Bagaimana Manajer HR Dapat Menggunakan ClickUp SyncUps untuk Onboarding Syncs

Kegagalan minggu pertama memang nyata.

Karyawan baru menunggu laptop, telepon, dan akses aplikasi sambil mencoba memahami kebijakan dan alat kerja, manajer kesulitan melatih mereka, dan HR sibuk mengurus semua urusan yang belum tuntas. 🏃🏻💨

Pada saat yang sama, organisasi menghabiskan hingga 62% waktu dan anggaran mereka untuk upaya onboarding. Hal ini menunjukkan bahwa menghabiskan sumber daya secara berlebihan bukanlah solusi yang tepat.

Anda membutuhkan sistem terpadu yang memastikan semua orang berada di halaman yang sama, menjaga semua komunikasi onboarding tetap terorganisir.

Terdengar tidak mungkin, bukan? Tapi itulah yang dilakukan ClickUp.

Dalam posting blog ini, kami akan menunjukkan cara menggunakan ClickUp SyncUps untuk onboarding. Kami juga akan membahas bagaimana ClickUp melampaui panggilan video untuk menghubungkan tugas, dokumen, dan tim dalam satu ruang kerja. 🧑‍💻

Mengapa Sinkronisasi Onboarding Penting untuk Karyawan Baru?

Minggu pertama karyawan baru menentukan arah untuk segala hal yang akan datang.

Di tengah layar, jadwal, dan wajah-wajah yang tersebar, sinkronisasi onboarding menjadi titik sentuh dasar di mana karyawan baru mulai merasa didukung dan terhubung.

Selain itu, sebuah studi menemukan bahwa pemeriksaan rutin yang sistematis dan dukungan manajerial sejak awal membantu karyawan baru beradaptasi lebih cepat, meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan retensi. Karyawan yang merasa 'diperhatikan dan didukung' selama proses onboarding lebih terlibat dalam jangka panjang, dengan 87% melaporkan hubungan sosial yang lebih kuat dari interaksi tim sejak awal.

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pemeriksaan onboarding langsung menggunakan perangkat lunak pelatihan:

Bangun budaya perusahaan: Tunjukkan norma, nilai, ritual informal, dan dinamika tim secara real-time.

Jelaskan harapan: Jelaskan tujuan peran, metrik kinerja, dan prioritas awal.

Tanggapi pertanyaan awal: Tangani ketidakpastian atau kesalahpahaman sebelum berkembang.

Pantau kemajuan tim: Dapatkan pembaruan real-time tentang bagaimana karyawan baru beradaptasi.

Perkuat koneksi: Dorong pembentukan hubungan antara HR, pemimpin tim, dan rekan kerja.

🔍 Tahukah Anda? Sebuah studi PubMed menemukan bahwa program onboarding yang terstruktur membuat hidup lebih mudah bagi profesional muda yang baru bergabung dengan dunia kerja. Mereka yang menjalani program onboarding yang tepat beradaptasi lebih cepat dan merasa lebih percaya diri dibandingkan mereka yang harus mencari tahu sendiri.

Tantangan umum dalam sinkronisasi onboarding

Bahkan sinkronisasi yang dilakukan dengan niat baik pun dapat menemui kendala. Berikut beberapa di antaranya:

Menyelaraskan kalender antara HR, manajer perekrutan, mentor, dan karyawan baru dapat menjadi tantangan yang rumit karena perbedaan zona waktu.

Memberikan informasi berlebihan dalam sinkronisasi awal (kebijakan, alat, alur kerja, perkenalan tim) tanpa rencana bertahap atau terstruktur dapat membingungkan karyawan baru.

Kehilangan konteks antara HR dan manajer dapat menyebabkan kebingungan jika kedua pihak membahas topik yang tumpang tindih atau tidak konsisten, seperti ekspektasi, umpan balik, atau tujuan.

Menghadapi masalah teknis dan logistik , seperti keterlambatan pengiriman perangkat keras, koneksi internet yang buruk, atau kredensial akses yang hilang, dapat mengganggu proses onboarding sejak hari pertama.

