekosistem Atlassian menjadikannya alternatif yang kuat untuk Coda. Bagi tim yang sudah menggunakan Jira, terutama tim teknik atau IT, Confluence merupakan perpanjangan alami untuk perencanaan, spesifikasi produk, retrospeksi, dan berbagi pengetahuan internal.

Berbeda dengan model fleksibel Coda, Confluence mendukung dokumen terstruktur yang dirancang khusus untuk tim teknis. Misalnya, manajer produk dapat menyusun PRD yang terhubung langsung ke epik Jira, sementara tim teknik menggunakan alat ini untuk membuat panduan onboarding yang sinkron dengan kalender tim.

Fitur terbaik Confluence

Gunakan makro konten seperti pohon halaman, daftar isi, tag status, dan lainnya untuk menambahkan interaktivitas pada halaman.

Sematkan tiket Jira, backlog, dan roadmap secara langsung ke halaman Confluence untuk kolaborasi produk yang lancar.

Organisir dokumen berdasarkan tim, departemen, atau fungsi dengan halaman bertingkat dan navigasi yang jelas.

Kontrol akses informasi dengan izin tingkat granular, berstandar perusahaan, di tingkat ruang kerja, halaman, dan pengguna.

Batasan Confluence

Dapat terasa berantakan saat mengelola volume besar halaman dan ruang kerja, sehingga lebih sulit untuk menemukan konten lama atau yang telah diarsipkan.

Menawarkan pengalaman tata letak halaman dan pembuatan konten yang lebih terbatas, sehingga membatasi desain dokumen kreatif dan sangat disesuaikan.

Harga Confluence

Gratis: Hingga 10 pengguna

Standard: $5,16 per pengguna/bulan

Premium: $9,73 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Confluence

G2: 4. 1/5 (2.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Confluence?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Memiliki basis pengetahuan untuk tim kami adalah cara yang bagus untuk memastikan kita semua berada di halaman yang sama mengenai produk, panduan, dan informasi penting lainnya. Basis pengetahuan ini dirancang agar ramah pengguna dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari kami. Selain itu, basis pengetahuan ini terintegrasi dengan mulus dengan alat-alat yang sudah kami sukai, seperti Loom, Drive, dan Jira!

Memiliki basis pengetahuan untuk tim kami adalah cara yang bagus untuk memastikan kita semua berada di halaman yang sama mengenai produk, panduan, dan informasi penting lainnya. Basis pengetahuan ini dirancang agar ramah pengguna dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari kami. Selain itu, basis pengetahuan ini terintegrasi dengan mulus dengan alat-alat yang sudah kami sukai, seperti Loom, Drive, dan Jira!

4. Quip (Terbaik untuk kolaborasi dokumen real-time di antara tim penjualan, keberhasilan pelanggan, dan operasional)

melalui Quip

Quip adalah platform produktivitas kolaboratif yang dimiliki oleh Salesforce, yang menggabungkan dokumen, spreadsheet, dan obrolan ke dalam antarmuka tunggal yang berorientasi pada perangkat mobile.

Pada dasarnya, Quip berfungsi sebagai perpaduan antara dokumen dan spreadsheet. Platform ini memungkinkan tim untuk menyisipkan tabel, menjalankan rumus, menugaskan tugas, dan mengadakan diskusi. Sebagai salah satu alternatif teratas untuk Coda bagi organisasi yang berfokus pada Salesforce, Quip membantu memperlancar koordinasi tim dan meminimalkan kebutuhan untuk berpindah antar alat.

Fitur unggulan adalah integrasi Salesforce asli. Anda dapat menghubungkan bidang CRM secara langsung, melacak pembaruan akun, atau membuat panduan kolaboratif yang menarik data real-time.

Fitur terbaik Quip

Dapatkan fitur obrolan bawaan di setiap halaman untuk diskusi yang lancar tanpa perlu menggunakan alat eksternal.

Buat spreadsheet di dalam dokumen, lengkap dengan fungsi dan grafik, ideal untuk perencanaan ringan atau peramalan.

Sederhanakan penugasan tugas dengan @mentions untuk mengelola tindak lanjut dan tanggung jawab di dalam dokumen.

Kelola tugas proyek dengan daftar periksa dasar, papan Kanban, dan kalender yang terintegrasi langsung dalam dokumen.

Batasan Quip

Pengaturan berbagi dapat terasa terlalu longgar—siapapun yang memiliki akses ke dokumen dapat mengeditnya secara default, yang mungkin tidak cocok untuk tim yang membutuhkan kontrol konten yang lebih ketat.

Menawarkan sangat sedikit integrasi yang berarti di luar ekosistem Salesforce, sehingga membatasi kegunaannya sebagai pusat kerja utama.

Harga Quip

Starter: $10 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Plus: $25 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Lanjutan: $100 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Quip

G2: 4.2/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Quip?

Berikut ulasan G2:

Quip memudahkan kolaborasi dokumen dengan pengeditan real-time, integrasi obrolan, dan antarmuka yang bersih—sempurna untuk tim yang mencari produktivitas dan keteraturan.

Quip memudahkan kolaborasi dokumen dengan pengeditan real-time, integrasi obrolan, dan antarmuka yang bersih—sempurna untuk tim yang mencari produktivitas dan organisasi.

🧠 Fakta Menarik: Mekanisme Antikythera (sekitar 200 SM) memiliki ukiran yang menjelaskan tujuannya, menjadikannya mungkin sebagai dokumentasi komputer pertama.

5. Obsidian (Terbaik untuk pencatatan yang terhubung dan berfokus pada lokal)

melalui Obsidian

Obsidian adalah aplikasi basis pengetahuan dan pencatat catatan yang dapat membantu Anda mengorganisir penelitian berformat panjang, menghubungkan ide-ide, dan mengatur sistem "otak kedua".

Karena mengubah pencatatan linier menjadi jaringan ide yang terhubung melalui tautan balik, tautan internal, dan tampilan grafik visual, Anda mulai melihat basis pengetahuan Anda sebagai sistem yang hidup.

Aplikasi ini unggul dalam tugas-tugas seperti sintesis penelitian, pengembangan dunia fiksi, dan penulisan panjang, di mana menghubungkan ide-ide yang berbeda sangat penting. Aplikasi ini berfungsi sebagai lapisan pemikiran sebelum proyek-proyek diformalkan atau diluncurkan.

Alternatif Coda ini menyimpan semua data secara lokal, memastikan privasi dan kepemilikan data yang sepenuhnya.

Fitur terbaik Obsidian

Simpan catatan sebagai teks biasa di perangkat Anda, akses offline, dan kendali penuh atas data Anda.

Hubungkan ide antar catatan dan tampilkan kembali konten terkait tanpa perlu menggunakan tag.

Buka beberapa catatan sekaligus dan bekerja di antara mereka secara berdampingan untuk pemikiran non-linear.

Visualisasikan hubungan antara catatan melalui tampilan grafik interaktif yang memetakan basis pengetahuan Anda.

Batasan Obsidian

Tidak dirancang untuk kolaborasi real-time, yang membatasi penggunaannya untuk tim yang membutuhkan pengeditan bersama atau akses berbasis izin.

Tidak termasuk database bawaan atau fungsi tabel lanjutan; tabelnya hanya berupa Markdown sederhana tanpa rumus atau tampilan.

Anda memerlukan paket berbayar untuk menyinkronkan catatan di berbagai perangkat atau mempublikasikannya di mana saja.

Harga Obsidian

Gratis

Sync: $5 per pengguna, per bulan

Publish: $10 per situs, per bulan

Ulasan dan penilaian Obsidian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian?

Lihat ulasan Capterra ini:

Obsidian adalah produk yang sangat fleksibel dan berorientasi pada pengguna. Produk ini cepat dan meningkatkan produktivitas saya saat bekerja dengan berbagai dokumen. Mudah disesuaikan untuk penggunaan pribadi dan memiliki akses mudah ke semua perintah dan opsi.

Obsidian adalah produk yang sangat fleksibel dan berorientasi pada pengguna. Produk ini cepat dan meningkatkan produktivitas saya saat bekerja dengan berbagai dokumen. Mudah disesuaikan untuk penggunaan pribadi dan memiliki akses mudah ke semua perintah dan opsi.

6. Dropbox Paper (Terbaik untuk pencatatan dalam tim yang sudah menggunakan Dropbox)

melalui Dropbox Paper

Antarmuka minimalis Dropbox Paper membuatnya efektif untuk dokumentasi cepat dan brainstorming kreatif. Antarmuka ini menghilangkan kerumitan visual dan memungkinkan Anda fokus sepenuhnya pada konten tanpa kurva pembelajaran yang curam.