Mendorong partisipasi dalam rapat jarak jauh bisa menjadi tantangan ketika karyawan baru merasa ragu untuk menyalakan kamera atau mengajukan pertanyaan.

📮 ClickUp Insight: Sekitar 41% profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun menawarkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien, pesan sering tersebar di berbagai saluran, thread, atau pesan langsung, sehingga menyulitkan untuk mengakses informasi tersebut di kemudian hari. Dengan solusi terintegrasi seperti ClickUp Chat, obrolan Anda dapat dihubungkan ke proyek dan tugas tertentu, sehingga percakapan tetap relevan dan mudah diakses.

Apa itu ClickUp SyncUps dan Bagaimana Manfaatnya bagi Tim HR?

Buat pengalaman onboarding karyawan yang berdampak tinggi dengan ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps adalah fitur rapat video dan audio bawaan di ruang kerja ClickUp Anda. Fitur ini dirancang untuk membuat proses onboarding lebih cepat, kolaboratif, dan kaya akan konteks.

Dan ini sangat cocok untuk perusahaan yang berusaha memperpendek proses onboarding agar karyawan baru dapat berkontribusi lebih cepat.

Dengan semua sinkronisasi cepat yang terpusat dalam platform yang sama, ClickUp SyncUps membantu menciptakan pengalaman onboarding yang lebih terhubung, efisien, dan transparan. Berikut caranya:

Sentralisasikan semua komunikasi onboarding: Adakan sesi onboarding langsung di dalam ClickUp, menyatukan pesan, dokumen, dan tugas onboarding dalam satu ruang kerja.

Sederhanakan penjadwalan dan akses: Luncurkan SyncUps langsung dari saluran Luncurkan SyncUps langsung dari saluran obrolan ClickUp atau pesan langsung (DM) dan hubungkan dengan acara kalender untuk penjadwalan yang mudah.

Tingkatkan kolaborasi real-time: Izinkan karyawan baru untuk mengajukan pertanyaan, berbagi layar, dan berinteraksi dengan HR, manajer, dan rekan kerja tanpa perlu berpindah antar alat.

Rekam dan simpan konteks: Rekam panggilan dan secara otomatis generate transkrip sehingga diskusi penting, ekspektasi, dan langkah selanjutnya tidak pernah hilang.

Tetap terhubung di mana saja: Jaga agar tim HR dan karyawan baru tetap terlibat dengan dukungan mobile dan mini player saat bekerja dari jarak jauh atau mengelola Jaga agar tim HR dan karyawan baru tetap terlibat dengan dukungan mobile dan mini player saat bekerja dari jarak jauh atau mengelola Tugas di ClickUp

Lihat bagaimana ClickUp dapat mempercepat alur kerja onboarding Anda:

🧠 Fakta Menarik: Bidang SDM mulai formal sejak dini. Perusahaan National Cash Register (NCR) sering dianggap sebagai yang pertama memiliki departemen SDM khusus pada tahun 1901. Mereka menangani masalah keselamatan, keluhan, pelatihan supervisor, dan sebagainya.

Cara Menggunakan ClickUp SyncUps untuk Proses Onboarding Karyawan

ClickUp SyncUps mengubah proses onboarding karyawan menjadi pengalaman yang lancar dan interaktif. Berikut cara menyambut karyawan baru dengan SyncUps:

Langkah #1: Mulai sinkronisasi onboarding lebih cepat

Mulailah dengan menjadwalkan sesi onboarding Anda langsung di tempat Anda bekerja.

Untuk memulai SyncUps secara instan dari saluran obrolan mana pun:

1. Buka saluran obrolan yang diinginkan dan klik ikon SyncUps di pojok kanan atas.

2. Pesan akan muncul secara otomatis di saluran sehingga orang lain dapat bergabung.

Klik ikon panggilan untuk memulai ClickUp SyncUps

Untuk memulai SyncUps untuk obrolan onboarding satu lawan satu:

1. Buka tugas onboarding yang terkait dengan Channel atau pesan langsung dengan anggota tim Anda.

2. Klik ikon SyncUps

3. Pesan saluran akan memberi tahu tim/individu dengan bunyi dering untuk bergabung secara instan.

Berinteraksi langsung dengan karyawan baru melalui thread obrolan ClickUp

🚀 Keunggulan ClickUp: Jaga setiap percakapan onboarding tetap terhubung di ClickUp Chat. Buat saluran seperti #new-hires-october untuk mengumpulkan semua percakapan HR, manajer, dan karyawan baru di satu tempat Di sini, percakapan tidak berakhir dengan janji samar "Saya akan mengikutinya," karena Anda dapat mengubah pesan menjadi tugas, mengundang orang ke SyncUps, dan menetapkan langkah-langkah tindakan. Selain itu, dengan akses Chat seluler, tim HR dan karyawan baru dapat tetap terkoordinasi, bahkan saat sedang bepergian.

Langkah #2: Undang karyawan baru dan anggota tim HR

Setelah SyncUps Anda aktif, undang peserta dengan beberapa klik:

1. Gunakan tombol Undang orang di mode mini player atau layar penuh untuk menambahkan peserta.

2. Cari dan pilih anggota tim (atau karyawan baru) yang akan diundang. Mereka akan menerima pop-up dengan ikon lonceng dan dapat memilih untuk bergabung atau menolak.

3. Anda juga dapat menyalin tautan panggilan (melalui menu ‘…’) dan menempelkannya ke undangan kalender atau obrolan.

Beritahu undangan dengan notifikasi pop-up untuk bergabung secara instan

Setelah Anda mengundang karyawan baru dan tim HR ke SyncUp, langkah selanjutnya adalah memastikan mereka siap sepenuhnya sebelum hari pertama mereka.

Dapatkan template gratis Berikan pengalaman onboarding yang konsisten untuk karyawan baru dengan Template Onboarding Karyawan Baru ClickUp.

Template Onboarding Karyawan Baru ClickUp membantu Anda mengorganisir setiap langkah yang perlu diselesaikan oleh anggota tim baru selama beberapa minggu pertama mereka. Template ini dirancang untuk tim HR yang ingin sistem yang jelas dan kolaboratif untuk mengelola tugas onboarding di seluruh departemen.

Template HR gratis ini memberikan fleksibilitas dalam memantau kemajuan onboarding. Misalnya, Daftar Periksa Karyawan Baru mencantumkan semua tugas yang dikelompokkan berdasarkan fase onboarding seperti Sebelum Hari 1, Hari 1, Minggu 1, dan Minggu 2, mencakup hal-hal penting seperti mengisi dokumen, menyiapkan peralatan, pelatihan khusus peran, dan pengenalan HR.

🔍 Tahukah Anda? Penelitian menunjukkan bahwa seberapa hangat sebuah perusahaan menyambut seseorang—tidak hanya melalui dokumen korporat, tetapi juga melalui keramahan manajer dan rekan kerja—memiliki dampak yang kuat terhadap kesejahteraan dan mengurangi niat untuk resign.

Langkah #3: Bagikan layar Anda untuk membimbing karyawan baru

Berbagi layar sangat ideal untuk demonstrasi, baik saat menjelaskan kebijakan HR, cara mengajukan cuti, atau memperkenalkan ruang kerja ClickUp perusahaan.

Untuk berbagi layar selama SyncUps, klik ikon layar di bagian bawah panggilan dan pilih untuk berbagi tab, jendela, atau seluruh layar.

Aktifkan audio jika berbagi tab browser di dalam ClickUp SyncUps

⚡️ Template Arsip: Buat karyawan baru merasa didukung sejak hari pertama dengan Template Onboarding Karyawan ClickUp. Anda dapat dengan mudah mengorganisir tugas, menjadwalkan pelatihan, dan menandai setiap langkah yang telah diselesaikan.

Langkah #4: Catat catatan secara otomatis dengan transkrip dan ringkasan

Jaga agar diskusi onboarding karyawan tetap akurat dan mudah diakses dengan fitur perekaman SyncUp. Fitur ini menghilangkan kebutuhan mencatat secara manual dan memastikan percakapan onboarding didokumentasikan, dapat dicari, dan dibagikan.