Anda dapat menyematkan gambar, video, berkas Figma, klip audio, dan bahkan potongan kode langsung—tanpa plugin yang rumit atau pengaturan berbagi berkas yang kompleks.

Meskipun tidak menawarkan basis data relasional atau tampilan fleksibel seperti alat yang lebih canggih, Dropbox Paper tetap menjadi salah satu alternatif Coda terbaik untuk tim yang mengutamakan kecepatan, kesederhanaan, dan kolaborasi tim yang lancar.

Fitur terbaik Dropbox Paper

Ubah dokumen apa pun menjadi presentasi yang rapi dan profesional.

Embed dan pratinjau file, termasuk video dan audio, langsung dari akun Dropbox Anda.

Dapatkan kolaborasi real-time dengan kursor langsung dan komentar langsung, ideal untuk siklus umpan balik tim.

Kurangi tugas berulang dan lacak tanggung jawab dengan daftar tugas dan tenggat waktu yang terintegrasi dalam dokumen.

Batasan Dropbox Paper

Organisasi folder terbatas pada daftar datar tanpa hierarki atau penandaan warna, dan antarmuka pengguna yang lambat dapat menyebabkan pembuatan dokumen secara tidak sengaja.

Hampir tidak menyediakan opsi kustomisasi untuk tata letak dokumen, templat, atau fungsionalitas.

Tidak dapat berfungsi sebagai pusat kerja terpusat karena cakupan yang terbatas dan kurangnya integrasi pihak ketiga yang kuat.

Harga Dropbox Paper

Plus: $11,99/bulan

Professional: $19,99/bulan

Standard: $18 per pengguna per bulan

Lanjutan: $30/pengguna/bulan

📌 Catatan: Dropbox Paper termasuk dalam semua paket Dropbox—tidak ada harga terpisah untuk Paper itu sendiri.

Ulasan dan penilaian Dropbox Paper

G2: 4. 1/5 (4.500+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dropbox Paper?

Berikut ulasan G2:

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk dokumen kolaboratif online yang bersifat ad-hoc dan informal, terutama yang sering mengalami perubahan.

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk dokumen kolaboratif online yang bersifat ad-hoc dan informal, terutama yang sering mengalami perubahan.

🔔 Pengingat Ramah: Tidak semua alat kompatibel dengan ekosistem Google Workspace. Untuk menjaga alur kerja Anda tetap lancar, carilah opsi yang mendukung integrasi Gmail, Drive, Kalender, dan Meet.

7. Basecamp (Terbaik untuk menyederhanakan komunikasi tim dan dokumen proyek dalam satu tempat)

melalui Basecamp

Basecamp didesain dengan konsep bahwa setiap proyek membutuhkan alat yang sama, seperti tugas, pesan, file, daftar tugas, dan batas waktu yang dikelompokkan dalam satu tempat.

Anda tidak perlu mencari-cari riwayat obrolan untuk menemukan keputusan terbaru atau bertanya-tanya di mana dokumen proyek disimpan. Pesan-pesan disusun dalam thread, daftar tugas terlihat oleh semua orang, dan Anda dapat mengunggah dokumen atau catatan langsung ke ruang proyek.

Platform ini juga dilengkapi dengan repositori pusat untuk berbagi dokumen, file, gambar, dan sumber daya proyek lainnya. Anda dapat memberikan akses terbatas dan terkendali kepada klien dan pemangku kepentingan eksternal untuk umpan balik dan persetujuan.

Fitur terbaik Basecamp

Organisir semua komunikasi proyek, tugas, file, dan jadwal ke dalam satu ruang kerja terpadu.

Buat area terpisah seperti Papan Pengumuman untuk pengumuman penting dan Campfire untuk obrolan cepat, menjaga percakapan tetap terorganisir.

Lampirkan file dari editor teks (hingga 10 GB) atau tambahkan file mandiri (hingga 5 GB)

Lacak kemajuan dengan Hill Charts, alat pelacak kemajuan visual yang membantu tim menunjukkan kapan suatu tugas telah dipahami secara konseptual, meskipun belum selesai.

Batasan Basecamp

Masalah notifikasi dapat muncul karena pengguna yang ditandai terkadang melewatkan pemberitahuan, dan mengakses pesan ping di perangkat seluler terasa rumit dan tidak intuitif.

Tidak memiliki database yang dapat disesuaikan, spreadsheet, atau kemampuan pembuatan dokumen lanjutan.

Menerapkan struktur kaku yang tidak dapat diubah untuk menyesuaikan alur kerja tim tertentu.

Harga Basecamp

Gratis Selamanya

Plus: $15 per pengguna per bulan

Pro Unlimited: $299/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.000+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (14.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Basecamp?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Platform ini memungkinkan tim dan departemen untuk berkomunikasi dengan mudah dan memanfaatkan aset penting, seperti materi kreatif, sebagai repositori yang dapat diakses, direvisi, dan dilacak secara bersama-sama. Anggota tim juga dapat memberikan umpan balik dan melakukan revisi.

Platform ini memungkinkan tim dan departemen untuk berkomunikasi dengan mudah dan memanfaatkan aset penting, seperti materi kreatif, sebagai repositori yang dapat diakses, direvisi, dan dilacak secara bersama-sama. Selain itu, anggota tim juga dapat memberikan umpan balik dan melakukan revisi.

8. Slite (Terbaik untuk dokumentasi asinkron dan wiki internal yang ringan)

melalui Slite

Slite adalah platform manajemen pengetahuan yang menggabungkan dokumen kolaboratif dengan fitur diskusi terintegrasi.

Buat dokumen terverifikasi, tambahkan video, gambar, dan format kaya, serta edit atau perbarui dokumen tersebut bersama tim Anda. Asisten AI bawaan dapat meningkatkan kualitas tulisan Anda, serta merangkum atau menerjemahkan dokumen Anda dalam hitungan detik.

Berbeda dengan alat yang mengutamakan fleksibilitas tak terbatas, Slite mengutamakan struktur. Setiap catatan berada dalam saluran, dan saluran-saluran tersebut dikelompokkan berdasarkan topik atau tim. Anda dapat meminta masukan pada dokumen, mendapatkan tanggapan melalui thread inline, dan melanjutkan tanpa perlu mengadakan pertemuan.

Aplikasi ini juga mendukung pengelolaan versi dan saran. Saat meninjau pembaruan, Anda dapat melihat secara tepat apa yang telah diubah dan siapa yang mengusulkannya. Fitur ini sangat berguna saat bekerja pada dokumen berulang seperti spesifikasi produk, draf kebijakan, atau panduan internal.

Fitur terbaik Slite

Organisasikan pengetahuan ke dalam saluran dan dokumen bertingkat, menciptakan wiki perusahaan yang jelas dan mudah dinavigasi.

Tugaskan peninjau dan tetapkan tanggal verifikasi agar dokumen penting tidak kadaluwarsa.

Diskusikan pekerjaan secara langsung di dalam setiap dokumen melalui ruang obrolan terdedikasi dan terstruktur.

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami (misalnya, ‘Keputusan apa yang diambil pada sprint terakhir?’) untuk mendapatkan jawaban ringkas dari basis pengetahuan Anda.

Lihat keterlibatan dokumen seiring waktu, lacak penggunaan ruang kerja, dan ekspor data aktivitas tim melalui CSV untuk audit atau tinjauan.

Batasan Slite

Memiliki struktur dokumen yang lebih kaku dengan opsi kustomisasi tata letak yang terbatas.

Dokumen yang lebih panjang masih dapat mengalami lag saat diedit, meskipun telah dilakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kinerja seiring waktu.

Hanya menawarkan kemampuan manajemen tugas dasar dalam bentuk daftar periksa sederhana.

Harga Slite

Standard: $10/pengguna/bulan

Premium: $15 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slite

G2: 4.6/5 (260+ ulasan)

Capterra: 4.7 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slite?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Menulis dan memformat konten sangat mudah, bahkan bagi pengguna baru. Anda tidak akan kewalahan dengan fitur-fitur—sebaliknya, alat-alat baru dan cara kerja baru dapat dengan mudah ditemukan saat Anda bekerja di Slite.

Menulis dan memformat konten sangat mudah, bahkan bagi pengguna baru. Anda tidak akan kewalahan dengan fitur-fitur—sebaliknya, alat-alat baru dan cara kerja baru dapat dengan mudah ditemukan saat Anda bekerja di Slite.