Begini cara menghasilkan transkrip dan ringkasan:

1. Mulai atau bergabung dengan SyncUps Anda dari Chat atau tugas.

2. Klik ikon rekam untuk memulai perekaman sesi.

Catat setiap detail onboarding selama setiap sesi ClickUp SyncUps

3. Indikator perekaman ditampilkan saat rapat sedang berlangsung, memberitahu peserta bahwa sesi sedang direkam.

4. Setelah pertemuan, navigasikan ke tab SyncUps di Clips Hub untuk mengakses sesi yang telah direkam.

5. Di bilah sisi kanan, pilih Transkrip untuk melihat catatan berwaktu dari semua yang dibahas.

6. Klik Ringkas untuk secara instan menghasilkan ringkasan yang didukung AI yang menyoroti poin-poin penting, tindakan yang harus dilakukan, dan langkah selanjutnya.

Tonton rekaman ClickUp SyncUps untuk onboarding di Clips Hub

🚀 Keunggulan ClickUp: Pernahkah Anda melewatkan pembaruan penting yang tersembunyi di pesan onboarding? ClickUp Brain siap membantu. Ringkasan AI mengekstrak poin penting dari dokumen onboarding atau SyncUps, sementara daftar periksa dan tugas yang dihasilkan secara otomatis membantu karyawan baru tetap terorganisir. Misalnya, jika seorang karyawan baru di bidang pemasaran bertanya di platform obrolan, ‘Di mana saya bisa menemukan pedoman merek kami?’ ClickUp Brain dapat langsung menampilkan dokumen yang tepat, merangkum poin-poin penting, dan bahkan membuat tugas tindak lanjut seperti ‘Review pedoman merek sebelum pelatihan desain.’ Buat pembaruan kemajuan, panduan onboarding, atau ringkasan rapat secara instan dengan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Gunakan templat Rencana 30-60-90 Hari ClickUp untuk memberikan panduan yang jelas bagi karyawan baru atau anggota tim yang baru dipromosikan. Tetapkan tujuan dan tonggak pencapaian untuk setiap fase (30, 60, dan 90 hari) sambil mencatat catatan kemajuan dan tindakan yang perlu dilakukan sejak hari pertama.

Langkah #5: Hubungkan tugas dengan SyncUps secara instan

Lihat tepat berapa banyak tugas yang terhubung dengan SyncUps Anda di ClickUp

Hubungkan tugas ke SyncUps onboarding Anda tanpa meninggalkan Chat. Berikut caranya:

1. Saat berada di Channel atau Direct Message SyncUps, arahkan kursor ke pesan SyncUps yang aktif di Chat dan klik ikon titik tiga … .

2. Klik Tambahkan hubungan dan pilih tugas.

3. Untuk melihat, memperbarui, atau mengelola tugas yang terhubung tanpa meninggalkan Chat, klik angka di atas pesan SyncUps di Channel atau pesan langsung Anda.

Tugas ClickUp berada di ruang kerja Anda dan sepenuhnya terintegrasi dengan alat manajemen proyek dan alur kerja HR Anda.

Tambahkan detail seperti tanggal jatuh tempo, catatan, dan penanggung jawab agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan siapa yang bertanggung jawab. Gunakan Status Kustom ClickUp , seperti Belum Dimulai, Sedang Berlangsung, dan Selesai, untuk melacak kemajuan onboarding tanpa perlu mengirim pesan pengingat secara terus-menerus.

Setelah diskusi SyncUps Anda memiliki tugas ClickUp yang terkait, Anda dapat memperdalam proses onboarding dengan menggunakan templat daftar periksa onboarding ClickUp.

Dapatkan template gratis Pastikan setiap karyawan baru mendapatkan pengalaman onboarding yang terstruktur dengan templat Daftar Periksa Onboarding ClickUp.

Template ini dilengkapi dengan daftar periksa komprehensif untuk setiap peran, mencakup semua tugas esensial, mulai dari administrasi dokumen dan pengaturan IT hingga pelatihan pengetahuan produk dan perkenalan tim. Selain itu, template ini memungkinkan Anda untuk:

Lacak setiap tugas onboarding dengan status seperti Belum Dimulai , Sedang Berlangsung , Selesai , atau Membutuhkan Masukan .