💡 Tips Pro: Dokumentasikan alur kerja Anda saat ini sebelum beralih ke platform baru. Buat diagram alur yang menunjukkan bagaimana informasi mengalir melalui tim Anda saat ini. Rencana alur kerja ini membantu Anda mengonfigurasi alat baru sejak hari pertama dan mengidentifikasi celah integrasi yang dapat menghambat adopsi di kemudian hari.

9. Nuclino (Terbaik untuk wiki internal tim berbasis cloud dan berbagi pengetahuan dengan cepat)

melalui Nuclino

Nuclino adalah alat kolaborasi berbasis cloud dan manajemen pengetahuan yang memungkinkan Anda membuat, mengedit, menghubungkan, dan mengorganisir dokumen secara real-time dengan pusat terpadu untuk pengetahuan, dokumen, pelacakan proyek, dan brainstorming.

Alat ini memiliki antarmuka seret dan lepas, sehingga Anda dapat mengatur ulang item, menumpuk koleksi satu sama lain, dan beralih antara tampilan daftar, papan, tabel, atau grafik, tergantung pada cara Anda ingin bekerja.

Ketik ‘@’ untuk langsung menghubungkan satu halaman ke halaman lain dan buat dokumen internal Anda terasa lebih seperti situs web atau wiki internal.

Fitur terbaik Nuclino

Buat dokumen dengan efisien menggunakan dukungan Markdown penuh dan perintah slash.

Gunakan /canvas untuk membuat diagram bebas bentuk, merancang alur kerja, atau peta pikiran langsung di dalam dokumen apa pun.

Temukan informasi apa pun secara instan dengan fungsi pencarian yang cepat dan responsif.

Publish ruang kerja sebagai situs web, dengan domain kustom dan pengeditan judul situs.

Visualisasikan seluruh ruang kerja sebagai jaringan halaman yang terhubung, dengan animasi saat mengarahkan kursor dan petunjuk warna.

Batasan Nuclino

Menawarkan opsi pemformatan, tata letak, dan penyesuaian yang terbatas dalam dokumen.

Koleksi menghasilkan halaman indeks yang diisi otomatis dan tidak dapat disesuaikan, yang membatasi penggunaannya sebagai halaman arahan yang dapat diedit atau pusat visual untuk konten yang dikelompokkan.

Tidak termasuk izin granular, peran pengguna, atau kontrol keamanan lanjutan yang dibutuhkan oleh perusahaan besar.

Harga Nuclino

Gratis Selamanya

Starter: $8 per pengguna per bulan

Bisnis: $12 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Nuclino

G2: 4.7/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nuclino?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Saya ingin memulai beberapa bisnis dan proyek penulisan secara kolaboratif dan individu. Nuclino telah memberikan cara bagi saya untuk berbagi dan mengorganisir informasi saya dengan lancar dan terampil. Meskipun saya hanyalah orang biasa, saya merasa lebih produktif dan profesional saat menggunakan Nuclino. Saya pikir ini adalah platform yang baik bagi siapa pun yang berusaha menciptakan dampak di dunia.

Saya ingin memulai beberapa bisnis dan proyek penulisan secara kolaboratif dan individu. Nuclino telah memberikan cara bagi saya untuk berbagi dan mengorganisir informasi saya dengan lancar dan terampil. Meskipun saya hanya orang biasa, saya merasa lebih produktif dan profesional saat menggunakan Nuclino. Saya pikir ini adalah platform yang baik bagi siapa pun yang berusaha menciptakan dampak di dunia.

10. Microsoft OneNote (Terbaik untuk pencatatan multimedia di berbagai perangkat)

melalui Microsoft OneNote

OneNote dari Microsoft dirancang untuk pencatatan bebas bentuk yang tidak mengharuskan struktur di awal. Anda membuka buku catatan, memilih bagian, dan menambahkan apa pun yang Anda butuhkan: teks, catatan suara, PDF, tangkapan layar papan tulis, atau catatan tulisan tangan.

Setiap halaman berfungsi seperti kanvas tak terbatas. Letakkan konten di mana saja, beri anotasi pada tangkapan layar, dan bahkan tulis persamaan atau corat-coret. Asisten AI Copilot membantu menghemat waktu dan usaha dalam menghasilkan ide, membuat daftar, dan mengorganisir informasi Anda.

Sinkronisasi berjalan lancar di semua platform. Baik Anda menggunakan aplikasi desktop di Windows, versi web melalui OneDrive, atau aplikasi seluler di iOS atau Android, catatan Anda tetap tersinkronisasi dan dapat diakses.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Organisasikan informasi dalam struktur hierarkis yang familiar berupa notebook, bagian, dan halaman.

Cari teks dalam gambar yang disisipkan dan catatan tulisan tangan menggunakan teknologi Pengenalan Karakter Optik (OCR) yang andal.

Rekam catatan suara langsung di aplikasi, dengan pemutaran yang disinkronkan dengan pencatatan untuk tinjauan rapat.

Gunakan stylus atau jari Anda untuk menggambar sketsa, menandai dokumen, atau menulis tangan rumus matematika dan kimia.

Potong artikel, tangkapan layar, atau halaman web lengkap, lalu simpan ke dalam buku catatan dengan informasi sumber tetap terjaga.

Batasan Microsoft OneNote

Sinkronisasi antar perangkat dapat mengalami keterlambatan, terutama saat melakukan edit offline atau sering berpindah perangkat, yang kadang-kadang mengganggu alur kerja.

Dapat menjadi tidak terorganisir karena sifatnya yang tidak terstruktur.

Harga Microsoft OneNote

Gratis Selamanya (tersedia secara default di semua paket Microsoft 365)

Microsoft 365 Personal: $9,99/bulan

Microsoft 365 Family: $12,99/bulan

Microsoft 365 Business Basic: $6,00/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Microsoft 365 Business Premium: $22,00/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Microsoft 365 Apps for Business: $8,25 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1.800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft OneNote?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

OneNote sangat bagus untuk mengatur catatan dalam struktur yang jelas dan fleksibel. Saya suka cara OneNote meniru buku catatan fisik dengan tab dan bagian, sehingga memudahkan pengelolaan topik atau proyek yang berbeda.

OneNote sangat bagus untuk mengatur catatan dalam struktur yang jelas dan fleksibel. Saya suka cara OneNote meniru buku catatan fisik dengan tab dan bagian, sehingga memudahkan pengelolaan topik atau proyek yang berbeda.

11. Airtable (Terbaik untuk alur kerja dokumentasi berbasis database yang terhubung)

melalui Airtable

Airtable adalah alat tanpa kode yang kuat untuk membangun aplikasi kustom, seperti CRM, perencana konten, pelacak proyek, dan lainnya. Alat ini berguna untuk dokumentasi dan sistem pengetahuan internal di mana sinkronisasi data real-time, kepemilikan, dan organisasi tingkat bidang menjadi hal yang penting.

Setiap basis dapat mencakup beberapa tabel yang mendukung jenis bidang kaya seperti teks, dropdown, catatan tertaut, lampiran, tag kolaborator, dan lainnya. Anda dapat menghubungkan dokumen terkait antar tabel, membuat tampilan yang difilter, dan mengubah catatan menjadi entri pengetahuan.

Perluas fungsionalitas dengan ekstensi atau skrip jika diperlukan, dan kendalikan akses dengan pengaturan berbagi dan izin.

Fitur terbaik Airtable

Bangun basis data relasional yang kuat dan fleksibel dengan antarmuka yang ramah pengguna dan mirip spreadsheet.

Hubungkan catatan antar tabel untuk menghindari duplikasi dan menjaga dokumentasi yang terhubung tetap diperbarui.

Beralih antara tampilan Grid, Gallery, Kanban, Kalender, dan Gantt untuk membantu tim menavigasi catatan dengan cara yang sesuai dengan cara kerja mereka.

Analisis dokumen, buat gambar, dan temukan jawaban cepat untuk pertanyaan dengan AI Agents

Desain dasbor dan aplikasi interaktif yang disesuaikan untuk pengguna akhir.

Gunakan Airtable Automations untuk memicu pembaruan, pengingat, atau pesan Slack saat dokumen baru ditambahkan atau direvisi.

Batasan Airtable

Tidak memiliki fitur pembuatan dokumen panjang atau pengeditan teks yang kuat, sehingga tidak cocok untuk membangun wiki atau basis pengetahuan.

Batasan perekaman dapat menjadi kendala untuk dataset besar, dan tidak ada sistem pemberitahuan email saat batas eksekusi otomatisasi tercapai.