Simpan detail penting seperti Jabatan , Departemen , Email Kerja , Tanggal Mulai Resmi , dan lainnya.

Beralih antara tampilan Daftar, Gantt, Beban Kerja, dan Kalender untuk mengelola jadwal dengan efektif.

Bagaimana Manajer HR Dapat Melacak Kemajuan Onboarding Karyawan Baru di ClickUp?

Manajer HR memerlukan visibilitas atas segala hal, mulai dari pengiriman dokumen dan pengaturan IT hingga penyelesaian pelatihan dan pengecekan minggu pertama.

Platform Manajemen Sumber Daya Manusia ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) untuk membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Dengan alat manajemen proyek ClickUp, manajer HR dapat mengoordinasikan proyek lintas tim, mengelola program pelatihan berkelanjutan, dan memantau kinerja karyawan, sambil tetap menjaga tugas, komunikasi, dan wawasan tetap terpusat.

Dapatkan wawasan real-time tentang kemajuan onboarding

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana proses onboarding berjalan di seluruh organisasi Anda, gunakan ClickUp Dashboards. Mereka menyediakan visibilitas real-time terhadap kemajuan onboarding, menghilangkan kebutuhan untuk menghubungi setiap karyawan baru secara terpisah.

Dapatkan wawasan real-time tentang kemajuan perekrutan dan onboarding dengan ClickUp Dashboards

Anda dapat menyesuaikan Dashboard Anda dengan berbagai kartu seperti Daftar Tugas, Grafik Pie, Grafik Batang, atau Kartu Perhitungan untuk melacak KPI HR. Misalnya, Anda dapat menambahkan Grafik Pie untuk melihat berapa banyak tugas onboarding yang telah diselesaikan versus yang sedang berlangsung, atau Grafik Batang untuk melacak kemajuan berdasarkan departemen atau manajer.

Jika Anda ingin keunggulan yang lebih cerdas, tambahkan ClickUp AI Cards ke dashboard Anda:

Kartu Pembaruan Proyek AI untuk mendapatkan pembaruan status tingkat tinggi, menyoroti tugas yang telah selesai, tugas yang sedang berjalan, dan pekerjaan yang terlambat.

Kartu Ringkasan Eksekutif AI untuk gambaran kesehatan terpadu di seluruh departemen, menyoroti risiko atau hambatan.

AI Brain Card untuk menulis prompt kustom (misalnya, ‘Tampilkan prospek dengan lebih dari 3 hari tanpa interaksi dan tingkat keterlibatan rendah’) dan dapatkan ringkasan beserta saran langkah selanjutnya.

Pantau alur onboarding Anda menggunakan AI Cards di Dashboard ClickUp

Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang dashboard yang didukung AI:

Hapus tindak lanjut manual

Anda juga dapat mengatur ClickUp Recurring Tasks untuk memicu pemeriksaan rutin (misalnya, sinkronisasi mingguan, tinjauan 90 hari).

ClickUp memungkinkan Anda menyesuaikan frekuensi pengulangan (harian, mingguan, bulanan, 'hari setelah penyelesaian', dll.) dan memilih apakah akan membuat tugas baru atau membuka kembali tugas yang sudah ada. Hal ini memastikan tindak lanjut yang konsisten tidak terlupakan saat proses onboarding berlanjut hingga kuartal pertama (dan kedua).

Hapus tindak lanjut manual dan dokumen kertas dengan ClickUp Recurring Tasks

📖 Baca Juga: Cara Tim Onboarding Kami Menggunakan ClickUp

Contoh Penggunaan untuk Tim HR

Inilah cara tim HR dapat memanfaatkan ClickUp untuk lebih dari sekadar pelacakan karyawan baru.

Pelatihan dan pengembangan karyawan

Melacak kemajuan belajar dan mengelola sumber daya pelatihan menjadi lebih mudah ketika semuanya terpusat di satu tempat. Dengan ClickUp Docs, tim HR dapat mengonsolidasikan manual onboarding, pembaruan kebijakan, dan konten pengembangan keterampilan dalam format terstruktur dan mudah dinavigasi.

Anda dapat menyertakan teks kaya, menyematkan video, atau melampirkan tautan ke sertifikat pelatihan, sehingga memudahkan karyawan untuk mengikuti dan memudahkan HR untuk memperbarui konten.