Harga Airtable

Gratis Selamanya

Tim: $24/pengguna/bulan

Bisnis: $54/pengguna/bulan

Skala Perusahaan: Harga kustom

Add-on AI: Mulai dari $6 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Airtable

G2: 4.6/5 (2.900+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Saya menemukan antarmuka Airtable sangat ramah pengguna. Ia memiliki struktur yang kuat untuk mengimpor dan berbagi data dalam berbagai format. Saya suka berbagai antarmuka yang dapat dibangun dari satu tabel. Saya menghargai kemampuan untuk meminta orang mengisi formulir yang memuat data ke dalam tabel tanpa perlu lisensi untuk setiap individu yang mengisi formulir. Sangat mudah untuk mengubah jenis data, label, dan hampir semua hal di Airtable, tetapi saya juga menghargai peringatan yang diberikan jika Anda akan memengaruhi data di basis data terhubung lainnya.

Saya menemukan antarmuka Airtable sangat ramah pengguna. Ia memiliki struktur yang kuat untuk mengimpor dan berbagi data dalam berbagai format. Saya suka berbagai antarmuka yang dapat dibangun dari satu tabel. Saya menghargai kemampuan untuk meminta orang mengisi formulir yang memuat data ke dalam tabel tanpa perlu lisensi untuk setiap individu yang mengisi formulir. Sangat mudah untuk mengubah jenis data, label, dan hampir semua hal di Airtable, tetapi saya juga menghargai peringatan yang diberikan jika Anda akan memengaruhi data di basis data terhubung lainnya.

12. Evernote (Terbaik untuk dokumentasi pribadi yang terstruktur dan pengambilan catatan yang cepat)

melalui Evernote

Evernote adalah alat populer untuk dokumentasi pribadi yang terstruktur. Pengguna dapat menyimpan artikel web, memindai catatan tulisan tangan, meneruskan email ke buku catatan, dan kemudian memberi tag serta mengatur semuanya untuk pemulihan yang mudah.

Setiap notebook berfungsi sebagai wadah, dengan catatan yang dapat mencakup daftar periksa, lampiran, dokumen tertanam, dan tautan ke acara kalender. Aplikasi ini menawarkan sinkronisasi yang andal di antara perangkat desktop dan seluler, dan dengan dukungan OCR bawaan, bahkan tanda terima yang discan atau catatan tulisan tangan pun menjadi dapat dicari.

Fitur AI bawaan dapat merangkum, mengedit, dan menerjemahkan catatan Anda, serta dengan cepat menemukan informasi yang tepat dari catatan tersebut.

Fitur terbaik Evernote

Transkrip, ringkas, dan atur catatan rapat menggunakan input suara atau rekaman di aplikasi pencatat catatan AI

Temukan konten di dalam gambar, PDF, dan catatan tulisan tangan menggunakan pengenalan karakter optik (OCR).

Simpan artikel, halaman web lengkap, atau PDF dengan atribusi sumber ke dalam buku catatan tertentu untuk referensi di kemudian hari.

Pindai dokumen fisik, papan tulis, dan kartu nama langsung ke dalam aplikasi menggunakan kamera perangkat seluler.

Tambahkan anotasi pada gambar dan file PDF dengan teks, panah, dan sorotan tanpa perlu meninggalkan aplikasi.

Batasan Evernote

Beberapa tindakan, seperti melampirkan atau mengekspor catatan, terasa kurang lancar, dan tidak ada integrasi langsung untuk mengirim catatan melalui email dari dalam aplikasi.

Telah mengalami kenaikan harga yang signifikan dan batasan yang parah pada rencana gratisnya sejak diakuisisi oleh Bending Spoons.

Harga Evernote

Gratis Selamanya

Pribadi: $14,99/bulan

Professional: $17,99/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Evernote

G2: 4.4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?

Berikut ulasan G2:

Evernote adalah aplikasi praktis untuk mencatat. Saya suka sistem organisasi notebook dan penggunaan tag. Hal ini memudahkan dan mempercepat pencarian informasi Anda.

Evernote adalah aplikasi praktis untuk mencatat. Saya suka sistem organisasi notebook dan penggunaan tag. Hal ini memudahkan dan mempercepat pencarian informasi Anda.