Buat dan atur FAQ, panduan onboarding, dan kebijakan HR di ClickUp Docs

🤩 Bonus: Pernahkah Anda berharap memiliki asisten cerdas yang dapat menemukan, menulis, dan mengorganisir dokumen HR Anda? Nah, keinginan Anda telah terwujud! ClickUp Brain MAX membantu Anda menemukan kebijakan, panduan onboarding, atau dokumen pelatihan di seluruh ClickUp dan aplikasi terhubung seperti Google Drive atau SharePoint, semuanya dari satu bilah pencarian. Perlu mencatat catatan rapat atau memperbarui kebijakan? Cukup ucapkan secara lisan menggunakan ClickUp Talk to Text, dan Brain MAX akan menerjemahkan dan menyempurnakannya untuk Anda. Sederhanakan dokumen HR, panduan pelatihan, dan daftar periksa onboarding secara instan dengan ClickUp Brain MAX

Manajemen Kinerja

Penilaian kinerja, pelacakan tujuan, dan pengumpulan umpan balik tidak perlu dilakukan di alat yang terpisah. Dengan menggunakan ClickUp Views, tim dapat memvisualisasikan siklus penilaian, menyaring tujuan kinerja, atau mengelompokkan karyawan berdasarkan kemajuan dan departemen, semuanya dalam satu ruang kerja.

Tetap terupdate dengan setiap penilaian kinerja dan tujuan karyawan menggunakan Tampilan Daftar ClickUp

Misalnya, Anda dapat menambahkan tampilan daftar ClickUp untuk pengajuan kinerja, tampilan papan ClickUp untuk tahap ulasan, dan tampilan kalender ClickUp untuk memetakan siklus evaluasi bulanan.

Ini memberikan manajer dan HR visibilitas instan tentang siapa yang membutuhkan umpan balik, siapa yang sedang dalam proses evaluasi, dan tujuan mana yang masih dalam proses.

🧠 Fakta Menarik: Pada pertengahan abad ke-20, istilah 'departemen personel' umum digunakan. Namun, pada tahun 1948, American Society for Personnel Administration didirikan (kemudian menjadi SHRM). Hal ini menandai pergeseran dalam pengakuan HR sebagai profesi, bukan sekadar pekerjaan administratif.

Rekrutmen dan perekrutan

Proses rekrutmen dapat berjalan dengan lancar di ClickUp.

Gunakan Manajemen Proyek Email di ClickUp untuk mengoptimalkan alur kerja perekrutan

ClickUp Email Project Management memungkinkan perekrut untuk berkomunikasi dengan calon karyawan langsung dari dalam platform, mengirim pembaruan, menjadwalkan wawancara, atau mengikuti perkembangan dokumen tanpa perlu beralih ke kotak masuk eksternal.

Selain itu, otomatisasi di ClickUp memudahkan proses komunikasi berulang. Perekrut dapat mengatur pemicu untuk mengirim email otomatis saat kandidat pindah ke tahap baru, mengisi formulir, atau menyelesaikan tugas.

Trigger undangan wawancara dan tindak lanjut tanpa meninggalkan ruang kerja Anda dengan ClickUp Automation

Misalnya, ketika status kandidat berubah menjadi Wawancara Dijadwalkan, ClickUp dapat secara otomatis mengirim email konfirmasi dengan detail wawancara dan menyertakan manajer perekrutan. Setiap email akan muncul dalam tugas kandidat, sehingga seluruh tim perekrutan tetap terkoordinasi dalam setiap interaksi.

💡 Tips Pro: Hindari kesulitan menulis dengan ClickUp Brain. Kini, Anda dapat dengan cepat menghasilkan konten email, membuat subjek email yang tepat, dan mengorganisir ide tanpa harus memulai dari awal.

Buat email kandidat yang menarik, tindak lanjut, atau pesan kampanye dengan ClickUp Brain

Keterlibatan karyawan dan survei

Mengumpulkan umpan balik dan mengukur tingkat keterlibatan menjadi lebih mudah dengan ClickUp Forms.