13. Trello (Terbaik untuk dokumentasi visual dengan kartu yang fleksibel)

melalui Trello

Atlassian’s Trello sering dikaitkan dengan manajemen proyek gaya Kanban. Namun, jika dilihat lebih dekat, ini juga merupakan alat untuk mendokumentasikan proses, mencatat catatan rapat, atau membuat papan pengetahuan tim dalam format visual-first.

Di dalamnya, sampul kartu kustom, reaksi emoji, dan animasi confetti memberikan sentuhan lebih manusiawi pada dokumentasi.

Anda juga dapat mengorganisir konten dengan lebih efektif menggunakan pemisah, label, pintasan keyboard, dan mengatur status 'Selesai' yang sesuai dengan alur kerja Anda. Bagi tim yang tidak memerlukan basis data bertingkat atau tabel terstruktur, Trello memberikan struktur yang cukup untuk mengelola pengetahuan bersama.

Fitur terbaik Trello

Gunakan sampul berwarna atau berbasis gambar untuk membedakan dokumen, catatan, atau kartu sumber daya secara visual dengan sekilas.

Buat pemisah baris sederhana dalam daftar dengan ‘—’ (pemisah kartu) untuk mengelompokkan kartu terkait atau mendokumentasikan tahap-tahap.

Gunakan label, tanda centang tanggal jatuh tempo, atau daftar arsip untuk menandai pembaruan dokumentasi atau entri pengetahuan yang telah diselesaikan.

Otomatiskan tindakan berulang, seperti memindahkan kartu atau menambahkan daftar periksa, dengan mesin otomatisasi bawaan Butler automation engine .

Perluas fungsionalitas papan dengan menambahkan Power-Ups untuk integrasi dan fitur seperti kalender dan bidang kustom.

Keterbatasan Trello

Tidak memiliki fitur pembuatan dokumen panjang yang kuat, sehingga tidak cocok untuk membangun basis pengetahuan atau wiki.

Ketika papan menjadi terlalu penuh dengan kartu, lampiran, atau otomatisasi yang sedang berjalan, kinerja dapat melambat, terutama selama alur kerja yang melibatkan banyak data.

Menyediakan kemampuan pelaporan dan analitik bawaan yang terbatas.

Harga Trello

Gratis Selamanya (hingga 10 kolaborator per ruang kerja)

Standard: $6 per pengguna per bulan

Premium: $12,50/pengguna/bulan

Enterprise: $17,50/pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4. 4/5 (13.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Saya telah menggunakan Trello selama bertahun-tahun sebagai pengatur daftar tugas pribadi dan alat manajemen proyek dengan beberapa kontributor. Saya tetap menggunakan Trello hingga saat ini meskipun ada alternatif lain yang menarik, karena Trello sederhana dan sangat mudah digunakan.

Saya telah menggunakan Trello selama bertahun-tahun sebagai pengatur daftar tugas pribadi dan alat manajemen proyek dengan beberapa kontributor. Saya tetap menggunakan Trello hingga saat ini meskipun ada alternatif lain yang menarik, karena Trello sederhana dan sangat mudah digunakan.

Perbarui Dokumen dan Manajemen Tugas Anda dengan ClickUp

Tidak dapat dipungkiri bahwa Coda sangat cerdas. Ia membantu Anda bekerja lebih cepat dengan menyimpan dokumen, basis data, dan dasbor. Namun, seiring dengan meningkatnya tuntutan alur kerja Anda, Anda membutuhkan alat yang tidak melambat di bawah tekanan atau membatasi apa yang dapat dilakukan tim Anda bersama-sama.

ClickUp adalah pilihan yang lebih baik.

Platform ini menawarkan dokumen yang terhubung dengan pelacakan proyek real-time, tabel yang menampilkan data langsung, fitur obrolan yang menghubungkan tim, dan AI yang benar-benar menyesuaikan dengan pekerjaan Anda. Bagian terbaiknya? ClickUp menyesuaikan diri. Baik Anda mengelola dokumen produk, SOP, atau wiki internal, platform ini menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda.

Jika Anda siap untuk platform produktivitas yang dapat mengikuti cara Anda bekerja, terlepas seberapa cepat perubahan terjadi, ClickUp layak untuk dipertimbangkan dengan serius.

👉 Coba ClickUp hari ini dan gabungkan dokumen, tugas, dan ide Anda dalam satu ruang kerja yang powerful.