Tim HR dapat membuat formulir yang dapat disesuaikan untuk mengumpulkan tanggapan survei, umpan balik rekan kerja, atau masukan terkait inisiatif keterlibatan, yang semuanya langsung terintegrasi ke dalam tugas-tugas terstruktur di ClickUp.

Gunakan ClickUp Forms untuk mengstandarkan alur kerja penerimaan dan memastikan setiap karyawan baru atau permintaan dimulai dari titik yang sama

Inilah yang dibagikan oleh Sam Morgan, Direktur Operasi Web di The Nine, tentang ClickUp:

ClickUp benar-benar mengubah permainan bagi tim kami, dukungan yang mereka berikan selama proses onboarding kami luar biasa! Ini telah menghemat waktu kami berjam-jam, memberikan data untuk mengalokasikan sumber daya kami secara lebih efektif, dan menjaga proyek kami tetap sesuai jadwal sambil tetap menjaga pelanggan kami terinformasi.

ClickUp benar-benar mengubah permainan bagi tim kami, dukungan yang mereka berikan selama proses onboarding kami luar biasa! Ini telah menghemat waktu kami berjam-jam, memberikan data untuk mengalokasikan sumber daya kami dengan lebih efektif, dan menjaga proyek kami tetap sesuai jadwal sambil tetap menjaga pelanggan kami terinformasi.

🧠 Fakta Menarik: Robert Owen adalah salah satu pemikir awal tentang perbaikan kondisi kerja pada abad ke-19. Ia membangun perumahan yang layak untuk pekerja, menentang tenaga kerja anak, dan mendorong perbaikan kondisi kerja. Filsafatnya mempengaruhi apa yang kemudian menjadi bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

📖 Baca Juga: Kami Telah Menguji Perangkat Lunak HR Terbaik untuk Tim Sumber Daya Manusia

Selamat Datang dengan SyncUps di ClickUp

Proses onboarding yang lancar merupakan kunci untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan cepat dan merasa didukung sejak hari pertama. Namun, tugas, pelatihan, dan tindak lanjut sering kali tersebar di berbagai email, obrolan, dan spreadsheet.

Menggunakan alat seperti ClickUp menjaga semua hal terorganisir di satu tempat.

Dengan ClickUp SyncUps, tim HR dapat menjadwalkan sesi onboarding, melacak kemajuan melalui tugas dan daftar periksa, mencatat dan berbagi catatan rapat, serta menghubungkan tindakan langsung ke alur kerja.

Hal ini membuat proses onboarding lebih efisien, mengurangi kebingungan, dan membantu karyawan baru berkontribusi lebih cepat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Ya, karyawan baru dapat bergabung dengan SyncUps tanpa perlu memiliki akun ClickUp penuh. Mereka dapat berpartisipasi sebagai tamu di saluran atau pesan langsung di mana SyncUps dimulai.

ClickUp SyncUps memfasilitasi kolaborasi real-time selama onboarding dengan memungkinkan tim HR dan manajer untuk melakukan pengecekan langsung, berbagi layar, dan menjawab pertanyaan secara instan, semuanya dalam platform ClickUp.

ClickUp SyncUps menghilangkan hambatan jarak dengan memfasilitasi interaksi tatap muka, sehingga proses onboarding jarak jauh menjadi lebih menarik dan efektif. Fitur ini mendukung berbagi layar, pengaitan tugas, dan umpan balik instan, memastikan karyawan baru merasa terhubung dan didukung.

Tidak, ClickUp SyncUps tidak direkam secara otomatis. Host harus memulai perekaman secara manual dengan mengklik ikon rekam selama pertemuan.

Ya, HR dapat memanfaatkan ringkasan yang dihasilkan oleh AI dari sesi ClickUp SyncUps untuk memperbarui dokumen onboarding, memastikan bahwa semua pembahasan dan keputusan tercermin dengan akurat dalam materi resmi.

Ya, ClickUp SyncUps untuk onboarding dirancang dengan mempertimbangkan keamanan. Fitur-fitur seperti komunikasi terenkripsi dan kontrol akses berdasarkan peran memastikan bahwa diskusi terkait HR tetap rahasia dan aman.